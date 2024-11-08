i 10 migliori generatori di piani per l'IA per il 2025

Come educatore, pianificare lezioni e compiti settimana dopo settimana può essere travolgente.

Il vostro migliore amico in questo processo? Uno strumento di pianificazione delle lezioni IA che può alleggerire e snellire il vostro carico di lavoro in misura notevole!

Con gli strumenti di IA, potete generare piani di lezione personalizzati e concentrarvi maggiormente su ciò che conta davvero: l'insegnamento.

Per questo articolo, ho testato più di 20 diversi generatori di piani di lezione IA (così non dovrete farlo voi) prima di restringere il campo ai miei 10 preferiti.

Cosa cercare in un generatore di piani didattici IA?

Anche se l'IA vi lascerà a bocca aperta a prima vista, non tutti gli strumenti sono adatti.

Il miglior strumento di IA dovrebbe farvi risparmiare tonnellate di tempo, essere super facile da consultare, avere la capacità di creare abilità di pianificazione delle lezioni e integrarsi senza sforzo nella vostra routine di insegnamento.

Ecco alcune funzionalità/funzione indispensabili da ricercare in un generatore di piani didattici IA:

Allineamento del curriculum : Uno strumento di IA di alto livello si assicurerà che i piani delle lezioni siano allineati con gli standard educativi federali o statali. Questo garantisce che le lezioni coprano tutte le materie importanti

: Uno strumento di IA di alto livello si assicurerà che i piani delle lezioni siano allineati con gli standard educativi federali o statali. Questo garantisce che le lezioni coprano tutte le materie importanti Approfondimenti comportamentali : Alcuni strumenti di IA avanzati possono analizzare il comportamento degli studenti in classe, ad esempio chi si impegna e chi no. Individuando tempestivamente le tendenze, è possibile migliorare la partecipazione degli studenti

: Alcuni strumenti di IA avanzati possono analizzare il comportamento degli studenti in classe, ad esempio chi si impegna e chi no. Individuando tempestivamente le tendenze, è possibile migliorare la partecipazione degli studenti Integrazione tra le materie : Ciò che rende grande uno strumento di IA è la possibilità di mescolare e abbinare le materie nei piani di lezione generati. Che si tratti di combinare la matematica con le scienze o di combinare la storia con una mappa del mondo in geografia, questa funzionalità/funzione vi aiuta a creare lezioni coinvolgenti e dinamiche per i vostri studenti

: Ciò che rende grande uno strumento di IA è la possibilità di mescolare e abbinare le materie nei piani di lezione generati. Che si tratti di combinare la matematica con le scienze o di combinare la storia con una mappa del mondo in geografia, questa funzionalità/funzione vi aiuta a creare lezioni coinvolgenti e dinamiche per i vostri studenti Gamification : La gamification sta prendendo il sopravvento. Voglio dire, migliorareil rendimento degli studenti dell'89,45% non è un'impresa da poco. Quindi, naturalmente, il giustoStrumento di IA per il piano delle lezioni offrirà suggerimenti per gamificare l'apprendimento, dai quiz alla distribuzione virtuale di mappe del mondo

: La gamification sta prendendo il sopravvento. Voglio dire, migliorareil rendimento degli studenti dell'89,45% non è un'impresa da poco. Quindi, naturalmente, il giustoStrumento di IA per il piano delle lezioni offrirà suggerimenti per gamificare l'apprendimento, dai quiz alla distribuzione virtuale di mappe del mondo Modelli personalizzabili: Non ci sono due classi uguali e nemmeno i vostri piani di lezione dovrebbero esserlo. Un buon strumento di IA fornisce modelli altamente personalizzabilimodelli di piani di lezione altamente personalizzabili che si adattano a diversi stili di insegnamento e forniscono lezioni efficaci

10 Migliori generatori di piani di lezione IA per gli educatori

Lasciate che vi dipinga un'immagine. È venerdì e avete appena finito un'intera settimana di lezioni. Ora dovete pianificare le lezioni della prossima settimana, organizzare i compiti e magari inserire qualche modulo di formazione.

È estenuante. Ed è qui che usare l'IA per pianificare le lezioni può essere incredibilmente utile.

Sulla base delle mie ricerche, ecco i migliori strumenti di IA per la generazione di piani di lezione che vi aiuteranno a recuperare tempo, ridurre lo stress e mantenere gli studenti impegnati.

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione delle lezioni e la gestione intuitiva dei progetti)

Vi presento ClickUp, il mio generatore di piani didattici IA preferito.

Con ClickUp, la creazione di piani di studio non è più un processo lungo e complesso. È una piattaforma all-in-one che vi permette di scrivere i piani di lezione direttamente in Documenti ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Student-Docs.avif Semplificare la creazione e la gestione dei piani didattici con ClickUp Docs /$$$img/

semplificare la creazione e la gestione dei piani di studio con ClickUp Docs

Contemporaneamente, è possibile organizzare tutto, dalle attività allo stato degli studenti.

Ed è qui che avviene la magia: l'assistente ClickUp AI integrato, ClickUp Brain consente di generare attività per ogni fase di pianificazione delle lezioni, sia che si tratti dell'impostazione degli obiettivi didattici, della programmazione dei compiti o della modifica delle lezioni per i singoli studenti.

migliora le tue note con ClickUp Brain's AI Writing_

Le funzionalità di project management di ClickUp aiutano anche con gestione della formazione -dalla gestione delle risorse accademiche alla creazione e condivisione dei programmi delle lezioni.

Con ClickUp è possibile scrivere i piani delle lezioni, sincronizzarli con Google Calendar e utilizzare ClickUp Brain per creare risorse aggiuntive, come la preparazione di quiz e materiali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Brain : Assistente dotato di IA che fa il lavoro pesante, dal brainstorming delle idee per le lezioni all'allineamento con gli standard curricolari

: Assistente dotato di IA che fa il lavoro pesante, dal brainstorming delle idee per le lezioni all'allineamento con gli standard curricolari AI Knowledge Manager : Trova istantaneamente le risposte alle vostre domande e assicura che i piani delle lezioni siano completi e allineati agli obiettivi di apprendimento

: Trova istantaneamente le risposte alle vostre domande e assicura che i piani delle lezioni siano completi e allineati agli obiettivi di apprendimento Google Calendar integrazione: Sincronizzazione dei piani delle lezioni, delle riunioni e delle scadenze senza soluzione di continuità in Google Calendar via ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-11.jpeg Integrazione di ClickUp con Google Calendar per il piano didattico dell'IA /$$$img/

rimanete organizzati con l'integrazione di ClickUp con Google Calendar

Personalizzabile modelli di piani di lezione: Un tesoro di modelli adatti al vostro stile di insegnamento. Modificateli facilmente per adattarli alle esigenze della vostra classe

modelli di piani di lezione: Un tesoro di modelli adatti al vostro stile di insegnamento. Modificateli facilmente per adattarli alle esigenze della vostra classe Lavagne online per il piano visivo: Trasformare le idee in attività con Le lavagne online di ClickUp -Ottime per gli studenti visivi e per il piano interattivo delle lezioni

Limiti di ClickUp

Complessità iniziale: Con così tante funzionalità/funzione, può sembrare un po' troppo quando si inizia a lavorare

Prezzi di ClickUp

Free Forever : è un'applicazione che può sembrare un po' troppo complessa quando si è agli inizi

: è un'applicazione che può sembrare un po' troppo complessa quando si è agli inizi Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

➡️ Leggi anche: 10 Migliori app per pianificare e calendari IA

2. LessonPlans.ai (la migliore per la generazione di lezioni personalizzate)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/639c8210aa5d34297a3e3295\_FinalStatep1080.png LessonPlans.ai (Il migliore per la generazione di lezioni personalizzate) /$$$img/

via LessonPlans.ai Vi presentiamo LessonPlans.ai, il nuovo compagno di classe dotato di IA che promette di rendere la pianificazione delle lezioni 10 volte più veloce.

Progettato per gli educatori K-12 con esigenze specifiche, LessonPlans.ai permette di creare piani di lezione dettagliati e coinvolgenti con pochi clic. È sufficiente inserire l'argomento e l'IA fornisce un piano pronto per l'uso con attività e guide di passaggio.

Lo svantaggio è che il piano gratuito dello strumento è piuttosto limitato, mentre i piani a pagamento possono sembrare un po' troppo costosi.

LezioniPiani.ai migliori funzionalità/funzione

Personalizzazione : Adatta i piani generati dall'IA al tuo stile di insegnamento

: Adatta i piani generati dall'IA al tuo stile di insegnamento Guide passo-passo : Ogni piano include una guida strutturata e facile da seguire

: Ogni piano include una guida strutturata e facile da seguire Attività coinvolgenti : L'IA suggerisce attività divertenti e interattive che aiutano gli studenti non solo a imparare ma anche a conservare il materiale

: L'IA suggerisce attività divertenti e interattive che aiutano gli studenti non solo a imparare ma anche a conservare il materiale Compatibilità con più classi: Che si tratti di matematica, scienze o letteratura, LessonPlans.ai è in grado di generare lezioni per qualsiasi argomento e livello di istruzione

Limiti di LessonPlans.ai

Funzioni gratis limitate: Il livello gratuito offre solo un'anteprima e per usufruire di tutto il potenziale dello strumento è necessario effettuare l'aggiornamento alla versione a pagamento

Prezzi di LessonPlans.ai

Piano Pro : $49/anno

: $49/anno Istruzione e organizzazioni non profit: Prezzi speciali disponibili

3. Piano di lezione IA (ideale per la creazione di lezioni allineate agli standard)

via Piano di lezione sull'IA Questa piattaforma alimentata dall'IA consente di creare in pochi minuti piani di lezione personalizzati e allineati agli standard.

Avete bisogno di un piano specifico per età che corrisponda perfettamente al vostro libro di testo e agli standard statali? Da fare. Volete del materiale di supporto come quiz, rubriche e fogli di lavoro? Nessun problema.

Inoltre, la piattaforma consente di selezionare diversi formati, assicurando che le lezioni siano in linea con gli standard educativi e lo stile di insegnamento.

L'aspetto negativo di questo strumento è la sua complessità; mi sono trovato in difficoltà durante la personalizzazione dei modelli e la creazione dei profili delle classi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### /IA Lesson Plan

Conoscenza della materia : L'IA è addestrata come esperta in tutte le materie, assicurando che i piani di lezione siano accurati e allineati con gli standard curricolari

: L'IA è addestrata come esperta in tutte le materie, assicurando che i piani di lezione siano accurati e allineati con gli standard curricolari Assistenza alle lezioni completamente personalizzabile : È possibile creare modelli personalizzati di piani di lezione per soddisfare esigenze personali e didattiche

: È possibile creare modelli personalizzati di piani di lezione per soddisfare esigenze personali e didattiche Memoria del libro di testo : L'IA ricorda tutte le pagine dei vostri libri di testo, permettendovi di integrare facilmente i contenuti nelle vostre lezioni

: L'IA ricorda tutte le pagine dei vostri libri di testo, permettendovi di integrare facilmente i contenuti nelle vostre lezioni Multipli formati di piano : Scegliete tra i formati più diffusi come 5E, tassonomia di Bloom e altro ancora, il tutto con un solo clic

: Scegliete tra i formati più diffusi come 5E, tassonomia di Bloom e altro ancora, il tutto con un solo clic Creazione di risorse complete: Creazione semplice di materiali di supporto come rubriche, fogli di lavoro e valutazioni per integrare i piani delle lezioni

Limiti del piano di lezione IA

Limite del piano gratuito : Il piano Free offre solo alcune funzionalità/funzione, il che significa che è necessario effettuare l'upgrade per usufruire di tutto il potenziale

: Il piano Free offre solo alcune funzionalità/funzione, il che significa che è necessario effettuare l'upgrade per usufruire di tutto il potenziale Complessità della configurazione: La personalizzazione dei modelli e l'impostazione dei profili delle classi possono richiedere inizialmente del tempo

Prezzi di IA Lesson Plan

Versione di prova gratuita

Piano base : $29/fatturato mensilmente

: $29/fatturato mensilmente Piano Enterprise: $$$7/fatturati in tre pagamenti

➡️ Leggi anche: 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi

4. Learnt.ai (la migliore per un'istruzione completa basata sull'IA)

via Imparato.ai Immaginate di avere un assistente super potenziato in grado di gestire tutto, dal piano delle lezioni alla generazione di rompighiaccio, in pochi secondi.

Questo è Learnt.ai, l'assistente IA che fa tutto.

Con oltre 110 strumenti di IA, Learnt.ai vi aiuta ad affrontare ogni attività, dalla creazione di attività interattive di e-learning alla generazione di domande di riflessione critica più velocemente della pausa pranzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Learnt.ai

Oltre 110 strumenti di IA : Dalla generazione di piani di lezione alla creazione di compiti resistenti all'IA, Learnt.ai ha uno strumento per quasi tutte le attività didattiche che vi vengono in mente

: Dalla generazione di piani di lezione alla creazione di compiti resistenti all'IA, Learnt.ai ha uno strumento per quasi tutte le attività didattiche che vi vengono in mente /IA sidekicks: Pensate a loro come a dei mini assistenti, pronti ad aiutarvi a fare brainstorming, a creare contenuti e ad aggiungere ispirazione alla vostra prossima lezione o progetto

Memoria del libro di testo: Learnt.ai ricorda tutto, consentendo di generare contenuti perfettamente adattati ai libri di testo specifici

Limiti di Learnt.ai

Prezzo più alto: L'accesso agli strumenti e ai modelli di IA di alto livello comporta un prezzo più elevato, che potrebbe essere limitante per gli educatori attenti al budget

Prezzi di Learnt.ai

**Gratuito

Starter : $6/mese

: $6/mese Essenziale : $9/mese

: $9/mese Professionale: $39/mese

➡️ Leggi anche: 20 migliori strumenti software per la gestione delle attività per migliorare i flussi di lavoro

5. Magicschool.ai (il migliore per le soluzioni IA all-in-one per le scuole)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/65b130dc056e81b77ec9186f\\_pic1-5e4-p-800.png Magicschool.ai (il migliore per le soluzioni IA all-in-one per le scuole) /$$$img/

via Magicschool.ai Passate al futuro dell'istruzione con MagicSchool.ai, una piattaforma basata sull'IA progettata appositamente per le scuole e gli educatori.

Con MagicSchool.ai, gli educatori possono accedere a oltre 70 strumenti di IA, dai generatori di piani didattici ai PEI Strumenti di IA per la scrittura .

La piattaforma include anche MagicSchool for Students, un set di strumenti alimentati dall'IA responsabile progettato per costruire l'alfabetizzazione all'IA e aiutare gli studenti a usare l'IA in modo efficace (e sicuro).

Da fare è stata l'estrema estensibilità della piattaforma stessa: ci sono molti strumenti da usare e, come utente alle prime armi, mi è sembrato piuttosto opprimente. Inoltre, il piano Free mi è sembrato piuttosto limitato in termini di utilizzo dell'IA.

Le migliori funzionalità di MagicSchool.ai

Oltre 70 strumenti di IA : Aiuta gli educatori in tutto, dai piani delle lezioni alla stesura di valutazioni, PEI e altro ancora

: Aiuta gli educatori in tutto, dai piani delle lezioni alla stesura di valutazioni, PEI e altro ancora Strumenti di IA per gli studenti : 40+ strumenti di IA responsabili progettati per gli studenti per costruire l'alfabetizzazione all'IA e assistere l'apprendimento senza sostituire il pensiero critico

: 40+ strumenti di IA responsabili progettati per gli studenti per costruire l'alfabetizzazione all'IA e assistere l'apprendimento senza sostituire il pensiero critico Integrazione con gli LMS : Esportazione con un solo clic in Google Classroom, Microsoft e altro ancora, per semplificare l'implementazione dell'IA nei flussi di lavoro esistenti

: Esportazione con un solo clic in Google Classroom, Microsoft e altro ancora, per semplificare l'implementazione dell'IA nei flussi di lavoro esistenti Risorse di formazione: Opzioni di formazione integrate, come corsi di certificazione e video walkthrough, per aiutare gli educatori a sfruttare al meglio le funzionalità/funzione di MagicSchool

Limiti di MagicSchool.ai

Limiti dinamici del livello gratuito: La versione gratuita ha limiti di utilizzo che possono fluttuare in base all'attività complessiva della piattaforma, il che potrebbe essere frustrante per gli utenti più esperti

MagicSchool.ai prezzi

MagicSchool Free : $0/mese

: $0/mese MagicSchool Plus : $99,96/anno

: $99,96/anno MagicSchool Enterprise: Prezzo personalizzato

6. ChatGPT (Ideale per piani di lezione e idee creative che fanno risparmiare tempo)

via ChatGPT ChatGPT è diventato rapidamente un pratico assistente per gli insegnanti che desiderano risparmiare tempo sui piani delle lezioni, sui quiz e persino sulla valutazione.

Un sondaggio ha rivelato che il 40% degli insegnanti usa ChatGPT almeno una volta alla settimana per creare valutazioni, mentre il 73% ritiene che abbia reso i loro studenti più produttivi.

Ho trovato lo strumento generalmente abbastanza utile. Tuttavia, Da fare mi sono imbattuto in istanze in cui i risultati generati erano logicamente inaccurati. Da fare un confronto con altri strumenti di questo elenco specificamente progettati per gli educatori, ChatGPT mi è sembrato abbastanza insufficiente come generatore completo di piani di lezione IA

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : Genera risposte simili a quelle umane, aiutando gli insegnanti a creare piani di lezione, quiz e altro con facilità

: Genera risposte simili a quelle umane, aiutando gli insegnanti a creare piani di lezione, quiz e altro con facilità Piani di lezione con risparmio di tempo : Creare piani di lezione dettagliati e personalizzati in pochi secondi. Basta chiedere a ChatGPT di creare un piano per qualsiasi livello o materia

: Creare piani di lezione dettagliati e personalizzati in pochi secondi. Basta chiedere a ChatGPT di creare un piano per qualsiasi livello o materia Maggiore creatività: Che si tratti di attività extracurricolari o di idee per progetti, ChatGPT stimola la creatività, offrendo nuovi modi per coinvolgere gli studenti

Limiti di ChatGPT

Problemi di precisione : Sebbene ChatGPT sia in grado di produrre risposte simili a quelle di un essere umano, non esegue il fact-checking, quindi controllate due volte le informazioni prima di usarle in classe

: Sebbene ChatGPT sia in grado di produrre risposte simili a quelle di un essere umano, non esegue il fact-checking, quindi controllate due volte le informazioni prima di usarle in classe Contenuti lunghi : ChatGPT può avere difficoltà a riepilogare testi più lunghi o a fornire risultati coesivi quando si tratta di contenuti estesi

: ChatGPT può avere difficoltà a riepilogare testi più lunghi o a fornire risultati coesivi quando si tratta di contenuti estesi Preoccupazioni etiche: È possibile che vengano generati contenuti inappropriati (ad esempio, pregiudizi, errori logici), quindi la supervisione dell'insegnante è essenziale quando gli studenti lo usano

ChatGPT Prezzi

ChatGPT Free : $0

: $0 ChatGPT Plus: $20/mese

ChatGPT recensioni e valutazioni

G2 : 4.7/5 (600+ recensioni)

: 4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

➡️ Leggi anche: 15 migliori app per la pianificazione giornaliera

7. Auto Classmate (la migliore per piani didattici curati e allineati allo stato)

via Auto Classmate Basato su GPT-4, Auto Classmate permette di creare piani di lezione completamente personalizzabili e pronti per essere implementati in classe con il minimo lavoro richiesto.

Inoltre, se avete bisogno di aiuto per perfezionare il vostro approccio, il chatbot Instructional Coach, alimentato dall'IA, può guidarvi.

Tuttavia, lo strumento presenta integrazioni limitate con i principali sistemi di gestione dell'apprendimento, il che può essere un limite per molti insegnanti.

Funzionalità/funzione migliori di Auto Classmate

Chatbot IA per l'istruzione : Avete bisogno di aiuto per mettere a punto la vostra lezione? Il chatbot IA agisce come un allenatore didattico virtuale, offrendo consigli su come ottimizzare i piani didattici

: Avete bisogno di aiuto per mettere a punto la vostra lezione? Il chatbot IA agisce come un allenatore didattico virtuale, offrendo consigli su come ottimizzare i piani didattici Strumento di previsione del piano di lezione e delle attività : Prevede le dinamiche e i risultati della classe prima ancora di passare in classe, dandovi un vantaggio nella preparazione

: Prevede le dinamiche e i risultati della classe prima ancora di passare in classe, dandovi un vantaggio nella preparazione Generatori di attività di coinvolgimento : Aggiungete facilmente attività interattive e incentrate sugli studenti ai vostri piani di lezione. Questi strumenti aiutano a coinvolgere ed entusiasmare gli studenti

: Aggiungete facilmente attività interattive e incentrate sugli studenti ai vostri piani di lezione. Questi strumenti aiutano a coinvolgere ed entusiasmare gli studenti Generatore di domande "preferiresti ": Aggiunge istantaneamente domande divertenti e specifiche per ogni grado di scuola per mantenere le discussioni in classe vivaci e coinvolgenti

Limiti di Auto Classmate

Modello gratuito : Le migliori funzionalità, come il salvataggio e la modifica dei piani di lezione, richiedono una sottoscrizione premium

: Le migliori funzionalità, come il salvataggio e la modifica dei piani di lezione, richiedono una sottoscrizione premium Integrazione con gli LMS: Al momento manca l'integrazione diretta con le principali piattaforme LMS, ma potrebbero esserci aggiornamenti futuri

Prezzi di Auto Classmate

Auto Classmate premium : $10/mese per l'accesso a tutti gli strumenti di IA, alla modifica dei piani di lezione e al coaching istruttivo di IA.

: $10/mese per l'accesso a tutti gli strumenti di IA, alla modifica dei piani di lezione e al coaching istruttivo di IA. Prezzi per scuole o distretti: Prezzo personalizzato

8. Curipod (il migliore per la pianificazione di lezioni interattive e multimediali)

via Curipod Che si tratti di matematica, scienze o ELA, Curipod offre un tesoro di strumenti per aiutarvi a creare lezioni dinamiche e ricche di contenuti multimediali che stimolano gli studenti a imparare. Inoltre, grazie alle analisi integrate, è possibile monitorare il coinvolgimento degli studenti per capire cosa funziona e modificare ciò che non funziona.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curipod

Piani di lezione completi : Inserite un argomento o un oggetto e Curipod genererà una lezione completa con attività suggerite, contenuti multimediali e domande di discussione

: Inserite un argomento o un oggetto e Curipod genererà una lezione completa con attività suggerite, contenuti multimediali e domande di discussione Modelli personalizzabili : Adatta facilmente i contenuti generati dall'IA per adattarli al tuo stile di insegnamento e alle esigenze della tua classe

: Adatta facilmente i contenuti generati dall'IA per adattarli al tuo stile di insegnamento e alle esigenze della tua classe Multimedialità interattiva : Curipod offre attività drag-and-drop e contenuti multimediali (video, immagini, ecc.) per rendere le lezioni più coinvolgenti

: Curipod offre attività drag-and-drop e contenuti multimediali (video, immagini, ecc.) per rendere le lezioni più coinvolgenti Analisi del coinvolgimento degli studenti : Monitoraggio in tempo reale del modo in cui gli studenti interagiscono con la lezione, aiutandovi a modificare il vostro approccio per migliorare il coinvolgimento

: Monitoraggio in tempo reale del modo in cui gli studenti interagiscono con la lezione, aiutandovi a modificare il vostro approccio per migliorare il coinvolgimento Integrazione con gli LMS: Integrazione perfetta di Curipod con piattaforme come Google Classroom, Microsoft Teams e Clever per un'esperienza didattica ancora più fluida

Limiti di Curipod

Funzionalità/funzione avanzate dietro paywall: Funzionalità come gli approfondimenti sugli studenti e le traduzioni illimitate delle lezioni sono disponibili solo nel piano premium School & District

Prezzi di Curipod

Piano base : $0

: $0 Piano per scuole e distretti: $3.999/scuola

9. Planboard (il migliore per la pianificazione delle lezioni e la valutazione senza sforzo)

via Plancia Creata da Chalk, Planboard è la soluzione perfetta per gli insegnanti che vogliono semplificare la pianificazione, la valutazione e il monitoraggio, il tutto dal proprio smartphone o laptop.

La parte migliore? È gratis.

Planboard offre l'integrazione degli standard, la codifica per colore delle materie e la possibilità di incorporare nei piani delle lezioni contenuti multimediali come video e documenti.

Inoltre, si integra con Google Classroom, in modo da poter pubblicare direttamente le lezioni e tenere gli studenti al corrente.

Le migliori funzionalità/funzione di Planboard

Integrazione degli standard : Cerca e aggiungi facilmente gli standard statali, provinciali o internazionali ai tuoi piani di lezione e vedili a colpo d'occhio per una rapida consultazione.

: Cerca e aggiungi facilmente gli standard statali, provinciali o internazionali ai tuoi piani di lezione e vedili a colpo d'occhio per una rapida consultazione. Ricchi contenuti multimediali : Aggiungete video, immagini, Documenti Google e altro ancora ai vostri piani di lezione per un facile accesso durante l'insegnamento

: Aggiungete video, immagini, Documenti Google e altro ancora ai vostri piani di lezione per un facile accesso durante l'insegnamento Calendario integrato : Organizza il flusso delle lezioni per giorni, settimane o mesi con un calendario a colori per una rapida programmazione degli argomenti

: Organizza il flusso delle lezioni per giorni, settimane o mesi con un calendario a colori per una rapida programmazione degli argomenti Sistema di valutazione : Monitoraggio dello stato degli studenti con valutazioni basate sugli standard e portfolio personalizzabili che possono includere note, immagini e video

: Monitoraggio dello stato degli studenti con valutazioni basate sugli standard e portfolio personalizzabili che possono includere note, immagini e video Integrazione con Google Classroom: Integrazione perfetta dei piani di studio con Google Classroom, per pubblicare le lezioni con un semplice clic

limiti di #### Planboard

Pianificazione a rotazione limitata: Supporta cicli A/B, ma una programmazione più complessa può richiedere regolazioni manuali

Prezzi di Planboard

Piano Free: $0

➡️ Leggi anche: 10 Migliori software di pianificazione delle attività per i Task Manager

10. Teachology.ai (il migliore per la creazione di lezioni IA consapevoli dal punto di vista pedagogico)

via Teachology.ai Teachology.ai offre una suite di strumenti di IA progettati per far risparmiare tempo e lavoro agli educatori.

Ma l'obiettivo non è solo la velocità, bensì la qualità. Con l'IA pedagogy-aware, creerete contenuti veloci, allineati agli standard educativi e ricchi di risultati di apprendimento.

Dalla generazione di quiz alla progettazione di intere unità di lavoro, Teachology.ai vi dà la possibilità di concentrarvi su ciò che conta davvero: l'insegnamento.

Le migliori funzionalità di Teachology.ai

Piani di lezione multiformato : Elaborazione di lezioni in pochi minuti ed esportazione nei formati preferiti come Word, PDF o Markdown

: Elaborazione di lezioni in pochi minuti ed esportazione nei formati preferiti come Word, PDF o Markdown Strumenti di valutazione : Creazione di valutazioni completate da criteri di valutazione robusti e basati su rubriche per semplificare il processo di valutazione

: Creazione di valutazioni completate da criteri di valutazione robusti e basati su rubriche per semplificare il processo di valutazione Allineato agli standard : Che si insegni negli Stati Uniti, in Australia o altrove, Teachology aiuta ad allineare le lezioni agli standard pertinenti (Common Core, TEKS, ecc.)

: Che si insegni negli Stati Uniti, in Australia o altrove, Teachology aiuta ad allineare le lezioni agli standard pertinenti (Common Core, TEKS, ecc.) Unità di lavoro personalizzabili : Progettare corsi e unità interdisciplinari che possono essere erogati nell'arco di settimane o mesi, tutti personalizzati in base agli specifici risultati di apprendimento

: Progettare corsi e unità interdisciplinari che possono essere erogati nell'arco di settimane o mesi, tutti personalizzati in base agli specifici risultati di apprendimento Feedback personalizzato: Utilizzate l'IA per generare commenti personalizzati per ogni studente, risparmiando ore di lavoro agli amministratori

Limiti di Teachology.ai

Funzioni gratuite limitate : La versione gratis offre un accesso limitato ai crediti IA, alle dimensioni di caricamento e alle risorse. È necessario effettuare l'aggiornamento per ottenere funzionalità più solide

: La versione gratis offre un accesso limitato ai crediti IA, alle dimensioni di caricamento e alle risorse. È necessario effettuare l'aggiornamento per ottenere funzionalità più solide Accesso API di base: L'accesso completo alle API e allo Studio è disponibile solo con il piano Pro, che può essere necessario per gli utenti più avanzati

Prezzi di Teachology.ai

Piano Free : $0/mese

: $0/mese Piano iniziale : $6/mese

: $6/mese Piano Pro: $12/mese

➡️ Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di lavoro in Excel e ClickUp

Lezione uno: padroneggiare la classe con ClickUp

Se pensate che solo gli studenti utilizzino l'IA per i loro studi, ripensateci.

Più della metà della forza lavoro mondiale nel campo dell'insegnamento utilizza l'IA nelle proprie attività quotidiane, con un'alta percentuale di studenti che non hanno mai avuto problemi 32% che si affidano per i piani delle lezioni.

Ma siamo onesti: gli insegnanti come voi, con un'agenda piena di impegni, hanno bisogno di qualcosa di più dei contenuti generati dall'IA. Avete bisogno di uno strumento completo per archiviare, organizzare e riciclare il vostro lavoro senza sforzo.

È qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp combina la potenza dell'IA con funzionalità di project management per aiutare gli insegnanti come voi a creare e gestire facilmente i piani delle lezioni.

Se desiderate semplificare il vostro flusso di lavoro e gestire i vostri piani di studio senza sforzo.. iscrivetevi a ClickUp oggi.