I migliori modelli Excel per le risorse umane gratis per trasformare l'efficienza del flusso di lavoro

Ripensate alla prima volta che avete aperto un foglio di calcolo con i dati sulle risorse umane: celle ordinate con le informazioni sui dipendenti, schede con codici colore che indicano le buste paga, l'inserimento, le presenze e altro ancora.

Per i professionisti delle risorse umane, i modelli HR Excel sono un metodo collaudato per organizzare le informazioni essenziali. Che si tratti di monitorare le pipeline di reclutamento o di controllare i saldi delle ferie, Excel dà un senso di ordine anche alle attività HR più impegnative.

In questo blog, ci addentreremo in alcuni modelli di Excel per le risorse umane, mostrando come questi possono semplificare i processi e far risparmiare tempo prezioso. 🕒

**Cosa rende un buon modello di Excel per le risorse umane?

Un buon modello Excel per le risorse umane non deve essere solo funzionale: deve coniugare facilità d'uso, adattabilità e chiarezza.

Ecco le caratteristiche da ricercare:

Design intuitivo: I modelli di Excel per le risorse umane devono avere etichette chiare, menu a tendina e celle preformattate per facilitare la navigazione e ridurre al minimo gli errori di inserimento dei dati

I modelli di Excel per le risorse umane devono avere etichette chiare, menu a tendina e celle preformattate per facilitare la navigazione e ridurre al minimo gli errori di inserimento dei dati Personalizzabilità: Devono avere campi e sezioni adattabili, che permettano di adattare il modello a esigenze uniche processi delle risorse umane Accuratezza dei dati: I modelli HR Excel dovrebbero avere calcoli automatizzati (ad esempio, saldi di time-off, ore di straordinario) per ridurre gli errori manuali

Devono avere campi e sezioni adattabili, che permettano di adattare il modello a esigenze uniche processi delle risorse umane Grafici integrati: I modelli HR Excel devono offrire grafici e diagrammi per una rapida reportistica e per individuare le tendenze, risparmiando tempo nell'analisi

I modelli HR Excel devono offrire grafici e diagrammi per una rapida reportistica e per individuare le tendenze, risparmiando tempo nell'analisi Controllo delle versioni: I modelli HR Excel devono avere un metodo strutturato per il monitoraggio delle modifiche che garantisca che la versione più recente sia sempre accessibile per mantenere l'integrità dei dati

Da fare: Il primo dipartimento HR formale è stato istituito presso la National Cash Register Company nel 1901, dopo un grave sciopero.

Modelli Excel HR

Tra assunzioni, buste paga e valutazioni delle prestazioni, è facile sentirsi sopraffatti. Modelli gratuiti per le risorse umane sono progettati per alleggerire il carico di lavoro. I modelli Excel per le risorse umane forniscono la struttura necessaria per mantenere tutto organizzato, assicurando che non si perda di vista nessuna delle attività più importanti.

Ecco otto modelli Excel per le risorse umane tra cui scegliere. 📋

1. Modello avanzato di valutazione delle prestazioni di Kenjo

Via: Kenjo È ora di abbandonare le note adesive sparse e gli infiniti thread di email. Questo modello Excel per le valutazioni delle prestazioni di Kenjo consente di tenere facilmente traccia di ogni prezioso (e talvolta impegnativo) feedback sulle prestazioni dei dipendenti.

Il modello di revisione delle prestazioni consente di inserire, rivedere e analizzare le valutazioni dei dipendenti in un unico punto. Inoltre, tiene traccia degli obiettivi, degli indicatori di prestazione chiave (KPI) e delle competenze, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato e lo sviluppo di ciascun dipendente.

Ideale per: Manager, professionisti delle risorse umane o chiunque voglia semplificare il processo di valutazione delle prestazioni invece di reinventare la ruota a ogni ciclo.

2. Modello di gestione delle ferie per le risorse umane di Kenjo

Via: Kenjo Con il modello di gestione delle ferie di Kenjo, il monitoraggio dei giorni di ferie, delle assenze per malattia e delle assenze impreviste dei vostri dipendenti diventa semplice. Questo pratico strumento fornisce una panoramica chiara di chi è in ferie, quando è fuori ufficio e quanto tempo ha accumulato.

Vi aiuta a rimanere organizzati consolidando tutte le richieste di ferie in un unico posto. Dite addio alle riunioni prenotate due volte, perché tiene traccia anche di quelle.

È possibile calcolare facilmente le ferie maturate da ciascun dipendente, gestire gli accantonamenti e visualizzare le ferie a colpo d'occhio per una maggiore efficacia piano delle risorse umane .

Ideale per: Teams, gestori del team Risorse Umane o professionisti stanchi di monitorare innumerevoli email per sapere chi è in congedo.

3. Tracciamento del database dei dipendenti da SpreadSheetPage

Via: Foglio elettronicoPagina Vi siete mai sentiti come se le informazioni sui dipendenti fossero sparse ovunque, tra diversi sistemi software, email e fogli di calcolo casuali? Il monitoraggio dei dettagli su certificazioni, compleanni e persino contatti di emergenza può diventare complicato.

Il modello Employee Database Tracker di SpreadsheetPage vi aiuta. Questo modello semplice vi aiuta a gestire le informazioni sui dipendenti senza il mal di testa di complesse Software di analisi delle risorse umane .

È anche possibile scegliere il numero di compagni di squadra che si desidera ospitare:

Employee Database Manager Lite (fino a 15 dipendenti)

Employee Database Manager Pro 150 (fino a 150 dipendenti)

Employee Database Manager Pro 250 (fino a 250 dipendenti)

Ideale per: I team leader e i professionisti delle risorse umane che hanno bisogno di mantenere una panoramica organizzata della propria forza lavoro, senza troppi problemi.

Sapevi che? Molti benefici comuni per i dipendenti, come l'assistenza sanitaria e le pensioni, si sono diffusi durante la Seconda Guerra Mondiale. A causa del blocco dei salari, le aziende offrivano benefit per attrarre e trattenere i lavoratori, segnando l'inizio dei benefit forniti dal datore di lavoro.

4. Tracciamento degli orari dei dipendenti da SpreadSheetPage

Via: Foglio elettronicoPagina Gestire gli orari del team può essere irritante, soprattutto in caso di sovrapposizione e conflitto di appuntamenti. Ma non temete. Il modello Employee Schedule Tracker di SpreadsheetPage è qui per semplificare i vostri problemi di pianificazione.

Questo modello consente di creare un calendario chiaro e organizzato che mantiene tutti sulla stessa pagina (o sullo stesso foglio di calcolo). È possibile inserire facilmente i turni, le richieste di ferie e persino le pause pranzo che potrebbero essere trascurate.

Il layout visivo offre una panoramica immediata di chi entra e chi esce, mentre il formato personalizzabile si adatta a qualsiasi azienda.

📌 Ideale per: Gestori del team o professionisti che devono destreggiarsi tra più orari e assicurarsi che tutti sappiano quando e dove trovarsi.

5. Modello di timecard per i dipendenti di Microsoft

Via: Microsoft Il modello di timecard per dipendenti di Microsoft offre un approccio semplice alla gestione efficace del tempo. È perfetto per registrare le ore giornaliere, settimanali, mensili o addirittura annuali, in modo da avere tutti i dettagli a portata di mano.

È anche possibile registrare gli straordinari per questi periodi e raggruppare automaticamente i mesi in trimestri per una maggiore leggibilità. Grazie ai calcoli integrati, non dovrete lottare con i numeri: basterà inserire le ore e lasciare che il modello faccia il lavoro pesante per voi.

Ideale per: Responsabili delle risorse umane e professionisti che desiderano un modo affidabile per monitorare le ore di lavoro mantenendo le cose semplici.

6. Modello di registro delle presenze dei dipendenti di Microsoft

Via: Microsoft Il monitoraggio delle presenze non deve essere un'attività estenuante che comporta ripetute conferme di presenza e assenza.

Il modello di registro delle presenze di Microsoft semplifica notevolmente il flusso di lavoro. Vi aiuta a tenere traccia di vari tipi di permessi, come i giorni di malattia, le ferie, il lutto e altri.

La parte migliore? Si ottiene una rapida istantanea delle statistiche essenziali sui permessi, compreso il totale dei permessi presi. Inoltre, consente di identificare facilmente i modelli di presenza, aiutandovi a gestire i turni e ad affrontare qualsiasi problema potenziale prima che si trasformi in un problema significativo.

Ideale per: Teams, gestori del team e capi reparto che hanno bisogno di un modo chiaro e scalabile per monitorare le presenze e documentare tutto.

7. Modello di tracciatura dei candidati al lavoro di Microsoft

Via: Microsoft Il modello Job Candidates Tracker mette ordine nel tipico caos delle assunzioni. Organizza i dettagli dei candidati, le fasi della candidatura e le note del colloquio in un unico posto. È possibile utilizzarlo per gestire i dati dei candidati in base ai ruoli per cui si sono candidati, allo stato attuale delle assunzioni e altro ancora.

Questo modello permette di gestire gli intervistatori e di registrare le loro capacità. Inoltre, è presente una sezione per la gestione delle offerte di lavoro, in cui è possibile elencarle con una descrizione, le qualifiche richieste, il livello di retribuzione e altre note.

Ideale per: reclutatori e responsabili delle risorse umane che desiderano visualizzare in modo chiaro e semplificato la loro pipeline di assunzioni, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti e rapide.

8. Traccia di reclutamento HR con Excel per liberi professionisti

Via: Excel per i liberi professionisti Perdere il monitoraggio dei candidati promettenti in un mare di curriculum può capitare anche ai migliori di noi. Il Workbook HR Recruitment Tracker è qui per alleviare il caos del processo di assunzione. Potete monitorare il percorso di ogni candidato dal primo contatto all'offerta finale, assicurandovi di non trascurare nessun passaggio lungo il percorso.

Monitorate facilmente i ruoli, le fasi del colloquio e i feedback, in modo che ogni dettaglio sia sempre accessibile. Personalizzate il tracker per soddisfare le vostre esigenze di assunzione, sia che si tratti di posizioni di nicchia sia che si tratti di gestire un elevato volume di lavoro obiettivi di reclutamento .

Inoltre, è possibile condividere lo stato dei candidati con i membri del team per tenere tutti sulla stessa pagina.

Ideale per: professionisti delle risorse umane, responsabili delle assunzioni e team di reclutamento che desiderano semplificare il processo di reclutamento.

Limiti dell'uso di Excel per le risorse umane

Sebbene Microsoft Excel sia uno strumento flessibile, non è all'altezza di gestire le esigenze complesse delle risorse umane, soprattutto quando le organizzazioni si ingrandiscono.

Ecco perché affidarsi a Excel per le attività HR può rappresentare una sfida. 👇

**Rischio di dati obsoleti: i membri del team possono trovarsi di fronte a informazioni obsolete se non utilizzano la versione più recente del foglio, poiché Excel non è aggiornato in tempo reale

Processi complessi: Excel non è stato progettato per processi HR complessi come l'onboarding dei dipendenti o il monitoraggio della conformità, che spesso richiedono formule estese o lavoro manuale

Excel non è stato progettato per processi HR complessi come l'onboarding dei dipendenti o il monitoraggio della conformità, che spesso richiedono formule estese o lavoro manuale Limiti di collaborazione: Non dispone di solidi strumenti di collaborazione, il che rende difficile per i team lavorare insieme in modo efficace

Non dispone di solidi strumenti di collaborazione, il che rende difficile per i team lavorare insieme in modo efficace **Problemi di sicurezza: la memorizzazione di informazioni sensibili sui dipendenti in Excel comporta rischi per la sicurezza rispetto ai software HR specializzati che offrono la crittografia

Gestione inefficiente dei dati: La gestione di grandi insiemi di dati sui dipendenti diventa complicata, rendendo Excel una soluzione meno ideale per le organizzazioni in crescita

Modelli HR alternativi

Fortunatamente, esiste un'opzione migliore per i professionisti delle risorse umane: ClickUp .

ClickUp è un'app "Tutto per il lavoro" che semplifica la gestione delle risorse umane. Grazie all'interfaccia user-friendly e ai modelli personalizzabili, ClickUp trasforma il modo di operare dei team HR.

Ecco alcuni modelli di ClickUp per le risorse umane che possono migliorare i vostri processi. 📈

1. Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp

La gestione delle risorse umane può sembrare opprimente: tutto, dall'inserimento dei nuovi assunti alla valutazione delle prestazioni, deve essere terminato secondo procedure operative standard (SOP).

Il Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp fornisce un modo strutturato per organizzare la documentazione procedurale per tutto ciò che riguarda l'inserimento, la gestione delle valutazioni delle prestazioni, la gestione del processo retributivo e la garanzia di conformità, il tutto in un luogo facilmente accessibile.

Inoltre, è possibile adattare il modello per riflettere i propri processi HR, ad esempio aggiungendo sezioni per i programmi di formazione dei dipendenti o per i programmi di formazione dei lavoratori iniziative di coinvolgimento . Volete una sezione sul corretto galateo del caffè in sala relax? Fate pure.

Ideale per: Titolari di dipartimenti, team HR e piccoli imprenditori che vogliono assicurarsi che ogni attività HR sia documentata, standardizzata e accessibile.

2. Modello di documento di processo aziendale per le risorse umane ClickUp

Tenere traccia dei flussi di lavoro essenziali e assicurarsi che tutti seguano gli stessi processi può essere una sfida, soprattutto se si lavora con team numerosi.

Il Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp aiuta in questo senso. Fornisce un luogo unico e organizzato per documentare tutte le operazioni principali, dai passaggi del project management ai protocolli di comunicazione, assicurando che il vostro team conosca il modo migliore per Da fare.

Questo modello consente di:

Organizzare i processi aziendali: Archiviare tutti i flussi di lavoro chiave in un unico documento di facile accesso, creando una risorsa affidabile per i membri del team

Archiviare tutti i flussi di lavoro chiave in un unico documento di facile accesso, creando una risorsa affidabile per i membri del team Personalizzare per adattarsi alla vostra azienda: Modificare ogni sezione per allinearla alle vostre esigenze aziendali

Modificare ogni sezione per allinearla alle vostre esigenze aziendali Promuovere la coerenza: Standardizzare i processi tra i vari reparti per garantire qualità e allineamento a livello aziendale

Ideale per: Gestori delle operazioni, responsabili di reparto e team in crescita che desiderano mantenere processi coerenti e documentati.

3. Modello di modulo per la valutazione delle risorse umane ClickUp

Il Modello di modulo di valutazione di ClickUp fornisce un quadro affidabile per affrontare le valutazioni delle prestazioni. Vi aiuta a valutare e documentare lo stato dei dipendenti, impostando una fase di sviluppo e crescita mirata.

Con questo modello è possibile:

Standardizzare le valutazioni: Applicare una struttura coerente tra le valutazioni per garantire che ognuna di esse sia completa, eliminando sviste o pregiudizi

Applicare una struttura coerente tra le valutazioni per garantire che ognuna di esse sia completa, eliminando sviste o pregiudizi Personalizzare per ruoli specifici: Personalizzare il modello per adattarlo a ruoli specifici, consentendo di valutare ciò che è più importante per ciascun membro del team

Personalizzare il modello per adattarlo a ruoli specifici, consentendo di valutare ciò che è più importante per ciascun membro del team Supportare il feedback costruttivo: Organizzare le valutazioni in sezioni per punti di forza, aree di miglioramento e obiettivi futuri per discussioni più significative

Organizzare le valutazioni in sezioni per punti di forza, aree di miglioramento e obiettivi futuri per discussioni più significative Monitorare la crescita nel tempo: Utilizzare le valutazioni precedenti per monitorare lo sviluppo dei dipendenti, rendendo più facile l'identificazione di modelli e la celebrazione dei risultati ottenuti

Ideale per: Professionisti delle risorse umane, team leader e responsabili di reparto che intendono fornire un feedback completo che favorisca lo sviluppo continuo.

4. Modello di piano d'azione per il reclutamento ClickUp

L'assunzione di nuovi talenti può essere un processo complesso, con molteplici passaggi e soggetti interessati da tenere in sincronizzazione. Il Modello di piano d'azione per le assunzioni di ClickUp è una chiara tabella di marcia che guida ogni fase, in modo da evitare di perdere tempo e concentrarsi sulla ricerca del miglior candidato per il proprio team.

Vi aiuta a organizzare ogni passaggio del percorso di reclutamento, dalla richiesta iniziale all'accettazione finale dell'offerta, mantenendo tutti allineati.

Il modello è anche facile da personalizzare. È possibile personalizzarlo in base a ruoli e sequenze specifiche, sia che si tratti di un assistente di voce che di un dirigente di livello superiore.

Ideale per: I responsabili delle assunzioni e i team che cercano un piano strutturato per ottimizzare il processo di assunzione in modo efficace.

5. Modello di base di conoscenza HR ClickUp

Il Modello di base di conoscenze HR di ClickUp vi aiuta a centralizzare i documenti e le politiche importanti, consentendo al vostro team di accedere rapidamente a tutto, dalle guide all'onboarding alle politiche aziendali, in un unico spazio organizzato.

È completamente personalizzabile e consente di adattare ogni sezione alle esigenze specifiche della vostra azienda in materia di risorse umane.

È possibile utilizzare il modello per creare una base di conoscenze completa e autonoma che permetta ai dipendenti di trovare risposte in modo indipendente. Questo riduce il numero di domande ridondanti e promuove una cultura dell'autosufficienza.

Ideale per: I responsabili delle operazioni HR di aziende in crescita che desiderano fornire un facile accesso alle informazioni essenziali.

6. Modello di promemoria per la politica di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Policy-Memo-Template.png Condividete gli aggiornamenti e le politiche essenziali con il vostro team utilizzando il modello ClickUp Policy Memo https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5505220&department=other&\_gl=1\*109vz46\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di promemoria per la politica di ClickUp fornisce un modo chiaro e strutturato per fornire informazioni essenziali. Garantisce che il messaggio rimanga diretto e coerente, facilitando la comprensione da parte di tutti e riducendo le possibilità di interpretazioni errate.

È possibile personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi argomento, sia che si tratti di una nuova linea guida sul posto di lavoro o di un annuncio importante. Inoltre, il modello consente di documentare e monitorare i riconoscimenti delle politiche, supportando la conformità agli standard aziendali.

Ideale per: addetti alle risorse umane, responsabili legali e team di leadership alla ricerca di un modo efficace per comunicare le modifiche alle politiche o gli aggiornamenti organizzativi.

**Il concetto di giornata lavorativa da 9 a 5 è stato reso popolare da Henry Ford negli anni Venti. Egli ridusse la giornata lavorativa da 10 a 8 ore, stabilendo così uno standard nelle politiche HR che bilanciano la vita lavorativa dei dipendenti mantenendo la produttività.

7. Modello di piano del personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Staffing-Plan-Whiteboard-Template.png Visualizzate le esigenze del vostro team e pianificate in anticipo con il modello di lavagna online per il piano del personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-194600809&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*ryuvpd\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3Mjk0ODMwNTYuQ2p3S0NBancxTks0QmhBd0Vpd0FWVUhQVU9RZ1ZHNDRrRUNQSFEtcGJuaGpuN3R2T1lUZ04zWE5xUkIyN1hBSmkycTVDSHFVSTBaaW9ob0NKUXNRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTE3NDUwNjQ4MC4xNzMwMDkzODI3 Scarica questo modello /$$$cta/

State lottando per tenere il passo con i cambiamenti del personale e le richieste dei progetti? Il piano per questi cambiamenti può spesso risultare molto difficile da gestire se i vostri dipendenti hanno più commit contemporaneamente.

Il Modello di lavagna online per il piano del personale di ClickUp vi aiuta proprio in questo.

Vi permette di mappare il piano del personale Strategie HR per assicurarsi di essere pronti ad affrontare progetti o transizioni imminenti, mantenendo tutti allineati.

Il piano del personale è organizzato come un diagramma di flusso, con note adesive sotto ogni passaggio per guidarvi nel processo. Utilizzate il diagramma di flusso per sviluppare il vostro piano del personale e annotate le informazioni chiave sulle note adesive, se necessario.

Ideale per: Responsabili delle risorse umane, responsabili di progetto e team leader che necessitano di uno strumento flessibile e collaborativo per pianificare e gestire efficacemente il personale.

8. Modello di azione correttiva ClickUp

Quando le sfide si presentano (e siamo realisti, lo fanno sempre), avere un piano solido per affrontarle è fondamentale.

Il Modello di piano d'azione correttivo per la lavagna online di ClickUp è la soluzione ideale per individuare le lacune dei processi, identificare le cause principali e creare azioni correttive a traguardo per prevenire problemi simili in futuro.

Con questo modello, potete riunire tutto il team per affrontare i problemi in modo collaborativo. Il format della lavagna online è utile per visualizzare tutto in modo chiaro, rendendo più facile per tutti capire cosa sta accadendo e cosa deve essere terminato.

Ideale per: Teams di garanzia della qualità, gestori del team e leader che desiderano adottare un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi e al miglioramento continuo.

9. Modello di richiesta di ferie ClickUp

La gestione delle richieste di ferie può trasformarsi in un caos senza un processo chiaro, soprattutto in ambienti di lavoro affollati in cui più dipendenti richiedono ferie contemporaneamente.

Il Modello di richiesta di ferie ClickUp consolida tutte le richieste in un'unica posizione facile da gestire. Questa organizzazione consente di gestire in modo efficiente le richieste, facilitando una rapida revisione e un'approvazione o un rifiuto tempestivi.

La visibilità degli orari del team può anche aiutare a prevenire la sovrapposizione di congedi e a garantire una copertura adeguata. Potrete anche monitorare la cronologia delle richieste e i saldi rimanenti, tenendo tutti informati sullo stato delle ferie.

Ideale per: I gestori del team che desiderano semplificare la gestione dei congedi e migliorare la trasparenza.

**Negli Stati Uniti, la Giornata dell'apprezzamento dei dipendenti si celebra il primo venerdì di marzo. Questa iniziativa delle risorse umane è nata nel 1995 per riconoscere e celebrare il duro lavoro dei dipendenti in tutti i settori.

Streamline il flusso di lavoro delle risorse umane con ClickUp

I modelli Excel per le risorse umane facilitano il vostro lavoro e vi aiutano a rimanere organizzati in tutte le aree del vostro lavoro come professionisti delle risorse umane.

Sebbene questi modelli di Excel per le risorse umane possano funzionare bene per le attività HR di piccole e medie dimensioni, la gestione efficace di tutte le vostre esigenze HR richiede una soluzione più robusta. Ed è proprio qui che interviene ClickUp con modelli efficienti e personalizzabili per tutte le funzioni.

Non fidatevi della nostra parola: guardate voi stessi. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi!