I migliori modelli gratuiti di analisi SWOT per Excel

Siete stressati all'idea di prendere una decisione cruciale? Una semplice analisi SWOT può aiutarvi a prendere decisioni informate, basate su fatti concreti e sulla logica, delineando gli aspetti chiave: punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce per la vostra azienda.

Con questo strumento, potete iniziare con una tela bianca o aprire un modello di Analisi SWOT di Microsoft Excel per avere un vantaggio.

Ma con così tanti modelli e strumenti disponibili, Da fare per trovare la migliore Analisi SWOT? Abbiamo la soluzione!

In questa guida esploreremo i migliori modelli di analisi SWOT offerti da Excel e vedremo le opzioni alternative per un'analisi SWOT efficace in qualsiasi situazione o settore.

**Cosa rende un buon modello di analisi SWOT?

A Analisi SWOT è un quadro strategico per identificare i fattori cruciali che influenzano l'azienda o il progetto. La matrice SWOT comprende:

Punti di forza: Fattori interni che conferiscono alla vostra azienda un vantaggio competitivo

Punti di debolezza: Elementi interni ed esterni che devono essere migliorati o che ostacolano il vostro esito positivo

Opportunità: Tendenze di mercato o fattori esterni che vi aiutano nella crescita aziendale

Minacce: Fattori esterni o potenziali minacce che potrebbero mettere a rischio la vostra strategia

Un quadro SWOT deve avere le seguenti funzionalità/funzioni:

Struttura chiara: Sezioni chiare per aiutarvi a identificare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce

Sezioni chiare per aiutarvi a identificare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce Personalizzabile: Sezioni modificabili e testo istruttivo per aiutarvi ad adattare il modello alle vostre esigenze specifiche

Sezioni modificabili e testo istruttivo per aiutarvi ad adattare il modello alle vostre esigenze specifiche Appeal visivo: Dovrebbe rendere la vostra analisi più accattivante e più facile da capire

Dovrebbe rendere la vostra analisi più accattivante e più facile da capire **Funzionalità/funzione di collaborazione: la possibilità di collaborare con i membri del team in tempo reale, consentendo loro di fornire preziosi spunti per un'analisi dettagliata

Top 7 Modelli di Analisi SWOT Excel

Se siete alle prime armi con piano strategico o alla ricerca di modelli gratuiti per l'analisi SWOT, Excel offre diverse opzioni affidabili per iniziare a lavorare.

Qui di seguito, esaminiamo un elenco dei migliori modelli gratuiti di analisi SWOT Modello di analisi SWOT opzioni per aiutarvi a trovare la giusta misura.

1. Modello di analisi SWOT in Excel di Vertex42

via Vertice42 Il Modello di analisi SWOT di Vertex42 è una scelta eccellente per chi ha bisogno di un'analisi più completa e approfondita.

Grazie al suo design strutturato, il modello aiuta ad approfondire ogni categoria, incoraggiando un esame dettagliato dei fattori interni ed esterni.

Ogni sezione comprende spazi per le note, gli elementi d'azione e la definizione delle priorità, rendendolo uno strumento versatile per qualsiasi sessione di piano strategico.

⭐ Perché vi piacerà

Include sezioni approfondite per le note, la classificazione delle priorità e gli approfondimenti strategici

Layout flessibile che si adatta alle specifiche esigenze aziendali

Incoraggia un approccio strutturato alla raccolta di informazioni per ogni elemento SWOT

ideale per: Le aziende che cercano un approccio più strategico all'analisi SWOT. Il formato visivo aiuta a identificare le potenziali aree di miglioramento e innovazione.

2. Modello di analisi SWOT in Excel di Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Se avete bisogno di un formato semplice per completare la vostra analisi SWOT, il documento Modello di analisi SWOT di Stakeholdermap.com è una scelta perfetta.

Questo modello elimina le complessità inutili e si concentra su ciò che conta davvero: l'analisi strategica.

Il layout è semplice e minimalista, con sezioni separate per una facile categorizzazione e visualizzazione delle informazioni senza distrazioni.

⭐ Perché vi piacerà

Sezioni con codice colore per aiutarvi a cominciare rapidamente

Modificare i contenuti utilizzando campi e categorie personalizzabili per le vostre specifiche esigenze

Facile da stampare e condividere con i membri del team o le parti interessate per le riunioni

📍Ideale per: Piccole aziende, startup o singoli utenti alla ricerca di un modo semplice per condurre la loro prima analisi SWOT. Il layout pulito è perfetto per iniziare e per concentrarsi sull'analisi.

3. Modello di analisi SWOT dei concorrenti in Excel per Coefficient

via Coefficiente Il Modello di analisi SWOT dei concorrenti di Coefficient è ideale per le aziende che vogliono ottenere un vantaggio competitivo.

Il suo percorso diretto consente di concentrarsi sulla strategia piuttosto che sul layout, risparmiando tempo prezioso e fornendo informazioni chiave.

⭐ Perché vi piacerà

Confrontate i vostri punti di forza e di debolezza con quelli della concorrenza

Aggiungete punti di dati specifici che sono unici per il vostro settore

Utilizzare i grafici per visualizzare la posizione della concorrenza e identificare le opportunità

📍Ideale per: Le aziende che hanno bisogno di un'analisi approfondita della propria situazione modello di analisi SWOT dei concorrenti . È particolarmente utile per le aziende di settori altamente competitivi che desiderano differenziarsi.

4. Modello di analisi SWOT Bottom-Up di Excel per coefficiente

via Coefficiente Il Modello di analisi SWOT Bottom-Up per coefficiente fornisce una ripartizione dettagliata a partire dai singoli fattori prima di costruire una panoramica completa. Questo approccio è eccellente per raccogliere approfondimenti granulari e per formulare strategie basate su dati dettagliati.

Questo modello di analisi SWOT del marketing enfatizza i piccoli dettagli per identificare i punti di forza e di debolezza. È ideale per le immersioni in aree aziendali specifiche che richiedono un esame approfondito.

⭐ Perché vi piacerà

Approfondite i fattori specifici per arrivare all'analisi complessiva con testi didattici e guide

Adattare le categorie o personalizzare le informazioni in base alle specifiche esigenze aziendali

📍Ideale per: Teams creativi e gestori del team che vogliono sviluppare una cultura dell'innovazione. Questo modello di SWOT per il piano aziendale vi aiuta a generare nuove idee per identificare le opportunità di miglioramento.

5. Modello di analisi SWOT Top Down di Excel per coefficiente

via Coefficiente Il Modello di analisi SWOT Top-Down per coefficiente è pensato per chi preferisce un approccio di alto livello. Parte dal quadro generale e suddivide ogni categoria in dettagli più specifici.

Il focus sulle strategie generali del modello aiuta a individuare le opportunità e le minacce più ampie, semplificando il processo decisionale. È perfetto per allineare gli obiettivi dell'azienda con strategie attuabili.

⭐ Perché vi piacerà

Viene fornito con una struttura SWOT pronta per l'uso

Ideale per le discussioni strategiche in cui è necessario concentrarsi sul quadro generale prima di immergersi in dettagli specifici

Aiuta a identificare le principali opportunità e minacce per un processo decisionale informato

📍Ideale per: Dirigenti, capi reparto e project management che vogliono sviluppare una strategia a lungo termine. Questo modello gratuito di analisi SWOT vi aiuta a identificare i fattori interni ed esterni che formeranno il futuro della vostra azienda.

via DMAICTools.com Il Modello di analisi SWOT in Excel di DMAICTools.com è un modello classico e facile da usare che semplifica il processo di analisi SWOT. Costruito all'insegna della semplicità, è una scelta eccellente per chi vuole eseguire un'analisi rapida ma completa.

La parte migliore è che questo modello di analisi SWOT modificabile include testi didattici e Analisi SWOT esempi per aiutarvi ad adottarla.

⭐ Perché vi piacerà

Utilizza diagrammi e codici colore per evidenziare le informazioni chiave

Fornisce prompt e testi di esempio per aiutarvi a capire quali informazioni dovete inserire in ogni categoria

ideale per: Le aziende che desiderano condurre un'analisi approfondita e dettagliata della propria situazione analisi del divario di prestazioni . Questo modello vi aiuta a identificare le aree chiave di miglioramento e a sviluppare piani d'azione basati sull'analisi del settore.

💡 Pro Tip: Volete un'analisi più completa? Utilizzate il nostro 10 modelli gratuiti di analisi del settore per monitorare la concorrenza per visualizzare il vostro settore e capire come operano i vostri concorrenti. 📊

7. Modello di analisi SWOT in Excel di Top Excel Templates

via I migliori modelli di Excel Il Modello di analisi SWOT in Excel da Top Excel Templates offre un format visivamente accattivante e ben organizzato per condurre un'analisi SWOT. Presenta un design pulito e professionale, facile da capire e da lavorare.

Progettato per un rapido processo decisionale, il fascino visivo di questo modello lo rende adatto a presentazioni e relazioni aziendali formali.

⭐ Perché vi piacerà

Include prompt guidati per aiutarvi a identificare i fattori chiave di ogni categoria SWOT

Sfrutta le sezioni incentrate sul mercato per identificare le tendenze del mercato e i concorrenti

Facile da navigare, è adatto a team di tutti i livelli di abilità

📍Ideale per: Questo modello è perfetto per chi ha bisogno di un modo semplice e veloce per condurre un'analisi SWOT personale. È perfetto anche per il brainstorming, la generazione di idee e la presentazione alle parti interessate.

Limiti dell'uso di Excel per l'analisi SWOT

Sebbene Excel abbia diverse Modelli di analisi SWOT da fare, ma con diversi limiti. I principali problemi che si possono incontrare Da fare un'analisi SWOT in Microsoft Excel sono:

Mancanza di funzionalità di collaborazione: Excel non è stato progettato per la collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per i team lavorare insieme all'analisi. I team devono trovarsi nella stessa posizione per fare un brainstorming utilizzando la matrice SWOT

Excel non è stato progettato per la collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per i team lavorare insieme all'analisi. I team devono trovarsi nella stessa posizione per fare un brainstorming utilizzando la matrice SWOT Capacità limitate di visualizzazione dei dati: Gli strumenti di base di Excel per la creazione di grafici e diagrammi potrebbero non essere sufficienti per creare presentazioni visivamente accattivanti e informative per l'analisi SWOT

Gli strumenti di base di Excel per la creazione di grafici e diagrammi potrebbero non essere sufficienti per creare presentazioni visivamente accattivanti e informative per l'analisi SWOT Difficoltà nella condivisione e nel controllo delle versioni: La condivisione e il monitoraggio delle modifiche apportate ai file Excel sono difficili, soprattutto per i team più numerosi. Il monitoraggio degli aggiornamenti apportati al semplice foglio di calcolo richiede spesso un intervento manuale, con conseguenti errori o lacune

Sebbene Microsoft Excel sia eccellente per un modello di analisi SWOT, questi limiti potrebbero non essere ideali per la maggior parte delle organizzazioni moderne che lavorano in configurazione remota e distribuita.

Modelli alternativi di analisi SWOT in Excel

Quando si utilizza un modello di analisi SWOT in Microsoft Excel o in una presentazione PowerPoint, l'obiettivo è creare un piano aziendale completo che illustri i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce dell'organizzazione.

Ma Da fare per assicurarsi che le intuizioni scoperte non vadano perse?

È qui che ClickUp , uno strumento all-in-one per il project management, entra in gioco.

Con ClickUp, potete trovare il miglior modello di analisi SWOT da personalizzare e aggiornare per il vostro piano aziendale e lanciare le attività SWOT fin dalle vostre sessioni di brainstorming.

Integrando la strategia con il project management, la piattaforma trasforma la vostra strategia in un piano d'azione pronto a produrre risultati fin dall'inizio.

Ecco alcuni dei nostri modelli di analisi SWOT altamente raccomandati

1. Modello di analisi SWOT personale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Personal-SWOT-Analysis-Template.jpg Modello di analisi SWOT personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-32j5zud&dipartimento=personale-e&&_gl=1\*11qkgjx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Il Modello di analisi SWOT personale di ClickUp è particolarmente utile per lo sviluppo personale, il piano di carriera e l'autovalutazione.

Organizzando visivamente i vostri pensieri, valutate la vostra crescita professionale e prendete decisioni informate sul vostro futuro.

⭐ Perché vi piacerà:

Identificare e analizzare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce con sezioni e prompt chiaramente definiti

Raggiungere gli obiettivi personali, sia per il piano di carriera che per l'auto-riflessione

Aggiungete attività e note direttamente in ClickUp per un monitoraggio completo delle iniziative di crescita personale

ideale per: Persone che desiderano migliorare la propria crescita personale, l'avanzamento di carriera o la consapevolezza di sé. Che siate studenti, professionisti o chiunque voglia migliorarsi, questo modello di analisi SWOT valuta efficacemente il vostro vero potenziale.

2. Modello di analisi SOAR ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-SOAR-Analysis-Template.png Modello di analisi SOAR di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6327790&department=pmo&\_gl=1\*h5l6wk\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

L'analisi SOAR adotta un approccio leggermente diverso dall'analisi SWOT per identificare i fattori interni e le opportunità esterne. L'analisi SOAR si concentra su aspirazioni e risultati, aiutandovi ad adottare un approccio positivo al piano strategico.

Implementare il Modello di analisi SOAR ClickUp per incoraggiare un approccio lungimirante e guidare un cambiamento significativo. Include sezioni che vi aiuteranno a raccogliere informazioni e a creare un piano d'azione basato su queste intuizioni.

⭐ Perché vi piacerà:

Sezioni segmentate per ogni elemento dell'analisi SOAR per un'esplorazione approfondita di ogni area

Il focus sulle aspirazioni aiuta ad allineare l'analisi con gli obiettivi strategici e la visione a lungo termine

Incoraggiare la partecipazione del team assegnando attività specifiche ai vari membri

Collegare le attività e i progetti pertinenti alle aspirazioni e ai risultati per un'esecuzione della strategia senza soluzione di continuità

ideale per: Teams e organizzazioni che desiderano sviluppare strategie attuabili in linea con le proprie aspirazioni.

💡 Pro Tip: Se preferite un approccio più pratico, seguite la nostra guida completa su Analisi SOAR per affrontare i punti deboli e raggiungere gli oggetti strategici. 📝

3. Modello di analisi competitiva ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Template.png Modello di analisi competitiva di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-193317120&department=marketing&\_gl=1\*16hlp67\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

L'uso migliore della matrice SWOT è quello di valutare i vostri concorrenti e utilizzare queste informazioni per il piano strategico. Il Modello di analisi competitiva di ClickUp da fare è proprio questo, consentendovi di analizzare i vostri concorrenti chiave e di capire le tendenze del mercato.

Utilizzate questo modello di analisi SWOT come un strumento di analisi della concorrenza per capire i punti di forza e di debolezza dei vostri concorrenti e mettere in pratica queste intuizioni.

⭐ Perché vi piacerà:

Sezioni dettagliate per analizzare le strategie e la posizione di mercato di ciascun concorrente

Convertire l'analisi SWOT in approfondimenti visivi sulle attuali tendenze del mercato

Personalizzate le metriche e i criteri per adattarli al vostro settore e allo specifico scenario competitivo

Condivisione delle intuizioni e collaborazione con i membri del team in tempo reale

ideale per: Teams di marketing, analisti aziendali e dirigenti che desiderano ottenere informazioni sul settore competitivo e sfruttare i punti di forza della propria azienda.

4. Modello di analisi competitiva dei prezzi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Pricing-Template.png Modello di analisi competitiva dei prezzi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205380018&department=marketing&\_gl=1\*17btmud\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Un aspetto chiave dell'analisi SWOT è l'analisi dei punti di forza dell'azienda rispetto al mercato per definire il prezzo dei prodotti o dei servizi.

Il Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp è ideale per chi Da fare un'analisi SWOT approfondita della produttività, dei prezzi e delle strategie di vendita dei concorrenti per distinguersi.

Questo modello SWOT consente alle aziende di valutare le strutture dei prezzi, gli sconti e le proposte di valore per creare un'analisi dei prezzi e dei valori differenziazione del prodotto che comprende fattori interni ed esterni.

⭐ Perché vi piacerà:

Sezioni complete per analizzare nel dettaglio i livelli di prezzo e le proposte di vendita uniche della concorrenza

Convertire i confronti dei prezzi in grafici e diagrammi visivi per identificare le tendenze e affrontare le potenziali sfide

Adattare il modello per concentrarsi su elementi di prezzo specifici relativi al vostro settore o alla vostra nicchia

Lavorare insieme ai membri del team per affinare le strategie di prezzo in modo collaborativo

ideale per: Analisti dei prezzi, product manager, strateghi aziendali o chiunque nell'organizzazione abbia bisogno di comprendere il panorama dei prezzi della concorrenza e sviluppare strategie di prezzo competitive.

Eleva la tua analisi SWOT con ClickUp

Comprendere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce (SWOT) della vostra azienda è il primo passaggio per raggiungere gli obiettivi strategici. Sebbene l'analisi SWOT sia utile per il piano aziendale, l'importante è integrare bene queste strategie.

Un modello Excel fornisce un quadro di base per iniziare, ma manca di funzionalità/funzioni avanzate e di capacità di collaborazione.

ClickUp è un'ottima scelta per integrare perfettamente l'analisi SWOT in un project management efficace. Grazie ai suoi modelli personalizzabili e agli strumenti di collaborazione, potete creare il vostro prossimo oggetto aziendale o condurre una dettagliata analisi SWOT analisi della concorrenza .

Siete pronti a portare la vostra analisi SWOT al livello successivo? Provate gratuitamente ClickUp e sperimentate la potenza di una soluzione completa per il project management.