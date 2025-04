Le 10 migliori alternative a Whereby

Le app per videoconferenze spesso comportano una serie di frustrazioni: scarichi infiniti, noiose iscrizioni e la necessità di ricordare gli ID delle riunioni. Ecco perché molti utenti apprezzano Whereby. Offre un'esperienza senza soluzione di continuità con riunioni basate su browser e una sala virtuale fissa, consentendo ai team di connettersi attraverso un semplice collegamento condiviso. Inoltre, l'integrazione con Google Calendar semplifica la pianificazione. 📅

Tuttavia, c'è un aspetto negativo: i problemi di connessione. Alcuni utenti hanno segnalato istanze di Whereby che si bloccano su browser diversi, interrompendo le riunioni con una bassa qualità video.

Se sei un utente di Whereby che si trova ad affrontare problemi simili, ti aiutiamo noi! Dopo aver testato diversi strumenti per videoconferenze nell'ultimo mese, ho compilato un elenco delle migliori alternative a Whereby. In questo articolo, condividerò le migliori alternative a Whereby e metterò in evidenza gli elementi che le contraddistinguono, in modo che possiate trovare quella più adatta alle vostre esigenze. ✅

Cosa cercare in un'alternativa a Whereby?

Durante la ricerca di alternative a Whereby, ho ristretto il campo a queste cinque funzionalità chiave per le videoconferenze:

Facilità d'uso

Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto sia importante la semplicità. Ho bisogno di uno strumento che mi permetta di partecipare a una riunione o di avviarne una senza dovermi arrovellare su impostazioni complicate. Se ci vuole troppo tempo per capirlo, è fuori dal mio elenco! Perché quando si ha fretta di partecipare a una chiamata, l'ultima cosa che si vuole è passare il tempo ad armeggiare con impostazioni complesse. L'obiettivo è semplificarmi la vita e un'interfaccia utente intuitiva non è indispensabile per completare il controllo.

Funzionalità/funzione di collaborazione

Un ottimo strumento per le conferenze audio e video va oltre la semplice comunicazione faccia a faccia. Spesso lavorare su progetti condivisi durante le riunioni, quindi gli strumenti che mi permettono di collaborare in tempo reale, con funzionalità come la condivisione dello schermo, le lavagne online e la collaborazione tra documenti, sono importanti.

Integrazione con altri strumenti

L'ultima cosa che voglio è uno strumento di videoconferenza che non si integri con le app che già uso. Deve inserirsi perfettamente nel mio flusso di lavoro esistente.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto importante, soprattutto quando si parla di informazioni sensibili dei client. La crittografia end-to-end e i forti controlli sulla privacy, come le riunioni protette da password e la possibilità di controllare chi entra, sono essenziali per mantenere al sicuro le riunioni e i dati online.

Qualità video e audio

Per quanto le funzionalità/funzione siano eccellenti, una piattaforma con video o audio disturbati è inutile. Video e audio di alta qualità non sono negoziabili per garantire la produttività delle riunioni soprattutto quando lavoro con team remoti o client.

Le 10 migliori alternative a Whereby

Prima di passare all'elenco delle 10 migliori alternative a Whereby, voglio rendervi le cose più semplici:

Ho creato una tabella di confronto dei 10 migliori strumenti di videoconferenza e delle alternative a Whereby. La tabella mette in evidenza l'uso migliore di ogni strumento, le funzionalità/funzioni chiave che lo distinguono e gli eventuali limiti degni di nota. Se cercate semplicità, funzionalità/funzione di collaborazione o sicurezza, questo confronto vi guiderà nella scelta migliore tra le alternative a Whereby.

Per ulteriori dettagli sui prezzi e simili, continuate a leggere!

Strumento Migliore per Caratteristiche chiave Limiti Prezzi Zoom Videoconferenze di grandi dimensioni Sale riunioni, riepiloghi/riassunti IA, registrazione su cloud Interfaccia sovraccarica per i nuovi utenti Free, Pro $14,99/utente/mese, Business $21,99/utente/mese Microsoft Teams Collaborazione in team Canali per le discussioni, collaborazione sui documenti, integrazioni con app Richiede molte risorse, può rallentare sui dispositivi più vecchi Free, Essential $4/utente/mese, Basic $6/utente/mese, Standard $12,50/utente/mese GoTo Meeting Eventi ad alta capacità Trascrizione in tempo reale, ospita fino a 3.000 partecipanti Opzioni di personalizzazione limitate Professional $12/organizzatore/mese, Business $16/organizzatore/mese, Enterprise: Prezzi personalizzati Cisco Webex Meetings Riunioni di team sicure Traduzione in tempo reale, cancellazione del rumore dell'IA, riunioni sicure Travolgente per le numerose funzionalità/funzioni Free, Webex Meet $12/utente/mese, Webex Suite $25,50/utente/mese Skype Semplice videochiamata Chiamata a telefoni fissi/mobili, condivisione dello schermo, didascalie dal vivo Condivisione di file limitata a 300MB Free, sottoscrizione $2,99/mese (chiamate da USA e Canada), piano mondiale $13,99/mese Jitsi Meet Riunioni gratuite Free Forever, open-source, collaborazione in tempo reale sui documenti Manca di funzionalità di collaborazione avanzate Gratuito Adobe Connect Sessioni interattive Layout personalizzabili, monitoraggio del coinvolgimento, sondaggi/quiz interattivi Prezzi più alti rispetto ad altre piattaforme Standard $190/host annuo, Premium $290/host annuo Zoho Meeting Utenti Zoho Integrazione con le app Zoho, condivisione dello schermo, strumenti per webinar Funzionalità/funzione gratis limitate Free, Meeting Standard $2/mese, Webinar Standard $9/mese TeamViewer Controllo dei dispositivi durante le riunioni Condivisione dello schermo 4K, supporto multi-monitor, controllo remoto Nessuna app mobile dedicata Accesso remoto $24,90/mese, Business $50,90/mese Area di lavoro Google Riunioni collaborative in tempo reale Integrazione con le app di Google, cancellazione del rumore IA, condivisione di file Opzioni di condivisione personalizzate limitate Business Starter $6/mese, Business Standard $12/mese, Business Plus $18/mese

Tabella di confronto per le alternative a Whereby

Parliamo ora di ciascuna di esse in dettaglio.

1. Zoom (il migliore per condurre videoconferenze)

via Zoom Zoom US merita di essere preso in considerazione quando si parla di alternative a Whereby. Mentre Whereby è noto per la sua semplicità e facilità d'uso, Zoom è più versatile, soprattutto per la conduzione di riunioni di gruppo più ampie. Consente la condivisione dello schermo, la modifica degli sfondi e la sottotitolazione multilingue, in modo da avere tutte le mani in pasta.

Una caratteristica che distingue Zoom è la sua funzionalità/funzione di breakout room, perfetta se voglio condurre workshop o sessioni di brainstorming. Mi permette di dividere i partecipanti in gruppi più piccoli per discussioni più mirate. Inoltre, la tecnologia di Zoom consente la collaborazione in tempo reale durante le riunioni tramite lavagne e chat.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Allegare pre-letture eprogrammi delle riunioni agli inviti alle riunioni pergestione efficiente delle riunioni Riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni e elementi d'azione con l'IA

Integrare un ampio intervallo di app, come Evernote per prendere appunti o Kahoot per le attività interattive, direttamente nelle riunioni di Zoom

Registrare le riunioni e salvarle nel cloud per un facile accesso e condivisione successiva con i partecipanti o i colleghi

Limiti di Zoom

L'interfaccia complessa di Zoom può risultare eccessiva per i nuovi utenti, richiedendo una curva di apprendimento per navigare efficacemente tra tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di Zoom

Basic: Gratis

Gratis Pro: $14,99/utente/mese

$14,99/utente/mese Business: $21,99/utente/mese

Zoom valutazione e recensioni

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (11.000+ recensioni)

Leggi di più: 10 modelli di riunione one-to-one

2. Microsoft Teams (il migliore per le riunioni di team professionali)

via Microsoft Teams Microsoft Teams è un'altra eccellente opzione tra le alternative di Whereby, che consente la comunicazione in tempo reale e asincrona tra team. Funziona benissimo per riunioni di team, webinar e sessioni di formazione. Una funzionalità di spicco è la modalità Together, che si concentra sui volti e sui segnali non verbali, creando un'esperienza più coinvolgente per gli utenti aziendali.

Un aspetto unico di Teams è lo spazio chattare separato per ogni riunione, dove i partecipanti possono condividere documenti e continuare le discussioni prima, dopo o durante la sessione. Inoltre, gli strumenti di collaborazione, come l'aggiunta di testo, le note adesive e la condivisione delle reazioni, aiutano a mantenere tutti coinvolti.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Collaborazione in tempo reale su documenti condivisi direttamente durante le chat o le videochiamate

Organizza grandi riunioni o eventi dal vivo con un massimo di 10.000 partecipanti, il che lo rende perfetto per grandi presentazioni o annunci a livello aziendale

Utilizzate i canali per organizzare le discussioni del team, condividere i file e gestire le attività in un unico luogo senza dover passare da uno strumento all'altro

Sfruttate le integrazioni con app di terze parti, come Trello o GitHub, per semplificare i flussi di lavoro e mantenere tutto sincronizzato

Limiti di Microsoft Teams

Teams può richiedere un uso intensivo delle risorse, in quanto richiede una notevole larghezza di banda e memoria di sistema, il che può causare prestazioni lente sui dispositivi con specifiche inferiori

Prezzi di Microsoft Teams

**Gratuito

Essenziale: $4/utente/mese

$4/utente/mese Basic: $6/utente/mese

$6/utente/mese Standard: $12,5/utente/mese

Valutazione e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 15.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2200+ recensioni)

Leggi di più: Le 8 migliori alternative a Microsoft

3. GoTo Meeting (migliore per eventi ad alta capacità)

via Vai alla riunione Simile a Whereby, anche GoTo Meeting consente ai partecipanti di accedere alle riunioni in modo rapido e con un solo clic, senza doverle scaricare. Tuttavia, la riduzione del rumore e il pendolarismo rendono l'esperienza della riunione molto più fluida. Posso comunicare anche quando sono in viaggio.

Una delle funzionalità/funzione più interessanti è il suo note delle riunioni in tempo reale che evita ai partecipanti di dover prendere note e aiuta tutti a concentrarsi e a essere presenti alla discussione vera e propria.

Migliori funzionalità/funzione di GoTo Meeting

Trascrive automaticamente le riunioni in tempo reale, facilitando la revisione o la condivisione dei punti salienti della riunione

Ospita fino a 3.000 partecipanti in webinar o riunioni su larga scala, il che lo rende ideale per eventi ad alta capacità

Abilita la condivisione di tastiera e mouse per una collaborazione senza problemi

Limiti di GoTo Meeting

Offre opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di GoTo Meeting

Professionale: 12 dollari/organizzatore/mese, fatturati annualmente

12 dollari/organizzatore/mese, fatturati annualmente Business: $16/organizzatore/mese, con fatturazione annuale

$16/organizzatore/mese, con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

4,5/5 (oltre 1000 recensioni) Capterra: 8/10 (1000+ recensioni)

4. Cisco Webex Meetings (il migliore per riunioni di team sicure)

via Cisco Webex Se cercate uno strumento di videoconferenza che dia priorità alla sicurezza e all'affidabilità, l'applicazione web Cisco Webex Meeting è tra le alternative solide di $$$a. È particolarmente adatta alle aziende che trattano dati sensibili e video in tempo reale e che hanno bisogno di una solida protezione.

L'aspetto migliore di Cisco Webex è la sua flessibilità. Le funzionalità di integrazione Move to Mobile QR Code e Apple CarPlay consentono di passare senza problemi da un dispositivo all'altro durante le riunioni, garantendo flessibilità e comodità. Questi strumenti consentono di passare facilmente da una piattaforma all'altra in ufficio o in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cisco Webex

Utilizzo di traduzioni in tempo reale per oltre 100 lingue, per comunicare facilmente con i team di tutto il mondo

Garantisce video e audio di alta qualità, ottimizzati anche per gli ambienti a bassa larghezza di banda

Sfruttare funzionalità interattive come sondaggi, domande e risposte e alzate di mano per un'esperienza più coinvolgente durante le grandi riunioni

Cancellazione del rumore grazie all'IA per eliminare le distrazioni di fondo durante le chiamate

Limiti di Cisco Webex

Inizialmente può sembrare eccessivo a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e opzioni

Prezzi di Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: $12/utente/mese

$12/utente/mese Webex Suite: $25,50/utente/mese

$25,50/utente/mese Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Cisco Webex

G2: 4,2/5 (oltre 18.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 18.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 7000 recensioni)

5. Skype (il migliore per chattare in video)

via Skype Quando penso alle app interattive per chattare e fare conferenze, Skype è uno dei primi nomi che mi vengono in mente. Skype esiste da anni, ma è unico per il modo in cui si integra perfettamente nella comunicazione di tutti i giorni, sia che si tratti di una rapida chat, di una chiamata audio o di una videochiamata.

Una funzionalità/funzione degna di nota è la possibilità di chiamare telefoni fissi e cellulari direttamente da Skype, molto comoda per le connessioni con persone che non sono sempre online. Inoltre, Skype consente di continuare a chiamare per un massimo di 24 ore, rendendolo efficiente per lunghe sessioni di team.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Chiamate verso telefoni fissi e cellulari, per estendere la comunicazione al di là delle riunioni online

Condivisione dello schermo con i partecipanti, perfetta per le presentazioni o la risoluzione di problemi in tempo reale

Abilitate le didascalie in tempo reale per le vostre conversazioni, rendendole più accessibili con la funzionalità di sottotitoli in tempo reale di Skype

Limiti di Skype

È possibile inviare file fino a 300 MB direttamente attraverso la finestra di chat, senza bisogno di strumenti esterni

Prezzi di Skype

Gratis : Chiamate da Skype a Skype, messaggi, condivisione di file

: Chiamate da Skype a Skype, messaggi, condivisione di file Credito : Le chiamate verso i telefoni statunitensi costano circa 2,3 centesimi/min

: Le chiamate verso i telefoni statunitensi costano circa 2,3 centesimi/min Sottoscrizione : 2,99 dollari/mese per chiamate illimitate verso Stati Uniti e Canada

: 2,99 dollari/mese per chiamate illimitate verso Stati Uniti e Canada Piano mondiale: 13,99 dollari/mese per chiamate globali illimitate

Valutazione e recensioni di Skype

G2: 4,3/5 (oltre 23.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 23.000 recensioni) Capterra: 4,2/5 (oltre 400 recensioni)

6. Jitsi Meet (il migliore per condurre riunioni gratis)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-4.png Jitsi Meet è una delle alternative migliori per condurre riunioni gratis /$$$img/

via Riunione di Jitsi Jitsi Meet è un'alternativa interessante a Whereby, soprattutto se si è alla ricerca di una soluzione di videoconferenza gratuita e open-source costruita tenendo conto della privacy e della flessibilità. È ottimo per condurre riunioni lunghe, riducendo il carico di lavoro del sistema e migliorando l'esperienza dell'utente grazie alla sua tecnologia di riscrittura SSRC.

Inoltre, è possibile utilizzarla direttamente nel browser o scaricare l'app per dispositivi mobili, consentendo di partecipare da quasi tutti i dispositivi. Jitsi Meet è anche personalizzabile, consentendo agli sviluppatori di modificarlo per le loro esigenze specifiche, il che lo rende un punto di forza per gli utenti esperti di tecnologia o per le aziende che desiderano auto-ospitarsi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jitsi Meet

Crittografia completa delle riunioni con sicurezza open-source per mantenerle al sicuro

Partecipazione o avvio di riunioni senza account, basta un semplice link

Collaborazione in tempo reale con Etherpad per la condivisione di documenti

Streaming live direttamente su YouTube per trasmissioni pubbliche

Limiti di Jitsi Meet

Manca di funzionalità avanzate di collaborazione integrate, come le sale riunioni e le integrazioni con le app

Riunioni di Jitsi Meet

Free Forever

Jitsi Meet valutazione e recensioni

G2: 4.3/5 (170+ recensioni)

4.3/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

7. Adobe Connect (il migliore per la conduzione di sessioni interattive)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-16.png Adobe Connect è una delle alternative migliori per la conduzione di sessioni interattive /$$$img/

via Adobe Se cercate qualcosa di più personalizzabile di Whereby, Adobe Connect può essere una buona opzione. Ciò che lo rende unico è la possibilità di controllare e personalizzare completamente la riunione e lo spazio online.

È possibile creare layout diversi e impostare pod per vari scopi, come Q&A, condivisione di file o quiz. La parte migliore è che queste impostazioni vengono salvate per un uso futuro. Adobe Connect è ideale per chi organizza regolarmente riunioni, webinar, workshop o sessioni di formazione e desidera uno strumento che vada oltre la videoconferenza di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Connect

Mantenete le impostazioni e il layout pronti per le sessioni future con le sale riunioni persistenti

Analizzare le metriche di coinvolgimento dettagliate per monitorare l'interazione dei partecipanti durante la sessione

Personalizzate completamente i layout delle riunioni organizzando pod per chattare, rispondere alle domande e alle risposte e per le presentazioni

Utilizzare strumenti integrati come quiz e sondaggi per rendere le sessioni più interattive

Limiti di Adobe Connect

I prezzi più elevati rispetto ad altre piattaforme possono scoraggiare i team più piccoli dal cercare soluzioni economicamente vantaggiose

Prezzi di Adobe Connect

Standard: $190/host, fatturati annualmente

$190/host, fatturati annualmente Premium: $290/host, fatturati annualmente

$290/host, fatturati annualmente Azienda: $390/host, fatturati annualmente

Valutazione e recensioni di Adobe Connect

G2: 4/5 (900+ recensioni)

4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (690+ recensioni)

8. Zoho Meeting (il migliore per gli utenti di Zoho)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image17-5-1400x810.png Zoho Meeting è una delle alternative di Whereby per gli utenti di Zoho /$$$img/

via Riunione Zoho Se state cercando un'alternativa a Whereby che sia incentrata sulla semplicità e progettata per aziende di tutte le dimensioni, Zoho Meeting offre una soluzione solida. Fornisce più feed video e lavora bene per le riunioni di team di grandi dimensioni. Posso visualizzare 50 feed sul mio schermo in una sola volta, rendendo più facile l'interazione con i membri del team.

Che si tratti di una rapida sincronizzazione tra team o di un webinar più ampio, Zoho Meeting è intuitivo. La sua integrazione con la suite di app aziendali di Zoho lo rende ancora più potente per gli utenti che fanno già parte dell'ecosistema Zoho.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Meeting

Integrazione completa con la suite di app di Zoho per una collaborazione senza interruzioni

Moderare le sessioni di domande e risposte per controllare il flusso del webinar e garantire discussioni pertinenti

Creazione di moduli di registrazione per webinar e automazione di promemoria via email per coinvolgere i partecipanti

Condivisione delle schermate e registrazione delle sessioni sia per le riunioni che per i webinar

Limiti di Zoho Meeting

Livello gratuito limitato, che offre meno funzionalità a meno che non si effettui l'upgrade a un piano a pagamento

Prezzi di Zoho Meeting

edizione gratis : Meeting Standard

Meeting Standard Meeting Standard : A partire da $2/mese

: A partire da $2/mese Meeting Professional : A partire da $3/mese

: A partire da $3/mese Webinar Standard : A partire da $9/mese

: A partire da $9/mese Webinar Professional : A partire da $19/mese

: A partire da $19/mese Webinar Enterprise: A partire da $79/mese/organizzatore

Valutazione e recensioni di Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (480+ recensioni)

**Leggi di più Come usare l'IA per le note delle riunioni

9. Teamviewer (migliore per il controllo dei dispositivi durante le riunioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-15-1400x955.png Teamviewer è tra le alternative di Whereby per il controllo dei dispositivi durante le riunioni /$$$img/

via TeamViewer TeamViewer offre una miscela unica di accesso remoto e videoconferenza all'interno della selezione di alternative di $$$a. È particolarmente utile per le aziende che necessitano di strumenti di assistenza e collaborazione in un'unica piattaforma.

Il vantaggio chiave di questo software è la sua capacità di combinare la registrazione in cloud della condivisione dello schermo con il controllo dei dispositivi in tempo reale. Questo rende TeamViewer una scelta solida per i team IT o per le aziende che richiedono la risoluzione dei problemi durante le riunioni. Inoltre, offre la condivisione dello schermo in 4K con supporto multi-monitor, garantendo immagini di alta qualità durante le presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamViewer

Condivisione in 4K con supporto multi-monitor per presentazioni nitide e cancellate

Utilizzo di un ID personale per le riunioni per un accesso facile e sicuro

Integrazione con Outlook per la pianificazione e la gestione delle riunioni

Protezione delle riunioni con password per un ulteriore livello di sicurezza

Chattare con il team integrata per comunicare insieme alle videochiamate

Limiti di TeamViewer

La mancanza di un'app dedicata per i dispositivi mobili limita l'accesso in movimento

Prezzi di TeamViewer

Accesso remoto : $24,90/mese

: $24,90/mese Business : $50,90/mese

: $50,90/mese Premium : $112,90/mese

: $112,90/mese Azienda: $229,90/mese

Valutazione e recensioni di TeamViewer

Capterra: 4.6/5 (11000+ recensioni)

4.6/5 (11000+ recensioni) G2: 4.4/5 (3000+ recensioni)

10. Area di lavoro Google (migliore per riunioni collaborative in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-20-1400x746.png L'area di lavoro di Google è tra le alternative di Whereby per le riunioni collaborative in tempo reale /$$$img/

via Area di lavoro di Google Come non aggiungere l'area di lavoro di Google tra le alternative di Whereby? L'area di lavoro di Google (ex G Suite) offre molto di più delle videoconferenze. Offre una soluzione completamente integrata per i team remoti che desiderano una collaborazione senza soluzione di continuità.

Lo strumento per le videoconferenze e le conferenze web all'interno dell'area di lavoro di Google è Google Meet, che si integra perfettamente con le altre app di Google, come Gmail, Google Calendar e Google Drive. Inoltre, è possibile registrare le riunioni direttamente su Google Drive, per facilitarne la condivisione e l'accesso in un secondo momento.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Collaborazione in tempo reale durante le riunioni utilizzando Documenti Google, Fogli o Slides in condivisione

Ospitare fino a 250 partecipanti con Google Meet, perfetto per team o presentazioni di grandi dimensioni

Annullamento dei rumori di sottofondo con la cancellazione del rumore guidata dall'IA durante le chiamate

Integrazione perfetta con Gmail, Google Calendar e Google Drive per la pianificazione e la condivisione dei file

Limiti dell'area di lavoro di Google

Offre opzioni di personalizzazione limitate, minor controllo sui layout e sulle funzionalità/funzione interattive rispetto ad altre piattaforme

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter : $6.00/mese

: $6.00/mese Business Standard : $12,00/mese

: $12,00/mese Business Plus: $18,00/mese

Area di lavoro di Google Valutazione e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 2400 recensioni)

4,6/5 (oltre 2400 recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

Leggi tutto: Le 10 migliori alternative a Google Meeting

Prova ClickUp per le tue riunioni

Sebbene le riunioni in tempo reale siano essenziali, è necessario anche uno strumento che supporti la comunicazione video asincrona, soprattutto per i team remoti. Spesso registro brevi video per il mio team per spiegare argomenti complessi, condividere nuove funzionalità/funzione e fornire feedback dettagliati.

Quindi, mentre tutte le alternative di Whereby sopra citate sono ottime, io ho aggiunto ClickUp al mio elenco di app preferite per la videocomunicazione. Pur non essendo una piattaforma di videoconferenza dedicata, mi aiuta a registrare e condividere video e a collaborare con il mio team in tempo reale. ClickUp Clip consente di registrare rapidamente le schermate. Posso aprire qualsiasi conversazione e fare clic su Clip per registrare un video. La parte migliore è che posso convertire qualsiasi Clip in un'attività, in modo da non dover registrare elementi d'azione separatamente. Le persone possono anche commentare i Clip per condividere il feedback.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-7-1400x873.png ClickUp Clip per creare registrazioni dello schermo /$$$img/

utilizzate ClickUp Clip per creare registrazioni di schermate per condividere informazioni o fornire feedback_

Non è tutto! Il potente assistente ClickUp AI, ClickUp Brain trascrive automaticamente tutti i Clip, fornisce riepiloghi/riassunti delle conversazioni e aiuta a trovare informazioni dai Clip, rendendolo un sistema all-in-one software per il project management e strumento di collaborazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-15-1400x836.png ClickUp Brain per la trascrizione automatica di tutte le Clip /$$$img/

trascrivere le Clip con ClickUp Brain

ClickUp è anche un ottimo software per la gestione delle riunioni. Con ClickUp Riunioni è possibile prendere note, gestire programmi di riunioni, organizzare elementi d'azione e creare attività ricorrenti in modo che tutti siano sincronizzati. ✅

Consiglio: Prima delle riunioni, create sempre un programma dettagliato in ClickUp, che vi aiuterà a concentrare le discussioni e a garantire che tutti i punti critici siano trattati. Condividete il programma con i partecipanti in anticipo per prepararvi in modo efficace. 📋

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-12.png ClickUp Teams per la gestione del team meeting insieme ad altre alternative Whereby /$$$img/

gestire le riunioni dei team senza fatica con ClickUp Meetings

Con Integrazione di ClickUp con Zoom e Integrazione con Microsoft Teams è possibile collegare le riunioni video direttamente alle attività e ai flussi di lavoro, rendendo ClickUp un hub di collaborazione completo.

Oltre alle funzionalità/funzione di cui ho parlato, ClickUp offre anche un'ampia libreria di riunioni e di modelli di gestione delle conferenze per la gestione delle riunioni. Il migliore è il Modello per le riunioni ClickUp . Aiuta a organizzare tutto, dai programmi ai follower, e garantisce che le mie riunioni si svolgano senza intoppi.

Il modello per le riunioni di ClickUp è stato progettato per semplificare il processo di gestione delle riunioni, rendendo più facile pianificare, condurre e seguire le riunioni. Ecco le sue funzioni chiave:

Programmi di riunione strutturati: Creazione di programmi chiari e organizzati per mantenere le riunioni focalizzate e produttive

Creazione di programmi chiari e organizzati per mantenere le riunioni focalizzate e produttive Monitoraggio degli elementi d'azione: Assegnazione e monitoraggio degli elementi d'azione direttamente all'interno del modello, garantendo la responsabilità e il follower delle attività discusse

Assegnazione e monitoraggio degli elementi d'azione direttamente all'interno del modello, garantendo la responsabilità e il follower delle attività discusse Note e verbali: Cattura le note e i verbali delle riunioni in una posizione centralizzata, facilitando la consultazione di discussioni e decisioni importanti

Cattura le note e i verbali delle riunioni in una posizione centralizzata, facilitando la consultazione di discussioni e decisioni importanti Integrazioni: Integrazione perfetta con altre funzionalità/funzione di ClickUp, per migliorare la collaborazione e garantire che tutti i membri del team siano informati

Integrazione perfetta con altre funzionalità/funzione di ClickUp, per migliorare la collaborazione e garantire che tutti i membri del team siano informati Modelli per le riunioni ricorrenti: Utilizzate modelli precostituiti per le riunioni ricorrenti per risparmiare tempo e mantenere la coerenza delle riunioni

Nel complesso, questo modello migliora la collaborazione, l'organizzazione e l'efficienza, rendendo le riunioni più efficaci per i team.

💡Pro Suggerimento: Per un piano di conferenze senza intoppi, date un'occhiata a Modello di gestione delle conferenze di ClickUp . Vi aiuta a gestire i programmi, a monitorare i relatori e a supervisionare i dettagli dei partecipanti, assicurando che tutto vada per il meglio. Semplificate il processo di pianificazione e rendete il vostro evento un esito positivo!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Oltre alla registrazione dello schermo, ClickUp si distingue per gli strumenti di collaborazione in tempo reale:

ClickUp Documenti: Creare, modificare e collaborare su note importanti, briefing di progetti o proposte direttamente con il vostro team utilizzando il file ClickUp Documenti /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-11.png ClickUp Documenti per creare, modificare e collaborare a note importanti, brief di progetti o proposte /$$$img/

annotare tutte le note di una riunione con ClickUp Docs

ClickUp Chattare: Mantenere tutte le comunicazioni nel contesto con ClickUp Chattare . Che si tratti di discutere di un'attività o di scambiare idee, la chat assicura l'organizzazione e la produttività delle conversazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1.png ClickUp Chat /$$$img/

Unificare la comunicazione e la gestione del lavoro con ClickUp Chattare

Lavagne online ClickUp: Brainstorming di idee con il vostro team grazie a Lavagne online ClickUp . È lo spazio ideale per il brainstorming, il piano dei progetti o le strategie, che offre al team un modo interattivo per mappare le idee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-7.png Lavagne online ClickUp per il brainstorming, il piano di progetti o la strategia /$$$img/

con le lavagne ClickUp potete fare brainstorming e appuntare idee con il vostro team

💡Pro Tip: Promuovete il coinvolgimento durante le riunioni incoraggiando tutti i membri del team a contribuire. Utilizzate funzionalità/funzioni come il Lavagne online di ClickUp per sessioni di brainstorming in cui tutti possono condividere le idee visivamente su un'unica piattaforma. In questo modo si crea un'atmosfera interattiva e si garantisce la considerazione di diversi punti di vista. 🤝

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento a causa di una serie di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Passa a ClickUp per una collaborazione fluida tra team

Vi è stato presentato un solido elenco di alternative a $$$a per migliorare la vostra esperienza di videoconferenza. Ora, per migliorare ulteriormente la collaborazione del vostro team, prendete in considerazione l'aggiunta di ClickUp. Grazie a funzionalità/funzione come ClickUp Clip per la registrazione rapida delle schermate, la gestione intuitiva delle attività e la comunicazione semplificata, ClickUp è stato progettato per rendere il project management più fluido ed efficiente. 🚀

Non aspettate.. iscriviti a ClickUp e sperimenta un flusso di lavoro più intelligente e produttivo con ClickUp!