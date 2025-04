I 10 migliori software di gestione degli audit per semplificare gli audit interni

Quando il comitato di revisione vuole aggiornamenti, è facile sentirsi sopraffatti dal tentativo di tenere tutto sotto controllo.

Ma c'è qualcosa che può semplificare il vostro lavoro. Ecco il software di gestione dell'audit!

Questi strumenti aiutano a pianificare, eseguire e verificare i progetti in modo più efficiente, automatizzando molte attività manuali che di solito rallentano le cose. Sia che stiate lavorando a un rapporto di audit interno, a un audit annuale, al monitoraggio della conformità o alla gestione delle liste di controllo, il software consente di organizzare tutto in un unico posto, garantendo al contempo la conformità e la sicurezza.

Un software di gestione degli audit interni consente di pianificare e condurre gli audit, assegnare attività, documentare i risultati e generare reportistica dettagliata sugli audit.

È come avere un membro del team in più che non manca mai una scadenza e controlla ogni dettaglio per voi. In questo articolo, il mio team e io abbiamo elencato i 10 migliori software di gestione degli audit interni, con le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi.

Cosa cercare in un software di gestione degli audit

Nel corso degli anni ho utilizzato molti software di gestione degli audit per trovare quello che funziona meglio per me.

Il miglior software per l'audit interno presenta di solito le seguenti funzionalità/funzioni:

Analisi e mappatura del quadro normativo : Un buon software di gestione degli audit dovrebbe essere in grado di analizzare i quadri normativi e di mappare i requisiti che si sovrappongono.

: Un buon software di gestione degli audit dovrebbe essere in grado di analizzare i quadri normativi e di mappare i requisiti che si sovrappongono. Analisi dei dati per l'analisi delle lacune : È probabile che i controlli attuali non soddisfino tutti i requisiti di conformità. In questo caso, il vostro software di audit interno dovrebbe condurre un'analisi delle lacune per rivelare le carenze e suggerire i passaggi necessari

: È probabile che i controlli attuali non soddisfino tutti i requisiti di conformità. In questo caso, il vostro software di audit interno dovrebbe condurre un'analisi delle lacune per rivelare le carenze e suggerire i passaggi necessari Monitoraggio dei lavori di ripristino : Una volta che sapete dove siete in difetto, il software dovrebbe monitorare i vostri lavori richiesti. Sia che stiate sistemando i controlli o implementando nuove politiche, vi aiuterà a vedere lo stato di avanzamento e a evitare il panico da "Ho dimenticato qualcosa?"

: Una volta che sapete dove siete in difetto, il software dovrebbe monitorare i vostri lavori richiesti. Sia che stiate sistemando i controlli o implementando nuove politiche, vi aiuterà a vedere lo stato di avanzamento e a evitare il panico da "Ho dimenticato qualcosa?" Raggiungere le parti interessate per ottenere le prove : Cercare manualmente le prove di audit? No, grazie! Il software di audit giusto dovrebbe gestire le richieste in un unico sistema, mantenendo tutto organizzato in modo da non dover cercare nelle email o nei messaggi di chat dimenticati

: Cercare manualmente le prove di audit? No, grazie! Il software di audit giusto dovrebbe gestire le richieste in un unico sistema, mantenendo tutto organizzato in modo da non dover cercare nelle email o nei messaggi di chat dimenticati Collaborazione con il team di audit : Quando il team di audit è distribuito su diversi fusi orari, la comunicazione è fondamentale. Il vostro software di gestione delle revisioni dovrebbe fornire una piattaforma sicura per la collaborazione, mantenendo tutti sulla stessa pagina senza catene infinite di email

: Quando il team di audit è distribuito su diversi fusi orari, la comunicazione è fondamentale. Il vostro software di gestione delle revisioni dovrebbe fornire una piattaforma sicura per la collaborazione, mantenendo tutti sulla stessa pagina senza catene infinite di email Assegnazione di attività, avvisi ed escalation: Ricordare le scadenze è difficile, soprattutto quando arriva la stagione delle revisioni. Il software deve assegnare le attività, inviare promemoria gentili (o meno gentili) e assegnare le attività in ritardo

I 10 migliori software di gestione degli audit

Ora che abbiamo analizzato cosa cercare in un software per l'audit interno, il team di ClickUp e io abbiamo fatto una ricerca e compilato un elenco degli strumenti che ci hanno veramente impressionato per le loro funzioni.

Questi strumenti vanno oltre le basi e offrono funzionalità/funzioni che rendono gli audit interni meno snervanti. Esploriamo.

1. ClickUp (il migliore per i flussi di lavoro di audit personalizzabili e il monitoraggio delle attività) ClickUp è l'app per il lavoro che garantisce un processo di revisione perfetto con la P maiuscola.

Il nostro viaggio inizia con il Modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp progettato per aiutarvi a gestire ogni fase dell'audit.

Modello di lista di controllo per gli audit interni di ClickUp

È possibile monitorare facilmente gli approfondimenti, gestire i processi di conformità e creare flussi di lavoro ripetibili che consentono di risparmiare tempo per gli audit futuri. Dall'organizzazione dei dati di audit alla collaborazione con le parti interessate, questa lista di controllo ClickUp semplifica l'intero processo.

Una volta definita la lista di controllo, le funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività aiutano a completare gli elementi di azione individualmente.

Altro, Automazioni di ClickUp aiuta a evitare il lavoro ripetitivo, automatizzando i follow-up e le promemoria. Può anche aumentare il numero di attività in ritardo, in modo da responsabilizzare il team.

rimani in linea con il processo di verifica della conformità con ClickUp Reminders_

Avete bisogno di un posto dove conservare tutti i documenti e le relazioni di audit?

ClickUp Documenti Documenti ClickUp consente di organizzare e condividere le prove di audit, le politiche di conformità e le relazioni di audit interno in un'unica posizione sicura. Consente inoltre di monitorare le revisioni dei documenti con il monitoraggio delle versioni, assicurando che ogni modifica venga registrata.

create un repository centralizzato per le vostre prove interne _con ClickUp Docs

Anche la collaborazione è facilitata, sia che si lavori con un team di audit in diversi fusi orari, sia che si coordini con stakeholder esterni.

ClickUp Chattare

La funzionalità/funzione di chat in tempo reale della piattaforma, ClickUp Chat consente di comunicare senza problemi con il proprio team. Con Chattare è possibile allegare file, condividere aggiornamenti e feedback senza dover passare da un'app all'altra.

semplifica la comunicazione con gli ispettori di conformità e snellisce il processo di audit

ClickUp Lavagne online

Se avete bisogno di una rappresentazione visiva del vostro piano di audit, Lavagne online di ClickUp consentono di mappare le strategie in modo collaborativo, offrendo una visione d'insieme.

creare un piano completo di mitigazione del rischio con le lavagne ClickUp_

ClickUp Dashboard

Infine, per coloro che desiderano approfondimenti immediati, ClickUp Dashboard fornisce analisi in tempo reale, aiutandovi a monitorare metriche chiave come lo stato degli audit, le attività aperte e lo stato di conformità.

traccia lo stato di avanzamento del tuo audit di conformità in più aree con ClickUp Dashboard_

Se siete ancora preoccupati di aver perso alcune attività, il Modello di audit aziendale ClickUp trasforma la piattaforma in un efficiente strumento di gestione della conformità per le attività di audit.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestione delle attività : Crea, assegna e monitora le attività senza sforzo. È anche possibile impostare attività ricorrenti per controlli regolari e ricevere promemoria automatici quando si avvicinano le scadenze

: Crea, assegna e monitora le attività senza sforzo. È anche possibile impostare attività ricorrenti per controlli regolari e ricevere promemoria automatici quando si avvicinano le scadenze Spazio di archiviazione dei documenti : Con ClickUp Docs potete conservare tutti i documenti, le relazioni e le prove relative all'audit in un unico posto. Inoltre, la funzionalità di controllo delle versioni garantisce una traccia di audit cancellata

: Con ClickUp Docs potete conservare tutti i documenti, le relazioni e le prove relative all'audit in un unico posto. Inoltre, la funzionalità di controllo delle versioni garantisce una traccia di audit cancellata Automazioni : Automazioni dei flussi di lavoro di audit, come l'assegnazione di attività e i promemoria di follow-up, per ridurre le attività manuali e mantenere il processo senza intoppi

: Automazioni dei flussi di lavoro di audit, come l'assegnazione di attività e i promemoria di follow-up, per ridurre le attività manuali e mantenere il processo senza intoppi **Lavagne online: Mappate visivamente i vostri flussi di lavoro di audit e collaborate in tempo reale con il vostro team utilizzando le lavagne online di ClickUp, perfette per fare brainstorming e affinare le strategie

Reportistica e dashboard : Ottenete informazioni in corso in tempo reale sullo stato dell'audit grazie a dashboard personalizzabili, che vi consentono di monitorare KPI, attività in ritardo e stato di conformità in un colpo d'occhio

: Ottenete informazioni in corso in tempo reale sullo stato dell'audit grazie a dashboard personalizzabili, che vi consentono di monitorare KPI, attività in ritardo e stato di conformità in un colpo d'occhio Strumenti di collaborazione: Comunicate con il vostro team direttamente in ClickUp utilizzando la funzionalità/funzione, condividete i file e tenete tutti aggiornati senza passare da un'app all'altra

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento : L'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere tempo per essere padroneggiata

: L'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere tempo per essere padroneggiata Funzione mobile: L'app mobile di ClickUp è utile, ma a volte è meno reattiva della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

**Da fare: il mercato globale del software per la gestione delle revisioni si prevede che raggiungerà il livello di 2.987 milioni di dollari entro il 2029 . L'enorme numero non sorprende, dato che le revisioni contabili sono cruciali per i dipartimenti finanziari.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Il migliore per la gestione delle ispezioni e la reportistica in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SafetyCulture-iAuditor-Best-for-inspection-management-and-real-time-reporting.png Software di gestione degli audit SafetyCulture /$$$img/

via Cultura della sicurezza Le funzionalità di SafetyCulture (iAuditor) possono valere la pena di essere esplorate se la vostra azienda richiede ispezioni frequenti. Questo strumento semplifica la conduzione di controlli regolari, l'individuazione di problemi e la loro risoluzione, mantenendo il team sulla stessa pagina.

Il vantaggio è che SafetyCultur consente di impostare liste di controllo personalizzabili in pochi minuti. L'app è mobile-first, il che significa che è possibile condurre ispezioni, acquisire dati e assegnare azioni correttive dal proprio telefono.

Funzionalità/funzione migliori di SafetyCulture (iAuditor)

Lista di controllo : Convertire liste di controllo cartacee o fogli di calcolo Excel in moduli di ispezione intelligenti e personalizzabili con un costruttore drag-and-drop

: Convertire liste di controllo cartacee o fogli di calcolo Excel in moduli di ispezione intelligenti e personalizzabili con un costruttore drag-and-drop Azioni correttive : Assegnazione di attività di follow-up in base agli elementi di ispezione segnalati, impostazione delle priorità e assegnazione delle date di scadenza, anche agli utenti che non dispongono di account iAuditor

: Assegnazione di attività di follow-up in base agli elementi di ispezione segnalati, impostazione delle priorità e assegnazione delle date di scadenza, anche agli utenti che non dispongono di account iAuditor Reportistica in tempo reale : Generazione istantanea di reportistica dopo le ispezioni e condivisione con team o client direttamente dall'app

: Generazione istantanea di reportistica dopo le ispezioni e condivisione con team o client direttamente dall'app Funzionalità/funzione di avviso : Comunica aggiornamenti importanti e condivide messaggi video coinvolgenti con i team, indipendentemente da dove si trovino

: Comunica aggiornamenti importanti e condivide messaggi video coinvolgenti con i team, indipendentemente da dove si trovino Dashboard analitico: Visualizza in tempo reale le prestazioni e le tendenze dei team grazie alla sincronizzazione automatica tra i dispositivi mobili e la piattaforma desktop

Limiti di SafetyCulture (iAuditor)

Capacità offline limitate : Sebbene iAuditor lavori bene online, alcuni utenti hanno notato limiti nelle funzioni quando si conducono ispezioni in aree con scarsa connettività

: Sebbene iAuditor lavori bene online, alcuni utenti hanno notato limiti nelle funzioni quando si conducono ispezioni in aree con scarsa connettività Limitazioni dei dispositivi: Il numero di dispositivi consentiti per account premium è limitato e gli utenti non possono aumentarlo facilmente senza aggiornare il proprio piano

Prezzi di SafetyCulture (iAuditor)

Gratis : $0 per utente

: $0 per utente Premio : $24/postazione al mese

: $24/postazione al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SafetyCulture (iAuditor)

G2 : 4.6/5 (120+ recensioni)

: 4.6/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

3. SAP (migliore per l'integrazione su larga scala e la gestione del rischio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SAP-Best-for-large-scale-integration-and-risk-management.png Software di gestione degli audit SAP /$$$img/

via SAP Se la vostra organizzazione è profondamente radicata nell'ecosistema SAP, SAP Audit Management potrebbe essere la soluzione ideale per i processi di audit.

SAP (Systems, Applications, and Products) è un ecosistema che si riferisce alla rete di prodotti, servizi, partner e clienti SAP che lavorano insieme.

Con un'attenzione particolare all'integrazione, questo strumento lavora facilmente con le applicazioni SAP Risk Management e SAP Process Control. Mi piace che semplifichi attività come la documentazione, la creazione di rapporti di audit e l'organizzazione di documenti di lavoro elettronici.

Tuttavia, SAP Audit Management potrebbe non essere adatto alle aziende più piccole o a quelle che utilizzano sistemi ERP non SAP. Inoltre, se da un lato offre un'ampia possibilità di personalizzazione, dall'altro presenta una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con l'ampio ventaglio di funzionalità di SAP.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP

Integrazione con l'ecosistema SAP : Si integra perfettamente con SAP Risk Management e Process Control, offrendo una soluzione di audit unificata per le organizzazioni che già utilizzano gli strumenti SAP

: Si integra perfettamente con SAP Risk Management e Process Control, offrendo una soluzione di audit unificata per le organizzazioni che già utilizzano gli strumenti SAP Funzionalità mobile : Consente agli auditor di acquisire la documentazione e creare reportistica di audit utilizzando dispositivi mobili con un'intuitiva interfaccia drag-and-drop

: Consente agli auditor di acquisire la documentazione e creare reportistica di audit utilizzando dispositivi mobili con un'intuitiva interfaccia drag-and-drop Piano di audit e gestione delle risorse : Semplifica il piano di audit, l'allocazione delle risorse e la programmazione per ottimizzare l'utilizzo del personale

: Semplifica il piano di audit, l'allocazione delle risorse e la programmazione per ottimizzare l'utilizzo del personale Automazioni nella reportistica : Automazioni rapide dei risultati degli audit grazie a modelli standardizzati e riduzione dei risultati ripetuti grazie al monitoraggio automatizzato dei problemi

: Automazioni rapide dei risultati degli audit grazie a modelli standardizzati e riduzione dei risultati ripetuti grazie al monitoraggio automatizzato dei problemi Valutazione del rischio in tempo reale: Fornisce analisi di audit in tempo reale, aiutando gli auditor a scegliere i problemi di valore elevato e ad approfondire i rischi

Limiti di SAP

Utilità limitata per i sistemi non SAP : Sebbene sia eccellente per gli utenti SAP, potrebbe richiedere strumenti aggiuntivi per le aziende che utilizzano altri sistemi ERP

: Sebbene sia eccellente per gli utenti SAP, potrebbe richiedere strumenti aggiuntivi per le aziende che utilizzano altri sistemi ERP Costoso per le organizzazioni più piccole : A causa delle sue funzionalità/funzione estese, il costo può essere proibitivo per le PMI, rendendolo più adatto alle grandi aziende

: A causa delle sue funzionalità/funzione estese, il costo può essere proibitivo per le PMI, rendendolo più adatto alle grandi aziende Curva di apprendimento: Sebbene l'interfaccia utente sia intuitiva, la padronanza dell'intero intervallo di funzionalità/funzione, in particolare per i nuovi utenti, può richiedere tempo

Prezzi SAP

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su SAP

G2 : 4.2/5 (60+ recensioni)

: 4.2/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (310+ recensioni)

4. TeamMate (il migliore per la personalizzazione e il coinvolgimento degli stakeholder)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/TeamMate-Best-for-customization-and-stakeholder-engagement-1400x788.png Software di gestione degli audit TeamMate /$$$img/

via TeamMate Ho apprezzato il fatto che i flussi di lavoro personalizzabili e le integrazioni di TeamMate consentono di utilizzarlo in un ampio intervallo di settori. Inoltre, TeamMate+ Audit fornisce una soluzione end-to-end per la gestione degli audit interni, comprese le valutazioni del rischio, il piano di audit, l'esecuzione e il monitoraggio dei problemi, tutto da un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamMate

Flussi di lavoro personalizzabili : Configurazione dei flussi di lavoro, dei modelli e dei dashboard per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione e per adattarsi all'evoluzione del team

: Configurazione dei flussi di lavoro, dei modelli e dei dashboard per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione e per adattarsi all'evoluzione del team Coinvolgimento delle parti interessate : Creazione di reportistica di audit visiva, concisa e personalizzata per coinvolgere gli stakeholder e ottenere un maggiore impatto sugli audit

: Creazione di reportistica di audit visiva, concisa e personalizzata per coinvolgere gli stakeholder e ottenere un maggiore impatto sugli audit Approfondimenti basati sui dati : Utilizzare gli strumenti di analisi dei dati per eseguire test di copertura al 100% e identificare i rischi nascosti con gli strumenti avanzati di audit assistito da computer (CAAT)

: Utilizzare gli strumenti di analisi dei dati per eseguire test di copertura al 100% e identificare i rischi nascosti con gli strumenti avanzati di audit assistito da computer (CAAT) Assicurazione combinata : Esecuzione di valutazioni del rischio e test di controllo in un'unica applicazione, con condivisione di informazioni di alto livello tra i team, mantenendo l'indipendenza

: Esecuzione di valutazioni del rischio e test di controllo in un'unica applicazione, con condivisione di informazioni di alto livello tra i team, mantenendo l'indipendenza Integrazione con MS Office e SAP: Integrazione perfetta con gli strumenti più diffusi per gestire i dati, generare reportistica e garantire una collaborazione senza problemi

Limiti di TeamMate

Rapporti precostituiti limitati : Sebbene siano altamente personalizzabili, i report integrati nella piattaforma sono alquanto limitati nel numero di campi disponibili, il che richiede agli utenti di dedicare del tempo per crearne di propri

: Sebbene siano altamente personalizzabili, i report integrati nella piattaforma sono alquanto limitati nel numero di campi disponibili, il che richiede agli utenti di dedicare del tempo per crearne di propri Largo supporto clienti : Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta lunghi per i problemi di supporto, che possono rallentare l'implementazione o la risoluzione dei problemi

: Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta lunghi per i problemi di supporto, che possono rallentare l'implementazione o la risoluzione dei problemi Funzioni mancanti di TeamMate AM: Alcune funzionalità/funzione della vecchia piattaforma TeamMate AM non sono ancora state integrate in TeamMate+, frustrando gli utenti di lunga data

Prezzi di TeamMate

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TeamMate Audit Solutions

G2 : 4.2/5 (220+ recensioni)

: 4.2/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

5. Pentana di Ideagen (il migliore per audit illimitati e flussi di lavoro flessibili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Pentana-by-Ideagen-Best-for-unlimited-audits-and-flexible-workflows.png Pentana di Ideagen, software di gestione degli audit /$$$img/

via Pentana Sia che stiate sostituendo processi manuali o software obsoleti, Pentana di Ideagen offre un sistema di audit completo con audit illimitati e senza costi nascosti.

Una delle funzionalità/funzione di Ideagen è la capacità di rispecchiare la struttura della vostra organizzazione, rendendo facile la navigazione nel vostro universo di posizioni, processi ed entità.

Vale la pena notare, tuttavia, che diversi utenti hanno notato problemi con l'usabilità dei report del dashboard, citando la confusione nel modo in cui i report vengono taggati. Inoltre, la mancanza di notifiche nei report del dashboard è stata una lamentela comune tra gli utenti.

Pentana di Ideagen: le migliori funzionalità/funzione

Audit illimitati : Completa tutti gli audit necessari all'anno senza costi aggiuntivi, offrendo flessibilità per adattarsi all'evoluzione dei rischi

: Completa tutti gli audit necessari all'anno senza costi aggiuntivi, offrendo flessibilità per adattarsi all'evoluzione dei rischi Flussi di lavoro flessibili : Seguire qualsiasi struttura di audit con flussi di lavoro a passaggi, compreso il supporto per gli sprint agili e gli standard IIA

: Seguire qualsiasi struttura di audit con flussi di lavoro a passaggi, compreso il supporto per gli sprint agili e gli standard IIA Rispecchia la vostra organizzazione : Navigare facilmente in un sistema che mappa la vostra gerarchia di posizioni, processi ed entità per una migliore copertura dei controlli

: Navigare facilmente in un sistema che mappa la vostra gerarchia di posizioni, processi ed entità per una migliore copertura dei controlli Risposta al rischio unificata : L'integrazione con Ideagen Risk Management unifica la reportistica di audit e di rischio, garantendo una supervisione completa

: L'integrazione con Ideagen Risk Management unifica la reportistica di audit e di rischio, garantendo una supervisione completa Rapporti coinvolgenti: Presentare reportistiche e dashboard veloci e dettagliate che catturano l'attenzione degli stakeholder, rendendo i dati di audit facilmente digeribili

Limiti di Pentana by Ideagen

Usabilità dei report dashboard : Gli utenti hanno trovato confusa e inefficiente la taggatura dei report in base alle date di audit piuttosto che ai piani di audit

: Gli utenti hanno trovato confusa e inefficiente la taggatura dei report in base alle date di audit piuttosto che ai piani di audit Mancanza di notifiche di allarme : L'assenza di notifiche di avviso nei report del dashboard rende più difficile per gli utenti rimanere aggiornati sui cambiamenti importanti

: L'assenza di notifiche di avviso nei report del dashboard rende più difficile per gli utenti rimanere aggiornati sui cambiamenti importanti Esperienza complessiva dell'utente: Alcuni utenti si sono dichiarati insoddisfatti della funzione complessiva e dell'esperienza d'uso della funzionalità/funzione del dashboard

Pentana by Ideagen prezzi

Prezzi personalizzati

Pentana by Ideagen valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (70+ recensioni)

: 4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. MetricStream (migliore per gli approfondimenti basati sull'IA e gli audit basati sul rischio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MetricStream-Best-for-AI-powered-insights-and-risk-based-audits.png Software di gestione degli audit MetricStream /$$$img/

via MetricStream Il software di audit interno MetricStream si distingue per l'approccio basato sul rischio agli audit interni, che si allinea agli obiettivi organizzativi e ai rischi multidimensionali. Una delle funzionalità/funzione di MetricStream è la gestione dei problemi basata sull'IA, che utilizza l'apprendimento automatico per identificare rapidamente i problemi di audit e consigliare piani d'azione.

Inoltre, offre una piattaforma centralizzata per la gestione di varie attività di governance, rischio e conformità (GRC).

Sebbene MetricStream eccella nel fornire strumenti soddisfacenti per la gestione del rischio e l'audit, la sua curva di apprendimento ripida e i problemi di personalizzazione possono rendere difficile il lavoro dei nuovi utenti. Inoltre, alcuni utenti hanno trovato limitate le funzionalità/funzione di reportistica, soprattutto nella generazione di report specifici o ad hoc.

Le migliori funzionalità/funzione di MetricStream

Gestione dei problemi basata sull'IA : Sfrutta l'apprendimento automatico per identificare i problemi di audit, classificarli e consigliare piani d'azione, accelerando il processo di risoluzione

: Sfrutta l'apprendimento automatico per identificare i problemi di audit, classificarli e consigliare piani d'azione, accelerando il processo di risoluzione Universo di audit centralizzato : Definizione e mantenimento di entità verificabili, gestione delle relazioni tra gli elementi di dati e aggiornamento delle librerie di audit in base all'evoluzione dell'azienda

: Definizione e mantenimento di entità verificabili, gestione delle relazioni tra gli elementi di dati e aggiornamento delle librerie di audit in base all'evoluzione dell'azienda Piano di audit basato sul rischio : Esecuzione di valutazioni del rischio utilizzando un quadro di rischio centralizzato per ottimizzare i piani di audit e concentrarsi sulle aree ad alto rischio

: Esecuzione di valutazioni del rischio utilizzando un quadro di rischio centralizzato per ottimizzare i piani di audit e concentrarsi sulle aree ad alto rischio Monitoraggio del tempo e gestione delle risorse : Utilizzo di grafici di Gantt e reportistica per l'assegnazione delle risorse e il monitoraggio in tempo reale dei programmi di audit

: Utilizzo di grafici di Gantt e reportistica per l'assegnazione delle risorse e il monitoraggio in tempo reale dei programmi di audit Reportistica completa sugli audit: Generazione di reportistica di audit personalizzabile con accesso in tempo reale ai dati di audit, monitoraggio del tempo e dashboard intuitivi

Limiti di MetricStream

Piccola curva di apprendimento : L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti, richiedendo spesso una formazione e un onboarding estesi

: L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti, richiedendo spesso una formazione e un onboarding estesi Problemi di personalizzazione : Sebbene sia altamente configurabile, l'implementazione di flussi di lavoro e report personalizzati può essere tecnicamente impegnativa e può richiedere un supporto esterno

: Sebbene sia altamente configurabile, l'implementazione di flussi di lavoro e report personalizzati può essere tecnicamente impegnativa e può richiedere un supporto esterno Limiti della reportistica: La generazione di reportistica ad hoc o specifica può essere macchinosa e richiede un lavoro richiesto per estrarre e formattare i dati necessari

Prezzi di MetricStream

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MetricStream

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. AuditBoard (il migliore per la gestione collaborativa dei rischi e l'aumento dell'efficienza)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/AuditBoard-Best-for-collaborative-risk-management-and-efficiency-gains.png Software di gestione degli audit AuditBoard /$$$img/

via Scheda di controllo AuditBoard mette in connessione i team di audit e di rischio con gli stakeholder, i dati e i processi per far emergere e gestire un maggior numero di rischi. Con l'enfasi su un approccio di "rischio connesso", la piattaforma di AuditBoard integra perfettamente le attività di audit, conformità e rischio.

Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso frustrazione per la mancanza di un'opzione on-premise e per le occasionali interruzioni causate dagli aggiornamenti delle funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di AuditBoard

Gestione collaborativa del rischio : Collega senza problemi team, stakeholder e dati tra audit, rischio e conformità per un approccio completo alla gestione del rischio

: Collega senza problemi team, stakeholder e dati tra audit, rischio e conformità per un approccio completo alla gestione del rischio Guadagni di efficienza : I clienti segnalano un ROI del 281% in tre anni grazie ai flussi di lavoro automatizzati, ai moduli personalizzati e agli strumenti appositamente creati che facilitano i processi di audit e conformità

: I clienti segnalano un ROI del 281% in tre anni grazie ai flussi di lavoro automatizzati, ai moduli personalizzati e agli strumenti appositamente creati che facilitano i processi di audit e conformità Interfaccia di facile utilizzo : Il design pulito e intuitivo della piattaforma semplifica la navigazione e la personalizzazione dei campi, garantendo un'esperienza utente senza problemi

: Il design pulito e intuitivo della piattaforma semplifica la navigazione e la personalizzazione dei campi, garantendo un'esperienza utente senza problemi Integrazione con i moduli SOX e di gestione del rischio : AuditBoard integra l'audit e l'assicurazione SOX, garantendo un audit efficiente e basato sul rischio in diversi dipartimenti

: AuditBoard integra l'audit e l'assicurazione SOX, garantendo un audit efficiente e basato sul rischio in diversi dipartimenti Supporto clienti: Molto apprezzata per il supporto clienti reattivo e disponibile, che garantisce ai team di massimizzare il valore della piattaforma

Limiti di AuditBoard

Nessuna opzione on-premise : AuditBoard è basato solo su cloud, il che può essere uno svantaggio per le organizzazioni che richiedono soluzioni on-premise

: AuditBoard è basato solo su cloud, il che può essere uno svantaggio per le organizzazioni che richiedono soluzioni on-premise Interruzioni nell'aggiornamento delle funzionalità/funzione : Alcuni utenti hanno segnalato lievi interruzioni durante gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione, anche se questi problemi vengono generalmente risolti in tempi brevi

: Alcuni utenti hanno segnalato lievi interruzioni durante gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione, anche se questi problemi vengono generalmente risolti in tempi brevi Perdita di funzioni iniziali con alcuni aggiornamenti: Gli utenti hanno notato che l'adozione di nuovi moduli, come Risk Oversight, ha comportato inizialmente una perdita di funzioni, anche se nel tempo sono stati apportati miglioramenti

Prezzi di AuditBoard

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di AuditBoard

G2 : 4.6/5 (1.010+ recensioni)

: 4.6/5 (1.010+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (310+ recensioni)

8. Workiva (il migliore per la reportistica finanziaria integrata e la collaborazione in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Workiva-Best-for-integrated-financial-reporting-and-real-time-collaboration-1400x435.png Software di gestione degli audit Workiva /$$$img/

via Lavoro Workiva è una piattaforma cloud-based che connette audit, rischio, ESG e reportistica finanziaria sotto un unico tetto digitale. Ritengo che la sua capacità di integrare dati provenienti da varie fonti e di offrire flussi di lavoro automatizzati la inserisca in questo elenco.

Grazie a migliaia di modelli pronti all'uso, all'automazione delle attività di audit e alla possibilità di collaborare tra i vari reparti, Workiva è ideale per le organizzazioni che devono gestire audit complessi.

Sebbene Workiva offra funzioni estese, alcuni utenti hanno sollevato problemi di prestazioni, tra cui ritardi e lentezza di caricamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workiva

Collaborazione in tempo reale : Pianificazione, test e reportistica dei lavori di audit in un'unica piattaforma, eliminando le email e i file sparsi sul desktop

: Pianificazione, test e reportistica dei lavori di audit in un'unica piattaforma, eliminando le email e i file sparsi sul desktop Analisi degli audit : Accesso a impostazioni complete della popolazione con potenti analisi dei dati, che consentono agli auditor di identificare rapidamente le eccezioni e ottimizzare i processi

: Accesso a impostazioni complete della popolazione con potenti analisi dei dati, che consentono agli auditor di identificare rapidamente le eccezioni e ottimizzare i processi Automazione dei flussi di lavoro : Automazioni nella raccolta delle evidenze, nella valutazione dei rischi e nelle attività di reportistica per risparmiare tempo e concentrarsi su lavori a valore aggiunto

: Automazioni nella raccolta delle evidenze, nella valutazione dei rischi e nelle attività di reportistica per risparmiare tempo e concentrarsi su lavori a valore aggiunto Reportistica finanziaria integrata : Connessione tra audit, ESG e reportistica finanziaria per fornire maggiore trasparenza e ridurre il lavoro manuale

: Connessione tra audit, ESG e reportistica finanziaria per fornire maggiore trasparenza e ridurre il lavoro manuale Interfaccia di facile utilizzo: Il design intuitivo semplifica la collaborazione, la condivisione dei documenti e la generazione di reportistica in tempo reale per i revisori

Limiti di Workiva

Problemi di prestazioni : Alcuni utenti hanno segnalato una bassa velocità di caricamento e problemi nel passaggio da una pagina all'altra, soprattutto sulla piattaforma NextGen

: Alcuni utenti hanno segnalato una bassa velocità di caricamento e problemi nel passaggio da una pagina all'altra, soprattutto sulla piattaforma NextGen Costo elevato : I costi di sottoscrizione di Workiva sono più alti rispetto ad altri software di gestione degli audit, il che può essere uno svantaggio per le organizzazioni più piccole

: I costi di sottoscrizione di Workiva sono più alti rispetto ad altri software di gestione degli audit, il che può essere uno svantaggio per le organizzazioni più piccole Pida curva di apprendimento: La piattaforma richiede più risorse per la formazione a causa delle sue funzionalità/funzione estese, che possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi di Workiva

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Workiva

G2 : 4.6/5 (1.170+ recensioni)

: 4.6/5 (1.170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

9. AuditBond by Diligent (il migliore per flussi di lavoro scalabili e analisi integrate)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/AuditBond-Best-for-scalable-workflows-and-integrated-analytics.png Software di gestione degli audit AuditBond /$$$img/

via

AuditBond

Ho provato AuditBond di Diligent e la sua attenzione all'efficienza è evidente nei modelli standardizzati, nelle matrici di rischio riutilizzabili e nelle funzionalità/funzione di automazione. Inoltre, è costruito per scalare con la vostra organizzazione.

Le best practice integrate, i dashboard in tempo reale e le funzionalità di analisi di AuditBond consentono al team di fornire approfondimenti tempestivi che guidano il cambiamento strategico. Tuttavia, l'utilizzo di questo strumento comporta una curva di apprendimento iniziale, soprattutto per i team che non hanno familiarità con le funzionalità/funzione di analisi avanzate.

Funzionalità/funzioni migliori di AuditBond by Diligent

Flussi di lavoro scalabili : Automazione e standardizzazione dei flussi di lavoro di audit, dal piano alla reportistica, con modelli riutilizzabili, matrici di rischio e roll-forward dei progetti

: Automazione e standardizzazione dei flussi di lavoro di audit, dal piano alla reportistica, con modelli riutilizzabili, matrici di rischio e roll-forward dei progetti Analisi integrata : Analisi del 100% dei dati grazie ai connettori integrati con piattaforme come SAP, Oracle e Concur, per una visibilità completa dei controlli operativi e della conformità

: Analisi del 100% dei dati grazie ai connettori integrati con piattaforme come SAP, Oracle e Concur, per una visibilità completa dei controlli operativi e della conformità Dashboard in tempo reale : Monitoraggio dello stato degli audit, dei risultati e dei lavori richiesti in dashboard personalizzati, che forniscono informazioni in tempo reale per il processo decisionale strategico

: Monitoraggio dello stato degli audit, dei risultati e dei lavori richiesti in dashboard personalizzati, che forniscono informazioni in tempo reale per il processo decisionale strategico Collaborazione e reportistica : Migliorare la trasparenza e la collaborazione con email, promemoria e reportistica integrata con un solo clic per tenere informati gli stakeholder

: Migliorare la trasparenza e la collaborazione con email, promemoria e reportistica integrata con un solo clic per tenere informati gli stakeholder Gestione dei problemi: Consolidamento dei problemi tra gli audit e automazione di follow-up, promemoria e notifiche per garantire una risoluzione tempestiva

AuditBond by Diligent limitazioni

Piccola curva di apprendimento : Alcuni utenti hanno notato una curva di apprendimento nell'implementazione di funzionalità più avanzate, come l'analisi e l'apprendimento automatico

: Alcuni utenti hanno notato una curva di apprendimento nell'implementazione di funzionalità più avanzate, come l'analisi e l'apprendimento automatico Limiti per i dispositivi mobili e offline: Sebbene offra app per dispositivi mobili e funzioni offline, alcuni utenti hanno riscontrato problemi durante la conduzione del lavoro sul campo in aree con scarsa connettività

Prezzi di AuditBond by Diligent

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di AuditBond by Diligent

G2 : 4.3/5 (130+ recensioni)

: 4.3/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

10. Onspring (il migliore per l'automazione e la flessibilità del GRC senza codice)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Onspring-Best-for-no-code-GRC-automation-and-flexibility.png Software di gestione degli audit Onspring /$$$img/

via Primavera Non codificatori! Questo sistema di gestione degli audit potrebbe interessarvi. Onspring è una piattaforma GRC (Governance, Risk and Compliance) basata su cloud che consente alle aziende di andare oltre i fogli di calcolo e i processi manuali.

Con un ambiente privo di codice, Onspring consente agli utenti non tecnici di creare applicazioni, record e flussi di lavoro attraverso configurazioni drag-and-drop, eliminando la necessità di risorse di sviluppo.

Onspring si distingue per l'interfaccia facile da usare e il supporto completo, anche se alcuni utenti notano che la curva di apprendimento può essere ripida e che le funzioni sono ridotte rispetto agli strumenti precedenti dell'elenco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Onspring

Amministrazione senza codice : Crea facilmente applicazioni, flussi di lavoro e reportistica senza bisogno di competenze tecniche o risorse di sviluppatori

: Crea facilmente applicazioni, flussi di lavoro e reportistica senza bisogno di competenze tecniche o risorse di sviluppatori Reportistica in tempo reale : Automazioni per la centralizzazione dei dati, l'analisi e la reportistica in tempo reale per migliorare il processo decisionale nei programmi GRC

: Automazioni per la centralizzazione dei dati, l'analisi e la reportistica in tempo reale per migliorare il processo decisionale nei programmi GRC Suite GRC completa : Dal rischio egestione della conformità agli audit e alla supervisione dei fornitori, Onspring copre tutte le esigenze di governance in un'unica piattaforma

: Dal rischio egestione della conformità agli audit e alla supervisione dei fornitori, Onspring copre tutte le esigenze di governance in un'unica piattaforma Integrazione perfetta : Collegare Onspring con i sistemi esistenti, consentendo un'unica fonte di verità per i lavori richiesti a livello aziendale in materia di rischio e conformità

: Collegare Onspring con i sistemi esistenti, consentendo un'unica fonte di verità per i lavori richiesti a livello aziendale in materia di rischio e conformità Autorizzato FedRAMP: Onspring GovCloud fornisce alle agenzie federali una piattaforma sicura e conforme per la gestione delle loro esigenze GRC

Limiti di Onspring

Curva di apprendimento : I nuovi utenti possono trovare la piattaforma difficile da configurare per le proprie esigenze e alcuni segnalano difficoltà nello sviluppo di reportistica

: I nuovi utenti possono trovare la piattaforma difficile da configurare per le proprie esigenze e alcuni segnalano difficoltà nello sviluppo di reportistica Funzionalità/funzione di base: Il software di base può sembrare elementare all'inizio e richiede ulteriori personalizzazioni per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Prezzi Onspring

Prezzi personalizzati: il software è di base e richiede un'ulteriore personalizzazione per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni di Onspring

G2 : 4.7/5 (60+ recensioni)

: 4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

L'audit è finito: ClickUp vi rende la vita più facile

Come disse una volta l'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, "Nell'audit ci fidiamo, ma verifichiamo"

Per risparmiare tempo, ora potete ottimizzare il vostro processo di audit con ClickUp.

Credetemi, quando arriva il momento dell'audit, funzionalità come i flussi di lavoro personalizzabili, il monitoraggio del tempo, lo spazio di archiviazione dei documenti e l'automazione vi aiutano a garantire che tutto sia in un unico posto e che siate in completa conformità con tutte le normative e le best practice pertinenti.

Recuperate il vostro tempo e riducete lo stress degli audit: questa è la vostra unica occasione per non passare un altro fine settimana davanti allo schermo del vostro computer. Iscrivetevi gratis su ClickUp oggi stesso!