I migliori corsi sull'intelligenza artificiale per sviluppare le vostre conoscenze sull'intelligenza artificiale nel 2024

L'intelligenza artificiale (IA) è la simulazione dell'intelligenza umana in grado di eseguire attività e processi che in precedenza richiedevano l'intervento umano.

L'IA può leggere, scrivere, creare, analizzare e chattare con voi.

Se non conoscete l'IA, ecco una panoramica.

L'intelligenza artificiale comprende rami come il Machine Learning e i Big Data. Apprendimento automatico consente ai computer di imparare dai dati e migliorare le prestazioni senza una programmazione esplicita (diretta).

Nel frattempo, i Big Data si riferiscono a grandi impostazioni di informazioni che i sistemi IA esaminano per trovare schemi e intuizioni.

Dallo stesso ramo derivano anche l'IA forte e l'IA debole. L'IA forte è in grado di avere una cognizione simile a quella umana, mentre l'IA debole è progettata per svolgere attività specifiche con l'aiuto dell'uomo.

I progressi dell'IA possono sembrare difficili da seguire. Ma non preoccupatevi: esistono corsi di intelligenza artificiale dedicati che vi aiuteranno a comprendere questi concetti.

Questo articolo vi presenterà i 10 corsi più importanti che vi faranno conoscere l'intelligenza artificiale e le sue varie applicazioni.

Corsi di IA da seguire nel 2024

I corsi di Intelligenza Artificiale (IA) forniscono conoscenze approfondite sull'intelligenza artificiale, sulle sue applicazioni, sulle considerazioni etiche e sui consigli per la carriera.

Di seguito, abbiamo selezionato i migliori corsi di IA per principianti, intermedi ed esperti nel 2024.

1. Introduzione all'intelligenza artificiale

fonte ricercaGate Il introduzione all'intelligenza artificiale è un corso autogestito che offre una panoramica dettagliata sull'IA, coprendone i fondamenti, le applicazioni e l'impatto sulla società. Il corso fornisce un linguaggio semplice su termini come apprendimento automatico, apprendimento profondo e reti neurali.

Avrete inoltre accesso a casi d'uso reali dell'IA e a come l'intelligenza artificiale ridisegna vari settori, dalla sanità alla finanza. Imparerete a conoscere le problematiche etiche dell'IA, come i pregiudizi negli algoritmi, i problemi di privacy e l'impatto sull'occupazione.

Il corso fornisce anche consigli su come iniziare una carriera nell'IA. Alla fine, comprenderete meglio l'intelligenza artificiale, i suoi concetti e le sue implicazioni per il futuro.

Chiavi d'accesso

Analisi completata diTerminologia dell'IA, concetti e applicazioni

Spiegazioni accessibili dell'apprendimento automatico e delle reti neurali

Casi d'uso reali dell'intelligenza artificiale in tutti i settori industriali

Consigli di carriera guidati da esperti per gli appassionati di IA

Esplorazione di considerazioni etiche e dell'impatto dell'IA

A chi è rivolto?

Professionisti dell'IT e del marketing

Istruttori di IA ed educatori che cercano di utilizzare l'IA per attività ripetitive comeil piano delle lezioni Dettagli del corso

Valutazioni: 4,7 (12.000+ recensioni)

4,7 (12.000+ recensioni) Livello del corso: Principiante

Principiante Durata: 8 ore

8 ore Prezzo: Iscrizione gratuita

2. Certificato professionale IBM Applied IA

fonte Credly Il certificato professionale di IA applicata di IBM il corso insegna a creare chatbot e assistenti virtuali IA per i siti web senza scrivere una sola riga di codice.

Il corso sull'intelligenza artificiale inizia con un'introduzione all'ingegneria di base del prompt, per poi approfondire la costruzione di soluzioni di IA utilizzando i servizi IBM Watson IA, le API e Python con un codice minimo o nullo.

Attraverso esercizi pratici, il corso insegna anche ad applicare le tecniche di computer vision utilizzando Python, OpenCV e Watson per costruire e distribuire modelli personalizzati di classificazione delle immagini sul cloud.

Questo corso è finalizzato all'apprendimento e all'avanzamento di carriera. Grazie a una formazione di livello professionale fornita direttamente da IBM (un'autorità leader nel campo dell'IA), gli studenti possono creare percorsi di formazione personalizzati Strumenti di IA personalizzati in base alla loro velocità di apprendimento e alle loro esigenze per migliorare la loro esperienza di apprendimento.

Alla fine del corso, si otterrà l'accesso esclusivo alle risorse per la carriera, come il feedback personalizzato sui curriculum, strumenti interattivi e simulazioni di colloqui, e un supporto pratico alla carriera con la guida alla ricerca di lavoro di Coursera.

Chiavi d'accesso

Introduzione e applicazioni dell'IA generativa

Creazione di chatbot alimentati dall'IA senza codice

Sviluppare applicazioni di IA con Python e Flask

Padronanza delle tecniche di visione artificiale

Creazione di app di IA con le API di Watson

A chi è rivolto?

Studenti

Sviluppatori

Professionisti IT

Consulenti tecnologici

Hobbisti dell'IA

Dettagli del corso

Valutazioni: 4,6 (6.500+ recensioni)

4,6 (6.500+ recensioni) Livello: Principiante

Principiante Tempo: 3 mesi a 10 ore a settimana

3 mesi a 10 ore a settimana Prezzo: $32,75/mese

3. Specializzazione in Machine Learning

fonte dell'immagine MediumSpecializzazione in Machine Learning è un programma di specializzazione in 3 corsi creato in collaborazione tra DeepLearning.IA e Stanford Online.

Il corso fornisce un'ampia introduzione al moderno apprendimento automatico, dalla creazione di modelli di apprendimento predittivo con NumPy e sci-kit-learn all'addestramento di reti neurali con TensorFlow. Inoltre, il corso tratta gli alberi decisionali e i metodi di ensemble.

Tuttavia, per seguire questo corso è necessario possedere competenze di base in materia di codice. Il programma di specializzazione è suddiviso in tre corsi:

Corso 1: Apprendimento automatico supervisionato: Regressione e classificazione

Apprendimento automatico supervisionato: Regressione e classificazione Corso 2: Algoritmi di apprendimento avanzati

Algoritmi di apprendimento avanzati Corso 3: Apprendimento non supervisionato, raccomandatori, apprendimento per rinforzo

Al termine di questa specializzazione, avrete una comprensione approfondita dei concetti e delle tecniche di ML chiave, con competenze pratiche pronte per essere implementate in scenari reali.

Chiavi di accesso

Capire come costruire modelli predittivi con NumPy e sci-kit-learn

Costruire e addestrare reti neurali per la classificazione dei dati con TensorFlow (uno strumento popolare per il deep learning)

Imparare a utilizzare gli alberi decisionali e i metodi di ensemble

Esplorare le best practice e le tecniche di sviluppo del ML

A chi è rivolto?

Studenti che stanno proseguendo gli studi in scienza dei dati o apprendimento automatico

Professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze nell'apprendimento automatico

Interessati alla modellazione predittiva e all'analisi dei dati

Dettagli del corso

Valutazione: 4,9 (19.000+ recensioni)

4,9 (19.000+ recensioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 3 mesi a 9 ore a settimana

3 mesi a 9 ore a settimana Prezzo: $32.75/mese

4. Specializzazione in Deep Learning

Fonte: KZHU.AI Imparerete a costruire e ad addestrare reti neurali avanzate in specializzazione in apprendimento approfondito . Il corso vi aiuterà a capire come regolare le impostazioni necessarie per ottenere prestazioni migliori e ad applicare queste tecniche in situazioni pratiche.

Il corso insegna le reti neurali ricorrenti (RNN), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e le incorporazioni di parole, consentendo di lavorare con i dati di testo in modo efficace.

Poi approfondisce tecniche avanzate come l'uso dei tokenzer HuggingFace e dei modelli di trasformazione per attività come il riconoscimento di entità nominate (NER) e la risposta alle domande.

Scoprirete come migliorare la precisione dei vostri modelli utilizzando TensorFlow. Questo corso di intelligenza artificiale (IA) è stato progettato per fornire una solida conoscenza del deep learning con un'ampia esperienza pratica.

Punti chiave

Costruire e addestrare reti neurali artificiali avanzate

Applicazione pratica delle tecniche di deep learning

Lavorare con i dati di testo, compresi NLP e word embedding

Utilizzo dei tokenzer e dei modelli trasformatori di HuggingFace

Miglioramento dell'accuratezza dei modelli con TensorFlow

A chi è rivolto?

Il corso è rivolto agli appassionati di Deep learning con competenze intermedie in Python e una conoscenza di base dell'algebra lineare e del linguaggio ML

Dettagli del corso

Valutazione: 4.9 (132.000+ recensioni)

4.9 (132.000+ recensioni) Livello: Intermedio

Intermedio Durata: 3 mesi a 12 ore alla settimana

3 mesi a 12 ore alla settimana Prezzo: $32,75/mese

5. Python per scienza dei dati, IA e sviluppo

fonte GitHub Questo corso tenuto da Joseph Santarcangelo, esperto Data Scientist di IBM, aiuta a padroneggiare Python (il linguaggio leader nella scienza dei dati e nello sviluppo di software) .

Il corso spiega i concetti fondamentali della programmazione, come variabili, strutture dati e funzioni, essenziali per qualsiasi progetto in Python. Imparerete anche le tecniche di scraping del web utilizzando API e strumenti come Beautiful Soup.

Inoltre, il corso offre più di 20 valutazioni e quiz che consentono agli studenti di acquisire la teoria dell'apprendimento cognitivo. Alla fine, sarete in grado di utilizzare librerie Python come Pandas e NumPy, strumenti essenziali per la manipolazione e l'analisi dei dati.

Chiavi d'accesso

Padroneggiare i fondamenti di Python per la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale (IA)

Esplorare le tecniche di web scraping con Beautiful Soup

Come utilizzare Pandas e NumPy per la manipolazione dei dati

Imparare a sviluppare codice utilizzando Jupyter Notebooks

Applicazione della logica di programmazione Python Variabili, strutture dati, ramo, loop, funzioni, oggetti e classi

A chi è rivolto?

Principianti con interesse per l'informatica

Chi aspira a lavorare nel campo della scienza dei dati e ad apprendere le competenze essenziali dell'intelligenza artificiale

Sviluppatori che vogliono imparare Python per le attività sui dati

Dettagli del corso

Valutazione: 4.6 (34.800+ valutazioni)

4.6 (34.800+ valutazioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 26 ore circa

26 ore circa Prezzo: Iscrizione gratuita

6. Certificato professionale IBM IA Engineering

Fonte: Credly Il certificato professionale di ingegneria dell'IA di IBM il corso vi aiuterà a comprendere i fondamenti dell'apprendimento automatico e dell'apprendimento profondo. Imparerete a implementare algoritmi e pipeline di apprendimento automatico su Apache Spark per un'elaborazione scalabile.

Inoltre, imparerete a conoscere framework popolari come Keras, PyTorch e TensorFlow e come vi aiutano a costruire modelli di apprendimento profondo e reti neurali. Questo corso vi fornirà tutte le competenze essenziali per l'ingegneria IA.

Punti chiave

Comprendere i fondamenti dell'apprendimento automatico e dell'apprendimento profondo

Implementazione di algoritmi di apprendimento automatico su Apache Spark

Costruire modelli di deep learning con Keras, PyTorch e TensorFlow

Competenze essenziali per l'ingegneria dell'IA

A chi è rivolto?

Per chi è interessato all'intelligenza artificiale (IA) e al ML, soprattutto se è agli inizi o se vuole migliorarsi

Dettagli del corso

Valutazione: 4,5 (5.500+ valutazioni)

4,5 (5.500+ valutazioni) Livello: Intermedio

Intermedio Durata: 3 mesi a 9 ore alla settimana

3 mesi a 9 ore alla settimana Prezzo: $32,75/mese

7. Specializzazione in Gestione dei prodotti IA

fonte blog personale di Adhaar Walia Il specializzazione in gestione dei prodotti IA della Duke University è una serie di 3 corsi. Il corso introduce il lavoro dell'apprendimento automatico e poi si addentra nell'uso del ML per risolvere i problemi.

Insegnato da Jon Reifschneider, direttore del Master in IA, questo corso si concentra sull'applicazione dei principi di progettazione incentrata sull'uomo per sviluppare prodotti di IA che diano priorità alla privacy e rispettino gli standard etici.

L'intero corso è suddiviso in tre mini-corsi:

Corso 1: Fondazione dell'apprendimento automatico per i responsabili della produttività

Fondazione dell'apprendimento automatico per i responsabili della produttività Corso 2: Gestione dei progetti di Machine Learning

Gestione dei progetti di Machine Learning Corso 3: Fattori umani nell'IA

Al termine di questa specializzazione, potrete acquisire una conoscenza approfondita della gestione di progetti di apprendimento automatico utilizzando processi e best practice di data science standard del settore.

Chiavi d'accesso

Identificazione di soluzioni di apprendimento automatico per problemi reali

Approfondimento dei processi di data science standard del settore

Mitigazione della privacy e dei rischi etici nei progetti di IA

Applicazione dei principi di progettazione incentrata sull'uomo allo sviluppo di prodotti IA

A chi è rivolto?

Responsabili di prodotto

Professionisti aziendali

Dirigenti

Professionisti IT

Dettagli del corso

Valutazione: 4.7 (300+ valutazioni)

4.7 (300+ valutazioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 3 mesi a 4 ore a settimana

3 mesi a 4 ore a settimana Prezzo: $26.07/mese

8. Certificato professionale di analisi dei dati di Google

fonte LinkedIn Questo corso aiuta a padroneggiare competenze analitiche essenziali quali pulizia dei dati, analisi e visualizzazione utilizzando strumenti popolari come fogli di calcolo, SQL, programmazione R e Tableau.

Imparerete a pulire e organizzare i dati in modo efficiente per l'analisi e a visualizzare i risultati utilizzando dashboard e presentazioni.

I progetti pronti per il portfolio vi aiuteranno a dimostrare le vostre competenze ai potenziali datori di lavoro e a guadagnare un certificato riconosciuto da Google, che vi qualificherà per titoli di lavoro molto richiesti come Analista di dati, Analista di dati junior o Analista di dati associato.

Punti chiave

Comprendere le pratiche e i processi utilizzati dagli analisti di dati durante il loro lavoro

Apprendere e padroneggiare competenze analitiche chiave come la pulizia, l'analisi e la visualizzazione dei dati e strumenti come SQL, programmazione R, Tableau e altri ancora

Imparare a visualizzare e presentare i risultati dei dati in dashboard e strumenti di visualizzazione comunemente utilizzati come Tableau

A chi è rivolto?

Persone che desiderano passare a ruoli come analista di dati o analista di dati junior

Interessati a padroneggiare strumenti come SQL, R e Tableau per l'analisi dei dati

Dettagli del corso

Valutazione: 4.8 (130k+ recensioni)

4.8 (130k+ recensioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 3 mesi a 15 ore a settimana

3 mesi a 15 ore a settimana Prezzo: $9,36/mese

9. Fondamenti di IA per tutti Specializzazione

fonte LinkedIn Il fondamenti di IA per la specializzazione di tutti è un corso autogestito per persone con un background di IA minimo o nullo. Il corso mira a fornire una solida comprensione dell'IA, delle sue applicazioni e di termini critici come Machine Learning, Deep Learning e Neural Networks.

L'esperienza pratica con i servizi IBM Watson IA vi aiuterà a creare assistenti virtuali per diversi scopi. Alla fine del corso, svilupperete e implementerete con successo un chatbot IA su un sito web senza codice.

Punti chiave

Solida comprensione dei concetti e delle applicazioni dell'IA

Esplorare le applicazioni reali dell'IA generativa

Imparare e mettere in praticaingegneria prompt tecniche nei modelli generativi di IA

Costruire chatbot alimentati dall'IA senza una sola riga di programmazione

A chi è rivolto?

Per tutti coloro che sono curiosi di conoscere l'IA nonostante le loro competenze tecniche e che vogliono esplorarne le applicazioni senza richiedere competenze di programmazione

Dettagli del corso

Valutazione: 4.7 (2400+ valutazioni)

4.7 (2400+ valutazioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 3 mesi a 3 ore a settimana

3 mesi a 3 ore a settimana Prezzo: $32,75/mese

10. Specializzazione in IA per il Business

fonte LinkedIn Il l'IA per la specializzazione aziendale dell'Università della Pennsylvania, vi insegna i fondamenti dell'IA e del Machine Learning e come utilizzare le tecnologie per varie applicazioni aziendali.

Argomenti come l'etica e i rischi dell'IA, la progettazione di quadri di governance equi per il suo utilizzo e la gestione delle persone all'interno di funzioni HR basate sul Machine Learning sono ampiamente trattati in questo corso.

Al termine di questo corso, otterrete un certificato di carriera dall'Università della Pennsylvania e sarete ben equipaggiati con strumenti preziosi per avere successo nel mondo aziendale.

Punti chiave

Apprendimento dei fondamenti dell'IA e del Machine Learning per l'azienda

Esplorazione dei casi d'uso dell'IA nel marketing e nella finanza

Sviluppo di strategie di implementazione per IA, ML e Big Data

Comprendere etica, rischi egovernance nell'IA* Esplorare le strategie di gestione delle funzioni HR basate sul Machine Learning

A chi è rivolto?

Dirigenti aziendali

Manager di vari settori

Professionisti delle risorse umane

Analisti di dati

Dettagli del corso

Valutazione: 4.8 (400+ valutazioni)

4.8 (400+ valutazioni) Livello: Principiante

Principiante Durata: 3 mesi a 3 ore a settimana

3 mesi a 3 ore a settimana Prezzo: $52,80/mese

Altri strumenti di IA per far crescere la tua carriera

FAQ comuni

1. Qual è il corso più adatto per l'IA?

Il corso migliore per voi dipende dagli obiettivi di apprendimento, dal vostro background e dalle vostre preferenze. Ogni corso offre contenuti unici e si concentra su aspetti diversi dell'IA.

Ad esempio, se siete alle prime armi con l'IA e volete un'introduzione generale, il corso IA Foundations for Everyone Specialization o IA For Business Specialization è un corso eccellente.

Allo stesso modo, se siete interessati all'apprendimento profondo, il corso Deep Learning Specialization dovrebbe essere la scelta ideale. Ma anche in questo caso, per selezionare il corso migliore per voi, dovete considerare i vostri interessi, il livello di competenza e i risultati desiderati.

**2. Come posso iniziare a studiare l'IA?

I corsi online sono il modo migliore per imparare l'intelligenza artificiale. Cercate di capire quali sono i corsi online più adatti a voi. Scoprite cosa si adatta al vostro budget e scegliete a mano il programma ideale.

Esercitatevi con il codice in Python o R e partecipate alle comunità di IA per ottenere supporto. Lavorate a progetti per applicare le vostre competenze in materia di IA ed esplorare aree specializzate come l'elaborazione del linguaggio naturale.

**3. Che cos'è l'IA e da cosa sono composti i corsi di IA?

L'intelligenza artificiale (IA) utilizza l'intelligenza umana nei sistemi informatici. I corsi di IA coprono l'apprendimento automatico, l'apprendimento profondo e l'elaborazione del linguaggio naturale.

I corsi di IA vi insegnano a creare sistemi di IA in grado di apprendere dai dati, comprendere il linguaggio umano e prendere decisioni. Seguendo i corsi di IA, si possono acquisire competenze preziose per una carriera nell'IA ed essere preparati a lavorare su progetti in vari settori.