Come creare un diagramma a spina di pesce per l'analisi delle cause principali?

Avete il progetto perfetto, tutto mappato per raggiungere le attività cardine e gli obiettivi. Ma dopo aver completato il progetto, vi rendete conto che alcune attività sono ancora incomplete e non avete ottenuto i risultati che speravate.

A volte, processi obsoleti o sistemi inefficienti vi rallentano. Altre volte, il risultato del fallimento del progetto potrebbe essere una mancanza di formazione o di chiarezza nel team. Qualunque sia la causa, trovare e risolvere il problema alla radice è il primo passaggio per assicurarsi che non si ripeta.

Un diagramma a spina di pesce può essere un ottimo modo per mappare il problema e scoprire le cause potenziali. Aiuta a districare il problema principale, a individuare gli schemi e a capire cosa sta andando storto.

In questa guida discutiamo in dettaglio i diagrammi a lisca di pesce e un processo di passaggio per crearne uno. Andiamo!

Che cos'è un diagramma a lisca di pesce?

Il diagramma a lisca di pesce è uno strumento di visualizzazione, come tutti gli altri modello di diagramma di flusso che aiuta i team a scoprire i problemi aziendali sottostanti.

Chiamato anche diagramma di Ishikawa, diagramma a spina di pesce o diagramma causa-effetto, lo scopo principale di questo diagramma è quello di mappare visivamente le cause e le sotto-cause che portano a un particolare problema.

Origine del diagramma a lisca di pesce

I diagrammi a lisca di pesce sono stati utilizzati per risolvere i problemi aziendali fin dagli anni '20. Sono diventati famosi nel 1968 quando Kaoru Ishikawa, un professore di ingegneria giapponese, ha perfezionato e reso popolare il concetto mentre lavorava alla gestione della qualità presso i cantieri navali Kawasaki.

Da allora, questo strumento semplice ma efficace è diventato un punto di riferimento non solo per la risoluzione dei problemi. Oggi è ampiamente utilizzato per prevenire problemi ricorrenti, migliorare i processi esistenti e sviluppare prodotti di esito positivo.

🤔 Lo sapevate? Mazda Motors, l'iconica casa automobilistica giapponese, ha progettato la leggendaria auto sportiva Miata (MX5) utilizzando i diagrammi a lisca di pesce. Il loro team di ingegneri li ha utilizzati per fare brainstorming di idee creative, identificare i difetti dei modelli esistenti e progettare un'auto che avrebbe entusiasmato gli appassionati di tutto il mondo.

Il risultato? La Mazda MX-5 è un'auto divertente da guidare e facile da gestire. È la prova che un po' di risoluzione strutturata dei problemi può portare a un sacco di gioia sulla strada.

Applicazioni del diagramma a lisca di pesce

I diagrammi a lisca di pesce sono utilissimi in più modi di quanti possiate immaginare. Riducendo il tutto all'essenziale, ecco tre semplici diagrammi a lisca di pesce esempi di diagrammi a lisca di pesce nella vita reale:

1. Gestione della proprietà

Nella gestione degli immobili, i diagrammi a lisca di pesce rivelano i motivi dei malfunzionamenti delle apparecchiature. Per vedere meglio il problema di fondo, categorie come Persone, Processi, Attività, Ambiente, Materiali e Fornitori iniziano a rivelare modelli che permettono ai facility manager di pianificare meglio la manutenzione.

2. Marketing

I team di marketing sono soliti fare un diagramma di Ishikawa per elaborare strategie creative o analizzare le campagne. In realtà, categorie come Prodotto, Promozione, Persone, Canali di marketing e Processi aiutano gli addetti al marketing a individuare i punti deboli, a capire le preferenze dei clienti e a creare campagne che entrino effettivamente in contatto con il pubblico.

3. Gestione della qualità

A nessuno piacciono le produttività difettose! Un diagramma di causa-effetto aiuta i teams della qualità ad approfondire problemi quali la progettazione, i materiali, le ispezioni e i processi. In questo modo si scopre cosa influisce sulla qualità del prodotto, in modo che le produttività possano eseguire la causa principale migliorare la soddisfazione dei clienti e proteggere la loro reputazione.

Siete curiosi di sapere come si fa un diagramma a lisca di pesce? Iniziate identificando il problema, facendo un brainstorming delle possibili cause e suddividendole in categorie. È uno strumento semplice ma potente che funziona in tutti i settori!

Vantaggi dell'uso del diagramma a lisca di pesce

Ecco perché l'uso di un diagramma a lisca di pesce può cambiare le carte in tavola:

Identifica le cause principali in modo efficiente

Questo è il vantaggio più immediato. I diagrammi a lisca di pesce facilitano l'individuazione delle cause principali. Sono perfetti per scavare in qualsiasi problema e scoprirne le cause nascoste. L'aspetto positivo è che scompongono tutto in modo da poter vedere chiaramente cosa sta succedendo!

Incoraggia la collaborazione del team

I diagrammi a lisca di pesce sono fondamentali per il lavoro di squadra. Riuniscono tutti per fare brainstorming, condividere idee e risolvere problemi. Questo aiuta a risolvere il problema, rafforza i legami del team e aumenta la motivazione. Un vantaggio per tutti!

Cancella una struttura visiva chiara

Questi diagrammi offrono un modo semplice per organizzare le varie cause di un problema. La loro struttura pulita e lineare (con rami) aiuta a vedere la connessione tra i diversi fattori.

Il formato visivo di facile comprensione facilita l'identificazione di collegamenti, relazioni e potenziali soluzioni.

Comprendere gli elementi di un diagramma a lisca di pesce

All'altezza del suo nome, il diagramma a lisca di pesce ricorda la forma di un pesce o dello scheletro di un pesce.

Vediamo come le diverse parti denotano i problemi e le cause:

Testa: La testa del pesce (a partire dal lato destro) è il punto in cui si formula o si definisce la dichiarazione del problema

La testa del pesce (a partire dal lato destro) è il punto in cui si formula o si definisce la dichiarazione del problema **La linea orizzontale, o spina dorsale, che emerge dalla testa serve a connettere tutte le ossa (cause) alla testa o al problema

Ossa: Le ossa, o le linee che partono dalla spina dorsale, indicano le categorie principali che potrebbero essere la causa del problema

Le ossa, o le linee che partono dalla spina dorsale, indicano le categorie principali che potrebbero essere la causa del problema Rami: Come componente finale, le linee o i rami più piccoli che partono dalle ossa rappresentano tutti i fattori o le sotto-cause che contribuiscono al problema

Detto questo, troverete tutti questi elementi in moduli diversi di diagrammi a spina di pesce. Vediamo come si presentano.

Tipi di diagrammi a lisca di pesce

I diagrammi a spina di pesce hanno forme e dimensioni diverse, a seconda del tipo scelto. Esploriamo alcuni di quelli più diffusi che potete utilizzare per il vostro progetto:

1. Il semplice diagramma a lisca di pesce

Il diagramma a lisca di pesce semplice è il modulo più semplice e non presenta affinità o categorie di cause predefinite. Pertanto, si ha la libertà di personalizzare le categorie e i fattori che contribuiscono al problema in base al proprio settore.

2. La lisca di pesce 4S

Il diagramma a lisca di pesce 4S organizza le cause in quattro categorie comuni: fornitori, sistemi, dintorni e competenze. Questo tipo di diagramma è ampiamente utilizzato nel settore dei servizi.

3. Il diagramma a lisca di pesce 8P

Il diagramma a lisca di pesce 8P prende il nome dalle sue otto categorie di cause: procedure, politiche, luogo, prodotto, persone, processi, prezzo e produttività. Sebbene sia uno dei preferiti nel settore dei servizi, potete modificarlo per adattarlo alle vostre esigenze e al vostro settore.

4. La lisca di pesce Uomo-Macchine-Materiali

Questo diagramma a lisca di pesce, che rompe un po' gli schemi, classifica le cause in sei tipi: uomo, materiali, metodi, macchine, misure e ambiente. Si tratta di un modello comune all'industria produttiva e a volte aggiunge anche due categorie supplementari - Gestione/Moneta e Manutenzione - per una maggiore flessibilità.

Indipendentemente dal diagramma a lisca di pesce scelto, tutti seguono un principio: causa ed effetto. La causa è l'azione e l'effetto è il risultato. Semplicemente, ogni ramo della categoria rappresenta un fattore che contribuisce al risultato o alla dichiarazione del problema.

Promemoria: Quando scegliete un tipo di diagramma a lisca di pesce, adattatelo innanzitutto al vostro problema, non al vostro settore. Le 4S funzionano bene per i problemi di servizio, ma se state analizzando un problema di produzione in un'azienda di servizi, le 6M (Uomo, Macchina, ecc.) potrebbero essere più utili. Le categorie sono guide, non regole.

Guida passo passo alla creazione di un diagramma a lisca di pesce

Ecco un processo di passaggio su come realizzare un diagramma a lisca di pesce:

Passaggio 1: Definire il problema

Prima di tutto, cercate di capire qual è il problema principale che state cercando di risolvere. Riunite il team di diverse aree (commerciale, marketing, supporto, prodotto) e discutetene. Assicuratevi che tutti siano d'accordo su una dichiarazione del problema chiara e specifica.

Ad esempio, "Il tasso di abbandono dei clienti è aumentato del 25% nel terzo trimestre del 2024." Scrivete questo problema nella "testa" del pesce (sul lato sinistro del diagramma). Potete anche notare quali sono i risultati che intendete raggiungere con questa analisi per mantenere tutti allineati!

Passaggio 2: identificare le principali categorie di cause

Nel secondo passaggio, lavorate con il vostro team per identificare almeno quattro grandi categorie che potrebbero essere la causa del problema. Pensate in grande: cosa potrebbe influenzare il problema?

Pensate ad almeno quattro fattori che influenzano il vostro problema. Cercate di capire se uno spostamento di una di queste cause può dare un effetto diverso da esplorare.

Kaoru Ishikawa

In questo modo, nel passaggio successivo, si stabiliranno le impostazioni per identificare le sotto-cause all'interno di ciascuna categoria.

Tornando all'esempio precedente, ecco alcune aree da prendere in considerazione per risolvere il problema dell'abbandono dei clienti:

Prezzo e sistema di sottoscrizione

Promozione o marketing

Teams (ovvero il vostro team)

Software

Processo

In questo caso, il servizio clienti, il processo di onboarding, la qualità del prodotto o la struttura delle valutazioni possono essere responsabili dell'aumento del tasso di abbandono.

È possibile aggiungere o modificare ulteriormente queste categorie in base al problema. Una nota: cercate di non superare il numero di 10 per ottenere un diagramma più semplice.

Hack rapido: È possibile utilizzare anche Mappa delle dipendenze in questa fase. Ad esempio, un processo di onboarding confuso può rendere il prodotto difficile da usare, con conseguenti ripercussioni sul servizio clienti. Mappando queste dipendenze, si possono individuare i casi in cui la correzione di un elemento potrebbe risolvere diversi problemi.

Passaggio 3: individuare le possibili cause all'interno di ogni categoria

A questo punto la sessione di brainstorming passa al livello successivo. Per ogni categoria, elencate tutte le possibili cause che contribuiscono al problema. Incoraggiate il team a condividere ogni idea, anche se piccola.

Per istanza, se la categoria è "Processo" (dall'ultimo passaggio), alcune sotto-cause potrebbero essere:

Il processo di onboarding è confuso

I tempi di risposta sono troppo lenti

La qualità del prodotto non è in grado di riunire le aspettative

Continuate a chiedere "perché?" per ogni causa finché non avrete tutti i dettagli. Più esplorate, meglio è!

Passaggio 4: Analizzare e dare priorità alle cause

Completato il diagramma, è il momento di concentrarsi sui modelli. Cercate le cause principali che compaiono ripetutamente o le categorie con più sotto-cause Queste sono le vostre priorità.

Ad esempio, se il "prezzo" compare come fattore in diverse categorie, vale la pena di indagare. Lavorate con il vostro team per identificare ciò che ha bisogno di attenzione per primo e iniziate a risolverlo da lì.

Passaggio 5: agire in base ai risultati ottenuti

Create un piano chiaro e di passaggio per affrontare le cause principali che avete identificato.

Iniziate subito ad agire e rimanete flessibili. Se una categoria non porta a una soluzione solida, riorientate la vostra attenzione su altre aree. La chiave è continuare ad andare avanti, a imparare e a perfezionarsi man mano che si procede - il progresso è superiore alla perfezione!

Suggerimenti per creare un diagramma a lisca di pesce efficace

Sebbene i diagrammi a lisca di pesce siano facilissimi da creare e da analizzare, ecco alcuni suggerimenti da annotare per creare un diagramma a lisca di pesce efficace:

Suggerimento #1: Collaborare con i membri del team

Coinvolgete tutti fin dall'inizio! Coinvolgete subito le parti interessate nella discussione e continuate a collaborare. Per coronare il tutto, incoraggiate i contributi sulle cause senza giudicare: si tratta di fare brainstorming, non di discutere.

Suggerimento #2: Mantenere il diagramma semplice e focalizzato

Tutto sommato, puntate sulla semplicità. Aggiungete solo le categorie e le cause rilevanti che aggiungono valore al processo di risoluzione del problema. Saltate i fronzoli e assicuratevi che il diagramma sia facile da capire per tutti.

Suggerimento #3: Utilizzare strumenti software per i diagrammi digitali

Perché lottare con carta e penna per creare diagrammi a lisca di pesce? Ci sono infiniti strumenti digitali sul mercato che potete usare per decidere il migliore tra i tanti. Meglio ancora, provate le lavagne online per creare un diagramma a lisca di pesce o scegliete un creatore di diagrammi a lisca di pesce per evitare del tutto il problema. Vediamo come.

Come creare un diagramma a lisca di pesce con ClickUp?

Certo, si può provare a usare modelli di diagramma a lisca di pesce in Excel o Microsoft Word (del resto sono gratis). Ma ammettiamolo: possono essere lunghi, difficili da personalizzare e inclini a frustranti problemi di formattare. Non è esattamente l'ideale quando si cerca di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi, giusto?

Quello che vi serve è un creatore di diagrammi a lisca di pesce (o un modello) che sia pulito, flessibile e pronto a gestire qualsiasi livello di complessità. Volete qualcosa che sia bello, che lavori su tutti i dispositivi e che permetta a voi e al vostro team di collaborare senza problemi.

Questo è ciò che ClickUp porta sulla tabella. È uno strumento potente per il project management e per tutto ciò che riguarda il lavoro. Grazie a strumenti come l'automazione, le integrazioni e persino l'IA, è stato progettato per ottimizzare il flusso di lavoro.

Pur non essendo intrinsecamente un diagramma a lisca di pesce, ClickUp è in grado di effettuare analisi delle cause principali grazie alla sua ricca funzionalità/funzione. Siete pronti a scoprire la magia di ClickUp?

ClickUp Mappe mentali

Take ClickUp mappe mentali , ad esempio. Permettono di mappare in modo semplice i diagrammi a lisca di pesce per l'analisi delle cause principali.

Iniziate annotando la vostra dichiarazione del problema, esplorate le categorie passaggio dopo passaggio e fate riferimento anche a esempi di mappe mentali se siete alle prime armi. Inoltre, potete invitare il vostro team a partecipare, collaborare e risolvere il caso insieme!

Mappare le categorie e le cause di un diagramma a lisca di pesce utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Da fare una volta terminato il diagramma, usare la funzionalità/funzione Re-Layout per **trascinare e riorganizzare le cause. Questo vi permette di ripulire i brainstorming disordinati in una struttura a lisca di pesce ben organizzata e di determinare quali cause devono essere prese in considerazione per prime.

Riorganizzate le cause e trasformate un brainstorming disordinato in un ordinato diagramma a lisca di pesce utilizzando la funzionalità/funzione Re-Layout

Inoltre, Mappa mentale offre due modalità per completare la flessibilità:

Modalità vuota : Uno spazio libero per fare brainstorming e creare diagrammi a lisca di pesce personalizzati

: Uno spazio libero per fare brainstorming e creare diagrammi a lisca di pesce personalizzati modalità Attività: Convertire le cause in attività da svolgere per ulteriori indagini o risoluzioni

E se partire da zero non è la vostra passione, perché non usare modelli di diagrammi a lisca di pesce ?

Modello di diagramma a lisca di pesce ClickUp

Per addolcire l'accordo, Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp è qui per aiutarvi a iniziare rapidamente.

Basta iscriversi gratis, aggiungere il modello alla vostra area di lavoro e... siete pronti a partire! Indicate il problema, fate un brainstorming delle cause e personalizzate il modello per adattarlo alle vostre esigenze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-248.png Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193359616 Scaricare questo modello /$$cta/

Ecco le sue funzionalità/funzione chiave 👇

Stati personalizzati: Trasformate le cause in attività fattibili con stati come "Aperto" e "Completato" per monitorare facilmente lo stato

Trasformate le cause in attività fattibili con stati come "Aperto" e "Completato" per monitorare facilmente lo stato Campi personalizzati: Aggiungete categorie e dettagli alle vostre attività, semplificando al massimo l'individuazione di schemi e connessioni a colpo d'occhio

Aggiungete categorie e dettagli alle vostre attività, semplificando al massimo l'individuazione di schemi e connessioni a colpo d'occhio Visualizzazioni personalizzate: Passate dalle visualizzazioni "Lavagna online" e "Inizia qui" per avere un quadro completo del vostro diagramma a lisca di pesce e del problema che sta risolvendo

Passate dalle visualizzazioni "Lavagna online" e "Inizia qui" per avere un quadro completo del vostro diagramma a lisca di pesce e del problema che sta risolvendo Strumenti per il project management: Migliora il tuo processo con pratiche funzionalità come tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità per tenere tutto sotto controllo

Una volta identificate le cause principali, convertite istantaneamente queste intuizioni in Attività di ClickUp . Assegnateli ai membri del team, fissate le date di scadenza e monitorate lo stato di avanzamento: tutto in ClickUp. È il modo più semplice per passare dalla "soluzione dei problemi" alla "soluzione dei problemi"!

Benefici dell'uso di ClickUp per la creazione di diagrammi e la visualizzazione

Creare diagrammi a lisca di pesce è diventato molto più facile e divertente con ClickUp!

Vediamo alcuni dei numerosi vantaggi dell'uso di ClickUp per creare un diagramma a lisca di pesce:

**Con la condivisione della lavagna online e gli aggiornamenti istantanei, tutti rimangono in contatto. Niente email, niente errori di comunicazione, solo un lavoro di squadra senza intoppi

Personalizzazione: Regolate i layout, modificate i colori e rendeteli visivamente più vivaci, il tutto con un semplice clic. Inoltre, un diagramma chiaro e accattivante ne facilita la comprensione e l'utilizzo da parte di tutti

Regolate i layout, modificate i colori e rendeteli visivamente più vivaci, il tutto con un semplice clic. Inoltre, un diagramma chiaro e accattivante ne facilita la comprensione e l'utilizzo da parte di tutti Automazioni: Le Automazioni di ClickUp è un'enorme salvezza. Ad esempio, è possibile impostare flussi di lavoro automatizzati che si attivano quando un'attività relativa a un elemento del diagramma (come una causa principale) viene completata, spostandola automaticamente al passaggio successivo o notificando i membri del team interessati

Best Practices per la creazione di diagrammi a lisca di pesce

Ecco un paio di consigli per rendere i vostri diagrammi a lisca di pesce ancora migliori:

**Dopo aver mappato tutte le cause, chiedete al team di votare le tre più importanti per ogni categoria. Contate i voti e le cause con il maggior numero di voti sono quelle da affrontare per prime

**Per i problemi più complessi, abbinate il vostro diagramma a lisca di pesce a strumenti quali Sei Sigma . Questo vi aiuterà ad approfondire i problemi, a progettare flussi di lavoro più intelligenti e ad implementare cambiamenti che si mantengano nel tempo

Errori comuni da evitare durante la creazione di diagrammi a spina di pesce

Sebbene i diagrammi a lisca di pesce siano ottimi per risolvere i problemi, è meglio essere consapevoli degli errori comuni che potrebbero verificarsi. Diamo un'occhiata:

1. Mancanza di chiarezza sul problema

Se non è chiaro il problema, è difficile definirlo nel diagramma a lisca di pesce. Una dichiarazione vaga del problema porta a una confusione inimmaginabile. Ciò significa che potreste non ottenere i risultati desiderati!

Soluzione: Utilizzate l'approccio SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante, Limitato nel tempo) per definire il vostro problema. Assicuratevi di coinvolgere le principali parti interessate fin dall'inizio per ottenere informazioni preziose.

2. Pregiudizi, ipotesi e conclusioni affrettate

I pregiudizi e le ipotesi possono compromettere seriamente l'analisi. Che si tratti di opinioni personali o di mancanza di dati, saltare alle conclusioni può far trascurare cause cruciali e far deragliare il processo.

Soluzione: Prendete tempo per raccogliere i contributi di diversi esperti, esaminare i dati e analizzare le varie prospettive. Quando create i diagrammi a lisca di pesce, considerate tutte le cause potenziali ed evitate di giungere a conclusioni affrettate senza prove sufficienti.

3. Complessità e disordine

Quando si ha a che fare con problemi complessi, il diagramma a lisca di pesce può diventare rapidamente sovraffollato di cause e sottocause, rendendo difficile la visualizzazione delle relazioni o la definizione delle priorità.

Soluzione: Utilizzate i modelli del diagramma a lisca di pesce per organizzare le cause in categorie principali e sottocategorie. Date priorità alle cause più rilevanti utilizzando fattori come la gravità, la frequenza e la fattibilità.

4. Confondere i sintomi con le cause principali

È facile confondere i "sintomi" con le cause principali nell'analisi del diagramma a lisca di pesce. A dire il vero, affrontare i sintomi non risolverà i problemi aziendali sottostanti nel lungo periodo.

Soluzione: Usare il diagramma a lisca di pesce il metodo dei '5 perché' ed esaminare a fondo le cause fondamentali o di base.

Potenziate l'analisi del diagramma a lisca di pesce con ClickUp

Sebbene le soluzioni rapide possano sembrare una soluzione facile, spesso portano alla ricomparsa degli stessi problemi (un serio killer della produttività).

Per risolvere definitivamente questi problemi è necessario ricorrere ai diagrammi a lisca di pesce.

E quando si tratta di creare il diagramma a lisca di pesce perfetto, ClickUp è il nome del gioco! È una piattaforma di project management che ottimizza la collaborazione e la visualizzazione in ogni fase del lavoro.

Dare ClickUp gratuitamente e porta il tuo gioco del diagramma a lisca di pesce al livello successivo!