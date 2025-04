35 esilaranti meme di ChatGPT da gustare

Volete attingere a una folla di oltre 100 milioni di utenti? Vi spieghiamo.

I meme sono diventati la valuta sociale del giorno d'oggi e la base di utenti di ChatGPT è raggiungendo gli oltre 100 milioni .

Il segreto? Creare meme di ChatGPT che parlino delle frustrazioni di tutti i giorni, come chiedere a ChatGPT il risultato A e ottenere in modo esilarante il risultato B.

I meme di ChatGPT che contengono un umorismo comprensibile vi aiutano a strappare una risata veloce, favoriscono la connessione con il vostro pubblico di riferimento, che inizia a vedere il vostro marchio come divertente, e favorisce il coinvolgimento del marchio e la creazione di una comunità.

Pronti per iniziare? Tutto ciò di cui avete bisogno è la produttività, un po' di spirito, il vostro fidato aiutante IA (per ispirare i vostri meme) e uno strumento di produttività fantastico come ClickUp per pianificare la dominazione del mondo dei meme.

Innanzitutto, cerchiamo di capire i meme di ChatGPT e perché sono così popolari.

Cosa sono i meme di ChatGPT?

ChatGPT e i meme? Sì, si conoscono da tempo.

Basti pensare alla sfida virale di Instagram dell'agosto 2024, in cui oltre 310.000 persone si sono unite per farsi "arrostire" in modo esilarante dal chatbot.

La sfida, denominata " Chiedi a ChatGPT di arrostire il tuo feed ", ha prompt gli utenti a chiedere a ChatGPT di distribuire insulti intelligenti e giochi di parole sui loro profili di Instagram, trasformando la cultura dei meme in un nuovo modulo di catene di Sant'Antonio.

La sfida ha funzionato in questo modo: Gli utenti di Instagram condividevano un modello di storia con un pulsante che consentiva agli amici di condividerlo o provarlo loro stessi.

È bastato scaricare l'app ChatGPT, inviare uno screenshot del proprio feed Instagram con il prompt "Roast my Instagram feed in one paragraph" e lasciare che il chatbot scatenasse le sue critiche creative.

Alcuni scatti memorabili?

"Cercare di essere troppo spontanei"

"Il LinkedIn dei profili Instagram"

"Bacheca di Pinterest a corto di idee"

Gli utenti hanno poi condiviso i risultati del loro arrosto e il loro feed, rendendo partecipe il mondo dell'ilarità assistita dall'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-1-1.png I meme di ChatGPT /$$$img/

Fonte: Il balletto australiano 🧠 Da fare: OpenAI è nata come organizzazione no-profit, ma ora ha un potente alleato: Microsoft! Come l'azienda di investitore più importante, con una quota del 49% in OpenAI LP, Microsoft sta integrando ChatGPT in tutte le sue produttività. Quindi, dietro ogni risposta spiritosa di ChatGPT, c'è una piccola magia di Microsoft che contribuisce a realizzarla!

Perché i meme di ChatGPT sono diventati virali

Internet è praticamente in fermento, con utenti che spingono ChatGPT ai suoi limiti, cercando di scoprire la "vera natura" dell'IA.

Dalle domande più spinte al semplice trolling, le persone amano vedere fino a che punto la tecnologia di ChatGPT può spingersi e, siamo onesti, dove inciampa e sbaglia in modo esilarante.

Che l'IA stia pianificando o meno il dominio del mondo, ha sicuramente del lavoro da fare sulle conversazioni umane. Basta guardare l'immagine qui sotto per rendersene conto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-2.png Comunicazione educata con l'IA /$$$img/

via Buzzfeed Vi è piaciuto questo meme di ChatGPT? Rimanete nei paraggi; tanti altri divertenti meme di ChatGPT vi faranno ridere!

PS: Se vi state chiedendo se i vostri meme danneggiano ChatGPT, guardate qui:

35 Memes popolari di ChatGPT

Ecco 35 divertenti meme di ChatGPT che catturano l'umorismo, le stranezze e le sorprese che solo l'IA può offrire.

Arrosti di ChatGPT

Lavoro intelligente, non duro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-3.jpg Lavoro intelligente, non lavoro duro /$$$img/

fonte Locobuzz

Arrosto... più simile a un toast?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-memes.png Arrosto... più simile a un toast?

/$$$img/

{\an8}Fonte:{\an8} Locobuzz

IA vs. umani

Acquisizione di posti di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Chatgpt-chatgpt-4-memes-AI-memes-Chatgpt-memes-Funny-Chatgpt-content.jpeg Offerte di lavoro /$$$img/

Fonte: Pinterest

I confini sono importanti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme-1.jpg I confini sono importanti /$$$img/

fonte Pinterest

Ingegnere prompt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Programmer-meme.png Meme del programmatore /$$$img/

fonte Memes di Chamelon

La dominazione del mondo da parte dell'IA può aspettare

Differenza di età

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Will-ChatGPT-Make-Us-Lose-Our-Jobs.jpeg Differenza di età /$$$img/

fonte Pinterest

Giocare al dottore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Robot-Apocalypse.jpeg ChatGPT meme sui medici /$$$img/

Fonte: Pinterest

Prima e dopo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Guidelines-on-how-best-to-utilize-AI-tools-for-coding.jpeg Prima e dopo il meme /$$$img/

L'IA va a gonfie vele

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Riddle-meme.png Indovinello meme /$$$img/

fonte Buzzfeed

Grazie per il supporto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme.png Grazie per il supporto /$$$img/

Bonjour le monde

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/indeed-my-friend-meme.png Bonjour le monde /$$$img/

Fonte: 9gag

Era così ovvio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme-2.png Era così ovvio /$$$img/

Sasso, carta, forbici e IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Rock-paper-scissors-ChatGPT-meme.png Sasso carta forbice ChatGPT meme /$$$img/

Fonte: Buzzfeed

"Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per qualsiasi altra cosa :)"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme.jpeg Meme di ChatGPT /$$$img/

Fonte: Engati

Classico fraintendimento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-meme-3.png ChatGPT meme /$$$img/

Fonte: Buzzfeed

Le cose belle arrivano a chi aspetta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Programmers-worried-about-chatgpt.png Programmatori-preoccupati-per-la-chatgpt /$$$img/

La G di GPT sta per Gen Z

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Capital-of-France-meme-630x1400.png Meme sulla capitale della Francia /$$$img/

Fonte: Yahoo

Da zero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/WhyTho.jpg PerchéTho /$$$img/

Fonte: Locobuzz

Yapper in codice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/dont-even-know.jpg non so /$$$img/

Fonte: Locobuzz

prompt creativi

In un modo o nell'altro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/One-way-or-another.png In un modo o nell'altro /$$$img/

Fonte: Buzzfeed

Moglie felice, vita felice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Happy-wife-happy-life-885x1400.jpg Moglie felice, vita felice /$$$img/

{\an8}Fonte:{\an8} Facebook

Solo a scopo didattico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/For-educational-purposes-only-.png Solo a scopo didattico /$$$img/

Quando il linguaggio è adatto ai bambini, ma il contenuto non lo è altrettanto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/When-language-is-child-friendly-content-not-so-much.png Quando il linguaggio è adatto ai bambini, ma il contenuto non lo è altrettanto /$$$img/

fonte Buzzfeed

Che c'è?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/And-finally.-gottem.png E infine... gottem /$$$img/

Non è l'IA, sono gli esseri umani

Dimenticare le nostre radici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Forgetting-our-roots.png Dimenticare le nostre radici /$$$img/

fonte:{\an8} Memedroid

Uguale ma diverso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Same-same-but-different-1-1.jpeg Stesso identico ma diverso /$$$img/

Si chiama assistente IA per un motivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Its-called-AI-assistant-for-a-reason.jpg Si chiama assistente IA per un motivo preciso /$$$img/

fonte Locobuzz

Problemi di allegato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Future-Tech.jpeg Problemi di allegato /$$$img/

fonte:_ Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ctrlc-Ctrlv.png Ctrl+c, Ctrl+v /$$$img/

fonte:_ Locobuzz

Amico dell'investitore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Investor-friendly--1209x1400.jpeg Amico dell'investitore /$$$img/

fonte Engati

Difendere l'umanità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Defending-humanity.jpg Difendere l'umanità /$$$img/

Fonte: Locobuzz **Secondo Eliza Kosoy del MIT's Center for Brains, Minds, and Machines, le macchine stanno già superando gli esseri umani in modo impressionante. Stanno superando giochi strategici come gli scacchi e il Go, gestiscono interventi chirurgici, pilotano aerei e guidano persino automobili, anche se potrebbero aver bisogno di qualche tentativo per superare l'esame di guida!

Scherzi su GPT

Tempo di maglione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sweater-weather.png Maglione tempo /$$$img/

Fonte: Reddit

Comportamento del cucciolo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Pookie-behavior.png Comportamento del cucciolo /$$$img/

Mantenere vivo l'umorismo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Keeping-the-humor-alive.png Mantenere vivo l'umorismo /$$$img/

fonte Engati 35. Quanti altri prompt?

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfwTGwcfyNjTmF7v4QNc7Gxej0eK5srpT7YFuwf6IP3vcZg26X-9zOn5EhH4IxmlktUys-92TBm4z\jsh56rQsRchC27ve7wdWyFl6QnyC9axLndxMtGQhWfVWMZRkkjb26-Co6Q?chiave=iT4kyiNjpjjOcjF5XPIVwnqc

/$$$img/

fonte:{\i} Folle

Impatto dei memi ChatGPT sulla percezione dell'IA

Ormai è chiaro che i meme di ChatGPT sono diventati il modo migliore per gli utenti di esprimere le loro difficoltà con l'IA, dalle risposte impertinenti agli infiniti meme sui comandi "definisci questo" e "Da fare quello".

Sebbene alcuni vedano ancora l'IA come fredda, calcolatrice e persino come una minaccia per il lavoro umano, i meme di ChatGPT stanno contribuendo ad attenuare questa percezione per molti. Grazie all'umorismo, l'IA si trasforma da forza intimidatoria in un assistente eccentrico e fallibile, rendendola più avvicinabile. Questa dualità consente ai marchi e agli individui di avviare conversazioni sull'IA e di entrare in connessione con il pubblico a livello emotivo.

Vi state chiedendo come potete iniziare a creare i vostri meme sull'IA e catturare internet per il vostro marchio? Vediamo i dettagli.

