Come utilizzare ChatGPT per il copywriting

"La creatività è intelligenza che si diverte", diceva Albert Einstein. Per i copywriter, la creatività è ciò che trasforma le parole in magia. Ma cosa succederebbe se aveste uno strumento in grado di rendere la vostra scrittura più veloce, più nitida e più emozionante?

Ecco ChatGPT, uno strumento di IA che velocizza la ricerca, rifinisce le bozze e genera idee per i contenuti. ✨

Da fare è aprire ChatGPT, inserire i dettagli del progetto e voilà! Immediatamente avrete a portata di mano una serie di tagline creative e idee innovative.

Con ChatGPT, il copywriting non è più un lavoro solitario. Può essere il vostro partner creativo per generare idee, capire il vostro traguardo e creare contenuti coinvolgenti, il tutto in pochi secondi. Che abbiate bisogno di un titolo accattivante, di un testo pubblicitario o di una presentazione commerciale raffinata, ChatGPT è qui per supportarvi quando la vostra creatività si esaurisce.

Siete pronti a vedere cosa può fare per voi la creatività alimentata dall'IA? Iniziamo! 🤖

Capire il ChatGPT per il Copywriting

Grazie all'intelligenza artificiale, il copywriting ha subito una trasformazione a 360 gradi, aprendo nuove possibilità per gli autori. Invece di rimanere impantanati negli aspetti tecnici della creazione di contenuti, gli scrittori possono ora concentrarsi su ciò che conta davvero: il copywriting creatività e creazione di connessioni .

Da quando l'IA fa il lavoro pesante, i copywriter hanno più tempo per mettere a punto il loro lavoro, esplorare nuove idee e far risaltare i contenuti. Questo significa più spazio per sperimentare angolazioni uniche, esplorare nuove tendenze e creare contenuti più personali e coinvolgenti.

Con l'IA, i copywriter possono lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Pensate a Chat$$a come a una miscela di creatività e tecnologia che rende la scrittura più potente e dinamica.

Come funziona realmente ChatGPT

Come molti altri strumenti moderni basati sull'IA, ChatGPT funziona come un grande modello linguistico (LLM). Viene addestrato su enormi set di dati, scomponendo i prompt in token per analizzare il contesto e l'intento. Open IA sostiene che ChatGPT è stato addestrato su 300 miliardi di parole provenienti da diversi blog, siti web e altro ancora!

Quando si inserisce un prompt, ChatGPT genera una risposta utilizzando gli schemi appresi dai dati di addestramento.

Ad esempio, se chiedete: "Qual è una buona tagline per vendere croissant?" ChatGPT analizza il contesto e genera una risposta del tipo: "Illumina la tua mattina con i croissant appena sfornati!" Questo allineamento avviene perché ChatGPT ha imparato da un ampio intervallo di modelli linguistici per produrre risultati pertinenti e naturali.

👀 Lo sapevate? ChatGPT ha acquisito

1 milione di utenti

in soli 5 giorni dal lancio. E dopo due mesi, i suoi utenti attivi hanno raggiunto i 100 milioni!

Vantaggi dell'utilizzo di ChatGPT per il copywriting

Vediamo ora come ChatGPT e altri strumenti di

Strumenti di IA aiutano nel copywriting

:

Risparmio di tempo: Il ChatGPT può far risparmiare tempo gestendo attività come brainstorming, redazione, delineazione dei contenuti e ricerca. Con tempi di consegna più rapidi, è possibile assumere più client, ovvero scalare la propria azienda o agenzia freelance

Il ChatGPT può far risparmiare tempo gestendo attività come brainstorming, redazione, delineazione dei contenuti e ricerca. Con tempi di consegna più rapidi, è possibile assumere più client, ovvero scalare la propria azienda o agenzia freelance **Il costo di utilizzo di ChatGPT (versione originale) è pari a zero. Senza spendere un centesimo, è possibile utilizzare ChatGPT per creare qualsiasi modulo e tipo di contenuto accattivante in scala. In altre parole, più contenuti, efficienza e creatività, tutto a costo zero

Superare il blocco dello scrittore: Ogni scrittore conosce la fatica di fissare una pagina bianca, in attesa di idee che non arrivano. E dopo un po', può sembrare di aver esaurito ogni buona idea. Potete usare ChatGPT per trarre ispirazione

Ogni scrittore conosce la fatica di fissare una pagina bianca, in attesa di idee che non arrivano. E dopo un po', può sembrare di aver esaurito ogni buona idea. Potete usare ChatGPT per trarre ispirazione **ChatGPT aiuta a personalizzare i contenuti per un pubblico specifico, comprendendo i suoi gusti e adattando il messaggio alle sue esigenze. Può creare testi che creano una connessione emotiva con i potenziali clienti, sia che si tratti di email, social media o siti web

**ChatGPT passa facilmente da un formato all'altro, che si tratti di descrizioni di prodotti, post di blog, email marketing o contenuti per i social media, e adatta il suo tono e stile al contesto, sia esso professionale, informale o amichevole

Ecco un esempio di come ChatGPT può rispondere:

via ChatGPT

Sì, è così semplice! 🎉

Questi sono alcuni dei vantaggi di ChatGPT. Esaminiamo rapidamente alcuni esempi per aiutarvi a capire in dettaglio i suoi casi d'uso.

Come usare ChatGPT per il copywriting

Nel copywriting, la potenza di ChatGPT risiede in nel modo in cui si scrivono i prompt . Quanto più specifico è il prompt, tanto migliore sarà l'output.

Ecco come appaiono di solito l'input e l'output di un normale prompt:

via ChatGPT_

Ora, riprendendo lo stesso esempio, creiamo un prompt più complesso. Di seguito sono riportati l'input e l'output:

via ChatGPT_

Da fare: vedete la differenza nell'output? Questo è il potere dei giusti prompt di ChatGPT. Ora vediamo come utilizzare ChatGPT per il copywriting per ottenere contenuti pertinenti e di alta qualità.

1. Messaggi sui social media

Considerate ChatGPT come il vostro partner di brainstorming o compagno di squadra per i social media. Fornite idee o aggiungete parole chiave e il programma può creare post divertenti e accattivanti per i social media.

Supponiamo che abbiate bisogno di un post sui social media per Natale per un negozio di mobili. Ecco come risponderebbe ChatGPT:

📖 Leggi di più:

Modelli gratuiti di Calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

2. Copia pubblicitaria

Scrivere annunci che catturino l'attenzione può essere impegnativo, ma ChatGPT lo rende semplice. Potete condividere alcuni dettagli sul vostro prodotto e sul vostro pubblico e ChatGPT creerà annunci brevi e veloci in pochi secondi.

Per istanza, se vendete scarpe da corsa, ecco come creare un annuncio su Facebook:

3. Blog

Se state creando un post per un blog e avete bisogno di aiuto per creare una scaletta, ChatGPT può venire in vostro soccorso. Immaginate di dover scrivere un blog sulla conversione delle pagine di destinazione. È anche possibile generare un post completamente completo a partire da una bozza. Ecco come ChatGPT può aiutarvi a creare una bozza di blog:

4. Titoli e CTA

Con ChatGPT è possibile creare titoli accattivanti e CTA convincenti che spingono all'azione. Genera meta titoli e descrizioni ottimizzati per aumentare la SEO, assicurando che il contenuto attiri l'attenzione e si posizioni meglio.

Per istanza, se il vostro blog parla di "chicchi di caffè", potete ottimizzarlo con ChatGPT.

5. Campagne email

ChatGPT vi aiuta a creare rapidamente email coinvolgenti. È sufficiente fornire i punti chiave e il programma genera righe di oggetto accattivanti, introduzioni personalizzate e contenuti convincenti. Personalizza le email per il vostro pubblico, sia che si tratti di eCommerce, di newsletter o di contatti con i clienti.

Supponiamo che gestiate un negozio di e-commerce e vogliate informare i vostri clienti dello sconto del 20% che state offrendo. Ecco come ChatGPT può aiutarvi:

📖 Leggi tutto:

15 migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti nel 2024

Oltre a tutti i lavori specifici per il contenuto, ChatGPT può aiutarvi con:

6. Ricerca

ChatGPT può essere il vostro partner di ricerca, rendendo il processo più veloce ed efficace. Potete fornirgli interviste ai clienti, recensioni e testimonianze per identificare i modelli di linguaggio, i punti dolenti e le esigenze. Può identificare temi e intuizioni comuni per creare testi più mirati che parlino direttamente al vostro pubblico.

ChatGPT può aiutarvi a scoprire angoli unici esaminando il feedback dei clienti esistenti e le tendenze del mercato per migliorare la posizione e la proposta di valore.

Può anche analizzare i contenuti dei concorrenti, come i testi dei siti web, i post sui social media, le campagne email, e fornire indicazioni sulle loro strategie di messaggistica. Può individuare i punti di forza, le debolezze e le lacune del loro approccio, consentendovi di posizionare il vostro marchio in modo più efficace e di cogliere le opportunità che loro potrebbero trascurare.

Supponiamo che scriviate per il settore della bellezza. Se volete confrontare la strategia di social media del vostro marchio con quella di un concorrente, ecco come potete fare:

📖 Leggi di più:

10 migliori strumenti di IA per il copywriting

7. Riproposizione dei contenuti

La riproposizione dei contenuti è un modo intelligente per massimizzare il lavoro richiesto e raggiungere diversi tipi di pubblico. ChatGPT può prendere un pezzo esistente, come un post di un blog, e convertirlo in vari formati (in pochi secondi) per massimizzare i vostri lavori richiesti e raggiungere diversi tipi di pubblico.

Sia che abbiate bisogno di frammenti per i social media, di un video coinvolgente o di un'infografica informativa, ChatGPT è in grado di riformulare il contenuto mantenendo il messaggio principale. Ecco un esempio di post per i social media creati a partire da un blog sui consigli per un'alimentazione sana.

📖 Leggi di più:

i 10 migliori strumenti di IA per la creazione di contenuti nel 2024

8. Test A/B

Con ChatGPT è possibile semplificare i test A/B, generando rapidamente più versioni di materiali di marketing, come titoli, oggetti delle email o testi pubblicitari. Questo vi aiuta a ottimizzare i testi in base ai dati sulle prestazioni e a perfezionare la vostra comunicazione per ottenere un maggiore coinvolgimento e conversioni.

Immaginate di lanciare una nuova app per il fitness e di voler verificare quale sia l'oggetto dell'email che attira più utenti. Ecco come potete utilizzare ChatGPT a vostro vantaggio:

📖 Leggi di più:

10 Software per il flusso di lavoro dei contenuti per i team di marketing nel 2024

9. Modifica e allineamento dei toni

La modifica è la chiave per creare un testo di qualità. E indovinate un po'? ChatGPT può aiutarvi anche in questo! Può modificare i contenuti per garantire chiarezza e coerenza, per assicurarsi che siano in linea con il tono che si vuole trasmettere, sia esso professionale, amichevole o informale.

Per istanza, potete usare ChatGPT per correggere i contenuti e rimuovere le discrepanze grammaticali e di tono.

Questi sono solo alcuni esempi della potenza dell'IA. Sta cambiando il modo in cui le aziende affrontano il copywriting per landing page, pagine web, comunicati stampa e descrizioni di prodotti. Date un'occhiata alla tabella qui sotto:

Tipo di copywriting | Come ChatGPT può aiutare

| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| SEO copywriting | Genera contenuti ricchi di parole chiave e ottimizzati per la SEO che si posizionano bene sui motori di ricerca

| Descrizioni dei prodotti | Crea descrizioni dei prodotti uniche e persuasive, studiate su misura per evidenziare efficacemente i vantaggi e le funzionalità/funzione |

| Crea contenuti convincenti per le pagine di atterraggio, progettati per convertire i visitatori in contatti o personalizzati

| Copia commerciale | Aiuta a creare copia per ogni fase dell'imbuto di vendita, coltivando i lead e spingendoli verso la conversione |

| Scrive testi video, crea testi video coinvolgenti e chiari per video esplicativi, pubblicità o contenuti per i social media

| Copioni di branding | Contribuisce a creare messaggi coerenti e coinvolgenti che riflettono la voce di un marchio e si connettono con il suo pubblico

| Comunicati stampa | Assiste nella stesura di comunicati stampa chiari e professionali per annunciare novità, eventi o lanci di prodotti |

| Studi di caso | Sviluppa studi di caso dettagliati e persuasivi che evidenziano l'esito positivo e l'impatto di un marchio |

| White paper | Genera white paper approfonditi e informativi che stabiliscono la competenza e offrono soluzioni |

| Newsletter | Crea contenuti per le newsletter che siano informativi, coinvolgenti e rilevanti per il pubblico

| Collaborazioni con influencer | Scrive testi accattivanti per campagne di influencer marketing in linea con il marchio e con l'influencer

| Promozioni di eventi | Genera testi promozionali per gli eventi, assicurandosi che siano chiari, stimolanti e che incoraggino la partecipazione

| Funnel di vendita | Contribuisce a creare testi per ogni fase del funnel di vendita, coltivando i lead e spingendoli verso la conversione |

| Copia per l'eCommerce | Produce copia chiara e orientata alla conversione per i siti di eCommerce, le pagine dei prodotti e i processi di checkout

| Contenuti per siti web | Genera contenuti per siti web convincenti e facili da usare che trasmettono chiaramente il messaggio del marchio |

| Comunicazioni aziendali | Scrive comunicazioni professionali e in linea con il marchio per messaggi interni ed esterni all'azienda

📖 Leggi tutto:

7 modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più veloce

Mentre molti marketer e appassionati di IA credono che questo sia solo l'inizio, è possibile che la creazione di contenuti sia facile e senza stringhe allegate? in realtà no

Prima di iniziare a creare contenuti con ChatGPT, è necessario conoscere i suoi limiti.

Limiti dell'uso di ChatGPT per il copywriting e la creazione di contenuti

Se chiedete a ChatGPT "Quanto fa 2 + 3?", vi risponderà che è 5. Ma se insistete che la risposta è 6, potrebbe essere d'accordo o trovare un modo per non essere in disaccordo. Questo è un limite chiave: ChatGPT può sembrare sicuro di sé, ma non ha una vera comprensione e si limita a seguire ciò che sembra giusto.

Sebbene ChatGPT possa aiutare nella creazione di contenuti, non garantisce l'accuratezza, l'originalità e l'affidabilità dei contenuti. Ecco alcuni dei suoi limiti chiave:

Lotta con l'accuratezza e le informazioni aggiornate

Una delle maggiori difficoltà di ChatGPT è che si è formato solo su dati e informazioni fino al 2023. Questo potrebbe essere un problema significativo se avete bisogno di contenuti con fatti aggiornati, statistiche recenti o notizie del settore.

Molti campi, come la finanza, la tecnologia e l'assistenza sanitaria, sono soggetti a rapidi cambiamenti quasi ogni giorno, e ChatGPT non è a conoscenza di nulla di nuovo o non è in grado di accedervi. Per istanza, se chiedete a ChatGPT i tassi di inflazione del 2024 o i nuovi prodotti tecnologici, potrebbe non fornirvi dati aggiornati.

Rischi di plagio e di frasi ripetitive

ChatGPT non copia direttamente dalle sue fonti, ma le sue risposte possono talvolta rispecchiare fedelmente i contenuti esistenti su altri siti web o piattaforme di social media.

Per i marchi che puntano a una voce unica e autentica e alla distinzione, affidarsi esclusivamente a ChatGPT potrebbe portare a frasi ripetitive e a una mancanza di originalità.

💡Pro Tip: Contenuto di IA di Humazine eliminando parole inutili come "in continua evoluzione", "elevare" e "collaborare" e concentrandosi sul valore aggiunto attraverso un contesto chiaro e intuizioni di esperti.

Tono e stile incoerenti

ChatGPT può avere difficoltà a mantenere un tono e uno stile coerenti. Essendo addestrato su un ampio intervallo di dati, potrebbe passare inaspettatamente da un linguaggio formale a uno informale, creando un'esperienza di lettura disarticolata.

Se si punta a una voce specifica, questa incoerenza potrebbe comportare tempi di modifica supplementari per rendere il flusso del contenuto scorrevole.

Ecco cosa dice Rob Rooney, copywriter, sull'uso di ChatGPT per un copy:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-16-903x1400.png Post di LinkedIn su Come usare ChatGPT per il copywriting /%img/

via LinkedIn Infine, ChatGPT solleva problemi etici di trasparenza e originalità. I lettori spesso si aspettano una visione autentica e umana, quindi far passare i contenuti generati dall'IA come scritti da un uomo può offuscare la fiducia.

📖 Leggi tutto:

Come modificare i contenuti generati dall'IA

Questi limiti vi impediscono di creare testi eccellenti? Dare

ClickUp

un tentativo!

Utilizzo di ClickUp per il Copywriting

Chi scrive è probabilmente sopraffatto dal numero di strumenti di IA disponibili oggi. Ognuno di essi promette di rendere più facile la scrittura, ma molti vi fanno saltare da una piattaforma all'altra, facendovi perdere tempo in attività che potrebbero essere automatizzate.

Entrare in

ClickUp Brain

-uno strumento di IA costruito appositamente per rendere il processo di scrittura più intelligente, più veloce e più connesso.

utilizzate ClickUp Brain per creare post creativi sui social media in pochi secondi_

Con ClickUp Brain, è possibile:

Scrivere testi di marketing che si adattano perfettamente alla vostra voce e ai vostri obiettivi. Dai post di blog coinvolgenti ai contenuti di marketing, ClickUp Brain offre suggerimenti di scrittura su misura che si adattano al vostro stile e ai vostri oggetti, rendendo ogni parola importante

Semplificare idee di copywriting complesse e affinare la messaggistica per creare contenuti più coinvolgenti e leggibili

Estrarre e riepilogare automaticamente i punti chiave da documenti, attività e commenti per mantenere la chiarezza e l'attenzione su tutti i progetti

Usufruite di una piattaforma sicura che può attingere alle informazioni presenti nell'area di lavoro di ClickUp.

📖 Leggi di più: Imparate a conoscere i vantaggi di ClickUp

le differenze tra ChatGPT e ClickUp

per capire quale strumento si adatta meglio al vostro flusso di lavoro

Documenti ClickUp

Il copywriting comporta diverse revisioni e feedback. Con

Documenti ClickUp

più membri del team possono lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. Non è più necessario attendere le risposte delle email o avere a che fare con problemi di controllo delle versioni: tutti possono vedere le modifiche mentre avvengono, per una comunicazione senza interruzioni.

disegnate idee, fate analisi e collaborate in tempo reale con ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, il vostro team può:

Collaborare in tempo reale, fornire feedback e lasciare commenti, tutto all'interno dello stesso documento. Ottenere un feedback immediato dalle parti interessate, dai client o dai membri del team per apportare modifiche sul posto e accelerare i tempi di realizzazione del progetto

Brainstorming, perfezionamento e organizzazione di idee per titoli, tagline o argomenti di blog, tutto in un unico luogo

Organizzare i testi con titoli, sottotitoli e liste di controllo per migliorare la leggibilità e garantire un flusso logico

Assegnare attività direttamente all'interno del documento, impostare scadenze e monitorare le revisioni per mantenere il processo di copywriting in linea con i tempi

Monitorare le modifiche attraverso la cronologia delle versioni, confrontare le bozze e recuperare i contenuti precedenti per evitare di perdere idee importanti

ClickUp Workflow Automazioni

Gli scrittori spesso si destreggiano tra molte attività: ricerca, redazione, modifica e collaborazione. Con così tanti strumenti per la creazione di contenuti, il project management e il feedback, è facile perdere la concentrazione.

Automazione del flusso di lavoro ClickUp

semplifica le attività ripetitive come le revisioni o le approvazioni dei contenuti, seguendo automaticamente le linee guida impostate. In questo modo si eliminano i passaggi manuali, si accelerano le sequenze dei progetti e si garantisce la coerenza.

creare automazioni personalizzate nel flusso di lavoro del copywriting con ClickUp Automazioni

Con l'automazione del flusso di lavoro di ClickUp, potete:

Automatizzare l'assegnazione delle attività per la creazione, la revisione e l'approvazione dei contenuti, in modo che i progetti procedano senza intoppi

Impostare trigger per notificare ai membri del team quando i contenuti raggiungono fasi specifiche, come le bozze, le modifiche o l'approvazione finale

Personalizzare i flussi di lavoro per snellire il processo dalla creazione del brief alla consegna della copia finale per garantire coerenza ed efficienza

Eliminare i colli di bottiglia attraverso l'automazione delle promemoria per le scadenze e le richieste di feedback, garantendo la tempestività dei contenuti

Integrazione di automazione con documenti Google, Slack e Grammarly per automatizzare i cicli di feedback e sincronizzare i lavori tra le varie piattaforme

ClickUp Marketing

È inoltre possibile fare brainstorming di idee per le campagne, costruire un database di contenuti e creare roadmap dettagliate dei progetti con attività assegnate a ciascun membro del team

ClickUp Marketing

funzionalità/funzione.

pianificate, eseguite e monitorate senza problemi campagne ed eventi di marketing con ClickUp Marketing_

ClickUp marketing vi aiuta a:

Organizzare i flussi di lavoro dei progetti con strumenti di pianificazione centralizzati, tra cui la gestione delle attività, le sequenze temporali e i calendari delle campagne

Allineare i vostri obiettivi di marketing con l'esecuzione quotidiana, connettendo la vostra roadmap a attività e cardini attuabili

Collaborate senza sforzo utilizzando i documenti, le lavagne online e gli strumenti di Correzione di bozze di ClickUp, assicurando che ogni membro del team rimanga in sincronizzazione

Visualizzate lo stato del team in tempo reale con dashboard che monitorano il completamento delle attività, le sequenze e le prestazioni complessive della campagna

Integrare gli strumenti di marketing preferiti, come HubSpot, Slack e G Suite, per creare un flusso di lavoro unificato ed efficiente

Sfruttare al meglio l'IA per il copywriting con ClickUp

È un momento emozionante per essere uno scrittore. L'IA sta diventando l'assistente di cui gli scrittori avevano bisogno, che non dorme, non si stanca e non rimane a corto di idee. Combinando il meglio di entrambi i mondi (efficienza guidata dall'IA e sfumature umane), autori e scrittori stanno ridefinendo ciò che è possibile fare nella narrazione e nella creazione di contenuti.

Quando si tratta di copywriting, la chiave dell'esito positivo è sapere quando affidarsi alla potenza dell'IA per la produttività e quando lasciare che sia la propria voce a raccontare la storia. E ClickUp può essere il vostro partner in questo senso.

ClickUp Brain vi aiuta a strutturare, pianificare e condividere i vostri scritti e pensieri. Che si tratti di creare un blog, una sceneggiatura o una lettera di presentazione, Da fare con un solo clic.

Non lasciatevi sfuggire il potenziale dell'IA per creare testi convincenti.

