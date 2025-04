Come fare annunci organizzativi che coinvolgano tutti

All'inizio di quest'anno, l'hotel di lusso Fairmont Dallas ha fatto un annuncio organizzativo che ha attirato l'attenzione di tutti.

"Siamo entusiasti di annunciare l'ultimo arrivato nella famiglia Fairmont Dallas.. Bondi, il nostro Chief Happiness Officer a quattro zampe ", ha condiviso David Sher, Direttore Generale del Fairmont Dallas. "La positività contagiosa di Bondi e il suo impegno nel diffondere la gioia la rendono l'ambasciatrice perfetta per il nostro hotel. Crediamo che Bondi non solo migliorerà l'esperienza complessiva dei nostri ospiti, ma contribuirà anche al fascino unico che definisce il Fairmont Dallas"

È difficile da battere, non credete? Quindi, come fareste a tenere il vostro team informato e coinvolto in ogni nuovo aggiornamento senza nominare un cane?

L'impostazione del giusto annuncio organizzativo può dare il tono giusto al modo in cui le notizie vengono accolte e seguite.

In questo blog discuteremo gli elementi essenziali di un annuncio d'impatto e vi offriremo alcuni consigli utili per farlo dal vivo. Condivideremo anche esempi pratici di annunci organizzativi da utilizzare in viaggio.

Siete pronti a far valere ogni annuncio?

Che cosa sono gli annunci organizzativi?

Gli annunci organizzativi sono aggiornamenti importanti che informano tutti sui cambiamenti chiave. Possono essere aggiornamenti su nuove assunzioni, promozioni o introduzioni di politiche. Favoriscono la fiducia, creano una comunità e assicurano che tutti i membri del team si sentano connessi e valorizzati.

Qual è l'importanza degli annunci organizzativi?

Annunci organizzativi efficaci mantengono la trasparenza, rafforzano la cultura aziendale e assicurano che tutti i membri del team si sentano inclusi e valorizzati. Inoltre, una comunicazione tempestiva e ponderata favorisce la fiducia e il coinvolgimento all'interno dell'organizzazione.

Cosa c'è dietro un annuncio organizzativo efficace? Esploriamo.

Elementi chiave di un annuncio organizzativo efficace

Un annuncio organizzativo è molto più di una semplice notizia, è un'opportunità per comunicare apertamente con il proprio team , aumentare il morale e tenere tutti informati.

Ecco come crearne uno:

Aggiungi un oggetto chiaro: Con così tante email che vengono inviate ai vostri dipendenti ogni giorno, un oggetto chiaro come "Benvenuto al nostro nuovo responsabile marketing!" o "Aggiornamento delle politiche: Linee guida per il lavoro da remoto" sarà molto apprezzato

Con così tante email che vengono inviate ai vostri dipendenti ogni giorno, un oggetto chiaro come "Benvenuto al nostro nuovo responsabile marketing!" o "Aggiornamento delle politiche: Linee guida per il lavoro da remoto" sarà molto apprezzato **Un'introduzione breve e accogliente sottolinea positivamente la novità. Fate in modo che l'annuncio sembri personale, in modo che tutti si sentano coinvolti in ciò che state condividendo

**Arrivare al punto: i dipendenti vogliono subito sapere cosa, quando e perché. La chiarezza è la chiave quando condivisione delle informazioni . Concentratevi sull'essenza senza trascinarvi in informazioni inutili

**Collegate i valori dell'azienda: gli annunci sono collegati ai valori fondamentali dell'azienda, promemoria del quadro generale. Per l'annuncio di una nuova assunzione, menzionate il modo in cui essa incarna lo spirito di innovazione o il lavoro di squadra dell'azienda

**Illustrare i prossimi passaggi: far sapere al team cosa c'è da fare, sia che si tratti di dettagli sulla posizione per un pranzo di squadra, sia che si tratti di informazioni su un nuovo processo

Invitare all'impegno: Condividere le informazioni di contatto o incoraggiare le domande per mantenere aperta la comunicazione. Una frase del tipo: "Sentitevi liberi di contattare le Risorse Umane per qualsiasi domanda"_ mostra ai dipendenti che sono ascoltati e supportati

Condividere le informazioni di contatto o incoraggiare le domande per mantenere aperta la comunicazione. Una frase del tipo: "Sentitevi liberi di contattare le Risorse Umane per qualsiasi domanda"_ mostra ai dipendenti che sono ascoltati e supportati **Chiudete con una nota positiva: "Siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme"_ Questo rafforza l'unità e dà una sensazione più personale

Questi elementi trasformano un annuncio organizzativo di base in un messaggio che informa, motiva e si allinea agli obiettivi dell'azienda. Vediamo alcuni esempi e modelli pronti all'uso.

Esempi di modelli di annunci organizzativi

Creare l'annuncio perfetto può essere difficile, ma non è necessario partire da zero! Esistono modelli di annunci organizzativi modelli di esempio di annuncio organizzativo per aiutarvi a iniziare. Modificateli per adattarli al tono e alla cultura della vostra azienda.

Potete anche dare un'occhiata agli esempi che seguono. Usateli come punto di partenza e personalizzateli in base alle vostre esigenze e alla vostra cultura organizzativa.

Poi, per rendere l'invio di annunci come questi ancora più facile, utilizzate uno strumento come ClickUp .

ClickUp è una piattaforma versatile per il project management che offre numerose funzionalità/funzione e modelli utili per aiutarvi a creare e inviare facilmente i vostri annunci organizzativi. Pronti a tuffarvi?

Annuncio di nuova assunzione

Una breve e accattivante email di annuncio per i nuovi dipendenti imposta un tono di benvenuto e li fa sentire di valore.

Ecco alcuni campioni di benvenuto ai nuovi dipendenti:

teams! Siamo entusiasti di dare il benvenuto a [nome del nuovo assunto] nel team di XYZ. Con un background in ´[menzione dell'esperienza] e una laurea in ´[campo pertinente], sono pronti a iniziare questo nuovo viaggio con noi. Unitevi a noi nel dare un caloroso benvenuto a [nome del nuovo assunto]. Saremo lieti di ricevere il vostro continuo supporto per aiutarli ad ambientarsi. Cordiali saluti, [Nome/Teams]."

è con immenso piacere che annunciamo che [Nome del dipendente] è entrato a far parte del nostro team [Nome del team] in qualità di [Titolo della mansione] a partire dalla [Data di inizio]. Con un solido background in [menzione breve dell'esperienza o delle competenze pertinenti], [Nome del dipendente] porta con sé un bagaglio di conoscenze e competenze. Unitevi a noi nel dare il benvenuto nel team a [Nome del dipendente]! Siamo ansiosi di conoscere il suo prezioso contributo. Sentitevi liberi di contattare [Nome del dipendente] all'indirizzo email per presentarvi e condividere il vostro entusiasmo!"_

Modello di comunicazione interna di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-761.png Semplificate gli aggiornamenti del team con il modello di comunicazione interna di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Considerate l'utilizzo del Modello di comunicazione interna ClickUp per creare e inviare tutti i tipi di annunci interni. Stabilisce un sistema organizzato per la gestione di tutte le comunicazioni interne. Questo modello mantiene i dipendenti informati, coinvolti e impegnati.

Ecco come sfruttarlo al meglio:

Organizzare gli annunci in un unico luogo: Il modello Vista Elenco comunicazioni memorizza e organizza tutte le comunicazioni, mantenendo tutto centralizzato e accessibile

Il modello Vista Elenco comunicazioni memorizza e organizza tutte le comunicazioni, mantenendo tutto centralizzato e accessibile Trovare facilmente gli annunci Utilizzare l'opzione Vista Bacheca per monitorare gli aggiornamenti organizzandoli in vari stati: Approvato, Da rivedere, Pubblicato, Programmato, Da fare e In corso

Utilizzare l'opzione Vista Bacheca per monitorare gli aggiornamenti organizzandoli in vari stati: Approvato, Da rivedere, Pubblicato, Programmato, Da fare e In corso **La vista Calendario delle comunicazioni aiuta a pianificare le date di pubblicazione, mentre la vista Tipo di evento categorizza le comunicazioni in base allo scopo. La Vista Azioni tiene traccia delle visualizzazioni, delle condivisioni e dei commenti per una maggiore trasparenza e per il monitoraggio del coinvolgimento

Annuncio di promozione

Le promozioni celebrano l'esito positivo del team e motivano gli altri a dare il meglio di sé. Evidenziare i risultati ottenuti dal dipendente promosso e il suo nuovo ruolo favorisce l'orgoglio dell'intero team.

Ecco un paio di campioni di testi per gli annunci di promozione:

_"Grandi notizie! [Nome del dipendente] è stato promosso a [Nuovo titolo di lavoro]. Il suo lavoro e i suoi risultati in [menzione progetti] sono stati inestimabili e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che avrà in questo nuovo ruolo. Unitevi a noi nel congratularvi con [nome del dipendente]] per questa meritata promozione!"{\an8}

è con grande piacere che annunciamo la promozione di [Nome del dipendente] alla posizione di [Titolo della nuova posizione], a partire dalla [Data di entrata in vigore]. Da quando è entrato a far parte di [Nome dell'azienda] in [Anno], [Nome del dipendente] ha costantemente dimostrato capacità, dedizione e passione eccezionali, che hanno contribuito in modo significativo all'esito positivo del nostro team. Nel suo nuovo ruolo di [Titolo della nuova posizione], [Nome del dipendente] sarà responsabile di [delineare brevemente le responsabilità o gli obiettivi chiave associati alla nuova posizione]]. congratulazioni, [Nome del dipendente]! Il tuo lavoro e il tuo commit sono stati davvero ripagati!"

Utilizzare il Modello di comunicato stampa ClickUp per strutturare i vostri annunci di promozione in modo professionale e garantire che siano chiari e celebrativi.

Modello di comunicato stampa ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-762.png Create facilmente annunci di promozione con il modello di comunicato stampa di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3961524&department=marketing Scaricare questo modello /$$$cta/

Questo modello consente di creare, gestire e monitorare i comunicati stampa da un unico spazio. È dotato delle seguenti funzionalità/funzioni:

Formattazione professionale : Consente di mantenere i comunicati strutturati e d'impatto con un look raffinato

: Consente di mantenere i comunicati strutturati e d'impatto con un look raffinato Sezioni personalizzabili : Modifica facilmente le sezioni per adattarle ai dettagli della promozione e allinearle al tono dell'azienda

: Modifica facilmente le sezioni per adattarle ai dettagli della promozione e allinearle al tono dell'azienda Monitoraggio del coinvolgimento: Monitoraggio delle visualizzazioni e delle interazioni per capire come le notizie vengono recepite dal team

Collaborare agli annunci

Utilizzare Documenti ClickUp per redigere annunci di promozione dettagliati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-763-1400x722.png ClickUp Documenti: annuncio organizzativo /$$$img/

Organizzare e condividere le informazioni senza problemi con ClickUp Docs

Coinvolgete tutti i membri del team nel fornire spunti e collaborare al contenuto. In questo modo, avrete un messaggio finale completo prima che venga pubblicato pubblicamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Menzioni-Dashboard-Image.png Menzioni ClickUp: annuncio organizzativo /$$$img/

Tenete tutti informati con ClickUp Menzioni

Inoltre, è possibile utilizzare Menzioni di ClickUp per taggare il dipendente promosso e i membri del team interessati direttamente nell'annuncio. In questo modo tutti i membri del team sono informati dell'impatto della promozione e possono festeggiare insieme i risultati ottenuti.

Modifica della struttura organizzativa

Quando si verificano cambiamenti all'interno della struttura aziendale è importante comunicarle chiaramente ai dipendenti e spiegare come potrebbero influire sul team.

Utilizzate questo campione per un'email di annuncio di un cambiamento organizzativo:

per supportare la nostra continua crescita, stiamo cambiando la nostra struttura organizzativa a partire da [data di inizio]. Ecco cosa cambia: [delineare i cambiamenti chiave]. Questi aggiornamenti ci aiuteranno a lavorare in modo più intelligente e a raggiungere più velocemente i nostri obiettivi". Avete domande? Rivolgetevi a ´[persona da contattare]

I cambiamenti radicali nella struttura organizzativa hanno un impatto sulle operazioni quotidiane e influenzano il modo in cui comunichiamo lo stato e le prestazioni agli stakeholder.

Modello di relazione annuale di ClickUp

Utilizzate il Modello di reportistica annuale ClickUp per aggiornare le parti interessate sui cambiamenti significativi della struttura aziendale, sui risultati finanziari e sugli obiettivi strategici.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-764.png Semplificate la creazione e la comunicazione del rapporto annuale con il modello di rapporto annuale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089560&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello aiuta a creare reportistica dettagliata sugli aggiornamenti finanziari e sui cambiamenti organizzativi. Migliora la comunicazione interdipartimentale attraverso la condivisione e la collaborazione tra i team. Inoltre, monitora i cambiamenti chiave, mantenendo gli stakeholder informati e allineati con gli obiettivi aziendali.

💡Pro Tip: Risparmiate tempo e garantite la coerenza con formati preimpostati per annunci simili. Utilizzate ClickUp Lavagna online per creare modelli riutilizzabili per vari aggiornamenti organizzativi. È la tela perfetta per i team per visualizzare le loro idee e trasformarle in azioni coordinate.

Annuncio di aggiornamento delle politiche

Gli aggiornamenti delle politiche tengono informati i team su qualsiasi cambiamento che influisce direttamente sul loro lavoro. Garantire chiarezza e accessibilità aiuta tutti a comprendere e seguire le nuove politiche.

Modello di lavagna online per newsletter ClickUp

Qui è possibile utilizzare il modello Modello di lavagna online per newsletter ClickUp per creare annunci di aggiornamento sulle politiche accattivanti ed efficaci.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-765.png Condivisione degli aggiornamenti senza soluzione di continuità con il modello di lavagna online per newsletter di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Come questo modello aiuta:

Aggiornamenti visivamente accattivanti : Progettare newsletter che catturino l'attenzione e trasmettano in modo efficace le modifiche alle politiche

: Progettare newsletter che catturino l'attenzione e trasmettano in modo efficace le modifiche alle politiche Organizzare i dettagli chiave : suddividere gli aggiornamenti delle politiche in sezioni digeribili per facilitare la comprensione da parte del team

: suddividere gli aggiornamenti delle politiche in sezioni digeribili per facilitare la comprensione da parte del team Monitoraggio delle risposte del team: Monitorare le interazioni all'interno del modello per garantire la chiarezza e rispondere alle domande

Per aiutarvi a iniziare, ecco un campione di script per un annuncio di aggiornamento delle politiche che trasmette efficacemente le informazioni chiave:

aggiornamento rapido: stiamo rivedendo la nostra [Nome della politica] per allinearla meglio ai valori della nostra azienda. La nuova politica, in vigore dalla [Data], introduce [cambiamenti chiave]. Questo cambiamento è stato progettato per apportare ´´benefici al team´´. Consultate i dettagli completi al link e sentitevi liberi di fare domande"

siamo lieti di annunciare un aggiornamento delle nostre politiche aziendali per migliorare il nostro ambiente di lavoro e supportare le esigenze dei nostri dipendenti. I cambiamenti chiave sono [descrivere i cambiamenti chiave]. Questi aggiornamenti entreranno in vigore il [data]. Riteniamo che questi cambiamenti favoriscano un ambiente di lavoro più supportivo e produttivo. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il documento aggiornato sulle politiche allegato o di contattare le Risorse Umane"

💡Pro Tip: Usate il pulsante Integrazione ClickUp Email per condividere gli aggiornamenti direttamente dall'area di lavoro. ClickUp può integrarsi con vari strumenti di email, come Gmail, Outlook, Office 365 e così via. Da fare per tenere tutti informati e monitorare le risposte per risolvere prontamente i problemi.

Annuncio del lancio del prodotto

Il lancio di un prodotto è un'attività cardine per qualsiasi team. Condividere i dettagli del lancio e fornire indicazioni chiare mantiene tutti informati ed entusiasti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-766.png Pianificate le vostre comunicazioni con il modello di strategia di comunicazione interna di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di strategia di comunicazione interna di ClickUp è perfetto per pianificare gli annunci relativi al lancio di un prodotto e garantire che il team sia sulla stessa pagina. Questo modello consente di centralizzare le attività e gli annunci di lancio per tenere informati i membri del team.

Per aiutarvi a iniziare, ecco un campione di script per l'annuncio del lancio di un prodotto che genera entusiasmo e fornisce dettagli chiave:

_"Notizie entusiasmanti, team! Stiamo per lanciare [nome del prodotto] in [data di lancio]. Questo progetto è stato un vero lavoro richiesto dal team e siamo entusiasti di vederlo nascere. Restate sintonizzati per le prossime sessioni di formazione per scoprire come questo lancio migliorerà [menzione dell'impatto sull'azienda]."{\i}

siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra ultima innovazione, [nome del prodotto], progettata per rivoluzionare il modo in cui si vive [descrivere lo scopo o la funzione del prodotto]. Nome del prodotto] sarà disponibile a partire dalla [data di inizio] sul nostro sito web e presso alcuni rivenditori selezionati. Per celebrare il lancio, offriamo uno sconto, un pacchetto o una promozione esclusivi per i primi clienti del [numero]. Utilizzate il codice [Codice promozionale] al momento del checkout per approfittare di questa offerta a tempo limitato"_

💡Pro Tip: Utilizzare Visualizzazione del calendario di ClickUp per programmare annunci sul lancio del prodotto e promemoria per gli aggiornamenti di follow-up. In questo modo il team viene aggiornato durante tutto il processo.

Annuncio dell'evento

Gli eventi aziendali sono emozionanti! Creare un'atmosfera di eccitazione nei giorni precedenti. Questi esempi di annunci di eventi dimostrano come costruire l'attesa prima dell'evento.

Ecco alcuni esempi:

promemoria: La nostra prossima riunione in municipio è prevista per [data e ora] nell'Auditorium principale. Unisciti a noi per ricevere aggiornamenti sulle iniziative aziendali e una sessione di domande e risposte con la leadership. La vostra partecipazione è importante!

siamo entusiasti di invitare tutto il personale al nostro Employee Appreciation Day il [data e durata] presso la [posizione]. Godetevi un rinfresco, giochi e premi per celebrare il vostro lavoro e la vostra dedizione. RSVP entro [data]!"

salvate la data! La Conferenza sulle innovazioni tecnologiche si terrà_ il [data] _al [posizione]. Unisciti ai leader del settore per discussioni approfondite e opportunità di networking. Le iscrizioni anticipate sono aperte, non perdetele!"

Aggiornamenti finanziari o aziendali

Aggiornamenti finanziari e aziendali regolari creano fiducia nei dipendenti. Il tono e il linguaggio di questi annunci sono leggermente diversi da quelli indicati sopra.

Vediamo alcuni esempi.

in risposta alle attuali condizioni di mercato, stiamo attuando una serie di misure di riduzione dei costi per migliorare la nostra efficienza operativa. Questi cambiamenti comprenderanno lo snellimento dei processi e la riduzione dei costi generali senza compromettere la qualità dei nostri prodotti e servizi. Vi ringraziamo per la vostra comprensione mentre affrontiamo questi aggiustamenti"

siamo lieti di annunciare i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno. I nostri ricavi sono aumentati di un anno rispetto all'anno precedente, raggiungendo l'importo di un anno, grazie alle forti vendite della nostra nuova linea di prodotti. Continuiamo a impegnarci nella nostra strategia di crescita e ci auguriamo di proseguire questo slancio nei prossimi trimestri"_

Suggerimenti per scrivere annunci organizzativi coinvolgenti

Un annuncio noioso può perdere rapidamente l'interesse del team. La buona notizia? Creare un annuncio coinvolgente che susciti entusiasmo è più facile di quanto si pensi!

Ecco sette consigli che potete utilizzare per far sì che ogni messaggio sia importante:

1. Siate brevi, ma significativi

Il team non ha tempo per lunghi paragrafi. Arrivate rapidamente al punto, ma non tralasciate i dettagli che contano. Evitare l'eccesso di comunicazione sul lavoro in cui i messaggi sono eccessivamente dettagliati e perdono il loro impatto. Un annuncio conciso e chiaro assicura che il messaggio venga letto e compreso.

2. Aggiungere un tocco personale

A nessuno piace leggere email robotiche. Utilizzate un linguaggio caldo, colloquiale ed entusiasta per rendere i messaggi più umani. Non limitatevi a condividere gli aggiornamenti, ma includete parole che trasmettano entusiasmo e incoraggino gli altri a provare lo stesso sentimento.

3. Rendetelo rilevante per il team

Perché i membri del team dovrebbero interessarsi a questo annuncio? Mostrateglielo!

Ad esempio, se state annunciando una nuova assunzione nel reparto marketing, spiegate come supporterà i progetti imminenti. Questo aiuta i dipendenti a vedere il quadro generale e i vantaggi di questa nuova aggiunta.

4. Utilizzate gli strumenti di ClickUp per un processo senza problemi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-767.png ClickUp Brain: annuncio organizzativo /$$$img/

Redigere annunci senza sforzo con la potenza di ClickUp Brain

Strutturate gli annunci in modo chiaro; quindi assicuratevi che siano in linea con il tono aziendale utilizzando ClickUp Brain per crearli. ClickUp Brain può essere un formidabile alleato dell'IA per la creazione di contenuti, perché è in grado di conoscere il contesto della vostra organizzazione, della vostra storia e dei vostri dipendenti. Sulla base di queste informazioni contestuali, può creare annunci personalizzati per voi.

Quindi, dopo aver redatto l'annuncio, condividetelo istantaneamente con il resto del team tramite ClickUp Chattare per un feedback istantaneo e una modifica collaborativa. ClickUp Chat è molto più di un servizio di messaggistica: è come lavorare con un collega seduto accanto a voi. Il lavoro viene sincronizzato: tutte le informazioni e gli aggiornamenti pertinenti sono accessibili direttamente nell'ambiente di chat.

Questo semplifica il processo e garantisce che gli annunci siano coerenti e puntuali.

5. Riflette i valori dell'azienda

Date più peso ai vostri annunci collegandoli ai valori aziendali. In questo modo non solo condividete la notizia, ma rafforzate la cultura che state costruendo. Un altro vantaggio è quello di creare un messaggio coerente per tutti i vostri annunci.

6. Scegliete il canale giusto per il messaggio

Non tutti gli annunci sono adatti a tutti canali di comunicazione . Stabilite se il vostro messaggio è meglio veicolato tramite email, una chat veloce o una riunione di persona, e scegliete il mezzo più adatto al vostro team e al contesto. La scelta del canale giusto assicura che il messaggio venga ricevuto con il giusto livello di importanza.

7. Concludete con un chiaro passaggio successivo

Non lasciate il team con le mani in mano: guidatelo su cosa fare dopo! Chiamate all'azione cancellate rendono il vostro annuncio interattivo e di maggiore risonanza

Incorporare questi suggerimenti trasforma gli annunci in momenti significativi che mettono in connessione e motivano il team. Questo rafforza la cultura aziendale e mantiene tutti sulla stessa pagina.

Best Practices per la realizzazione di un annuncio organizzativo efficace

Il modo in cui vengono consegnati gli annunci può influenzare in modo significativo la loro efficacia. **Se terminati nel modo giusto, mettono in connessione, ispirano e allineano il team

Ecco come consegnare annunci che il pubblico vorrà leggere.

Scegliete i canali giusti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-768.png ClickUp Email Project Management: annuncio organizzativo /$$$img/

Gestione di annunci e aggiornamenti con ClickUp Email Project Management

Vi è mai capitato di inviare un aggiornamento importante per poi ritrovarlo nella finestra In arrivo di tutti? Scegliere il canale giusto è la chiave. Per gli aggiornamenti rapidi, utilizzate ClickUp Chattare View.

Per gli annunci più formali, come le modifiche alle politiche o gli aggiornamenti a livello aziendale, utilizzate ClickUp Email Project Management per garantire che il messaggio arrivi a tutto il team in modo prompt e professionale.

Perché è importante: Il canale imposta il tono: le chat veloci mantengono le cose leggere, mentre le email formali trasmettono la serietà degli aggiornamenti significativi.

Concentratevi sui tempi

Il tempismo può fare la differenza per un annuncio organizzativo importante.

L'aggiornamento di una nuova politica il venerdì pomeriggio non è l'ideale. Il team è già in modalità weekend e potrebbe non dedicargli l'attenzione necessaria. Puntate invece a inviarlo all'inizio della settimana, quando tutti sono più pronti ad assorbire le nuove informazioni.

💡Pro Tip: Annunciate una nuova assunzione? Da fare il primo giorno di lavoro per dargli un caloroso benvenuto e aumentare lo spirito di squadra fin dall'inizio.

Comunicazioni di follow-up

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-769-1400x746.png ClickUp Chattare Visualizza: annuncio organizzativo /$$$img/

Mantenete il flusso delle conversazioni con aggiornamenti in tempo reale grazie a ClickUp Chat View

Un annuncio non è un evento isolato. Il follow-up assicura che il messaggio sia stato compreso e consente al vostro team di porre domande o fornire feedback, chiudendo la conversazione con un'altra persona le lacune della comunicazione .

Ad istanza, è possibile riesaminare l'argomento nella prossima riunione del team dopo un cambiamento nella struttura organizzativa. Utilizzate ClickUp Chat View per creare un thread per le domande, mantenendo la conversazione organizzata e mostrando supporto.

Perché è importante: Fornendo gli annunci in modo ponderato, si crea fiducia e si mantiene l'allineamento di tutti.

Scegliete i canali giusti, programmateli bene e seguiteli: il vostro team lo apprezzerà!

Fai in modo che ogni annuncio sia importante con ClickUp

Con il giusto approccio, creare annunci organizzativi coinvolgenti è semplice. Ogni messaggio può rafforzare le connessioni del team e migliorare la cultura aziendale.

ClickUp offre strumenti come modelli di comunicati stampa per aiutarvi a creare annunci in linea con i vostri obiettivi, dal benvenuto ai nuovi assunti alla condivisione di aggiornamenti importanti.

Nel mondo di oggi, padroneggiare comunicazione ibrida sul posto di lavoro è essenziale per tenere informati e valorizzare tutti i membri del team, remoti o in loco.

Siete pronti a migliorare la vostra comunicazione interna? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!