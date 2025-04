Come creare un'efficace tabella dei valori per i progetti

Immaginatevi di supervisionare la costruzione di un'ala di un nuovo ospedale, un progetto da 5 milioni di dollari che dura 18 mesi con diversi subappaltatori, sistemi medici intricati e requisiti normativi rigorosi.

Nel momento in cui vi occupate di questo complesso progetto di costruzione, vi rendete conto che è necessario un documento completo per tenere traccia di tutto il lavoro da fare. Questo include la manodopera, le spese, l'inventario, i permessi e ogni altro dettaglio coinvolto in questo progetto multimilionario, che comprende più appaltatori e centinaia di attività.

È qui che entra in gioco un programma di valori (SOV).

In questo blog analizzeremo il Programma dei valori, i motivi per cui è importante per i project manager nei progetti di costruzione, quando usarlo e i vantaggi di crearne uno.

Che cos'è uno Schema dei valori?

Un prospetto dei valori è un documento completo che suddivide il valore totale del contratto di un progetto di costruzione in voci più piccole e gestibili, per indicare quali elementi o attività del progetto costano quanto.

Viene utilizzato da appaltatori, project manager e direttori dei lavori per monitorare e gestire le finanze e il numero di attività necessarie per completare un progetto di costruzione.

Ogni elemento della tabella dei valori rappresenta un componente specifico del progetto come la preparazione del sito, i lavori di fondazione o le installazioni elettriche, con il relativo costo. Questa ripartizione dettagliata dei costi è un punto di riferimento chiave per il titolare del progetto per tutta la sua durata.

Ad esempio, per un progetto residenziale, il prospetto dei valori potrebbe avere un aspetto simile a questo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Schedule-of-Values-Image-1400x769.png Prospetto dei valori /$$$img/

via Modello.net

$$$a Importanza di una tabella dei valori

La tabella dei valori ha un ruolo importante per project management di un progetto di costruzione perché:

Una tabella dei valori aiuta a prevedere e gestire il flusso di cassa durante il ciclo di vita del progetto. Suddividendo i costi, i project manager possono anticipare le spese e pianificare le finanze di conseguenza per garantire un flusso di cassa costante

durante il ciclo di vita del progetto. Suddividendo i costi, i project manager possono anticipare le spese e pianificare le finanze di conseguenza per garantire un flusso di cassa costante Permette al project manager di monitorare da vicino l'avanzamento del progetto. Man mano che il lavoro viene completato, è facile confrontare lo stato effettivo con il valore programmato per ogni elemento della linea

Man mano che il lavoro viene completato, è facile confrontare lo stato effettivo con il valore programmato per ogni elemento della linea La tabella dei valori aiuta ad avere un processo di pagamento più fluido . I lavori in corso (WIP) si basano in genere sulla percentuale di lavoro completata per ogni elemento, rendendo più facile la preparazione e la verifica delle domande di pagamento

. I lavori in corso (WIP) si basano in genere sulla percentuale di lavoro completata per ogni elemento, rendendo più facile la preparazione e la verifica delle domande di pagamento Fornendo una ripartizione dettagliata dei costi del progetto, il programma dei valori aiuta a migliorare il controllo dei costi e a identificare tempestivamente eventuali deviazioni dal budget del progetto. Questo aiuta tutti a mantenere il monitoraggio ed evitare di sforare il budget o di andare oltre i tempi previsti

Quando utilizzare un programma di valori per l'edilizia

Sebbene un piano dei valori sia utile per la maggior parte dei progetti nel settore delle costruzioni, è particolarmente importante per:

Caso d'uso 1: progetti commerciali su larga scala con fasi complesse e più subappaltatori

Questi progetti possono comportare flussi di lavoro intricati e numerose interdipendenze. Una pianificazione dei valori aiuta a gestire la complessità suddividendo il progetto in componenti gestibili.

Inoltre, facilita un migliore coordinamento dei subappaltatori, garantendo che il lavoro di ciascuna parte e i costi associati siano chiaramente definiti e monitorati.

Caso d'uso 2: Progetti per i quali è essenziale un attento monitoraggio del flusso di cassa e dello stato di avanzamento del progetto

Per i progetti con budget limitati o sequenze di tempo stringenti, una tabella dei valori diventa uno strumento prezioso per il project manager.

Permette di monitorare in tempo reale le spese rispetto agli importi preventivati, aiutando a identificare tempestivamente i potenziali sforamenti dei costi. Inoltre, promuove un'accurata reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori, consentendo ai direttori dei lavori di calcolare i costi di un progetto valore aggiunto di un progetto .

Caso d'uso 3: Progetti con fatturazione dello stato di avanzamento o pagamenti basati su attività cardine

In questi tipi di strutture di pagamento, la tabella dei valori serve come base per determinare gli importi dei pagamenti. Permette di calcolare con precisione le percentuali di lavoro completato.

Questo approccio aiuta a mantenere un flusso di cassa sano per l'appaltatore, garantendo pagamenti equi e tempestivi. Inoltre, fornisce al titolare del progetto una chiara comprensione di come i suoi fondi vengono allocati durante il ciclo di vita del progetto.

Caso d'uso 4: Lavori di costruzione in cui i titolari del progetto o i finanziatori richiedono una ripartizione dettagliata dei costi

Alcuni titolari di progetti o istituzioni finanziarie impongono l'uso di un prospetto dei valori a fini di trasparenza e di project management.

Questo fornisce loro una visualizzazione completa dei costi del progetto, aiutandoli a valutare i rischi finanziari, a prendere decisioni informate e a garantire che i fondi vengano utilizzati come previsto.

Nota: Anche per i progetti più piccoli, una tabella dei valori semplificata può aiutare a fornire indicazioni preziose, a migliorare il project management e a fungere da record per prevedere le finanze e i tempi di realizzazione di progetti simili in futuro.

Componenti chiave di un piano dei valori

Una tabella dei valori ben strutturata comprende in genere il seguente elenco di elementi:

Informazioni aziendali: Nome dell'appaltatore, azienda, indirizzo aziendale, numeri di contratto, nome del progetto, ecc.

Nome dell'appaltatore, azienda, indirizzo aziendale, numeri di contratto, nome del progetto, ecc. Elementi di linea : Ripartizione dettagliata di tutti gli elementi del progetto

: Ripartizione dettagliata di tutti gli elementi del progetto Descrizione : Spiegazione cancellata del progetto e di ogni elemento

: Spiegazione cancellata del progetto e di ogni elemento Valore programmato : Il budget assegnato in totale e per ogni elemento

: Il budget assegnato in totale e per ogni elemento Precedenti applicazioni : Importo fatturato nell'ultimo ciclo di fatturazione

: Importo fatturato nell'ultimo ciclo di fatturazione Applicazione attuale : Importo fatturato nel ciclo di fatturazione corrente

: Importo fatturato nel ciclo di fatturazione corrente Materiali immagazzinati : Valore dei materiali immagazzinati ma non ancora installati

: Valore dei materiali immagazzinati ma non ancora installati Totale completato e immagazzinato : Somma dei lavori completati e dei materiali immagazzinati per uso futuro

: Somma dei lavori completati e dei materiali immagazzinati per uso futuro Percentuale completata : Percentuale di lavori completati

: Percentuale di lavori completati Saldo da finire: Importo totale rimanente da fatturare in seguito

Creazione di una tabella di valori

La creazione di un SOV non è una scienza missilistica. Ci vorrà un po' di tempo e di pratica per perfezionarlo, ma una volta che ci avrete preso la mano, potrete ricordare tutto come il palmo della mano.

Un SOV ben fatto sarà facile da leggere e da capire. Deve includere tutti i passaggi del progetto, le sue finanze e altre prove, e deve essere accessibile a tutte le parti coinvolte per una vera trasparenza.

Ma cosa succede una volta iniziato il progetto? Come potete assicurarvi che voi e il vostro team rimaniate in carreggiata, sappiate cosa Da fare e quando, e rispettiate le scadenze?

Inserite una solida software di project management per l'edilizia come ClickUp !

Il modo migliore per tenere traccia di un progetto di costruzione in corso è utilizzare un software di progetto. Sebbene ClickUp sia ben noto per le sue funzionalità di project management, funziona anche come strumento efficace per la creazione del calendario dei valori. Vediamo come.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-651.png Il software di project management per l'edilizia di ClickUp /$$$img/

Non perdete mai un'attività o una scadenza con il software di project management per l'edilizia di ClickUp Software di project management per l'edilizia di ClickUp può aiutarvi a semplificare i flussi di lavoro, a migliorare la collaborazione e a consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

Vediamo i passaggi della costruzione di un programma di valori completo e come ClickUp può aiutarvi:

Passaggio 1: revisione di tutti i documenti del progetto

Prima di iniziare il progetto, esaminate a fondo l'ambito del progetto, il programma di costruzione, i permessi e i documenti contrattuali per verificare che tutto sia a posto.

Questo vi aiuterà a identificare tutti i principali componenti del progetto e a prepararli prima di iniziare a lavorarci.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-74.gif Documenti di ClickUp /$$$img/

Archiviate i documenti della vostra agenda dei valori in ClickUp Docs ClickUp Documenti possono aiutarvi con la documentazione del progetto per archiviare tutte le informazioni, i permessi, i contratti e le fatture in un unico posto. È anche possibile creare un documento di Schedule of Values e archiviarlo facilmente.

Passaggio 2: suddivisione del progetto

Dividete l'intero progetto in sezioni logiche e gestibili. **Ogni sezione dovrebbe rappresentare un lavoro significativo o una fase chiave del progetto

Per istanza, si possono avere passaggi diversi per la raccolta delle materie prime, la preparazione del sito e la sistemazione del paesaggio, l'aggiunta di fondamenta e muri, la muratura in mattoni e pietra, la carpenteria metallica, la carpenteria in legno, l'installazione di impianti termici, porte, finestre e ferramenta, e così via.

Quindi, suddivideteli ulteriormente per incorporare ogni componente nel modo più dettagliato possibile. I progetti più grandi possono richiedere una suddivisione più granulare, mentre quelli più piccoli possono utilizzare categorie più ampie. Attività di ClickUp può aiutare a suddividere il progetto in attività e sottoattività più piccole, più facili da monitorare, seguire, valutare e completare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-652.png Attività di ClickUp /$$$img/

Contrassegnate le attività importanti da completare prima della scadenza e date priorità ai vostri progetti con ClickUp Tasks

Una volta creato il calendario dei valori e suddiviso ogni passaggio del progetto di costruzione, è sufficiente aggiungere tutti i componenti e le attività alla piattaforma ClickUp e assegnarli alla persona designata.

_È (ClickUp) ottimo per gestire le attività di tutta l'organizzazione. Anche per le attività ripetitive, dove è possibile programmare le occorrenze. È molto facile da usare e si possono aggiungere campi personalizzati, cosa molto utile. Adoro le diverse visualizzazioni

Gonzalo Segarra, Responsabile dei sistemi (Gerente de sistemas) presso Santa Catalina

Inoltre, ClickUp fornisce anche modelli da utilizzare gratis per efficienza costruttiva .

ClickUp Modello di project management per la costruzione Modello di project management per l'edilizia di ClickUp è un modello di livello avanzato che aiuta i responsabili dei lavori di costruzione a organizzare e pianificare tutte le fasi della produttività. Che si tratti di una nuova costruzione o di un progetto di ristrutturazione, è possibile seguire ogni passaggio fino al completamento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-653.png Semplificate i vostri processi di costruzione, dalla fase di prevendita e ideazione a quella di esecuzione e consegna, con il modello di Construction Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38610906&department=pmo Scaricate questo modello /$$cta/

Questo modello vi aiuta a:

Pianificare facilmente attività ricorrenti settimanali o mensili in un'unica soluzione

Eliminare i calcoli manuali e la reportistica per risparmiare tempo da dedicare alle attività di costruzione

Tenere sotto controllo il budget e le risorse del progetto per gestire in modo efficiente i costi e l'inventario

Passaggio 3: Assegnazione di costi o valori

Dopo aver suddiviso il progetto in passaggi più piccoli, assegnare i costi a ogni elemento in base alle offerte dei subappaltatori, ai costi dei materiali, alle stime della manodopera e ad altri fattori necessari. Assicurarsi che la somma di tutti gli elementi sia uguale al prezzo totale del contratto. ClickUp Dashboard consentono di personalizzare il dashboard del progetto in base alle proprie esigenze. Visualizzate lo stato di avanzamento del progetto, i dati finanziari, le scadenze e i colli di bottiglia con un solo colpo d'occhio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-654.png Software di project management per l'edilizia ClickUp: tabella dei valori /$$$img/

Creazione di dashboard ClickUp per visualizzare la schedulazione dei valori in ClickUp Construction Project Management Software

Il vostro dashboard personalizzato vi permette di visualizzare tutti i vostri progetti di costruzione, il loro stato, le attività completate, quelle rimanenti e altro ancora.

Connettete i vostri team finanziari e di account direttamente sulla piattaforma per mantenere tutti sulla stessa pagina. ClickUp Finanza notifica le scadenze dei pagamenti e consente di aggiungere attività ricorrenti sulla dashboard per le bollette ripetute.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-655.png ClickUp Finance: tabella dei valori /$$$img/

Agevolate le finanze del vostro progetto con ClickUp Finance

Dopo aver pagato una fattura mensile, è possibile contrassegnare l'attività come completata. Se si tratta di un'attività ricorrente, verrà creata automaticamente una nuova attività per il mese successivo. È anche possibile integrarsi con gli strumenti finanziari e di contabilità di ClickUp per collegare senza problemi le diverse parti interessate di un progetto.

Modello di gestione finanziaria di ClickUp

Inoltre, è possibile utilizzare Il modello di gestione finanziaria di ClickUp è un modello di livello intermedio per la gestione integrata delle finanze di contabilità del progetto . È l'aiuto finanziario completo per tenere traccia di preventivi, fatture, prodotti, servizi, attività e qualsiasi altra offerta.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-656.png Monitorate le vostre finanze e generate reportistica con facilità con il modello di gestione finanziaria di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688&department=finance-accounting Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Monitorare con attenzione il budget e le spese per non superare il limite del progetto

Identificare i punti in cui è possibile risparmiare

Analizzare le prestazioni finanziarie con strumenti di analisi visiva una volta terminato il progetto per pianificare i progetti futuri

Prendere decisioni basate sui dati con una migliore visibilità delle finanze

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza

Passaggio 4: allineamento con il programma del progetto

Assicuratevi che il calendario dei valori sia allineato con la Sequenza e il calendario del progetto Questo allineamento vi aiuterà a monitorare con precisione lo stato di avanzamento del progetto. Campi personalizzati di ClickUp possono essere creati per gestire le parti mobili di un progetto. Ogni progetto è unico, quindi perché il vostro software di project management dovrebbe offrire lo stesso dashboard piatto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-657.png Campi personalizzati di ClickUp: schema dei valori /$$$img/

Aggiungete qualsiasi nuovo campo per personalizzare i progetti e la tabella dei valori secondo le vostre esigenze con i campi personalizzati di ClickUp

Aggiungete le informazioni di contatto del cliente, i fornitori, i partner, il tipo di casa, la fase del progetto e le scadenze, e personalizzate i menu a discesa con i campi personalizzati per soddisfare le esigenze uniche di ogni progetto.

Passaggio 5: revisione e regolazione

Rivedete il calendario dei valori con le principali parti interessate, compresi il titolare del progetto e l'appaltatore generale, e verificate se vi è sfuggito qualcosa. Apportare le modifiche necessarie per garantire che tutte le parti siano sulla stessa pagina.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-658.png Gli strumenti di reportistica di ClickUp: la tabella dei valori /$$$img/

Monitorate facilmente le vostre spese, gestite i vostri account e calcolate i vostri profitti con gli strumenti di reportistica di ClickUp

Sulla base delle informazioni raccolte, è possibile generare report dettagliati sul riepilogo/riassunto del progetto, sulle finanze e sullo stato di avanzamento. Non c'è bisogno di calcolare manualmente le reportistiche o di separare i dati software di reportistica per l'edilizia . È inoltre possibile condividere reportistica automatizzata con le principali parti interessate in pochi minuti, mentre ci si concentra sul completamento del progetto nei tempi previsti.

Leggi anche: 10 modelli di bilancio edilizio da usare gratis

Vantaggi della creazione di una tabella dei valori

Il piano dei valori è un documento importante per il project management dell'edilizia. può servire come unica fonte di verità per tutte le parti coinvolte in un progetto di costruzione.

Aiuta a costruire una relazione di maggiore fiducia tra l'appaltatore e il client, poiché ogni attività, costo e inventario è stato registrato e approvato fin dal giorno zero.

Oltre a questo, ecco i vantaggi chiave di avere un SOV per tutti i progetti di costruzione.

Migliore gestione del flusso di cassa : Suddivide il progetto in attività e componenti più piccole e fatturabili, in modo che gli appaltatori possano mantenere un flusso di cassa più sano per tutta la durata del progetto, riducendo le tensioni finanziarie

: Suddivide il progetto in attività e componenti più piccole e fatturabili, in modo che gli appaltatori possano mantenere un flusso di cassa più sano per tutta la durata del progetto, riducendo le tensioni finanziarie Miglioramento del monitoraggio dello stato di avanzamento : Serve ai project manager come tabella di marcia per monitorare con precisione lo stato di avanzamento di ogni area del progetto e identificare tempestivamente eventuali ritardi o problemi

: Serve ai project manager come tabella di marcia per monitorare con precisione lo stato di avanzamento di ogni area del progetto e identificare tempestivamente eventuali ritardi o problemi Processo di pagamento semplificato : Rende il processo di richiesta di pagamento più semplice e meno soggetto a controversie, grazie a una chiara ripartizione dei lavori completati e dei materiali immagazzinati

: Rende il processo di richiesta di pagamento più semplice e meno soggetto a controversie, grazie a una chiara ripartizione dei lavori completati e dei materiali immagazzinati Migliore controllo dei costi : Aiuta a visualizzare i costi effettivi rispetto ai valori programmati per identificare e affrontare rapidamente eventuali sforamenti dei costi o spese impreviste

: Aiuta a visualizzare i costi effettivi rispetto ai valori programmati per identificare e affrontare rapidamente eventuali sforamenti dei costi o spese impreviste Miglioramento della comunicazione: Diventa un punto di riferimento comune per tutti gli stakeholder del progetto, facilitando una comunicazione più chiara sullo stato del progetto, sui costi e sullo stato di avanzamento

Costruite il vostro piano dei valori con ClickUp

Il piano dei valori è un documento importante per i project management, i controllori finanziari e i titolari che supervisionano progetti di costruzione di qualsiasi tipo.

Il piano dei valori assicura che tutti i progetti siano in regola dal punto di vista finanziario e temporale, fornendo una ripartizione dettagliata dei costi, un monitoraggio accurato dello stato di avanzamento e semplificando il processo di pagamento.

Che si tratti di progetti commerciali su larga scala o di lavori edili più piccoli, la padronanza dell'uso di una tabella dei valori eleverà le vostre capacità di project management e contribuirà in modo significativo all'esito positivo del vostro progetto.

E cosa può migliorare ulteriormente? Utilizzare il giusto software di project management, come ClickUp, per migliorare le capacità di monitoraggio del progetto, automatizzare le attività ripetitive, mantenere un flusso di cassa costante e, infine, realizzare progetti edilizi di esito positivo. Iscrivetevi a ClickUp per una versione di prova gratuita!