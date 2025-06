Come raggiungere rapidamente i tuoi obiettivi aziendali

Gemma Hart lavora da remoto in tutti i bar che riesce a trovare. Dopo la laurea, ormai molti anni fa, Gemma ha acquisito esperienza in diversi ruoli nel settore delle risorse umane, ma ora si sta concentrando sulla crescita del suo marchio personale e sul collegamento con i maggiori esperti di produttività e crescita professionale. Seguitela su Twitter: @GemmaHartTweets .

Per far crescere la tua azienda, devi avere degli obiettivi.

Forse vuoi assumere altre 5 persone entro la fine dell'anno, o vuoi raggiungere quella prossima attività cardine. Qualunque siano le tue aspirazioni, l'impostazione degli obiettivi è un ottimo modo per lavorare verso ciò che desideri.

Far crescere un'azienda richiede molto lavoro. Potresti avere la sensazione di dover bilanciare tutto contemporaneamente. Sai che la tua azienda ha bisogno di crescere, ma non sai come farlo, figuriamoci trovare il tempo! Ti capiamo. Impostare gli obiettivi aziendali è una cosa, ma raggiungerli è un'altra.

Fortunatamente, raggiungere i tuoi obiettivi aziendali è più che possibile: ti servono solo gli strumenti giusti!

In questo articolo condivideremo con voi come raggiungere rapidamente i vostri obiettivi aziendali.

Scegli un ottimo software per il monitoraggio degli obiettivi

Per far crescere la tua azienda e raggiungere rapidamente i tuoi obiettivi, i tuoi dipendenti devono essere coinvolti. Devono sapere quali sono le attività di cui sono responsabili e come possono contribuire al raggiungimento di un esito positivo.

Staples ha condotto un sondaggio su 300 piccole imprese e ha scoperto che l'80% non riesce a monitorare i propri obiettivi aziendali, mentre il 77% non riesce a raggiungere la propria visione. Impostare obiettivi chiari, aspettative e aggiornamenti sui progetti in corso è un ottimo modo per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. È qui che entra in gioco un software per il monitoraggio degli obiettivi!

Tipi di traguardi nella funzionalità/funzione Obiettivi di ClickUp

Tipi di traguardi nella funzionalità/funzione Obiettivi di ClickUp

ClickUp è una delle migliori app disponibili per il monitoraggio degli obiettivi. Ti consente di gestire tutti i tuoi obiettivi aziendali, i progetti e i team in un unico posto. Con tutto ciò che serve, dalle funzionalità di chat e gli elenchi delle cose da fare alla gestione dei team virtuali e al monitoraggio dello stato di avanzamento, non c'è modo più veloce per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.

Con ClickUp, non è necessario passare da una piattaforma all'altra, aprire più calendari o accedere a numerose app. ClickUp è un'app completa per tutte le tue esigenze organizzative. Pianifica e crea visualizzazioni personalizzate, attività, calendari, documenti, fogli di lavoro, sequenze, obiettivi e altro ancora per assicurarti di rimanere in linea con i tuoi obiettivi!

Lavora da una dashboard organizzata da solo o con un team. Calendari e promemoria possono essere sincronizzati su tutta l'app, assicurando che tutti siano aggiornati e in linea con le attività assegnate. È il modo perfetto per comunicare, organizzare e raggiungere i tuoi obiettivi a livello aziendale.

Inoltre, puoi anche importare altri lavori da app esistenti in modo da avere tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. ClickUp è l'app perfetta per impostare obiettivi. Ti fa risparmiare tempo, è facile da usare e più produttiva che mai.

Fissare obiettivi SMART

La definizione degli obiettivi è una delle cose più importanti da fare quando si avvia un'attività aziendale.

L'impostazione di obiettivi ti aiuta a lavorare per raggiungere traguardi specifici, come aumentare i profitti, rafforzare l'autorità del marchio, migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e rimanere sulla strada giusta per lo sviluppo aziendale a lungo termine. Senza obiettivi definiti, potresti scoprire che la tua azienda manca di direzione e focus. Ti consigliamo di impostare obiettivi SMART:

Specifico: è importante essere specifici! Gli obiettivi vaghi non sono utili a nessuno e certamente non aiutano a promuovere una crescita aziendale efficace. Quindi, quando fissi gli obiettivi per la tua azienda, assicurati di essere il più specifico possibile.

Misurabile: devi essere in grado di misurare i tuoi obiettivi. Non potremo mai sottolineare abbastanza questo punto. Ad esempio: inviare 50 email commerciali o produrre 2-3 contenuti alla settimana. Questi sono tutti obiettivi misurabili che possono essere monitorati e migliorati.

Raggiungibile: a volte, fissare degli obiettivi può essere demotivante. Può sembrare controproducente, ma è vero. Il motivo è che molte persone fissano obiettivi irraggiungibili. Se vuoi far crescere rapidamente la tua attività, assicurati che i tuoi obiettivi siano raggiungibili. Sebbene sia fantastico puntare in alto e avere una visione ambiziosa per la tua azienda, per raggiungere i tuoi obiettivi hai bisogno di obiettivi a breve termine più facilmente raggiungibili. Questo ti aiuterà anche a ottenere quei rapidi successi che mantengono tutti motivati e danno slancio al tuo lavoro.

Rrilevante: assicurati che i tuoi obiettivi siano in linea con il tuo piano aziendale più ampio e che siano obiettivi per cui vale la pena lavorare attualmente.

Basato sul tempo: spesso si pianificano riunioni, si fissano obiettivi e poi non succede nulla. Se vuoi che la tua azienda cresca rapidamente, devi metterti al lavoro. Uno dei modi migliori per rimanere motivati e raggiungere i propri obiettivi aziendali è quello di basarli sul tempo. Questo ti aiuta a rispettare le scadenze in modo più efficace e a raggiungere gli obiettivi più rapidamente di quanto avresti potuto fare altrimenti.

Suddividi i tuoi obiettivi

Ora che avete una bozza su cui lavorare con obiettivi SMART, è il momento di suddividere i vostri obiettivi in passaggi gestibili. Questo può richiedere tempo e un po' di lavoro in più, ma credeteci quando vi diciamo che ne vale la pena nel lungo periodo.

Un buon modo per suddividere i tuoi obiettivi aziendali è creare un piano d'azione dettagliato e/o un modello di sintesi esecutiva che includa ciascuno dei tuoi obiettivi aziendali e i singoli passaggi necessari per completarli. Ci piace pensare a questa fase come alla definizione dei primi piccoli passi. A volte, tutto ciò che serve per far crescere rapidamente la tua attività è fare un piccolo progresso ogni giorno. Anche i piccoli risultati quotidiani possono fare una grande differenza.

Impostazione di traguardi misurabili in ClickUp

Impostazione di traguardi misurabili in ClickUp

ClickUp ti consente di visualizzare lo stato dei tuoi obiettivi in un modo che funziona per te.

Tieni traccia dei tuoi progressi raggruppando gli obiettivi in cartelle e monitorando lo stato di avanzamento visivamente tramite indicatori percentuali. Oppure crea traguardi numerici, come "Scrivere 5 post sul blog questa settimana" e ClickUp organizzerà gli obiettivi in traguardi numerici per facilitarne il monitoraggio e l'organizzazione.

E per semplificare ulteriormente le cose, puoi utilizzare il monitoraggio degli obiettivi True/False, in cui gli utenti possono cliccare True/False accanto alle varie attività per far sapere agli altri se è stato pagato un locale o se sono stati realizzati dei volantini.

Il meglio dell'organizzazione visiva!

Se desideri un modo semplice per sincronizzare tutte le tue attività e lavorare in modo efficace per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali, non c'è app migliore di ClickUp.

Il lavoro di squadra è il lavoro dei sogni, come si suol dire. Ma con ClickUp, sincronizzare le attività e collaborare è così facile che lavorare in team è davvero un sogno!

Commit ai tuoi obiettivi

Per fissare obiettivi efficaci occorrono impegno e dedizione. Non basta fissare degli obiettivi e poi non lavorare per raggiungerli. Ti consigliamo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone del tuo team.

In questo modo, è possibile delegare attività specifiche a persone specifiche e impegnarsi a vedere l'obiettivo completato come una squadra.

Cerca responsabilità e supporto

Un'azienda in crescita richiede l'assunzione di dipendenti, l'acquisizione di clienti, la gestione delle scorte e l'assunzione di numerose altre responsabilità.

Per molte persone, ci sono momenti in cui tutto questo può sembrare molto opprimente. Quindi, cercare responsabilità e supporto può essere estremamente utile.

"Tutti possiamo trovare un milione di scuse per non fare ciò che diciamo di voler fare, quindi [...] un partner che ti aiuti a renderti responsabile ti mantiene sulla strada giusta e ti aiuta a portare avanti la tua attività", afferma Galindo, imprenditore. Avere un mentore, un amico o un membro della famiglia al tuo fianco può aiutarti a rimanere motivato e concentrato.

Vista Carico di lavoro in ClickUp

Vista Carico di lavoro in ClickUp

Come puoi vedere dalla dashboard qui sopra, ClickUp offre un ottimo modo per visualizzare il monitoraggio degli obiettivi e tenersi aggiornati sullo stato dei dipendenti. Nelle grandi aziende, può essere difficile stare al passo con i vari team, figuriamoci con i singoli dipendenti.

Stanno raggiungendo i loro obiettivi settimanali? Stanno facendo la loro parte? Hanno bisogno di aiuto?

ClickUp consente ai titolari e ai manager di aziende di vedere i progressi dei propri dipendenti. Questo non solo è utile per raggiungere rapidamente gli obiettivi, ma migliora anche la responsabilità e consente ai manager di assegnare le attività e offrire aiuto quando necessario. Che il tuo team lavori completamente da remoto o in ufficio, la dashboard di ClickUp è il luogo perfetto per tenere unito il team e garantire che tutti lavorino per lo stesso obiettivo.

Rivaluta regolarmente obiettivi e traguardi

Spesso, quando hai raggiunto i tuoi primi obiettivi aziendali, potresti essere tentato di sederti e rilassarti. Ma questo è il momento migliore per rivalutare ciò che hai realizzato, vedere cosa ha funzionato bene e cosa no, e aggiornare i tuoi obiettivi per garantire una progressione continua.

Sfidare e migliorare regolarmente i tuoi obiettivi aziendali in questo modo garantirà alla tua azienda di rimanere competitiva, flessibile alle esigenze dei consumatori e di continuare a scalare la scala del successo.

Le schede di valutazione settimanali di ClickUp (mostrate sopra) sono un modo semplice per visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Ogni scheda di valutazione offre una visualizzazione dei dati in forma percentuale che evidenzia in modo rapido e semplice i progressi compiuti ogni settimana rispetto a un obiettivo specifico. È un modo chiaro, conciso e soddisfacente per misurare lo stato di avanzamento del tuo team!

Monitoraggio dello stato di avanzamento di più obiettivi correlati raggruppandoli in cartelle in ClickUp

Monitoraggio dello stato di avanzamento di più obiettivi correlati raggruppandoli in cartelle in ClickUp

Fissare obiettivi giornalieri

Quando si gestisce un'azienda, è facile farsi prendere dalla frenesia del lavoro e passare alla modalità di sopravvivenza per riuscire a portare a termine tutto. Questo non è sempre il modo più efficace di lavorare e può significare che i propri obiettivi vengono messi in secondo piano.

Impostare obiettivi per ogni giorno è un ottimo modo per rimanere concentrati, produttivi e motivati a portare a termine le cose. L'impostazione di obiettivi giornalieri aiuta i team a dare priorità alle attività che devono essere svolte. Non c'è spazio per rimandare o posticipare le attività più difficili alla fine della settimana. Con l'impostazione di obiettivi giornalieri, gli obiettivi aziendali più grandi possono essere suddivisi in obiettivi più piccoli e raggiungibili per ogni giorno. Impegnandoti a raggiungere questi piccoli obiettivi, raggiungerai più rapidamente quelli più grandi!

Con ClickUp, puoi creare cartelle dashboard per monitorare i cicli sprint, le schede di valutazione settimanali dei dipendenti e numerosi obiettivi di team. Gli obiettivi giornalieri possono essere monitorati collegando le attività a un obiettivo. ClickUp monitorerà automaticamente i tuoi progressi man mano che ogni attività viene completata. Questo è un ottimo modo per impostare e monitorare gli obiettivi giornalieri, monitorare i progressi e rimanere motivati e in carreggiata durante tutta la giornata.

Conclusione

Gestire un'azienda di successo in costante crescita richiede duro lavoro e pazienza. Purtroppo, non è possibile raggiungere tutti i propri obiettivi dall'oggi al domani. Tuttavia, impostando obiettivi raggiungibili è possibile realizzare i propri sogni più rapidamente e ottenere una crescita e un esito positivo a lungo termine. Quindi, registrati oggi stesso su ClickUp e porta la tua produttività al livello successivo!