I 10 migliori CRM per associazioni per migliorare l'efficienza e la collaborazione

Il cuore pulsante di ogni associazione è costituito dai suoi membri.

Ma per mantenere questo battito forte non bastano le buone intenzioni. È necessario monitorare consapevolmente le adesioni, automatizzare la riscossione delle quote e pianificare eventi e webinar rimanendo fedeli allo scopo dell'organizzazione.

Ho passato molto tempo a testare i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'ultima cosa che volete è un sistema CRM che lavori contro di voi, non per voi. Dovreste essere in grado di archiviare e analizzare tutti i vostri dati, come le strategie di fidelizzazione, le opportunità commerciali e le campagne di marketing, in un'unica posizione centrale.

la buona notizia?

Molte opzioni di software CRM sono progettate specificamente per affrontare le sfide uniche della gestione delle relazioni con i clienti.

Questo blog post analizza gli strumenti che funzionano davvero. Entriamo nel vivo.

Cosa cercare nel CRM per le associazioni?

Non tutti i sistemi CRM sono uguali. Se volete uno strumento che vi aiuti veramente a Da fare, avete bisogno di qualcosa che risponda alle esigenze uniche della gestione di un'associazione.

Ma cosa dovreste cercare?

Opzioni di personalizzazione: La soluzione software CRM deve consentire di personalizzare campi, flussi di lavoro e report per adattarsi alla struttura unica della vostra associazione e adattarsi alla crescita o ai cambiamenti

La soluzione software CRM deve consentire di personalizzare campi, flussi di lavoro e report per adattarsi alla struttura unica della vostra associazione e adattarsi alla crescita o ai cambiamenti Gestione dei membri: Scegliete uno strumento che vi permetta di gestire profili dettagliati dei membri, comprese le informazioni di contatto, lo stato di appartenenza, le quote, la partecipazione a eventi e altre preferenze

Scegliete uno strumento che vi permetta di gestire profili dettagliati dei membri, comprese le informazioni di contatto, lo stato di appartenenza, le quote, la partecipazione a eventi e altre preferenze Accessibilità mobile: Il sistema CRM scelto dovrebbe avere un'interfaccia mobile-friendly o un'app dedicata, in modo da poter accedere alle informazioni sui membri, aggiornare i record o rispondere alle richieste di informazioni mentre si è in movimento

Il sistema CRM scelto dovrebbe avere un'interfaccia mobile-friendly o un'app dedicata, in modo da poter accedere alle informazioni sui membri, aggiornare i record o rispondere alle richieste di informazioni mentre si è in movimento $$$a e analisi: selezionare una piattaforma che offra solide capacità di reportistica, che permettano di conoscere le tendenze dei soci, la partecipazione agli eventi, la salute finanziaria e altro ancora

selezionare una piattaforma che offra solide capacità di reportistica, che permettano di conoscere le tendenze dei soci, la partecipazione agli eventi, la salute finanziaria e altro ancora **Integrazione con altri strumenti: il CRM deve integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come il sito web, il software di contabilità e i sistemi di elaborazione dei pagamenti

Integrazione con la gestione degli eventi: La maggior parte delle associazioni ospita eventi come conferenze, webinar e sessioni di formazione: scegliete uno strumento CRM che vi permetta di gestire le iscrizioni, tracciare la partecipazione dei partecipanti e gestire i follow-up post-evento

Bonus: Esplorate il 10 esempi di software CRM e relativi casi d'uso per snellire il flusso di lavoro e ottenere di più con meno lavoro richiesto.

I 10 migliori CRM per le associazioni

1. ClickUp (Miglior sistema CRM all-in-one per il project management)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-CRM-solution-1400x930.png La soluzione CRM di ClickUp /$$$img/

Costruire e curare le relazioni con i membri in modo efficace ClickUp CRM

ClickUp non è il tipico CRM, ma una potenza di project management che offre la flessibilità necessaria per creare flussi di lavoro adatti alle esigenze della vostra associazione.

Con ClickUp CRM è possibile visualizzare senza sforzo le relazioni con i membri e le pipeline di contatti. Utilizzo le oltre 10 opzioni di visualizzazione, come la vista Bacheca e la vista Tabella, per gestire tutto, dai potenziali membri ai rinnovi. Posso vedere rapidamente la situazione di ogni account senza dover scavare in più fogli di calcolo o strumenti. Tutto ciò che mi serve è in un unico posto.

ClickUp vi permette di eliminare i silos e di velocizzare la comunicazione grazie all'integrazione con le email. Inviare aggiornamenti sui progetti, seguire i potenziali membri e persino collaborare con il vostro team diventa facile in un unico hub.

Inoltre, i dashboard di performance di ClickUp CRM sono utili per analizzare il coinvolgimento e la soddisfazione dei membri.

Gli oltre 50 widget della dashboard aiutano a visualizzare le tendenze e a monitorare i KPI dei vari reparti. È possibile utilizzare queste informazioni per prendere decisioni più informate su dove concentrare i lavori richiesti per aumentare l'impatto dell'associazione, raccogliere capitali per le attività o controllare i risultati delle attività cliente vs cliente impegno.

La reportistica della piattaforma è completata da un'altra preziosa funzionalità/funzione: I campi personalizzati consentono di acquisire dettagli unici su ogni membro o progetto, dai dati geografici alla storia del background.

La parte migliore dell'utilizzo di ClickUp è che non è necessario reinventare la ruota. Il modello CRM di ClickUp offre una struttura già pronta per gestire i contatti, i rinnovi e le attività relative agli eventi in un unico luogo. Sette stati rendono trasparente lo stato di avanzamento delle attività e cinque visualizzazioni funzionali semplificano il lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Modello di ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Per un approccio più semplice, dare un'occhiata a Modello CRM semplice di ClickUp . Pur essendo adatto ai principianti, offre stati, visualizzazioni e campi personalizzati aggiuntivi per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra configurazione CRM.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Documenti di ClickUp aiuta a mantenere la coerenza di tutti i processi interni. È possibile utilizzarlo per redigere le proposte dei membri, creare procedure operative standard e creare wiki per strutturare i dati critici dell'associazione

Assegnazione di commenti a ClickUp e notificare ai membri del team un'azione immediata su attività sensibili al tempo, come le richieste dei fornitori o la logistica degli eventi

Elaborare strategie e costruire tabelle di marcia con Lavagne online di ClickUp aggiungete immagini, collegamenti web e attività tracciabili per un'esperienza più ricca e interattiva

Utilizzo Dipendenze delle attività per definire i flussi di lavoro, contrassegnando attività come l'approvazione dei contenuti o la pianificazione come "in attesa" o "in blocco" per garantire un'esecuzione regolare del progetto

Creare tabelle con dati ricchi e approfondimenti usando ClickUp Brain per organizzare informazioni complesse, come contratti di fornitori o programmi di eventi, in formati accessibili

Impostazione di traguardi numerici con Obiettivi di ClickUp per analizzare lo stato di avanzamento, suddividendo gli oggetti misurabili (ad esempio, i punti di contatto con la stewardship o la partecipazione agli eventi) in passaggi attuabili

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per padroneggiare le oltre 100 potenti funzionalità/funzione; fortunatamente, ClickUp offre documenti di aiuto, demo e corsi per un rapido apprendimento e adozione

ClickUp Brain non è incluso nel piano Free Forever (anche se presto sarà disponibile una versione di prova gratuita limitata)

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. WildApricot (migliore per l'automazione dei soci su piccola scala)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Wild-Apricot.jpg Dashboard di Wild Apricot /$$$img/

via Albicocca selvatica Il WildApricot è un software per la gestione dei membri che semplifica il rinnovo dei soci, la registrazione di eventi e i pagamenti con una configurazione minima. È una manna per le piccole associazioni che hanno poco tempo a disposizione.

Una cosa che mi è piaciuta di questo strumento è la funzione di integrazione email: inviare promemoria per il rinnovo o inviti a eventi è facile con questa piattaforma.

Inoltre, tutti i dati dell'associazione sono archiviati in modo sicuro nel cloud, consentendo di cercare, aggiornare e condividere il database dei membri con i compagni di squadra da qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di WildApricot

Personalizzate il modulo di iscrizione dei membri con più livelli di adesione, conteggi degli sconti e approvazioni degli amministratori

il modulo di iscrizione dei membri con più livelli di adesione, conteggi degli sconti e approvazioni degli amministratori Usate la ricerca avanzata dei contatti per trovare le informazioni esatte che state cercando sui vostri membri

per trovare le informazioni esatte che state cercando sui vostri membri Impostare varie tasse commerciali o l'IVA - a seconda delle posizioni dei membri - e ricevere pagamenti accurati

Limiti di WildApricot

Non esiste un'opzione semplice per impostare e inviare via email un sondaggio post-evento ai partecipanti, il che è scomodo

Il supporto clienti può essere incoerente: alcuni agenti sono competenti, mentre altri richiedono ripetute spiegazioni

Prezzi di WildApricot

Personale: $60/mese per 100 contatti

$60/mese per 100 contatti Gruppo: $75/mese per 250 contatti

$75/mese per 250 contatti Community: $140/mese per 500 contatti

$140/mese per 500 contatti Professionale: $240/mese per 2.000 contatti

$240/mese per 2.000 contatti Network: $440/mese per 5.000 contatti

$440/mese per 5.000 contatti Azienda: $530/mese per 15.000 contatti

$530/mese per 15.000 contatti Globale: $900/mese per 50.000 contatti

WildApricot valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5 (40+ recensioni)

3.9/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

3. MemberClicks (il migliore per la semplificazione dei processi di rinnovo dei membri)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/MemberClicks-Dashboard.png MemberClicks Dashboard crm per associazioni /$$$img/

via MembriClick MemberClicks, costruito per associazioni, camere e organizzazioni non profit, ha una grande USP: la personalizzazione delle campagne di rinnovo che si adattano al coinvolgimento dei membri.

Ciò significa che questo software di gestione dei soci è in grado di sviluppare messaggi e offerte in base a quanto un membro è stato attivo o inattivo.

Volete automatizzare ricevute, conferme di eventi e promemoria? È possibile inviare un'email generale o un traguardo mirato. MemberClick è conforme alla normativa PCI, che rende sicura l'elaborazione dei pagamenti online.

Le migliori funzionalità/funzione di MemberClicks

Creare applicazioni di iscrizione per il vostro sito web

Visibilità immediata delle presenze e delle prestazioni degli eventi in tempo reale grazie ai dashboard integrati

Definire un flusso di promemoria per le quote associative che invii ai membri promemoria automatici ed email all'approssimarsi della data di scadenza del rinnovo

Limiti di MemberClicks

La piattaforma non è molto facile da usare e richiede una formazione per la navigazione

Non accetta tutti i moduli di pagamento, il che può essere frustrante

Prezzi di MemberClicks

MC Professional: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato MC Trade: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su MemberClicks

G2: 3.8/5 (45+ recensioni)

3.8/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (450+ recensioni)

4. YourMembership (migliore per il design cloud-native e l'automazione della gestione delle associazioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/YourMembership-Dashboard-1400x802.png YourMembership Dashboard crm per le associazioni /$$$img/

via Il tuo membro Non pensate a YourMembership come a un altro strumento CRM per associazioni. Vi permette di gestire i database dei membri, gli eventi, le campagne email e di costruire un sito web rivolto ai membri senza dover assumere uno sviluppatore web.

Questa funzione sarebbe ottima se i siti web fossero centrali per il coinvolgimento dei membri. Dovete promuovere un evento o volete creare una campagna speciale per le vostre associazioni professionali e di categoria? Creare un'esperienza web intuitiva è un gioco da ragazzi con YourMembership.

Le migliori funzionalità/funzione di YourMembership

Generare e inviare fatture automaticamente o con un solo clic

Configurare modelli di iscrizione a più livelli, compresi quelli individuali e organizzativi

Creazione di un percorso di registrazione personalizzato per i partecipanti, i relatori e gli sponsor, visualizzando solo i biglietti e le sessioni dell'evento pertinenti

Limiti di YourMembership

L'API non è standard e rende difficile e costosa l'integrazione con terze parti

La terminologia è confusa e lo strumento utilizza nomi non standard per funzionalità/funzione comuni del settore

Prezzi di YourMembership

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di YourMembership

G2: 3.3/5 (22+ recensioni)

3.3/5 (22+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (170+ recensioni)

5. Cvent (il migliore per la gestione degli eventi e della logistica delle associazioni su larga scala)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cvent-Dashboard.png Cvent: CRM per associazioni /$$$img/

via Cvent Se la vostra associazione punta molto sugli eventi, Cvent è il chiaro vincitore. L'aspetto davvero interessante è stato il modo in cui gestisce ogni aspetto del ciclo di vita di un evento, dai moduli di registrazione personalizzati alle analisi post-evento.

È possibile effettuare il check-in dei partecipanti per le riunioni di persona o l'acquisizione automatica dei partecipanti per le riunioni virtuali. Questo software di gestione delle associazioni permette anche la sincronizzazione automatica dei nuovi contatti e di quelli esistenti con la vostra piattaforma CRM.

Inoltre, garantisce compatibilità e coerenza in base al vostro stack tecnologico e alle vostre esigenze Processo CRM .

Le migliori funzionalità/funzione di Cvent

Facilitare le riunioni tra partecipanti, sponsor, dipendenti ed espositori con la programmazione degli appuntamenti

Condivisione dei dati dei membri tra i vari team grazie a un elenco completo di integrazioni con software commerciali e di marketing

Raccogliete feedback tempestivi per incrementare l'esito positivo dell'azienda grazie a un sistema di sondaggi premium

Limiti di Cvent

La personalizzazione di eventi unici può essere complessa a causa delle restrizioni di Cvent

Non esiste un sistema centrale per la gestione degli ordini di lavoro, il che rende difficile il lavoro di più utenti

Prezzi di Cvent

Professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Cvent

G2: 4,3/5 (oltre 1.800 recensioni)

4,3/5 (oltre 1.800 recensioni) Capterra: 4,5/5 (950+ recensioni)

6. Naylor Association Solutions (La migliore per soddisfare esigenze di comunicazione estese)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Naylor-Association-Solutions-Dashboard-1400x772.png Dashboard delle soluzioni associative Naylor /$$$img/

via Soluzioni per l'associazione Naylor Se la vostra associazione produce molti contenuti (come riviste o bollettini per i membri) e volete monitorarne le prestazioni, Naylor non vi deluderà.

Il Software di marketing CRM si sincronizza con le newsletter, le pubblicazioni e persino i programmi pubblicitari, rivelando come i membri interagiscono con i contenuti. Naylor si integra anche con i principali strumenti di marketing come MailChimp, MonkeySurvey e Zoom.

Le migliori funzionalità/funzione di Naylor Association Solutions

Generare entrate non dovute da sponsor e inserzionisti con attività di promozione e gestione degli eventi

Posizione della vostra associazione come leader di pensiero con la piattaforma di blogging e la comunità di utenti online di Naylor

Visualizzazione e comprensione rapida dei dati con reportistica dinamica precostituita

Limiti delle soluzioni associative Naylor

Non esiste un'opzione per unire i record duplicati, il che è un problema data l'inevitabilità dei duplicati in qualsiasi sistema

Le funzionalità di reportistica e di configurazione organizzativa limitano la gestione dei dati

Prezzi di Naylor Association Solutions

Essenziale: Fino a 2.500 record

Fino a 2.500 record Go: Fino a 5.000 record

Fino a 5.000 record Pro: Fino a 15.000 record

Fino a 15.000 record Premier: Fino a 45.000 record

I prezzi partono da $195/mese.

Valutazioni e recensioni di Naylor Association Solutions

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Salesforce (il migliore per completare il personalizzato con approfondimenti sui dati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Salesforce-Dashboard-Image.png Salesforce CRM per le associazioni /$$$img/

via Forza vendita Pensa alle vendite Strategia CRM e' difficile non pensare a Salesforce.

Ma sarete sorpresi di sapere che può essere utile alle associazioni per costruire le relazioni con i membri.

I suoi dashboard personalizzati sono inestimabili. È possibile raccogliere dati in tempo reale sull'attività dei membri, sulla partecipazione a eventi o persino sulla raccolta di fondi e visualizzarli tutti in un unico posto. È adatto alle associazioni con esigenze complesse di dati e grandi basi di membri.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Costruite sistemi di gestione personalizzati per la vostra associazione con funzionalità/funzioni avanzate come la reportistica sui dati degli elettori e i portali degli elettori

Utilizzate le interfacce drag-and-drop e le dashboard di Salesforce per navigare nel CRM con facilità, anche se non siete esperti di tecnologia

Personalizzate la messaggistica per i vostri membri con modelli di email e moduli di sondaggio personalizzati

Limiti di Salesforce

La lentezza e gli occasionali tempi di inattività interrompono le operazioni, soprattutto quando si gestiscono grandi insiemi di dati

La versione mobile non dispone di funzionalità/funzione chiave per la gestione dei soci, rendendo difficili gli aggiornamenti e le modifiche rapide in movimento

Prezzi di Salesforce

Azienda: $60/mese per utente

$60/mese per utente Unlimited: $100/mese per utente

$100/mese per utente Einstein 1 per il settore commerciale: $300/mese per utente

$300/mese per utente Einstein 1 for Service: $300/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,4/5 (22.700+ recensioni)

4,4/5 (22.700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (18.500+ recensioni)

8. iMIS® (Il migliore per la prioritizzazione dei dati in tempo reale e le visualizzazioni unificate dei membri)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/iMIS®-Dashboard.png dashboard di iMIS /$$$img/

via iMIS® iMIS® è un sistema di gestione del coinvolgimento che supporta la gestione di associazioni, sindacati e membri.

È possibile creare una vista unificata di ogni membro, che comprende tutto, dalla partecipazione agli eventi alla storia delle donazioni. Il punteggio di coinvolgimento incorporato vi aiuta a identificare quali membri sono altamente coinvolti e quali potrebbero essere a rischio di decadenza.

Penso che sia il tipo di strumento che vi dà informazioni utili in un colpo d'occhio, senza la preoccupazione di doverlo fare.

le migliori funzionalità/funzioni di #### iMIS

Gestione di tutte le attività finanziarie e di account della vostra associazione direttamente attraverso il sistema

Creare esperienze indimenticabili per i membri grazie a opzioni di prezzo flessibili, micrositi e funzionalità/funzione mobile

Provider di vantaggi L&D per i membri grazie a credenziali, licenze e servizi semplificatiCertificazioni CRM limiti di iMIS

Sebbene i dati siano facilmente accessibili, è necessario un report writer di terze parti per creare relazioni formattate

La ricerca di alcune funzioni e l'esecuzione di attività possono essere inizialmente difficili da gestire

Prezzi di iMIS

iMIS® Professional: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato iMIS® Enterprise: $$$a/anno (per un minimo di 3 utenti)

valutazioni e recensioni su iMIS®

G2: 4.1/5 (180+ recensioni)

4.1/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

9. Aptify (Miglior CRM scalabile per associazioni multicapitolo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Aptify-Dashboard.png Dashboard di Aptify /%img/

via Aptify Se la vostra associazione è distribuita in diverse regioni, dovete provare Aptify. Ha tutti gli strumenti, i dashboard e le reportistiche giuste per aiutarvi a gestire le vostre complesse operazioni senza intoppi

La gestione flessibile delle quote associative di Aptify è particolarmente utile. Che si tratti di gestire iscrizioni a livelli, prezzi diversi per i capitoli o strutture di quote complesse, Aptify le gestisce con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aptify

Supporta la vostra associazione di membri, indipendentemente dalla vostra posizione, con funzionalità multilingue, multicurrency e multi-fuso orario

Personalizzazione dei portali rivolti ai membri, aggiornamento e aggiunta di moduli, senza dover ricostruire il sistema principale

Usufruite della sicurezza, della scalabilità e delle prestazioni cloud-native leader del settore, fornite da Microsoft Azure

Limiti di Aptify

Offre prestazioni estremamente lente, con attività come l'esecuzione di elenchi, la sincronizzazione di campagne e la generazione di reportistica che richiedono tempo

Si blocca frequentemente, causando la perdita di dati in caso di chiusura del programma

Prezzi di Aptify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aptify

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Personify ThreeSixty (migliore per il monitoraggio del coinvolgimento dei membri a lungo termine)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Personify-ThreeSixty-Dashboard-1400x1028.png Personify ThreeSixty: CRM per associazioni /$$$img/

via Personificare ThreeSixty Personify ThreeSixty alimenta la vostra associazione con un'incredibile CRM collaborativo soluzione. Mi ha stupito vedere come il sistema raccolga dati da ogni interazione - registrazione di un evento, scaricamento di contenuti o donazione - e li colleghi al profilo del membro.

Personify360 fornisce le informazioni approfondite di cui avete bisogno per capire i vostri membri.

Le migliori funzionalità/funzione di Personify ThreeSixty

Monitoraggio dello stato delle campagne di raccolta fondi e dei fondi raccolti e conferiti con facilità

Gestione di transazioni, esborsi, entrate differite, storni e altro ancora in base agli standard GAAP

Creazione di nuovi prodotti per riunioni semplici e a prezzo zero e gestione dei partecipanti alle riunioni

Limiti di Personify ThreeSixty

Richiede l'uso di controlli eBusiness che sono confusi e irrilevanti per la gestione delle associazioni

I messaggi di errore sono frustranti; le modifiche devono essere ripristinate manualmente prima di lasciare una pagina, il che può rallentare il flusso di lavoro

Prezzi di Personify ThreeSixty

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Personify ThreeSixty

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 3.7/5 (25+ recensioni)

Connettere, supportare e far crescere la vostra associazione con un robusto software CRM

L'esito positivo della vostra associazione dipende dalle connessioni che costruite, non dalla tecnologia con cui lottate.

Il CRM giusto dovrebbe passare in secondo piano, da fare tranquillamente in modo che possiate concentrarvi sul vostro lavoro: coinvolgere i membri e portare avanti la vostra missione. Speriamo che le soluzioni software di cui abbiamo parlato vi mostrino quanto possano essere fluide le vostre operazioni.

Naturalmente, ClickUp porta la gestione delle associazioni a un livello superiore, grazie alle sue funzionalità/funzione estese. Tutto ciò di cui avete bisogno - progetti, attività, modelli, IA e automazione - è in un unico posto.

Ma non fidatevi solo della mia parola. Provatelo voi stessi iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi.