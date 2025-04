Le 10 migliori alternative a Kindle Scribe da provare

Oggi per prendere appunti si possono usare i taccuini digitali, e ce ne sono molti in commercio.

In effetti, con il mercato dei taccuini digitali in progetto di raggiungere i 3,82 miliardi di dollari entro il 2030 il numero di opzioni può sembrare schiacciante. Sebbene Kindle Scribe abbia conquistato il mercato, ho deciso di esplorare alcune alternative.

Dopo un'estesa ricerca e test pratici con l'aiuto del mio team, ho compilato un elenco di 10 eccezionali strumenti per prendere appunti che si sono distinti. Ogni strumento supporta in modo efficace strategie di annotazione efficaci aiutandovi a conservare le informazioni e a rimanere organizzati, migliorando così la produttività.

Cosa cercare nelle alternative a Kindle Scribe?

Sia che si legga, si faccia uno schizzo o si prenda principalmente delle note, c'è un dispositivo più adatto per ogni attività. La scelta consiste nel capire e bilanciare ciò di cui si ha più bisogno: qualcosa che si integri facilmente con i provider esistenti e che fornisca una solida esperienza di presa di note.

Dispositivi come il reMarkable 2 o il Kobo Elipsa si distinguono, ma la scelta dipende in ultima analisi dal vostro caso d'uso specifico.

Ecco cosa ho trovato più importante nella ricerca di un'alternativa adeguata:

Caso d'uso primario: Da fare con un dispositivo per leggere, disegnare o prendere appunti? Conoscere la risposta a questa domanda imposta le basi per la vostra scelta

Compatibilità: Verificate se il dispositivo lavora bene con le app o i servizi cloud che preferite

Qualità del display: L'alta risoluzione e le dimensioni dello schermo sono importanti, soprattutto se si lavora con contenuti dettagliati

Durata della batteria: Avere un dispositivo che dura tutto il giorno senza doverlo ricaricare continuamente è un grande vantaggio

Facilità d'uso: Un software intuitivo e interfacce user-friendly possono fare la differenza in termini di produttività

Queste considerazioni mi hanno aiutato a individuare i migliori tablet e-ink.

Le 10 migliori alternative a Kindle Scribe da usare

Ora che sappiamo cosa cercare negli strumenti per prendere appunti, esploriamo alcune opzioni che si adattano a diversi stili di lavoro e scelte di vita. Ecco 10 strumenti che potrebbero essere un'ottima alternativa a Kindle Scribe.

1. reMarkable 2 (il migliore per una scrittura minimalista e priva di distrazioni)

Se desiderate un'esperienza di scrittura semplice e mirata, questo lettore di ebook vi stupirà. Sembra un ponte tra la carta tradizionale e la comodità digitale.

Sebbene non offra tutti i vantaggi di altri e-reader, è perfetto per chi vuole leggere romanzi grafici e annotare pensieri. Da fare senza distrazioni, perché nessuna notifica o avviso basato su app interrompeva la mia concentrazione.

via reMarkable 2

funzionalità/funzione migliori di reMarkable 2

Converte la scrittura a mano in testo, cosa che ho trovato utile durante il brainstorming

Si sincronizza automaticamente con il cloud di reMarkable, rendendo le note facilmente accessibili su tutti i dispositivi

Offre 47 layout di pagina incorporati e note adesive per aiutare a tenere organizzati gli appunti di lavoro e personali

limiti di reMarkable 2

È possibile visualizzare solo i file una volta sincronizzati su altri dispositivi, non è possibile modificarli

C'è un leggero ritardo con la penna, anche se mi sono abituato dopo un po' di tempo

Prezzi di reMarkable 2

Tablet: 379 dollari

**Leggi anche 10 alternative a reMarkable 2 per la presa di note digitali

2. Onyx Boox Scheda Ultra (migliore per il multitasking con le app Android)

L'Onyx Boox Tab Ultra è un ibrido unico e l'ho trovato una delle schede e-ink più versatili disponibili. Funziona con Android, quindi ho potuto accedere a Google Play e scaricare app come email, browser e persino strumenti per la produttività, cosa che non si trova sulla maggior parte degli altri tablet e-ink.

È una scelta solida se cercate un lettore di ebook che vada oltre la semplice lettura o la presa di note.

via Scheda Onyx Boox Ultra

Funzionalità/funzione migliori di Onyx Boox Tab Ultra

Scansione di documenti con fotocamera integrata

Lavora con diversi formati di file, tra cui PDF, EPUB e MOBI. Questa flessibilità permette di importare e annotare più tipi di documenti, consentendo di accedere alle note da diverse fonti

Multitasking utilizzando due app fianco a fianco

Limiti di Onyx Boox Tab Ultra

Le attività di digitazione o di inserimento possono talvolta presentare ritardi, soprattutto in caso di utilizzo intenso come la modifica di documenti

Si scarica più velocemente rispetto ad altri tablet e-ink a causa delle sue capacità di multitasking

Prezzi di Onyx Boox Tab Ultra

Prezzo di partenza: $649

Leggi anche: le 10 migliori app per prendere appunti per Android

3. Kobo Elipsa 2E (Miglior design ecologico)

Quando ho provato il Kobo Elipsa 2E, una delle prime cose che ha attirato la mia attenzione è stata la sua enfasi sulla sostenibilità. Il dispositivo presenta una funzionalità/funzione di plastica riciclata all'85%, che ha immediatamente attratto gli utenti attenti all'ambiente come me.

Il tablet e-ink ha un display da 10,3 pollici che funziona bene sia come e-reader che come dispositivo per prendere appunti.

Anche se la risoluzione dello schermo (227 PPI) non è così nitida come quella di altri lettori di ebook come il Kindle Scribe, Da fare.

via Kobo Elipsa 2E

Le migliori funzionalità/funzione di Kobo Elipsa 2E

Leggere, scrivere e disegnare sullo spazioso display touchscreen da 10,3 pollici

Regolazione della luminosità e della temperatura del colore per una lettura più confortevole

Conversione da scrittura a testo e possibilità di disegnare o annotare i documenti direttamente con le note adesive online

Limiti di Kobo Elipsa 2E

Occasionalmente, durante la scrittura veloce, si verificano dei giri di pagina indesiderati

Il design è meno pregiato rispetto alle alternative in metallo

Prezzi di Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: 399,99 dollari (include Kobo Stylus 2 e SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Miglior dispositivo leggero per prendere appunti)

Quando ho provato per la prima volta il Fujitsu Quaderno A5, sono rimasto sorpreso dal suo design leggero e dal suo profilo sottile. Questo dispositivo è ideale per chi è sempre in movimento. Con un peso di soli 240 grammi, è super portatile.

Il tablet e-ink ha un display da 10,3 pollici, che offre una comoda esperienza di presa di note.

Tuttavia, ciò che spicca è l'esperienza di scrittura organica del dispositivo. Il dispositivo regola lo spessore delle linee in base alla forza con cui si preme, dando una sensazione molto simile alla scrittura su carta.

via Fujitsu Quaderno A5

Le migliori funzionalità/funzione di Fujitsu Quaderno A5

Scegliete tra i modelli di carta personalizzabili, tra cui le pagine a righe, a griglia e bianche, che rispondono a diversi stili ed esigenze di presa di nota

Evidenziare, sottolineare e annotare con maggiore precisione grazie alle funzionalità avanzate di annotazione e riconoscimento del testo in PDF

Segnalibro delle pagine essenziali delle note o dei documenti per accedere immediatamente alle informazioni essenziali

Limiti di Fujitsu Quaderno A5

Manca di funzionalità/funzione più avanzate come la conversione della scrittura a mano in testo

Il dispositivo limita le funzionalità/funzione integrate, poiché non supporta app di terze parti

Prezzi di Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 dollari (stilo incluso)

5. iPad Pro (il migliore per lavori versatili e consumo di media)

L'iPad Pro è una potenza multitasking. È un passaggio al di sopra dei tradizionali tablet e-ink perché offre molto di più, al di là del semplice annotare note. Posso disegnare, modificare video e passare rapidamente da app di lavoro a quelle di intrattenimento.

via Mela

Le migliori funzionalità/funzione di iPad Pro

Gestione di note, disegni e attività professionali con facilità

Latenza prossima allo zero grazie alla perfetta conversione scrittura-testo

Un display luminoso e dettagliato, perfetto per la lettura, la scrittura e il disegno

Accesso a migliaia di app per la presa di note, la produttività e la creatività

Limiti dell'iPad Pro

È una delle opzioni più costose, soprattutto con accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard

In caso di utilizzo intensivo, la durata della batteria può diminuire più rapidamente rispetto a quella di un tablet e-ink dedicato

Prezzi di iPad Pro

iPad Pro da 11 pollici: a partire da 999 dollari

a partire da 999 dollari iPad Pro da 12,9 pollici: a partire da $1.299

6. MeeBook (migliore per gli utenti attenti al budget)

Quando ho provato il MeeBook, sono rimasto sorpreso dalla quantità di funzioni offerte da un dispositivo di questo livello di prezzo. È un'ottima alternativa per chi cerca qualcosa di conveniente senza scendere a compromessi con le funzioni di base.

Il display da 10,3 pollici del MeeBook ha fornito un'esperienza di annotazione fluida, soprattutto se abbinato allo stilo.

Sebbene non abbia la stessa sensazione di qualità e le stesse funzionalità/funzione avanzate di dispositivi come l'iPad Pro o il reMarkable 2, è un prodotto solido se la vostra esigenza principale è quella di prendere appunti digitali.

via Meebook

Le migliori funzionalità/funzione di MeeBook

Contrassegnare e salvare facilmente le modifiche ai PDF

Organizzare le note e i documenti senza bisogno di app di terze parti

Accesso alle note da più dispositivi grazie al backup e all'aggiornamento costante

Limiti di MeeBook

Da fare senza app di terze parti, il che potrebbe limitare le funzioni aggiuntive

Manca di funzionalità/funzione avanzate come la conversione della scrittura a mano in testo, il che potrebbe limitare la sua utilità per gli utenti professionali

Prezzi di MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 dollari (include lo stilo)

7. Supernote (migliore per gli scrittori)

Se apprezzate un'esperienza di scrittura fluida e senza fronzoli, Supernote è la soluzione che fa per voi.

La sua funzionalità/funzione principale è lo schermo autorigenerante: la superficie liscia dà la sensazione di scrivere su carta e i graffi scompaiono entro 24 ore. Lo schermo non è reattivo come quello dell'iPad Pro, ma è sufficiente per prendere appunti ogni giorno.

via Supernota

Le migliori funzionalità/funzione di Supernote

Questo dispositivo può essere utilizzato per settimane con una sola carica

Prendere note in un ambiente dedicato alla scrittura senza distrazioni come notifiche, feed dei social media o pubblicità

Sincronizzazione con i servizi cloud come Dropbox e OneDrive per un facile accesso alle note

Limiti di Supernote

Limitato alle funzionalità/funzione integrate, quindi nessun accesso a software aggiuntivi

Lo schermo si aggiorna un po' più lentamente rispetto ad altri dispositivi, il che può rendere la navigazione un po' più lenta

Prezzi di Supernote

Supernote: 299 dollari

8. MobiScribe (il migliore per i personalizzati)

MobiScribe è un compagno di viaggio perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo leggero e portatile per prendere appunti. Ho apprezzato il suo design compatto: è abbastanza piccolo da poter essere infilato in una borsa e incredibilmente facile da portare in giro.

Il software MobiScribe Origin permette di personalizzare ulteriormente l'esperienza di annotazione, regolando i tipi di penna e organizzando i documenti in cartelle.

via MobiScribe

Le migliori funzionalità/funzione di MobiScribe

Annotare le note e convertirle in testo rapidamente con la funzionalità di riconoscimento della scrittura a mano

Non affaticate gli occhi e godete di una sensazione simile alla carta grazie al display e-ink

Sincronizzazione con Google Drive e Dropbox per salvare e condividere i file

Utilizzabile per diversi giorni con una sola ricarica

Limiti di MobiScribe

Assenza di supporto per app di terze parti per casi d'uso avanzati

Frequenza di aggiornamento lenta quando si naviga in documenti o PDF di grandi dimensioni

Prezzi di MobiScribe

MobiScribe Origin: $269

9. Rocketbook (Migliore nella categoria dei taccuini riutilizzabili)

Il design riutilizzabile di Rocketbook lo distingue; è possibile scrivere le note con una penna speciale e pulire le pagine con un panno umido quando si è terminato. Questa funzionalità/funzione può cambiare le carte in tavola per chi prende molte note e spreca carta.

Rocketbook ha queste pagine a griglia di punti che danno la flessibilità di scrivere, disegnare o creare diagrammi.

via Libro razzo

Le migliori funzionalità/funzione di Rocketbook

Utilizza le sue funzionalità di scansione intelligente per catturare e organizzare facilmente le note scritte a mano

Scegliete tra vari modelli di pagina, come pagine a righe, grafici e pagine bianche, oltre a modelli specializzati per elenchi di cose da fare, agende e altro ancora

Organizzate facilmente le vostre note scritte a mano online utilizzando codici QR personalizzati: è proprio come averenote appiccicose online Limiti di Rocketbook

Limitata sensazione di scrittura rispetto a un tablet e-ink dedicato

Richiede provider speciali che potrebbero non fornire un'esperienza di scrittura ottimale, come la penna di Kindle Scribe

Prezzi di Rocketbook

Rocketbook: 34 dollari (include penna e panno in microfibra)

10. Sony DPT-RP1 (Ideale per i professionisti della ricerca)

Dopo aver provato il Sony DPT-RP1, mi sono reso conto che si rivolge a un pubblico specifico, quello che lavora regolarmente con PDF e documenti di grandi dimensioni.

Questo tablet e-ink ha uno schermo e-ink da 13,3 pollici, che lo rende uno dei più grandi sul mercato. Questa dimensione è un vero vantaggio quando si leggono reportistici dettagliati o documenti accademici. Non è necessario zoomare o scorrere spesso, soprattutto rispetto a dispositivi e-ink più piccoli come Rocketbook o MobiScribe.

via Sony DPT-RP1

Le migliori funzionalità/funzione di Sony DPT-RP1

Scrittura fluida grazie alla tecnologia all'avanguardia dello stilo

Impostazione di scorciatoie personalizzabili per le funzioni utilizzate più di frequente, come l'accesso a modelli o strumenti specifici

Visualizzare due documenti affiancati grazie alla funzione split-screen. Prendere note mentre si fa riferimento a un altro documento o confrontare due note

Limiti del Sony DPT-RP1

Supporta principalmente i PDF e non gestisce bene altri tipi di documenti

Manca il supporto per app di terze parti o per funzionalità/funzione più robuste per prendere appunti

Prezzi di Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 dollari (modello standard)

Altri strumenti per prendere note

Anche se non si tratta di un dispositivo digitale per appunti, ClickUp si distingue nel settore dell'annotazione digitale se si è alla ricerca di una soluzione flessibile che integri perfettamente attività e note. ClickUp combina la presa di note con una solida gestione delle attività, rendendolo ideale per qualcosa di più di una semplice annotazione di idee. È possibile scrivere e creare note in uno stile sia strutturato che libero.

Date un'occhiata ad alcune funzionalità/funzione di ClickUp che lo rendono un professionista della presa di note digitali.

ClickUp Blocco Note: Semplice, veloce e accessibile ClickUp Blocco Note è la soluzione migliore per annotare rapidamente i propri pensieri senza aprire un intero documento o un'app.

Ciò che salta subito all'occhio è la velocità e l'accessibilità. Posso aprire il blocco note da qualsiasi dispositivo, desktop o cellulare, e la sincronizzazione è immediata. Questa esperienza senza soluzione di continuità mi permette di mantenere il mio flusso anche quando passo da un dispositivo all'altro.

Organizzare e prendere note con ClickUp Blocco Note

Mi piace la semplicità di ClickUp Notepad. Non è sovraccarico di funzionalità, il che lo rende ideale per quei momenti in cui ho bisogno di catturare un'idea veloce o di fare una elenco di cose da fare .

Apprezzo anche la sua integrazione nel più ampio ecosistema di ClickUp. Una volta annotata una nota, posso trasformarla rapidamente in un'attività o in un elemento d'azione. È perfetto per tenere tutto organizzato senza dover ricorrere a più app o piattaforme.

Vivevo con le mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che si trattava di un'applicazione che mi ha permesso di fare un'ottima scelta la soluzione per me ._

Alaina Maracotta, Marketing eventi di Vida Health

ClickUp Documenti: Un hub centrale per tutte le esigenze di nota ClickUp Documenti è il mio strumento preferito per prendere note più dettagliate. Provatelo quando avete bisogno di uno spazio per organizzare le note di riunioni, idee di progetti e persino sessioni di brainstorming. Ciò che vi colpirà è la facilità di creare documenti strutturati che non sono solo note statiche, ma interattive. È possibile collegare istantaneamente attività, incorporare documenti e condividerli con il team.

Prendete note e collaborate facilmente con il vostro team con ClickUp Teams

Uno dei vantaggi più significativi di ClickUp Documenti è la collaborazione. A differenza di altri strumenti per prendere appunti, posso invitare i membri del team a modificare, commentare e sviluppare le idee direttamente all'interno del documento. È come avere un'area di lavoro in cui le idee si evolvono in tempo reale.

E poiché ClickUp Docs si integra completamente con altre funzionalità/funzione di ClickUp, posso assegnare elementi di azione direttamente dal documento, trasformando le discussioni in attività tangibili. Questa funzionalità/funzione rende il mio flusso di lavoro molto più fluido.

ClickUp Brain: Prendere note in modo più veloce e intelligente

Chiunque sia scettico sull'utilizzo dell'IA per prendere appunti dovrebbe provare ClickUp Brain . Lo strumento di scrittura IA di ClickUp AI può aiutare a riepilogare note lunghe e a suggerire modi per organizzare i contenuti.

Quando ho poco tempo, ClickUp Brain mi aiuta a velocizzare le cose scrivendo bozze o ripulendo le mie note in modo più strutturato.

Prendete nota di tutti i vostri stati con ClickUp Brain

Ciò che mi piace di più di ClickUp Brain è quanto sia intuitivo. Ad esempio, se sto annotando le note di una riunione, posso chiedere allo strumento di riepilogare/riassumere i punti chiave o di generare elementi di azione dalla discussione. Inoltre, grazie alla stretta integrazione con ClickUp, sintetizza le informazioni provenienti dalle attività, dai file e dalle note. Come risultato, ClickUp Brain adatta tutte le sue risposte alle mie esigenze.

Modello di note giornaliere di ClickUp

Quando ho scoperto per la prima volta il Modello per le note giornaliere di ClickUp non mi ero reso conto di quanto avrebbe semplificato la mia giornata. Questo modello per prendere appunti mi ha aiutato a organizzare tutto in un unico posto. Non è solo un posto dove annotare le note, ma è progettato per strutturare la giornata in modo da rimanere concentrati e produttivi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-379.png Modello per le note giornaliere di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200039636&department=other&\_gl=1\*2cehx2\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjgwMDgwNDkuQ2p3S0NBandnZm0zQmhCZUVpd0FGZnhyRzRRVktVclRHdm5saWN0RWg5M1dGdml3Zkc5YXdFdmI4MTEwS2hOUTBPbEsyblFoYo4ZDF4b0NGZThRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTMyMTIzNzcwNC4xNzI4NTE3MjU1 Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come il modello mi ha aiutato:

Struttura la mia giornata: Suddivide la mia giornata in parti gestibili e fornisce uno spazio per riflettere sui miei risultati alla fine della giornata

Suddivide la mia giornata in parti gestibili e fornisce uno spazio per riflettere sui miei risultati alla fine della giornata Gestisce le attività e le priorità: Mi permette di monitorare le attività essenziali e urgenti e di classificarle per priorità

Mi permette di monitorare le attività essenziali e urgenti e di classificarle per priorità Personalizza il layout: Presenta un flusso di lavoro chiaro e facile da seguire che posso adattare al mio flusso di lavoro, comprese le sezioni per il brainstorming e per la gestione delle attivitànote per le riunioni Migliora la produttività: Centralizza tutte le mie esigenze quotidiane in un unico posto, aumentando significativamente la mia produttività generale

Presenta un flusso di lavoro chiaro e facile da seguire che posso adattare al mio flusso di lavoro, comprese le sezioni per il brainstorming e per la gestione delle attivitànote per le riunioni

ClickUp-La migliore app per prendere appunti per le vostre attività di ClickUp

Dopo aver esplorato e valutato varie alternative a Kindle Scribe, ho acquisito preziose conoscenze sulle diverse opzioni per migliorare la presa di note e la produttività. Ogni strumento per prendere appunti offre funzionalità/funzione uniche che rispondono a esigenze specifiche, rendendo semplice la scelta di quello che fa al caso vostro.

Nel frattempo, in qualità di persona che valorizza l'efficienza e la produttività, consiglio vivamente di utilizzare ClickUp come strumento per la gestione degli appunti app per prendere note . Le sue diverse funzionalità/funzione e le sue capacità strettamente integrate la rendono una scelta importante per chiunque voglia migliorare il proprio flusso di lavoro. Iscriversi a ClickUp per sperimentare una piattaforma completa che consente un project management efficiente, una gestione delle attività, una facile presa di nota e una collaborazione impeccabile.