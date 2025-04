Le 20 migliori idee aziendali redditizie con l'IA nel 2025

Se non avete ancora provato ChatGPT, Google Gemini o l'ultimo Notebook LM, vi invitiamo a uscire da sotto la roccia. Sto scherzando, ma... non proprio.

Negli ultimi due anni, l'intelligenza artificiale (IA) ha trasformato il mondo aziendale, rimodellando il modo in cui le aziende operano, prendono decisioni e forniscono valore.

La proliferazione dell'IA non è una moda passeggera. Secondo le stime di McKinsey, l'IA potrebbe aggiungere fino a 13.000 miliardi di dollari per l'economia globale entro il 2030 . Se desiderate una fetta di questa torta, ecco 20 esempi di idee aziendali redditizie nel campo dell'IA per ispirare la vostra prossima impresa.

Top 20 esempi di idee aziendali IA redditizie

La maggior parte degli utenti dell'IA generativa la considera uno strumento di "generazione di contenuti". Sebbene questo sia il caso d'uso più popolare, non è l'unico. L'IA ha fatto passi da gigante in tutti i settori, tra cui musica e intrattenimento, sanità, farmaceutica, produzione, sviluppo di software e altri ancora.

Ecco una carrellata di idee aziendali sull'intelligenza artificiale per stimolare il vostro interesse, indipendentemente dal settore in cui operate.

1. Piani personalizzati di fitness e nutrizione

La personalizzazione è una delle attività più efficaci che l'IA può svolgere. Può studiare le tendenze, comprendere gli input e personalizzare i risultati su scala. Il primo esempio di IA aziendale sfrutta questa capacità.

Le app per il fitness e l'alimentazione alimentate dall'IA personalizzano le pratiche di salute e benessere per ogni utente in base a età, sesso, livello di attività, obiettivi di salute e preferenze alimentari. Queste app possono:

Consigliare piani alimentari e allenamenti

Suggerire cambiamenti nello stile di vita

Accompagnare l'utente nella pratica di moduli che lo rendono abitudinario

Aiutare a smettere di fumare o ad abbandonare altre abitudini malsane

Promemoria per l'assunzione di integratori/medicinali da parte dell'utente

A differenza delle app di fitness tradizionali, quelle dotate di IA possono adattarsi ai cambiamenti delle esigenze e dello stile di vita dell'utente. Ad esempio, se l'utente ha raggiunto il suo obiettivo di peso, l'app può cambiare automaticamente gli allenamenti per mantenere il suo stato attuale.

Consiglio per il business: Come azienda, i piani fitness e nutrizionali personalizzati seguono modelli di sottoscrizione business-to-consumer (B2C). È possibile scegliere tra modelli di assistenza, freemium o di sottoscrizione a livelli per rendere l'app redditizia.

2. Gestione automatizzata dell'inventario

In genere, le automazioni sono basate su regole, cioè seguono un modello "se-questo-quello". L'IA cambia completamente le carte in tavola. L'IA consente ai team di automatizzare processi complessi con molteplici trigger/reazioni.

Questo tipo di automazione è ideale per la gestione delle scorte su larga scala nei magazzini e nelle organizzazioni della supply chain. Un solido strumento di gestione dell'inventario basato sull'IA può:

Gestire la domanda e l'offerta : Comprendere la domanda, monitorare i livelli delle scorte e riordinare automaticamente le forniture senza interventi umani

: Comprendere la domanda, monitorare i livelli delle scorte e riordinare automaticamente le forniture senza interventi umani Gestire le fluttuazioni del mercato : Prevedere le fluttuazioni stagionali della domanda e offrire spunti per la produzione, i prezzi o altri interventi strategici

: Prevedere le fluttuazioni stagionali della domanda e offrire spunti per la produzione, i prezzi o altri interventi strategici Migliorare l'efficienza dei trasporti: Identificare i colli di bottiglia nella catena di fornitura e suggerire i percorsi di consegna più efficienti

Suggerimento aziendale: Si tratta di un'app B2B tipicamente fatturata con contratti a lungo termine. Anche se i modelli di sottoscrizione a pagamento sono possibili, la creazione di impegni pluriennali potrebbe essere più redditizia.

3. Manutenzione predittiva per impianti di produzione

L'IA migliora l'impatto dell'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di manutenzione predittiva basate sull'IA utilizzano sensori e dispositivi per monitorare le apparecchiature industriali. Sulla base dei dati raccolti, l'app di manutenzione predittiva basata sull'IA prevede quando una macchina potrebbe guastarsi.

Ciò consente alle aziende di eseguire le attività di manutenzione prima che si verifichino i guasti, evitando costosi tempi di inattività e riparazioni. È particolarmente vantaggiosa per settori come quello manifatturiero, dell'aviazione e dell'energia, dove il costo di un guasto alle apparecchiature può raggiungere i milioni.

Un'app per la manutenzione predittiva non è solo un software. Ha bisogno di una matrice di sensori collegati in rete, che può rappresentare un investimento iniziale significativo. Questo prodotto B2B è meglio se si configura come una soluzione hardware + software a lungo termine.

4. Sistemi di apprendimento adattivo basati sull'IA

Ci sono tutti i tipi di apprendenti: quelli visivi, quelli che ascoltano, quelli che leggono, quelli che fanno e così via. Un buon sistema di apprendimento è quello che si adatta alle esigenze uniche dell'utente senza la necessità di creare decine di piani di lezione diversi.

Gli strumenti di IA possono raggiungere esattamente questo obiettivo. Possono fornire esperienze educative personalizzate analizzando le modalità di apprendimento degli studenti. Per istanza, Corsi di IA può offrire immagini e grafici agli studenti visivi, mentre fornisce mnemotecniche agli studenti testuali. Può anche consigliare materiali supplementari adatti alle esigenze degli studenti, rendendo l'apprendimento più coinvolgente ed efficiente.

Se state cercando di costruire sistemi di apprendimento adattivi con l'IA, ecco alcune esigenze di apprendimento popolari.

Apprendimento delle lingue

Programmi scolastici, come matematica, fisica, chimica, ecc

Esercizi di produttività e memoria

Linguaggi di programmazione

Hobby come l'uncinetto, il lavoro a maglia, la pittura, ecc

Competenze professionali come carpenteria, edilizia, idraulica, ecc

Business: I sistemi di apprendimento possono essere B2C attraverso sottoscrizioni. Si può anche costruire su un modello B2B, vendendo programmi di apprendimento e sviluppo per le aziende.

5. Gestione della casa intelligente basata sull'IA

La gestione delle case intelligenti è uno dei settori in più rapida crescita dell'IA. Grandi aziende come Google Nest e Samsung Smart Things stanno costruendo soluzioni per gestire tutto, dal controllo della temperatura all'illuminazione e alla sicurezza.

Alcuni dei casi d'uso più interessanti nella gestione della casa sono:

Gestione dei dispositivi accendendoli e spegnendoli da lontano

Personalizzare il colore, il calore e la luminosità dell'illuminazione

Ottimizzare l'uso e l'efficienza energetica regolando o spegnendo automaticamente gli elettrodomestici non in uso

Monitoraggio di attività insolite e avviso ai proprietari di casa di potenziali minacce

In genere, le app per la casa intelligente sono vendute dal produttore del dispositivo.

Per istanza, se Samsung o Xiaomi producono frigoriferi o aspirapolvere robot, forniscono anche un'app mobile per controllarli.

Business Tip: Se state costruendo un sistema di gestione domestica basato sull'IA, fareste bene a partecipare con i produttori di dispositivi o le aziende di implementazione per abbinare i vostri prodotti.

6. Consulenza finanziaria basata sull'IA

La consulenza finanziaria è anche un'attività educativa. I consulenti hanno la responsabilità di garantire che i clienti comprendano le condizioni, i rischi e i vantaggi delle loro decisioni di investimento. La profondità di queste conversazioni ne rende difficile la scalabilità.

La consulenza finanziaria guidata dall'IA può cambiare questa situazione. La capacità dell'IA di elaborare rapidamente grandi quantità di dati finanziari la rende ideale per prevedere le tendenze del mercato, gestire i rischi e identificare le opportunità di investimento.

Per gli investitori, l'IA può offrire consigli di investimento personalizzati a una frazione del costo dei consulenti tradizionali. Per i consulenti, può automatizzare e rendere operative una moltitudine di relazioni con i clienti senza un lavoro richiesto aggiuntivo.

Business Tip: Come creatori di app, potete far pagare una sottoscrizione a entrambi i tipi di utenti, sfruttando un modello di mercato.

7. Diagnostica sanitaria alimentata dall'IA

Oggi gran parte dei servizi sanitari sono reattivi, ovvero i pazienti si rivolgono ai medici quando avvertono un dolore o una malattia. Tuttavia, l'intero settore e l'invecchiamento della popolazione stanno valutando la possibilità di adottare un approccio proattivo con offerte sanitarie basate sul valore.

Questo passaggio si basa molto su dati, previsioni e automazioni. Le vostre app di diagnostica sanitaria alimentate dall'IA possono cavalcare quest'onda con profitto:

Elaborando in tempo reale i dati di monitoraggio/indossabili per individuare eventuali anomalie

Analizzando immagini mediche, risultati di laboratorio e storia del paziente per individuare precocemente le malattie

Leggere scansioni mediche e migliorare l'accuratezza diagnostica

Correlare i comportamenti, come le abitudini alimentari, gli allenamenti, l'assunzione di zuccheri, il fumo, ecc. ai risultati di salute

Suggerimento aziendale: Essendo parte di un settore fortemente regolamentato, dovrete fare tutto il possibile per garantire la conformità. Considerate la possibilità di collaborare con assicuratori affidabili per lanciare i vostri servizi diagnostici.

8. IA per il rilevamento e la prevenzione delle frodi nel settore bancario

Nel primo semestre del 2024, 570 milioni di sterline (equivalenti a 740 milioni di dollari) sono state di frodi nei pagamenti nel Regno Unito . L'anno scorso, I clienti statunitensi hanno perso 10 miliardi di dollari a causa delle frodi . Poiché i malintenzionati progettano truffe in continua evoluzione per ingannare le banche e i clienti, tutti i leader del settore bancario guardano all'IA in cerca di aiuto.

Un'app per il rilevamento e la prevenzione delle frodi pronta per l'azienda può:

Analizzare grandi volumi di dati sulle transazioni in tempo reale per individuare gli schemi

Identificare transazioni anomale o fraudolente

Individuare attività sospette e allertare i team interessati

Prevedere potenziali frodi e fornire raccomandazioni per misure preventive

Suggerimento aziendale: Poiché i sistemi di rilevamento delle frodi basati sull'IA si adattano nel tempo, l'apprendimento di nuove tecniche che i truffatori potrebbero utilizzare li rende più efficaci dei sistemi tradizionali basati su regole.

9. Creazione di contenuti basati sull'IA

Nel mondo del marketing digitale, il contenuto è tutto. Gli strumenti di IA possono davvero elevare il livello dei contenuti da fare.

Creazione di bozze : Utilizzo dell'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere i prompt umani e creare contenuti

: Utilizzo dell'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere i prompt umani e creare contenuti Riproporre contenuti : Prendere input in un modulo di contenuto, come un blog o un caso di studio, e riproporlo automaticamente in video script, podcast, newsletter, aggiornamenti sui social media, ecc

: Prendere input in un modulo di contenuto, come un blog o un caso di studio, e riproporlo automaticamente in video script, podcast, newsletter, aggiornamenti sui social media, ecc Curare il contenuto : Creare contenuti curati, come le playlist su Spotify e YouTube, imparando le preferenze degli utenti dalla loro cronologia

: Creare contenuti curati, come le playlist su Spotify e YouTube, imparando le preferenze degli utenti dalla loro cronologia Mantenere il controllo di qualità : Controllo di plagio, errori grammaticali, SEO e altro ancora

: Controllo di plagio, errori grammaticali, SEO e altro ancora Generare riepiloghi/riassunti leggibili: Elaborare moduli lunghi e riepilogare i contenuti per facilitarne la lettura e la consultazione

Suggerimento per il business: Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti offrono numerose opzioni per i modelli aziendali. Per istanza, se state creando un controllore di plagio, potete farvi pagare in base al numero di parole che state controllando.

Se si tratta di riproporre contenuti, sarebbe sensato addebitare una tariffa fissa di sottoscrizione. Gli strumenti di personalizzazione possono essere integrati in dispositivi o app multimediali e venduti insieme. Con i contenuti, le opportunità sono davvero infinite.

10. IA per la produttività

Ottimizzare la produttività personale e del team è una delle maggiori sfide per ogni leader aziendale. Soprattutto nei lavori di conoscenza, dove è quasi impossibile definire la produttività in modo univoco, qualsiasi strumento che migliori le prestazioni è una manna per le organizzazioni.

/IA project management*: Uno strumento di IA integrato, come ad esempio ClickUp Brain all'interno di una software di project management per le startup può aiutarvi a:

Generare aggiornamenti/standup

Recuperare informazioni sul progetto

Automazioni di pianificazione e piano

Gestire i carichi di lavoro di team interfunzionali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-273-1400x653.png ClickUp Brain /$$$img/

l'intelligenza del progetto a portata di mano con ClickUp Brain

Gestione del calendario /IA: Le riunioni sono un male necessario per i lavoratori della conoscenza. L'IA può aiutare a domare questo problema personalizzando gli orari in base a preferenze, schemi e priorità.

Copiloti IA: L'IA generativa ha portato alla nascita di agenti IA in tutte le funzioni. È possibile creare il proprio Copilota per scrittori, editor, sviluppatori, leader operativi, venditori, professionisti della finanza, ecc.

Suggerimento aziendale: È possibile creare questi strumenti B2C, vendendoli a singoli individui. Potete anche costruirli come prodotto collaborativo, facendo pagare sottoscrizioni per utente agli strumenti di IA per startup e team aziendali.

11. Reclutamento basato sull'IA e automazione delle risorse umane

Il mio lavoro è complesso. Con l'abbandono silenzioso, la gig economy, la forza lavoro ibrida e altri modelli di lavoro trasformativi, l'acquisizione dei talenti è nel caos. Gli strumenti di IA possono aiutare a gestire meglio questo caos per ottenere risultati significativi.

Le app basate sull'IA per uno dei seguenti casi d'uso possono essere un'idea aziendale redditizia.

Selezione dei curriculum : Da fare con modelli di apprendimento automatico per il primo livello di screening dei curriculum per vari ruoli

: Da fare con modelli di apprendimento automatico per il primo livello di screening dei curriculum per vari ruoli Test automatizzati : Test predefiniti per valutare la competenza dei candidati nelle abilità necessarie per il lavoro

: Test predefiniti per valutare la competenza dei candidati nelle abilità necessarie per il lavoro Valutazione video : Analisi di video interviste per verificare il linguaggio del corpo, le capacità di comunicazione, ecc

: Analisi di video interviste per verificare il linguaggio del corpo, le capacità di comunicazione, ecc Programmazione dei colloqui : Abbinamento automatico delle disponibilità di intervistatori e candidati per programmare i colloqui

: Abbinamento automatico delle disponibilità di intervistatori e candidati per programmare i colloqui Onboarding: Consentire flussi di lavoro di onboarding completi e personalizzati per i nuovi dipendenti in base al loro reparto, ruolo, livello di anzianità, ecc.

Business Tip: Potete creare una qualsiasi di queste app per i clienti Enterprise o per i loro partner di reclutamento. Per i team di acquisizione dei talenti delle aziende, queste app possono integrarsi nel flusso di lavoro dell'organizzazione per aumentare l'efficacia del processo. Per le agenzie di reclutamento, queste app possono creare straordinarie efficienze su scala.

Per entrambi i clienti, queste app possono lavorare su un modello di sottoscrizione mensile/annuale. Sarebbe anche significativo avere una tariffazione basata sull'uso. Ad esempio, si può far pagare per ogni curriculum esaminato o per ogni dipendente inserito.

12. Assistenti virtuali dotati di IA

Tutti usano un assistente virtuale, sia che si chieda a Siri di impostare una sveglia, sia che si usi un'app di finanza personale per creare reportistica sulle spese. Gli assistenti virtuali e gli agenti sono ottime idee aziendali basate sull'IA per le startup che vogliono costruire prodotti dal valore esponenziale.

Di seguito sono elencate alcune app che possono diventare un'attività aziendale redditizia.

Assistenti personali: Automazioni che si connettono a diverse app per consentire agli utenti di svolgere attività personali come inviare un'email, pagare una bolletta, ordinare la spesa o prenotare un appuntamento.

Assistenti di supporto clienti: I chatbot IA svolgono il ruolo di agenti del servizio clienti per aiutare gli utenti a trovare informazioni, risolvere problemi semplici, aprire ticket, ecc.

Assistenti esperti: Strumenti di IA con intelligenza specializzata in settori come il mercato azionario, il meteo, la prenotazione di viaggi, la ricerca, ecc.

Assistenti esecutivi: Strumenti di IA che aiutano i dirigenti aziendali a programmare riunioni, elaborare email, riepilogare documenti, pianificare follower, ecc.

Business Tip: In dipendenza della natura del vostro assistente virtuale, potete farvi pagare delle sottoscrizioni. Per istanza, gli assistenti esperti possono richiedere una sottoscrizione più alta per le loro conoscenze approfondite, mentre gli assistenti esecutivi possono raggiungere una base di pubblico più ampia a un prezzo più basso.

13. Marketing e pubblicità basati sull'IA

Il marketing digitale si basa sull'intento e sulla pertinenza. I software pubblicitari basati sull'IA possono ottimizzare questo aspetto fornendo pubblicità, consigli sui prodotti e messaggi di marketing altamente mirati.

Email predittive : Gli strumenti di IA possono inviare email personalizzate agli utenti al momento giusto, in base alle loro interazioni con i vostri prodotti attraverso i canali

: Gli strumenti di IA possono inviare email personalizzate agli utenti al momento giusto, in base alle loro interazioni con i vostri prodotti attraverso i canali Offerte tempestive : I dispositivi IoT possono identificare un cliente che entra in un negozio e offrire sconti tempestivi per incentivare gli acquisti d'impulso

: I dispositivi IoT possono identificare un cliente che entra in un negozio e offrire sconti tempestivi per incentivare gli acquisti d'impulso Cataloghi personalizzati : L'IA può creare cataloghi personalizzati di prodotti che potrebbero piacere a un cliente dal loro enorme sito di e-commerce

: L'IA può creare cataloghi personalizzati di prodotti che potrebbero piacere a un cliente dal loro enorme sito di e-commerce Pubblicità contestuale : L'IA è in grado di elaborare grandi quantità di dati per presentare annunci pubblicitari basati sulle preferenze del cliente e sul contesto di navigazione

: L'IA è in grado di elaborare grandi quantità di dati per presentare annunci pubblicitari basati sulle preferenze del cliente e sul contesto di navigazione Notifiche specifiche per il tempo: Le app per dispositivi mobili possono integrare strumenti di IA per fornire notifiche al momento giusto nella lingua giusta per influenzare il comportamento degli utenti

**Oltre a costruire prodotti di IA, avete anche l'opportunità di diventare un'agenzia di nicchia di tecnologia di marketing di IA per clienti specifici. Potete creare soluzioni personalizzate di IA marketing per le loro esigenze. Ad esempio, potreste creare un bot per monitorare le prestazioni di parole chiave specifiche o per fare report sugli sviluppi del mercato, creando prodotti che offrano un vantaggio competitivo.

14. Automazione commerciale basata sull'IA

La capacità di un'organizzazione di raggiungere un maggior numero di clienti e di creare maggiore consapevolezza/interesse è direttamente correlata all'entità dei ricavi. In scenari di mercato altamente competitivi, i team commerciali sono alla ricerca di modi per ridurre i costi senza compromettere le prestazioni. I prodotti basati sull'IA possono consentire proprio questo.

Di seguito sono elencati i prodotti che è possibile costruire per aiutare i vari casi d'uso del marketing e del commerciale.

**Come si può usare l'IA nel marketing e nel commerciale?

Automazioni delle attività: Creare un'app di automazione basata sull'IA per ridurre il numero di attività ripetitive che i rappresentanti commerciali devono svolgere.

Ad esempio, i follow-up possono essere interamente automatizzati con l'IA, con tanto di personalizzazione e messaggistica predittiva.

Trascrivere video: Gli strumenti di IA per prendere appunti sono molto richiesti dai professionisti commerciali, che li utilizzano per registrare/trascrivere la conversazione mentre si concentrano sulla costruzione di una relazione significativa con il potenziale cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png Esempio di funzionalità/funzione di ClickUp Clip AI Transcription /$$$img/

creare video dimostrativi su ClickUp Clip con trascrizioni generate dall'IA in tempo reale

Progettare i passaggi successivi: Sulla base della conversazione, gli strumenti di IA possono creare automaticamente elementi di azione per entrambe le parti. Infatti, la possibilità di integrare lo strumento di IA in app come CRM, email, videoconferenze, piattaforme demo, ecc. può automatizzare anche flussi di lavoro complessi.

Creare dashboard: La maggior parte degli strumenti commerciali oggi offre un qualche tipo di reportistica. Tuttavia, i reportistici standard non sono spesso sufficienti. L'IA può aiutare i team a creare dashboard personalizzati, basati su KPI e contenenti solo le informazioni più importanti in un determinato momento.

Inoltre, è possibile creare un chatbot IA che risponda con numeri. "Qual è il totale delle vendite finora?" o "Quanti lead sono rimasti inattivi per più di 30 giorni?", consentendo ai team di esplorare dinamicamente i dati commerciali senza scomodare un analista di dati!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Dashboard-1400x842.png ClickUp dashboard commerciale /$$$img/

Dashboard guidati da KPI per i team commerciali con ClickUp

Business Tip: È importante capire che quello commerciale è uno spazio altamente competitivo. Le grandi piattaforme CRM dominano già il mercato. Quindi, come azienda, ha più senso costruire prodotti di IA di nicchia.

In alternativa, è possibile creare app per le funzionalità/funzione che mancano a queste piattaforme CRM. In questo modo, potete ospitare queste app sul marketplace di Salesforce o HubSpot e far pagare una tariffa basata sull'utilizzo.

Per saperne di più: Se quanto sopra vi interessa, ecco altre informazioni su come utilizzare l'IA in ambito commerciale .

15. L'IA nello sviluppo del software

Più di dieci anni fa, l'investitore Marc Andreessen disse che il software sta mangiando il mondo . Da allora siamo stati circondati da un numero sempre maggiore di software, che ci aiutano a fare di tutto, dal pagamento delle bollette ai giochi, ogni giorno.

L'IA sta facendo fare un enorme passo avanti allo sviluppo di questi software. È possibile creare prodotti semplici ma potenti per qualsiasi problema di ingegneria del software che le organizzazioni devono affrontare oggi. Ecco alcune idee.

Controllo della qualità con revisione, debug e test del codice basati sull'IA

Documentazione automatizzata con elementi visivi, grafici, diagrammi di flusso di lavoro, ecc

Copiloti per gli sviluppatori di software per creare codice a partire da input in linguaggio naturale

Programmazione in coppia e feedback sulla qualità/prestazioni del codice

Modelli di apprendimento automatico per la sicurezza informatica

Dalla gestione dei progetti software alla distribuzione, sono decine i casi d'uso dell'ingegneria che possono essere migliorati con l'IA. Se lavorate in questo settore, potreste trovare il nostro blog post su su come usare l'IA nello sviluppo del software interessante.

Business Tip: Esistono già diversi strumenti utilizzati dai team software. Ad istanza, Jira per il ticketing, GitHub per la gestione dei codici, ecc. sono utilizzati da milioni di sviluppatori in tutto il mondo. Per costruire un'azienda di sviluppo software basata sull'IA, è utile identificare attentamente le lacune di queste produttività comuni e risolverle in modo ponderato.

Nelle prime fasi dell'adozione dell'IA, potreste utilizzare alcuni dei prodotti ClickUp AI modelli di piani di sviluppo di ClickUp per guidare il vostro percorso.

16. Raccomandazioni di moda basate sull'IA

Una delle maggiori sfide dell'e-commerce è rappresentata dai resi. I clienti acquistano i prodotti per provarli e restituiscono quelli che non vanno bene. La cosa peggiore è che prodotti come i trucchi che non possono essere restituiti - anche se non sono adatti - creano il rimorso dell'acquirente.

Le app di moda dotate di IA mirano a risolvere proprio questo problema. Ecco alcune idee di app che potete costruire.

Raccomandazioni sulle dimensioni : In base alle dimensioni dichiarate da un cliente, agli acquisti passati e alle informazioni sui prodotti, fornire raccomandazioni accurate con l'IA

: In base alle dimensioni dichiarate da un cliente, agli acquisti passati e alle informazioni sui prodotti, fornire raccomandazioni accurate con l'IA Versione di prova virtuale : Per prodotti come scarpe, rossetti, abbigliamento, ecc. utilizzare app di IA e realtà virtuale per consentire agli utenti di provare virtualmente prima di acquistare

: Per prodotti come scarpe, rossetti, abbigliamento, ecc. utilizzare app di IA e realtà virtuale per consentire agli utenti di provare virtualmente prima di acquistare Lookbook: Utilizzando la cronologia degli acquisti del cliente, consigliare accessori che si abbinano bene al suo guardaroba esistente

**Con tutti questi dati a disposizione, il prodotto IA può anche prevedere le future tendenze della moda, aiutando la produttività a stare davanti alla concorrenza. Assicuratevi di ricevere il consenso dell'utente prima di utilizzarli.

17. IA per il settore immobiliare e la gestione degli immobili

Il settore immobiliare non è il più entusiasta quando si tratta di adottare la tecnologia. Tuttavia, un prodotto convincente può essere la spinta di cui hanno bisogno. La tecnologia IA offre immense opportunità in questo settore in fase di sviluppo.

Valutazione degli immobili: Tecniche di IA possono effettuare valutazioni più accurate degli immobili sulla base di dati storici, tendenze di mercato e altri fattori, come la crescita del quartiere o i tassi di interesse.

Servizi agli inquilini: Gli strumenti di IA per la gestione degli immobili possono automatizzare i servizi agli inquilini, come la riscossione dell'affitto e le richieste di manutenzione.

Gestione della struttura: Gli strumenti di IA possono aiutare i gestori di immobili a programmare la manutenzione imminente, a prevedere i tempi di inattività/riparazione, a valutare le decisioni di riparazione o sostituzione, ecc.

Collaborazione: Strumenti di collaborazione basati sull'IA come ClickUp per il settore immobiliare può contribuire a migliorare notevolmente i risultati. Per istanza, con gli strumenti di ClickUp per la posizione, è possibile mappare gli elenchi, utilizzare il codice colore per differenziare gli annunci per intervallo di prezzo e salvare facilmente le informazioni per un secondo momento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Map-view.png Visualizzazione della mappa di ClickUp /$$$img/

Visualizzazione interattiva della mappa per la collaborazione visiva con i client su ClickUp

Suggerimento aziendale: Essendo un settore cauto e relativamente lento, i clienti del settore immobiliare potrebbero non avere fretta di acquistare strumenti di IA. Pertanto, un modello freemium aiuterebbe a dimostrare il valore e a costruire la fiducia attraverso il percorso del cliente.

18. Soluzioni agricole basate sull'IA

L'IA ha il potenziale per svolgere un ruolo determinante nella modernizzazione dell'agricoltura. I sistemi basati sull'IA possono analizzare i dati provenienti da sensori del suolo, previsioni meteo e immagini satellitari per ottimizzare l'agricoltura su vari fronti.

Alcune chiavi Casi d'uso dell'IA sono:

Raccomandazioni su quando e quanto innaffiare le colture

Suggerimenti su quando piantare o Harvest

Strategie per la gestione dei parassiti

Decisioni basate su dati relativi alla gestione dell'azienda e alla produttività degli agricoltori

Suggerimento aziendale: Come prodotto di IA, avete la possibilità di far pagare una sottoscrizione direttamente ai consumatori/agricoltori. Tuttavia, in questo mercato, potete anche progettare un modello B2B collaborando con ONG o organizzazioni comunitarie per modelli di condivisione dei ricavi.

19. IA per i viaggi e l'ospitalità

Le compagnie di viaggio e le piattaforme di ospitalità come Airbnb e TripAdvisor sfruttano da tempo l'IA per creare esperienze di viaggio personalizzate per gli utenti. Tuttavia, c'è ancora molto da fare in questo spazio.

Alcuni problemi ancora irrisolti sono:

Decisioni sulla destinazione : Scegliere la giusta destinazione per le vacanze in base a preferenze, stagioni, eventi, costi e altro ancora

: Scegliere la giusta destinazione per le vacanze in base a preferenze, stagioni, eventi, costi e altro ancora Budget e piano : Progettare la vacanza completa, compresi i biglietti, i soggiorni in hotel, i visti, le attività, lo shopping e così via, rispettando il budget

: Progettare la vacanza completa, compresi i biglietti, i soggiorni in hotel, i visti, le attività, lo shopping e così via, rispettando il budget Viaggi di gruppo : Bilanciare la disponibilità, le preferenze e le esigenze di più persone in un viaggio di gruppo

: Bilanciare la disponibilità, le preferenze e le esigenze di più persone in un viaggio di gruppo Raccomandazioni contestuali : Suggerimento di eventi e visite in base alla stagione, all'ora del giorno, alla posizione, ecc

: Suggerimento di eventi e visite in base alla stagione, all'ora del giorno, alla posizione, ecc Automazioni: Consentire il check-in, il check-out, il trasferimento dall'aeroporto e così via

Consiglio aziendale: Dato che il settore dei viaggi è uno spazio affollato, la cosa migliore è creare miglioramenti e venderli a varie organizzazioni. Ad istanza, potreste creare una soluzione di automazione personalizzata per una catena alberghiera che si integri con il loro ERP.

20. Ricerca legale e analisi dei contratti basate sull'IA

"Una tipica azienda Fortune 1000 mantiene 20.000-40.000 contratti attivi in un dato momento", spiega un'azienda di Fortune studio di World Commerce and Contracting . Conoscere le clausole, le date e i dettagli di questi contratti può essere un'attività manuale estenuante.

Con l'IA le cose cambiano. L'IA offre un valore esponenziale grazie all'automazione:

Analisi dei contratti per la revisione, l'esecuzione e i pagamenti

Revisione dei documenti prima dell'esecuzione dei contratti

Ricerca legale per garantire i migliori accordi per tutte le parti

Ricerca nei database legali della giurisprudenza pertinente

Conformità e accordi sui livelli di servizio (SLA)

Business Tip: In questo mercato funzionano sia i prezzi basati sull'utente che quelli basati sull'utilizzo. Ad istanza, nel caso delle app per la ricerca legale, si può addebitare una sottoscrizione per utente. Nel caso delle app per la revisione dei documenti, si potrebbe addebitare il costo per ogni documento/pagina processata.

Se nessuna di queste opzioni vi piace, abbiamo una ventunesima idea, un po' metaforica ma completata: Chiedere a un'IA. 😊

Utilizzate uno strumento di IA come ClickUp Brain e scambiare idee con lui. Se avete problemi di partenza, chiedete a ClickUp Brain di suggerirvi idee e di perfezionarle.

**Quali sono le idee di startup IA più redditizie?

La startup IA è un vasto panorama di aziende. Tra creazione di modelli, piattaforme, B2C, B2B e offerte di servizi, il mondo è la vostra ostrica. Nel valutare le idee per la vostra startup, considerate la natura, il valore di mercato e la competitività di tutti gli attori esistenti in questo spazio.

Per iniziare, ecco alcuni esempi di aziende che oggi si stanno creando un posto.

Nello spazio dell'IA generativa, aziende di sviluppo di modelli come OpenAI e Anthropic sono tra le startup di maggior valore oggi. Nel settore dell'analisi dei dati con IA, spicca Databricks. La startup Abridge, attiva nel settore sanitario, sta crescendo in popolarità tra la comunità dei medici.

Per quanto riguarda la produttività e la collaborazione, Notion e ClickUp stanno facendo passi da gigante. Nella creazione di contenuti, Writer è sempre più popolare.

È importante notare che si tratta di startup in crescita che non hanno ancora raggiunto la fase di redditività. Tuttavia, la strada verso l'esito positivo dell'IA in ambito aziendale è davvero chiara.

Una volta che avete un'idea da esplorare, ecco come potete iniziare a sviluppare il vostro strumento.

Comprendere il processo di sviluppo degli strumenti di IA

La costruzione di uno strumento di IA è un'impresa completa che coinvolge considerazioni aziendali, tecnologiche e di consumo. Ecco una guida che illustra, passaggio dopo passaggio, come procedere.

Ideazione e ricerca

Prima di iniziare a sviluppare il vostro strumento, chiarite la vostra idea.

Definite chiaramente il problema dell'utente

Capire il cliente e il suo comportamento

Studiate le soluzioni attuali che stanno utilizzando

Valutare l'opportunità che avete

Una volta cristallizzata la vostra idea, conducete una ricerca di mercato per conoscere la vostra posizione. Ponetevi le seguenti domande.

Esiste un mercato per questo prodotto?

L'utente ha la capacità e la disponibilità a pagare per questo prodotto?

Esistono altri strumenti sul mercato? Da fare, come funzionano? Da quanto fanno pagare?

Quali sono le minacce che probabilmente dovrete affrontare per portare il vostro prodotto sul mercato?

Ad esempio, se state costruendo uno strumento di gestione dei social media basato sull'IA, fate molto affidamento sulle API di X (ex Twitter) per svolgere l'attività. Se X ritira il supporto, il vostro modello aziendale crollerà.

Comprendete questi parametri prima di avventurarvi nella costruzione del vostro strumento di IA.

Definire gli oggetti

Identificate il valore significativo che il vostro prodotto basato sull'IA fornisce al cliente. Questo risponderebbe alla domanda: "Quali sono i vantaggi dell'IA?"

La risposta potrebbe essere: miglioramento dell'efficienza, aumento della produttività, risparmio dei costi operativi, automazione del servizio clienti, analisi in tempo reale, ecc.

Nel definire i vostri oggetti, rendeteli SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo). Assicuratevi che il vostro prodotto soddisfi costantemente questi obiettivi per i vostri clienti nel corso del tempo.

Raccogliere e preparare i dati per il vostro strumento di IA

Questo passaggio è la pietra miliare dello sviluppo dell'IA. Le prestazioni di un modello di IA sono direttamente legate alla quantità e alla qualità dei dati su cui viene addestrato. Dati imprecisi, completati o mal strutturati possono portare al fallimento degli strumenti di IA.

Raccogliere i dati rilevanti

Pulirli per rimuovere il rumore o le incoerenze

Annotare o etichettare i dati se si utilizzano modelli di apprendimento supervisionati

Sviluppare e distribuire il modello

Una volta preparati i dati, si sviluppano i modelli di IA utilizzando algoritmi di apprendimento automatico o di deep learning. A livello di base, sarete:

Selezione dell'algoritmo appropriato

Addestrare il modello sui dati preparati

Perfezionare il modello per verificarne le prestazioni

Testare e convalidare il modello per assicurarsi che si generalizzi bene a nuovi dati

Distribuire il modello su un'infrastruttura cloud o on-premise e abilitarne l'uso

Leggi anche: Qui c'è un'introduzione su come integrare l'IA in un sito web .

Commercializzare e vendere lo strumento di IA

Una volta costruito lo strumento, è il momento di portarlo sul mercato. Il marketing e la commercializzazione di un prodotto software sono un libro completo. Perciò, qui parliamo di alcune best practice di base da tenere a mente.

🏆 Posizionamento: Utilizzate la vostra ricerca per posizionare il vostro prodotto IA sul mercato. Concentratevi su ciò che Da fare in modo diverso e migliore. Indirizzate i vantaggi del vostro prodotto alle esigenze dell'utente.

canali: Sfruttate canali come il marketing dei contenuti, la pubblicità, gli eventi, le dimostrazioni e la prova sociale per costruire fiducia e credibilità con i potenziali clienti.

💵 Pricing: Decidete cosa farete pagare ai vostri clienti e come. Nella prossima sezione esamineremo alcuni modelli.

😎 Esito positivo del cliente: Gli strumenti di IA, per loro stessa natura, migliorano con l'uso. Ciò significa che è necessario che i clienti utilizzino lo strumento per periodi prolungati, in modo da poter raccogliere e sfruttare i dati. Create dei team per il successo dei clienti e incoraggiate l'uso prolungato.

Monitorare e ottimizzare

Essendo una tecnologia in continua evoluzione, gli strumenti di IA necessitano di monitoraggio e ottimizzazione continui. Consentite al modello di apprendere dinamicamente dai nuovi dati. Monitorare le prestazioni per garantire la riunione degli oggetti definiti. Raccogliere i feedback degli utenti e i dati sulle prestazioni del sistema per mantenere lo strumento di IA adeguato e pertinente.

Abbiamo parlato della costruzione e dell'introduzione del prodotto sul mercato. Ora è il momento di parlare del risultato finale, letteralmente.

Startup IA: Redditività e generazione di ricavi

Come per ogni azienda, Le startup IA hanno bisogno di fare soldi. A tal fine, generano entrate attraverso vari canali.

Come guadagnano le aziende IA?

Sottoscrizione di prodotti: Le startup creano strumenti di IA a cui si può accedere pagando una quota ricorrente su un modello di sottoscrizione. Esempi popolari sono Google Gemini e Jasper.

Licenze: Alcune startup creano algoritmi di IA e li concedono in licenza a fornitori o aziende in settori come la sanità, la finanza o la vendita al dettaglio. I modelli Med-PaLM di Google o GPT di OpenAI lavorano in questo modo.

Consulenza: Le startup forniscono servizi di consulenza, sviluppando soluzioni personalizzate di IA per i clienti o integrando l'IA nei flussi di lavoro esistenti.

Insights: Ci sono anche startup che monetizzano i dati, vendendo insight o analisi predittive derivate da modelli di IA proprietari. BloombergGPT è un buon esempio.

Indipendentemente dal modello di guadagno scelto, tenete d'occhio il ROI. Dati i costi significativi, le infrastrutture, i dati e le competenze necessarie per costruire strumenti di IA, il ritorno sugli investimenti (ROI) può diventare un sogno lontano. Questa è, infatti, una delle sfide principali di una startup IA.

Sfide nell'implementazione dell'IA in azienda e come superarle

La creazione di un'azienda basata sull'IA è più semplice e facile di molte altre. Ad esempio, se si vuole aprire una palestra, è necessario investire in immobili, attrezzature, istruttori, attività commerciali, marketing, ecc. Un'app per l'allenamento basata sull'IA, invece, può essere costruita dal proprio garage.

Tuttavia, ci sono molte altre Sfide dell'IA è necessario considerare.

Dati

Gli strumenti di IA si basano su enormi volumi di dati. Nell'acquisizione e nell'utilizzo di questi dati, potreste trovarvi di fronte a sfide quali:

Etica del modo in cui i dati sono stati acquisiti

Problemi di privacy legati all'utilizzo dei dati, soprattutto se si tratta di informazioni di identificazione personale

Sicurezza della conservazione dei dati

Conformità alle leggi locali, statali, federali e internazionali

Prima di creare uno strumento di IA, considerate attentamente i problemi relativi ai dati. Rivolgetevi a esperti di dati e avvocati per iniziare nel migliore dei modi.

Un altro modulo dei dati è la competenza. Ad esempio, se state progettando allenamenti basati sull'IA, avete bisogno di esperti in materia per convalidare l'accuratezza e l'idoneità dell'allenamento. Il vostro strumento non può consigliare ai personalizzati di impegnarsi in attività potenzialmente rischiose solo per raggiungere gli obiettivi di peso.

Considerate l'inferenza/raccomandazione che la vostra app di IA sta offrendo e iscrivete degli esperti per convalidarla. Costruite un modello di accountability per garantire che il contenuto sia verificato da esperti del settore. Se lavorate in settori altamente regolamentati come quello sanitario o finanziario, prestate particolare attenzione e consultate esperti legali che vi guidino.

Costo

**Che cosa costa lanciare una startup IA?

Il costo del lancio di una startup IA può variare da 5.000 a oltre 100.000 dollari, a seconda del prodotto, dell'infrastruttura, dell'acquisizione dei dati, della dimensione del team e della complessità dello sviluppo del prodotto. Spesso questi costi vengono sostenuti in anticipo, molto prima che il prodotto possa essere immesso sul mercato o produrre utili.

Per eliminare i problemi legati ai costi, è necessario definire un piano aziendale chiaro e a lungo termine per recuperare l'investimento. Iniziate con un MVP più piccolo e convalidatelo prima di scalare.

Privacy e sicurezza

Poiché i sistemi di IA si basano su grandi quantità di dati sensibili, è lecito aspettarsi preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza. Per evitare violazioni, costruite sistemi robusti per:

Prevenire la manipolazione errata dei dati

Rimanere conformi ed evitare sanzioni normative

Gestire la governance dei dati

Garantire le best practice di sicurezza, come l'anonimizzazione, la crittografia, ecc

Implementare misure e audit di cybersecurity

Fiducia del cliente

Nonostante l'entusiasmo, i personalizzati potrebbero essere diffidenti nei confronti dell'IA. Questo è particolarmente vero in settori come la sanità, gli investimenti o la moda, dove la creatività e il giudizio umano hanno un valore elevato.

Affrontate questa diffidenza creando fiducia. Siate trasparenti su come viene utilizzata l'IA, su quali dati vengono raccolti e su come vengono prese le decisioni. Date agli utenti un maggiore controllo sui loro dati. Consentire loro di interagire con gli esseri umani quando lo desiderano. Cercare e implementare il feedback.

Avviate i vostri Business AI con ClickUp

Dal lancio di ChatGPT e di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) simili, l'IA è arrivata ovunque.

Ormai ogni strumento di lavoro e piattaforma di produttività è dotato di IA. Apple sta integrando l'Apple Intelligence in iOS e MacOS. Gli strumenti di IA stanno emergendo in ogni settore e caso d'uso.

Tuttavia, siamo solo all'inizio di una vasta opportunità nel mercato dell'IA. Come prossima generazione di prodotti software, le startup IA ridefiniranno le aziende tecnologiche. Se desiderate una fetta di questa torta, è ora di iniziare a sviluppare le vostre migliori idee aziendali di IA.

ClickUp ha tutto ciò che vi serve per fare la vostra mossa. Ideate con ClickUp Brain. Conducete sondaggi e analizzate i dati con ClickUp Modulo. Pianificate lo sviluppo di strumenti di IA con ClickUp Tasks. Create un CRM, automatizzate i flussi di lavoro, monitorate le prestazioni e ottimizzate, tutto in un unico posto con ClickUp. Provate gratis ClickUp oggi stesso!