Le migliori certificazioni di scrittura tecnica nel 2025

se state cercando di passare alla scrittura tecnica, questo è il momento giusto!

Sia che siate professionisti esperti che vogliono affinare le proprie competenze, sia che siate appena entrati nel campo, la certificazione può cambiare le carte in tavola.

La scrittura tecnica è un modulo di scrittura specializzato che mira a trasmettere informazioni complesse in modo conciso e accurato.

Da manuali e reportistica a white paper e documentazione, gli scrittori tecnici svolgono un ruolo chiave nel semplificare le informazioni in settori quali tecnologia, ingegneria, sanità e finanza.

Ottenere una certificazione di scrittura tecnica può essere una risorsa preziosa. Può aprire le porte a nuove opportunità, aumentare il potenziale di guadagno e migliorare la credibilità nel campo.

Scopriamo perché ottenere una certificazione potrebbe dare una spinta alla vostra carriera e discutiamo delle 10 certificazioni di scrittura tecnica che potete ottenere.

L'importanza delle certificazioni di scrittura tecnica

Secondo il Ufficio delle statistiche del lavoro , i redattori tecnici negli Stati Uniti hanno uno stipendio medio di 86.620 dollari. Se vi piace spiegare informazioni complesse, amate la scrittura strutturata e vi interessa un campo tecnico particolare, questo potrebbe essere il lavoro perfetto per voi.

Le certificazioni di scrittura tecnica dimostrano un commit nello sviluppo professionale e forniscono uno standard riconosciuto di competenza. Ottenere questo certificato potrebbe essere vantaggioso per molti motivi.

Vediamone alcuni:

È un modo eccellente per costruire e affinare competenze essenziali come la comunicazione, la ricerca e la modifica. Potrete anche acquisire conoscenze preziose, come gli elementi fondamentali necessari per la creazione di documenti tecnici, manuali o reportistica

**Migliorare la vostra credibilità: l'ottenimento di una certificazione da parte di un'organizzazione o di una scuola rinomata dimostra il riconoscimento formale delle vostre capacità, il che può aiutarvi a distinguervi quando fate domanda per lavori di scrittura tecnica. È un chiaro segno per i datori di lavoro della serietà del vostro lavoro

**Anche se avete già una laurea in comunicazione o in inglese, aggiungete una certificazione in qualcosa di specifico, come la scrittura medica o la scrittura tecnicadocumentazione tecnica-può aumentare il vostro profilo, soprattutto se siete freelance. Le credenziali specializzate rendono più facile per i potenziali client vedere le vostre competenze

Diverse organizzazioni riconosciute offrono certificazioni molto rispettate per i redattori tecnici. Organismi come la Society for Technical Communication (STC) e la American Medical Writers Association (AMWA) offrono programmi specializzati per diversi campi.

Leggi anche: 10 suggerimenti per la scrittura tecnica che vi aiuteranno a scomporre qualsiasi argomento complesso per il vostro pubblico

Le 10 migliori certificazioni di scrittura tecnica per migliorare la vostra carriera

Non tutte le certificazioni di scrittura tecnica sono uguali. Ecco perché abbiamo evidenziato 10 certificazioni eccezionali che possono migliorare significativamente il vostro sviluppo professionale.

Esploriamo queste opportunità!

1. Corso per scrittore tecnico certificato da Technical Writer HQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-698-1400x574.png Corso per scrittore tecnico certificato Certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

via Scrittore tecnico HQ Technical Writer HQ è una risorsa fantastica per chi è alle prime armi con la scrittura tecnica. Questo sito si concentra sull'offerta di certificazioni e corsi specifici per scrittori tecnici e fornisce una comunità in cui gli scrittori possono connettersi, condividere le loro esperienze e chiedere consigli ai colleghi.

Questo corso per scrittori tecnici certificati copre i fondamenti della scrittura tecnica e i ruoli coinvolti.

Imparerete a creare una documentazione tecnica efficace e a sviluppare campioni di scrittura di alta qualità. Inoltre, si potranno acquisire informazioni sulla creazione di un curriculum di spicco e sulla creazione di una solida presenza online. Il corso include anche suggerimenti per aiutarvi a eccellere nei colloqui.

Un partecipante, Ben Wise , in condivisione,

_Sebbene abbia iniziato il programma con zero esperienza, mi sono reso conto che l'apprendimento dei concetti fondamentali non è così insormontabile come mi aspettavo all'inizio, a patto di impegnarsi per imparare. Questo programma è il negozio unico per tutta la scrittura tecnica" Ben Wise Ecco alcuni argomenti chiave trattati nel corso:

Analizzare il pubblico

Scrittura di API

Scrivere casi di studio

Conduzione di ricerche

Interviste agli utenti

Scrittura e modifica della documentazione per vari casi d'uso

Inoltre, avrete accesso a interviste esclusive con professionisti del settore che vi forniranno consigli privilegiati sul project management. Troverete anche materiale da scaricare modelli per la scrittura dei contenuti per semplificare il lavoro.

Al termine del corso, riceverete un certificato di scrittura tecnica e un badge da esibire sul vostro sito web o profilo LinkedIn.

Prezzi

$299

2. Comunicatore tecnico professionista certificato dalla Society for Technical Communication (STC)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-699-1400x806.png Certificazioni di scrittura tecnica per comunicatori tecnici professionisti certificati /$$$img/

via Società per la comunicazione tecnica (STC) La Society for Technical Communication (STC) è una comunità unica nel suo genere progettata esclusivamente per gli scrittori e i comunicatori tecnici ed è anche la più antica e grande associazione nel campo della scrittura tecnica.

Nel corso degli anni, la STC ha introdotto diverse opzioni di certificazione professionale per i comunicatori tecnici. Il programma prevede tre livelli: Certificazione Foundation, Practitioner ed Expert.

La certificazione di livello Foundation (livello I) è destinata ai professionisti di voce. Verifica la conoscenza generale dei concetti e delle best practice della comunicazione tecnica. Sebbene non vi siano prerequisiti rigidi, è consigliabile avere almeno due anni di studio o di esperienza nel settore

è destinata ai professionisti di voce. Verifica la conoscenza generale dei concetti e delle best practice della comunicazione tecnica. Sebbene non vi siano prerequisiti rigidi, è consigliabile avere almeno due anni di studio o di esperienza nel settore la Certificazione di livello Practitioner (Livello II) ha come traguardo i professionisti di medio livello. Misura la capacità di applicare le best practice e di risolvere problemi complessi. È necessario completare prima la certificazione Foundation e dimostrare di averla mantenuta. Idealmente, i candidati devono avere da due a cinque anni di esperienza

ha come traguardo i professionisti di medio livello. Misura la capacità di applicare le best practice e di risolvere problemi complessi. È necessario completare prima la certificazione Foundation e dimostrare di averla mantenuta. Idealmente, i candidati devono avere da due a cinque anni di esperienza la Certificazione di livello esperto (livello III) è rivolta ai professionisti senior. Valuta la vostra competenza facendovi gestire progetti complessi valutati da esperti del settore. Per qualificarsi, è necessario ottenere la certificazione Practitioner e avere da cinque a dieci anni di esperienza

La certificazione STC può distinguervi nel campo competitivo della scrittura tecnica. David Dick, borsista STC ha notato,

La certificazione CPTC era la prova delle mie credenziali e l'appartenenza alla STC dimostrava il mio commit alla carriera. Ho ottenuto un lavoro con un aumento di stipendio di 20.000 dollari, e il mio certificato CPTC ora è appeso con orgoglio nel mio ufficio._ David Dick , un Borsista STC Prezzi

Certificazione di livello base (livello I)

$315 per gli attuali membri STC

$630 per i non soci

Certificazione di livello per praticanti (livello II)

$443 per i membri STC attuali

753 dollari per i non soci

Certificazione di livello esperto (livello III)

Prezzi personalizzati

3. Certificazione di scrittura tecnica professionale di Udemy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-700.png Certificazione professionale di scrittura tecnica /$$$img/

via Udemy Udemy si è affermata come piattaforma educativa di primo piano, offrendo corsi su diverse materie. Dalla scrittura tecnica allo sviluppo di app e al project management, ce n'è per tutti i gusti.

La Certificazione di Scrittura Tecnica Professionale vi introdurrà ai principi di scrittura tecnica e di modifica modelli di curriculum tecnico e scrivere in modo efficace la vostra prima guida per l'utente.

Per partecipare a questo corso pluripremiato, è necessario un PC Windows con Microsoft Word ed Excel (2007 o 2010). Una volta iscritti, avrete accesso a tutti i materiali e le risorse pertinenti.

Prezzi

$94.36

Leggi anche: I 10 migliori strumenti di scrittura per le esigenze di ogni scrittore nel 2024

4. Certificato in scrittura tecnica dell'Università Dalhousie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-701-1400x613.png Certificato in scrittura tecnica certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

via Università Dalhousie La Dalhousie University offre un certificato molto apprezzato in scrittura tecnica. Oltre alle nozioni di base, imparerete a analizzare il vostro pubblico, a creare documenti chiari e a scrivere descrizioni di prodotti avvincenti . Imparerete anche a sviluppare documenti strategici, rendendo questo corso completo.

Questo corso è perfetto per scrittori, produttività, product manager e chiunque si trovi ad affrontare sfide di comunicazione.

Per ottenere il certificato, è necessario completare quattro corsi: un corso di scrittura tecnica essenziale e tre elettivi. Ogni corso si conclude con un test o un compito di scrittura per valutare le competenze e le conoscenze acquisite.

Un grande vantaggio di questo programma è la sua flessibilità; potete imparare al vostro ritmo. Questa struttura vi permette di conciliare gli studi con la vostra vita professionale e di acquisire competenze preziose. Per ottenere il certificato, è necessario completare la valutazione finale entro quattro anni.

Prezzi

2.140 dollari (535 dollari per corso)

5. Scrittore medico certificato (MWC) dall'Associazione americana degli scrittori medici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-702.png Certificazioni di scrittura tecnica Medical Writer Certified (MWC) /$$$img/

via Associazione americana degli scrittori di medicina La credenziale Medical Writer Certified (MWC) è una denominazione di tutto rispetto creata grazie alla collaborazione tra la Medical Writing Certification Commission (MWCC) e l'American Medical Writers Association (AMWA)

Il conseguimento della credenziale MWC può aumentare la vostra credibilità, dimostrando a datori di lavoro e client che possedete una solida padronanza delle principali competenze di scrittura medica.

L'esame MWC viene offerto due volte l'anno, rendendolo accessibile ai professionisti più impegnati. L'esame, che dura 2,5 ore e si svolge in inglese, prevede 125 domande a scelta multipla.

Per aiutarvi a prepararvi, il Manuale del candidato e del richiedente del MWC e il Guida allo studio dei candidati i cinque domini della scrittura medica che l'esame copre: Raccolta, Valutazione, Organizzazione, Interpretazione e Presentazione.

Per qualificarsi all'esame, i candidati devono soddisfare alcuni criteri chiave:

Essere in possesso di una laurea o di un titolo superiore in qualsiasi disciplina

Avere un minimo di due anni di esperienza lavorativa retribuita nella comunicazione medica. È importante che questa esperienza si concentri specificamente sulla scrittura medica piuttosto che sulla scrittura in campo clinico, scientifico o di altro tipo

Prezzi

$175: Tassa di invio al MWC (i membri dell'AMWA ricevono uno sconto di 25 dollari)

$550: Quota di iscrizione per esami negli Stati Uniti

6. Scrittore tecnico certificato dall'Università del Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-703-1400x637.png Certified Technical Writer certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

via UWEC Il corso Certified Technical Writer offerto dalla University of Wisconsin-Eau Claire Continuing Education è un programma completo pensato per chi vuole migliorare le proprie competenze nella scrittura tecnica o iniziare una carriera in questo campo. Il corso fornisce conoscenze pratiche che coprono i fondamenti della scrittura tecnica.

È ideale per i principianti e per i professionisti che desiderano affinare le proprie competenze e rimanere aggiornati sugli standard del settore.

Nel corso del programma, i partecipanti impareranno a organizzare e presentare informazioni complesse in modo facile da capire, sia per manuali, sistemi di guida online o reportistica tecnica.

Il corso prevede anche una lezione sulla preparazione all'esame Certified Professional Technical Communicator (CPTC) della Society for Technical Communication (STC).

prezzi ####

$2,195

7. Corsi di certificazione di scrittura tecnica di Coursera

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-704-1400x647.png Corsi di certificazione di scrittura tecnica di Coursera /$$$img/

via Coursera Coursera è una delle più grandi piattaforme di e-learning, con funzionalità/funzione di oltre 3.000 corsi online e specializzazioni in vari campi. Tra le sue offerte, troverete un fantastico intervallo di certificazioni di scrittura tecnica che soddisfano diverse esigenze di apprendimento, dai principianti ai livelli avanzati.

La piattaforma fornisce numerosi corsi autogestiti e completamente online incentrati sulla scrittura tecnica, rendendo più facile l'inserimento dell'apprendimento nei propri impegni. Se state cercando di migliorare le vostre competenze, ecco un paio di corsi che vale la pena di seguire: Introduzione alla scrittura tecnica ? ClickUp non è solo uno strumento di scrittura con funzionalità di project management; è uno dei migliori strumenti di produttività sul mercato.

_Non solo abbiamo iniziato a scrivere articoli, ma abbiamo deciso di Da fare su scala, quindi avevamo bisogno di una piattaforma robusta che si adattasse facilmente al nostro crescente numero di articoli. ClickUp è stata la scelta migliore" Cristina Willson , direttrice dei contenuti di Graphite

ClickUp funge anche da base di conoscenza, grazie a funzionalità/funzioni quali documenti, lavagne online e modelli che combinano tutto senza soluzione di continuità.

Utilizzo di Documenti di ClickUp , è possibile fissare obiettivi chiari, delineare i requisiti del prodotto, aggiungere ricerche sull'utente e mantenere la coerenza in tutto il documento. La parte migliore? Tutti possono intervenire per aggiungere commenti e i project management possono taggare i compagni di squadra o assegnare attività direttamente all'interno del documento stesso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-79.gif ClickUp Documenti: certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

Ottenere una formattazione ricca e comandi slash per lavorare in modo più efficiente utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Documenti semplifica anche la collaborazione, in modo che possiate:

Organizzare la comunicazione tecnica e gestirla in tempo reale con il vostro team

Utilizzare diverse opzioni di formattazione per suddividere il testo e migliorare la leggibilità. Grazie alle intestazioni, ai colori, ai font e allo spazio tra i paragrafi personalizzabili, potete assicurarvi che la vostra documentazione abbia un aspetto curato e professionale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-708.png ClickUp Whiteboard: certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

Create le vostre bozze tecniche in un flusso logico con le lavagne online di ClickUp

Se avete bisogno di uno spazio per fare brainstorming o schizzi di idee, Lavagne online ClickUp sono perfette per delineare i pensieri, annotare note, aggiungere immagini e collegare attività collegate. È un ottimo modo per visualizzare il processo dall'inizio alla fine.

E poi c'è ClickUp Brain -Un assistente di scrittura IA per chiunque voglia risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-80.gif ClickUp Brain: certificazioni di scrittura tecnica /$$$img/

Lucidate i vostri testi, modificate il tono e lo stile e controllate l'accuratezza della grammatica e dell'ortografia con ClickUp Brain

Questo strumento vi aiuta a creare snippet, tabelle di contenuto e persino pagine web complete in modo semplice e veloce. Gestisce con facilità la formattazione e la modifica del testo e può trasformare informazioni tecniche complesse in un linguaggio semplice e adatto all'utente.

E c'è di più!

I modelli sono un'altra risorsa di ClickUp, soprattutto quando si tratta di documentazione tecnica.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-709.png Il modello ClickUp Product Brief Document consente di far avanzare rapidamente un prodotto nel processo di sviluppo https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15001&department=engineering-product Scaricate questo modello /$$$cta/

Per istanza, il modello Modello di documento ClickUp Product Brief è uno strumento indispensabile per i responsabili della produttività. È un documento completo che aiuta i team a collaborare in modo interfunzionale allo sviluppo del prodotto.

Con questo modello è possibile:

Lavorare in modo collaborativo tra i vari team allo sviluppo del prodotto

Organizzare in un'unica posizione centrale le specifiche del prodotto, i feedback e le attività correlate

Cancellare gli oggetti, le soluzioni e le specifiche con coerenza

Poiché è integrato in ClickUp Doc, è possibile aggiungere pagine annidate con informazioni aggiuntive, cronologie di bozze e qualsiasi altra cosa sia necessaria. Inoltre, potete personalizzare tutto a vostro piacimento, dalla formattazione ai collegamenti incorporati e ai tag del documento. Commenti di ClickUp in Documenti permette di collaborare in tempo reale e di assegnare commenti ai compagni di squadra per un feedback immediato. È un modo semplice per tenere traccia delle modifiche, dei feedback e degli aggiornamenti senza perdere nulla nella confusione.

Potete modificare questo modello per adattarlo alle vostre esigenze. Aggiornate il modello di brief di prodotto, salvatelo come nuovo o applicate le vostre modifiche ogni volta che il modello viene utilizzato.

💡Pro Suggerimento: se siete bloccati o avete bisogno di ispirazione, utilizzate questi esempi di prompt di scrittura che fanno fluire la creatività.

Gestione dei progetti di scrittura tecnica con ClickUp

Poiché la creazione di contenuti continua a guadagnare slancio, investire in una certificazione di scrittura tecnica può essere una mossa intelligente. La certificazione giusta non solo vi fornisce le competenze essenziali, ma aumenta anche la vostra credibilità e vi fa usufruire di nuove opportunità di carriera.

Scegliendo un programma in linea con i propri obiettivi e interessi, i professionisti della scrittura tecnica possono prepararsi a un esito positivo in questo campo dinamico e gratificante.

Ed ecco un partner che vi aiuterà a migliorare ulteriormente le vostre capacità di scrittura tecnica: ClickUp.

Questa piattaforma versatile vi permette di fare un brainstorming della vostra documentazione tecnica, raccogliere feedback dai colleghi, integrare elementi multimediali e utilizzare ClickUp Brain come assistente di scrittura IA.

volete vedere voi stessi la differenza?

Non fidatevi solo della nostra parola.. iscriviti a ClickUp e provalo gratis!