20 esempi dei migliori sistemi di gestione dei contenuti per trasformare il vostro contenuto

In passato, l'aggiornamento dei contenuti dei siti web richiedeva la conoscenza di HTML, CSS o della programmazione back-end. Ciò significava che gli addetti al marketing dovevano affidarsi costantemente agli sviluppatori anche per piccole modifiche.

I sistemi di gestione dei contenuti più diffusi, come WordPress e Drupal, hanno reso le cose più semplici grazie a interfacce user-friendly, editor drag-and-drop e strumenti WYSIWYG.

Ora più utenti all'interno dei team di marketing possono creare, modificare e pubblicare contenuti in modo collaborativo, senza bisogno di competenze tecniche. Ma da fare, con le tante opzioni presenti sul mercato, per scegliere quella giusta?

In questo articolo spiegheremo cos'è un CMS e cosa può fare, oltre a illustrare i 20 esempi di sistemi di gestione dei contenuti per le aziende. Iniziamo. 👇

Che cos'è un sistema di gestione dei contenuti ##[CMS]?

**Un sistema di gestione dei contenuti, o CMS, è una piattaforma software che consente di creare, modificare e gestire facilmente i contenuti di un sito web senza bisogno di conoscenze tecniche

È possibile pubblicare post sul blog, modificare il layout del sito o aggiornare il sito web aziendale, il tutto da una dashboard facile da usare.

La maggior parte Piattaforme CMS hanno due parti chiave: la Content Management Application [CMA], dove si creano e gestiscono i contenuti, e la Content Delivery Application [CDA], che controlla come appaiono sul sito web.

Offrono anche hosting web, rendendo semplice per il team collaborare e pubblicare aggiornamenti senza bisogno di sviluppatori. Inoltre, le piattaforme CMS includono strumenti SEO e funzionalità/funzione di sicurezza per ottimizzare il contenuto e raggiungere il pubblico.

**Fatto divertente Secondo la ricerca oltre 76 milioni di siti web utilizzano un sistema di gestione dei contenuti (CMS). Tra i primi 1 milione di siti web per traffico, oltre 790.000 sono alimentati da un CMS.

**Cosa cercare in un sistema di gestione dei contenuti?

Per soddisfare gli standard del settore, un buon CMS dovrebbe avere queste funzionalità/funzione chiave:

Usabilità: Il sistema deve essere di facile utilizzo, consentendo al team di gestire facilmente i contenuti senza possedere competenze tecniche come HTML, CSS e altro. Se è troppo complicato, finirete per perdere tempo in semplici aggiornamenti

Il sistema deve essere di facile utilizzo, consentendo al team di gestire facilmente i contenuti senza possedere competenze tecniche come HTML, CSS e altro. Se è troppo complicato, finirete per perdere tempo in semplici aggiornamenti Versatilità: Il vostro CMS deve gestire diversi tipi di contenuto - che si tratti di post di blog, pagine di prodotti o portfolio ricchi di immagini - senza sacrificare le prestazioni. Questo lo rende efficace anche in caso di crescita del sito o dell'azienda

Il vostro CMS deve gestire diversi tipi di contenuto - che si tratti di post di blog, pagine di prodotti o portfolio ricchi di immagini - senza sacrificare le prestazioni. Questo lo rende efficace anche in caso di crescita del sito o dell'azienda Sicurezza: Una forte sicurezza è fondamentale. Cercate funzionalità/funzione come l'autenticazione dell'utente, aggiornamenti regolari e supporto SSL per proteggere il vostro sito da virus e minacce indesiderate

Una forte sicurezza è fondamentale. Cercate funzionalità/funzione come l'autenticazione dell'utente, aggiornamenti regolari e supporto SSL per proteggere il vostro sito da virus e minacce indesiderate **Integrazioni: un buon CMS dovrebbe integrarsi facilmente con altri strumenti come piattaforme di marketing o sistemi di pagamento. Assicuratevi che supporti plugin o API per una connessione senza problemi

Assistenza: Un supporto clienti reattivo è fondamentale. Si vorrà essere aiutati quando si incontrano problemi o si vogliono provare nuove funzionalità/funzione

Leggi anche: 15 migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti Ora che sapete cosa cercare in un CMS, diamo un'occhiata alle opzioni che possono semplificare la gestione dei contenuti.

20 Migliori sistemi di gestione dei contenuti da utilizzare

La scelta del giusto sistema di gestione dei contenuti (CMS) può fare la differenza. Con così tante scelte in circolazione, può sembrare opprimente scegliere il migliore per le proprie esigenze.

Ecco perché io e il mio team di ClickUp abbiamo messo insieme questo elenco dei 20 migliori esempi di sistemi di gestione dei contenuti che possono aiutarvi a creare, gestire e ottimizzare la vostra presenza online con facilità. Pronti ad approfondire? 👇

1. ClickUp (il migliore per snellire la creazione di contenuti con strumenti di project management)

ClickUp è una piattaforma all-in-one progettata per semplificare la creazione di contenuti e la collaborazione tra team. I suoi strumenti e le sue funzionalità/funzioni consentono di gestire i contenuti digitali senza soluzione di continuità. Esploriamo insieme la sua ricca serie di funzionalità/funzione.

ClickUp Documenti

Per istanza, Documenti di ClickUp consente di creare e organizzare i contenuti in un hub centrale, in modo che gli autori e gli editor possano collaborare senza problemi a qualsiasi progetto relativo ai contenuti.

Grazie a funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale, i commenti in linea e la cronologia delle versioni, il team può rimanere allineato e monitorare le modifiche senza perdere un colpo. È inoltre possibile incorporare attività, collegare i documenti e assegnare elementi di azione direttamente all'interno del documento, assicurando che tutti rimangano concentrati e produttivi mentre lavorano alle rispettive sezioni.

Attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-9-1400x944.png Creare, modificare, condividere e suggerire contenuti senza problemi con ClickUp Docs : esempi di sistemi di gestione dei contenuti /$$$img/

Creare, modificare, condividere e suggerire contenuti senza problemi utilizzando ClickUp Docs

Quindi, avete Attività di ClickUp è una funzionalità/funzione per pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi progetto di marketing. È possibile utilizzare Tasks per impostare un processo di produzione dei contenuti perfetto e far sì che si muova senza problemi tra i vostri autori, editor o team SEO.

Che si tratti della gestione di più contenuti o di campagne più ampie, Tasks permette di organizzare e far fluire tutto in modo efficiente.

La centralizzazione della comunicazione e della gestione delle attività elimina i colli di bottiglia, consentendo ai progetti di procedere senza intoppi in ogni fase e al team di concentrarsi maggiormente sulla produzione di contenuti di alta qualità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tasks-2.png Creazione di attività di ClickUp per assegnare responsabilità, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento: esempi di sistemi di gestione del contenuto /$$$img/

Creare attività di ClickUp per assegnare responsabilità, fissare scadenze e tenere traccia dello stato di avanzamento

Combinare questo con Automazione del flusso di lavoro supportata dall'IA e avrete un sistema di gestione dei contenuti che gestisce gran parte del lavoro al posto vostro. Ad esempio, il sistema assegna automaticamente un pezzo al vostro editor nel momento in cui uno scrittore lo invia.

Potete anche impostare dei trigger per le attività successive, come la notifica al team SEO una volta che il contenuto è stato approvato, assicurando che ogni passaggio del processo fluisca senza interventi manuali.

L'automazione mantiene il flusso di lavoro senza intoppi ed elimina la necessità di una costante supervisione.

Visualizzazione calendario ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendar-View.png Mantieni la sincronizzazione delle tue attività di gestione dei contenuti con ClickUp Calendar View /$$$img/

Mantenere la sincronizzazione delle attività di gestione dei contenuti con ClickUp Calendario

Inoltre, Visualizzazione del calendario di ClickUp aiuta i team a rispettare i tempi di pubblicazione e modifica dei contenuti. Consente di monitorare e gestire le attività di gestione dei contenuti su una piattaforma visiva, migliorando notevolmente la leggibilità.

È inoltre possibile programmare direttamente le attività all'interno della visualizzazione Calendario e impostare avvisi e promemoria per non perdere mai le scadenze di pubblicazione o modifica dei contenuti.

Se non volete partire da zero per creare un sistema di gestione dei contenuti con le diverse opzioni di $$$a, potete affidarvi a un sistema precostituito modelli di documento . ClickUp dispone di una libreria di oltre 1000 modelli che rendono la creazione di contenuti un gioco da ragazzi. Scopriamoli.

Modello di gestione dei contenuti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-42.png Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e gestire i progetti di creazione dei contenuti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-140176478&department=marketing&\_gl=1\*55d8x0\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di gestione dei contenuti ClickUp è uno dei migliori a questo proposito. Vi aiuta a programmare le attività relative ai contenuti, come la creazione e la pubblicazione, su un'unica piattaforma unificata, dove più membri del team possono lavorare alla gestione dei vostri fantastici contenuti.

Questo modello è anche:

Offre un modo strutturato per pianificare, monitorare e misurare le prestazioni dei contenuti, migliorando il coordinamento del team

Offre visibilità sullo stato dei contenuti grazie a dashboard integrati

Mantiene il formattare coerente e semplifica gli aggiornamenti o le revisioni dei contenuti

Consente di risparmiare tempo semplificando il processo di pubblicazione e garantendo una rapida consegna dei contenuti

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Create documenti condivisibili e modificateli in tempo reale. È possibile connettere i flussi di lavoro tramite ClickUp Documenti per collaborare senza problemi e dare vita alle idee del vostro team. Scrivete i vostri contenuti in Docs e lasciate che i vostri compagni di squadra diano suggerimenti e modifiche in tempo reale

Selezione di oltre 100 automazioni per semplificare la gestione dei contenuti e automatizzare i processi di pubblicazione, di creazione di contenuti per email e di campagne di marketing con Automazioni di ClickUp . È anche possibile creare la propria automazione utilizzando un semplice sistema When-Then

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations-2.png Automatizzate le attività ricorrenti e risparmiate innumerevoli ore con le Automazioni di ClickUp : esempi di sistemi di gestione dei contenuti /$$$img/

Automatizzare le attività ricorrenti e risparmiare innumerevoli ore con ClickUp Automazioni

Migliorare la creazione dei contenuti utilizzando ClickUp Brain , un assistente dotato di IA, per generare idee, migliorare la scrittura e snellire il processo dal brainstorming alla modifica finale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-8.png Utilizzate ClickUp Brain per creare basi di conoscenza a livello aziendale e come assistente personale per la gestione dei contenuti /$$$img/

Utilizzare ClickUp Brain per creare basi di conoscenza a livello aziendale e come assistente personale per la gestione dei contenuti

Combinate le attività, i documenti, le automazioni e i team con Brain per dare ai dipendenti un accesso immediato alle conoscenze richieste. Brain può fornire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento della vostra strategia dei contenuti

Guidate le iniziative sui contenuti usando Obiettivi di ClickUp per fissare obiettivi chiari, tracciare lo stato di avanzamento e rimanere concentrati dal piano al completamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Obiettivi-2.png Rimanete in cima a ogni attività e mantenete il flusso del lavoro senza intoppi con ClickUp Obiettivi /$$$img/

Con ClickUp Obiettivi è possibile tenere sotto controllo ogni attività e far fluire il lavoro senza intoppi

Combinate la creazione di contenuti con il monitoraggio e l'assegnazione di attività per una collaborazione e una pubblicazione efficienti grazie a Tasks e Obiettivi

Limiti di ClickUp

Pur essendo estremamente utile, le profonde opzioni di personalizzazione possono richiedere molto tempo per essere impostate correttamente

Prezzi di ClickUp

Free Forever: **7$/mese per utente

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti per i social e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) insieme a chi è il designer principale. Inoltre, elimina tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare i compiti e i passaggi successivi (per soddisfare la necessità di monitorare e seguire il ciclo di creazione dei contenuti).

Sid Babla, Coordinatore del programma di benessere, Dartmouth College

2. WordPress (il migliore per la creazione di siti web di facile utilizzo con plugin e temi di estensione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WordPress.png Esempi di sistemi di gestione dei contenuti: WordPress /$$$img/

Via: WordPress WordPress è una delle piattaforme CMS più popolari tra le aziende. È una piattaforma open-source altamente flessibile e di facile utilizzo per i principianti. A differenza della maggior parte dei sistemi di gestione dei contenuti, il suo intervallo di temi e plugin rende facile la personalizzazione dei contenuti e il sistema di modifica a blocchi offre un modo semplice per modificare i blog e i siti web.

Le migliori funzionalità/funzione di WordPress

Costruite qualsiasi sito web, blog, negozio online o portfolio con un negozio, analisi, newsletter e integrazione con i social media

Aggiungete funzionalità/funzione come l'aggiunta di animazioni e la personalizzazione dinamica dei contenuti senza dover ricorrere al codice, utilizzando migliaia di plugin a pagamento e gratuiti

Strutture di URL, tag e categorie SEO-friendly per tutti i contenuti

Limiti di WordPress

Affidarsi a più costruttori, plugin e temi per esperienze CMS personalizzate può portare a rallentamenti delle prestazioni e rischi per la sicurezza

Gli utenti hanno segnalato che alcuni plugin possono essere incompatibili con altri

Prezzi di WordPress

Personale: $4/mese

$4/mese Premium: $8/mese

$8/mese Business: $25/mese

$25/mese Commercio: $45/mese

$45/mese Azienda: A partire da $25.000/anno

Valutazioni e recensioni su WordPress

G2: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.900+ recensioni)

Curiosità: WordPress detiene la maggiore quota di mercato dei CMS con il 62,7%, secondo una ricerca . Inoltre, si stima che ci siano 38.000.000 di siti web WordPress in tutto il mondo. Woah!

3. Ghost (il migliore per la creazione di siti web editoriali minimalisti, veloci e SEO-friendly)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ghost.png esempi di sistemi di gestione dei contenuti /$$$img/

Via: Fantasma Ghost è un CMS headless progettato per gli editori professionisti. Offre un editor intuitivo che supporta il markdown, consentendo agli autori di concentrarsi sui contenuti senza distrazioni. Oltre alla gestione dei contenuti web, Ghost offre un hosting web gestito per semplificare il processo di configurazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Ghost

Velocità di caricamento dei contenuti (fino a 19 richieste simultanee)

Generazione automatica di metadati personalizzati per i motori di ricerca e di dati strutturati per i social network con sitemap XML dettagliate

Consente al team di mostrare il ROI diretto del marketing dei contenuti con la generazione di lead e le email newsletter integrate

Limiti del fantasma

Manca un'app dedicata ai dispositivi mobili

Alcuni utenti si sono lamentati della mancanza di analisi integrate sulle visite alle pagine o sul comportamento degli utenti

Non ci sono opzioni di formattazione diretta dei testi ricchi

Prezzi fantasma

Starter: $9/mese per 500 membri

$9/mese per 500 membri Autore: $25/mese per 1000 membri

$25/mese per 1000 membri Team: $50/mese per 1000 membri

$50/mese per 1000 membri Business: $199/mese per 10.000 membri

Valutazioni e recensioni fantasma

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

**Un CMS headless è un sistema di gestione dei contenuti che separa il livello di presentazione (dove i contenuti vengono presentati) dal backend (dove i contenuti vengono gestiti). Questo tipo di CMS consente di gestire i contenuti in un unico luogo e di distribuirli su qualsiasi canale digitale.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per automatizzare le attività

4. Wix (migliore per i principianti che cercano un costruttore di siti web intuitivo e drag-and-drop)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wix.png Wix offre una potente combinazione di un sistema di gestione dei contenuti e di un costruttore di siti web /$$$img/

Via: Wix Wix offre una potente combinazione di un sistema di gestione dei contenuti e di un costruttore di siti web, fornendo agli utenti una soluzione completa per creare, gestire e scalare i loro siti web. L'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo consente ai principianti di iniziare facilmente.

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

Eseguire personalizzazioni rapide e semplici senza codice di qualsiasi contenuto del sito web

Creare automaticamente pagine multiple con un unico design in connessione con i contenuti grazie alle pagine dinamiche

Aumenta il posizionamento del tuo sito sui motori di ricerca grazie agli strumenti SEO integrati

Limiti di Wix

Alcuni utenti si sono lamentati della lentezza di caricamento del sito web sui dispositivi mobili

Quando si aggiungono elementi da un'altra fonte, le opzioni di personalizzazione possono essere limitate

Prezzi di Wix

Light: $17/mese

$17/mese Core: $29/mese

$29/mese Business: $36/mese

$36/mese Business Elite: $159/mese

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4.2/5 (1.600+ recensioni)

4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9.700+ recensioni)

5. Squarespace (il migliore per siti web di grande impatto visivo con strumenti di progettazione integrati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Squarespace.png Squarespace è noto come piattaforma all-in-one per la gestione dei contenuti dei siti web.

/$$$img/

Via: Squarespace Squarespace è noto per essere una piattaforma all-in-one per la gestione dei contenuti dei siti web.

Questo strumento offre oltre 100 modelli personalizzabili, funzionalità di blogging integrate, funzionalità di e-commerce e funzioni di pianificazione degli appuntamenti per i siti web. Aiuta anche a monitorare l'analisi dei contenuti per scoprire i post più popolari attraverso il traffico del sito.

Le migliori funzionalità/funzione di Squarespace

Accesso a modelli personalizzabili di alta qualità per pubblicare contenuti visivamente e strutturalmente validi

Utilizzate l'IA di Squarespace come agenzia creativa per le idee di partenza sui contenuti

Promuovete il vostro blog e portate traffico con gli strumenti SEO integrati, le campagne email e gli account integrati sui social media

Limiti di Squarespace

Manca di opzioni di personalizzazione avanzate per gli elementi di design

Limitata inflessibilità del design per le modifiche dei componenti di un sito web già creato

Prezzi di Squarespace

Personale: $16/mese

$16/mese Business: $23/mese

$23/mese Commerce Basic: $28/mese

$28/mese Commercio avanzato: $52/mese

Valutazioni e recensioni su Squarespace

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

6. Joomla (migliore per gli sviluppatori che hanno bisogno di flessibilità ed estensione del sito personalizzato)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Joomla-1400x983.png Joomla è uno strumento CMS flessibile che bilancia facilità d'uso e funzioni.

/$$$img/

Via: Joomla.org Joomla è uno strumento CMS flessibile che bilancia facilità d'uso e funzioni. Le sue funzionalità/funzione principali includono la facilità di personalizzazione, la gestione dei contenuti e un supporto professionale. Offre la localizzazione in oltre 70 lingue e un URL SEO e SEF (Search Engine Friendly) già pronto.

Le migliori funzionalità/funzione di Joomla

Utilizzate l'editor WYSIWYG di Joomla per modificare i contenuti senza conoscere il codice

Modificare i contenuti mentre si naviga contemporaneamente sul sito per ottenere un'anteprima in tempo reale utilizzando il sistema di modifica frontend di Joomla

Accesso agli strumenti SEO integrati e ai plugin di terze parti per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Limiti di Joomla

La progettazione di siti web personalizzati senza l'esperienza di uno sviluppatore può essere impegnativa

L'utilizzo di più plugin e moduli contemporaneamente può causare conflitti di versione e crash degli aggiornamenti

Prezzi di Joomla

Personale: $99/anno

$99/anno Business: $199/anno

$199/anno Agenzia: $399/anno

Valutazioni e recensioni di Joomla

G2: 4/5 (380+ valutazioni)

4/5 (380+ valutazioni) Capterra: 4.2/5 (600+ valutazioni)

7. Drupal (il migliore per siti web altamente scalabili, sicuri e complessi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Drupal-1400x1092.png Drupal è un CMS open-source spesso utilizzato per siti web complessi con elevate esigenze di personalizzazione.

/$$$img/

Via: Drupal Drupal è un CMS open-source spesso utilizzato per siti web complessi con elevate esigenze di personalizzazione. È estremamente modulare e flessibile, il che lo rende ideale per diversi settori, come il commercio al dettaglio, il FinTech, i viaggi, l'e-commerce e altri ancora. Drupal supporta più di 100 lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di Drupal

Utilizzate le funzionalità multisito e Content-as-a-Service (CaaS) di Drupal per una gestione completa del ciclo di vita dei contenuti digitali

Sfruttare i modelli inclusi e il sistema di template Twig per un design personalizzato e flessibile

Migliorare l'accessibilità utilizzando metadati strutturati per gli screen reader e applicando strumenti editoriali per garantire la creazione di contenuti accessibili

Limiti di Drupal

Ha una curva di apprendimento ripida e richiede conoscenze approfondite di sviluppo web per la configurazione e la manutenzione

Gli aggiornamenti periodici possono risultare complicati da gestire per gli amministratori del sito

Prezzi di Drupal

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni su Drupal

G2: 3.8/5 (400+ recensioni)

3.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (450+ recensioni)

8. Shopify (il migliore per i negozi di e-Commerce con gestione dell'inventario e del commerciale senza soluzione di continuità)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Shopify.png Shopify è sinonimo di aziende di commercio elettronico.

/$$$img/

Via: Shopify Shopify è sinonimo di eCommerce aziendale. È possibile utilizzarlo per creare e gestire facilmente negozi online. Con Shopify, avrete a disposizione strumenti per l'hosting web, la gestione dell'inventario, l'analisi e i canali commerciali. Le funzionalità di commercio omnichannel di Shopify assicurano un'esperienza cliente coerente ovunque.

Le migliori funzionalità/funzione di Shopify:

Semplificare la progettazione di un negozio online con le sezioni e i blocchi dell'editor web

Ottimizzare i temi di Shopify per i dispositivi mobili, assicurando che il negozio lavori bene su tutti i dispositivi

Ottenere reportistici dettagliati sulle vendite, il comportamento dei clienti e le informazioni di marketing su tutte le piattaforme online

Limiti di Shopify

Le spese di transazione e i costi dell'app si sommano rapidamente, rendendo il servizio piuttosto costoso per le piccole aziende

Mancano strumenti SEO avanzati

Prezzi diShopify

Lite: $9/mese

$9/mese Basic: $29/mese

$29/mese Standard: $79/mese

$79/mese Avanzato: $299/mese

Valutazioni e recensioni suShopify

G2: 4,4/5 (4.500+ recensioni)

4,4/5 (4.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 6.400 recensioni)

9. Magento (migliore per le aziende di eCommerce avanzate che richiedono scalabilità e personalizzazioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Magento.png Adobe Commerce, ora Magento, è una soluzione di eCommerce che offre un CMS per creare esperienze B2B e B2C personalizzate nei negozi online.

/$$$img/

Via: Commercio Adobe Magento, ora Adobe Commerce, è una soluzione di eCommerce con un CMS che vi aiuta a costruire esperienze B2B e B2C uniche e personalizzate attraverso i vostri negozi online.

A differenza di altri sistemi di gestione dei contenuti, sfrutta l'IA per fornire contenuti e promozioni pertinenti in tempo reale e aumentare la produttività complessiva del team con strumenti di IA-merchandising. Il CMS headless, basato sulle API, consente di personalizzare rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Magento

Gestione dei contenuti B2B e B2C da un'unica interfaccia

Localizzazione di tutti i siti in base a marchio, catalogo, paese e valuta

Accesso alla personalizzazione senza limiti con le soluzioni integrate di Adobe Experience Cloud

Limiti di Magento

I costi del CMS per lo sviluppo e la manutenzione possono aumentare, aumentando l'onere dei costi

Preferibile per le aziende che dispongono di un team di sviluppo interno

Prezzi di Magento

Adobe Commerce Pro: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Servizi gestiti: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Magento

G2: 4/5 (500+ recensioni)

4/5 (500+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. TYPO3 (il migliore per siti web di aziende su larga scala con gestione multilingue e multi-sito)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TYPO3.png TYPO3 è un CMS open-source per aziende.

/$$$img/

Via: t3planet.com TYPO3 è un CMS open-source per aziende che prospera grazie alla sua estesa comunità globale. Il suo intelligente sistema di gestione dei contenuti consente di distribuire i contenuti su più piattaforme digitali e di gestirli con flussi di lavoro intelligenti per gli autori, DAM e SEO.

Le migliori funzionalità/funzione diTYPO3

Gestione dei contenuti su un numero illimitato di siti web grazie alle funzionalità multisito e multilingue di TYPO3, con localizzazioni personalizzate in un'unica installazione

Mantenere esperienze utente coerenti e coinvolgenti su tutti i dispositivi, canali e utenti

Integrare l'intero funnel di marketing digitale all'interno del backend di TYPO3 per una gestione senza soluzione di continuità, senza dover cambiare continuamente sistema

Limiti di TYPO3

Alcuni utenti hanno notato un calo delle prestazioni sui dispositivi mobili

Gli utenti hanno riscontrato una mancanza di sviluppatori competenti e un'abbondanza di utenti che non contribuiscono al lavoro con TYPO3

Prezzi di TYPO3

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni diTYPO3

G2: 3.9/5 (30+ valutazioni)

3.9/5 (30+ valutazioni) Capterra: 3.9/5 (25+ valutazioni)

📖 Leggi anche: 10 migliori strumenti di automazione creativa per aumentare la produttività

11. CMS HubSpot (il migliore per integrare la gestione dei contenuti con il marketing e il CRM)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hubspot-CMS-1400x888.png HubSpot offre un software CMS /$$$img/

Via: HubSpot HubSpot offre un software CMS (Hub dei contenuti) che si concentra sull'attrazione di traffico, sulla generazione di contatti e sull'aumento delle entrate. Semplifica il processo di creazione e gestione dei moderni siti web aziendali e dispone di numerosi strumenti CMS utili che possono essere utilizzati anche da persone non tecniche.

La funzionalità/funzione che lo contraddistingue è la facile integrazione con la piattaforma clienti di HubSpot, che lo rende l'unico strumento necessario per creare un sito web, lanciare campagne di marketing, acquisire lead e seguire i lead da un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Integrazione con l'intervallo di strumenti di marketing, commerciali, di servizio e di CRM di HubSpot

Creazione e gestione dei contenuti con temi e modelli di pagina pre-costruiti per il sito web

Accesso a una libreria di oltre 3.500 modelli gratuiti e a pagamento con moduli drag-and-drop nativi

Limiti di HubSpot

La migrazione a HubSpot può presentare delle difficoltà, come la duplicazione dei dati e l'incompletezza dei record

Gli utenti incontrano spesso difficoltà nell'integrare i loro siti web esistenti con HubSpot, in particolare con l'integrazione del CRM

Prezzi di HubSpot

Piano professionale: $300/mese

$300/mese Piano Enterprise: $900/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4.5/5 (1.500+ recensioni)

4.5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

Da fare? La storia dei sistemi di gestione dei contenuti inizia nel 1989, quando Tim Berners-Lee propone un sistema ipertestuale basato su Internet, l'HTML, e scrive il browser e il software del server alla fine del 1990.

12. Contentful (il migliore per la distribuzione di contenuti omnichannel con un'architettura headless)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Contentful-1400x721.png Contenuto /$$$img/

Via: Contenuto Contentful standardizza e sincronizza i contenuti in un unico luogo e struttura le esperienze tra più marchi, regioni e canali. Una delle sue funzionalità/funzione è che consente di fare riferimento a tutti i contenuti digitali, comprese le immagini, i testi, gli articoli e così via, per formare un grafo di contenuti coesivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentful

Collaborazione con il team in Live Preview per una migliore visualizzazione e ottimizzazione dei contenuti

Ottimizzare l'esperienza di navigazione con filtri predefiniti e personalizzati

Progettare e costruire modelli di contenuto creando tipi di contenuto con il generatore di tipi di contenuto IA

Limiti di Contentful

Gli utenti devono familiarizzare con un approccio API-first, che può essere scoraggiante per coloro che non hanno un forte background tecnico

Non è preferibile per applicazioni di e-commerce in estensione che richiedono il supporto di più valute o la gestione dell'inventario in tempo reale

Prezzi di Contentful

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Contentful

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

13. Webflow (il migliore per la progettazione visiva e il lancio di siti web senza codice)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Webflow-1400x827.png Webflow: esempi di sistemi di gestione dei contenuti /$$$img/

Via: Flusso web Webflow è una piattaforma di progettazione e CMS SaaS basata su cloud, specializzata nella creazione di siti web senza alcuna esperienza di codice. È in grado di creare blog visivamente accattivanti e funzionali, negozi di e-commerce, pagine di destinazione, siti web e altro ancora.

Una delle funzionalità/funzione uniche di Webflow è il Live Prototyping, che chiude il divario tra i mockup del design e il sito finale nel processo di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Webflow

Costruite layout di pagina, elementi visivi, stili e interattività nel vostro sito web senza utilizzare alcun codice

Ottimizzare i siti per la SEO con reindirizzamenti 301 e pagine personalizzate

Proteggete i vostri siti con solide misure di sicurezza come certificati SSL gratis, filtri anti-DDoS e supporto per siti protetti da password

Limiti di Webflow

Il modello dei prezzi può creare confusione, in particolare per quanto riguarda i limiti del piano su alcune funzionalità/funzione

Quando il numero di elementi del CMS aumenta oltre i 100, gli utenti segnalano un rallentamento dei tempi di caricamento e una riduzione delle prestazioni

Prezzi di Webflow

Piani generali del sito

Starter: Free

Free Basic: $18/mese

$18/mese CMS: $29/mese

$29/mese Business: $49/mese

$49/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Piani per siti eCommerce

Standard: $42/mese

$42/mese Plus: $84/mese

$84/mese Avanzato: $235/mese

Aree di lavoro

Starter: Free

Free Core: $28/mese per postazione

$28/mese per postazione Growth: $60/mese per postazione

$60/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Freelancer: $24/mese per postazione

$24/mese per postazione Agenzia: $42/mese per postazione

Valutazioni e recensioni su Webflow

G2: 4.4/5 (580+ recensioni)

4.4/5 (580+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (240+ recensioni)

14. Craft CMS (il migliore per la creazione di siti web ricchi di contenuti con la flessibilità degli sviluppatori)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Craft-CMS-1400x754.png Craft: esempi di sistemi di gestione dei contenuti /$$$img/

Via: CraftCMS Craft è un CMS flessibile e di facile utilizzo, costruito sulla base di framework e strumenti open-source. Include Craft Cloud, una piattaforma di hosting scalabile internamente.

Ha un sacco di funzionalità/funzioni uniche, come Matrice in Matrice e Istanze di campo. La prima permette agli utenti di gestire voci annidate invece di blocchi, insieme a schede, elenchi di voci e altro ancora. Supporta anche il riutilizzo di campi personalizzati nello stesso layout di campo, ognuno con la sua gestione, le sue istruzioni e le sue condizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craft CMS

Definite il vostro contenuto con campi personalizzati gestiti centralmente in Craft

Estendere l'usabilità di Craft con un intervallo di plugin come Google Cloud, PayPal, Azure e altri

Vedere l'aspetto e il comportamento del contenuto anche durante la modifica con un'anteprima live condivisibile

Limiti del CMS Craft

CraftCMS ha una selezione di plugin significativamente inferiore rispetto a WordPress, il che può limitare le funzioni per i siti più grandi o più complessi

La generazione della sitemap di Craft al caricamento della pagina può avere un impatto negativo sulle prestazioni, soprattutto per i siti con numerose pagine

Prezzi di Craft CMS

Solo: Free

Free Teams: $279/progetto

$279/progetto Pro: $399/progetto

$399/progetto Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Craft CMS

G2: 4.2/5 (45+ recensioni)

4.2/5 (45+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

15. Concrete5 (Il migliore per la modifica dei contenuti per utenti non tecnici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Concrete5-1400x669.png Concrete5 è un CMS /$$$img/

Via: concretecms.org Concrete5 è un CMS per designer e sviluppatori. È dotato di una suite di modifica potente e intuitiva con supporto per la modifica WYSIWYG.

La piattaforma sostiene che il suo set completo di funzionalità/funzione elimina la necessità di estensioni. Poiché Concrete5 assegna ruoli e gruppi per un accesso controllato fino al singolo blocco di testo, la collaborazione è facilissima.

Le migliori funzionalità/funzione di Concrete5

Monitoraggio delle modifiche con registri delle modifiche completi, revisione e ripristino delle modifiche con un facile controllo della versione

Ottimizzazione delle autorizzazioni avanzate per la sicurezza e l'accesso a qualsiasi funzionalità/funzione

Generazione di moduli dinamici per i contenuti digitati con salvataggio automatico e bozze

Limiti di Concrete5

Il limite dei tutorial e delle risorse della comunità può rappresentare un ostacolo significativo per i nuovi utenti

Gli utenti che stanno valutando di passare da WordPress a Concrete CMS esprimono preoccupazione per il processo di migrazione e per la perdita di funzionalità

Prezzi di Concrete5

Piano iniziale: $4,99/mese

$4,99/mese Piano Business: $19/mese

Valutazioni e recensioni di Concrete5

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come usare l'IA per il copywriting (con esempi di prompt)

16. Silverstripe (il migliore per la creazione di siti web scalabili con una forte sicurezza)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Silverstripe.png Silverstripe è un sistema di gestione dei contenuti (CMS) /$$$img/

Via: Striscia d'argento Silverstripe è un sistema di gestione dei contenuti (CMS) open-source popolare tra gli sviluppatori per la sua flessibilità e capacità di personalizzazione.

Basato su PHP, consente un'estensione delle modifiche per adattarsi alle diverse esigenze aziendali. La sua interfaccia user-friendly e le sue forti funzionalità/funzione di sicurezza lo rendono accessibile sia agli sviluppatori che agli autori di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Silverstripe

Possibilità di aggiungere funzioni extra, come l'impostazione di un fileflusso di lavoro per l'approvazione dei contenuti con i plugin

Configurazione di diversi livelli di accesso per la modifica di diverse parti del sito

Visualizzate la struttura gerarchica delle pagine, spostate le pagine e caricate i file con il drag-and-drop

Limiti di Silverstripe

Non offre molte opzioni per modelli predefiniti o funzioni aggiuntive senza un esteso lavoro personalizzato

La mancanza di supporto da parte della comunità può influire sulla disponibilità di risorse

Prezzi di Silverstripe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Silverstripe

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

📖Altrimenti leggi: Come utilizzare l'IA nel marketing dei contenuti

17. DotNetNuke (il migliore per costruire applicazioni di livello aziendale sul framework .NET)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/DotNetNuke.png DotNetNuke /$$$img/

Tramite: dnnsoftware.com DotNetNuke, comunemente noto come DNN, è un potente CMS costruito sulla struttura ASP.NET di Microsoft. È stato progettato per fornire una piattaforma sicura e flessibile per la costruzione e la gestione di siti web dinamici.

DNN è adatto alle aziende che richiedono una solida infrastruttura di sicurezza e l'integrazione con altre tecnologie Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di DotNetNuke

Assegnazione di autorizzazioni fino a un modulo specifico su una pagina specifica

Gestione di centinaia o migliaia di siti da una singola istanza di DNN con gestione multi-sito

Accesso a centinaia di estensioni gratuite e commerciali di terze parti per aggiungere funzioni

Limiti di DotNetNuke

La piattaforma può essere scoraggiante per i nuovi utenti che non hanno familiarità con il framework ASP.NET

Non consente la gestione di tipi di contenuti personalizzati

Prezzi di DotNetNuke

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su DotNetNuke

G2: 4.2/5 (25+ recensioni)

4.2/5 (25+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

18. Sitecore (il migliore per le esperienze personalizzate dei clienti con funzionalità di marketing digitale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sitecore-1400x638.png Sitecore /$$$img/

Via: dot.sitecore.com Sitecore è un CMS di livello aziendale che offre esperienze digitali personalizzate su più canali.

Combina la gestione dei contenuti con strumenti di marketing avanzati, il che lo rende ideale per le grandi organizzazioni che mirano a migliorare il coinvolgimento dei clienti. La scalabilità e le opzioni di integrazione di Sitecore consentono alle aziende di creare ecosistemi digitali completi.

Le migliori funzionalità/funzione di Sitecore

Creazione e lancio di esperienze personalizzate orientate al coinvolgimento dei clienti

Lavoro con i più recenti framework frontend e DevOps integrato per uno sviluppo più rapido

Accesso a solide opzioni di personalizzazione che si integrano facilmente con altri sistemi di livello enterprise

Limiti di Sitecore

La piattaforma richiede competenze specialistiche per essere gestita in modo efficace

Prezzi di Sitecore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di Sitecore

G2: 3.9/5 (380+ recensioni)

3.9/5 (380+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

19. Kentico (il migliore per la gestione del contenuto e del marketing digitale su un'unica piattaforma)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Kentico.png Kentico /$$$img/

Via: Kentico Kentico è un CMS all-in-one che offre una suite completa di funzionalità/funzione per creare esperienze digitali coinvolgenti. Noto per la sua facilità d'uso e le sue funzioni, Kentico supporta l'e-commerce, il marketing online e la gestione dei contenuti multilingue.

Questo lo rende un'opzione interessante per le aziende che vogliono implementare rapidamente soluzioni digitali robuste senza sacrificare la qualità o le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Kentico

Gestione dei contenuti multicanale su più siti web, micrositi, app, email e social network

Creazione di pagine web con un Page Builder visuale e archiviazione dei contenuti in un Content Hub centralizzato

Creare contenuti per tutti i siti web utilizzando l'IA integrata e distribuirli su più canali

Limiti di Kentico

Gli utenti hanno notato che le analisi offerte sono basilari e non forniscono informazioni approfondite

Prezzi di Kentico

SaaS

Livello standard: $2.050/mese

$2.050/mese Livello avanzato: $2.610/mese

Autogestito

Tipo standard: $1.050/mese

$1.050/mese Livello avanzato: $2.110/mese

Valutazioni e recensioni di Kentico

G2: 4.4/5 (310+ recensioni)

4.4/5 (310+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (45+ recensioni)

📖 Leggi anche: 10 Migliori software di base di conoscenza SaaS

20. Strapi (Il migliore per creare rapidamente API senza testa)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Strapi.png Strapi /$$$img/

Via: Strapi Strapi è un CMS headless open-source che permette agli sviluppatori di creare API con facilità. Business con JavaScript e completamente personalizzabile tramite plugin, Strapi offre agli sviluppatori la flessibilità di costruire applicazioni scalabili per specifiche esigenze aziendali.

La sua architettura headless consente una perfetta integrazione con varie tecnologie front-end, rendendolo una scelta popolare tra gli sviluppatori che danno priorità alla velocità e alla flessibilità dei loro progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Strapi

Possibilità di personalizzare il pannello di amministratore e le API e di estendere la gestione dei contenuti con plugin personalizzati

Utilizzare l'API da qualsiasi client (React, Vue, Angular), app mobile o persino dispositivi IoT utilizzando REST o GraphQL

Collegare database, framework di frontend o generatori di siti statici di vostra scelta senza alcun vincolo con i fornitori

Limiti di Strapi

Necessità di competenze di sviluppo per la configurazione e l'installazione

Limitate capacità di e-commerce integrate, che richiedono agli utenti di affidarsi a plugin di terze parti o allo sviluppo personalizzato per aggiungere tali funzionalità/funzioni

Prezzi di Strapi

Piano sviluppatore: $29/mese per progetto

$29/mese per progetto Piano Pro: $99/mese per progetto

$99/mese per progetto Piano Teams: $499/mese per progetto

Valutazioni e recensioni di Strapi

G2: 4.6/5 (180+ recensioni)

4.6/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

Best Practices per l'implementazione di un CMS

L'implementazione di un CMS ha la reputazione di essere una seccatura, soprattutto per i responsabili del marketing dei contenuti. Ma non è detto che sia così. Grazie a queste best practice, è possibile garantire un'integrazione senza problemi e massimizzare il potenziale di qualsiasi CMS:

Definire obiettivi chiari: Prima ancora di iniziare la fase di implementazione, delineate la vostra strategia generale sui contenuti. Specificate obiettivi misurabili, come un'attività cardine di audience o la presenza sulla piattaforma. Questo vi aiuterà a scegliere e adattare un CMS a supporto dei vostri obiettivi più ampi

Prima ancora di iniziare la fase di implementazione, delineate la vostra strategia generale sui contenuti. Specificate obiettivi misurabili, come un'attività cardine di audience o la presenza sulla piattaforma. Questo vi aiuterà a scegliere e adattare un CMS a supporto dei vostri obiettivi più ampi Organizzare i ruoli dei contenuti: Definire chiaramente i ruoli interni, come gli autori, gli editor e gli editori di contenuti. Pianificate in anticipo unaflusso di lavoro per la creazione dei contenuti che si allinei con la struttura del team e lo implementi attraverso il CMS

Definire chiaramente i ruoli interni, come gli autori, gli editor e gli editori di contenuti. Pianificate in anticipo unaflusso di lavoro per la creazione dei contenuti che si allinei con la struttura del team e lo implementi attraverso il CMS **Alcune piattaforme CMS hanno una curva di apprendimento molto ripida. Assicuratevi che il vostro team sappia esattamente come usarle per ottenere il massimo dall'investimento

Valutazione delle esigenze: Valutate le vostre esigenze attuali e future, come la scalabilità e l'integrazione con altri sistemi. In questo modo si evita di complicare eccessivamente le cose e si rimane con i piedi per terra

Porta la tua gestione dei contenuti al livello successivo con ClickUp

Un CMS non è più un'opzione per far arrivare i contenuti al pubblico di riferimento nel miglior modo possibile. L'implementazione di un CMS semplifica efficacemente la strategia dei contenuti, ma solo se si seleziona quello giusto.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Con la sua gestione intuitiva delle attività, l'automazione e le integrazioni, è costruito per gestire le vostre esigenze di contenuto con facilità. Utilizzate le attività di ClickUp Documenti, Attività, Vista Documento e Modelli e portate la vostra generazione di contenuti a un livello superiore.

Cosa state aspettando? Iscrivetevi a ClickUp per semplificare il flusso di lavoro dei contenuti!