Come calcolare l'Earned Value nel Project Management?

Vi siete mai sentiti come se steste correndo una maratona, ma non siete sicuri di essere al passo con il traguardo?

Nel project management, tenere traccia dello stato di avanzamento e assicurarsi che si stia andando verso un esito positivo può sembrare altrettanto impegnativo.

È qui che entra in gioco l'Earned Value (EV), una potente metrica che aiuta i project manager a valutare le prestazioni finanziarie dei progetti rispetto alla Sequenza e al budget.

In questo blog parleremo di come calcolare l'Earned Value, fornendovi una tabella di marcia chiara per capire a che punto è il vostro progetto e come guidarlo verso l'esito positivo.

**Che cos'è l'Earned Value nel project management?

L'Earned Value (EV) nel project management è una metrica che misura il lavoro effettivamente completato rispetto al costo pianificato, fornendo un'istantanea delle prestazioni finanziarie del progetto.

Aiuta i project manager a determinare quanta parte del budget avrebbe dovuto essere spesa, considerando la quantità di lavoro terminato in qualsiasi punto della Sequenza del progetto.

Confrontando questa cifra con i costi effettivi, i manager possono valutare se un progetto è sotto o sopra il budget. Questo dato critico consente un monitoraggio efficace dello stato finanziario e facilita il processo decisionale proattivo per mantenere i progetti allineati con gli obiettivi di budget e di Sequenza.

Importanza dell'Earned Value Management nel Project Management

L'Earned Value Management (EVM) è un metodo collaudato che fornisce informazioni reali e quantificabili sullo stato di salute del progetto. Combinando le misurazioni della pianificazione del progetto, del budget e del lavoro effettivamente completato, l'EVM fornisce un'istantanea completa delle prestazioni e dello stato del progetto.

Earned value management nel project management:

Offre un'istantanea chiara dello stato di salute del progetto, combinando le metriche relative all'ambito, al calendario e ai costi

Permette di rilevare tempestivamente le deviazioni del progetto, consentendo azioni correttive tempestive

Migliora il processo decisionale con dati quantificabili sulle prestazioni del progetto

Migliora l'allocazione delle risorse e l'efficienza, ottimizzando i risultati del progetto

Favorisce una migliore comunicazione con gli stakeholder grazie a metriche di progetto trasparenti e oggettive

L'EVM offre una visualizzazione tridimensionale delle prestazioni del progetto, consentendo ai project manager di prendere decisioni informate, anticipare i problemi e modificare i piani in modo proattivo.

Trascende le misure tradizionali come l'indice di performance dei costi (CPI) e l'indice di performance dei tempi (SPI), fornendo un quadro completo per:

Valutare lo stato di avanzamento del progetto, valutare l'efficienza

Assicurarsi che gli oggetti del progetto siano riuniti entro i parametri stabiliti di portata, tempo e costi

Sia che stiate supervisionando un piccolo team o gestendo un progetto vasto e complesso, l'integrazione dell'EVM con strumenti di project management come ClickUp può trasformare il vostro approccio al monitoraggio dello stato di avanzamento e garantire l'esito positivo del progetto.

Concetti fondamentali della gestione del valore aggiunto

Passiamo ai concetti fondamentali dell'Earned Value Management (EVM), una struttura che inizialmente può sembrare scoraggiante, ma che in realtà serve a mantenere il progetto in linea con i tempi e con il budget.

Ecco un breve riepilogo dei termini chiave da conoscere:

Costo effettivo (AC): È la spesa effettiva che il progetto ha sostenuto fino ad oggi. Consideratelo come la vostra impronta finanziaria, che vi mostra quanto avete realmente speso

È la spesa effettiva che il progetto ha sostenuto fino ad oggi. Consideratelo come la vostra impronta finanziaria, che vi mostra quanto avete realmente speso Valore pianificato (PV): Ciò che avete pianificato di realizzare a questo punto in termini di dollari. Il PV è la vostra tabella di marcia, che indica il costo preventivato per i lavori programmati fino a un certo punto del progetto

Ciò che avete pianificato di realizzare a questo punto in termini di dollari. Il PV è la vostra tabella di marcia, che indica il costo preventivato per i lavori programmati fino a un certo punto del progetto Valore guadagnato (EV): È qui che si misura il risultato del progetto. L'EV misura il lavoro terminato rispetto al budget. È un controllo della realtà, che mostra se si è in anticipo o in ritardo rispetto al piano

Ora colleghiamo i punti con altri termini cruciali:

Budget al completamento (BAC): La vostra destinazione finanziaria, il budget totale del progetto. È il punto in cui si punta ad arrivare una volta terminato il progetto

La vostra destinazione finanziaria, il budget totale del progetto. È il punto in cui si punta ad arrivare una volta terminato il progetto Variazioni: Consideratele come i segni vitali del progetto. La varianza dei costi (CV) indica se si è sopra o sotto il budget, mentre la varianza della programmazione (SV) rivela se si è in anticipo o in ritardo sulla tabella di marcia

Consideratele come i segni vitali del progetto. La varianza dei costi (CV) indica se si è sopra o sotto il budget, mentre la varianza della programmazione (SV) rivela se si è in anticipo o in ritardo sulla tabella di marcia Indici: Sono i moltiplicatori delle prestazioni. Il Cost Performance Index (CPI) aiuta a prevedere l'efficienza dei costi del progetto, mentre lo Schedule Performance Index (SPI) indica l'efficienza con cui si sta utilizzando il tempo

Ruolo dell'Earned Value (EV) nell'Earned Value Management

L'Earned Value (EV) è il cardine dell'Earned Value Management e fornisce un'istantanea della salute finanziaria e dello stato del progetto.

Immaginate di gestire un progetto di aggiornamento dell'infrastruttura IT aziendale.

Il valore pianificato (PV) al terzo mese è di 150.000 dollari, il che indica la spesa prevista per il lavoro programmato.

A questo punto, il costo effettivo (AC) è di 120.000 dollari.

Ma è qui che entra in gioco l'EV: se il lavoro effettivamente completato ha un valore di 130.000 dollari, l'EV rivela che siete al di sotto del budget e che state ottenendo di più da fare per il vostro dollaro.

Questo dimostra il ruolo dell'EV nel misurare l'efficienza dei costi e lo stato di avanzamento dei lavori, offrendo una misura chiara e quantificabile del buon andamento del progetto rispetto al suo piano.

Calcolo dell'Earned Value nel Project Management

Il calcolo dell'Earned Value (EV) consente di misurare in tempo reale l'andamento del progetto rispetto al piano.

Procediamo per passaggi.

Passo 1: Definire la linea di base del progetto

Il primo passaggio consiste nello stabilire la baseline del progetto, ovvero una versione dettagliata del piano di progetto che include l'ambito, la pianificazione e il budget totale (Budget at Completata, BAC). Questa linea di base serve come punto di riferimento finanziario e di pianificazione del progetto.

Supponiamo che stiate lanciando un nuovo modulo software. Il budget totale (Budget a completamento, BAC) è di 200.000 dollari, pianificato su cinque mesi.

Passaggio 2: Calcolo del valore pianificato (PV)

Il valore pianificato (PV) è un'istantanea dello stato previsto, che consente di misurare ciò che il progetto avrebbe dovuto realizzare finanziariamente fino a qualsiasi punto della sua Sequenza.

A tre mesi dall'inizio del progetto, avete pianificato di completare il 60% del lavoro. Per il nostro progetto software, si tratta del 60% di 200.000 dollari, pari a un PV di 120.000 dollari.

Passaggio 3: Determinare il costo effettivo (AC)

Successivamente, è necessario determinare il costo effettivo (AC), ovvero il costo totale sostenuto per il lavoro svolto sul progetto fino a un momento specifico. Questo include tutte le spese relative al progetto, consentendo di visualizzare chiaramente le risorse finanziarie effettivamente spese.

Quindi, se al terzo mese avete speso 100.000 dollari, allora AC = 100.000 dollari.

Passaggio 4: Calcolo del valore guadagnato (EV)

L'Earned Value (EV) è la valutazione del valore del lavoro effettivamente completato fino a quel momento, rispetto al budget originale. L'EV aiuta a capire se si è in anticipo, in ritardo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia e al budget, attribuendo un valore in dollari alla quantità di lavoro da fare.

Se avete completato solo il 50% del modulo software, l'EV = 50% di 200.000 dollari = 100.000 dollari.

Analisi della varianza

Dopo aver calcolato l'EV, si esegue l'analisi della varianza per identificare le differenze tra le prestazioni pianificate e quelle effettive. Si tratta di calcolare la varianza di costo (CV) e la varianza di programma (SV), che indicano quanto ci si allontana rispettivamente dal budget e dal programma.

Cost Variance (CV) : EV - AC . Se la CV è positiva, significa che siete sotto budget. Per il nostro esempio, CV = $100.000 - $100.000 = $0, il che indica che siete in linea con il budget

: . Se la CV è positiva, significa che siete sotto budget. Per il nostro esempio, CV = $100.000 - $100.000 = $0, il che indica che siete in linea con il budget Schedule Variance (SV): EV - PV. Una SV positiva significa che si è in anticipo sulla tabella di marcia. In questo caso, SV = $100.000 - $120.000 = -$20.000, che indica che si è in ritardo sulla tabella di marcia

Indici di performance

Infine, per capire l'efficienza e la produttività del progetto, si calcolano il Cost Performance Index (CPI) e lo Schedule Performance Index (SPI). Questi indici aiutano a prevedere i costi e i tempi di completamento del progetto, consentendo di prendere decisioni strategiche.

Indice di prestazione dei costi (CPI): EV / AC . CPI > 1 significa efficienza dei costi. In questo scenario, CPI = 100.000 $ / 100.000 $ = 1, il che indica che state spendendo esattamente come pianificato

. CPI > 1 significa efficienza dei costi. In questo scenario, CPI = 100.000 $ / 100.000 $ = 1, il che indica che state spendendo esattamente come pianificato Indice di performance del programma (SPI): EV / PV. SPI > 1 significa che si è in anticipo sulla tabella di marcia. Per noi, SPI = $100.000 / $120.000 = 0,83, che indica un ritardo

Utilizzo del software di project management per l'EVM

Il software di project management ha un ruolo fondamentale nell'implementazione dell'earned value management (EVM), soprattutto quando si è alle prese con progetti multipli e complessi. L'integrazione di strumenti EVM consente di monitorare senza problemi le prestazioni del progetto rispetto al budget e alla pianificazione.

Pensate a un dashboard che fa tutta l'analisi dell'earned value e mostra lo stato effettivo del progetto, il valore pianificato e i costi effettivi, senza dover annegare nei fogli di calcolo.

Il software di project management calcola la varianza dei tempi e dei costi in tempo reale, consentendo ai project manager di prendere rapidamente decisioni informate. Che si tratti di adeguare il budget del progetto o di rivalutare la struttura di ripartizione del lavoro, disporre di uno strumento di project management dotato di funzionalità EVM significa essere pronti ad affrontare qualsiasi discrepanza.

Streamlining EVM con ClickUp

ClickUp è uno degli strumenti di gestione del progetto più miglior strumento di project management per implementare efficacemente l'earned value management (EVM) nei vostri progetti. Grazie a una serie di funzionalità/funzione studiate su misura per il monitoraggio e l'analisi dettagliata, ClickUp consente ai project management di integrare i principi dell'EVM nel loro flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

Sia che vogliate tenere sotto controllo i vostri progetti, sia che vogliate progetto se il progetto non è stato ancora completato, se si tratta di costi, ore o budget, ClickUp offre una solida piattaforma per tutte le vostre esigenze di EVM. Vediamo le sue funzionalità/funzione specifiche:

Project management **Organizzate il vostro team di project management all'interno di ClickUp per facilitare la collaborazione e la comunicazione. Assegnate attività e attività secondarie ai membri del team, assicurando responsabilità e responsabilità cancellate per tutti gli aspetti dell'ambito del progetto. Incorporarele best practice per il caricamento delle risorse per allocare strategicamente i membri del team e i materiali, il che è fondamentale per un'accurata reportistica EVM (Earned Value Management)

assegnazione di attività e di utenti a tali attività tramite la visualizzazione della lavagna online di ClickUp

Monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp: Questa funzionalità/funzione va oltre il semplice monitoraggio del tempo, consentendo di registrare in modo dettagliato il tempo registrato per attività e progetti specifici. Utilizzate questa funzionalità/funzione per catturare con precisione i costi effettivi (AC) e lavorare per raggiungere il valore pianificato (PV), fornendo dati in tempo reale per l'analisi del valore guadagnato

monitoraggio semplice della sequenza temporale del progetto con ClickUp_

Gestione delle risorse : Gestite e assegnate in modo efficiente le risorse più preziose del progetto: i membri del vostro team. Con la gestione delle risorse di ClickUp, potete visualizzare i carichi di lavoro, ridistribuire le attività secondo necessità e garantire che il vostro progettolivellamento delle risorse del progetto sia ottimizzato. Questa allocazione strategica supporta il raggiungimento del valore pianificato (PV), garantendo che le risorse giuste lavorino alle attività giuste al momento giusto

gestite le risorse in modo efficiente con una visione completa dei carichi di lavoro del team grazie alla vista Carico di lavoro di ClickUp_

Campi personalizzati di ClickUp : Registrate il valore pianificato (PV) e il costo effettivo (AC) direttamente sulle vostre attività. Ciò consente di monitorare in tempo reale il budget e le spese, rendendo più semplice il calcolo del valore aggiunto

definite i campi personalizzati in base alle necessità del settore e del progetto a cui state lavorando con ClickUp_

ClickUp Stime di durata stimata : Impostare le stime di tempo per le attività per stabilire il valore pianificato (PV) del progetto in termini di tempo. Questo aiuta a valutare se il progetto è in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia

Distribuite il lavoro tra i vostri team impostando le sequenze temporali e suddividendo le durate stimate con ClickUp Time Estimates

ClickUp Dashboard : Personalizzate i dashboard per visualizzare le metriche chiave dell'EVM, come la varianza dei costi (CV) e la varianza della programmazione (SV). Ciò consente di visualizzare a colpo d'occhio la situazione finanziaria e di pianificazione del progetto

analizzare la durata stimata del progetto attraverso il cruscotto ClickUp

Grafici Gantt di ClickUp : Visualizzate la Sequenza del progetto con i grafici di Gantt. Regolate la durata delle attività e le dipendenze per gestire attivamente la tempistica del progetto, garantendo l'allineamento con l'analisi EVM

visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt in ClickUp_

ClickUp Obiettivi e attività cardine : Allineare gli obiettivi del progetto con gli oggetti dell'EVM e impostare attività cardine che riflettano i risultati significativi del progetto. Questo facilita il monitoraggio dello stato di completamento del progetto nei tempi e nei budget previsti

tracciare gli obiettivi del progetto nella visualizzazione Gantt di ClickUp

Come eseguire l'EVM con ClickUp: Una guida passo a passo

1. Impostazione della struttura del progetto

Creare uno spazio per il progetto: Organizzare il progetto in uno spazio dedicato per un esito positivo esecuzione del progetto. Suddividere il lavoro in cartelle ed elenchi per le diverse fasi o componenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

convertire facilmente i commenti in attività di ClickUp_

Utilizzo Attività di ClickUp Per la struttura di ripartizione del lavoro (WBS): Suddividete il progetto in attività e sottoattività, che rappresentano gli elementi della WBS. Utilizzaretecniche di stima del progetto per definire i lavori richiesti e i costi specifici

2. Personalizzato per il monitoraggio EVM

**Per ogni attività di ClickUp, aggiungere campi personalizzati per acquisire il valore pianificato (PV), il costo effettivo (AC) e l'Earned Value (EV). Questa configurazione consente un monitoraggio preciso delle prestazioni finanziarie e lavorative del progetto

Assegnare stime di tempo e monitoraggio del tempo: Assegnare stime di tempo alle attività e utilizzare la funzionalità di monitoraggio del tempo per registrare le ore di lavoro effettive. Queste misure servono come indicatori della pianificazione e del costo del lavoro del progetto

3. Monitoraggio delle prestazioni del progetto

**Costruite dashboard personalizzati in ClickUp per visualizzare le vostre metriche EVM, come la varianza di costo (CV), la varianza di programma (SV), l'indice di prestazione di costo (CPI) e l'indice di prestazione di programma (SPI). Questa panoramica aiuta a valutare rapidamente lo stato di salute del progetto

**Utilizzare la vista Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze temporali del progetto, le dipendenze e lo stato di avanzamento rispetto al piano. Regolate le attività e le sequenze temporali, se necessario, per allinearle ai risultati dell'EVM

4. Analizzare e regolare

Valutare le varianze e gli indici di performance: Esaminare regolarmente CV, SV, CPI e SPI per identificare le tendenze e le aree che richiedono attenzione. Questa analisi indica se il progetto è in linea con le previsioni, se è in eccesso di budget o se è in ritardo rispetto alla tabella di marcia

Esaminare regolarmente CV, SV, CPI e SPI per identificare le tendenze e le aree che richiedono attenzione. Questa analisi indica se il progetto è in linea con le previsioni, se è in eccesso di budget o se è in ritardo rispetto alla tabella di marcia Decisioni basate sui dati: Utilizzate i dati dell'analisi EVM per prendere decisioni informate sulla riallocazione delle risorse, sugli aggiustamenti dei tempi e sulle modifiche dell'ambito. È inoltre possibile utilizzare un sistema dimodello di portata del progetto per standardizzare e semplificare questi aggiustamenti. L'obiettivo è correggere la rotta secondo le necessità per raggiungere gli oggetti del progetto

5. Comunicare con le parti interessate

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Daily-Report-Template.jpg Aumentate la comunicazione e la collaborazione con il modello di reportistica giornaliera di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6089640&\_gl=1\*9hu8xg\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

LevitoModello di reportistica giornaliera ClickUp: Consente ai team di tenere traccia degli stati giornalieri, di gestire le attività e di coordinarsi in modo efficiente tra più squadre. Con funzionalità/funzioni personalizzabili come stati delle attività, campi e visualizzazioni, questomodello di reportistica giornaliera offre una panoramica completa che facilita la pianificazione e la responsabilità. Generate reportistica e condividete dashboard con le parti interessate per comunicare valutazione del progettostato di avanzamento e previsioni

Scarica questo modello

Visualizzazioni ClickUp : Utilizzate più viste, come Elenco, Bacheca, Carico di lavoro, Calendario, ecc. per fornire agli stakeholder informazioni chiare e personalizzate sullo stato del progetto. La vista Elenco, ad esempio, consente di raggruppare, ordinare e filtrare le attività con facilità

ottenete una panoramica di alto livello delle attività di ClickUp, delle scadenze e degli assegnatari con la visualizzazione Elenco_

Limiti della gestione del valore aggiunto

Anche i framework più solidi hanno il loro tallone d'Achille e l'earned value management (EVM) non fa eccezione. Analizziamo i suoi limiti, approfondiamo la gestione dei rischi nell'ambito dell'EVM ed esploriamo le strategie per superare le insidie più comuni:

Complessità per i nuovi team: L'EVM introduce un quadro completo che può risultare complesso e opprimente per i team che non hanno familiarità con la sua metodologia, portando potenzialmente a problemi di implementazione

L'EVM introduce un quadro completo che può risultare complesso e opprimente per i team che non hanno familiarità con la sua metodologia, portando potenzialmente a problemi di implementazione **Dipendenza da un'accurata impostazione della linea di base: l'esito positivo dell'EVM dipende da un preciso piano iniziale e da un'accurata impostazione della linea di base. Eventuali errori o sviste in queste prime fasi possono influenzare in modo significativo la misurazione delle prestazioni e il monitoraggio del progetto

**Mentre l'EVM eccelle nel monitoraggio dei costi e delle scadenze, spesso manca di meccanismi per valutare direttamente la qualità dei risultati del progetto. Ciò significa che gli aspetti critici dell'esito positivo del progetto potrebbero non essere adeguatamente monitorati

Sfide con ambiti di progetto fluidi: L'EVM è più adatto a progetti con ambiti ben definiti. I progetti che comportano frequenti modifiche dell'ambito possono trovare la sua rigidità difficile da gestire, rendendolo meno efficace come strumento di monitoraggio e previsione

L'EVM è più adatto a progetti con ambiti ben definiti. I progetti che comportano frequenti modifiche dell'ambito possono trovare la sua rigidità difficile da gestire, rendendolo meno efficace come strumento di monitoraggio e previsione **Rischio di un'eccessiva enfasi sulle metriche: il rischio è di concentrarsi troppo sui numeri, come gli indici di prestazione dei costi (CPI) e gli indici di prestazione dei tempi (SPI), a scapito di altri fattori vitali come il morale del team, la soddisfazione del cliente e la comunicazione con gli stakeholder. L'eccessiva enfasi sui dati quantitativi può portare a una visualizzazione ristretta dello stato di salute del progetto

La previsione e la gestione del rischio nel contesto dell'EVM

Sebbene l'EVM sia eccellente nel monitoraggio dei costi e dei tempi, non affronta direttamente la gestione del rischio. Tuttavia, è possibile integrare l'analisi dei rischi monitorando le variazioni e gli indici di performance, che possono segnalare potenziali rischi. Ad esempio, un consistente superamento dei costi potrebbe indicare una sottostima della complessità del progetto, richiedendo una rivalutazione del rischio.

Metodologie suggerite per mitigare problemi comuni

Per superare i limiti dell'EVM, considerate i seguenti approcci:

**Dedicare più tempo alla pianificazione del progetto e all'impostazione della linea di base. Utilizzate dati storici e coinvolgete membri del team esperti per migliorare l'accuratezza

Integrare le metriche di qualità: Incorporare gli indicatori di qualità nel progettoproject management dell'azienda dashboard insieme alle metriche tradizionali dell'EVM per garantire che i risultati soddisfino gli standard previsti

Incorporare gli indicatori di qualità nel progettoproject management dell'azienda dashboard insieme alle metriche tradizionali dell'EVM per garantire che i risultati soddisfino gli standard previsti Adattare l'EVM ad Agile: Modificare l'EVM per adattarlo alle metodologie agili, monitorando il valore in incrementi più piccoli e regolando la linea di base secondo le necessità. Questo può aiutare a gestire progetti con ambiti fluidi

Modificare l'EVM per adattarlo alle metodologie agili, monitorando il valore in incrementi più piccoli e regolando la linea di base secondo le necessità. Questo può aiutare a gestire progetti con ambiti fluidi Revisioni regolari dei rischi : Incorporare riunioni regolari di revisione dei rischi nel programma del progetto. Utilizzate i dati delle metriche EVM per identificare i rischi potenziali e sviluppare strategie di mitigazione

: Incorporare riunioni regolari di revisione dei rischi nel programma del progetto. Utilizzate i dati delle metriche EVM per identificare i rischi potenziali e sviluppare strategie di mitigazione Formazione e addestramento: Investite nella formazione del vostro team per comprendere e implementare efficacemente l'EVM. I membri del team che ne sono a conoscenza hanno maggiori probabilità di sfruttare l'EVM al massimo del suo potenziale

Levitare l'Earned Value Management con ClickUp

L'Earned Value Management è la vostra tabella di marcia e il controllo della realtà, per assicurarvi di non spendere solo tempo e denaro, ma di investirli con saggezza.

La magia, tuttavia, non sta solo nel sapere che l'EVM esiste, ma nell'usarlo in modo efficace. È qui che entrano in gioco le vostre competenze e la vostra esperienza. I project manager esperti capiscono la necessità di immergersi in profondità nei numeri, capire cosa indicano e agire.

L'EVM può diventare più fluido e intuitivo con strumenti come ClickUp.

Colmando il divario tra complessità e usabilità, ClickUp trasforma l'implementazione dell'EVM da attività a vantaggio. Con ClickUp, l'applicazione di i principi chiave del project management diventa parte integrante e senza sforzo del project management.

Quindi perché aspettare? Fate in modo che ogni decisione sia consapevole! Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos'è il valore guadagnato di un progetto?

Il valore aggiunto di un progetto è come un'istantanea di ciò che il team ha realizzato, ma in dollari e centesimi. Misura il valore del lavoro completato rispetto al budget originale. Supponiamo che abbiate pianificato di spendere 50.000 dollari per una parte del progetto e che l'abbiate completata. Se secondo il piano doveva costare 50.000 dollari, il valore guadagnato è di 50.000 dollari. È un modo per vedere se la spesa e lo stato di avanzamento del progetto sono in linea con le previsioni, unendo l'ambito, il calendario e il costo in un numero chiaro.

**2. Che cos'è il valore guadagnato nelle tecniche di project management?

Nelle tecniche di project management, il valore guadagnato fornisce uno sguardo reale sullo stato di salute del progetto, al di là delle scadenze e dei segni dei dollari. Il valore aggiunto mette insieme la quantità di lavoro completata, quella pianificata e quella spesa per farlo. Fa parte di una strategia più ampia chiamata Earned Value Management (EVM), che aiuta i project manager a prevedere i risultati del progetto, a controllare i costi e a garantire il rispetto delle scadenze. Trasforma i dati complessi del progetto in informazioni utili, in modo da poter guidare il progetto verso un esito positivo con sicurezza.

**3. Che cos'è la formula del valore aggiunto?

La formula del valore guadagnato è la seguente:

EV = (La percentuale di lavoro completato) x (Il budget totale del progetto).

Se siete a metà di un progetto con un budget di 100.000 dollari, il vostro valore guadagnato (EV) è il 50% di 100.000 dollari, pari a 50.000 dollari.

Questa semplice formula aiuta a capire se il progetto è sulla giusta strada finanziaria e di stato. È una pietra miliare per valutare il punto in cui si trova oggi il progetto e prevedere dove andrà a finire, consentendo di prendere decisioni più intelligenti lungo il percorso.