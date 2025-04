25+ prompt di ChatGPT per il marketing

I professionisti del marketing hanno sempre molto da fare: gestire campagne, creare contenuti, entrare in connessione con il pubblico e tenere il passo con i dati. Bilanciare tutte queste attività può sembrare una corsa continua. E se ci fosse un modo per alleggerire il carico e ottenere risultati migliori? Gen IA può aiutarvi.

Strumenti di IA come ChatGPT stanno rapidamente diventando indispensabili per i marketer. Inizialmente progettato per le conversazioni casuali, per rispondere alle domande e per avere interazioni semplici, ChatGPT può ora aiutarvi a fare brainstorming di idee, a scrivere testi persuasivi, a perfezionare le vostre strategie e a essere sempre all'avanguardia.

Grazie alle successive iterazioni, si è trasformato da assistente intelligente a vera e propria centrale di contenuti. Ora è un punto fermo per i marketer di tutto il mondo.

Date un'occhiata agli oltre 25 prompt di ChatGPT creati appositamente per i marketer. Aumentano la produttività, stimolano la creatività e semplificano il lavoro.

Capire i prompt di ChatGPT

I prompt di ChatGPT sono input dell'utente progettati per guidare i risultati dell'IA. Possono spaziare da richieste specifiche di contenuto, come "Scrivi un'email per il lancio di un prodotto", a domande più ampie orientate alla ricerca, come "Quali sono le ultime tendenze del social media marketing?"

Più preciso è il prompt, più specifica ed efficace sarà la risposta che ChatGPT fornirà.

Per i marketer, ChatGPT offre immensi vantaggi:

Può generare rapidamente idee, bozze e approfondimenti di ricerca, liberando tempo per attività strategiche

Sperimentando con i prompt, i professionisti del marketing possono usufruire di nuove angolazioni e idee che potrebbero non aver mai considerato

Contribuisce a garantire l'allineamento del messaggio su tutte le piattaforme, creando prompt riutilizzabili per campagne di marketing simili

Può aiutare ad analizzare le tendenze, le parole chiave e il feedback dei clienti, fornendo una base per decisioni basate sui dati

Ma ricordate: non tutti i prompt sono ugualmente efficaci.

Perché un prompt di marketing funzioni bene, deve avere le seguenti caratteristiche:

📌Linguaggio orientato all'azione: L'utilizzo di comandi come "genera", "crea" o "elenca" chiarisce l'intento e il formato desiderato della risposta

📌Clarità: prompt cancellati e specifici risultano in risposte più pertinenti e accurate

📌Brevità: Mantenere i prompt focalizzati aiuta ChatGPT a evitare di andare fuori tema, fornendo risposte che rimangono sul punto

📌Dettagli contestuali: Fornire un contesto, come il target di riferimento o gli obiettivi della campagna, aumenta la pertinenza dei risultati di ChatGPT

🤖 Se siete appassionati di IA, ecco una spiegazione approfondita del sistema di comunicazione Del modello linguistico ChatGPT e di come funziona !

I migliori prompt di ChatGPT per i marketer

👉🏼 Secondo un recente sondaggio di Salesforce, il 71% degli addetti al marketing ritiene che l'IA generativa aiuterà a eliminare il lavoro impegnativo e permetterà loro di concentrarsi maggiormente sul lavoro strategico.

ChatGPT è un esempio perfetto di come l'IA possa semplificare le cose ripetitive, dandovi la possibilità di pensare in grande. Per aiutarvi a iniziare, ecco un elenco di 25+ prompt di marketing da aggiungere al vostro arsenale.

per rendere questi prompt più efficaci, considerate la possibilità di condividere con ChatGPT le linee guida del vostro marketing e del vostro marchio, il profilo del cliente ideale, la voce e il tono desiderati, ecc. In questo modo ChatGPT potrà personalizzare le risposte in modo da riflettere la personalità del vostro marchio. Tuttavia, fate attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati e assicuratevi di non condividere informazioni riservate!

prompt per la creazione di contenuti

È difficile creare costantemente contenuti freschi e pertinenti. Questi prompt aiutano a generare post per il blog, articoli e contenuti per i social media, consentendovi di mantenere la voce del vostro marchio e di trarre beneficio da Strategie di marketing dei contenuti basate sull'IA .

scrivete un'introduzione accattivante seguendo il framework del PAS copywriting per un blog post su [topic] e su come le aziende possono adattarsi a [trend/ problema]. Utilizzate dati interessanti tratti da sondaggi, studi o notizie recenti per iniziare con un aggancio che attiri l'attenzione.{\i} elenca 10 consigli di marketing dei contenuti per le aziende del [settore] per migliorare i tassi di apertura dell'email marketing del 10% calendario dei contenuti per il lancio di [prodotto/servizio] nei prossimi tre mesi. Il calendario dei contenuti deve prevedere un mix di blog post, e-book, case study e whitepaper, distribuiti per ottenere il massimo impatto. Concentratevi su un rapporto di 3:1 per i contenuti educativi rispetto a quelli commerciali

via Aprire l'IA

prompt di coinvolgimento sui social media

Da utilizzare ChatGPT per i social media è possibile guidare le conversazioni, rispondere alle tendenze e interagire con i propri follower per rafforzare efficacemente la propria presenza online.

scrivete una didascalia sui social media per annunciare un nuovo [prodotto/servizio], evidenziando [beneficio 1], [beneficio 2] e [punto di vendita unico]. Concludete con una CTA per provare il prodotto con uno sconto del 20% per i prossimi 7 giorni.{\i} generare cinque post su X (ex Twitter) per la promozione del nostro evento su [argomento] che interesserà il [pubblico di riferimento] suggerisci tre domande coinvolgenti su LinkedIn che avvieranno conversazioni su [argomento del settore] tra [professionisti in target]._Suggerisci tre domande coinvolgenti su LinkedIn che avvieranno conversazioni su [argomento del settore] tra [professionisti in target] scrivete un post su Facebook per promuovere il nostro nuovo ´ebook´ su ´argomento´ e incoraggiate i follower a scaricarne una copia. Date loro un'anticipazione dei contenuti come segue e rendeteli abbastanza irresistibili da indurli ad agire immediatamente: [ Punto 1], [Punto 2], [Punto 3]_

prompt del servizio clienti

Un servizio clienti efficace è essenziale per la fedeltà al marchio e la fidelizzazione dei clienti. Questi prompt guideranno ChatGPT nella creazione di risposte empatiche e utili alle richieste più comuni.

redigete una risposta professionale a un cliente che ha avuto un problema, concentrandovi sulla risoluzione del problema e sulla fidelizzazione del cliente. Siate empatici e gentili e offrite un supporto orientato alla soluzione creare un modello di ringraziamento per i clienti che lasciano recensioni, offrendo uno sconto del 10% sul loro prossimo acquisto scrivete uno script per chatbot che risponda alle domande frequenti su $$$a [tipo di prodotto], tra cui ´[funzionalità 1], ´[funzionalità 2] e ´[politica\]._Scrivete uno script per chatbot che risponda alle domande frequenti su ´[tipo di prodotto], tra cui ´[funzionalità 1], ´´funzione 2] e ´´politica´´

via Open IA

prompt per i testi pubblicitari

Creare un testo pubblicitario che attiri l'attenzione richiede creatività e intuizione. Utilizzate questi prompt per sfruttare l'IA per la pubblicità e generare contenuti persuasivi su misura per gli oggetti delle campagne su tutte le piattaforme.

scrivete un annuncio su Google per un ´[prodotto/servizio´], concentrandovi sul modo in cui aiuta il ´[pubblico di riferimento´] a risolvere un ´[problema´]. Mantenete un testo chiaro, nitido e accattivante. Datemi 5 versioni diverse da testare.{\i} creare un annuncio su Facebook con un titolo e un testo che promuova la funzionalità/funzione del prodotto per il target. Assicuratevi che inizi con un aggancio accattivante e che abbia una CTA solida.{\i} scrivete un annuncio su LinkedIn per un webinar su [argomento], concentrandovi sul valore per i leader del [settore]. Mettete in evidenza il [relatore] e sottolineate la sua esperienza nel settore e i suoi risultati di carriera per costruire credibilità e autorevolezza.{\i}

via OpenAI

redigere un testo pubblicitario di promozione per la vendita di fine stagione di [tipo di prodotto], enfatizzando [beneficio 1] e [beneficio 2] scrivete un titolo che attiri l'attenzione per un annuncio di retargeting rivolto ai clienti che hanno visitato la pagina dei prezzi di [prodotto] ma non hanno convertito, con particolare attenzione all'offerta di un valore aggiuntivo o di un incentivo. Datemi 3 versioni, ognuna incentrata su un incentivo diverso.{\i}

Leggi anche: Guida all'utilizzo dell'IA nel marketing dei contenuti

prompt per l'email marketing

👉🏼 L'email marketing rimane uno dei canali di marketing più efficaci, generando 36 dollari di ROI per ogni 1 dollaro speso .

Utilizzate questi prompt specifici di ChatGPT per utilizzare l'IA per campagne email personalizzate dalle newsletter ai contenuti di promozione, assicurandovi che i vostri messaggi si distinguano.

scrivete un oggetto e un corpo dell'email personalizzati e spiritosi per un'email di ringraziamento dopo l'acquisto di un prodotto, con l'argomento di lasciare una recensione su un sito web create un'email promozionale per un'offerta a tempo limitato su [prodotto], creando urgenza con due messaggi unici di invito all'azione per un test A/B generare un'email di follow-up per coinvolgere nuovamente i clienti che non hanno aperto le email recenti, offrendo uno sconto o contenuti esclusivi scrivere un'email di lead nurturing per i potenziali clienti che hanno mostrato interesse per $$$a ma non hanno ancora acquistato._Scrivere un'email di follow-up per coinvolgere i clienti che non hanno aperto le email recenti, offrendo uno sconto o un contenuto esclusivo

via OpenAI

prompt per le ricerche di mercato

Per l'esito positivo di una campagna è fondamentale essere al passo con le tendenze del mercato. Questi prompt consentono di Ricerca guidata dall'IA per fornire preziose tendenze del settore, analisi dei concorrenti e preferenze dei consumatori per guidare la vostra strategia.

creare un sondaggio con 10 domande per raccogliere il feedback dei clienti sul prodotto/servizio, concentrandosi sulla loro esperienza

via OpenAI

elenca le tendenze chiave del settore per quest'anno e i consigli per i leader aziendali che possono essere all'avanguardia fornire un'analisi competitiva del [prodotto] rispetto al [prodotto del concorrente], dettagliando i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni

Analisi SEO e delle parole chiave prompt

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è fondamentale per la visibilità online, ma la ricerca e l'analisi delle parole chiave possono richiedere molto tempo. Utilizzate questi prompt per generare idee per le parole chiave, ottimizzare i contenuti e assicurarvi che le vostre risorse di marketing siano adatte alla ricerca e allineate con le attuali pratiche SEO.

generate un elenco di parole chiave a coda lunga relative al prodotto, con l'obiettivo di aumentare il traffico verso la pagina del prodotto scrivete una meta descrizione per un post sul blog su [argomento], mirando a [pubblico specifico] e incoraggiando i clic._ dammi delle opzioni di titoli SEO per un blog su [argomento] per [persone in target]._Scrivi una meta descrizione per un blog su [argomento], mirando a [pubblico specifico] e incoraggiando i clic._Scrivi una meta descrizione per un blog su [argomento], mirando a [pubblico specifico] Generare un elenco di domande che le persone comunemente pongono su [prodotto] per ottimizzare la sezione FAQ e migliorare la visibilità nelle ricerche.

Leggi anche: Casi d'uso di ChatGPT per le aziende (con esempi di prompt e suggerimenti d'uso)

Applicazioni ed esempi del mondo reale

I prompt di ChatGPT per il marketing digitale hanno dimostrato di essere più di una semplice parola d'ordine: stanno diventando uno strumento fondamentale per ottenere risultati aziendali tangibili. Ora che avete trovato il giusto Modelli di prompt per l'IA per il marketing, vediamo come alcune aziende lungimiranti utilizzano ChatGPT e IA.

1. Expedia usa ChatGPT per personalizzare le raccomandazioni 🔦 Il team di marketing di Expedia ha utilizzato ChatGPT per creare raccomandazioni e contenuti di viaggio personalizzati. Il team utilizza anche le intuizioni generate dall'IA in base al comportamento degli utenti per personalizzare i messaggi di marketing e i materiali di promozione.

2. GoodWine utilizza ChatGPT per identificare le preferenze dei clienti 🎨 GoodWine, un rivenditore di vini online, ha integrato ChatGPT per personalizzare le interazioni con i clienti. Il team di marketing utilizza l'IA per analizzare i dati dei clienti, compresi gli acquisti e le preferenze precedenti, per generare consigli personalizzati sui vini, visualizzati in modo evidente sulla homepage. Questo ha incrementato in modo significativo i tassi di conversione, fornendo ai clienti esperienze personalizzate.

3. Coca-Cola usa ChatGPT per creare testi pubblicitari e messaggi d'impatto 📣 Il gigante delle bevande analcoliche ha fatto team con i consulenti di Bain & Company per sfruttare ChatGPT nel passaggio ai suoi lavori richiesti. L'azienda ha in programma di utilizzare ChatGPT insieme allo strumento di generazione di immagini DALL-E per creare testi pubblicitari, immagini e messaggi personalizzati che risuonino in modo più efficace con i singoli clienti.

Best Practices per l'utilizzo di ChatGPT nel marketing

Ecco alcune best practice e Trucchi per ChatGPT da tenere a mente quando si integra l'IA nei flussi di lavoro del marketing:

Siate specifici con i prompt

Più dettagliati sono i prompt, meglio ChatGPT può capire l'attività. Quindi, quando formulate i prompt di marketing di ChatGPT, fornite il contesto, come il vostro traguardo, il tono di voce, i punti chiave e il risultato desiderato.

Ad esempio, invece di dire "Scrivi un annuncio per gli strumenti di IA", provate a dire "Scrivi un annuncio su Facebook per un nuovo prodotto di IA che abbia come traguardo gli influencer dei social media, concentrandosi su efficienza e automazione"

Leggi anche: Esempi di ingegneria prompt, tecniche e applicazioni pratiche

Adattare le risposte alla voce del vostro marchio

ChatGPT è in grado di adattarsi a toni e stili diversi, quindi definite sempre la voce del vostro marchio prima di generare contenuti. Specificate se volete che il tono sia professionale, casual, scherzoso o qualsiasi altro stile che corrisponda all'identità del vostro marchio.

Potete anche addestrare ChatGPT ad adattarsi alla personalità unica del vostro marchio, fornendo campioni di output o descrizioni del tono che preferite.

Utilizzate ChatGPT per fare brainstorming e generare idee

Piuttosto che usare ChatGPT solo per redigere il contenuto finale, può essere incredibilmente utile per fare brainstorming.

Chiedetegli idee sui contenuti, sulle campagne email, sui concetti delle campagne digitali o sui suggerimenti per i post sui social media. Questo può ispirare il team a pensare in modo creativo e ad ampliare le idee generate dall'IA per adattarle alla strategia.

Sperimentare con i test A/B

Uno dei principali punti di forza di ChatGPT è la capacità di generare rapidamente più varianti di contenuto.

Sfruttatela a vostro vantaggio creando test A/B per qualsiasi cosa, dalle pagine di destinazione agli annunci, dagli oggetti delle email alle didascalie dei social media, per vedere quali versioni risuonano meglio con il vostro pubblico. Questo approccio aiuterà a ottimizzare le prestazioni dei contenuti grazie agli insight in tempo reale.

Sfruttare ChatGPT per l'analisi dei concorrenti e del mercato

Potete richiedere a ChatGPT di generare insight basati sull'intento di ricerca, sulle attività dei concorrenti o sulle tendenze del mercato. Questo può aiutarvi a identificare le lacune del mercato o i modi per posizionare il vostro marchio.

Può anche aiutarvi a creare un benchmarking della concorrenza che può informare i team di prodotto identificando le funzionalità/funzioni per le prossime release e i team commerciali che si confrontano con i concorrenti nelle trattative.

Strumenti e risorse per migliorare i lavori richiesti dal marketing

Per usufruire appieno del potenziale di ChatGPT nella vostra strategia di marketing, integratelo con gli strumenti giusti, come ad esempio:

ClickUp **Una potente piattaforma di project management che combina la gestione delle attività e gli strumenti di collaborazione con la generazione di contenuti di ChatGPT per migliorare i flussi di lavoro, il monitoraggio delle prestazioni e la gestione delle scadenze (presto maggiori informazioni su questo aspetto!) Hootsuite per le piattaforme di social media: Generate i post con ChatGPT, quindi programmate, pubblicate e analizzate il coinvolgimento con Hootsuite. Questa combinazione ottimizza le strategie sui social media fornendo informazioni in tempo reale sul pubblico SurferSEO per il SEO: ChatGPT crea contenuti, mentre SurferSEO ne assicura l'ottimizzazione per la ricerca. Ideale per migliorare i post dei blog, le meta-descrizioni e le pagine web per l'impatto SEO **Usate ChatGPT per creare contenuti e oggetti personalizzati per le email, quindi automatizzate le campagne, monitorate il coinvolgimento e segmentate il pubblico con Mailchimp per un'efficace attività di outreach

Leggi anche: 20 Migliori alternative a ChatGPT

Come ClickUp può supportare le iniziative di marketing

Utilizzate ChatGPT ma vorreste che facesse di più? Provate ad aggiungere ClickUp al vostro lavoro di marketing.

ChatGPT è un buon strumento per la generazione di contenuti, ClickUp per il marketing offre una piattaforma di produttività all-in-one progettata per aiutare i team di marketing a fare brainstorming, pianificare ed eseguire le campagne in modo più efficiente.

E ClickUp Brain , il suo assistente IA, è completamente integrato nella piattaforma. Ciò significa che è in grado di offrire risposte contestualizzate e in tempo reale a tutte le query, invece di quelle generiche che sono il meglio che gli strumenti esterni possono offrire.

Utilizzate ClickUp Marketing come alternativa completa a ChatGPT

Ecco dove ClickUp Brain supera ChatGPT :

Si integra perfettamente con altriStrumenti di IA marketing e piattaforme!

ClickUp Brain integra l'IA direttamente nei flussi di lavoro, consentendo approfondimenti in tempo reale e consapevoli del contesto

È ideale per le attività di marketing collaborativo, dalla gestione delle attività al monitoraggio delle prestazioni

A differenza di ChatGPT, ClickUp supporta flussi di lavoro olistici e interfunzionali in un'unica posizione

Continuate a leggere per scoprire cos'altro può offrire ClickUp per supportare tutte le vostre iniziative di marketing.

Automazioni di attività ripetitive relative al marketing

Una delle funzionalità/funzione più potenti di ClickUp è ClickUp Automazioni . Grazie ai flussi di lavoro automatizzati di ClickUp, i team possono automatizzare l'assegnazione delle responsabilità per la creazione e la distribuzione di contenuti come post di blog, aggiornamenti dei social media o campagne email.

Utilizzate i modelli precostituiti della libreria di ClickUp Automazioni per automatizzare qualsiasi attività o azione

Con oltre 100 modelli di automazione precostituiti, ClickUp consente ai marketer di automatizzare azioni come l'assegnazione di attività, gli aggiornamenti di stato e persino le campagne email. I team possono dedicare meno tempo a lavori impegnativi come la programmazione dei post sui social media o l'aggiornamento degli stati delle attività e più tempo alla pianificazione strategica e alla creatività.

Raddoppiare la potenza dell'IA di genere

ClickUp Brain, il motore di IA di Clickup, dispone di uno strumento di scrittura chiamato AI Writer for Work. Utilizzando questo strumento, gli addetti al marketing possono facilmente generare e perfezionare i prompt dell'IA per creare qualsiasi cosa, dai post sui blog alle campagne email.

Generare contenuti di alta qualità più velocemente con ClickUp Brain AI Writer for Work

L'AI Writer for Work adatta i contenuti allo stile del vostro marchio, rendendo la generazione di contenuti più fluida ed efficiente.

Può anche fungere da knowledge manager e fornire un accesso rapido alle informazioni rilevanti contenute nelle attività, nei documenti e nei progetti precedenti. È possibile raccogliere facilmente approfondimenti o recuperare contenuti passati, mantenendo tutto in un unico posto per una rapida consultazione.

Chiedi informazioni su attività, documenti o persone per trovare risposte rapide dalla tua base di conoscenze con ClickUp Brain

Visualizzare le prestazioni e monitorare le metriche chiave

I marketer usano ClickUp Dashboard per visualizzare i dati e monitorare le prestazioni di progetti, attività e team. Queste dashboard possono fornire informazioni in tempo reale sull'efficacia dei contenuti generati dall'IA.

Che si tratti di monitorare il numero di lead generati dai post del blog, dalle campagne email o dai prompt sui social media, le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare facilmente queste metriche in un'unica vista.

Gli addetti al marketing possono vedere rapidamente come i prompt favoriscono le conversioni o dove è necessario apportare modifiche per migliorare i risultati.

Monitoraggio dello stato e della conversione delle iniziative di marketing di priorità in un'unica visualizzazione con ClickUp Dashboard

La funzionalità/funzione IA, alimentata da ClickUp Brain, eleva ulteriormente le capacità di monitoraggio dei dati. Gli addetti al marketing possono porre domande specifiche sull'IA e ricevere analisi istantanee basate su dati rilevanti da ogni dashboard.

Ciò è particolarmente utile per il monitoraggio del tempo di più campagne generate dall'IA contemporaneamente, risparmiando tempo che altrimenti verrebbe speso manualmente per raccogliere e analizzare i dati.

Integrazione perfetta con altre app ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti permettendo ai team di marketing di migliorare i flussi di lavoro e di aggiungere ai preferiti le loro piattaforme in un unico luogo. Sia che si tratti di gestire attività, monitorare il tempo o collaborare con più team, queste integrazioni assicurano che tutto scorra senza intoppi.

Le integrazioni con Google Drive, Dropbox e OneDrive rendono l'allegato e la gestione dei file all'interno delle attività un gioco da ragazzi, senza dover più attivare/disattivare le app.

L'integrazione di ClickUp con Google Calendar o Outlook assicura che le attività di marketing siano sempre sincronizzate. Le integrazioni con Zoom e GoogleMeet consentono ai team di ospitare o incorporare riunioni e registrazioni direttamente nelle attività.

Sincronizzazione di Google Calendar con ClickUp tramite le integrazioni ClickUp

ClickUp API consente inoltre ai team di creare integrazioni personalizzate in base alle proprie esigenze, assicurando che, indipendentemente dallo stack tecnologico, tutto lavori senza problemi. Queste potenti integrazioni consentono ai marketer di automatizzare i loro flussi di lavoro, risparmiare tempo e concentrarsi sui risultati.

Sfruttare il futuro del marketing con l'IA

L'IA ha già iniziato a rimodellare le strategie di marketing e strumenti come ChatGPT e ClickUp Brain sono all'avanguardia. Integrando l'IA nei vostri flussi di lavoro di marketing, non vi limitate ad automatizzare le attività, ma state usufruendo di nuove opportunità di creatività, intuizione e coinvolgimento.

Che si tratti di affinare la strategia dei contenuti, aumentare la produttività o migliorare il customer journey attraverso la personalizzazione, i nostri migliori prompt ChatGPT per il marketing aiutano i marketer a lavorare in modo più intelligente ed efficace.

Il futuro del marketing dipenderà in larga misura da coloro che sapranno sfruttare la potenza dell'IA. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso e scopri come ClickUp AI può elevare i tuoi lavori di marketing!