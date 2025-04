Modelli gratuiti di flusso di lavoro in Excel per un project management semplificato

Documenti sparsi per la stanza, promemoria che ronzano sul telefono e post-it che cadono dalla scrivania. In mezzo a tutto questo caos, sentite le scadenze avvicinarsi, le attività che si accumulano e la chiarezza che sfugge.

Vi suona familiare? Anche i migliori si sentono sopraffatti senza un sistema organizzativo efficace.

I modelli di flusso di lavoro completi in Microsoft Excel offrono un modo semplice per riprendere il controllo. Vi aiutano a ordinare le attività, ad automatizzare i processi e a gestire più progetti contemporaneamente senza perdere informazioni.

In questo blog esamineremo i modelli di flusso di lavoro di Excel gratuiti che semplificano il project management e migliorano la produttività generale. 🎯

Cosa rende un buon modello di flusso di lavoro di Excel?

Un modello di flusso di lavoro in Excel ben progettato funge da tabella di marcia, guidando i team nelle loro attività.

Vediamo quali sono le caratteristiche di un buon modello di flusso di lavoro per le vostre esigenze. 👇

Struttura chiara: Disporre righe e colonne in modo logico per delineare i nomi delle attività, le descrizioni, i membri assegnati e altri elementi del flusso di lavoro

Disporre righe e colonne in modo logico per delineare i nomi delle attività, le descrizioni, i membri assegnati e altri elementi del flusso di lavoro Opzioni personalizzabili: Aggiunta di regole di automazione del flusso di lavoro, modifica delle colonne e inserimento di parametri di convalida per adattarsi a processi aziendali unici

Aggiunta di regole di automazione del flusso di lavoro, modifica delle colonne e inserimento di parametri di convalida per adattarsi a processi aziendali unici Funzionalità/funzione automatizzate: Implementareautomazioni del flusso di lavoro attraverso funzioni di Excel per ridurre gli errori manuali e risparmiare tempo di elaborazione

Implementareautomazioni del flusso di lavoro attraverso funzioni di Excel per ridurre gli errori manuali e risparmiare tempo di elaborazione Strumenti di collaborazione: Consentono l'accesso ai membri del team e gli aggiornamenti in tempo reale per promuovere la comunicazione interfunzionale

Consentono l'accesso ai membri del team e gli aggiornamenti in tempo reale per promuovere la comunicazione interfunzionale Funzionalità di reportistica: Generazione di report approfonditi con tabelle pivot e grafici visivi per un processo decisionale basato sui dati

Modelli gratuiti per il flusso di lavoro in Excel

I modelli Free di flusso di lavoro Excel rendono molto più semplice la gestione di attività, approvazioni e passaggi del progetto. Offrono un formato strutturato per l'organizzazione di varie attività modelli di flusso di lavoro efficacemente.

Vediamone alcuni! 📃

1. Modello di mappa dei processi di HubSpot

via HubSpot Il modello di mappa dei processi di HubSpot è uno strumento versatile e di facile utilizzo. È compatibile con Excel e Fogli Google e può essere integrato direttamente nei flussi di lavoro esistenti senza bisogno di software specializzati.

Questo modello enfatizza la chiarità visiva, utilizzando colonne corsie per organizzare le attività in base al reparto o al ruolo, fornendo una chiara visualizzazione della titolarità del flusso di lavoro. È strutturato in modo da aiutare i team a identificare rapidamente le responsabilità, a promuovere la responsabilità e a semplificare la comunicazione.

Inoltre, i punti di decisione, contrassegnati da forme a diamante, offrono un modo diretto per evidenziare le scelte critiche.

Ideale per: Teams che necessitano di una chiara titolarità e responsabilità delle attività.

2. Modello di grafico del flusso di cassa di base di WPS

via WPS Il modello Basic Cash Flow Chart di WPS aiuta a visualizzare e gestire efficacemente il flusso di cassa. Permette di monitorare facilmente i flussi di cassa in entrata e in uscita in un determinato periodo e presenta sezioni distinte per i diversi tipi di transazione.

È inoltre possibile utilizzare le sue formule integrate che calcolano automaticamente i totali e il flusso di cassa netto, riducendo gli errori manuali. Il suo design pulito migliora la leggibilità, garantendo una rapida valutazione della situazione finanziaria.

Ideale per: Le aziende che desiderano visualizzare e gestire efficacemente i flussi di cassa in entrata e in uscita.

3. Modello di diagramma di Gantt per il flusso di lavoro del team da Template.net

via Modello.net Il modello di diagramma di Gantt del flusso di lavoro del team di Template.net aumenta flussi di lavoro del project management e la collaborazione grazie al suo layout visivamente accattivante, che monitora le sequenze temporali e le attività del progetto. Le barre con codice colore aiutano a identificare a colpo d'occhio lo stato di ogni attività.

La sua flessibilità è un'aggiunta: è possibile personalizzarlo per adattarlo alle diverse esigenze del progetto, sia che si gestisca un piccolo team o un'organizzazione più grande.

È inoltre possibile aggiungere attività cardine per contrassegnare chiaramente i risultati significativi all'interno della Sequenza del progetto, promuovendo la pianificazione strategica.

Ideale per: I project manager che desiderano monitorare visivamente le sequenze temporali e lo stato delle attività.

4. Modello di diagramma di Gantt del flusso di lavoro del processo da Template.net

via Modello.net Il modello di diagramma di Gantt del flusso di lavoro rappresenta le sequenze temporali e i flussi di lavoro del progetto. La sua combinazione di grafici di Gantt e strumenti di project management consente di monitorare simultaneamente il calendario del progetto e lo stato delle attività nelle varie fasi.

Il modello enfatizza il flusso del processo, integrando perfettamente le dipendenze delle attività e le attività cardine. Inoltre, include sezioni chiaramente cancellate per i nomi delle attività, le date di inizio e fine e le durate, rendendo facile l'inserimento dei dettagli del progetto.

Ideale per: I team che hanno bisogno di monitorare i programmi dei progetti e le fasi del flusso di lavoro.

5. Flusso di lavoro di approvazione Modello di Exceldemy

via Escluso Il modello di flusso di lavoro di approvazione di Exceldemy è un pratico strumento per semplificare i processi di approvazione dei progetti. Funziona con Microsoft Power Automazioni e consente di impostare flussi di lavoro automatizzati che fanno risparmiare tempo e riducono i passaggi del flusso di lavoro.

Invece di richiedere aggiornamenti o monitoraggi manuali, il modello invia approvazioni e aggiornamenti di stato in tempo reale direttamente in Excel.

È anche possibile inviare richieste di approvazione in base alle azioni intraprese nel foglio di calcolo. Niente più interminabili catene di email!

Ideale per: Le organizzazioni che desiderano snellire i processi di approvazione dei progetti con l'automazione.

6. Modello di mappa mentale per diagrammi di struttura di WPS

via WPS Il modello di Mappa mentale Diagramma di struttura è un ottimo strumento per organizzare idee complesse in modo chiaro e visivo. Attraverso il suo diagrammi del flusso di lavoro e il layout pulito, è possibile creare efficacemente mappe mentali di brainstorming per la pianificazione di progetti e altre organizzazioni visive di idee.

Il mio lavoro funziona su più piattaforme, sia su Windows che su Mac o Android, in modo da potervi accedere da quasi tutti i dispositivi.

Essendo specificamente progettato per la mappatura mentale di un diagramma di flusso di lavoro, questo modello semplifica la costruzione di gerarchie e relazioni tra concetti all'interno di un processo aziendale.

Ideale per: individui o team che fanno brainstorming e organizzano visivamente idee complesse.

Limiti dell'uso di Excel per semplificare i flussi di lavoro

Sebbene Excel sia un buon strumento per la gestione dei flussi di lavoro gestione dei flussi di lavoro ma ha dei limiti. Con l'aumentare della complessità dei progetti, la gestione delle attività e della collaborazione attraverso i fogli di calcolo diventa ingombrante.

Dai problemi di scalabilità alle automazioni limitate, affidarsi solo a Excel tende a frenare i team. Vediamo alcuni inconvenienti.

Capacità di collaborazione limitate: Manca di solide funzionalità in tempo reale, impedendo ai membri del team di lavorare contemporaneamente sui documenti

Manca di solide funzionalità in tempo reale, impedendo ai membri del team di lavorare contemporaneamente sui documenti Difficoltà a gestire progetti complessi: Difficoltà a visualizzare le dipendenze delle attività, l'allocazione delle risorse, le sequenze temporali e il monitoraggio del budget

Difficoltà a visualizzare le dipendenze delle attività, l'allocazione delle risorse, le sequenze temporali e il monitoraggio del budget Mancanza di funzionalità/funzione integrate per il project management: Mancano funzioni essenziali per la gestione dei rischi, il monitoraggio dei problemi e l'automazione delle attività

Mancano funzioni essenziali per la gestione dei rischi, il monitoraggio dei problemi e l'automazione delle attività Problemi di scalabilità: Non riesce a gestire grandi insiemi di dati e progetti simultanei senza diventare ingombrante

Modelli alternativi Free per il flusso di lavoro in Excel

Avete bisogno di aiuto per organizzare i vostri progetti? Inserite ClickUp , uno strumento di project management che offre una serie completa di modelli! 🤩

Il nostro modelli di flusso di lavoro si adattano a diverse esigenze di progetto, da semplici elenchi di attività a dettagliati flussi di lavoro di approvazione. Sentitevi liberi di provare diversi stili per vedere cosa funziona meglio per il vostro team o di combinare gli elementi per creare una configurazione personalizzata. 💁

1. ClickUp semplice flusso di lavoro a mappe mentali

Il Modello di flusso di lavoro per mappe mentali semplice di ClickUp semplifica il brainstorming e l'organizzazione delle idee senza alcun problema.

Con un layout pulito e un design flessibile, questo modello consente di organizzare i pensieri in modo sensato.

È possibile utilizzarlo per aggiungere rapidamente rami per catturare idee o attività diverse e costruire un modello di diagramma di flusso di base senza ulteriori lavori richiesti.

Inoltre, grazie alle opzioni per il codice colore e le icone, è facile evidenziare temi o categorie, rendendo la mappa visivamente più accattivante.

Ideale per: Individui e team che cercano un modo semplice e visivo per organizzare e fare brainstorming senza inutili complessità.

2. Modello di diagramma di flusso per corsie ClickUp

Il Modello di diagramma di flusso per corsie ClickUp offre ai team un modo semplificato per mappare i processi, rendendo i flussi di lavoro più chiari e gestibili.

Aiuta a vedere a colpo d'occhio chi è responsabile di ogni parte di un processo, il che è particolarmente utile per mantenere organizzati progetti complessi.

A differenza dei modelli di diagrammi di flusso tradizionali, suddivide le attività in corsie specifiche per ogni team o reparto, rendendo più facile seguire il collegamento e lo stato delle responsabilità.

Ideale per: I team che desiderano utilizzare forme di diagrammi di flusso chiare e organizzate per monitorare le responsabilità dei vari reparti o ruoli in progetti complessi.

3. Modello di mappa concettuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-5.43.12-PM.png Il modello di Mappa concettuale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare le idee, creare relazioni tra i concetti e monitorare lo stato.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6241310&department=pmo Scaricate questo modello /$$$cta/

Il Modello di mappa concettuale ClickUp è perfetto per mappare e connettere visivamente le idee. È dotato di facili opzioni di personalizzazione che consentono di aggiungere rapidamente nodi e collegamenti per mostrare le relazioni tra i diversi concetti.

Il modello presenta una semplice interfaccia drag-and-drop che facilita l'inserimento di concetti di schede. È anche un modo strutturato per visualizzare informazioni complesse, analizzare dati e trarre conclusioni significative.

È inoltre dotato di categorie e strutture preimpostate, in modo da non dover partire da zero. Infine, il modello rende facile la collaborazione: più persone possono lavorare insieme in tempo reale, il che lo rende ideale per i progetti di team.

Ideale per: Chiunque cerchi un approccio visivo per collegare e mettere in relazione le idee, facilitando la comprensione di informazioni complesse e semplificando i processi aziendali a colpo d'occhio.

4. Modello di flusso di lavoro per la progettazione grafica ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-151.png Migliorate il flusso di lavoro di grafici e team creativi con il modello ClickUp Graphic Design Workflow https://app.clickup.com/signup?template=t-102457730&department=creative-design&\_gl=1\*16jaipf\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di flusso di lavoro per la progettazione grafica ClickUp è stato creato appositamente per i grafici e i team creativi.

Progettato tenendo conto dell'organizzazione visiva, questo modello include spazi dedicati al brainstorming, al feedback e alle revisioni. È impostato in modo da far fluire la creatività mantenendo l'ordine.

Inoltre, si integra perfettamente con le altre attività di ClickUp, permettendovi di aggiungere attività, scadenze e note direttamente al vostro flusso di lavoro.

Ideale per: I team creativi che hanno bisogno di uno spazio strutturato e visivo per gestire i progetti dal brainstorming alle revisioni finali.

5. Modello di flusso di lavoro ClickUp Da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-693.png Attuate quotidianamente la famosa tecnica GTD con il modello di flusso di lavoro ClickUp Getting Things Done https://app.clickup.com/signup?template=t-102451791&department=other&\_gl=1\*oqrzcm\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di flusso di lavoro ClickUp da fare terminato rende il metodo GTD facile da implementare.

Segue i principi GTD di David Allen, concentrandosi sulla suddivisione delle attività in azioni gestibili. Il modello è dotato di cinque viste diverse, tra cui Elenco, Bacheca, Documenti, Calendario e una vista personalizzabile, in modo da poter scegliere il layout più adatto al proprio stile.

All'interno di questo modello è possibile fissare le note, le procedure operative standard e i dettagli delle riunioni per accedervi facilmente. In questo modo il team è sempre sulla stessa pagina e tutto viene centralizzato in un unico punto.

Ideale per: Chi segue il metodo GTD e ha bisogno di un sistema pratico per suddividere le attività e organizzarsi quotidianamente.

6. Modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-153.png Il modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, pianificare e gestire le strategie sui social media per la vostra azienda.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200549659&department=marketing&\_gl=1\*13p8c9r\*\_gcl\_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media di ClickUp è uno strumento eccellente per gestire il piano dei social media dall'inizio alla fine.

Utilizzatelo per creare una strategia dettagliata di contenuti su misura per il vostro target, per analizzare le metriche di performance e migliorare continuamente i vostri risultati, e per mantenere la vostra presenza sui social organizzata, in linea con i tempi e con il marchio.

Il modello viene fornito con:

Fase di creazione: Organizza e monitora tutte le idee e le attività relative alla vostra strategia sui social media

Organizza e monitora tutte le idee e le attività relative alla vostra strategia sui social media Vista Bacheca: Visualizza l'identità del tuo marchio e il messaggio che vuoi trasmettere

Visualizza l'identità del tuo marchio e il messaggio che vuoi trasmettere **Visualizza le fasi della strategia per i social media: segui una guida con passaggi per sviluppare una strategia efficace per i social media

Linee guida per il branding Visualizza: Assicura la coerenza della tua presenza sui social media con linee guida chiare per il branding

Grazie alle sue funzionalità di collaborazione, questo modello assicura che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina e ben informati su scadenze e best practice.

Ideale per: Gestori dei social media e team che desiderano un luogo centralizzato per pianificare, eseguire e monitorare in modo efficiente la strategia dei contenuti.

7. Modello di gestione del flusso di lavoro ClickUp Kanban

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/kanban-for-software-development-1.png Aumentate la produttività del team con il modello per la gestione del flusso di lavoro ClickUp Kanban https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421790&department=engineering-product&\_gl=1\*ct80px\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello per la gestione del flusso di lavoro Kanban di ClickUp offre ai team di sviluppo software un modo chiaro e visivo per gestire i flussi di lavoro. Utilizza schede per rappresentare ogni passaggio del ciclo di sviluppo, consentendo ai team di monitorare lo stato di avanzamento delle attività in ogni fase.

È possibile adattare Bacheche Kanban di ClickUp per soddisfare le esigenze specifiche del progetto, creando un flusso di lavoro personalizzato che si adatti allo stile del team.

Il modello include anche limiti di lavoro in corso (WIP) per aiutare a prevenire il sovraccarico di attività, facilitando flussi di lavoro fluidi ed evitando colli di bottiglia.

Ideale per: Team di sviluppo software che cercano un sistema Kanban visivo e adattabile per migliorare il flusso dei progetti e snellire l'intero processo.

8. Modello di flusso di lavoro per l'email marketing di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-435.png Il modello di Email Marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati nella gestione delle vostre campagne email.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206446358&department=marketing&\_gl=1\*krixfs\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di flusso di lavoro per l'email marketing di ClickUp offre un kit completo di strumenti per la gestione delle campagne email con un approccio strutturato e completo.

Con questo modello è possibile pianificare, programmare e monitorare facilmente le email, grazie alle funzionalità di project management integrate, come gli stati personalizzati.

È dotato di:

Vista Carico di lavoro del team: Assegnazione di attività ai membri del team e definizione di chiare Sequenze per il completamento del progetto

Assegnazione di attività ai membri del team e definizione di chiare Sequenze per il completamento del progetto Visualizzazione monitoraggio risultati email: Traccia e analizza le prestazioni delle campagne per ottimizzare la produttività e i risultati

Traccia e analizza le prestazioni delle campagne per ottimizzare la produttività e i risultati Vista Bacheca: offre una panoramica completa dello stato di ogni campagna in tempo reale

offre una panoramica completa dello stato di ogni campagna in tempo reale Visualizzazione del Calendario dei contenuti: Rimanete organizzati monitorando le campagne imminenti e le loro date di invio previste

Ideale per: I marketer digitali e delle email che cercano uno strumento all-in-one per gestire le campagne email dal piano all'automazione e al monitoraggio delle prestazioni.

9. Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-501.png Il modello di diagramma di flusso di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare, documentare e monitorare i passaggi di un processo.

https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706&department=hr-recruiting&\_gl=1\*17jjcdd\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di grafico del flusso del processo di ClickUp aiuta a visualizzare e gestire i flussi di lavoro. Con questo modello è possibile creare diagrammi chiari e organizzati che mappano ogni passaggio di un processo, semplificando la comprensione delle attività e delle responsabilità da parte del team.

Utilizzate simboli e forme per rappresentare azioni o decisioni, rendendo ogni passaggio facile da seguire a colpo d'occhio, perfetto per l'inserimento di nuovi membri del team o per la presentazione di idee ai principali stakeholder.

È possibile condividere i grafici di flusso con i colleghi per ottenere un feedback in tempo reale. Il formato lavagna online consente a tutti di contribuire con le proprie intuizioni, creando una comprensione più completa del flusso di lavoro.

Ideale per: Teams che desiderano standardizzare i processi con un layout chiaro e visivo che renda i flussi di lavoro facili da seguire e regolare.

10. Modello del flusso utente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-200.png Il modello di flusso utente di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare una mappa visiva di come un utente interagisce con il vostro prodotto o sito web.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200540385&department=creative-design&\_gl=1\*poj4kk\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello del flusso utente ClickUp trasforma la complessa mappatura del percorso dell'utente in un processo intuitivo, aiutandovi a visualizzare e ottimizzare ogni passaggio dell'esperienza dei vostri utenti.

Grazie a potenti strumenti di visualizzazione, è possibile mappare i percorsi dell'utente e i punti decisionali critici per mantenere gli utenti impegnati dal primo clic alla conversione finale, rendendolo uno dei modelli di flusso di lavoro più efficaci.

Il monitoraggio integrato del comportamento degli utenti consente di monitorare come le persone si muovono effettivamente all'interno del vostro prodotto o sito web. Inserendo i dati concreti degli utenti in questo modello di flusso di lavoro completo, è possibile identificare i punti di attrito, ottimizzare i percorsi di conversione e convalidare le decisioni di progettazione.

Ideale per: i team di produttività e i designer UX che devono creare esperienze utente intuitive e basate sui dati che convertono i visitatori in clienti fedeli.

Eccellente nel project management con ClickUp

I modelli di Excel sono fantastici per mettere a punto i flussi di lavoro, soprattutto se siete alla ricerca di soluzioni rapide e pronte per la gestione dei progetti.

Tuttavia, gli aggiornamenti manuali o i complessi processi di configurazione possono compromettere questa esperienza.

I modelli di flusso di lavoro di ClickUp vi consentono di svolgere qualsiasi attività e flusso di lavoro, dalla gestione del progetto alla collaborazione tra team, alla reportistica e altro ancora.

Sono costruiti per semplificare la configurazione, risparmiare tempo e mantenere i team organizzati, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarsi alle vostre esigenze. Indipendentemente dalle dimensioni del progetto o del team, questi modelli offrono un modo intelligente per gestire il tutto. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!