Come scrivere un riepilogo/riassunto da professionista

Avete presente quelle riunioni che avrebbero potuto essere solo un'email?

Ecco, un riepilogo/riassunto oggettivo è l'equivalente del testo. Niente fronzoli, niente dettagli superflui: solo le informazioni essenziali di cui avete bisogno.

Un riepilogo/riassunto oggettivo è una relazione concisa e neutrale che evidenzia i punti critici di un documento, di una riunione o di una presentazione.

Pensate a un foglio informativo che fornisce ai lettori le informazioni più importanti senza aggiungere opinioni personali o dettagli irrilevanti.

Ora, quando utilizzate un riepilogo/riassunto oggettivo in una relazione o in un documento di ricerca, state facendo un favore a tutti. Avete bisogno di un riepilogo/riassunto per il vostro curriculum? Un riepilogo/riassunto del curriculum vi aiuterà anche in questo caso.

In generale, un riepilogo/riassunto oggettivo aiuta i lettori a cogliere rapidamente le idee principali di un testo senza dover guadare pagine di analisi o pregiudizi personali.

In questo oggetto spiegheremo l'importanza di un riepilogo/riassunto e come scriverne uno per diversi tipi di contenuto.

Che cos'è un riepilogo/riassunto oggettivo?

Immaginate che vi sia stato consegnato un documento della dimensione di un piccolo romanzo e che vi sia stato detto di "accorciarlo, ma mantenendo tutte le cose importanti"

È qui che l'arte del riepilogo/riassunto oggettivo si rivela utile.

Ma il punto è che scrivere un riepilogo/riassunto oggettivo non significa solo accorciare il contenuto, ma anche assicurarsi che ogni frase sia importante.

Si tratta di dare alle persone una versione digeribile di ciò che conta di più - che si tratti di un comunicato stampa, di un documento di ricerca, di un documento sugli obiettivi di carriera (con gli obiettivi di carriera) o della trascrizione di un video - in modo che possano cogliere il succo senza impantanarsi.

All'apparenza può sembrare semplice, ma la creazione di un riepilogo/riassunto oggettivo richiede molta attenzione.

Le persone desiderano più che mai informazioni concise e puntuali. Questo è particolarmente vero per gli studenti, i professionisti che lavorano e i ricercatori, che possono risparmiare molto tempo inserendo nei loro reportistici, nelle presentazioni e nei lunghi messaggi di posta elettronica delle informazioni dirette (grazie al potere di un buon riepilogo!).

il microapprendimento, caratterizzato da lezioni brevi e coinvolgenti di 2-5 minuti, è una tendenza di punta che non accenna a diminuire. In effetti, i contenuti brevi rappresentano quasi 90% del traffico internet .

I principi chiave della scrittura di un riepilogo/riassunto

Che si tratti di riepilogare una relazione, una riunione o persino un libro, il processo di scrittura di un riepilogo/riassunto può essere suddiviso in pochi semplici passaggi:

Leggere il contenuto : Sfogliate se necessario, ma assicuratevi di avere una solida padronanza del materiale

: Sfogliate se necessario, ma assicuratevi di avere una solida padronanza del materiale Identificare le parti importanti : Chiedetevi: Qual è il quadro generale? Evidenziate le idee principali e i punti chiave

: Chiedetevi: Qual è il quadro generale? Evidenziate le idee principali e i punti chiave Eliminare i dettagli non essenziali : Opinioni personali, tangenti laterali e scempiaggini? Dite addio a queste cose

: Opinioni personali, tangenti laterali e scempiaggini? Dite addio a queste cose Scrivete un breve paragrafo con parole vostre: Catturate l'essenza e mantenete i fatti. Una volta ottenuto il riepilogo/riassunto dell'oggetto, si possono inserire le opinioni personali per un'analisi più approfondita

I 3 componenti di un riepilogo/riassunto

Ogni riepilogo/riassunto ha tre componenti principali che lo fanno funzionare a meraviglia:

L'idea centrale : È l'elemento più importante, l'argomento o il concetto principale su cui si basa il documento. È il nucleo del vostro riepilogo/riassunto

: È l'elemento più importante, l'argomento o il concetto principale su cui si basa il documento. È il nucleo del vostro riepilogo/riassunto Le idee di supporto : Sono i fatti, le prove o i dettagli che sostengono l'idea centrale. Aiutano a completare il quadro senza andare troppo sul personale

: Sono i fatti, le prove o i dettagli che sostengono l'idea centrale. Aiutano a completare il quadro senza andare troppo sul personale L'idea oggetto: Il tocco finale: la versione non filtrata della storia, priva di pregiudizi e opinioni personali

Tipi di contenuto che richiedono riepiloghi/riassunti degli obiettivi

1. Documento di ricerca

Il riepilogo/riassunto di un documento di ricerca è in pratica la versione del mondo accademico di un life hack.

È una panoramica breve, neutrale e imparziale dei punti chiave e delle idee principali del documento. Nessuna opinione, nessun commento extra: solo i fatti per aiutare i lettori a decidere se vogliono approfondire.

Ecco come vi consigliamo di scrivere un riepilogo/riassunto oggettivo di un documento di ricerca:

Rimanere concentrati : Inchiodare l'argomento centrale e le prove di supporto

: Inchiodare l'argomento centrale e le prove di supporto Essere concisi : Breve e dolce. Tagliate i fronzoli e i dettagli superflui

: Breve e dolce. Tagliate i fronzoli e i dettagli superflui Sii accurato : Hai un solo compito: assicurati che il riepilogo/riassunto rifletta veramente il contenuto dell'articolo

: Hai un solo compito: assicurati che il riepilogo/riassunto rifletta veramente il contenuto dell'articolo Essere oggetto : Tieni le opinioni personali lontane, molto lontane

: Tieni le opinioni personali lontane, molto lontane Riformula : Usa le tue parole e tieni a bada il plagio

: Usa le tue parole e tieni a bada il plagio Doppio controllo: Un rapido controllo dell'accuratezza non fa mai male a nessuno, giusto?

2. Reportistica aziendale

Sto riepilogando/riassumendo una relazione aziendale?

Pensate alla creazione di una panoramica superconcisa per i responsabili delle decisioni.

Un riepilogo/riassunto aziendale si concentra solo sulle informazioni critiche e tralascia tutto ciò che non ha un impatto diretto sugli oggetti dell'azienda, rimanendo fedele al materiale di partenza. In questo modo, il provider riesce a trasmettere rapidamente l'idea principale.

Seguite questi consigli per scrivere un riepilogo/riassunto oggettivo di un rapporto aziendale:

Identificare le informazioni chiave : Non tralasciate nulla di cruciale; se è importante, lo è

: Non tralasciate nulla di cruciale; se è importante, lo è Evitare di tagliare troppo : Tagliare troppo significa perdere dettagli importanti: non fatelo

: Tagliare troppo significa perdere dettagli importanti: non fatelo Rimanere pertinenti: Mantenere l'attenzione sui dati, i fatti e i precedenti comprovati che contano per l'esito positivo dell'azienda

3. Revisioni della letteratura

Se avete mai riepilogato un romanzo per un amico, siete già a metà strada.

Un riepilogo/riassunto della letteratura è simile, ma più oggettivo.

Niente sproloqui sullo stile dell'autore: solo l'idea centrale, le idee di supporto e un'analisi pulita e oggettiva della trama o dei temi.

Come scrivere un riepilogo/riassunto oggettivo della letteratura:

Leggere attentamente : Notate le idee principali e le parti essenziali

: Notate le idee principali e le parti essenziali Tagliare il grasso : Saltare i dettagli ripetitivi o fuori tema e attenersi alle idee principali

: Saltare i dettagli ripetitivi o fuori tema e attenersi alle idee principali **Riepilogare/riassumere: catturare le informazioni essenziali con parole proprie

Mantenere i fatti: Niente opinioni: lasciate che il testo parli da solo

4. Documenti legali

I riepiloghi/riassunti giuridici aiutano i professionisti a valutare rapidamente i punti chiave, sia che si tratti di identificare precedenti, presentare argomenti o gestire casi.

Suggerimenti per riepilogare/riassumere i documenti legali:

La pratica rende perfetti : Riepilogare/riassumere i testi legali richiede pratica, ma ne vale la pena per la chiarezza che ne deriva

: Riepilogare/riassumere i testi legali richiede pratica, ma ne vale la pena per la chiarezza che ne deriva Utilizzare strumenti di supporto : Quando la situazione diventa troppo opprimente, i servizi di assistenza possono essere d'aiuto (ne parliamo qui di seguito 👇🏻)

: Quando la situazione diventa troppo opprimente, i servizi di assistenza possono essere d'aiuto (ne parliamo qui di seguito 👇🏻) Rimanere metodici: Ogni professionista legale ha il suo metodo: trovate quello che funziona meglio per voi

Guida passo passo alla creazione di un riepilogo/riassunto dell'oggetto

Ci siamo passati tutti: abbiamo visto un enorme muro di testo e ci siamo chiesti da dove cominciare.

Per fortuna, scrivere un riepilogo/riassunto non deve essere un'attività erculea.

Questa guida in passaggi vi aiuterà a fare chiarezza. Potete anche modificare il processo per adattarlo al vostro stile e renderlo più semplice.

Passaggio 1: leggere e capire il testo

Prima di tutto, leggete il contenuto originale per intero prima di iniziare a lavorare a un riepilogo/riassunto.

In secondo luogo, se il testo è lungo, potete suddividerlo in sezioni gestibili, per rendere il processo meno opprimente.

Utilizzate uno strumento di documentazione affidabile come ClickUp Documenti che consente di annotare direttamente sul documento e di prendere note mentre si legge il testo.

Lo strumento Evidenziazione di ClickUp Documenti consente di contrassegnare facilmente le informazioni importanti da riepilogare/riassumere.

aggiungere annotazioni a file PNG, GIF, JPEG, WEBP e PDF direttamente in ClickUp

Passaggio 2: identificare le idee e i temi chiave

È ora di individuare le idee principali.

Qual è la tesi centrale? Quali sono i punti centrali di assistenza?

È qui che ClickUp Docs si distingue. Potete usarlo per collaborare con i membri del team e aggiungere il vostro feedback collettivo al documento.

Inoltre, durante l'identificazione delle idee chiave, provate a usare Riepilogare/riassumere i documenti IA come ClickUp Brain per parafrasare e riepilogare/riassumere rapidamente parti di testo: questo vi darà un solido punto di partenza senza perdere l'essenza del contenuto.

condividere e modificare documenti in tempo reale con ClickUp Docs

#

Passaggio 3: omettere i dettagli minori

Non tutti i dettagli meritano un posto nel riepilogo/riassunto, quindi attenetevi ai fatti principali.

In ClickUp Documenti è possibile commentare le sezioni, segnalando le informazioni non essenziali da rimuovere. Questo aiuta a semplificare il flusso di lavoro, evitando di impantanarsi in informazioni irrilevanti.

mantenete i vostri documenti croccanti utilizzando ClickUp Docs per commentare le sezioni non essenziali

#

Passaggio 4: riscrivere con parole proprie

Qui si entra davvero nel vivo della scrittura del riepilogo/riassunto.

Riscrivere con parole proprie è fondamentale per rimanere oggettivi ed evitare il plagio.

Se non riuscite a trovare nuove frasi, potete fare un passo indietro, Le funzionalità/funzione di ClickUp Brain basate sull'IA vi guardano le spalle.

Lo strumento Paragraph Rewriter vi aiuta a riformulare rapidamente i contenuti mantenendo intatto il significato originale.

generate contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente grazie alle funzionalità di ClickUp Brain per l'IA

Passaggio 5: verifica dell'oggetto

Sarete sorpresi di quanto sia facile perdere il filo del discorso.

Una volta che il contenuto principale è stato definito, rivedetelo alla ricerca di eventuali pregiudizi o opinioni personali.

Un riepilogo/riassunto oggetto deve attenersi ai fatti; ClickUp può aiutare anche in questo caso.

Potete assegnare ai membri del team attività di correzione o revisione delle sezioni, usare @menzioni per notificarle direttamente nei commenti e mantenere la conversazione organizzata all'interno della sezione commenti.

In questo modo, tutti sono sulla stessa pagina e si può garantire che il prodotto finale sia imparziale e controllato.

convertire i commenti in attività da svolgere e assegnarli al proprio team con ClickUp Assign Comments._

Passaggio 6: mantenere il testo conciso

Infine, meno è meglio.

Mantenete il riepilogo/riassunto breve e diretto: non è questo il luogo per un'immersione profonda.

Utilizzate la funzionalità di riepilogare/riassumere di ClickUp Brain per condensare il prodotto finale se vi sembra troppo prolisso. È anche possibile automatizzare questo processo utilizzando i Campi personalizzati in Attività di ClickUp per generare riepiloghi/riassunti per diversi progetti.

migliorate la qualità e l'efficienza dei vostri contenuti con le funzioni di modifica e correzione automatica di ClickUp Brain

Errori comuni da evitare

Quando si tratta di riepilogare/riassumere, c'è una linea sottile tra il catturare l'essenza di un testo e il perdersi nei meandri.

Per mantenere i vostri riepiloghi concisi e convincenti, è essenziale evitare questi cinque errori comuni:

Errore n. 1: Includere informazioni irrilevanti

Includere ogni minimo dettaglio è una tentazione, ma non sempre è meglio.

L'inclusione di informazioni irrilevanti può distrarre dalle idee principali e rendere il riepilogo/riassunto lungo e inefficace.

Ecco alcuni suggerimenti per identificare ed eliminare le informazioni irrilevanti e allo stesso tempo catturare le idee principali:

Attenersi alle idee principali . Mentre leggete, chiedetevi: "Questo dettaglio supporta il punto centrale?" In caso contrario, eliminatelo!

. Mentre leggete, chiedetevi: "Questo dettaglio supporta il punto centrale?" In caso contrario, eliminatelo! Utilizzate strumenti come la funzionalità di ClickUp Highlight per segnalare le parti più rilevanti , assicurando chiarezza al vostro riepilogo/riassunto.

, assicurando chiarezza al vostro riepilogo/riassunto. Provate ClickUp Brain per parafrasare e distillare sezioni più ampie: un modo efficace per individuare i punti critici senza perdere l'essenza del messaggio.

10 modelli di documentazione dei processi in Word e ClickUp per ottimizzare le vostre operazioni

Errore #2: Ripetere le informazioni invece di riepilogare/riassumere

Ripetere le informazioni parola per parola non significa riepilogare/riassumere, ma piuttosto incollare. L'obiettivo è essere concisi e chiari.

Ecco un consiglio per riepilogare/riassumere invece di ripetere: Riformulate le informazioni con parole vostre, concentrandovi sulle componenti cruciali.

Errore #3: non trasmettere il tono del testo

Il riepilogo/riassunto non riguarda solo ciò che viene detto, ma anche come viene detto. Se mancano il tono e lo scopo, il riepilogo può risultare piatto o impreciso.

Ecco alcuni consigli per identificare e trasmettere il tono e lo scopo di un testo:

Identificare il tono per capire se il testo è formale, informale, oggetto o soggettivo. Sta cercando di informare, persuadere o intrattenere? Il vostro riepilogo/riassunto dovrebbe riflettere questo aspetto

per capire se il testo è formale, informale, oggetto o soggettivo. Sta cercando di informare, persuadere o intrattenere? Il vostro riepilogo/riassunto dovrebbe riflettere questo aspetto Prestare attenzione al linguaggio usato e rispecchiarlo nella scrittura per mantenere l'atmosfera del testo originale

Errore #4: non citare correttamente la fonte

I riepiloghi hanno bisogno di citazioni corrette per dare credito a chi di dovere ed evitare il rischio di plagio/riassunto.

Inoltre, aiuta i lettori a trovare il testo originale se hanno bisogno di ulteriori dettagli.

💡 Pro Tip: Seguite lo stile di citazione appropriato: MLA, APA o Chicago. Includete il titolo, l'autore, il numero di pagina e i dettagli della pubblicazione. È un piccolo passaggio che contribuisce a mantenere la credibilità!

ClickUp vi aiuta a dire meno e a significare di più

Oggi, tutto ciò che supera le 700 parole è ufficialmente considerato un formato lungo.

Sebbene queste letture più lunghe abbiano un valore, riuscite a immaginare di navigarle senza riepilogo/riassunto? È un modo sicuro per perdere l'attenzione del pubblico a metà strada.

Ma c'è una buona notizia: scrivere un riepilogo/riassunto oggettivo non deve essere scoraggiante.

Con un po' di piano e seguendo i suggerimenti descritti in questo articolo, riuscirete a padroneggiare il processo in pochissimo tempo.

