10 startup AI da tenere d'occhio nel 2024 (recensioni e prezzi)

L'intelligenza artificiale (IA) sta cambiando il nostro modo di lavorare. Attività che richiedevano ore per essere completate manualmente possono ora essere eseguite alla velocità della luce. ⚡

Beh, forse non proprio alla velocità della luce, ma il concetto è chiaro.

OpenAI, una società di ricerca sull'IA, ha fatto faville con ChatGPT e DALL-E, rivoluzionando il modo in cui generiamo contenuti scritti e immagini. Ma ci sono altre startup che utilizzano le tecnologie generative dell'IA in campi diversi e in modi creativi.

Abbiamo raccolto 10 di queste startup innovative che utilizzano l'IA, ognuna delle quali offre strumenti unici per cambiare il vostro approccio al lavoro. Dal design alla finanza al riciclaggio dei rifiuti, queste aziende utilizzano l'IA per semplificare l'analisi predittiva, il processo decisionale più intelligente e le operazioni complessive più efficienti.

Indipendentemente dal tipo di lavoro che fate e dal settore in cui operate, in questo elenco troverete una startup IA che risolve un problema con cui avete a che fare. Quindi, se siete curiosi di sapere cosa c'è nel mondo dell'IA per voi, restate fino alla fine: vi aspetta uno strumento bonus gratuito. 🎁

Cosa si deve cercare nelle startup di IA?

Quando si considerano i prodotti di IA da incorporare nei propri flussi di lavoro personali e aziendali, ecco cosa si dovrebbe tenere d'occhio:

Solve i vostri problemi: Prima di tutto, questa startup IA risolve qualcosa con cui state lottando? Ilmigliori strumenti di IA sono quelli che rendono più facile la vita di tutti i giorni

Prima di tutto, questa startup IA risolve qualcosa con cui state lottando? Ilmigliori strumenti di IA sono quelli che rendono più facile la vita di tutti i giorni **Se è un mal di testa da usare, non ne vale la pena. Cercate qualcosa che sia facile da usare e che si inserisca senza problemi nel vostro flusso di lavoro attuale

Costo-efficace: Pensate a ciò che state ottenendo rispetto a ciò che state pagando. Lo strumento deve avere un senso per il vostro budget e aggiungere valore, sia che si tratti di un risparmio di tempo o di un aumento della produttività

Pensate a ciò che state ottenendo rispetto a ciò che state pagando. Lo strumento deve avere un senso per il vostro budget e aggiungere valore, sia che si tratti di un risparmio di tempo o di un aumento della produttività **Integrazioni: lo strumento di IA della startup deve integrarsi facilmente con gli altri strumenti e sistemi in uso. Un'integrazione perfetta garantisce flussi di lavoro più fluidi e riduce la curva di apprendimento

Assistenza: Questo aspetto è fondamentale, soprattutto quando si tratta di strumenti avanzati. Cercate startup di IA che dispongano di risorse complete, forum di comunità solidi e un supporto clienti reattivo

Le 10 Migliori Startup IA da utilizzare nel 2024

Ecco una carrellata di 10 tra le migliori startup di intelligenza artificiale che vale la pena di controllare. Per ogni startup, descriveremo cosa Da fare, i problemi che risolvono e le funzionalità/funzione del loro prodotto.

Continuate a leggere per conoscere queste startup dell'IA e come i loro prodotti potrebbero adattarsi al vostro flusso di lavoro.

1. DeepL

via

DeepL

Una delle startup IA da tenere d'occhio è DeepL. È uno strumento di traduzione IA che sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni per tradurre testi e file (TXT, DOCX, PPTX e PDF) in più di 30 lingue. E se avete formattato i vostri documenti prima della traduzione, non c'è da preoccuparsi: DeepL non se ne occuperà.

È possibile utilizzare DeepL sul web o scaricarlo su Windows, MacOS, ChromeOS, iOS o Android. Sono disponibili anche estensioni per Chrome, Firefox ed Edge per una migliore esperienza di navigazione. E se siete sviluppatori, potete utilizzare le API per aggiungere funzionalità/funzione di traduzione e aumentare l'efficienza del codice nelle vostre app.

DeepL migliori funzionalità/funzione

Ottenere un'accuratezza di traduzione molto più elevata rispetto ad altri strumenti come Google, Microsoft e Amazon Translate 🎯

Creazione di glossari multipli per la traduzione di termini specifici del settore e del gergo

Passare da toni formali a informali per la traduzione

Utilizzare il dizionario incorporato per ottenere un contesto migliore su un termine tramite sinonimi e frasi di esempio

DeepL limiti

DeepL Pro lavora attualmente in 36 paesi

È necessario acquistare DeepL Pro per specificare il tono delle traduzioni e modificare i documenti tradotti

DeepL prezzi

DeepL Translator: Free

Free DeepL Pro Starter: $10,49/mese per utente

$10,49/mese per utente DeepL Pro Advanced: $34,49/mese per utente

$34,49/mese per utente DeepL Pro Ultimate: $68,99/mese per utente

$68,99/mese per utente DeepL API Free: Gratuito

Gratuito DeepL API Pro: $5,49/mese + prezzo basato sull'uso

$5,49/mese + prezzo basato sull'uso DeepL API Business: Contattare per i prezzi

DeepL valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

2. Sintesi

via

Sintesi

Synthesia è un generatore di video IA che utilizza modelli di elaborazione del linguaggio naturale e di deep learning per trasformare testi e copioni in video coinvolgenti, senza bisogno di essere ripresi o di avere competenze di modifica. Se non avete un testo con cui iniziare, non preoccupatevi. Synthesia può creare un copione per voi, basta che gli diciate il vostro argomento e il vostro traguardo.

E se volete immergervi subito nella creazione di video, ci sono modelli per tutti i gusti, da quelli per la creazione di video a quelli per la creazione di filmati agli studenti che vogliono creare contenuti educativi ai team di marketing che vogliono creare video di promozione.

Personalizzare il video è semplice come mettere insieme una presentazione. Siete liberi di aggiungere testi, forme, immagini, registrazioni dello schermo e anche un po' di musica di sottofondo! 🎶

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Invita gli ospiti a lasciare commenti e feedback sui video

Esportazione dei video come file MP4 o incorporazione nel sito web per l'aggiornamento automatico delle nuove versioni

Abilitare le didascalie chiuse quando si esportano i video

Scegliete tra centinaia di avatar simili a esseri umani e voci naturali (in più lingue e accenti) per i vostri video o createne di personalizzati con il vostro avatar e la vostra voce

Limiti di Sintesi

Non esiste un piano o una versione di prova gratuita

La sincronizzazione labiale dell'avatar non è molto fluida per le lingue non inglesi

Prezzi di Synthesia

Starter: $29/mese (un editor e tre ospiti)

$29/mese (un editor e tre ospiti) Autore: $89/mese (un editor e cinque ospiti)

$89/mese (un editor e cinque ospiti) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (1.100+ recensioni)

4,7/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

3. Telaio

via

Telaio

Immaginate di essere in grado di misurare con precisione la soddisfazione dei clienti e di individuarne i problemi specifici senza dover inviare un mucchio di sondaggi (e finire con risposte generiche). La piattaforma di customer intelligence alimentata dall'IA di Frame lo rende possibile.

Si connette al provider di ticketing e CRM esistente, indicizza tutte le conversazioni e utilizza algoritmi predittivi per valutare il sentimento dei clienti da queste interazioni. E se percepisce che un cliente sta per abbandonare la nave, vi avviserà per intervenire e mantenere i vostri clienti felici. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione della cornice

Connessione di Frame con software popolari come Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack e Salesforce

Utilizzare lo strumento di reportistica dei costi per monitorare le spese associate ai ticket dei clienti e calcolare automaticamente i risparmi sui costi quando vengono implementate le modifiche

Visualizzate gli argomenti di tendenza, il coinvolgimento dei clienti e le prestazioni del team sulla vostra dashboard

Accedere a un team del supporto reattivo e affidabile ogni volta che si è bloccati e si ha bisogno di aiuto

Limiti di cornice

Non esiste un piano o una versione di prova gratuiti

L'interfaccia utente può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi della cornice

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni della struttura

G2: 4.5/5 (15+ recensioni)

4.5/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1+ recensioni)

4. Gaspare

via

Gaspare

Jasper è un Strumento di IA per i commercianti di affiliazione , team di marketing e agenzie. Utilizza l'IA generativa per creare testi per blog, annunci e campagne email, siti di e-commerce e le pagine dei social media. 📱

L'aspetto interessante di Jasper è che è possibile addestrare i suoi modelli di apprendimento automatico a scrivere con la voce del vostro marchio: tutto quello che dovete fare è fornirgli contenuti dal vostro sito web o dai documenti aziendali. E se volete delle belle immagini da abbinare ai vostri testi, il generatore di immagini IA nativo si occuperà di questo.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Riproporre i contenuti per più piattaforme

Installate l'estensione di Jasper per Chrome, in modo da poterlo usare dove vi serve

Raggiungere un pubblico globale generando contenuti in oltre 30 lingue, tra cui inglese, francese e spagnolo

Utilizzate il chatbot IA nativo per ricercare argomenti e fare brainstorming di idee

Limiti di Jasper

Ci vuole un po' di tempo per capire come funziona

Ci sono occasionalmente imprecisioni nei contenuti generati

Le funzionalità di collaborazione tra documenti e guida di stile sono disponibili solo sul piano aziendale

Prezzo di Jasper

Autore: $49/mese (una postazione e una voce del marchio)

$49/mese (una postazione e una voce del marchio) Pro: $69/mese (cinque postazioni e tre voci)

$69/mese (cinque postazioni e tre voci) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

5. Uizard

via

Uizard

Uizard è uno strumento di progettazione IA che consente di creare wireframe, landing page e app per web e mobile, senza alcuna esperienza di progettazione. Ci sono molti modi per iniziare. Si può partire da una lavagna vuota, utilizzare uno dei modelli di interfaccia utente, trasformare screenshot in progetti modificabili o lasciare che Autodesigner trasformi automaticamente le parole in progetti di interfaccia utente. ✨

L'editor drag-and-drop consente di personalizzare facilmente i progetti con testi, icone, immagini, pulsanti e moduli. Inoltre, è possibile costruire i percorsi dell'utente collegando tra loro le schermate. E quando si vuole vedere come lavora il progetto, basta passare alla modalità Anteprima per vederlo in azione.

Le migliori funzionalità/funzione di Uizard

Importazione di schermate da Figma, Sketch e Adobe XD

Esportazione di progetti in file SVG, JPG, PNG e PDF

Ottenere immagini per i mockup dal proprio computer, dalla libreria nativa di Unsplash o da immagini generate da IA

Invitate i membri del team via email e date loro l'accesso come autori o visualizzatori

Limiti della procedura guidata

Il piano Free è limitato a due progetti, cinque schermate per progetto e 10 modelli gratis

Occasionalmente Autodesigner non interpreta o interpreta in modo errato alcune parole chiave nei prompt dell'utente durante la generazione dell'output finale

Prezzi di Uizard

**Gratis

Pro: $19/mese per autore

$19/mese per autore Business: $49/mese per autore (fatturati solo annualmente)

$49/mese per autore (fatturati solo annualmente) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Uizard

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (190+ recensioni)

6. Adepto

via

Adepto

Immaginate di avere dei bot che sanno come utilizzare il software del vostro computer. Così, invece di svolgere le attività da soli, basterebbe dire a un bot cosa fare. Questa idea potrebbe sembrare un'idea del futuro, ma è esattamente ciò che la startup IA di San Francisco, Adept, sta cercando di rendere realtà. 🪄

Per iniziare, Adept sta lavorando al suo primo prodotto: una piattaforma alimentata dall'IA che automatizza i flussi di lavoro nelle app web. Questi flussi di lavoro sono costruiti a partire da una sequenza di passaggi, come la navigazione verso un URL, il clic, la digitazione, lo scorrimento e l'esecuzione di un'operazione esecuzione del codice . È possibile eseguire i flussi di lavoro costruendoli da zero o personalizzando uno dei flussi di lavoro predefiniti di Adept.

Le migliori funzionalità/funzione di Adept

Utilizzate i flussi di lavoro già pronti per eseguire azioni come la verifica della disponibilità dei campeggi, la ricerca dei bilanci delle società pubbliche e il completamento di un sondaggio di mercato immobiliare

Navigare con facilità nell'editor minimalista dei flussi di lavoro, anche se si è alle prime armi

Creare flussi di lavoro elencando i passaggi in linguaggio naturale

Limiti di competenza

Esistono solo pochi flussi di lavoro già pronti per l'uso

I flussi di lavoro automatizzati potrebbero non funzionare sempre come previsto

Non è ancora disponibile pubblicamente, quindi è necessario iscriversi alla lista d'attesa

Prezzi per gli esperti

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni degli esperti

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

7. Movimenti

via

Lavori di movimento

Destreggiarsi tra decine di app aziendali per accedere alle informazioni ed eseguire le attività richiede tempo e rallenta la produttività del team. Ecco Moveworks. È una piattaforma di IA conversazionale che si connette ai sistemi aziendali e aiuta il team a velocizzare i flussi di lavoro.

Avete bisogno di trovare un articolo di conoscenza? Prenotare un periodo di ferie? Completare un modulo di richiesta? O approvare una richiesta di modifica? Basta chiedere a Moveworks in un linguaggio semplice e lui gestirà queste attività per voi. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di Moveworks

Accesso alle informazioni ed esecuzione di attività in una qualsiasi delle oltre 100 lingue supportate

Ricevere notifiche importanti in tutte le applicazioni aziendali direttamente nella chattare

Trasmettere gli aggiornamenti a reparti specifici o all'intera azienda

Connessione di Moveworks con oltre 150 app SaaS come Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp e Slack

Limiti di Moveworks

Non c'è un piano Free o una versione di prova

Alcuni utenti affermano che il team del supporto è a volte lento a rispondere

Prezzi di Moveworks

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Moveworks

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. AlphaSense

via

AlfaSenso

Condurre una ricerca di mercato può risultare molto impegnativo, soprattutto quando si devono setacciare i motori di ricerca, scavare in più fonti e mettere insieme informazioni frammentate. AlphaSense è un'azienda tecnologica che passa ad affrontare questo problema.

Si tratta di uno strumento di ricerca e di market intelligence per i professionisti dei servizi aziendali e finanziari, che consente di condurre ricerche di mercato approfondite in una frazione di tempo. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarvi a scoprire, riepilogare/riassumere ed estrarre le informazioni rilevanti di cui avete bisogno per la vostra ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di AlphaSense

Ricevere aggiornamenti quotidiani su aziende, argomenti e aree di interesse sulla propria dashboard

Accedere a oltre 10.000 fonti pubbliche e private, tra cui reportistica di broker, relazioni sui guadagni, expert call e rapporti degli analisti

Scoprite approfondimenti dettagliati su società pubbliche e private, tra cui finanziamenti, IPO, investimenti, acquisizioni e valutazioni 📊

Filtrare i risultati della ricerca per visualizzare solo i documenti interni dell'azienda, le notizie o i dati provenienti da fonti specifiche

Limiti di AlphaSense

Le integrazioni native sono al limite

La piattaforma è un po' lenta nell'aggiornarsi sulle ultime notizie di mercato e sulle relazioni di ricerca

Non esiste un piano Free e per accedere a una versione di prova di due settimane è necessario fornire i dati della propria azienda

Prezzi di AlphaSense

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di AlphaSense

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione

9. Tomo

via

Tomo

Il software di presentazione IA di Tome rende la creazione di diapositive un gioco da ragazzi. Partite da un modello o, meglio ancora, descrivete l'argomento della vostra presentazione e lasciate che Tome generi per voi una presentazione unica, completata da testi e immagini pertinenti.

Se non siete soddisfatti del risultato, non c'è da preoccuparsi: potete chattare con Tome per modificare e aggiustare le cose finché non sono perfette. Inoltre, potete migliorare le vostre diapositive cambiando i temi, aggiungendo tabelle e attingendo contenuti da app esterne come Figma, Airtable, Twitter, YouTube e Miro.

Le migliori funzionalità/funzione di Tome Now

Utilizzate Tome in 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese e italiano

Conversione di documenti in presentazioni con immagini corrispondenti

Condivisione dei collegamenti alle presentazioni Tome e monitoraggio del numero di persone che le hanno visualizzate

Invitare e collaborare con i membri del team su slide decks

Limiti di Tome

Tome non dispone di funzionalità/funzioni avanzate come dettatura, grafici e animazioni

Il piano Free non consente di esportare le presentazioni di Tome come file PDF

Prezzi di Tome

Gratis

Pro: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

4.8/5 (2 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

10. AMP Robotics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/AMP-Robotics.jpg Dashboard di AMP Robotics /%img/

via

Robotica AMP

Finora abbiamo parlato di aziende tecnologiche e assistenti IA che risolvono semplici attività quotidiane. AMP Robotics, invece, sta utilizzando la potenza della tecnologia IA per affrontare qualcosa di più grande: il riciclaggio dei rifiuti. Il cuore di AMP Robotics è il suo strumento di IA, AMP Neuron, progettato per identificare vari tipi di materiali riciclabili nei flussi di rifiuti.

AMP Neuron opera con lo strumento di visione e i bracci robotici di AMP Robotics. Lo strumento di visione computerizzata scatta immagini dei rifiuti, Neuron identifica ogni tipo di materiale e istruisce i bracci robotici su come smistare i rifiuti.

AMP Robotics migliori funzionalità/funzione

Ottimizza le prestazioni con un sistema di differenziazione più rapido e accurato

Genera risparmi a lungo termine riducendo le spese di manodopera e aumentando il valore dei materiali selezionati

Lavora direttamente con il team AMP per garantire che il prodotto funzioni sempre al massimo dell'efficienza

AMP Robotica limiti

L'implementazione della tecnologia IA di AMP Robotics richiede un investimento iniziale elevato 💰

La manutenzione e le riparazioni regolari della tecnologia possono aumentare le spese operative

AMP Robotics prezzo

Contattare per i prezzi

AMP Robotics valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

Altri Strumenti di IA

Oltre a queste aziende di IA, ci sono strumenti di IA come ClickUp che meritano una menzione. Sebbene non sia una startup specifica per l'IA, ha alcune funzionalità/funzione interessanti che rendono la gestione dei siti web un'esperienza unica progetti e attività molto più semplice.

Sia che stiate gestire un team o l'organizzazione di progetti personali, la comprensione delle capacità di ClickUp AI potrebbe essere un'aggiunta preziosa al vostro set di strumenti. Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che offre ClickUp. 👀

#

ClickUp

ClickUp AI

è un Strumento di scrittura per l'IA che si occupa di rendere più fluido il processo di scrittura. Genera le prime bozze in base ai prompt che gli vengono forniti. Ma se non siete in grado di creare i prompt da zero, potete usare uno degli oltre 100 prompt di ClickUp AI basati sui ruoli per aiutarvi.

Se vi occupate di marketing, i prompt già pronti di ClickUp vi permettono di generare facilmente titoli e post per il blog, email di promozione, piani per eventi e molto altro ancora. Oltre a generare contenuti, potete usarlo per correggere errori di scrittura, regolare il tono, riepilogare testi lunghi e persino convertirli in attività.

Grazie alle solide funzionalità di ClickUp per il project management, è possibile gestire facilmente queste attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'azienda o di un gruppo di lavoro che lavoriate nel settore delle costruzioni , della sanità, o campo dei servizi legali . Assegnate le attività ai membri del team, impostate i livelli di priorità e aggiungete le scadenze. E se non volete occuparvi di questi passaggi ogni singola volta, impostate le Automazioni di ClickUp in modo che se ne occupino per voi... facile facile!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Connessione di ClickUp con oltre 1.000 app di terze parti

Visualizzate lo stato di avanzamento delle attività e il carico di lavoro del team con grafici e diagrammi 📈

Comunicare con il team tramite la chat nativa e i commenti sulle attività con testo, audio e registrazioni dello schermo

Collaborare su idee e documenti in tempo reale con le lavagne online e i documenti ClickUp

Iniziate a gestire i vostri progetti con uno degli oltre 1.000 modelli disponibili

Limiti di ClickUp

Il piano Free limita l'accesso a ClickUp AI

Alcune funzionalità/funzione delle versioni web e desktop non sono disponibili su mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

La potenza dell'IA a portata di mano

Sfruttando la potenza di queste soluzioni basate sull'IA, è possibile semplificare le attività, ottenere di più in meno tempo e prendere decisioni basate sui dati per avvicinarsi ai propri obiettivi.

Se state cercando una soluzione all-in-one per incrementare la vostra produttività personale e di team, date un'occhiata a ClickUp: con la sua piattaforma di project management basata sull'AI, tenere sotto controllo le attività personali e di team è molto più facile e divertente. Registratevi per un account gratuito su ClickUp e sperimenta in prima persona come l'IA può rivoluzionare il tuo modo di lavorare. 🦾