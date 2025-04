In qualità di esperti di marketing, probabilmente vi sarete trovati in situazioni in cui trasmettere argomenti e idee complesse attraverso presentazioni statiche non ha funzionato. O il messaggio non è stato comunicato, o il pubblico ha perso interesse mentre eravate ancora alla terza diapositiva.

È qui che i video animati con lavagna online vengono in aiuto 🤩

Dalla divulgazione di concetti complessi al mantenimento del coinvolgimento degli spettatori, questi video utilizzano audio e immagini che rendono il processo divertente e coinvolgente. La parte migliore? Questi video di animazione vengono anche adattati a presentazioni per soddisfare le vostre esigenze professionali.

Nel blog di oggi, quindi, scoprirete come creare video e presentazioni per lavagne online coinvolgenti senza attrezzature o strumenti costosi. Iniziamo!

**Che cos'è un video con la lavagna online?

Siete mai stati seduti accanto a vostro figlio mentre seguiva le sue lezioni online?

In tal caso, potreste aver notato che gli insegnanti utilizzano illustrazioni disegnate a mano su una lavagna online per insegnare. Ecco come si presenta un'animazione alla lavagna! Video alla lavagna online mettono in movimento i messaggi, ed è per questo che sono così affascinanti da guardare. Negli scenari professionali, le presentazioni noiose possono essere un evento altrettanto terribile per il presentatore e per il pubblico. Ma è possibile ribaltare la situazione con video divertenti e accattivanti.

Con l'aiuto dei video della lavagna online, si semplificano idee complesse attraverso immagini, grafici e un intervallo di altri elementi multimediali, dando quasi l'impressione di raccontare una storia. Se da un lato questo aiuta a catturare l'attenzione di chi guarda la presentazione, dall'altro vi permette di fornire maggiori approfondimenti su un argomento e di spiegarlo con il vostro stile.

Come creare animazioni per la lavagna online?

Le animazioni della lavagna online sono divertenti da guardare. Non c'è dubbio che si tratti di due cose diverse! ✅

Ma qual è la ricetta per creare un'animazione online o un video esplicativo? È semplice. È sufficiente disporre dello strumento più completo per la gestione del lavoro, ClickUp !🤷🏻

Avete sentito bene! Con ClickUp è possibile creare video di animazione con lavagna online che richiedono la metà del lavoro richiesto e producono il doppio dei risultati. Grazie a diverse funzionalità/funzioni innovative, ClickUp è un eccellente strumento per la creazione di video di animazione per lavagne bianche creatore di animazioni alla lavagna online per scopi professionali.

Ecco la guida di passaggio all'uso di ClickUp per creare animazioni di lavagna online:

Passaggio 1: Scrivere la storia

Qual è la spina dorsale di un film di successo? Avete indovinato: una buona storia!

Anche nel caso delle animazioni per lavagna online, se la storia non è avvincente, nessuna quantità di grafica straordinaria o di effetti sonori accattivanti può compensarla.

collabora e redigi tutti i tuoi script di animazione per lavagne bianche su ClickUp Docs_

Iniziate scrivendo una sceneggiatura solida per il vostro video con lavagna online. Non è necessario essere grandi narratori.

Una volta raccolte le idee, visualizzate le scene attraverso le quali ritenete di poter trasmettere il vostro messaggio con maggiore facilità. Quindi, aprite Documenti ClickUp e iniziare a redigere tutto.

ottenere script per l'animazione della lavagna online con un solo prompt in ClickUp Brain

Se si tratta di un progetto di team, collaborate con gli altri membri per creare uno script solido. Assegnate attività ed elementi d'azione a persone specifiche e monitorate le modifiche per creare una bozza raffinata.

In alternativa, quando mancano le risorse o il tempo per scrivere la sceneggiatura della storia, lasciate che ClickUp Brain quando vi trovate in difficoltà, il cervello di ClickUp vi aiuta a modificare il testo, a generare idee e a perfezionare la bozza del vostro video. Questo potente assistente IA vi aiuta a modificare testi, generare idee e perfezionare la bozza del vostro video! 🛠️

Suggerimento per i professionisti: Vi sentite confusi nel mettere a punto ClickUp Brain per le vostre esigenze specifiche? Imparate il i diversi modi in cui ClickUp Brain e le sue principali funzionalità/funzioni sono stati sviluppati ti aiutano!

Passo 2: Pianificare le immagini

La storia? Fatto! Ora è il momento di decidere come sarà il vostro video di animazione.

Quando si creano video di animazione, è molto importante assicurarsi che la grafica corrisponda alla sceneggiatura. Questo si chiama piano visivo o storyboard. Se non sono sincronizzati, il messaggio si perde nella traduzione visiva, confondendo gli spettatori.

scoprite come saranno le vostre animazioni alla lavagna online in modo più realistico con ClickUp Whiteboards ClickUp Lavagna online risolve questo e altri problemi. Con le lavagne online, è possibile fare brainstorming di idee e creare storyboard digitali con immagini e illustrazioni adatte alla sceneggiatura. Collaborate con il vostro team in tempo reale per selezionare e organizzare i migliori.

assegnare visivamente elementi d'azione specifici ai diversi membri del team con ClickUp Tasks

Se pensate che ci sia ancora spazio per un aiuto, connettete la vostra lavagna online con Attività di ClickUp e assegnare elementi d'azione a specifici membri del team con una mano di disegno. In questo modo, lo storyboard digitale rispecchia il nucleo della sceneggiatura.

Per saperne di più: Guida per principianti alle lavagne online ClickUp con esempi di casi d'uso

Passaggio 3: registrare la voce fuori campo

La registrazione di una voce fuori campo espressiva e accattivante per il video di animazione è essenziale quanto la selezione della grafica e delle immagini giuste. Anche se lo stile di animazione è ottimo, il video verrà scartato se la voce fuori campo non è all'altezza.

Sebbene ClickUp non aiuti a registrare direttamente le voci fuori campo delle animazioni (questo renderebbe lo strumento troppo incredibile per essere vero!), Da fare ottimizza il processo.

Iniziate scaricando uno strumento di voiceover di terze parti sul vostro browser: ce ne sono molti gratis online. Caricate il vostro copione, sfogliate la libreria di voci IA dello strumento, scegliete la voce più appropriata per il vostro copione e generate il voiceover.

semplificate l'intero processo di creazione di voci fuori campo per le vostre animazioni su lavagna online con ClickUp Clips_

Sebbene l'intero processo sembri semplice, c'è molto spazio per la cattiva gestione e le inefficienze, ed è qui che si può impiegare ClickUp Clip .

Con Clip è possibile creare brevi registrazioni dello schermo che spiegano le sfumature della voce dell'animazione. Ad esempio, supponiamo che si stia realizzando un'animazione video di formazione e volete cambiare lo stile di tonalità durante una scena specifica. È sufficiente registrare la schermata e trasmettere il feedback ai membri del team.

Inoltre, è necessario designare attività dedicate per ogni membro del team, in modo che le registrazioni delle voci fuori campo possano essere programmate in modo efficiente. Stabilite le scadenze per la generazione delle voci fuori campo da parte di un membro del team, assegnate elementi d'azione per qualsiasi attività di post-produzione, ecc.

💡 Pro Tip: Ulteriori informazioni sull'utilizzo di diversi software per creare video di formazione di facile utilizzo per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione .

Passaggio 4: Animare le scene

L'animazione è la linfa vitale dei video per lavagna online. È l'elemento che li rende coinvolgenti, memorabili e, soprattutto, facili da comprendere. Quindi, diamo un po' di vita al vostro!

date vita alle vostre immagini utilizzando le integrazioni di ClickUp per animare i contenuti della lavagna con i migliori strumenti di animazione

Dopo aver preparato la sceneggiatura, le immagini e la voce fuori campo, utilizzare Integrazioni ClickUp per integrare la piattaforma con uno strumento di animazione. ClickUp dispone di oltre 1.000 integrazioni, per cui è facile trovare uno strumento e utilizzarlo per animare i video della lavagna online.

Utilizzo Attività di ClickUp per gestire il lungo processo di animazione. È sufficiente suddividere il progetto in attività più piccole e gestire lo stato di avanzamento, la Sequenza e altri dettagli di ciascuna.

La piattaforma ClickUp offre un'infinità di strumenti e integrazioni e ha davvero pensato a tutte le possibilità di project management.

Heath Hayden, Coordinatore dello sviluppo professionale del Tacoma Community College

Passaggio 5: aggiungere musica ed effetti sonori

A questo punto avrete un video completamente animato. Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere la musica giusta al contenuto del video.

Anche se la voce fuori campo è presente, se i video animati non hanno gli effetti sonori e la musica di sottofondo adeguati, non avranno l'impatto e la dinamicità che dovrebbero avere. Tuttavia, il problema più grande è la ricerca dell'audio di sottofondo. È necessario prestare attenzione a molti aspetti: **adattabilità al contenuto, problemi di copyright, licenza d'uso, ecc

utilizzate ClickUp Promemoria e ClickUp Sequenza per gestire e ottimizzare la post-produzione dei vostri video animati con lavagna online

È qui che si trovano funzionalità/funzione come ClickUp Promemoria e Sequenza di ClickUp si rivelano indispensabili. Con il loro aiuto, è possibile tenere traccia di ogni attività legata al reperimento e alla revisione di musica ed effetti sonori.

È possibile impostare sequenze di tempo, inviare promemoria e persino commentare un'attività per evidenziare i problemi di un brano. Queste funzionalità consentono anche di collaborare con il team per finalizzare la colonna sonora del video di animazione della lavagna online.

Passaggio 6: revisione e finalizzazione

Da fare, si passa alla modifica finale!

Poiché il video di animazione della lavagna online verrà utilizzato per scopi professionali, è fondamentale assicurarsi che sia rifinito e privo di errori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

collaborare con i membri del team sulle attività di ClickUp per eventuali modifiche e aggiustamenti dell'ultimo minuto

In questo contesto, non c'è niente di meglio che Attività di ClickUp . Con il suo aiuto, è possibile semplificare l'intero processo di modifica dei video. Due delle sue funzionalità/funzione che si rivelano esclusivamente utili in project management della lavagna online sono Commenti e approvazioni.

Se dovete modificare la scrittura, aggiungere testo, cambiare le animazioni o personalizzare un effetto vocale, potete facilmente taggare un membro del team nel vostro commento e assegnargli l'attività.

Con le Attività, inoltre, è possibile monitorare quotidianamente lo stato di ogni elemento d'azione. Una volta terminate tutte le attività, contrassegnatele come approvate e completate il progetto!

Come creare presentazioni alla lavagna online?

Avete appena imparato a creare video con la lavagna online, ma che dire di presentazioni ? Possono essere coinvolgenti come le animazioni? Sì, è possibile! È possibile trasformare una presentazione noiosa in una presentazione vivace semplicemente adattandola in un video di animazione per lavagna online. Ecco come fare:

Passaggio 1: Estrarre i punti chiave

Per creare una presentazione da un'animazione per lavagna online, iniziate estraendo i punti chiave. Quindi, elencate tutti i fatti, le cifre e i punti salienti che volete discutere nella vostra presentazione.

Passo 2: creare le diapositive

Una volta definiti i punti chiave, è il momento di creare le diapositive PPT. L'ideale sarebbe creare una diapositiva per ogni fatto, figura o punto chiave della presentazione. In questo modo il contenuto sarà meno opprimente per gli spettatori.

Per saperne di più: Come videoregistrarsi mentre si presenta un PowerPoint?

Passo 3: sincronizzazione della narrazione

Rendete la vostra presentazione più avvincente aggiungendovi una narrazione. Scrivete un copione da zero o scaricate quello usato nel video di animazione. È anche possibile modificare il testo, utilizzare diversi stili di narrazione, ecc.

Passo 4: Integrare le immagini

Successivamente, aggiungete elementi visivi alle vostre presentazioni alla lavagna online.

Da fare senza sforzo, ma in modo efficace, è lo screenshot del video creato con la lavagna online. Se il risultato non è soddisfacente, inserite immagini ed elementi multimediali da altre fonti, come le piattaforme di foto stock gratuite.

Passo 5: Organizzare la presentazione

Infine, è il momento di organizzare le diapositive. Il Modello di presentazione ClickUp è la scelta gratis perfetta in questo caso.

Personalizzabile e adatto ai principianti, questo modello consente di focalizzare e organizzare ogni sezione della presentazione alla lavagna online, aiutandovi a disporle sistematicamente. Oltre a questo, il modello di presentazione ClickUp aiuta anche:

Creare una struttura standard per le presentazioni

Tenere traccia di tutte le attività relative alla presentazione

Collaborare e raccogliere il feedback di tutti i membri del team su una presentazione

Ecco come ClickUp può trasformare compiti noiosi in presentazioni alla lavagna divertenti e avvincenti.

**Crea video e presentazioni di animazione per lavagne online come mai prima d'ora con ClickUp!

Le animazioni e le presentazioni alla lavagna online possono sembrare un affare di lusso e, in un certo senso, lo sono!

Tuttavia, dato l'incredibile coinvolgimento e l'attenzione che ricevono, la loro creazione con un creatore di animazioni per lavagna online è diventata parte integrante del panorama aziendale.

Ma la sfida non finisce qui. Anche se si creano video e presentazioni animate per la prossima riunione, come si fa a scegliere un creatore di animazioni per lavagna online dotato di tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie?

Una soluzione unica per la gestione del lavoro come ClickUp fa bene il suo lavoro. L'ampia libreria di funzionalità e funzioni di ClickUp include tutto ciò che serve per creare video e presentazioni animate dalle lavagne online.

Quindi affrettatevi e iscrivetevi oggi stesso su ClickUp per progettare animazioni alla lavagna online divertenti e creative!