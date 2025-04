Modelli gratuiti di gestione del denaro in Excel per ottimizzare le spese

Risparmiare denaro non deve essere un lavoro noioso. Un modello di gestione del denaro pronto all'uso può fare la differenza.

L'utilizzo di un modello di gestione del denaro su Microsoft Excel è un primo passaggio molto apprezzato dalla maggior parte di noi. Per aiutarvi a trovare quello più adatto a voi, abbiamo raccolto i 10 migliori modelli di Excel disponibili oggi.

Inoltre, presenteremo alcune alternative a ClickUp, una potente soluzione per il project management che potrebbe semplificare ulteriormente la gestione delle finanze.

**Cosa rende un buon modello Excel per la gestione del denaro?

I modelli di Excel per la gestione del denaro vi permettono di iniziare a fare budget. Ecco cinque aspetti chiave essenziali per l'efficacia di ogni modello:

Personalizzazione: Assicuratevi che il vostro modello di budgeting sia adattabile a diverse esigenze finanziarie. Optate per soluzioni che vi permettano di aggiungere, rimuovere o rinominare i campi a seconda delle vostre esigenze

Assicuratevi che il vostro modello di budgeting sia adattabile a diverse esigenze finanziarie. Optate per soluzioni che vi permettano di aggiungere, rimuovere o rinominare i campi a seconda delle vostre esigenze Chiarezza: Mantenete il vostro modello ben strutturato e semplice. Selezionate quelli che facilitano un flusso di informazioni chiaro, come titoli, sottovoci e codici colore

Mantenete il vostro modello ben strutturato e semplice. Selezionate quelli che facilitano un flusso di informazioni chiaro, come titoli, sottovoci e codici colore Visualizzazione: Scegliete soluzioni con riepiloghi/riassunti visivi per trasmettere le informazioni. Incorporare grafici e diagrammi per monitorare i modelli di spesa e le allocazioni di budget per facilitare l'analisi delle tendenze

Scegliete soluzioni con riepiloghi/riassunti visivi per trasmettere le informazioni. Incorporare grafici e diagrammi per monitorare i modelli di spesa e le allocazioni di budget per facilitare l'analisi delle tendenze Formule preconfezionate: Preferite modelli che semplificano la voce e i calcoli per risparmiare tempo. Utilizzate formule e formattazioni a condizione per sommare automaticamente i totali, segnalare le discrepanze o evidenziare le soglie di budget

Preferite modelli che semplificano la voce e i calcoli per risparmiare tempo. Utilizzate formule e formattazioni a condizione per sommare automaticamente i totali, segnalare le discrepanze o evidenziare le soglie di budget Sicurezza dei dati: Privilegiare i modelli che consentono la protezione con password per mantenere i dati al sicuro. Limitate l'accesso a celle specifiche e attivate backup regolari dei dati se lavorate con più team

Top 10 Modelli Excel per la gestione del denaro

Tenendo a mente gli elementi chiave, ecco 10 modelli Excel di gestione del denaro per iniziare:

1. Modello di gestione del denaro di Vertex42

via Vertice42 Il modello di gestione del denaro di Vertex42 è una soluzione costruita per visualizzare le finanze a livello granulare.

È dotato di fogli di lavoro ricchi di formule per le transazioni, gli obiettivi e le relazioni e di una sezione di aiuto completa per iniziare senza problemi.

Il Modello di bilancio in Excel ha anche due fogli di lavoro per la reportistica che illustrano l'immagine complessiva e una sezione per registrare e tenere traccia degli account.

⭐ Perché vi piacerà

Utilizzate fogli di lavoro dettagliati per monitorare le transazioni e fissare gli obiettivi finanziari

Confrontate i bilanci settimanali e mensili con le spese effettive per scoprire come risparmiare di più

Ideale per: Persone che desiderano ottenere il controllo delle proprie finanze e migliorare la gestione del budget

2. Modello di bilancio personale di base di Microsoft

via Micros{\an8}Soft_ Il modello Basic Personal Budget di Microsoft è una soluzione rapida per la gestione del denaro. Offre fogli di lavoro cancellati per il monitoraggio delle entrate e delle uscite mensili. Il modello fornisce anche un foglio spese per dettagliare le spese e generare un totale

Con il suo layout pulito e il suo formato facile da usare, questo modello Excel per la gestione del denaro è perfetto per organizzare le finanze per il futuro.

⭐ Perché vi piacerà

Monitoraggio facile di entrate e uscite con fogli di lavoro organizzati

Riepilogare/riassumere le prestazioni finanziarie con immagini chiare per il flusso di cassa e le spese

Ideale per: Chiunque cerchi uno strumento semplice per un'efficace gestione finanziaria personale

3. Modello di bilancio universitario di Microsoft

via Microsoft Il modello "My College Budget" di Microsoft è stato progettato per aiutare gli studenti a gestire il proprio denaro. Una delle sue funzionalità/funzione è rappresentata dai grafici e dai grafici a colori, che permettono di vedere facilmente la destinazione del denaro.

Monitora le entrate mensili, le spese e anche le spese semestrali per registrare le spese scolastiche regolari. In questo modo è possibile tenere sotto controllo il proprio bilancio durante tutto l'anno scolastico.

È ottimo per prendere e adattare le decisioni finanziarie senza influenzare il vostro obiettivo principale.

⭐ Perché vi piacerà

Utilizzate visualizzazioni convincenti per ottimizzare facilmente le abitudini di spesa mensili e semestrali

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi finanziari con indicatori dello stato di avanzamento per una migliore gestione del budget

Ideale per: Studenti universitari che desiderano gestire le proprie finanze per tutto l'anno accademico

4. Modello di bilancio delle spese di Microsoft

via Microsoft Il modello di budget delle spese di Microsoft è perfetto per pianificare le spese di un progetto professionale o personale. Offre tutte le informazioni chiave in un'unica pagina, concentrandosi sulla gestione delle spese.

Questo modello aiuta a registrare ogni spesa e a collegarsi a un elenco predefinito di categorie di spesa.

⭐ Perché vi piacerà

Registrazione di ogni spesa collegata a categorie per il monitoraggio

Visualizzazione delle discrepanze di spesa per individuare le aree in cui tagliare i costi

Ideale per: Professionisti che gestiscono le spese dei progetti o i bilanci personali

5. Modello di bilancio annuale semplice di Microsoft

via Microsoft Il prossimo è il Modello di bilancio annuale semplice di Microsoft, una soluzione di una pagina che cattura i dettagli del vostro bilancio annuale. La funzionalità/funzione consiste in una tabella in alto a sinistra che riepiloga i totali e i saldi.

Il modello è seguito da tabelle di entrate e spese con formule precompilate. Questo semplifica i calcoli e fornisce un quadro chiaro delle vostre prestazioni.

⭐ Perché vi piacerà

Grazie alle formule precompilate, il bilancio è libero da errori umani

Utilizza tre grafici a barre per illustrare le prestazioni finanziarie e le categorie di spesa chiave

Ideale per: Chiunque sia alla ricerca di un'istantanea finanziaria annuale completa

6. Modello di bilancio delle spese domestiche di Microsoft

via Microsoft Volete controllare le spese della vostra famiglia in condivisione? Il modello di bilancio delle spese domestiche di Microsoft può semplificare la vita. È stato progettato per mappare quanto spendono i coinquilini per la casa.

Il modello ha una tabella per registrare le spese, il valore, chi ha pagato e le note. Ha anche un rapido grafico a barre che visualizza le spese dei coinquilini

⭐ Perché vi piacerà

Documentare le spese della famiglia in condivisione con dettagli sui pagamenti e note

Monitoraggio dei contributi di ciascun coinquilino e responsabilizzazione con un grafico a barre posto in alto al centro del foglio

Ideale per: Coinquilini che desiderano monitorare e gestire i costi della vita in condivisione

7. Modello di visione finanziaria di Microsoft

via Microsoft Il Modello di visione finanziaria di Microsoft è ottimo per visualizzare obiettivi di risparmio chiari. Presenta i piani finanziari e la visione in due passaggi chiari.

Il primo passaggio consente di registrare le entrate, le spese per categoria e i risparmi. Qui è possibile annotare anche i valori e gli obiettivi attuali. Un'altra sezione di questo passaggio riepiloga questi dettagli in una tabella e in un grafico a barre sovrapposte.

Il secondo passaggio del modello funzione tabella per mappare i piani di risparmio mensili. Questa include gli obiettivi di risparmio mensili, il valore totale, la suddivisione mensile, la data di inizio e la data di raggiungimento.

⭐ Perché vi piacerà

Tenete d'occhio lo stato di avanzamento grazie al confronto automatico tra il valore attuale e quello degli obiettivi

Mantenete gli obiettivi e i lavori richiesti concentrati con una tabella di risparmio mensile strutturata

Ideale per: Individui che si concentrano sulla visualizzazione e sul raggiungimento delle proprie aspirazioni finanziarie

8. Modello di dashboard per le spese personali di Microsoft

via Microsoft Con il Modello dashboard per le spese personali di Microsoft, individuare le aree in cui è possibile migliorare il bilancio diventa semplice. Il modello monitora le spese personali con un dashboard accattivante e facile da usare. Mostra le spese mensili nelle categorie abitazione, trasporto e divertimento

Inoltre, presenta un foglio dedicato con un grafico pivot per una chiara visualizzazione delle spese. Nel complesso, la soluzione è adatta per riepiloghi/riassunti visivi e decisioni finanziarie informate.

⭐ Perché vi piacerà

Monitorare le spese personali con un dashboard interattivo e grafici pivot

Mantenere un registro dettagliato delle spese per una supervisione finanziaria completa

Ideale per: Chiunque voglia conoscere le proprie abitudini di spesa per prendere decisioni informate

➡️ Leggi di più: Siete alla ricerca di soluzioni per concentrarvi sui vostri profitti? Scoprite 10 modelli di bilancio .

9. Modello di proiezione delle entrate di Vena

via Vena Il Modello di proiezione dei ricavi di Vena è stato progettato per visualizzare e prevedere i guadagni dopo le spese. Fornisce un quadro strutturato per l'inserimento dei dettagli relativi a prodotti, materiali, vendite e costi di produzione.

Il modello include anche grafici di tendenza, medie e totali integrati. Questo aiuta ad analizzare i dati storici senza soluzione di continuità e a creare intuizioni chiare. Insieme agli ultimi sviluppi, questo modello facilita strategie e previsioni accurate.

⭐ Perché vi piacerà

Inserite i dati commerciali e di costo per prevedere i guadagni e visualizzare le tendenze finanziarie

Analizzare le prestazioni storiche utilizzando grafici e medie integrate per il piano strategico

Ideale per: Business che desiderano prevedere con precisione le entrate e perfezionare le strategie finanziarie.

10. Modello di bilancio settimanale Bi da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Bi-Weekly-Budget-Template-by-Template.net\_-1400x824.png Bi Modello di gestione del denaro settimanale in excel da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il modello di bilancio settimanale di Template.net è stato progettato per pianificare le finanze su periodi più brevi.

Ogni foglio di lavoro mostra gli obiettivi di reddito e di risparmio nella parte superiore per mantenere chiare le priorità. Poi c'è spazio per le spese fisse (come l'affitto) e per i costi variabili (come la spesa).

Una sezione di riepilogo/riassunto delinea gli obiettivi, le entrate e le spese, con un grafico a torta per una comprensione immediata della distribuzione. La sezione note del modello aiuta a monitorare efficacemente le situazioni ad hoc.

Questa soluzione è disponibile anche in versione Modello di bilancio in Fogli Google se avete bisogno di una piattaforma diversa.

⭐ Perché vi piacerà

Pianificate le finanze su intervalli più brevi con fogli di lavoro settimanali e bisettimanali mirati

Visualizzazione delle spese fisse e variabili tramite grafici a barre per una chiara visione d'insieme

Ideale per: Persone che desiderano gestire il proprio budget con maggiore frequenza per un migliore controllo finanziario

Limiti dell'uso di Excel per la gestione del denaro

Excel è un potente strumento di calcolo e analisi. Pur essendo uno strumento di gestione del denaro adatto ai principianti, Excel presenta alcuni limiti.

Ecco alcuni svantaggi dell'uso di Excel come piattaforma di gestione del denaro:

**Mancano funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale ed è difficile gestire la cronologia delle versioni. La condivisione manuale dei file porta a confusione e a duplicazioni di voci

Tracciamento delle attività: Non supporta la gestione delle attività o il monitoraggio degli stati. È difficile collegare le attività di budgeting con le scadenze. Questo lascia gli utenti a destreggiarsi tra le priorità senza un chiaro account

Non supporta la gestione delle attività o il monitoraggio degli stati. È difficile collegare le attività di budgeting con le scadenze. Questo lascia gli utenti a destreggiarsi tra le priorità senza un chiaro account Promemoria e avvisi: Da fare a meno di avvisi integrati per i pagamenti delle bollette o per la revisione del bilancio, il che può portare a ritardi nei pagamenti della carta di credito e a sviste finanziarie

Da fare a meno di avvisi integrati per i pagamenti delle bollette o per la revisione del bilancio, il che può portare a ritardi nei pagamenti della carta di credito e a sviste finanziarie Limiti di integrazione: Excel offre un'integrazione limitata con app finanziarie esterne o sistemi bancari. La mancanza di automazione comporta un aumento del carico di lavoro, errori umani e inefficienza

Excel offre un'integrazione limitata con app finanziarie esterne o sistemi bancari. La mancanza di automazione comporta un aumento del carico di lavoro, errori umani e inefficienza Visualizzazione dei dati: Pur supportando grafici di base, le visualizzazioni di Excel sono piuttosto elementari rispetto agli strumenti finanziari dedicati. Da fare a meno di approfondimenti visivi che rendano più intuitivo il monitoraggio delle abitudini di spesa o degli obiettivi di risparmio

A causa di questi limiti, Excel può essere ingombrante per una gestione efficace del denaro, soprattutto in scenari di budgeting collaborativi o dinamici.

➡️ **Leggi di più Modelli gratuiti per il monitoraggio delle spese su Fogli Google per ottimizzare le vostre finanze

Modelli alternativi di Excel per la gestione del denaro

Dati questi limiti, Excel può richiedere molto tempo come strumento di gestione del denaro. Quando si cerca un'alternativa a Excel per la gestione del denaro, è fondamentale concentrarsi su attività, calendari e automazioni.

Non è più necessario snocciolare numeri nelle celle di dati.

È qui che ClickUp entra in chat. È facilmente migliore di Excel e di molte altre alternative a Google Sheet.

Volete sapere come? Ecco un rapido confronto.

Funzionalità/funzione ClickUp Excel Gestione delle attività ✅ Gestione delle attività integrata con monitoraggio dello stato ❌ Limitata alla creazione e al monitoraggio manuale delle attività ✅ Gestione delle attività con monitoraggio dello stato ✅ Gestione delle attività con monitoraggio dello stato ✅ Gestione delle attività con monitoraggio dello stato ❌ Limitata alla creazione e al monitoraggio manuale delle attività Modelli di budgeting ✅ Modelli di budgeting pronti all'uso per i team ✅ Sono disponibili fogli di calcolo di base per il budget Integrazione del calendario ✅ Calendario integrato per il monitoraggio delle scadenze ❌ Richiede una configurazione manuale o un'integrazione esterna Automazione ✅ Flussi di lavoro automatizzati per approvazioni, promemoria e aggiornamenti ❌ Automazione al limite, richiede VBA o add-in Collaborazione ✅ Collaborazione e commenti del team in tempo reale ❌ Collaborazione limitata e richiede l'archiviazione cloud Dashboard personalizzabili ✅ Dashboard interattivi per tenere traccia delle spese e dei budget ❌ I dashboard personalizzati sono limitati e manuali Flussi di lavoro per l'approvazione ✅ Flussi di lavoro integrati per l'approvazione e l'instradamento ❌ Nessun supporto nativo per i flussi di lavoro e necessità di una configurazione manuale Accessibilità ✅ Disponibile su desktop, mobile e web ❌ Desktop e web, accesso mobile tramite cloud Integrazione con altri strumenti ✅ Si integra facilmente con strumenti di account e CRM ❌ Integrazioni al limite e spesso richiedono strumenti di terze parti Facilità d'uso ✅ Interfaccia intuitiva, richiede una formazione minima ✅ Intuitivo, ma può avere una curva di apprendimento ripida

Dopo aver cancellato tutto questo, ecco alcuni modelli alternativi per la gestione del denaro.

1. Modello di bilancio semplice di ClickUp

Modello di bilancio semplice di ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di bilancio semplice di ClickUp è piuttosto semplice e approfondito. La soluzione salva istantaneamente le informazioni sul bilancio con 16 campi personalizzati predefiniti.

Inoltre, consente di monitorare facilmente lo stato di avanzamento con due stati di attività chiari, Nuova voce e Completata. Se avete bisogno di concentrarvi sulle entrate e sulle spese, il modello presenta dettagli categorizzati in visualizzazioni personalizzate dedicate.

Se lavorate in team o in famiglia, ClickUp vi permette di assegnare attività, monitorare il tempo e creare dipendenze.

⭐ Perché vi piacerà

Concentratevi su entrate, spese, bilancio e persino sullo sviluppo della liquidità netta con visualizzazioni personalizzate, organizzate e dedicate

Collaborate istantaneamente e lavorate sugli obiettivi di bilancio con funzionalità di modifica in tempo reale e di gestione delle attività

Ideale per: Individui o piccoli team che necessitano di un monitoraggio semplice e categorizzato del budget

➡️ Leggi di più: Esplora 10 modelli di contabilità generale per migliorare la reportistica finanziaria e aumentare l'account.

Modello di gestione finanziaria ClickUp

Scarica questo modello

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-656.png Modello di gestione finanziaria di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-63018688&dipartimento=finanza-e account&&_gl=1*1gf6yda*_gcl\aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di gestione finanziaria di ClickUp facilita tutti gli aspetti del bilancio di un'azienda. È dotato di elenchi predefiniti.

La cartella dei prodotti visualizza l'ID, il valore di vendita e il prezzo di acquisto per esaminare i prezzi dei materiali. Questa sezione mappa anche le scorte e i dettagli dei fornitori.

Anche la cartella delle spese copre tutti i tipi di spese, compresi i pagamenti dei dipendenti, i rimborsi, gli ordini di acquisto e i contatti di fornitura. Per quanto riguarda l'afflusso e i profitti, lo spazio commerciale tiene traccia delle fatture e delle attività aziendali in corso.

Questa soluzione vi aiuta a concentrarvi sulla puntualità dei pagamenti e su guadagni positivi al netto delle imposte.

⭐ Perché vi piacerà

Ottimizza le finanze aziendali grazie agli elenchi e ai campi dati dedicati

Monitorare la salute dei prodotti e del budget con la visualizzazione dell'inventario e il monitoraggio delle spese in tempo reale

Ideale per: Piccole aziende, team di account e professionisti che desiderano migliorare qualsiasi attività o processo finanziario

3. Modello di bilancio aziendale ClickUp

ClickUp bilancio aziendale

Scaricare questo modello

Scaricare questo modello /%cta/

Volete ottimizzare le spese generali del vostro negozio? Il Modello di bilancio aziendale di ClickUp rende il processo semplice. Il modello consente una gestione efficiente dei profitti grazie ad elenchi di attività cancellate. Il modello ha sezioni dedicate agli stipendi, al costo dei beni e alle vendite.

Il suo Elenco degli stipendi registra i nomi dei dipendenti, i loro ruoli e gli importi mensili del loro stipendio, oltre ad avere campi per i dettagli del manager e i bonus.

L'Elenco delle spese operative riporta tutti i costi. Il team può aggiungere nuovi elementi utilizzando un modulo di facile utilizzo per le spese e le informazioni sugli approvatori.

⭐ Perché vi piacerà

Gestite i dettagli degli stipendi e delle spese aziendali con elenchi dedicati per maggiore chiarezza

Analizzare i costi dei prodotti e i dati commerciali per garantire un monitoraggio accurato dei profitti

Ideale per: Titolari di aziende che desiderano visualizzare chiaramente le spese generali e le entrate su base annuale o mensile

➡️ Leggi di più: Se avete bisogno di un focus più completo sulle vostre soluzioni di account, qui ci sono 10 modelli di contabilità .

4. Modello di bilancio personale ClickUp

Modello di bilancio personale di ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/ Modello di bilancio personale di ClickUp favorisce l'acquisizione di abitudini efficaci in materia di bilancio. Include una guida chiara e un video tutorial dettagliato.

La visualizzazione $$Due della soluzione rappresenta le quote in formato calendario per un monitoraggio efficace dei pagamenti. È inoltre disponibile una vista Bacheca per visualizzare gli elementi del bilancio per categoria. Questa funzionalità/funzione è perfetta per identificare la natura delle spese.

Se avete bisogno di un monitoraggio dettagliato, la Vista Elenco attività visualizza il piano di bilancio, l'effettivo e il saldo. Consente inoltre di registrare i livelli di priorità e le spese come fisse o variabili.

⭐ Perché vi piacerà

Monitoraggio visivo delle spese grazie alle viste Calendario e Bacheca personalizzate per categorie di bilancio

Registra i piani finanziari, i dati effettivi e le priorità in un elenco di attività facile da seguire

Ideale per: Persone che hanno iniziato a concentrarsi sulle finanze personali e che preferiscono un monitoraggio intuitivo dei risparmi e delle spese

➡️ Leggi di più: Per un modello che si concentra sulle attività degli studenti, la sezione Modello di bilancio universitario ClickUp è un'altra ottima scelta di bilancio personale.

5. Modello di bilancio per eventi ClickUp

Modello di budget per eventi ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/

Volete semplificare i vostri eventi? Scegliete il Modello di budget per eventi ClickUp . Combina le finanze e il piano dell'evento per riunire tutti gli aspetti del vostro evento in un unico spazio.

L'elenco Venue del modello mappa i dettagli di contatto e gli indirizzi essenziali. Raggruppa questi campi per attività, come alloggio, intrattenimento e catering. Oltre alle sedi, il modello ha un elenco dedicato alle attività chiave dell'evento e alle relative spese.

La soluzione include anche un Elenco/riassunto dell'evento per coprire il budget, il pubblico, il tipo di evento, la data e i dettagli. La visualizzazione Calendario in questo spazio eventi è ideale per monitorare le sequenze temporali a colpo d'occhio.

⭐ Perché vi piacerà

Coordinare i dettagli della sede, le attività e le spese associate all'interno di un quadro di bilancio completo

Monitorare efficacemente le sequenze temporali e le allocazioni di budget per gli eventi con la funzionalità/funzione Calendario

Ideale per: Teams che pianificano eventi e hanno bisogno di un controllo centralizzato dell'esecuzione e delle finanze

💈Bonus Tip: Se siete un regista o un produttore e volete seguire uno stile di budgeting simile a quello del piano eventi, date un'occhiata a Modello di budget cinematografico ClickUp .

Vi aiuta a:

Visualizzare il budget, comprese le spese per il cast e la troupe e i costi di noleggio delle attrezzature

Pianificare il costo totale della produttività del film per prevenire le perdite

Organizzare tutte le informazioni sul progetto in un unico database collaborativo e senza codice

6. Modello di budget per il project management di ClickUp

Modello di budget per il project management di ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/ modello di budget per il project management ClickUp è stato creato per organizzare i bilanci dal piano alla consegna del progetto.

La soluzione è dotata di nove campi personalizzati che aiutano a monitorare lo sviluppo del budget definito. Offre inoltre visualizzazioni personalizzate per visualizzare lo stato di avanzamento in base alle fasi e alle scadenze del progetto.

Include campi di dati come livelli di priorità, assegnatari, barre di stato e durata delle attività. Questo modello è perfetto per gestire i fondi rimanenti per attività in tempo reale.

⭐ Perché vi piacerà

Mescolate i programmi di consegna dei progetti e le attività di revisione finanziaria con le funzionalità di monitoraggio del tempo e di calendario

Organizzate il monitoraggio delle spese con la gestione del budget del progetto in base alle fasi

Ideale per: I project manager che desiderano un monitoraggio del budget in tempo reale per tutte le attività e coloro che hanno bisogno di un'interfaccia semplice per i loro modelli di budget

7. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

ClickUp Budget di progetto con modello WBS

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/

Inserite il budget nelle vostre strutture di ripartizione del lavoro con il modello ClickUp Budget del progetto con modello di WBS . Questa soluzione consente di assegnare valori di budget a ciascuna attività del progetto. Presenta campi personalizzati per le sequenze WBS, i livelli di priorità e gli stati.

Il modello Budget View fornisce un riepilogo/riassunto chiaro per manager e responsabili. Li aiuta a valutare se le attività rientrano nel budget e a comprendere le variazioni dei costi.

⭐ Perché vi piacerà

Assegnare valori di budget a ogni attività del progetto mantenendo chiare le sequenze della WBS

Monitoraggio dei dettagli chiave del budget, come le valutazioni del lavoro e i costi effettivi, in un riepilogo/riassunto designato

Ideale per: Progetti complessi che richiedono visibilità del budget allineata con le sequenze delle attività

8. Modello di budget di marketing ClickUp

Modello di budget per il marketing di ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di budget per il marketing di ClickUp è essenziale per le aziende che puntano a un marketing efficiente dal punto di vista dei costi. La sua Vista Sequenza consente ai team di seguire una precisa sequenza di progetti, monitorando e anticipando tutte le spese delle attività. Un tracker dei costi personalizzabile monitora le spese e facilita l'allocazione delle risorse.

La Visualizzazione spese specifiche per campagna del modello massimizza il ROI. Inoltre, tiene traccia degli obiettivi di marketing e dei livelli di impatto, aiutando i team a ottimizzare i lavori richiesti e a ottenere risultati efficaci.

⭐ Perché vi piacerà

Monitorare le spese di marketing e le sequenze delle campagne utilizzando un formato visivo organizzato con un report mensile sul budget

Accedere alle metriche di performance per perfezionare le spese e migliorare l'efficacia delle campagne

Ideale per: Team di marketing che puntano a campagne efficaci dal punto di vista dei costi e basate sui dati

9. Modello di reportistica delle spese ClickUp

Reportistica delle spese ClickUp

Scarica questo modello

Scarica questo modello /%cta/

Avete bisogno di facilitare i rimborsi e organizzare i documenti di account? Il Modello di reportistica spese ClickUp lo semplifica in pochi secondi.

Questo modello consente ai membri del team di documentare dettagli essenziali come i tipi di spesa. Presenta sezioni per una tabella di ripartizione delle spese, per il caricamento delle ricevute e per la firma degli approvatori.

I team che si occupano del piano dei conti possono anche integrare facilmente questo modello nei flussi di lavoro. In questo modo è possibile indirizzare il documento ai manager per una rapida approvazione.

⭐ Perché vi piacerà

Documenta le informazioni essenziali sulle spese attraverso tabelle strutturate e il caricamento delle ricevute. Eccellente organizzatore di fatture soluzione per aziende di tutte le dimensioni

Rafforza la documentazione di revisione e i flussi di lavoro per i rimborsi con un formato facile da integrare

Ideale per: Aziende con frequenti rimborsi ai dipendenti e spese operative

➡️ **Leggi di più 7 modelli gratuiti per la pianificazione degli account commerciali

Guidare il budget ottimizzato con ClickUp

Il budgeting chiarisce i traguardi e aumenta i guadagni. Con il giusto modello di gestione del denaro, il processo diventa più semplice ed efficace.

I 10 modelli Excel discussi sono un solido punto di partenza per la gestione della salute finanziaria. Tuttavia, le carenze di Excel, come la visualizzazione di base e la mancanza di gestione delle attività, lo rendono meno efficace.

Una gestione completa del denaro richiede la gestione delle attività, la promemoria e la visualizzazione, tutte funzionalità/funzione in cui ClickUp eccelle. 🌟

Cosa state aspettando?

