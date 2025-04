Come utilizzare il marketing conversazionale per ottenere il massimo dei benefici

In un mondo in cui le finestre In arrivo sono inondate da email smielate e DM con pitch slap, molti clienti cercano qualcosa di diverso: una conversazione genuina con un marchio e i suoi rappresentanti senza la pressione di prendere una decisione immediata.

È qui che entra in gioco il marketing conversazionale. Introduce il tocco umano nel marketing, sostituendo i messaggi roboanti con una comunicazione reale, senza stringhe.

Il marketing conversazionale si concentra sulla creazione di una connessione umana, il che lo rende particolarmente efficace strategia di comunicazione di marketing per fidelizzare i clienti e aumentare le vendite commerciali.

Pensate a email che i vostri clienti vogliono leggere, a pubblicità che vogliono finire di guardare e a moduli lunghi che mantengano la loro attenzione fino alla fine.

Tutto questo è possibile grazie a pratiche strategie di marketing conversazionale. Con le giuste messaggi app giuste avrete gli strumenti per coinvolgere un maggior numero di potenziali clienti, creare connessioni autentiche e trasformare i contatti in clienti fedeli.

Cos'è il marketing conversazionale?

Il marketing conversazionale è un approccio nuovo e orientato al dialogo per interagire con i clienti. La combinazione di canali di comunicazione automatizzati con punti di contatto umani strategici consente agli addetti al marketing di creare "cicli di conversazione continui", dialoghi continui che si evolvono a ogni interazione per elevare l'esperienza del cliente.

Da fare: perché il marketing conversazionale?

I professionisti del settore commerciale e del marketing sono costantemente sotto pressione per distinguersi e attirare l'attenzione. Con tutto questo rumore, offrire un'esperienza personalizzata può sembrare quasi impossibile.

Ecco perché il marketing conversazionale è diventato la soluzione ideale per le aziende per aumentare l'engagement one-to-one. Utilizzando chatbot, chat dal vivo e messaggi personalizzati, i marchi interagiscono con i clienti istantaneamente e rispondono alle loro esigenze, indipendentemente dalla fase del processo di acquisto.

Invece di far aspettare i clienti per giorni per una risposta o di lasciarli in sospeso dopo la compilazione di moduli, questa strategia garantisce che ogni interazione sia diretta, immediata e veramente umana.

Approssimativamente 79% delle aziende riferisce che l'integrazione dei bot di marketing conversazionale ha migliorato la fidelizzazione dei clienti, l'aumento delle vendite e dei ricavi: una vittoria per i clienti e per le aziende.

Ora che avete una discreta conoscenza del marketing conversazionale e dei suoi vantaggi, discutiamo i componenti chiave che rendono questo approccio efficace.

Elementi chiave del marketing conversazionale

Creare una strategia di marketing conversazionale di esito positivo significa combinare diversi elementi per coinvolgere il pubblico. Ogni elemento avvicina il vostro marchio all'offerta di un'esperienza personalizzata e intuitiva.

Le conversazioni avvengono al ritmo del cliente

Il marketing conversazionale riunisce i clienti alle loro condizioni. Invece di aspettarsi che i clienti si impegnino solo in orari prestabiliti, questo approccio permette ai clienti di iniziare e terminare le conversazioni a loro piacimento.

Se il supporto in tempo reale è ottimo, lo è anche avere la flessibilità di rispondere quando si vuole, soprattutto quando una giornata impegnativa comporta l'interruzione e la ripresa delle conversazioni in un secondo momento.

Le conversazioni possono essere scalate senza problemi

Poiché le interazioni avvengono al ritmo del cliente, le aziende hanno bisogno di un modo scalabile per soddisfare le esigenze di tutti. Strumenti di IA per il servizio clienti si rivelano utili in questo caso, gestendo le domande di routine e offrendo un supporto istantaneo quando le conversazioni dal vivo con i rappresentanti non sono disponibili.

I chatbot possono guidare i clienti e offrire soluzioni senza sostituire l'interazione umana. Questa flessibilità mantiene l'esperienza del cliente positiva e coinvolgente.

Il chatbot di H&M integrato nel sito web dell'assistenza clienti

Per istanza, H&M utilizza un chatbot per assistere i clienti nel monitoraggio degli ordini, nella ricerca dei prodotti e nei resi, assicurando un'esperienza di acquisto senza problemi.

Le conversazioni aiutano ad acquisire informazioni attraverso il contesto

Sappiamo tutti come si sentono le conversazioni senza contesto. Sono goffe e ripetitive. Con il marketing conversazionale, ogni interazione ha un retroscena e l'accesso ai dati dei clienti aiuta a far fluire le conversazioni in modo naturale.

Supponiamo che un cliente si sia rivolto ieri per una domanda su un prodotto e ora stia chiedendo informazioni su una procedura di reso. Un sistema contestuale significa che i team del supporto o i bot possono prendere spunto dall'ultima interazione, evitando ai clienti di ripetere i dettagli e rendendo l'esperienza personalizzata.

L'utilizzo di un CRM e il monitoraggio delle interazioni tra i vari punti di contatto garantiscono il flusso del contesto da una chat all'altra. L'esperienza del cliente è migliorata quando ogni interazione è informata dalle conversazioni precedenti, dagli interessi dei prodotti o dalle abitudini di navigazione, semplificando le risposte e rafforzando la fiducia nel marchio.

Le conversazioni avvengono sui canali preferiti dai clienti

Il marketing conversazionale riunisce i clienti sulle piattaforme che usano di più, che si tratti di app per chattare come Facebook Messenger, chat sul web o persino SMS. Rendendo il servizio clienti disponibile sui loro canali preferiti, consentite ai clienti di interagire dove si sentono più a loro agio.

I consumatori di oggi sono abituati ad accedere alle informazioni in modo facile e veloce, quindi se un messaggio di chat o un chatbot possono risolvere un problema, non dovrebbero rimanere interminabilmente in attesa su un numero 1-800 per ottenere risposte.

Come implementare una strategia di marketing conversazionale

La creazione di conversazioni significative, sia con rappresentanti commerciali che con chatbot, può trasformare i visitatori in clienti più velocemente del marketing tradizionale. In effetti, i clienti hanno il 63% di probabilità in più di tornare sul vostro sito web dopo una chat coinvolgente.

Tuttavia, incorporare il marketing conversazionale nei processi commerciali e nel customer journey può richiedere un certo piano.

Affinché il marketing conversazionale funzioni senza problemi, è necessario creare un'esperienza incentrata sull'utente piuttosto che sulla semplice promozione della produttività. I team commerciali, di assistenza e di marketing devono dare priorità alla creazione di relazioni piuttosto che alle transazioni.

Date un'occhiata a questo approccio in passaggi per rendere la vostra strategia di marketing digitale più conversazionale.

Passaggio #1: Identificare prima gli obiettivi e le metriche

Prima di iniziare a costruire una strategia conversazionale, pensate all'esito positivo per voi.

Puntate a incrementare le vendite con consigli personalizzati sui prodotti tramite Facebook Messenger?

O forse siete più orientati a migliorare la soddisfazione dei clienti e vi interessa che le valutazioni delle conversazioni siano elevate?

Ecco alcune metriche che possono aiutarvi a misurare l'efficacia del vostro marketing conversazionale:

Generazione commerciale e di lead : Leads generati, tassi di conversazione o valore medio dell'ordine

: Leads generati, tassi di conversazione o valore medio dell'ordine Coinvolgimento : Tempi di risposta, numero di interazioni o messaggi scambiati

: Tempi di risposta, numero di interazioni o messaggi scambiati Sensibilizzazione : Raggiungimento, impressioni o valutazioni dei clic

: Raggiungimento, impressioni o valutazioni dei clic Fedeltà e soddisfazione dei clienti: Tassi di fidelizzazione, valore della vita del cliente, CSAT o punteggi NPS

Passaggio #2: Definire i messaggi chiave

La chiave del marketing conversazionale è la comunicazione cancellata, quindi è fondamentale definire i messaggi chiave.

Immaginate di essere il cliente e pensate a cosa potrebbe attirare la vostra attenzione: uno sconto a tempo limitato? Un invito a usufruire di contenuti gratis in cambio di un indirizzo email?

Iniziate con un messaggio semplice e convincente e concentratevi su un punto principale. Potreste iniziare con un invitante messaggio di benvenuto, per poi lasciare che la conversazione fluisca naturalmente in altre aree, come il feedback dei clienti o i suggerimenti sui prodotti.

Ricordate di essere brevi e pertinenti.

Passaggio #3: decidere quali canali di comunicazione utilizzare

Per iniziare con il marketing conversazionale, concentratevi su canali come il vostro sito web, le app di messaggistica e le piattaforme sociali. Considerate queste opzioni:

Automazione della chattare in diretta su Facebook con i bot

Aggiungere un widget per la chat dal vivo sul vostro sito web

Integrare un chatbot di Instagram

Impostazione di un chatbot WhatsApp for Business

Non tutti i canali, però, lavorano allo stesso modo.

Se avete intenzione di suggerire prodotti, una piattaforma di chat come Facebook Messenger potrebbe essere l'ideale. Ma se il vostro obiettivo è rispondere alle domande dei clienti, un chatbot sul vostro sito web potrebbe essere più adatto per il supporto delle FAQ.

Passaggio #4: Formare il team a un uso efficace degli strumenti di conversazione Strumenti di IA per il marketing come i chatbot e le risposte personalizzate, consentono di coinvolgere centinaia di clienti senza soluzione di continuità. Tuttavia, l'utilizzo efficace di questi strumenti richiede un po' di esperienza.

Vale la pena di esercitarsi in vari scenari per gestire le richieste più comuni dei clienti, soprattutto perché alcuni potrebbero sentirsi frustrati se la loro esperienza con il chatbot non è quella prevista.

Potreste anche impostare notifiche mobili per tutte le interazioni che richiedono un agente in carne e ossa. L'addestramento del team sugli strumenti e sugli scenari più comuni farà una grande differenza nella fluidità dell'esperienza per i clienti.

Passaggio #5 Progettare e testare i chatbot prima di lanciarli

Un chatbot efficace dovrebbe consentire ai clienti di interagire con la stessa naturalezza con cui si confronterebbero con una persona, creando un'esperienza reattiva, personale e 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando i chatbot sono progettati bene, possono aumentare le vendite commerciali fino al 67% .

Per iniziare, considerate la possibilità di progettare diagrammi di flusso per chatbot che offrano scelte multiple per i percorsi di conversazione. Molti strumenti sono dotati di costruttori visivi e persino di modelli di chatbot già pronti, che consentono di creare facilmente la struttura giusta per interazioni fluide e significative.

Passaggio #6: Monitoraggio dei risultati e ottimizzazione dei flussi di conversazione

Una volta che la vostra strategia è stata messa in atto, tenete d'occhio i risultati. Questo è facile se avete cancellato le metriche. Se le prestazioni non sono all'altezza dei vostri desideri, potete analizzare il tasso di abbandono per ogni messaggio del chatbot.

Questi dati riveleranno se un particolare messaggio potrebbe scoraggiare i clienti o se i loro interessi si stanno spostando.

Suggerimento per gli addetti ai lavori: come il chatbot e l'IA conversazionale di ClickUp migliorano la gestione delle attività e la collaborazione del team

Sebbene oggi i marketer dispongano di un numero maggiore di canali per raggiungere i clienti, è diventato sempre più difficile distinguersi dal rumore. Una persona media incontra migliaia di messaggi di marketing al giorno, ma le valutazioni continuano a diminuire.

Ma il marketing conversazionale non è solo un altro canale. Sta cambiando radicalmente il modo in cui i marchi e i clienti entrano in connessione.

Per sfruttare al meglio il marketing conversazionale, è necessario avere il giusto strumenti per il project management del marketing . E se vi dicessimo che esiste uno strumento che gestisce la maggior parte delle vostre esigenze e mantiene tutto organizzato?

Sì, questo strumento è ClickUp, realizzato per i team di marketing .

ClickUp for Marketing Teams è un'unica fonte di verità per tutte le strategie di marketing conversazionale

Ecco come ClickUp può aiutarvi a creare, implementare, monitorare e migliorare la vostra strategia e le vostre campagne di marketing conversazionale:

Integrare la gestione delle attività con funzionalità/funzione conversazionali basate sull'IA

Con oltre 1.000 integrazioni con ClickUp , tra cui chatbot e strumenti di automazione come Zapier, ChatGPT e DALL-E, è possibile automatizzare la gestione delle attività in base alle interazioni con i clienti.

Ad esempio, quando un cliente fa una domanda, il chatbot può catturare istantaneamente la query e creare un'attività di ClickUp. In questo modo i membri del team possono risolvere i problemi dei clienti senza registrare manualmente ogni interazione. Inoltre, i dati delle interazioni con i clienti possono essere analizzati direttamente all'interno di ClickUp, rendendoli così fruibili.

Utilizzate ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e lavorare insieme in un unico luogo

Inoltre, con ClickUp Chat i team possono collaborare senza problemi in un unico luogo, senza passare da strumenti di project management a strumenti di comunicazione. È possibile interagire uno a uno con i colleghi o creare gruppi per coinvolgere più persone in qualsiasi conversazione. È anche possibile collegare discussioni specifiche a strategie di marketing conversazionale o attività di campagna collegate in ClickUp e viceversa, mantenendo il contesto in più conversazioni.

Generazione e monitoraggio di attività dai messaggi di ClickUp Chat con la funzionalità FollowUps

Le SyncUps in Chattare consentono di partecipare a una chiamata audio o video con i vostri compagni di squadra, mentre le FollowUps vi permettono di generare un'attività da un messaggio e di assegnarla alla persona responsabile.

Lavorate in modo asincrono con il vostro team, assegnate attività e ricevete aggiornamenti con i commenti assegnati di ClickUp

Con Commenti assegnati in ClickUp i vostri commenti e feedback su qualsiasi Attività di ClickUp si trasformano in elementi d'azione tracciabili, eliminando il tira e molla associato ad altre piattaforme. Questa funzionalità/funzione organizza anche i thread di discussione delle attività per ridurre il caos delle informazioni, mantenendo tutto ciò che è rilevante a portata di mano.

Caso di studio: ClickUp 🤝 Cartoon Network

Il team dei social media di Cartoon Network, in rapida evoluzione, un tempo era alle prese con flussi di lavoro complicati su più strumenti di project management. Per istanza, spostare ogni giorno un post sui loro canali di social media richiedeva la sincronizzazione e l'aggiornamento di entrambi gli strumenti di gestione delle attività e del calendario, con conseguente perdita di tempo.

Con ClickUp come unica fonte di verità, risparmiano tempo e anticipano i tempi di pubblicazione. Infatti, hanno raddoppiato la produzione senza aumentare le dimensioni del team .

E questo è solo l'inizio.

I team di marketing possono utilizzare le funzionalità di IA di ClickUp per identificare le tendenze, come le domande più frequenti o i punti dolenti più comuni, consentendo loro di adattare le proprie strategie. Capendo cosa risuona con i clienti, i team possono adattare i messaggi e le offerte per migliorare il coinvolgimento.

Trova le risposte a tutte le tue domande con ClickUp Brain il 90% dei marketer che utilizzano l'IA la vedono come il futuro della generazione di contenuti.

L'assistente personale ClickUp AI, ClickUp Brain può fare miracoli per tutte le vostre esigenze di contenuto ed elevare le interazioni con i clienti, rendendolo uno dei prodotti più personalizzati migliori alternative a ChatGPT .

Immaginate di chiedere: "Quali sono le ultime novità della nostra campagna sui social media?"_ e di ricevere una risposta rapida sullo stato di avanzamento del progetto. ClickUp Brain può persino suggerire suggerimenti per rendere più efficaci i vostri lavori richiesti dal marketing conversazionale!

Funziona anche come strumento di riepilogazione per progetti su larga scala in cui sono necessari aggiornamenti rapidi e concisi, come nel supporto clienti o nella consulenza.

Creare idee di contenuto personalizzate analizzando i dati demografici del pubblico, le tendenze attuali e gli obiettivi di marketing con ClickUp Brain

ClickUp Brain genera automaticamente standup e aggiornamenti giornalieri sui progetti, fornendo agli utenti un'istantanea cancellata dello stato, delle priorità e delle scadenze. Inoltre, fornisce aggiornamenti tempestivi per mantenere il team in monitoraggio.

Ottenere risposte istantanee alle query, aggiornamenti sullo stato delle attività, promemoria delle scadenze, riepilogare/riassumere le note e molto altro ancora

Avete una riunione programmata con poco preavviso? Lavorate in modo intelligente e sfruttate ClickUp Brain per generare materiali pre-riunione come programmi, punti di discussione e slide decks.

ClickUp Brain esamina le note delle riunioni passate per identificare le aree chiave di interesse, i temi ricorrenti, le domande irrisolte e tutti i dettagli rilevanti che hanno contribuito alla riunione in corso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-37.png ClickUp Brain /$$$img/

Generare programmi prima delle riunioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain non si limita a rispondere alle query. Organizza attivamente il lavoro:

Creazione di attività contestuali : L'IA analizza le attività di ClickUp Chat e crea automaticamente attività dai messaggi, completate dall'elaborazione del linguaggio naturale per assegnare livelli di priorità

: L'IA analizza le attività di ClickUp Chat e crea automaticamente attività dai messaggi, completate dall'elaborazione del linguaggio naturale per assegnare livelli di priorità Gestione intelligente delle dipendenze: È possibile utilizzare ClickUp Brain per identificare e suggerire automaticamente le attività di dipendenza in base al contesto della conversazione e ai modelli storici

Bonus: Scoprire Casi d'uso di ChatGPT per avere un'idea più precisa di come massimizzare il potenziale di questo strumento di IA per elevare le vostre strategie e migliorare i vostri flussi di lavoro.

Tutte queste funzionalità/funzione di ClickUp consentono di personalizzare le conversazioni di marketing in base alla storia dei clienti e al contesto del progetto e di realizzare idee di marketing conversazionale senza sforzo.

Esempi di marketing conversazionale

Ora che sapete come costruire una strategia di marketing conversazionale efficace, ecco alcuni esempi reali per trarre ulteriore ispirazione.

Assistenza dal vivo

Anche se all'inizio il supporto live potrebbe non sembrare una funzione di marketing, ha un impatto significativo sull'esperienza dei clienti con il vostro marchio.

Per deliziare i vostri clienti, offrite una linea di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure impostate un account Twitter dedicato alle richieste di aiuto. Un servizio clienti di alta qualità aumenta naturalmente il vostro fatturato commerciale.

via Nordstrom 📌 Esempio:

La Stylist Chat di Nordstrom è un esempio eccellente di come il supporto dal vivo possa migliorare l'esperienza dei clienti e favorire le vendite. I clienti hanno accesso a personal stylist che forniscono in tempo reale consigli personalizzati in base ai loro gusti, dimensioni e budget.

Attraverso la chat di assistenza, i clienti possono essere aiutati a creare abiti per occasioni specifiche, come matrimoni o colloqui di lavoro. Gli stilisti aiutano a combinare e abbinare gli elementi del catalogo Nordstrom, creando un'esperienza di shopping guidata che rende le scelte stilistiche più facili e piacevoli.

Esperienze post-vendita

Anche se i vostri prodotti vanno a ruba, dovete concentrarvi sulla comunicazione post-vendita.

Un approccio semplice ma efficace consiste nell'inviare email di follow-up per sapere come i clienti stanno apprezzando i loro acquisti e se hanno domande. Questo passaggio, apparentemente secondario, può aumentare in modo significativo la ripetizione dell'attività aziendale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Chewy-on-Twitter-Image.png Chewy su Twitter /$$$img/

via Chewy su Twitter 📌 Esempio:

L'azienda di alimenti per animali domestici Chewy invia occasionalmente ai suoi clienti note di ringraziamento scritte a mano o addirittura ritratti personalizzati di animali domestici. Inoltre, offre proattivamente rimborsi per il cibo per animali non aperto e suggerisce di donarlo ai rifugi locali. Questi tocchi personali sorprendono e deliziano, dimostrando che l'azienda è interessata agli animali domestici e non solo alla vendita.

Email marketing

Invece di bombardare i clienti con newsletter generiche che non riescono a coinvolgere, puntate sulla creatività e sull'interazione genuina per promuovere la fedeltà al marchio.

Perché non includere nella vostra email un rapido sondaggio per chiedere un feedback sulla loro esperienza? Potreste anche usare delle semplici emoticon per misurare i livelli di soddisfazione. Più è facile per i clienti rispondere, più è probabile che si impegnino.

via Prenotazione.com 📌 Esempio:

Booking.com fa un lavoro fantastico per far sì che l'email marketing sia più simile a una conversazione utile che a un'offerta commerciale. Dopo aver prenotato un viaggio, Booking.com invia follower personalizzati, compresi consigli sulle attrazioni vicine, sulle opzioni di trasporto e sui ristoranti locali.

Invece di un semplice "grazie per la prenotazione", queste email mostrano una profonda comprensione di ciò di cui il viaggiatore potrebbe avere effettivamente bisogno, creando un'interazione più coinvolgente e orientata al valore.

Personalizzazione nelle interazioni con i clienti

Una delle applicazioni più efficaci del marketing conversazionale è la personalizzazione. Fa sì che i clienti si sentano visti, valorizzati e compresi, qualità chiave per costruire fiducia e fedeltà.

Le conversazioni personalizzate danno l'impressione di essere umane e avvicinabili, incoraggiando i clienti a rispondere, a fare domande e ad approfondire. Questo impegno può approfondire la relazione con il marchio e aumentare la probabilità di ritorno.

📌 Esempio:

Sephora è un maestro nel combinare il marketing conversazionale con la personalizzazione. Da fare attraverso strumenti come i quiz Color IQ e Skincare IQ, che chiedono agli utenti il loro tipo di pelle, i loro problemi e le loro produttività, per poi consigliare i prodotti in base alle risposte.

Ma Sephora non si ferma qui: ha anche aperto la strada alla tecnologia di prova virtuale con il suo strumento Virtual Artist. Questo strumento consente agli utenti di "provare" il trucco in modo digitale, utilizzando l'AR per aiutarli a vedere come appaiono le diverse tonalità sulla loro pelle prima ancora di effettuare un acquisto. Queste tattiche funzionano non solo perché sono interattive, ma anche perché eliminano l'attrito nel processo decisionale, rendendo lo shopping più facile, più veloce e molto più divertente.

Conversazione commerciale attraverso i social media

Le ricerche dimostrano che 72% dei clienti B2B si aspetta che le aziende comprendano a fondo le loro esigenze e forniscano esperienze personalizzate. I social media sono un luogo eccellente Da fare, grazie alla loro vicinanza e accessibilità sia al cliente che al marchio.

via Wendy's su X 📌 Esempio:

Wendy's ha imparato l'arte di guidare le conversazioni sui social media utilizzando una voce unica e impertinente che coinvolge attivamente i follower. Risponde spesso ai commenti e ai tag degli utenti con risposte spiritose e in linea con il marchio e si lascia andare a scherzosi "roast" dei concorrenti per stimolare un maggiore coinvolgimento.

Vantaggi del marketing conversazionale

Se eseguito in modo efficace, il marketing conversazionale può aiutare le aziende a distinguersi in un mercato affollato. Esploriamo alcuni dei suoi benefici chiave.

Migliorare la generazione di contatti

Il marketing conversazionale consente di acquisire informazioni preziose e di qualificare i contatti in tempo reale coinvolgendo i visitatori attraverso messaggi di chat sul vostro negozio o sito web. Questo è particolarmente vantaggioso per gli utenti nuovi e anonimi.

Offrendo un supporto personalizzato in tempo reale, si crea un'esperienza invitante che favorisce un coinvolgimento più profondo e aumenta le possibilità di conversione.

Raggiungere i clienti sui loro canali preferiti

Clienti conducono il 90% delle loro ricerche online -spesso su piattaforme come TikTok, prima di effettuare acquisti in negozio.

I consumatori interagiscono con diversi punti di contatto durante il loro percorso di acquisto, quindi è fondamentale soddisfare le loro aspettative e connettersi con loro ovunque si trovino.

È possibile coinvolgere i clienti nei loro ambienti preferiti utilizzando più canali, come SMS, WhatsApp e messaggistica in loco.

L'adozione di una strategia di marketing conversazionale multipiattaforma consente ai marchi di migliorare l'esperienza del cliente. Le conversazioni contestuali e pertinenti aiutano a costruire relazioni più solide, a migliorare la soddisfazione dei clienti e ad aumentare le conversioni.

Lavorare in team in modo più efficiente

I chatbot di marketing conversazionale semplificano i processi di conversazione, aiutandovi ad automatizzare le risposte e a gestire efficacemente le richieste dei clienti.

Addestrando i chatbot a riconoscere le domande più comuni e a fornire risposte pertinenti, il team può risparmiare tempo e risorse. Potrà così concentrarsi su attività più complesse, migliorando la produttività e la soddisfazione dei clienti (e, incidentalmente, anche dei dipendenti!)

Velocizzare il processo commerciale

Il marketing conversazionale integra perfettamente i lavori richiesti dal marketing e dal commerciale. Questa sinergia aiuta a far scendere più rapidamente i clienti nell'imbuto commerciale.

Per istanza, i chatbot possono identificare i lead qualificati e inviarli direttamente ai rappresentanti commerciali o programmare riunioni in tempo reale.

Ottenere informazioni sulle preferenze dei clienti

Impegnarsi in conversazioni dirette con i clienti fornisce preziose informazioni sui loro gusti e le loro preferenze.

Il feedback dei clienti è prezioso e può essere sfruttato per migliorare la produttività, perfezionare i processi e migliorare le interazioni e i contenuti complessivi con i clienti.

Integrare il marketing conversazionale con altre strategie

Per massimizzare l'impatto del marketing conversazionale, è essenziale integrarlo con altre strategie di marketing.

Questo approccio non solo migliora il coinvolgimento dei clienti, ma crea anche un'esperienza senza soluzione di continuità attraverso più punti di contatto.

L'approccio omnichannel

Questo approccio garantisce che i clienti ricevano un'esperienza coerente su tutti i canali, come siti web, social media e app di messaggistica.

Secondo uno studio di Harvard Business Review, le aziende che implementano una strategia omnichannel mantengono in media, l'89% dei propri personalizzati rispetto al 33% di chi ha una strategia omnichannel debole.

Integrando strumenti come $$$a chatbot e IA conversazionale attraverso questi canali, le aziende possono mantenere la continuità delle interazioni con i clienti, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva. Questa integrazione consente risposte rapide ed efficaci, fondamentali per ridurre i tempi di attesa e aumentare la soddisfazione dei clienti

$$$a Creare un customer journey unificato

L'integrazione del marketing conversazionale contribuisce a creare un customer journey unificato, in cui ogni interazione si basa sulla precedente.

Una reportistica di Salesforce ha evidenziato che il 70% dei consumatori afferma che i processi connessi sono molto importanti per conquistare la loro azienda.

Utilizzando strumenti di marketing conversazionale su varie piattaforme, le aziende possono garantire che i clienti ricevano un supporto personalizzato e informazioni pertinenti in ogni fase del loro viaggio. Questa coerenza migliora l'esperienza del cliente e aumenta i tassi di conversione; alcuni studi dimostrano che i marchi con un forte coinvolgimento dei clienti possono registrare tassi di crescita dei ricavi fino a 5,5 volte superiori rispetto ai loro concorrenti.

Trasforma le conversazioni in conversioni con ClickUp

Il marketing conversazionale lavora in ogni fase del customer journey online.

Sia che un visitatore stia solo esplorando il vostro marchio, sia che un potenziale cliente stia cercando dettagli sulla vostra produttività, sia che un cliente esistente abbia bisogno di supporto per il suo recente acquisto, il marketing conversazionale può aiutare a guidare i clienti attraverso il processo di acquisto in modo più efficiente. È anche un modo efficace per creare fiducia e rafforzare la gestione delle relazioni con i clienti.

Uno strumento che può migliorare significativamente questa esperienza è ClickUp! Con ClickUp, i team possono monitorare le richieste, rispondere prontamente e analizzare i dati dei clienti in un unico luogo, garantendo una comunicazione senza interruzioni. Inoltre, le integrazioni e le automazioni di ClickUp AI aiutano a semplificare le risposte e ad assegnare attività in base alle interazioni con i clienti, migliorando l'efficienza.

Con queste funzionalità, il potenziale per snellire il flusso di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti è immenso.

Perché aspettare? Prova ClickUp oggi stesso !