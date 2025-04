15+ Modelli gratuiti di project management di Notion

È il lunedì mattina e il vostro team è riunito intorno alla tabella per le conferenze, cercando di allinearsi sulle priorità della settimana. Le scadenze incombono, le attività si accumulano e la comunicazione sembra un groviglio. il 91% dei professionisti del project management affronta sfide organizzative simili.

Che si tratti di coordinare un progetto su larga scala con più parti interessate o di gestire le priorità delle attività quotidiane, avere gli strumenti giusti può fare la differenza. Con tonnellate di strumenti gratis modelli di project management gratuiti notion fornisce una soluzione flessibile e strutturata per il project management.

Scopriamo come utilizzare i modelli di Notion per risolvere le sfide del project management e migliorare i risultati dei progetti.

Cosa sono i modelli di project management di Notion?

I modelli di project management di Notion sono strutture predefinite che aiutano a organizzare il piano, l'esecuzione e il monitoraggio dei progetti. Forniscono un layout strutturato per la registrazione delle attività, delle sequenze, delle risorse e dei ruoli del team, facilitando la visualizzazione del lavoro e la collaborazione dei gestori del team.

I modelli di project management di Notion offrono formati standardizzati, facendo risparmiare tempo e riducendo gli errori. Permettono di concentrarsi sulle attività critiche del progetto piuttosto che documentarle da zero. Inoltre, è possibile personalizzarli per adattarli a diversi tipi di progetto e metodologie, come Agile, Waterfall o Kanban.

Cosa rende un buon modello di project management Notion?

Un buon modello di project management di Notion deve essere chiaro, personalizzabile, efficiente e facile da usare. Ecco cosa cercare:

Clarità e organizzazione: Attività, scadenze e responsabilità devono essere facilmente visibili

Attività, scadenze e responsabilità devono essere facilmente visibili Personalizzabilità: Deve adattarsi alle diverse esigenze del progetto e consentire aggiustamenti in base all'evoluzione del progetto stesso

Deve adattarsi alle diverse esigenze del progetto e consentire aggiustamenti in base all'evoluzione del progetto stesso Efficienza: Deve aiutare a risparmiare tempo automatizzando o semplificando la gestione e il monitoraggio del tempo

Deve aiutare a risparmiare tempo automatizzando o semplificando la gestione e il monitoraggio del tempo **Facilità d'uso: il modello deve essere intuitivo e richiedere una formazione minima per la navigazione da parte dei membri del team

Funzionalità/funzione essenziali: Deve disporre di elenchi di attività, sequenze e monitoraggio dello stato per un'esecuzione perfetta del progetto

Deve disporre di elenchi di attività, sequenze e monitoraggio dello stato per un'esecuzione perfetta del progetto **Compatibilità con altri strumenti di collaborazione: la compatibilità con questi strumenti può migliorare il lavoro di squadra e la comunicazione

15 Modelli gratuiti di project management di Notion

Date un'occhiata a questa raccolta di 15 modelli gratis di Notion project management modelli per facilitare il vostro lavoro. Qualunque sia il vostro metodologia di project management questi modelli sono pensati per migliorare l'organizzazione delle attività e il monitoraggio dello stato.

Ciascun modello di project management di Notion ha un obiettivo specifico ed è ideale per determinati scopi o team. Continuate a leggere per saperne di più.

1. Tracciatore di problemi Notion

via Notion Il modello Notion Issue Tracker è destinato ai team di sviluppo software che desiderano un modo strutturato per gestire e risolvere i problemi del progetto.

Aiuta a monitorare bug, richieste di funzionalità/funzione e attività ricorrenti, a dare priorità al backlog e a organizzare le attività in sprint. Può anche essere connesso ad altri strumenti come GitHub, Figma, Slack e altri ancora.

Ideale per: Monitoraggio dei bug da parte di team di ingegneri, product manager e team agili.

2. Modello di roadmap di prodotto Notion

via Notion.so Il modello Notion Product Roadmap è uno strumento completo progettato per aiutare i team a gestire in modo efficiente l'intero ciclo di vita del prodotto. Consente ai team di monitorare le idee di prodotto, le funzionalità/funzione chiave e lo stato di sviluppo dall'ideazione al lancio.

Il modello Product Roadmap è pensato per lo sviluppo di roadmap agili, per registrare tutto, dalla strategia di prodotto di alto livello alle roadmap dettagliate delle funzionalità/funzione. Potete usare questo modello gratuito di Notion per visualizzare il piano di rilascio e la mappa della strategia. Garantisce l'allineamento sulle mappe di prodotto e la mappatura degli obiettivi tra i team.

✨ Ideale per: Sviluppo di roadmap agili

3. Il modello di CRM commerciale Notion

via Notion.so Il modello Notion Sales CRM è destinato alle aziende che hanno bisogno di un sistema semplice ed efficace per gestire i contatti e le relazioni con i clienti.

Mira a essere un'alternativa leggera ai tradizionali software CRM. Offre un'interfaccia pulita e personalizzabile per il monitoraggio dei contatti, l'organizzazione delle pipeline commerciali e la documentazione dei punti di contatto.

✨ Ideale per: CRM per team commerciali, freelance e titolari di piccole aziende

Leggi anche: Come creare un dashboard in Notion

4. Il modello dello Starter Kit di Notion Business

via Notion.so Il Notion Business Starter Kit Modello fornisce una soluzione completa per gestire in modo efficiente le operazioni aziendali. È perfetto per chi cerca uno strumento all-in-one per monitorare gli obiettivi, gestire i client e migliorare i flussi di lavoro interni.

Questo modello è adatto alle aziende che cercano sistemi di produttività all'avanguardia per migliorare la collaborazione tra team, rimanere organizzati e raggiungere obiettivi strategici.

✨ Ideale per: Gestione delle operazioni per imprenditori e fondatori di startup

5. Modello di sala dati per startup Notion

via Notion.so Il modello Notion Startup Data Room è stato progettato per fondatori di startup e imprenditori che si stanno preparando per la raccolta di fondi e hanno bisogno di uno spazio centralizzato e organizzato per archiviare documenti e dati aziendali importanti.

Fornisce ai potenziali investitori una visualizzazione chiara e approfondita delle operazioni aziendali, dei dati finanziari e dei piani strategici.

✨ Ideale per: Raccolta fondi per startup

6. Modello di pianificatore dei media sociali Notion

via Notion.so Il modello Notion Social Media Planner è destinato ai social media manager e ai titolari di piccole aziende che hanno bisogno di un sistema organizzato per pianificare, programmare e monitorare i progetti relativi ai contenuti dei social media.

È perfetto per individui o team che desiderano mantenere un programma di pubblicazione coerente su varie piattaforme, ottimizzare la propria strategia sui social media e migliorare la propria presenza online.

✨ Ideale per: Gestione dei contenuti dei social media per le piccole aziende

7. Il modello Notion Progetti e attività

via Notion.so Il modello Notion Projects and Tasks è ideale per project manager, team lead e team interfunzionali che hanno bisogno di un sistema flessibile e completo per gestire progetti di qualsiasi portata.

È adatto a team di vari settori, dallo sviluppo di software al marketing. Permette di monitorare progetti, attività e tappe in diverse visualizzazioni, come ad esempio la vista Bacheca, le schede Kanban o i calendari.

✨ Ideale per: Un project management flessibile e completo

8. Il modello di roadmap semplice di Notion

via Notion.so Il modello Notion Simple Roadmap offre un modo semplice per monitorare e organizzare il lavoro dei progetti. È adatto ai team che lavorano in ambienti Agile, consentendo loro di gestire i progetti per epica, sprint, attività e bug.

Questo modello è perfetto per i product manager, i team di ingegneri e i responsabili di progetto che hanno bisogno di visualizzazioni multiple del loro database di progetto, come il monitoraggio per stato, ingegnere o product manager.

ideale per: semplice project management

9. Il modello di ricerca utente Notion

via Notion.so I ricercatori UX, i product manager e i team di progettazione che hanno bisogno di un modo organizzato per programmare, monitorare e gestire le attività di ricerca sugli utenti possono utilizzare il modello Notion User Research.

È perfetto per i team che conducono interviste, sondaggi o test di usabilità. Consente di monitorare lo stato delle attività di ricerca, di registrare i risultati e di mantenere una panoramica chiara dello stato della ricerca.

✨ Ideale per: ricerca UX

💡Pro Suggerimento: È possibile utilizzare Modulo Notion per raccogliere il feedback degli utenti sulle funzionalità/funzione che hanno trovato più utili o su quelle aggiuntive che vorrebbero vedere.

10. Modello di riunione per la pianificazione dello sprint di Notion

via Notion.so Il Modello per le riunioni di pianificazione degli sprint di Notion è adatto ai team che vogliono migliorare il processo di pianificazione degli sprint, generando facilmente le voci delle riunioni, rivedendo gli sprint passati e pianificando quelli futuri.

È ideale per team Agile, Scrum Master e project manager che hanno bisogno di uno strumento strutturato ed efficiente per pianificare e organizzare le riunioni di sprint.

✨ Ideale per: Pianificazione delle riunioni di sprint

11. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto Notion

via Notion.so La Lista di controllo per il lancio di un prodotto di Notion fornisce un modo interattivo e dinamico per gestire le attività relative al lancio, assegnare le responsabilità, fissare le scadenze e inviare promemoria. Per questo motivo, è un must per i product manager, i team di marketing e le startup che si preparano al lancio di un prodotto ad alto rischio.

Questo modello è perfetto per creare account, promuovere la collaborazione e mantenere la trasparenza durante il lancio del prodotto.

✨ Ideale per: Preparazione al lancio del prodotto per team di marketing e startup

12. Modello di Calendario dei contenuti Notion

via Notion.so Gli autori di contenuti, i team di marketing e i gestori del team editoriale non devono cercare altro che il Modello di calendario dei contenuti di Notion per pianificare la cadenza di pubblicazione sui media. È perfetto per chi ha bisogno di un sistema collaborativo per pianificare, organizzare e monitorare la propria strategia di contenuti.

Questo modello è perfetto per chi vuole mantenere un calendario editoriale coeso, monitorare i risultati e garantire l'allineamento con la propria roadmap di contenuti.

✨ Ideale per: Creazione e monitoraggio dei contenuti

13. Il modello per le attività del marchio Notion

via Notion.so Destinato ai team di marketing, ai gestori del marchio e ai designer, il modello Notion Brand Assets offre un sistema centralizzato per organizzare e gestire le risorse del marchio. È destinato ai team che desiderano tenere traccia di file essenziali come loghi, immagini, font e altri materiali del marchio.

Questo modello è perfetto per chi ha bisogno di un modo semplice per taggare e classificare le risorse per tipo di file o applicazione. In questo modo i membri del team possono accedere e utilizzare rapidamente le risorse giuste per le campagne di marketing, i progetti di design o i lavori richiesti per la coerenza del marchio.

ideale per: Gestione delle risorse del marchio

14. Il modello Notion Design Sprint

via Notion.so Il Notion Design Sprint Modello è pensato per i team di progettazione, i designer UX/UI e i product manager che hanno bisogno di un sistema strutturato per gestire e iterare i progetti di progettazione.

È adatto ai team che lavorano su sprint creativi, consentendo loro di monitorare lo stato, incorporare il feedback degli utenti e portare efficientemente i progetti dall'ideazione al completamento.

✨ Ideale per: Project management del design

15. Il modello di calendario per i social media di Notion

via Notion.so Il modello Notion Social Media Calendar è rivolto ai gestori dei social media, agli autori di contenuti e ai team di marketing che hanno bisogno di uno strumento collaborativo per redigere, pianificare e organizzare i post sui social media.

Questo modello è perfetto per gestire la strategia dei social media. Aiuta a garantire una pianificazione coerente dei post e un facile coordinamento tra le varie campagne.

✨ Ideale per: Gestione della strategia dei social media

Questi modelli sono il punto di partenza perfetto per affrontare vari tipi di progetti in tutte le funzioni. Ma sono abbastanza completi? O ci sono opzioni migliori? Scopriamolo!

Limiti di Notion Project Management

Notion è uno strumento potente per il project management, ma non è privo di limiti. Come ogni piattaforma, ha aree in cui può risultare insufficiente per alcuni utenti. Ecco alcuni limiti fondamentali da tenere a mente quando si esplora Notion per le proprie esigenze di project management:

Piccola curva di apprendimento : La flessibilità di Notion può essere eccessiva per i nuovi utenti. Rispetto agli strumenti di project management più tradizionali, Notion può avere una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per chi non ha familiarità con il suo approccio basato sui database

: La flessibilità di Notion può essere eccessiva per i nuovi utenti. Rispetto agli strumenti di project management più tradizionali, Notion può avere una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per chi non ha familiarità con il suo approccio basato sui database Capacità offline limitate: Sebbene Notion offra alcune funzionalità/funzione offline, le sue capacità sono limitate rispetto a quelle completamente offlinesoftware per il project management. Essendo uno strumento basato su cloud, Notion si basa su una connessione internet stabile per garantire una funzione ottimale

Sebbene Notion offra alcune funzionalità/funzione offline, le sue capacità sono limitate rispetto a quelle completamente offlinesoftware per il project management. Essendo uno strumento basato su cloud, Notion si basa su una connessione internet stabile per garantire una funzione ottimale Nessun monitoraggio nativo del tempo: A differenza di alcuni strumenti di project management, Notion non dispone di funzionalità native di monitoraggio del tempo, il che potrebbe essere uno svantaggio per i team che hanno bisogno di monitorare da vicino le ore lavorate su ciascun progetto

A differenza di alcuni strumenti di project management, Notion non dispone di funzionalità native di monitoraggio del tempo, il che potrebbe essere uno svantaggio per i team che hanno bisogno di monitorare da vicino le ore lavorate su ciascun progetto Funzionalità/funzione limitate: Notion offre una solida base per il project management, con strumenti qualiGrafici di Ganttma manca di alcune funzionalità/funzioni specializzate che si trovano in strumenti di project management dedicati, come il monitoraggio dettagliato del tempo per la fatturazione

Notion offre una solida base per il project management, con strumenti qualiGrafici di Ganttma manca di alcune funzionalità/funzioni specializzate che si trovano in strumenti di project management dedicati, come il monitoraggio dettagliato del tempo per la fatturazione Problemi di prestazioni con progetti di grandi dimensioni: Notion può diventare lento e difficile da gestire con grandi quantità di dati. Può presentare dei ritardi quando più utenti modificano contemporaneamente database di grandi dimensioni, il che lo rende meno ideale per la gestione di progetti che coinvolgono insiemi di dati estesi o un'elevata attività degli utenti

Modelli alternativi di Notion

Se siete alla ricerca di un modello di Alternativa a Notion che affronta le sfide di cui sopra, non si può fare a meno di guardare a ClickUp . Come potente software di project management, ClickUp offre molte funzionalità/funzione che possono aiutare a migliorare i flussi di lavoro, la collaborazione del team e la produttività.

A differenza di Notion, ClickUp dispone di strumenti di project management integrati, come i grafici di Gantt, il monitoraggio del tempo e funzionalità di reportistica estese che si adattano a varie metodologie di progetto, da Agile a Waterfall.

Ecco alcuni dei modelli di ClickUp più amati che potete utilizzare per il project management:

1. Il modello ClickUp per il project management

Il Modello di project management ClickUp è stato progettato per aiutare a gestire progetti complessi. Questo modello offre gli strumenti per pianificare, organizzare ed eseguire ogni attività in modo efficiente.

Il Modello di project management ClickUp è stato progettato per aiutare a gestire progetti complessi. Questo modello offre gli strumenti per pianificare, organizzare ed eseguire ogni attività in modo efficiente.

Questo modello consente di:

Creare elenchi dettagliati di attività, assegnare ruoli e monitorare le sequenze temporali con grafici di Gantt, calendari o elenchi

Aggiornare gli stati delle attività, impostare le priorità e visualizzare gli stati di avanzamento in tempo reale, assicurando che ogni membro del team conosca le proprie responsabilità e le scadenze

Integrazione perfetta con altri strumenti. È possibile monitorare il tempo, gestire i budget e comunicare gli aggiornamenti senza lasciare la piattaforma ClickUp

✨ Ideale per: Teams di tutte le dimensioni che cercano una soluzione completa ma di facile utilizzo per la gestione del proprio progetto.

2. Il modello di portfolio per il project management di ClickUp

Quando ci si destreggia tra più progetti contemporaneamente, tenere tutto organizzato può sembrare opprimente. Il Modello di portfolio per il project management di ClickUp è la soluzione per gestire senza fatica una matrice di progetti.

Quando ci si destreggia tra più progetti contemporaneamente, tenere tutto organizzato può sembrare opprimente. Il Modello di portfolio per il project management di ClickUp è la soluzione per gestire senza fatica una matrice di progetti.

Con questo modello è possibile:

Raggruppare e monitorare i singoli progetti, monitorando lo stato di avanzamento, le scadenze e le risorse in un'unica posizione centrale

Prendere decisioni basate sui dati con più Visualizzazioni personalizzate in ClickUp come Elenco, Tabella e Sequenza, che vi aiutano a visualizzare il vostro portfolio nel modo che vi serve

Monitorare lo stato di salute, la priorità e il budget dei progetti e identificare più facilmente i rischi o i colli di bottiglia con I campi personalizzati di ClickUp ideale per: Sia per le iniziative interne che per i progetti dei client, per mantenere un controllo completo e tenere sotto controllo tutte le parti in movimento.

3. Il modello di rapporto di project management di ClickUp

Il Modello di reportistica per il project management di ClickUp aiuta i team a catturare le informazioni essenziali sul progetto, come le firme degli stakeholder, le panoramiche del progetto, i deliverable, le attività cardine, le metriche di esito positivo e l'ambito.

Il Modello di reportistica per il project management di ClickUp aiuta i team a catturare le informazioni essenziali sul progetto, come le firme degli stakeholder, le panoramiche del progetto, i deliverable, le attività cardine, le metriche di esito positivo e l'ambito.

Utilizzando questo modello, i Teams possono assicurarsi che tutti gli aspetti critici di un progetto siano documentati e facilmente accessibili, facilitando una migliore comunicazione e collaborazione tra i membri del team e gli stakeholder.

ideale per: Teams che hanno appena iniziato un percorso formale di project management

4. Il modello di project management di ClickUp

Il Modello di Project Management di ClickUp è essenziale per i project manager che affrontano progetti complessi e multifase.

Il Modello di Project Management di ClickUp è essenziale per i project manager che affrontano progetti complessi e multifase.

È possibile organizzare attività, sequenze e obiettivi, mantenendo tutte le persone coinvolte sulla stessa pagina. Grazie alle funzionalità di monitoraggio in tempo reale, questo modello semplifica il monitoraggio dello stato e garantisce la coerenza tra tutti i progetti.

Gli stati personalizzati come Bloccato, Revisione interna, Da fare, Completato e In corso consentono di monitorare le fasi del progetto, mentre i campi personalizzati come Budget, Deliverable e Delivering Team assicurano che i dettagli chiave siano facilmente accessibili.

ideale per: Allineare lo stato dei progetti alle attività tradizionali dell'azienda.

5. Il modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp

Pensate al Modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp è la roadmap del progetto, progettata per guidare il team in modo efficiente dall'inizio alla fine. Sia che si tratti di gestire la Sequenza, di delegare il lavoro o di supervisionare l'intero flusso di lavoro del progetto, questo modello è la soluzione ideale per consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

Pensate al Modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp è la roadmap del progetto, progettata per guidare il team in modo efficiente dall'inizio alla fine. Sia che si tratti di gestire la Sequenza, di delegare il lavoro o di supervisionare l'intero flusso di lavoro del progetto, questo modello è la soluzione ideale per consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

È possibile organizzare le attività in una vista Elenco per aggiornamenti rapidi, in una vista Bacheca per una gestione in stile Kanban o in una vista Calendario per tenere sotto controllo le scadenze.

I campi personalizzati consentono di definire le priorità del lavoro, stimare il lavoro richiesto e tenere traccia delle dipendenze tra le attività. È anche possibile migliorare il monitoraggio dei progetti con reazioni ai commenti e attività assegnate. È inoltre possibile gestire più progetti con assegnatari, monitoraggio dei tag e altre funzionalità/funzione di monitoraggio.

ideale per: Teams che vogliono trasformare obiettivi di alto livello in elementi di lavoro tracciabili e attuabili.

6. Il modello di quadro di project management di ClickUp

Il Modello di project management di ClickUp è perfetto per i team che desiderano organizzare e monitorare facilmente le attività.

Il Modello di project management di ClickUp è perfetto per i team che desiderano organizzare e monitorare facilmente le attività.

Ecco alcune funzionalità/funzione di questo modello:

È diviso in sezioni come Definizione del progetto, Programma, Costi, Rischi, Logistica e Gestione

Ciascuna sezione suddivide le attività in passaggi più piccoli e praticabili. È inoltre possibile assegnare attività, priorità e responsabilità utilizzando note adesive di colore, rendendo più semplice seguire lo stato di avanzamento

La Bacheca è personalizzabile per adattarsi alle esigenze del team. Permette di monitorare facilmente le attività, le scadenze e i costi, mantenendo tutti allineati sulle attività da fare

ideale per: Teams che hanno bisogno di una linea guida solida per creare e avviare un nuovo progetto.

7. Il modello di revisione del project management di ClickUp

Il Modello di revisione del project management di ClickUp fornisce un layout chiaro per esaminare lo stato del progetto, documentare il feedback ed elencare gli elementi d'azione per migliorare i risultati futuri.

Il Modello di revisione del project management di ClickUp fornisce un layout chiaro per esaminare lo stato del progetto, documentare il feedback ed elencare gli elementi d'azione per migliorare i risultati futuri.

Ecco perché questo modello è utile:

Include sezioni per il titolo del progetto, la posizione e il calendario, oltre allo spazio per aggiungere il logo dell'azienda per personalizzare i documenti

La sezione Dettagli della revisione del progetto presenta una tabella per tenere traccia delle informazioni cruciali, come il client, il project manager e le date delle riunioni. Include anche uno spazio per il nome del facilitatore della revisione, per mantenere l'organizzazione

La sezione Panoramica del progetto riepiloga gli obiettivi, il contesto e i costi del progetto. In questo modo tutti sono informati sullo stato del progetto, facilitando la collaborazione

Un utile pannello di navigazione sulla destra elenca sezioni come Prestazioni del progetto, Revisione e Elementi d'azione

✨ Ideale per: Facilitare le revisioni dettagliate del progetto

8. Il modello di approccio al project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-759.png Utilizzate il modello di approccio alla gestione del progetto di ClickUp per mantenere un calendario semplice e facilitare il project management https://app.clickup.com/signup?template=t-205386666&department=pmo Scaricate questo modello /%cta/

Il Modello di approccio al project management di ClickUp è stato progettato per guidarvi dalle prime fasi di pianificazione di un progetto fino alla sua esecuzione finale. Fornisce una tabella di marcia intuitiva per allineare le attività e gli obiettivi del progetto agli obiettivi dell'organizzazione. Questo modello offre la struttura necessaria per garantire un esito positivo, sia che si tratti del lancio di una nuova iniziativa, dello sviluppo di un software o del coordinamento di un evento.

Con questo modello è possibile:

Delineare rapidamente le attività cardine del progetto, assegnare le attività ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale

I campi e gli stati personalizzabili consentono di classificare le attività, monitorare le dipendenze e stabilire le scadenze, il tutto in un'unica posizione centralizzata

L'utilizzo del modello di approccio al project management di ClickUp può aiutarvi a gestire i vostri progetti in modo efficace, a risparmiare tempo e a garantire la responsabilità del vostro team.

✨ Ideale per: Pianificare progetti di tutte le dimensioni e a tutti i livelli

9. Il modello dei requisiti di project management di ClickUp

Il Modello dei requisiti di project management di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a raccogliere e monitorare le esigenze essenziali del progetto. Che si tratti del lancio di un prodotto, dello sviluppo di un software o dell'esecuzione di una campagna di marketing, questo modello fornisce una struttura chiara per documentare tutti i requisiti del progetto.

Il Modello dei requisiti di project management di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a raccogliere e monitorare le esigenze essenziali del progetto. Che si tratti del lancio di un prodotto, dello sviluppo di un software o dell'esecuzione di una campagna di marketing, questo modello fornisce una struttura chiara per documentare tutti i requisiti del progetto.

Il modello assicura che nessun dettaglio venga trascurato. È possibile:

Delineare le specifiche tecniche per catturare le esigenze degli stakeholder

Raccogliere e classificare i requisiti del progetto, assegnare la titolarità e monitorare il loro stato

Utilizzare strumenti visivi come elenchi, dashboard e sequenze per monitorare lo stato dei requisiti, gestire le dipendenze e garantire l'allineamento del team

✨ Ideale per: Registrare accuratamente l'ambito e i requisiti del progetto per un piano migliore

10. Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

Il Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp è ideale per chi preferisce un approccio più tradizionale alla gestione dei progetti. Offre un layout familiare che facilita la gestione di attività, sequenze, risorse e budget in un unico posto.

Il Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp è ideale per chi preferisce un approccio più tradizionale alla gestione dei progetti. Offre un layout familiare che facilita la gestione di attività, sequenze, risorse e budget in un unico posto.

Che si tratti di un singolo progetto o di più iniziative, il modello aiuta a mantenere chiarezza e organizzazione in ogni fase.

Ogni fase è chiaramente etichettata con le attività e i progetti completati o in corso, in modo da mantenere le cose strutturate

Combina perfettamente la semplicità dei fogli di calcolo con gli strumenti avanzati di project management offerti da ClickUp

Il modello consente anche di raggruppare le attività in base alle fasi del progetto, rendendo più facile concentrarsi su parti specifiche del progetto in qualsiasi momento

✨ Ideale per: Gestione dei progetti flessibile e basata su fogli di calcolo

I modelli di ClickUp offrono una soluzione più dinamica, automatizzata e guidata dai dati per il project management, che li rende più adatti ai provider in cerca di efficienza e scalabilità rispetto all'approccio manuale di Notion.

Integrano commenti thread, allegati e discussioni all'interno dell'attività, offrendo ai team uno spazio collaborativo all'interno di ogni attività. In questo modo si garantisce che tutte le comunicazioni, i documenti e gli aggiornamenti siano conservati in un unico luogo, fornendo un contesto per ogni fase del progetto, senza dover cambiare piattaforma.

Prima di utilizzare ClickUp, stavo lottando per trovare una piattaforma in grado di adattarsi alla crescita del mio team. Ho provato $$$a App, Notion, Asana, Basecamp e Wrike, ma nessuna di queste era così facile da usare e bella da vedere

Olivia Wheeler, CEO, Acton Circle

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con i modelli ClickUp

L'utilizzo di un modello di project management efficace può semplificare notevolmente i flussi di lavoro. Gli oltre 15 modelli gratuiti di project management di Notion descritti in precedenza offrono flessibilità e personalizzazione per l'organizzazione dei progetti, ma potrebbero non avere tutto ciò di cui avete bisogno.

Notion è ottimo per la sua semplicità e versatilità e fornisce funzionalità/funzione essenziali come la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato. Tuttavia, se siete pronti a eliminare il mal di testa dal project management, ClickUp è la scelta migliore.

Perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Registratevi per un account gratuito su ClickUp /%href/

oggi stesso!