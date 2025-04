Migliorare l'assistenza e l'efficienza dei pazienti con i migliori strumenti di IA in sanità

I sistemi sanitari di oggi sono alle prese con sfide enormi, dalla gestione di montagne di dati sui pazienti al mantenimento di cure di alto livello.

Affrontare queste attività manualmente può ridurre l'efficienza, compromettere la produttività e aumentare il rischio di errori.

Fortunatamente, gli strumenti di IA specializzati nel settore sanitario possono salvare la situazione.

L'IA ha cambiato le carte in tavola per il settore sanitario, automatizzando i processi, migliorando l'accuratezza dei dati e ottimizzando i flussi di lavoro.

Ma con così tanti strumenti disponibili, trovare quello giusto non è facile.

Dopo ricerche e test approfonditi, il team di ClickUp e io abbiamo identificato dieci strumenti di IA di alto livello per il settore sanitario, ognuno dei quali offre potenti funzionalità/funzione e prezzi eccellenti.

Scopriamoli uno per uno!

**Cosa cercare negli strumenti di IA per il settore sanitario?

Quando si cercano i migliori strumenti di IA per l'assistenza sanitaria, non bisogna trascurare alcune funzionalità/funzione indispensabili.

Ecco le funzioni chiave a cui dare priorità in uno strumento di IA efficace per la sanità:

Dashboard centralizzato : Scegliere strumenti di IA che offrano una visualizzazione centralizzata delle cartelle cliniche dei pazienti, dei flussi di lavoro clinici e delle attività amministrative, dando agli operatori sanitari accesso immediato a tutte le informazioni chiave

: Scegliere strumenti di IA che offrano una visualizzazione centralizzata delle cartelle cliniche dei pazienti, dei flussi di lavoro clinici e delle attività amministrative, dando agli operatori sanitari accesso immediato a tutte le informazioni chiave Funzioni di project management : selezionare uno strumento di IA che aiuti a monitorare progetti, obiettivi, orari, attività e scadenze, e a far emergere rapidamente le informazioni critiche

: selezionare uno strumento di IA che aiuti a monitorare progetti, obiettivi, orari, attività e scadenze, e a far emergere rapidamente le informazioni critiche Integrazione con le cartelle cliniche elettroniche (EHR) : Consiglio di utilizzare strumenti di IA che si integrino perfettamente con i sistemi EHR esistenti. Questo vi aiuterà a mantenere la coerenza tra le cartelle cliniche dei pazienti e a ridurre al minimo la voce dei dati

: Consiglio di utilizzare strumenti di IA che si integrino perfettamente con i sistemi EHR esistenti. Questo vi aiuterà a mantenere la coerenza tra le cartelle cliniche dei pazienti e a ridurre al minimo la voce dei dati Supporto alle decisioni cliniche : Optare per strumenti di IA che aiutano nella diagnosi e nel trattamento delle malattie utilizzando algoritmi di IA per analizzare i dati medici, come note cliniche, immagini mediche e risultati di laboratorio

: Optare per strumenti di IA che aiutano nella diagnosi e nel trattamento delle malattie utilizzando algoritmi di IA per analizzare i dati medici, come note cliniche, immagini mediche e risultati di laboratorio Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : Cercare uno strumento di documentazione dotato di funzionalità/funzione NLP per una migliore comprensione delle note cliniche, consentendo ai provider di migliorare la documentazione e il monitoraggio dello stato del paziente

: Cercare uno strumento di documentazione dotato di funzionalità/funzione NLP per una migliore comprensione delle note cliniche, consentendo ai provider di migliorare la documentazione e il monitoraggio dello stato del paziente Capacità di apprendimento automatico: Preferisco gli strumenti di IA per l'assistenza sanitaria che incorporano l'apprendimento automatico per migliorare l'analisi predittiva, supportando la diagnosi in fase iniziale e identificando le tendenze per le malattie croniche

**Per saperne di più Come utilizzare l'IA sul posto di lavoro per aumentare la produttività

I 10 migliori strumenti di IA nella sanità

Ecco i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale in ambito sanitario che abbiamo trovato per le diverse esigenze:

1. ClickUp (il migliore per la semplificazione del project management in ambito sanitario)

Se siete alla ricerca di uno strumento software di project management per l'assistenza sanitaria per migliorare l'efficienza e la produttività, ClickUp è una scelta eccellente.

Questo strumento di project management all-in-one semplifica i flussi di lavoro nel settore sanitario e offre un intervallo di funzionalità/funzioni per automazioni delle attività , monitoraggio del tempo, impostazione degli obiettivi, collaborazione in tempo reale, assistenza IA e altro ancora.

Il suo ClickUp Brain L'assistente IA ottimizza la gestione delle cartelle cliniche e di altri dati sanitari complessi. Con il suo AI Knowledge Manager, questo strumento consente di estrarre facilmente e rapidamente informazioni da attività, documenti o persino ruoli del personale.

Ad istanza, se avete bisogno di informazioni sulle cartelle cliniche di un paziente o sugli aggiornamenti delle politiche, ClickUp Brain recupera istantaneamente le risposte precise, riducendo le comunicazioni avanti e indietro.

Con il AI Project Manager di ClickUp Brain, è possibile automatizzare gli aggiornamenti di routine, monitorare lo stato dei team e concentrarsi sugli aspetti più complessi della cura del paziente.

Questa funzione aiuta i team sanitari a svolgere attività legate alla conformità, creando elementi d'azione, impostando promemoria e assicurando il rispetto di scadenze critiche.

Per semplificare la documentazione con precisione, ClickUp Brain AI Writer può aiutarvi a creare riepiloghi/riassunti, generare comunicazioni ai pazienti e persino compilare moduli di routine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

riassumete documenti, note, reportistiche e conversazioni senza sforzo con ClickUp Brain._

Invece di spendere ore in attività di scrittura ripetitive, affidatevi a ClickUp Brain per mantenere la coerenza delle cartelle cliniche dei pazienti.

Utilizzando il Strumento di gestione sanitaria ClickUp consente di gestire efficacemente i flussi di lavoro dei pazienti e il coordinamento dei team. Consente di mantenere tutte le informazioni sui pazienti, gli appuntamenti e i documenti clinici organizzati e facilmente accessibili in un'unica piattaforma sicura.

ClickUp include anche funzionalità/funzione di sicurezza conformi alla normativa HIPAA, che lo rendono ideale per mantenere la riservatezza dei dati dei pazienti quando si gestiscono informazioni sensibili.

💡 Pro Tip: Date un'occhiata al nostro Guida al project management in ambito sanitario per scoprire le strategie e gli strumenti essenziali per ottenere un esito positivo nelle vostre iniziative sanitarie.

La programmazione è incredibilmente intuitiva: i team possono assegnare rapidamente i turni degli assistenti e automatizzare le promemoria con semplici strumenti drag-and-drop.

Il calendario integrato consente di visualizzare e bilanciare i carichi di lavoro dei vari reparti con un solo sguardo, facilitando il coordinamento degli orari ed evitando che un solo operatore sia sovraccaricato.

tenete un inventario dettagliato di tutte le vostre forniture mediche in modo efficace utilizzando lo strumento ClickUp Healthcare Management

Lo strumento ClickUp Healthcare Management dispone anche di una funzionalità/funzione di gestione dell'inventario, utile per monitorare le forniture mediche e prevenire le carenze con database personalizzati e aggiornamenti in tempo reale.

Ecco perché gli utenti amano questo strumento 🚀

ClickUp ha progettato una soluzione robusta e piacevole che si adatta alle esigenze previste per le operazioni quotidiane.... Scoprirete subito che ClickUp offre le soluzioni che vi aspettavate da altre piattaforme. Il buon senso è a portata di mano quando si lavora con ClickUp.

Utente anonimo, Ospedale e Sanità

Tutte queste funzionalità fanno di ClickUp una soluzione completa che consente di organizzare e rendere accessibile qualsiasi cosa, dalle cartelle cliniche dei pazienti all'inventario.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Impostazione di oggetti chiari con Obiettivi di ClickUp e monitorare lo stato delle iniziative sanitarie per garantire che gli obiettivi siano in linea con i risultati delle cure dei pazienti e con gli standard normativi

Integrarsi perfettamente con gli EHR e gli strumenti di comunicazione utilizzando Integrazioni ClickUp per centralizzare i dati dei pazienti e migliorare la collaborazione tra i vari reparti

Monitoraggio e registrazione del tempo dedicato ad attività come la valutazione del paziente o la documentazione, ottimizzazione dei flussi di lavoro e miglioramento della produttività del team con ClickUp Monitoraggio del tempo Taggate specifici membri del team sui casi dei pazienti, rendendo i passaggi di consegne senza soluzione di continuità e assicurando la responsabilità sulle attività più importanti con /href/ ClickUp Assegnazione commenti Utilizzare ClickUp Chattare per gli aggiornamenti tra i vari reparti e la comunicazione immediata all'interno delle attività, migliorando i tempi di risposta e il coordinamento del team



💡 Pro Tip: Automazioni dei flussi di lavoro per aumentare l'efficienza ed eliminare le attività ripetitive! Per strategie dettagliate su come iniziare, esplorate la nostra guida su automazione dei flussi di lavoro, e trasformare il mio modo di lavorare.

Limiti di ClickUp

A causa delle numerose funzionalità/funzioni dello strumento, è necessaria una curva di apprendimento, anche se l'estesa libreria di tutorial aiuta a facilitare la transizione

L'app per dispositivi mobili, pur offrendo funzioni fondamentali, manca di alcune funzionalità disponibili sull'app desktop, con un potenziale impatto sulla produttività degli utenti in movimento

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. PathAI (il migliore per migliorare l'accuratezza diagnostica in patologia)

via PercorsoAI Se avete bisogno di uno strumento avanzato di IA nel settore sanitario per migliorare la precisione e l'efficienza diagnostica, prendete in considerazione PathAI.

Grazie a un archivio digitale centralizzato, PathAI riduce significativamente il tempo speso per la ricerca manuale dei dati e rende più facile per gli operatori sanitari il monitoraggio dello stato dei pazienti o la preparazione di versioni di prova cliniche.

Questo software di gestione clinica include anche una funzionalità/funzione di Intelligent Caselist che dà priorità ai casi in base all'urgenza. In questo modo è possibile concentrarsi prima sui casi urgenti, migliorando i tempi di risposta.

Le migliori funzionalità/funzione di PathAI

Accesso a una piattaforma basata su cloud per la gestione end-to-end delle immagini e dei casi

Utilizzo di strumenti avanzati per l'identificazione dei biomarcatori, per favorire la medicina di precisione e le versioni di prova dei farmaci

Riduzione della variabilità tra i casi grazie all'impiego di modelli di apprendimento automatico per diagnosi coerenti

Limiti di PathAI

L'adozione da parte degli utenti può risultare difficoltosa a causa degli elevati costi operativi

Lo strumento è adatto principalmente alla patologia, il che ne limita l'utilizzo in aree sanitarie più ampie

Prezzi del PathAI

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su PathAI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Ulteriori informazioni: Siete curiosi di conoscere le differenze chiave tra IA e apprendimento automatico? Scoprite come funzionano e le loro applicazioni uniche nella nostra guida approfondita, La differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale .

3. Viz.ai (il migliore per il rilevamento dell'ictus in tempo reale e il coordinamento delle cure)

via Viz.ai Viz.ai è riconosciuto principalmente per il suo rilevamento di ictus guidato dall'IA e per la gestione del flusso di lavoro.

Si integra con ospedali e sistemi sanitari per analizzare le scansioni TC in tempo reale, consentendo di identificare rapidamente gli ictus e di avvisare immediatamente i provider sanitari. Ciò consente ai professionisti del settore medico di agire più rapidamente, facendo una differenza sostanziale nei risultati dei pazienti.

Lo strumento per i sistemi sanitari consente un notevole risparmio di tempo. In caso di emergenza, gli avvisi rapidi agli operatori sanitari interessati, i flussi di lavoro radiologici automatizzati e la facile integrazione con le cartelle cliniche elettroniche assicurano che i dati dei pazienti fluiscano senza problemi in tutto il team.

Le migliori funzionalità di Viz.ai

Integrare perfettamente i sistemi EHR e garantire un accesso fluido ai dati all'interno dei sistemi esistenti

Migliora il coordinamento delle cure e facilita la comunicazione del team e il piano di cura del paziente

Sfruttare efficacemente le intuizioni dell'IA per condizioni diverse dall'ictus

Limiti di IA

Offre una compatibilità limitata con alcuni sistemi, il che significa che non tutti gli EHR si integrano senza problemi

Lo strumento ha un'applicazione limitata per la cura di patologie diverse dall'ictus

Prezzi di Viz.ai

Prezzo personalizzato

Viz.ai valutazioni e giudizi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Tempus (il migliore per la medicina di precisione nella gestione delle malattie croniche)

via Tempus Tempus è uno dei miei migliori strumenti di IA per l'assistenza sanitaria. Offre una medicina accurata e intuizioni precise che migliorano la cura del paziente. Lo strumento raccoglie anche informazioni sui pazienti dalle cartelle cliniche elettroniche, dalle immagini mediche e dai dati genetici, aiutando i provider a creare piani di trattamento personalizzati.

Un'altra capacità eccellente e degna di nota di questo strumento è l'intelligenza artificiale software di gestione dei pazienti è l'analisi predittiva. Aiuta a prevedere gli esiti di condizioni mediche come il cancro e altre malattie croniche.

I test di laboratorio di Tempus forniscono informazioni utili per la scoperta di farmaci e il monitoraggio dei pazienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Tempus

Consente l'abbinamento delle sperimentazioni cliniche e mette in connessione i pazienti oncologici con le versioni di prova appropriate in base a biomarcatori unici

Automazione dei flussi di lavoro clinici e snellimento delle attività di routine con l'IA, migliorando l'efficienza clinica

Utilizzare gli algoritmi di IA per ridurre al minimo gli errori diagnostici e di trattamento e migliorare la sicurezza dei pazienti

Tempus limite

Gli utenti hanno sollevato problemi di privacy a causa della memorizzazione di vasti dati dei pazienti

Offre una copertura patologica limitata, in quanto si concentra principalmente sull'oncologia e su selezionate condizioni croniche

Prezzi di Tempus

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Tempus

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Nanox.IA (migliore per lo screening di condizioni multiple utilizzando i dati di imaging)

via Nanox.IA Per migliorare i risultati dei pazienti con l'imaging medico di routine, prendete in considerazione Nanox.IA.

Precedentemente nota come Zebra Medical Vision, Nanox.IA fornisce soluzioni di imaging IA robuste incentrate sul rilevamento di condizioni di salute critiche in fase iniziale.

Offre strumenti che aiutano a identificare rischi nascosti, come il calcio coronarico (CAC) e l'osteoporosi, che spesso non vengono rilevati nelle valutazioni standard.

Inoltre, lo strumento può esaminare i pazienti durante le scansioni TC di routine, rilevando il rischio cardiovascolare senza ulteriori e costosi esami.

Questo strumento di IA consente agli operatori sanitari di prendere decisioni di cura più rapide e proattive, riducendo significativamente il rilevamento di malattie in fase avanzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nanox.IA

Generazione di punteggi CAC da TAC del torace di routine per identificare i rischi cardiovascolari

Identificazione dei segni di osteoporosi nelle prime fasi con HealthOST, a supporto della gestione della salute delle ossa

Ridurre al minimo l'esposizione del paziente alle radiazioni con scansioni di routine senza contrasto

Limiti di Nanox.IA

Gli utenti hanno notato potenziali falsi positivi in casi specifici, che richiedono una revisione clinica

È limitato a condizioni specifiche come CAC e osteoporosi e non offre ancora opzioni di rilevamento più ampie

Prezzo di Nanox.IA

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su Nanox.IA

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Merative (Migliore per l'assistenza di alta qualità attraverso i dati)

via Merativo Il prossimo elenco è quello di Merative, in precedenza IBM Watson Health, per le sue soluzioni IA all'avanguardia per il processo decisionale in ambito sanitario e l'analisi dei dati.

La piattaforma è particolarmente utile per migliorare i flussi di lavoro e i risultati clinici. La sua funzionalità/funzione Micromedex per l'assistenza alle decisioni cliniche permette di prendere decisioni più sicure e informate accedendo agli aggiornamenti quotidiani sui farmaci e sulle malattie.

MarketScan di Merative si è distinto anche per il benchmarking dei dati sanitari. Questa capacità consente di valutare le prestazioni dell'assistenza su diverse popolazioni di pazienti e aiuta a personalizzare i trattamenti in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Merative

Identificare i pazienti a rischio di eventi avversi e prevenire gli esiti negativi con l'analisi predittiva

Facilitare una diagnostica accurata grazie all'analisi avanzata delle immagini

Accesso a informazioni basate sull'evidenza per guidare le decisioni cliniche

Limiti di tipo quantitativo

Il software richiede una notevole configurazione iniziale, che può mettere a dura prova le risorse IT

Gli utenti hanno segnalato una certa complessità nella gestione di grandi volumi di dati sanitari

Prezzi irrisori

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni relative

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Butterfly Network iQ (il migliore per la valutazione rapida delle immagini nell'assistenza primaria)

via Rete Butterfly iQ Butterfly Network iQ è una tecnologia avanzata utilizzata principalmente dai provider di assistenza sanitaria, come medici di base, specialisti e persino studenti di medicina, per l'imaging rapido nelle impostazioni point-of-care.

Ciò che la rende unica è il suo dispositivo portatile a sonda singola per l'ecografia di tutto il corpo. È anche altamente portatile e si connette senza problemi alle app mobili per l'imaging in tempo reale e per un facile spazio di archiviazione.

Inoltre, le funzionalità/funzione di Butterfly iQ includono le modalità iQ Slice e iQ Fan, che migliorano l'accuratezza nell'acquisizione di immagini complesse, soprattutto nelle aree polmonari e addominali.

È dotato di una modalità Color Doppler per la valutazione del flusso sanguigno, mentre la funzione NeedleViz semplifica il posizionamento degli aghi, rendendo le procedure più fluide e sicure.

Le migliori funzionalità/funzioni di Butterfly Network iQ

Acquisizione di immagini chiare e multiangolari con iQ Slice e Fan

Esecuzione di valutazioni polmonari e cardiache senza soluzione di continuità in movimento

Miglioramento della precisione diagnostica con gli strumenti di IA

Limiti della rete iQ di Butterfly

La batteria della sonda potrebbe non supportare sessioni prolungate

Ha una disponibilità limitata nelle impostazioni a basse risorse

Prezzi di Butterfly Network iQ

Sonda e iscrizione per singoli e team:

Costo della sonda iQ+: $2.699

$2.699 Costo della sonda iQ3: $3.899

$3.899 Tecnologia di base: $299/anno

$299/anno Tecnologia avanzata: $420/anno

$420/anno Cliniche: $3.500/anno (5 postazioni utente incluse)

$3.500/anno (5 postazioni utente incluse) EMS: Prezzo personalizzato

Sonda e abbonamento per le aziende:

Costo della sonda iQ+: $3.499

$3.499 Costo della sonda iQ3: $4.699

$4.699 Scuole mediche: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Programmi di specializzazione: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Dipartimenti: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Ospedale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Butterfly Network iQ

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Aidoc (migliore per l'assistenza ai radiologi basata sull'IA)

via Aidoc Aidoc è uno dei più popolari strumenti di IA per la sanità, grazie alle sue valutazioni avanzate di IA per la radiologia che migliorano l'assistenza ai pazienti. Aiuta ad analizzare rapidamente le immagini mediche e a segnalare le anomalie.

Questo strumento di IA si integra perfettamente nei flussi di lavoro di imaging medico, consentendo ai radiologi di dare priorità ai casi urgenti in modo efficiente. Le notifiche automatiche dello strumento consentono inoltre di agire più rapidamente, migliorando la sicurezza del paziente.

La funzionalità di triaging in tempo reale di Aidoc si rivela utile per identificare condizioni critiche come emorragie, embolie polmonari e ictus. Inoltre, aiuta ad analizzare i dati dei pazienti in modo efficiente, garantendo che i dettagli essenziali non vengano trascurati.

Le migliori funzionalità/funzione di Aidoc

Assegnazione di priorità ai casi grazie agli algoritmi di IA per una diagnosi più rapida e una riduzione dei tempi di attesa

Analizzare automaticamente le immagini mediche per identificare i casi urgenti, migliorando la sicurezza dei pazienti

Scalabilità tra le organizzazioni sanitarie per supportare un ampio intervallo di condizioni mediche

Limiti di Aidoc

Lo strumento è limitato a specifici tipi di imaging e richiede soluzioni separate per attività diverse dall'imaging

Ha un potenziale di errore in casi non standard, soprattutto in condizioni complesse

Prezzi di Aidoc

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Aidoc

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Regard (il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro della documentazione medica)

via Rispetto Regard è adatto se avete bisogno di uno strumento di IA che vi aiuti a diagnosticare le condizioni mediche e a ridurre il tempo dedicato alla documentazione.

Si integra direttamente con gli EHR e utilizza l'IA per aiutare i medici ad analizzare rapidamente i dati dei pazienti. Regard è in grado di suggerire diagnosi, generare note cliniche ed evidenziare informazioni importanti nella cartella clinica del paziente. Questo aiuta i team a concentrarsi meglio sulla cura del paziente.

Le funzionalità di IA Resident di Regard sono ideali per automatizzare le revisioni dei grafici e generare raccomandazioni diagnostiche in pochi minuti. Questo approccio semplificato consente di individuare e gestire le condizioni in modo più efficace, con una maggiore efficienza operativa.

Le migliori funzionalità/funzione di Regard

Semplificare il supporto diagnostico analizzando le cartelle cliniche complete ed evidenziando potenziali condizioni

Miglioramento della sicurezza del paziente grazie all'individuazione delle diagnosi mancate e delle informazioni trascurate

Automazioni della documentazione clinica, ad esempio la generazione di note cliniche strutturate

Rispetto dei limiti

I suggerimenti diagnostici dello strumento possono occasionalmente mancare condizioni sottili o rare

Offre integrazioni limitate al di fuori dei principali EHR, il che potrebbe limitare i provider più piccoli

Riguarda i prezzi

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Twill (Migliore per la razionalizzazione delle soluzioni sanitarie digitali)

via Twill Twill è una delle principali piattaforme sanitarie IA progettate per migliorare l'assistenza ai pazienti e semplificare l'erogazione dell'assistenza sanitaria. È nota per la sua capacità di affrontare condizioni mediche specifiche, concentrandosi sulla salute mentale dei pazienti, sulla gravidanza e sulle malattie croniche.

La sua navigazione intelligente guida efficacemente gli utenti verso le risorse giuste al momento giusto.

Twill consente anche di accedere a interventi personalizzati che promuovono comportamenti più sani. Ad esempio, aiuta a gestire le condizioni di salute mentale fornendo strumenti basati sull'evidenza che coinvolgono i pazienti e migliorano il loro commit ai piani di trattamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Twill

Facilita piani di cura personalizzati in base alle esigenze di salute individuali

Coinvolgere i pazienti con interventi basati su prove di efficacia per le condizioni croniche

Utilizza gli insight guidati dall'IA per aumentare l'aderenza al trattamento e migliorare i risultati dei pazienti

Limiti di volontà

Le opzioni di personalizzazione dello strumento potrebbero non essere adatte a tutte le esigenze dell'utente

Gli utenti hanno segnalato l'indisponibilità dello strumento in molte regioni

Prezzi di Twill

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Twill

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

**Leggi di più Che cos'è la gestione delle risorse? La guida definitiva con esempi e modelli

Migliorare l'assistenza ai pazienti e aumentare l'efficienza operativa con ClickUp

La scelta dei giusti strumenti di IA per l'assistenza sanitaria può sembrare travolgente, con molte opzioni che si concentrano sulla cura del paziente, sull'integrazione dei dati e sulla conformità.

Il nostro elenco accuratamente curato dei 10 strumenti migliori vi permette di valutare con sicurezza le soluzioni su misura per la gestione dell'assistenza sanitaria. Abbiamo considerato le funzionalità/funzione chiave, i limiti significativi, i piani di prezzo e le recensioni degli utenti per offrire le migliori opzioni.

Se siete alla ricerca di una piattaforma di project management per il settore sanitario facile da usare e completa, prendete in considerazione ClickUp come soluzione ideale.

Come piattaforma di produttività versatile, ClickUp offre funzionalità/funzione essenziali che semplificano il project management sanitario, dalla programmazione dei pazienti al monitoraggio della conformità.

Siete pronti a migliorare la vostra gestione sanitaria? Iscrivetevi a ClickUp e scopri come trasforma il tuo flusso di lavoro e aumenta l'efficienza!