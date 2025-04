I 20 migliori strumenti di automazione DevOps per semplificare il flusso di lavoro

Quando ai responsabili IT viene chiesto quale sia la maggiore carenza di competenze tecniche all'interno della loro organizzazione, molti indicano DevOps. E questo per una buona ragione.

Passare da sistemi legacy familiari ad architetture moderne è spesso un grande cambiamento per molte organizzazioni. Certo, si ottiene molta più potenza e flessibilità, ma con ciò si aggiunge un'enorme complessità che è difficile da gestire senza gli strumenti giusti.

Gli strumenti di automazione DevOps sono le linee di vita che aiutano i team a ridurre le attività manuali, a semplificare il CI/CD e ad aumentare la produttività Pipeline DevOps e far funzionare le cose senza intoppi.

Abbiamo stilato un elenco delle 20 migliori Strumenti di automazione DevOps che possono aiutarvi a incrementare la produttività e a semplificare i flussi di lavoro.

Cosa cercare negli strumenti di automazione DevOps

Quando si sceglie uno strumento di automazione DevOps, ci sono alcune cose chiave da tenere a mente: non è il caso di ignorarle!

Compatibilità con la vostra infrastruttura : Lo strumento deve essere compatibile con la configurazione esistente. Non è un bene trovare uno strumento che è perfetto sulla carta ma che è complicato da integrare con quello che già avete

: Lo strumento deve essere compatibile con la configurazione esistente. Non è un bene trovare uno strumento che è perfetto sulla carta ma che è complicato da integrare con quello che già avete Funzionalità/funzione : Assicuratevi che lo strumento faccia ciò che serve al vostro team. Elenco delle funzionalità/funzione: Da fare, ha tutte le carte in regola?

: Assicuratevi che lo strumento faccia ciò che serve al vostro team. Elenco delle funzionalità/funzione: Da fare, ha tutte le carte in regola? Facilità d'uso : Nessuno vuole avere a che fare con uno strumento che richiede un lungo manuale. Scegliete qualcosa di facile da usare che non faccia perdere molto tempo al vostro team per imparare

: Nessuno vuole avere a che fare con uno strumento che richiede un lungo manuale. Scegliete qualcosa di facile da usare che non faccia perdere molto tempo al vostro team per imparare Integrazione con altri strumenti : È probabile che abbiate già molti altri strumenti nel vostro flusso di lavoro. Assicuratevi che questo strumento vada d'accordo con loro, in modo da non finire per fare del lavoro in più per far combaciare le cose

: È probabile che abbiate già molti altri strumenti nel vostro flusso di lavoro. Assicuratevi che questo strumento vada d'accordo con loro, in modo da non finire per fare del lavoro in più per far combaciare le cose Costo: Infine, non sprecate il vostro budget! Uno strumento può essere il più brillante in circolazione, ma se costa una fortuna, potrebbe non valerne la pena. Trovate qualcosa che soddisfi le vostre esigenze senza spendere troppo

Leggi anche: Decodificare gli obiettivi e gli oggetti di DevOps per i team di sviluppo software

I 20 migliori strumenti di automazione DevOps

Dalla gestione delle pipeline CI/CD alla gestione delle configurazioni e dei deploy, questi 20 strumenti di automazione DevOps sono qui per semplificarvi la vita e rendere più fluidi i vostri flussi di lavoro. Immergiamoci!

1. ClickUp (il migliore per l'automazione della gestione delle attività e degli sprint in DevOps) ClickUp , un hub tutto in uno che supporta

Quadri agili automatizzando la gestione delle attività e degli sprint, semplifica il ciclo di vita dello sviluppo. Da Kanban a Scrum, si adatta al vostro flusso di lavoro, aiutandovi a team del software fornire più velocemente e in modo più intelligente.

Che si tratti della creazione di attività, degli aggiornamenti di stato o dell'invio di notifiche, Automazioni di ClickUp può gestire tutto in base alle regole e ai trigger impostati. Ciò significa che potete spostare automaticamente le attività attraverso le diverse fasi del vostro flusso di lavoro Agile.

aumentate la produttività automatizzando le attività ripetitive con ClickUp Automazioni_s

È inoltre possibile impostare l'automazione per modificare lo stato delle attività, assegnarle ai membri del team o aggiornare automaticamente le date di scadenza.

Inoltre, con ClickUp è possibile collegare e automatizzare ogni fase della pipeline DevOps e CI/CD. Si integra in modo nativo con oltre 200 strumenti, tra cui GitHub, Figma, Sentry, Slack e altri ancora, ottimizzando i flussi di lavoro senza sforzo.

Queste integrazioni consentono di centralizzare tutte le attività, le comunicazioni e gli aggiornamenti in un unico luogo.

ottenete preziose informazioni sui vostri processi e identificate le aree di miglioramento con le dashboard di ClickUp

Con ClickUp Dashboard e le sue funzionalità di monitoraggio del tempo, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento del team. È possibile tenere traccia delle scadenze, gestire le attività e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale per mantenere tutti allineati e concentrati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automazioni nella gestione delle attività : L'automazione personalizzabile di ClickUp può triggerare la creazione di attività, aggiornare gli stati e inviare notifiche in base a regole specifiche, in modo da mantenere i progetti in movimento con un lavoro manuale minimo

: L'automazione personalizzabile di ClickUp può triggerare la creazione di attività, aggiornare gli stati e inviare notifiche in base a regole specifiche, in modo da mantenere i progetti in movimento con un lavoro manuale minimo Integrazione perfetta : Connessione con altri strumenti DevOps come Google Drive, Salesforce e soluzioni open-source per centralizzare tutte le attività, le comunicazioni e gli aggiornamenti in un unico luogo

: Connessione con altri strumenti DevOps come Google Drive, Salesforce e soluzioni open-source per centralizzare tutte le attività, le comunicazioni e gli aggiornamenti in un unico luogo Offre visualizzazioni versatili : Scegliere tra Mappa, Tabella, Sequenza e altro per visualizzare i progetti nel modo più adatto al flusso di lavoro del team

: Scegliere tra Mappa, Tabella, Sequenza e altro per visualizzare i progetti nel modo più adatto al flusso di lavoro del team Facilitare la collaborazione : Utilizzate strumenti come tag, commenti, lavagne Kanban e lavagne online per mantenere aperta la comunicazione e organizzare le attività in modo da facilitare le interazioni del team

: Utilizzate strumenti come tag, commenti, lavagne Kanban e lavagne online per mantenere aperta la comunicazione e organizzare le attività in modo da facilitare le interazioni del team Visualizzare la struttura del progetto: Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per suddividere progetti complessi e organizzare le attività in modo intuitivo

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento leggera: ClickUp ha una curva di apprendimento un po' lunga per i nuovi utenti a causa delle sue funzionalità/funzione estese

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Leggi anche: Automazioni DevOps: Vantaggi, esempi e best practice

2. Jenkins (il migliore per l'integrazione continua e la consegna in DevOps)

via Jenkins Jenkins aiuta gli sviluppatori a individuare tempestivamente gli errori nel codice e a distribuire più velocemente, automatizzando varie fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Un altro dei maggiori punti di forza di Jenkins è la sua versatilità. Lavora in tutti gli ambienti - in sede, nel cloud e ibridi - dando agli sviluppatori la libertà di costruire, testare e distribuire applicazioni cloud-native, se necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Jenkins

È open source e gratis : Jenkins è disponibile gratuitamente e la sua natura open-source ha favorito una forte comunità che contribuisce regolarmente a miglioramenti e nuove funzionalità/funzioni

: Jenkins è disponibile gratuitamente e la sua natura open-source ha favorito una forte comunità che contribuisce regolarmente a miglioramenti e nuove funzionalità/funzioni Offre un ampio intervallo di plugin : Jenkins offre un'ampia libreria di plugin, che consente agli sviluppatori di personalizzare lo strumento per soddisfare le esigenze di progetti specifici ed estendere le sue funzioni

: Jenkins offre un'ampia libreria di plugin, che consente agli sviluppatori di personalizzare lo strumento per soddisfare le esigenze di progetti specifici ed estendere le sue funzioni Integrazione con i principali strumenti : Jenkins lavora senza problemi con strumenti popolari come Git, Docker e Kubernetes, rendendolo adattabile a un'ampia varietà di stack tecnologici

: Jenkins lavora senza problemi con strumenti popolari come Git, Docker e Kubernetes, rendendolo adattabile a un'ampia varietà di stack tecnologici Flessibilità del provider : Jenkins può essere utilizzato per progetti di qualsiasi dimensione e complessità, con supporto per integrazioni di server multipli per la consegna continua in team globali

: Jenkins può essere utilizzato per progetti di qualsiasi dimensione e complessità, con supporto per integrazioni di server multipli per la consegna continua in team globali Funzionalità/funzione API: Le API di Jenkins permettono il recupero di dati a traguardo, contribuendo alla comunicazione con i server e consentendo integrazioni personalizzate

Limiti di Jenkins

Costi imprevedibili : Sebbene Jenkins sia gratis, i costi associati all'hosting possono variare notevolmente in base al carico del server

: Sebbene Jenkins sia gratis, i costi associati all'hosting possono variare notevolmente in base al carico del server Mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione : Jenkins non offre modi integrati per consentire ai membri del team di visualizzare facilmente i commit degli altri, il che può complicare il monitoraggio dei progetti per i team più grandi

: Jenkins non offre modi integrati per consentire ai membri del team di visualizzare facilmente i commit degli altri, il che può complicare il monitoraggio dei progetti per i team più grandi Analisi limitata: Jenkins non fornisce analisi approfondite sui cicli di distribuzione, limitando la comprensione del completo processo di sviluppo

Prezzi di Jenkins

Gratuito

Jenkins valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (550+ recensioni)

3. Gitlab CI/CD (il migliore per DevSecOps integrato in DevOps)

via Gitlab Le funzionalità CI/CD di Gitlab lo rendono un'ottima scelta per la cattura precoce dei bug, assicurando che il codice sia conforme a tutti gli standard necessari per la produttività. È fantastico per semplificare il processo DevSecOps.

Le migliori funzionalità/funzione di Gitlab CI/CD

Semplificare DevSecOps : Gitlab CI/CD consolida gli strumenti per lo sviluppo, la sicurezza e le operazioni in un'unica piattaforma, rendendo più semplice per i team la gestione del codice e delle operazioniFlussi di lavoro DevOps Offre scansioni di sicurezza integrate : Queste scansioni forniscono una soluzione completa per la sicurezza, garantendo la cattura delle vulnerabilità nelle prime fasi del processo di sviluppo

: Gitlab CI/CD consolida gli strumenti per lo sviluppo, la sicurezza e le operazioni in un'unica piattaforma, rendendo più semplice per i team la gestione del codice e delle operazioniFlussi di lavoro DevOps Supportare il monitoraggio dei problemi con il markdown : Questa funzionalità/funzione rende il monitoraggio dei problemi più coinvolgente, inoltre il supporto di markdown aggiunge un tocco di classe per la formattazione

: Questa funzionalità/funzione rende il monitoraggio dei problemi più coinvolgente, inoltre il supporto di markdown aggiunge un tocco di classe per la formattazione Consentire distribuzioni cloud-agnostiche: Gitlab è flessibile e può essere distribuito su qualsiasi provider di cloud

Limiti di Gitlab CI/CD

Integrazione difficile su alcuni sistemi : L'integrazione di Gitlab dalla linea di comando su Windows o Mac può essere un po' complicata per i nuovi utenti

: L'integrazione di Gitlab dalla linea di comando su Windows o Mac può essere un po' complicata per i nuovi utenti Aggiornamenti e migrazioni complesse : Il trasferimento su un nuovo server o l'aggiornamento di Gitlab può essere difficile e, a volte, se una funzione si guasta, anche le altre possono esserne interessate

: Il trasferimento su un nuovo server o l'aggiornamento di Gitlab può essere difficile e, a volte, se una funzione si guasta, anche le altre possono esserne interessate Mancanza di alcune funzionalità/funzione nelle edizioni community: Alcune funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo nelle versioni a pagamento. Questo può limitare le opzioni per i team più piccoli

Prezzi di Gitlab CI/CD

**Gratuito

Premium : $29 per utente/mese

: $29 per utente/mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Gitlab CI/CD

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.100 recensioni)

4. CircleCI (il migliore per un CI/CD personalizzabile con configurazioni riutilizzabili)

via CerchioCI CircleCI è una piattaforma CI/CD leader nel settore, nota per la sua flessibilità e le sue potenti funzionalità, come la dashboard Insights, gli ambienti puliti e le configurazioni riutilizzabili chiamate Orbs.

CircleCI supporta diverse infrastrutture, da Linux a macOS e persino ARM, il che la rende un'opzione versatile per la maggior parte dei team DevOps.

Le migliori funzionalità/funzione di CircleCI

Offre il dashboard Insights : Questa funzionalità/funzione visualizza una visione completa di tutte le pipeline CI/CD, consentendo di monitorare lo stato, la durata e di ottimizzare il consumo di risorse

: Questa funzionalità/funzione visualizza una visione completa di tutte le pipeline CI/CD, consentendo di monitorare lo stato, la durata e di ottimizzare il consumo di risorse Esecuzione di ambienti puliti : CircleCI consente di eseguire immagini pulite e di eseguire il provisioning con facilità, riducendo il rischio di conflitti tra le build

: CircleCI consente di eseguire immagini pulite e di eseguire il provisioning con facilità, riducendo il rischio di conflitti tra le build Definizione di configurazioni riutilizzabili con Orbs : Gli Orb consentono di riutilizzare le configurazioni per i lavori, gli esecutori e i comandi, rendendo la configurazione più semplice e veloce

: Gli Orb consentono di riutilizzare le configurazioni per i lavori, gli esecutori e i comandi, rendendo la configurazione più semplice e veloce Assistenza a più ambienti : CircleCI lavora con Linux, macOS, Windows, ARM e altro ancora, offrendo flessibilità su diverse infrastrutture

: CircleCI lavora con Linux, macOS, Windows, ARM e altro ancora, offrendo flessibilità su diverse infrastrutture Flusso di lavoro orchestrato: I flussi di lavoro consentono di definire e gestire le esecuzioni dei lavori, dando il controllo su come e quando vengono eseguite le attività

Limiti di CircleCI

Navigazione di una curva di apprendimento ripida : L'impostazione degli ambienti e la familiarità con concetti come il caching e i lavori possono richiedere del tempo, soprattutto per i principianti

: L'impostazione degli ambienti e la familiarità con concetti come il caching e i lavori possono richiedere del tempo, soprattutto per i principianti Gestione di due versioni del software : Le versioni cloud e server di CircleCI possono creare confusione, poiché ognuna offre capacità e requisiti di gestione diversi

: Le versioni cloud e server di CircleCI possono creare confusione, poiché ognuna offre capacità e requisiti di gestione diversi Problemi di affidabilità occasionali con Docker: Alcuni utenti segnalano occasionali intoppi con il rilevamento dei servizi Docker, che possono complicare le build che si basano su Docker Compose

Prezzi di CircleCI

**Gratuito

Prestazioni : A partire da $15/mese

: A partire da $15/mese Scala: A partire da $2.000/mese

CircleCI valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

5. Travis CI (il migliore per un CI/CD semplificato con una forte integrazione con GitHub)

via IC Travis La facilità d'uso di Travis CI e la perfetta integrazione con GitHub ne fanno un ottimo strumento per i team alle prime armi con DevOps.

Questo strumento CI/CD offre una funzionalità/funzione di Build Matrix, che consente agli utenti di eseguire i test in parallelo su più ambienti: un grande risparmio di tempo per i team. Come CircleCI, anche Travis CI supporta un intervallo di ambienti, tra cui Linux, macOS e Windows.

Le migliori funzionalità di Travis CI

Assistenza alle build parallele con Build Matrice : Travis CI permette di dividere i test su più ambienti, eseguendo le attività in parallelo per ottenere risultati più rapidi

: Travis CI permette di dividere i test su più ambienti, eseguendo le attività in parallelo per ottenere risultati più rapidi Fornisce una facile integrazione con GitHub : Progettato pensando a GitHub, Travis CI semplifica il collegamento dei repository e il trigger delle build con le richieste pull di GitHub

: Progettato pensando a GitHub, Travis CI semplifica il collegamento dei repository e il trigger delle build con le richieste pull di GitHub Offre opzioni cloud e self-hosted : Travis CI supporta distribuzioni SaaS e on-premise, in modo che i team possano scegliere la configurazione più adatta a loro

: Travis CI supporta distribuzioni SaaS e on-premise, in modo che i team possano scegliere la configurazione più adatta a loro Garantire build isolate con il supporto dei container: Ogni build viene eseguita in una macchina virtuale che supporta linguaggi e strumenti specifici, tra cui Ruby, JavaScript e Ubuntu

Limiti di Travis CI

Problemi di affidabilità occasionali : Alcuni utenti segnalano interruzioni del servizio, che possono avere un impatto sulla produttività, soprattutto per i team con scadenze ravvicinate

: Alcuni utenti segnalano interruzioni del servizio, che possono avere un impatto sulla produttività, soprattutto per i team con scadenze ravvicinate Impostazioni di notifica email confuse : Il processo di gestione delle notifiche non è sempre semplice e porta a ricevere email indesiderate sullo stato delle build

: Il processo di gestione delle notifiche non è sempre semplice e porta a ricevere email indesiderate sullo stato delle build Funzioni analitiche limitate: Travis CI offre alcune panoramiche sullo stato, ma manca di analisi approfondite, il che può essere uno svantaggio per i team che richiedono una reportistica dettagliata

Prezzi di Travis CI

Basato sull'uso : $13,75/mese - Include 420.000 crediti per la creazione di Linux all'anno con 80 lavori simultanei

: $13,75/mese - Include 420.000 crediti per la creazione di Linux all'anno con 80 lavori simultanei Piano Unlimited : A partire da $66/mese - Offre crediti di compilazione illimitati, fino a 300 lavori simultanei e VM premium

: A partire da $66/mese - Offre crediti di compilazione illimitati, fino a 300 lavori simultanei e VM premium Server: $34/mese - Per implementazioni on-premise o su cloud privato, con opzioni di supporto premium disponibili

Valutazioni e recensioni di Travis CI

G2 : 4.5/5 (90+ recensioni)

: 4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (130+ recensioni)

6. Terraform (il migliore per l'automazione di infrastrutture multi-cloud)

via Terraform Terraform aiuta ad automatizzare l'infrastruttura in qualsiasi cloud o data center.

Questo strumento aiuta a definire e a fornire l'infrastruttura tramite file di configurazione, semplificando configurazioni complesse e garantendo la coerenza tra le distribuzioni grazie all'infrastruttura come codice (IaC).

Le migliori funzionalità/funzioni di Terraform

Assistenza alle infrastrutture multi-cloud : Terraform consente flussi di lavoro unificati per la gestione delle risorse su più cloud provider, semplificando l'orchestrazione di configurazioni complesse

: Terraform consente flussi di lavoro unificati per la gestione delle risorse su più cloud provider, semplificando l'orchestrazione di configurazioni complesse Consegnare l'infrastruttura come codice : Con HCL, è possibile codificare le API del cloud in file dichiarativi, consentendo l'automazione e la riproducibilità dell'infrastruttura

: Con HCL, è possibile codificare le API del cloud in file dichiarativi, consentendo l'automazione e la riproducibilità dell'infrastruttura Scalare con l'IaC self-service : I team possono collaborare e gestire autonomamente l'infrastruttura con controlli di accesso basati sui ruoli e integrazioni con sistemi VCS, ITSM e CI/CD

: I team possono collaborare e gestire autonomamente l'infrastruttura con controlli di accesso basati sui ruoli e integrazioni con sistemi VCS, ITSM e CI/CD Applicazione dei criteri: Terraform include le policy Sentinel come codice, che aiutano a far rispettare la sicurezza, la conformità e la gestione dei costi prima del provisioning delle risorse

Limiti di Terraform

Curva di apprendimento impegnativa : Per chi è alle prime armi con l'IaC, la comprensione delle configurazioni e delle dipendenze di Terraform può richiedere tempo, soprattutto quando si lavora con infrastrutture complesse

: Per chi è alle prime armi con l'IaC, la comprensione delle configurazioni e delle dipendenze di Terraform può richiedere tempo, soprattutto quando si lavora con infrastrutture complesse Dipendenza da plugin di terze parti : L'uso di plugin di partner introduce la dipendenza da aziende esterne, che può causare ritardi o problemi di compatibilità durante l'aggiornamento dei servizi

: L'uso di plugin di partner introduce la dipendenza da aziende esterne, che può causare ritardi o problemi di compatibilità durante l'aggiornamento dei servizi Gestione complessa dello stato: Il file di stato di Terraform è fondamentale per il monitoraggio delle risorse, ma può comportare problemi se non è sincronizzato con l'infrastruttura reale, causando potenzialmente disallineamenti delle risorse

Prezzi di Terraform

**Gratuito

Standard : A partire da $0,00014 all'ora per risorsa

: A partire da $0,00014 all'ora per risorsa Plus : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Terraform

G2 : 4.7/5 (90+ recensioni)

: 4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

7. Ansible (il migliore per l'automazione agentless in ambienti diversi)

via Ansible Ansible si è ritagliato uno spazio nell'automazione grazie al suo approccio semplice e privo di agenti. L'impostazione è semplice e non c'è bisogno di software aggiuntivo sui nodi gestiti.

Inoltre, Ansible aiuta a gestire ambienti complessi e multi-livello, dai servizi cloud a quelli on-premise e ai container.

Le migliori funzionalità/funzione di Ansible

Accesso all'architettura senza agenti : Ansible gestisce i sistemi senza la necessità di agenti, semplificando la configurazione e riducendo le spese generali, soprattutto in ambienti sicuri

: Ansible gestisce i sistemi senza la necessità di agenti, semplificando la configurazione e riducendo le spese generali, soprattutto in ambienti sicuri Assistenza a un ampio intervallo di ambienti : Ansible lavora su Linux, Windows, dispositivi di rete, servizi cloud e container, rendendolo altamente versatile per diversi ecosistemi IT

: Ansible lavora su Linux, Windows, dispositivi di rete, servizi cloud e container, rendendolo altamente versatile per diversi ecosistemi IT Offre un approccio dichiarativo : Grazie ai playbook che descrivono lo stato desiderato, Ansible semplifica la gestione della configurazione e garantisce la coerenza tra le varie distribuzioni

: Grazie ai playbook che descrivono lo stato desiderato, Ansible semplifica la gestione della configurazione e garantisce la coerenza tra le varie distribuzioni Garanzia di idempotenza: La natura idempotente di Ansible consente di applicare ripetutamente i playbook senza effetti collaterali indesiderati, mantenendo coerenti le configurazioni

Limiti di Ansible

Problemi di scalabilità : Sebbene Ansible sia in grado di scalare, la gestione di infrastrutture molto grandi con migliaia di nodi può essere difficile a causa della sua dipendenza dalle connessioni SSH

: Sebbene Ansible sia in grado di scalare, la gestione di infrastrutture molto grandi con migliaia di nodi può essere difficile a causa della sua dipendenza dalle connessioni SSH Mancanza di monitoraggio dello stato : Ansible non tiene traccia dello stato dei sistemi gestiti, il che può essere uno svantaggio in scenari che richiedono una gestione dettagliata dello stato

: Ansible non tiene traccia dello stato dei sistemi gestiti, il che può essere uno svantaggio in scenari che richiedono una gestione dettagliata dello stato Parallelismo limitato: Ansible consente l'esecuzione di attività in parallelo, ma potrebbe non utilizzare appieno le risorse disponibili in ambienti molto grandi, con un impatto sulle prestazioni

Prezzi di Ansible

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ansible

G2: 4.6/5 (280+ recensioni)

Leggi anche: Come utilizzare l'IA in DevOps

8. Puppet (il migliore per la gestione delle configurazioni e l'automazione su scala)

via Pupazzo Puppet consente di gestire le configurazioni di diversi sistemi utilizzando il codice. Questa piattaforma consente di automatizzare le attività ripetitive, imporre la conformità e garantire la coerenza tra più server.

Puppet è particolarmente utile ai team IT per la gestione delle configurazioni, soprattutto in ambienti con infrastrutture complesse. Nel complesso, il principale punto di forza di Puppet è la sua versione open-source supportata dalla comunità, ideale per chi vuole iniziare senza costi iniziali.

Le migliori funzionalità/funzione di Puppet

Automazione basata su agenti : L'architettura basata su agenti di Puppet assicura che le configurazioni siano applicate in modo coerente su più server, migliorando l'affidabilità

: L'architettura basata su agenti di Puppet assicura che le configurazioni siano applicate in modo coerente su più server, migliorando l'affidabilità Assistenza agli ambienti multipiattaforma : Puppet lavora su Unix, Linux e Windows, rendendolo adattabile a diverse configurazioni IT

: Puppet lavora su Unix, Linux e Windows, rendendolo adattabile a diverse configurazioni IT Offre moduli riutilizzabili e controllo delle versioni: Grazie all'architettura modulare di Puppet, è possibile riutilizzare le configurazioni e gestire le modifiche al codice con Git, aumentando l'efficienza e la trasparenza

Limiti di Puppet

Complicato per i principianti : L'architettura basata su Ruby di Puppet può essere impegnativa per chi è alle prime armi con la programmazione o non ha esperienza di Ruby

: L'architettura basata su Ruby di Puppet può essere impegnativa per chi è alle prime armi con la programmazione o non ha esperienza di Ruby Capacità in tempo reale limitate : Il suo modello pull-based può portare a ritardi nell'applicazione delle modifiche alla configurazione, rendendolo meno adatto agli aggiornamenti in tempo reale

: Il suo modello pull-based può portare a ritardi nell'applicazione delle modifiche alla configurazione, rendendolo meno adatto agli aggiornamenti in tempo reale Overhead dell'agente sulle risorse: Gli agenti di Puppet consumano risorse di sistema, il che può avere un impatto sulle prestazioni, soprattutto in ambienti su larga scala

Prezzi di Puppet

Open Source : Gratis

: Gratis Puppet Enterprise : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Puppet Enterprise Advanced: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Puppet

G2 : 4.2/5 (40+ recensioni)

: 4.2/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

9. Chef (il migliore per la gestione completa della configurazione con integrazione nel cloud)

via Cuoco Chef.io è uno strumento DevOps che può aiutare a configurare, distribuire e gestire l'infrastruttura delle applicazioni. Supporta un intervallo di piattaforme, tra cui Windows, Solaris e OpenStack.

Chef è integrato con i principali provider di cloud come AWS, Google Cloud e Azure. Offre anche una versione open-source che gli utenti possono provare.

La flessibilità di Chef lo rende ideale per gli ambienti multi-cloud e la sua estesa libreria di ricettari riutilizzabili (che contengono istruzioni che specificano quali risorse integrate devono essere utilizzate e in quale ordine) rende l'automazione un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Chef

Fornitura di ricettari riutilizzabili : Chef offre l'accesso a oltre 800 ricettari precostituiti, che consentono di automatizzare attività comuni e accelerare le distribuzioni

: Chef offre l'accesso a oltre 800 ricettari precostituiti, che consentono di automatizzare attività comuni e accelerare le distribuzioni Assistenza agli ambienti multi-cloud : Chef si integra con tutti i principali provider di cloud, semplificando la gestione e la migrazione delle configurazioni su piattaforme diverse

: Chef si integra con tutti i principali provider di cloud, semplificando la gestione e la migrazione delle configurazioni su piattaforme diverse Abilitazione del controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): Chef fornisce un controllo centralizzato sulle autorizzazioni degli utenti, migliorando la sicurezza e la conformità in ambienti multi-tenant

Limiti di Chef

Navigazione di una curva di apprendimento ripida : Il linguaggio specifico di Chef può essere difficile da imparare, soprattutto per chi è alle prime armi con la gestione della configurazione

: Il linguaggio specifico di Chef può essere difficile da imparare, soprattutto per chi è alle prime armi con la gestione della configurazione Gestione di cluster di grandi dimensioni : La risoluzione di configurazioni complesse con numerosi nodi può diventare complicata, in particolare quando si gestiscono fonti variabili tra i cluster

: La risoluzione di configurazioni complesse con numerosi nodi può diventare complicata, in particolare quando si gestiscono fonti variabili tra i cluster Affrontare la complessità degli strumenti: L'estensione del set di strumenti di Chef può confondere gli utenti, che possono trovare difficile orientarsi nella matrice delle funzionalità/funzione

Prezzi di Chef

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dello chef

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

10. Docker (il migliore per lo sviluppo containerizzato con compatibilità multipiattaforma)

via Docker Docker è una piattaforma che consente agli sviluppatori di creare, condividere e distribuire applicazioni containerizzate. La capacità di questa piattaforma di creare ambienti coerenti aiuta i team a evitare il problema del "non funziona sulla mia macchina", mentre la sua flessibilità consente una distribuzione scalabile delle applicazioni.

Per chi non conosce questo strumento, Docker semplifica l'impostazione e la gestione degli ambienti grazie al concetto di "contenitore". Un container Docker è un pacchetto software compatto e autonomo che include tutti gli elementi essenziali per l'esecuzione di un'applicazione: codice, runtime, strumenti di sistema, librerie e configurazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Docker

Assicura la coerenza multipiattaforma : Docker lavora in ambienti diversi, da Windows a Linux e macOS, fornendo un'esperienza di sviluppo unificata

: Docker lavora in ambienti diversi, da Windows a Linux e macOS, fornendo un'esperienza di sviluppo unificata Facilitare la distribuzione ad alta velocità : I contenitori Docker consentono build veloci e semplificate, che possono essere avviate in pochi secondi senza configurazioni estese

: I contenitori Docker consentono build veloci e semplificate, che possono essere avviate in pochi secondi senza configurazioni estese Flessibilità e scalabilità: Docker supporta lo scaling verticale e orizzontale, consentendo di regolare le risorse dei container in base alle esigenze del progetto

Limiti di Docker

Navigazione di una curva di apprendimento ripida : Nonostante le sue basi di facile utilizzo, la padronanza di Docker può essere impegnativa, soprattutto per i continui aggiornamenti e l'evoluzione delle funzionalità/funzione

: Nonostante le sue basi di facile utilizzo, la padronanza di Docker può essere impegnativa, soprattutto per i continui aggiornamenti e l'evoluzione delle funzionalità/funzione Affrontare i problemi di sicurezza : Il modello di sistema operativo condiviso di Docker può comportare rischi per la sicurezza se non gestito correttamente, in quanto i container possono essere vulnerabili agli attacchi sul sistema host

: Il modello di sistema operativo condiviso di Docker può comportare rischi per la sicurezza se non gestito correttamente, in quanto i container possono essere vulnerabili agli attacchi sul sistema host Affrontare capacità di orchestrazione limitate: Gli strumenti di orchestrazione integrati in Docker non sono così estesi come Kubernetes, il che può complicare la gestione di più container

Prezzi di Docker

Personale : Free

: Free Pro : $5/mese

: $5/mese Teams : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Docker

G2 : 4.6/5 (230+ recensioni)

: 4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (520+ recensioni)

11. Kubernetes (migliore per l'orchestrazione dei container e la scalabilità)

via Kubernetes Sviluppato inizialmente da Google e ora mantenuto dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes semplifica la distribuzione e la scalabilità. Questo lo rende uno strumento popolare per la gestione di architetture complesse di microservizi.

Grazie alle funzionalità di auto-guarigione, bilanciamento del carico e auto-scaling, Kubernetes assicura che le applicazioni rimangano resilienti e scalabili secondo le necessità.

Le migliori funzionalità/funzione di Kubernetes

Automazioni di rollout e rollback : Kubernetes consente di aggiornare le applicazioni senza problemi, monitorandone lo stato di salute e annullando le modifiche in caso di problemi

: Kubernetes consente di aggiornare le applicazioni senza problemi, monitorandone lo stato di salute e annullando le modifiche in caso di problemi Rilevamento dei servizi e bilanciamento del carico : Kubernetes assegna a ogni Pod un indirizzo IP, consentendo un semplice bilanciamento del carico e la scoperta dei servizi senza modificare l'applicazione

: Kubernetes assegna a ogni Pod un indirizzo IP, consentendo un semplice bilanciamento del carico e la scoperta dei servizi senza modificare l'applicazione Assistenza alle distribuzioni multi-cloud: Kubernetes lavora in ambienti cloud, rendendolo adattabile ad architetture ibride e multi-cloud

Limiti di Kubernetes

Curva di apprendimento ripida : Kubernetes può essere complesso da imparare e richiede tempo e lavoro richiesto per comprenderne la configurazione e le best practice

: Kubernetes può essere complesso da imparare e richiede tempo e lavoro richiesto per comprenderne la configurazione e le best practice Necessità di adeguare il flusso di lavoro : L'integrazione di Kubernetes negli ambienti esistenti può richiedere modifiche per allinearsi al suo approccio container-centrico

: L'integrazione di Kubernetes negli ambienti esistenti può richiedere modifiche per allinearsi al suo approccio container-centrico Gestione di una copertura di servizio limitata: Pur essendo potente, Kubernetes potrebbe non coprire tutte le esigenze dell'infrastruttura, richiedendo strumenti complementari per una soluzione completa

#

Prezzi di Kubernetes

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Kubernetes

G2 : 4.6/5 (230+ recensioni)

: 4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (520+ recensioni)

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA generativa per i team DevOps

12. Prometheus (il migliore per il monitoraggio delle serie temporali e gli avvisi)

via Prometeo Prometheus è diventato popolare per il monitoraggio dei dati delle serie temporali, in particolare negli ambienti in cui prevalgono i microservizi e le applicazioni containerizzate. Questo strumento offre potenti funzionalità di query e modellazione dimensionale dei dati, consentendo di monitorare le metriche in modo efficiente.

Prometheus si integra perfettamente con Grafana, fornendo ricche opzioni di visualizzazione dei dati e consentendo il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Prometheus

Offre potenti query con PromQL : Il linguaggio di query di Prometheus consente di tagliare e tagliare i dati delle serie temporali, facilitando la generazione di avvisi e la visualizzazione delle tendenze

: Il linguaggio di query di Prometheus consente di tagliare e tagliare i dati delle serie temporali, facilitando la generazione di avvisi e la visualizzazione delle tendenze Provvede a uno spazio di archiviazione efficiente : Prometheus memorizza i dati localmente in un formato altamente efficiente, supportando lo sharding funzionale per la scalabilità

: Prometheus memorizza i dati localmente in un formato altamente efficiente, supportando lo sharding funzionale per la scalabilità Integrazione con molte librerie client: Grazie al supporto di oltre dieci lingue, Prometheus semplifica la strumentazione dei servizi e la raccolta di metriche da ambienti diversi

Limiti di Prometheus

Limite come soluzione di spazio di archiviazione a lungo termine : Prometheus non è adatto all'archiviazione dei dati per lunghi periodi, quindi viene spesso abbinato ad altri sistemi per l'analisi storica

: Prometheus non è adatto all'archiviazione dei dati per lunghi periodi, quindi viene spesso abbinato ad altri sistemi per l'analisi storica Non è una soluzione dashboard completa : Sebbene offra un browser di espressione di base, Prometheus è meglio utilizzato con Grafana per la visualizzazione avanzata dei dati

: Sebbene offra un browser di espressione di base, Prometheus è meglio utilizzato con Grafana per la visualizzazione avanzata dei dati Sfide con alcune integrazioni di terze parti: Non tutti i sistemi dispongono di plugin per Prometheus, quindi potrebbero essere necessari esportatori personalizzati per raccogliere metriche specifiche

Prezzi di Prometheus

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Prometheus

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

13. Grafana (migliore per la visualizzazione avanzata dei dati e il monitoraggio)

via Grafana Noto per la sua flessibilità, Grafana permette di creare dashboard personalizzabili che rispondono a diverse esigenze di presentazione dei dati.

Visualizza in modo coeso tutti i sistemi integrandosi con un ampio intervallo di origini dati, tra cui Prometheus, InfluxDB ed Elasticsearch.

Le migliori funzionalità/funzione di Grafana

Offre una visualizzazione versatile dei dati : Grafana supporta grafici, mappe di calore e mappe geospaziali, fornendo rappresentazioni dei dati complete e visivamente accattivanti

: Grafana supporta grafici, mappe di calore e mappe geospaziali, fornendo rappresentazioni dei dati complete e visivamente accattivanti Assistenza a più origini dati : Grafana si integra con numerose origini dati, consentendo una visualizzazione unificata senza la necessità di ingerire dati nel backend

: Grafana si integra con numerose origini dati, consentendo una visualizzazione unificata senza la necessità di ingerire dati nel backend Facilitazione di dashboard personalizzabili: I dashboard possono essere personalizzati con variabili modello ed elementi dinamici, migliorando l'interattività e l'utilità per le diverse esigenze di monitoraggio

Limiti di Grafana

Sfidante per i principianti : La complessità di Grafana richiede tempo e competenze per sfruttare appieno le sue funzionalità/funzione, rendendolo meno accessibile per chi è nuovo agli strumenti di visualizzazione dei dati

: La complessità di Grafana richiede tempo e competenze per sfruttare appieno le sue funzionalità/funzione, rendendolo meno accessibile per chi è nuovo agli strumenti di visualizzazione dei dati Dipendenza da origini dati esterne : Le prestazioni e l'affidabilità di Grafana dipendono dalla disponibilità di origini dati integrate, il che può causare problemi se queste fonti subiscono interruzioni

: Le prestazioni e l'affidabilità di Grafana dipendono dalla disponibilità di origini dati integrate, il che può causare problemi se queste fonti subiscono interruzioni Capacità reportistiche limitate: Sebbene Grafana eccella nella visualizzazione in tempo reale, manca di opzioni integrate di reportistica statica come l'esportazione in PDF, disponibile solo nelle versioni premium

Prezzi di Grafana

free : Periferico

Periferico Pro : $8/mese

: $8/mese Avanzato e Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Grafana

G2 : 4.5/5 (120+ recensioni)

: 4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

Leggi anche: I 10 migliori strumenti DevOps per l'automazione, il monitoraggio e altro ancora

14. Splunk (il migliore per l'analisi centralizzata dei dati e il monitoraggio in tempo reale)

via Splunk Splunk fornisce alle organizzazioni una piattaforma centralizzata per la raccolta, l'indice e l'analisi di dati provenienti da varie origini, contribuendo a migliorare il processo decisionale in tutta l'organizzazione.

La sua interfaccia utente facilita la creazione di report personalizzati, la visualizzazione dei dati e il monitoraggio delle prestazioni del sistema in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Splunk

Facilitazione di potenti analisi : Splunk offre la raccolta, l'indice e la ricerca dei dati in tempo reale, consentendo di ottenere informazioni preziose in modo rapido ed efficace

: Splunk offre la raccolta, l'indice e la ricerca dei dati in tempo reale, consentendo di ottenere informazioni preziose in modo rapido ed efficace Assistenza a robuste integrazioni e plugin : Splunk si connette perfettamente con numerosi strumenti di terze parti, consentendo di personalizzare la piattaforma per soddisfare le vostre esigenze specifiche

: Splunk si connette perfettamente con numerosi strumenti di terze parti, consentendo di personalizzare la piattaforma per soddisfare le vostre esigenze specifiche Provider di reportistica programmata: Grazie alla reportistica automatizzata, è possibile tenere informati gli stakeholder con aggiornamenti regolari in formati come PDF, CSV o JSON

Limiti di Splunk

Costoso per grandi volumi di dati : Il prezzo di Splunk può essere elevato per le organizzazioni che gestiscono dati significativi, rendendolo meno accessibile per chi ha limiti di budget

: Il prezzo di Splunk può essere elevato per le organizzazioni che gestiscono dati significativi, rendendolo meno accessibile per chi ha limiti di budget Difficile per gli utenti non tecnici : Pur essendo potenti, le capacità di ricerca di Splunk possono essere complesse e l'ottimizzazione delle query per la velocità può richiedere esperienza

: Pur essendo potenti, le capacità di ricerca di Splunk possono essere complesse e l'ottimizzazione delle query per la velocità può richiedere esperienza Soggetto a problemi occasionali di affidabilità: Alcuni utenti segnalano problemi occasionali di prestazioni, che possono avere un impatto sull'accessibilità dei dati nei momenti critici

Prezzi di Splunk

Gratuito

Pagato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Splunk

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

15. New Relic (il migliore per il monitoraggio completo delle prestazioni e gli approfondimenti in tempo reale)

via New Relic Ciò che ho trovato più utile in New Relic è la visibilità end-to-end. Il monitoraggio e l'analisi delle metriche critiche possono aiutare le organizzazioni a migliorare i tempi di attività e l'esperienza dei clienti.

Inoltre, New Relic offre un'estesa suite di strumenti di monitoraggio delle prestazioni, che consente ai team di monitorare facilmente la salute delle applicazioni, le prestazioni dei server e le interazioni degli utenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità di New Relic

Fornisce un'interfaccia intuitiva : Il design user-friendly rende facile per tutti gli utenti l'accesso e la comprensione dei dati sulle prestazioni, dalle metriche dettagliate ai riepiloghi/riassunti di alto livello

: Il design user-friendly rende facile per tutti gli utenti l'accesso e la comprensione dei dati sulle prestazioni, dalle metriche dettagliate ai riepiloghi/riassunti di alto livello Offre un monitoraggio completo : Dalle prestazioni dei server alle interazioni degli utenti, New Relic visualizza una visione completa dello stato di salute della vostra applicazione, aiutandovi a tenere sotto controllo i potenziali problemi

: Dalle prestazioni dei server alle interazioni degli utenti, New Relic visualizza una visione completa dello stato di salute della vostra applicazione, aiutandovi a tenere sotto controllo i potenziali problemi Consentire approfondimenti in tempo reale : Monitoraggio in tempo reale di server, database e altri componenti critici, per garantire una risposta rapida ai problemi di prestazioni

: Monitoraggio in tempo reale di server, database e altri componenti critici, per garantire una risposta rapida ai problemi di prestazioni Assistenza alla visibilità end-to-end: Grazie agli approfondimenti sull'intero ciclo di vita dell'applicazione, New Relic aiuta a migliorare l'efficienza DevOps e le prestazioni complessive dell'applicazione

Limiti di New Relic

Prezzi difficili per le piccole aziende : Sebbene ricco di funzionalità/funzione, il prezzo di New Relic potrebbe essere fuori portata per le startup e le piccole aziende

: Sebbene ricco di funzionalità/funzione, il prezzo di New Relic potrebbe essere fuori portata per le startup e le piccole aziende Integrazioni limitate rispetto alla concorrenza : New Relic ha un numero inferiore di integrazioni rispetto ad alcune piattaforme più grandi, il che può limitare la flessibilità per ambienti complessi

: New Relic ha un numero inferiore di integrazioni rispetto ad alcune piattaforme più grandi, il che può limitare la flessibilità per ambienti complessi Problemi con il supporto clienti: Alcuni utenti hanno riscontrato ritardi nel supporto clienti, che potrebbero avere un impatto sui tempi di risposta in caso di problemi critici

Prezzi di New Relic

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di New Relic

G2 : 4.3/5 (450+ recensioni)

: 4.3/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (180+ recensioni)

16. Azure DevOps (migliore per la versatilità del project management e la perfetta integrazione CI/CD)

via Azure DevOps Azure DevOps copre tutto, dal piano del progetto al controllo della versione, fino all'integrazione continua e al deployment.

La piattaforma offre opzioni sia basate su cloud che on-premise, rendendola accessibile a team diversi e adattabile a varie infrastrutture.

Le migliori funzionalità/funzione di Azure DevOps

Fornisce un project management completo : Azure Bacheca offre un piano agile, schede Kanban e dashboard, mantenendo i team allineati e organizzati durante tutto il ciclo di vita del progetto

: Azure Bacheca offre un piano agile, schede Kanban e dashboard, mantenendo i team allineati e organizzati durante tutto il ciclo di vita del progetto Assistenza al CI/CD con Azure Pipelines : Consente l'integrazione, il test e il deployment senza soluzione di continuità su più ambienti, aiutando i team a velocizzare i rilasci con un'automazione affidabile

: Consente l'integrazione, il test e il deployment senza soluzione di continuità su più ambienti, aiutando i team a velocizzare i rilasci con un'automazione affidabile Facilitare la tracciabilità end-to-end : Dai requisiti alla distribuzione, i piani di test di Azure forniscono provider per la gestione di test manuali e automatizzati, garantendo la qualità del codice e l'account

: Dai requisiti alla distribuzione, i piani di test di Azure forniscono provider per la gestione di test manuali e automatizzati, garantendo la qualità del codice e l'account Promozione di una gestione efficiente del codice: Azure Repository offre Git e Team Foundation Version Control, consentendo una collaborazione semplificata, il controllo delle versioni e la tracciabilità del codice

Limiti di Azure DevOps

Potenziale vendor lock-in : La forte dipendenza dai servizi Microsoft può limitare la flessibilità, rendendo difficile il passaggio a strumenti non Microsoft in futuro

: La forte dipendenza dai servizi Microsoft può limitare la flessibilità, rendendo difficile il passaggio a strumenti non Microsoft in futuro Problemi di integrazione con prodotti non Microsoft : Sebbene Azure DevOps abbia notevoli capacità di integrazione, alcuni sistemi legacy o non Microsoft potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o strumenti di terze parti

: Sebbene Azure DevOps abbia notevoli capacità di integrazione, alcuni sistemi legacy o non Microsoft potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o strumenti di terze parti Considerazioni sui costi per i team più grandi: Con l'aumento del numero di utenti e delle funzionalità/funzione, il prezzo basato sulla sottoscrizione può diventare un fattore significativo, soprattutto per le grandi organizzazioni

Prezzi di Azure DevOps

Azure Pipelines : Gratis

: Gratis Azure Artifacts : Spazio di archiviazione aggiuntivo a partire da $2 per GiB

: Spazio di archiviazione aggiuntivo a partire da $2 per GiB GitHub Advanced Security : $49 per committer al mese

: $49 per committer al mese Licenze utente: Il piano base include i primi cinque utenti gratis, poi 6 dollari per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Azure DevOps

G2 : 4.4/5 (sulla base di oltre 300 recensioni)

: 4.4/5 (sulla base di oltre 300 recensioni) Capterra: 4.5/5 (sulla base di oltre 350 recensioni)

Leggi anche: Best Practices per l'implementazione del DevOps Project Management

17. AWS CodePipeline (il migliore per CI/CD all'interno dell'ecosistema AWS)

via CodePipeline AWS Se avete già investito molto nell'ecosistema AWS, AWS CodePipeline è una scelta interessante.

AWS CodePipeline supporta l'integrazione e la consegna continue e automatizza le fasi di creazione, test e distribuzione, sfruttando la sicurezza e la scalabilità di AWS.

Le migliori funzionalità/funzione di AWS CodePipeline

Integrazione fluida con i servizi AWS : Gli stretti legami di CodePipeline con l'ecosistema AWS riducono il rischio di esporre credenziali AWS sensibili e consentono un'integrazione fluida con servizi come S3, CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy

: Gli stretti legami di CodePipeline con l'ecosistema AWS riducono il rischio di esporre credenziali AWS sensibili e consentono un'integrazione fluida con servizi come S3, CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy Pipeline come codice : Gli strumenti Infrastructure as Code, come CloudFormation o Terraform, lavorano bene con CodePipeline, consentendo ai team di definire e versionare la configurazione della pipeline CI/CD attraverso il codice

: Gli strumenti Infrastructure as Code, come CloudFormation o Terraform, lavorano bene con CodePipeline, consentendo ai team di definire e versionare la configurazione della pipeline CI/CD attraverso il codice Completamente gestito da AWS : CodePipeline non richiede l'installazione o la manutenzione di server o agenti di compilazione, poiché AWS gestisce l'infrastruttura. Questo libera le risorse del team per concentrarsi sullo sviluppo

: CodePipeline non richiede l'installazione o la manutenzione di server o agenti di compilazione, poiché AWS gestisce l'infrastruttura. Questo libera le risorse del team per concentrarsi sullo sviluppo Esteso set di funzionalità/funzione: CodePipeline fornisce la maggior parte delle funzionalità/funzione che ci si aspetta da un servizio CI/CD, compresa l'integrazione con i più diffusi repository di codice e le distribuzioni automatizzate

Limiti di AWS CodePipeline

Interfaccia utente e usabilità limitate : L'interfaccia utente della console non è intuitiva come quella di altre soluzioni CI/CD, il che può scoraggiare l'adozione o portare a difficoltà nell'implementazione delle best practice

: L'interfaccia utente della console non è intuitiva come quella di altre soluzioni CI/CD, il che può scoraggiare l'adozione o portare a difficoltà nell'implementazione delle best practice Configurazioni restrittive : Gli utenti devono selezionare una fonte da opzioni specifiche di AWS come S3, CodeCommit o GitHub. Per le posizioni personalizzate delle fonti, gli utenti devono ricorrere a soluzioni, come la configurazione di una fonte fittizia e la creazione di una fase di CodeBuild per gestire la fonte personalizzata

: Gli utenti devono selezionare una fonte da opzioni specifiche di AWS come S3, CodeCommit o GitHub. Per le posizioni personalizzate delle fonti, gli utenti devono ricorrere a soluzioni, come la configurazione di una fonte fittizia e la creazione di una fase di CodeBuild per gestire la fonte personalizzata Sfruttamento di più servizi AWS : La costruzione di una pipeline CI/CD completa spesso comporta l'utilizzo di più servizi AWS (come CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy), aggiungendo complessità e aumentando la dipendenza da AWS

: La costruzione di una pipeline CI/CD completa spesso comporta l'utilizzo di più servizi AWS (come CodeCommit, CodeBuild e CodeDeploy), aggiungendo complessità e aumentando la dipendenza da AWS Vendor lock-in: Con CodePipeline e i relativi servizi interamente ospitati su AWS, i team potrebbero trovare difficile migrare ad altre piattaforme o provider, aumentando la dipendenza da AWS

Prezzi di Azure DevOps

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di AWS CodePipeline

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

18. Azioni GitHub (migliori per CI/CD con integrazione GitHub)

via Azioni GitHub Come strumento nativo della piattaforma, GitHub Actions è particolarmente comodo per i team che già lavorano in GitHub. Elimina la necessità di piattaforme CI/CD esterne e offre un'esperienza integrata senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità di GitHub Actions

Incorporato nell'ecosistema di GitHub : GitHub Actions consente ai team di costruire, testare e distribuire codice all'interno dei propri repository GitHub, consentendo l'automazione triggerata da eventi nel flusso di GitHub o da strumenti di terze parti

: GitHub Actions consente ai team di costruire, testare e distribuire codice all'interno dei propri repository GitHub, consentendo l'automazione triggerata da eventi nel flusso di GitHub o da strumenti di terze parti Accesso alle azioni precostituite : GitHub Marketplace offre oltre 10.000 azioni pronte all'uso, in modo che gli sviluppatori possano implementare rapidamente flussi di lavoro complessi senza doverli costruire da zero

: GitHub Marketplace offre oltre 10.000 azioni pronte all'uso, in modo che gli sviluppatori possano implementare rapidamente flussi di lavoro complessi senza doverli costruire da zero Supporto multipiattaforma : Macchine virtuali ospitate su Ubuntu Linux, macOS e Windows consentono di eseguire test in ambienti diversi, con supporto completo anche per i container Docker

: Macchine virtuali ospitate su Ubuntu Linux, macOS e Windows consentono di eseguire test in ambienti diversi, con supporto completo anche per i container Docker Modelli di integrazione continua : I modelli CI precostituiti facilitano l'avvio dei flussi di lavoro, mentre gli utenti possono personalizzare i loro flussi di lavoro per adattarli alle loro esigenze specifiche attraverso i file di configurazione YAML

: I modelli CI precostituiti facilitano l'avvio dei flussi di lavoro, mentre gli utenti possono personalizzare i loro flussi di lavoro per adattarli alle loro esigenze specifiche attraverso i file di configurazione YAML Gratis sui repository pubblici: Gli sviluppatori possono utilizzare GitHub Actions senza costi sui repository pubblici e con limiti su quelli privati, rendendolo una scelta conveniente per i progetti open-source

Limiti di GitHub Actions

Limitazioni delle risorse : GitHub Actions impone limiti al tempo di esecuzione e allo spazio di archiviazione, il che potrebbe essere limitante per i flussi di lavoro che richiedono risorse estese

: GitHub Actions impone limiti al tempo di esecuzione e allo spazio di archiviazione, il che potrebbe essere limitante per i flussi di lavoro che richiedono risorse estese Affidamento alla piattaforma GitHub : Essendo uno strumento esclusivo di GitHub, qualsiasi tempo di inattività di GitHub si ripercuote direttamente sui flussi di lavoro CI/CD, il che potrebbe essere un problema per le applicazioni critiche

: Essendo uno strumento esclusivo di GitHub, qualsiasi tempo di inattività di GitHub si ripercuote direttamente sui flussi di lavoro CI/CD, il che potrebbe essere un problema per le applicazioni critiche Complessità per i flussi di lavoro avanzati : Per gli utenti con esigenze CI/CD complesse, la creazione di flussi di lavoro complessi può diventare macchinosa, con una curva di apprendimento associata alla padronanza della sintassi YAML e delle configurazioni dei flussi di lavoro

: Per gli utenti con esigenze CI/CD complesse, la creazione di flussi di lavoro complessi può diventare macchinosa, con una curva di apprendimento associata alla padronanza della sintassi YAML e delle configurazioni dei flussi di lavoro Gestione dei segreti limitata : GitHub Actions non supporta il controllo granulare dell'accesso ai segreti e le integrazioni con strumenti di gestione dei segreti di terze parti come HashiCorp Vault sono limitate

: GitHub Actions non supporta il controllo granulare dell'accesso ai segreti e le integrazioni con strumenti di gestione dei segreti di terze parti come HashiCorp Vault sono limitate Nessun dashboard nativo per le metriche: GitHub Actions non dispone di dashboard di monitoraggio integrati, per cui i team devono affidarsi a strumenti esterni per il monitoraggio di metriche chiave come il lead time, la frequenza di distribuzione e il tasso di fallimento delle modifiche

Prezzi di GitHub Actions

**Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di GitHub Actions

G2 : 4.7/5 (2000+ recensioni)

: 4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (6.000+ recensioni)

19. Spacelift (il migliore per l'automazione dell'infrastruttura con più strumenti)

via Sollevamento spaziale Spacelift è una piattaforma in grado di gestire facilmente tutto, da Terraform ad Ansible e persino Kubernetes. È una soluzione all-in-one che soddisfa le esigenze del lavoro DevOps.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spacelift

Orchestrazione multi-tool : La capacità di Spacelift di gestire Terraform, OpenTofu, Ansible e altro ancora consente di integrare vari strumenti in un unico flusso di lavoro automatizzato

: La capacità di Spacelift di gestire Terraform, OpenTofu, Ansible e altro ancora consente di integrare vari strumenti in un unico flusso di lavoro automatizzato Conformità integrata : Funzionalità/funzione come i runner remoti sicuri e la gestione dei segreti assicurano che l'infrastruttura sia sicura e conforme senza la necessità di ulteriori livelli

: Funzionalità/funzione come i runner remoti sicuri e la gestione dei segreti assicurano che l'infrastruttura sia sicura e conforme senza la necessità di ulteriori livelli Collaborazione : Grazie alla gestione delle dipendenze e alle policy come codice, Spacelift promuove la collaborazione, offrendo ai team visibilità e controllo condivisi sulle modifiche all'infrastruttura

: Grazie alla gestione delle dipendenze e alle policy come codice, Spacelift promuove la collaborazione, offrendo ai team visibilità e controllo condivisi sulle modifiche all'infrastruttura Integrazioni estese: Si integra perfettamente con i più diffusi strumenti CI/CD, provider VCS e piattaforme cloud, portando flessibilità alle pipeline DevOps esistenti

Limiti di Spacelift

Complessità nella configurazione : Iniziare con Spacelift può essere un po' impegnativo, soprattutto per chi non ha familiarità con gli strumenti di Iac. Considerazioni sui costi : Per i team più piccoli, il prezzo di Spacelift può risultare un po' elevato, in particolare quando sono necessari altri utenti o concurrency

: Iniziare con Spacelift può essere un po' impegnativo, soprattutto per chi non ha familiarità con gli strumenti di Iac. : Per i team più piccoli, il prezzo di Spacelift può risultare un po' elevato, in particolare quando sono necessari altri utenti o concurrency Curva di apprendimento: Può essere necessario un po' di tempo per padroneggiare appieno le sue funzionalità/funzione

Prezzi di Spacelift

Gratis

Cloud : $250/mese per un massimo di 5 utenti

: $250/mese per un massimo di 5 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

20. Octopus Deploy (Ideale per distribuzioni complesse in più ambienti)

via Octopus Deploy Octopus Deploy semplifica la gestione di complesse implementazioni in più ambienti. È uno strumento progettato specificamente per chi gestisce ambienti ibridi e multi-cloud, dove le implementazioni possono rapidamente aggrovigliarsi.

Octopus Deploy ha un'ottima serie di funzionalità/funzione e il suo supporto multi-tenancy è particolarmente prezioso quando si lavora con diversi clienti o dipartimenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Octopus Deploy

Offre un deployment multi-ambiente : Semplifica la distribuzione in configurazioni ibride, multi-cloud o on-premises, essenziale per ambienti complessi

: Semplifica la distribuzione in configurazioni ibride, multi-cloud o on-premises, essenziale per ambienti complessi Funzionalità di rollback integrate : Fornisce tranquillità grazie alla facilità di rollback, assicurando che le distribuzioni siano più sicure e meno stressanti

: Fornisce tranquillità grazie alla facilità di rollback, assicurando che le distribuzioni siano più sicure e meno stressanti Consentire una forte governance : Offre funzionalità/funzione come la registrazione completa degli audit, il controllo degli accessi in base ai ruoli e l'SSO, fondamentali per la conformità e la sicurezza

: Offre funzionalità/funzione come la registrazione completa degli audit, il controllo degli accessi in base ai ruoli e l'SSO, fondamentali per la conformità e la sicurezza Facilità di integrazione: Si connette con oltre 500 strumenti, rendendolo facilmente integrabile nei flussi di lavoro CI/CD esistenti

Limiti di Octopus Deploy

Curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate : L'impostazione dei trigger e dell'automazione può essere impegnativa, soprattutto se si è alle prime armi con gli strumenti di automazione del deployment

: L'impostazione dei trigger e dell'automazione può essere impegnativa, soprattutto se si è alle prime armi con gli strumenti di automazione del deployment Considerazioni sui costi per la scalabilità : Il costo può aumentare per distribuzioni su larga scala o per aziende con requisiti estesi

: Il costo può aumentare per distribuzioni su larga scala o per aziende con requisiti estesi Problemi occasionali con l'interfaccia utente: Il debug dei processi può essere a volte un po' complicato senza dover eseguire cicli completi

Prezzi di Octopus Deploy

Cloud (ospitato da Octopus) Starter: $360 USD/anno Professionale: $4.170 USD/anno Enterprise: $23.400 USD/anno

Server (in hosting autonomo) Starter: $360 USD/anno Professionale: $1.920 USD/anno Enterprise: $14.400 USD/anno



Valutazioni e recensioni su Octopus Deploy

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (55+ recensioni)

ClickUp rende l'automazione DevOps senza sforzo

In questo articolo abbiamo trattato un bel po' di strumenti! Ma non c'è da sorprendersi, visto che si prevede che il mercato degli strumenti di CI salirà alle stelle fino a 3,76 miliardi di dollari entro il 2030 .

Quindi, quale strumento scegliere?

Risposta lunga: uno qualsiasi dei 20 strumenti menzionati sopra. Alcuni strumenti sono più adatti ai team più piccoli, mentre altri lavorano meglio se si fa parte di un ecosistema esistente (come AWS CodePipeline e Azure DevOps). Valutando i pro e i contro, si può scegliere lo strumento che lavora meglio per le proprie esigenze.

Risposta breve: scegliete ClickUp.

Che si tratti di automatizzare attività ripetitive, di monitorare lo stato di sprint o di integrarsi con altri strumenti della pipeline CI/CD, ClickUp è abbastanza versatile da soddisfare tutte le vostre esigenze.

Volete che il vostro team DevOps ottenga di più? Registratevi per un account gratuito su ClickUp oggi!