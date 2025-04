I 15 principali strumenti di gestione delle risorse software da provare nel 2025

53% dei team IT non hanno una visibilità completa delle proprie risorse tecnologiche. Questo è un campanello d'allarme per i CTO!

Lavorando a stretto contatto con i team IT, ho visto come le aziende spendano troppo in tecnologia senza conoscere l'utilizzo delle risorse software. Il risultato? Non sono in grado di sfruttare al meglio il loro budget IT e sono esposte a rischi di conformità e di cybersecurity.

Ma l'implementazione del giusto strumento di gestione degli asset software cambia le carte in tavola. Gli strumenti di gestione delle risorse software consentono di monitorare e gestire facilmente le risorse IT. Forniscono informazioni sull'utilizzo delle risorse, aiutandovi a prendere decisioni di investimento informate.

Insieme agli esperti IT di ClickUp, ho stilato un elenco dei migliori strumenti di gestione degli asset software per consentirvi di prendere decisioni IT più intelligenti.

Che cos'è il software di gestione delle risorse software (SAM)?

Il software SAM è una piattaforma completa per il monitoraggio e la gestione delle risorse software durante il loro ciclo di vita. Consente di acquistare, distribuire e gestire automaticamente licenze e sottoscrizioni software e di monitorare l'utilizzo del software per trarre il massimo valore dai vostri investimenti software.

**Ecco alcuni motivi per cui le piattaforme di gestione delle risorse software sono importanti per la vostra organizzazione

Ottimizza la spesa : Identificare le licenze software inutilizzate e ottimizzare la spesa per le licenze software investendo nelle licenze effettivamente necessarie

: Identificare le licenze software inutilizzate e ottimizzare la spesa per le licenze software investendo nelle licenze effettivamente necessarie Riduzione del rischio di conformità : Mantenere sempre la conformità delle licenze software per evitare sanzioni e controversie legali risultanti dalla non conformità

: Mantenere sempre la conformità delle licenze software per evitare sanzioni e controversie legali risultanti dalla non conformità Sicurezza : Monitorare e gestire le risorse software, identificare le app non autorizzate ed eliminarle dal sistema per mantenere la sicurezza

: Monitorare e gestire le risorse software, identificare le app non autorizzate ed eliminarle dal sistema per mantenere la sicurezza Decisioni informate: Ottenere informazioni sulle tendenze di utilizzo del software, sugli aggiornamenti, sul pensionamento e su altri dettagli per prendere decisioni informate sugli investimenti IT e sul budget

I 15 migliori strumenti di gestione delle risorse software da provare

Ora che sapete perché gli strumenti SAM sono importanti per la vostra azienda, vediamo i migliori strumenti per ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle risorse software.

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle licenze software, l'ottimizzazione dell'uso del software e l'automazione dei flussi di lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9.gif Strumenti di gestione delle risorse software: ClickUp /$$$img/

accelerare lo sviluppo del software e semplificare la gestione delle risorse con ClickUp

Indipendentemente dal numero di strumenti provati dal nostro team, quando si tratta di terminare le cose, scegliamo ClickUp. La soluzione IT e di project management all-in-one di ClickUp semplifica il ciclo di sviluppo del software. Abbiamo utilizzato ClickUp per ottimizzare i nostri flussi di lavoro IT con potenti automazioni.

Completa la visibilità delle risorse IT, aiutandoci a tenere traccia di ciò che è importante, senza dover monitorare le metriche attraverso strumenti sparsi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-2.png Semplificare i flussi di lavoro con ClickUp /$$$img/

portate i flussi di lavoro disgiunti tra le varie app su un'unica piattaforma con ClickUp_ ClickUp per i team software unifica la mappatura degli asset IT, la collaborazione, i processi IT e le visualizzazioni degli sprint in un unico luogo, semplificando l'intero ciclo di vita del software. Aiuta il nostro team a collaborare più facilmente all'interno con gli altri reparti e all'esterno con i fornitori, i titolari degli asset e così via, in tempo reale.

Ma non è tutto! ClickUp offre anche molte altre funzionalità Modelli IT come ad esempio il modello Modello per la gestione delle risorse di ClickUp che monitora tutti i dettagli delle risorse, dall'utilizzo alle licenze, in un database intuitivo e centralizzato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-3-1400x865.png ClickUp Asset Management Modello per l'organizzazione e la visualizzazione delle risorse IT /$$$img/

organizzare e visualizzare gli asset IT con il Template di gestione degli asset di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Collaborazione in tempo reale: Collaborazione tra i reparti e con gli stakeholder esterni, mantenendo una documentazione chiara e aggiornata su Documenti ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image19.gif Abilita la collaborazione in tempo reale con ClickUp Documenti /$$$img/

collabora con i titolari delle risorse, i fornitori e altro ancora utilizzando ClickUp Docs_

Mappatura dei processi : Mappare i processi di gestione degli asset, comprese le approvazioni per le richieste IT, l'acquisto di nuovo software, le modifiche al budget e così via Lavagne online ClickUp Monitoraggio dello stato degli asset : Visualizza e monitora lo stato delle risorse e le prestazioni del team nello sviluppo del software con reportistica personalizzata ClickUp dashboard Gestione delle attività : Pianificare e dare priorità alle attività IT, come sottoscrizioni di software, gestione degli incidenti e correzione di bug, ecc Attività di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-8-1400x930.png Assegnazione delle priorità alle attività IT con ClickUp Tasks /$$$img/

: Mappare i processi di gestione degli asset, comprese le approvazioni per le richieste IT, l'acquisto di nuovo software, le modifiche al budget e così via Lavagne online ClickUp

gestire più attività e progetti IT senza problemi con ClickUp Tasks

Automazioni del flusso di lavoro: Automazioni dei processi di gestione delle risorse come controlli di conformità, promemoria per il rinnovo delle licenze, monitoraggio dell'utilizzo e altro ancora con ClickUp Tasks Automazioni di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-12.png Automazione dei flussi di lavoro IT con ClickUp Automazioni /$$$img/

automatizzare i controlli di conformità e le approvazioni con ClickUp Automations

Automazioni, monitoraggio degli asset e reportistica: Creare roadmap, automatizzare i processi IT, recuperare i dettagli degli asset, riepilogare i budget IT e le reportistiche sugli asset, ecc. con ClickUp Brain IA

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni, ClickUp ha una curva di apprendimento un po' ripida

Inizialmente, i neofiti potrebbero avere difficoltà a sfruttare al meglio le opzioni di personalizzazione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese/utente

: $7/mese/utente Business : $12/mese/utente

: $12/mese/utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungere l'IA a qualsiasi piano a pagamento per $7/utente/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.800+ recensioni)

4,7/5 (9.800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

_Io e il mio team utilizziamo ClickUp quotidianamente come soluzione di ticketing e anche come base informativa. Come DevOps mi piace la sua API 🙂 Permette di creare qualsiasi tipo di automazione e integrazione: dalla creazione di attività automatiche alla connessione con Outlook e altri strumenti ITSM. Anche la personalizzazione degli spazi è terminata in modo semplice e intuitivo Recensione G2 2. Snow Commander (il migliore per la visibilità e la scoperta delle risorse su più piattaforme cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-12.png Strumenti di gestione delle risorse software: Snow Commander /$$$img/

via Comandante della neve Snow Commander è uno strumento eccellente per la gestione delle risorse cloud. Consente di monitorare l'utilizzo aziendale di piattaforme e applicazioni cloud per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi riallocando le risorse.

Il punto forte dello strumento di gestione del cloud ibrido Snow Commander è l'automazione. Elimina i tempi di attesa associati alle approvazioni e consente ai team di mantenere le cose in movimento automatizzando i processi di approvazione per le richieste di software, i budget e le revisioni interfunzionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snow Commander

Riduzione del carico di lavoro del team IT grazie a un portale self-service e al discovery agentless

Implementazione e integrazione del software tramite una procedura guidata di configurazione

Ottieni informazioni sull'ottimizzazione dei costi per utilizzare il tuo budget IT in modo efficace

Limiti di Snow Commander

Alcuni utenti riferiscono che il generatore di ricerca ha problemi con i dati che richiedono regolazioni e configurazioni manuali

Prezzi di Snow Commander

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Snow Commander

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Che cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Snow Commander?

_È ottimo per fornirmi un'interfaccia per gestire la diversità dei provider di software. Oltre a presentare una grande flessibilità nel software, mi dà il potere di dirigere le informazioni sulle licenze. Facilita un eccellente monitoraggio e avvisa quando la licenza e il contratto scadono. Va notato che posso chiedere se un software è stato utilizzato e verificare l'utilizzo Revisione G2 3. FlexNet Manager (il migliore per la gestione delle licenze in azienda)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-12.png Strumenti di gestione delle risorse software: Gestore FlexNet /$$$img/

via Gestore FlexNet FlexNet Manager lavora in modo eccellente per comprendere lo stato attuale delle licenze software. Aiuta a capire quante licenze o pacchetti acquistare per i diversi software, garantendo l'efficienza dei costi.

L'abbiamo provato per gestire le relazioni con i fornitori e mantenere tutti i diritti in un unico posto, monitorando le licenze attive e inattive. L'aspetto migliore è che semplifica i rinnovi del software e la preparazione delle verifiche.

Funzionalità/funzione migliori di FlexNet Manager

Automazioni per la riconciliazione delle licenze: corrispondenza tra le licenze software e l'utilizzo effettivo del software per evitare errori e garantire la conformità delle licenze

Ottimizzazione delle posizioni delle licenze con informazioni granulari per ottenere il massimo valore della spesa IT e utilizzare il budget in modo efficiente

Automazioni delle posizioni di licenza software efficaci grazie alla libreria di diritti di FlexNet con oltre 900.000 app per identificare le licenze eccessive e insufficienti e ottimizzare le spese software

Limiti di FlexNet Manager

La finestra pop-up di Agent Inventory crea distrazioni durante la raccolta dei dati dell'inventario software

Ci sono problemi di prestazioni con l'integrazione di AWS

Prezzi di FlexNet Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FlexNet Manager

G2 : 4/5 (60+ recensioni)

: 4/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Che cosa dicono gli utenti in carne e ossa di FlexNet Manager?

La cosa migliore di FlexNet Manager Suite è che si possono tenere tutti i diritti in un unico posto e monitorare le licenze attive e quelle inattive. Recensione G2 4. Certero (il migliore per l'automazione delle attività di licenza)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-4.png Strumenti di gestione delle risorse software: Certero /$$$img/

via Certero Certero visualizza in tempo reale l'intero panorama IT dell'azienda. Lo si può utilizzare per monitorare le risorse software e gestire efficacemente i cicli di vita. Il software è caratterizzato da un rapido processo di raccolta dei dati, da diverse opzioni di distribuzione e da licenze efficaci che offrono flessibilità alla scalabilità delle aziende.

Mi piace il modo in cui Cetero riduce il carico di lavoro dei team IT automatizzando la gestione dei documenti attività, come il caricamento dei contratti di licenza. Inoltre, abbina la posizione effettiva delle licenze con i dati pertinenti, come i contratti, i record di installazione e i dati di utilizzo provenienti da varie fonti, aiutandovi a prendere decisioni più informate sulla conformità e sull'acquisto di software.

Le migliori funzionalità/funzione di Certero

Creare un repository di risorse per gestire tutte le risorse IT in un unico luogo e monitorare i dispositivi nuovi e sconosciuti

Ottenere uno stato di conformità preciso delle licenze software con le posizioni effettive delle licenze (ELP) di Certero

Ottenere informazioni sugli asset con una dashboard integrata e analisi personalizzate

Limiti di Certero

L'app impiega tempo per riflettere le modifiche

La configurazione dell'integrazione può essere leggermente complicata

Prezzi di Certero

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Certero

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne ed ossa di Certero

_Aiuta a fornire una copertura completa del provider di software, oltre a fornire una copertura completa della piattaforma per un'esperienza di navigazione senza problemi. Inoltre, come altri strumenti SAM, fornisce anche funzionalità di gestione delle licenze che sono molto utili per i gestori di licenze per ottenere informazioni sull'ottimizzazione dei costi delle licenze Recensione G2 5. ServiceNow (il migliore per la gestione del software IT su scala aziendale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-13.png Strumenti di gestione delle risorse software: ServiceNow /$$$img/

via ServizioNow ServiceNow è uno strumento di gestione delle risorse legacy IA che monitora e gestisce le licenze delle risorse software a livello di organizzazione. La versatilità della piattaforma, la visibilità e gli aggiornamenti in tempo reale e le capacità di personalizzazione la distinguono dalle altre piattaforme Concorrenti di ServiceNow .

ServiceNow è un ottimo strumento per la gestione end-to-end del ciclo di vita delle risorse. Offre flessibilità per ogni processo standard, supporta il ciclo di vita dello sviluppo del software (anche agile) e si connette a diverse API di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Visualizza le attività consigliate, gli avvisi e le informazioni utili in un unico punto

Sfruttare l'IA per organizzare i dati in modo più accurato, coerente e di facile accesso

Contrassegnare il software personale non autorizzato e rimuoverlo per motivi di sicurezza

Condivisione di reportistica, assegnazione di attività secondarie e interazione con i ticket nel portale

Limiti di ServiceNow

Non offre personalizzazioni senza codice

Può essere difficile eseguire la riconciliazione degli asset o generare report complessi, dato che il numero di asset aumenta

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2 : 4.4/5 (2000+ recensioni)

: 4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di ServiceNow

_ServiceNow è lo strumento ITSM leader sul mercato. Offre un intervallo completo di funzionalità/funzione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale. Viene costantemente aggiornato con nuove versioni che portano più innovazione e valore ai suoi clienti. Tuttavia, non è un'opzione economica quando si tratta di strumenti ITSM e richiede un lungo processo di implementazione Recensione di Capterra 6. Oomnitza (migliore per la gestione del ciclo di vita degli asset tecnologici in azienda)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-11.png Strumenti di gestione delle risorse software: Oomnitza /$$$img/

via Oomnitza Oomnitza è un sistema centralizzato per la gestione della tecnologia aziendale. Garantisce una migliore igiene dei dati e una maggiore precisione nei controlli dell'inventario software, riducendo le spese IT e i rischi di conformità.

Oomnitza unifica l'inventario tecnologico e semplifica l'accesso grazie a un'interfaccia utente pulita e facile da usare. Automatizza centinaia di flussi di lavoro quotidiani, eliminando attività manuali soggette a errori come l'onboarding e l'offboarding, la convalida della conformità, la generazione di report e la previsione. Inoltre, la rapida integrazione dello strumento con software di ticketing fa risparmiare tempo e aiuta a gestire i ticket in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oomnitza

Creazione e personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle vostre esigenze

Gestire l'uso e il ciclo di vita delle tecnologie e utilizzare efficacemente i budget IT con le previsioni

Creazione di un sistema centrale di inventario delle risorse tecnologiche per eliminare i silos

Limiti di Oomnitza

Il processo di configurazione iniziale può essere complesso e richiedere molto tempo

Prezzi di Oomnitza

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Oomnitza

G2 : 4.6/5 (130+ recensioni)

: 4.6/5 (130+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Oomnitza?

_Oomnitza è uno strumento così semplice che ci fornisce tutte le nostre risorse in un unico posto, rende facile l'uso e il monitoraggio del nostro ciclo di vita delle risorse, è stato molto facile per noi implementare e integrare con i nostri altri strumenti per darci un quadro end-to-end in tempo reale dello stato delle nostre risorse. Tuttavia, l'interfaccia utente della reportistica potrebbe essere migliorata Recensione G2 7. AWS License Manager (il migliore per la gestione e l'ottimizzazione delle licenze cloud e on-premise)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-16.png Strumenti di gestione delle risorse software: Gestore di licenze AWS /$$$img/

via Gestore delle licenze AWS AWS License Manager è una buona opzione per gli utenti della piattaforma di cloud computing AWS. Consente di impostare configurazioni di licenze con regole personalizzate per controllare l'applicabilità delle licenze. Inoltre, gli utenti possono creare impostazioni per la ricerca nell'inventario e ricevere avvisi in caso di violazione dei limiti di utilizzo delle licenze. Nel complesso, aiuta a gestire e ottimizzare le licenze software su cloud e on-premise.

Anche il dashboard dello strumento è un grande punto a favore. Offre una maggiore visibilità sull'utilizzo delle licenze software. Riduce i rischi di non conformità implementando limiti di utilizzo delle licenze, blocco dei nuovi lanci e altre funzionalità/funzione di controllo.

Funzionalità/funzione migliori di AWS License Manager

Visualizzazione immediata delle licenze e delle non conformità grazie ai dashboard

Creare accordi di licenza e utilizzarli per più licenze software

Automazioni per il rilevamento, il monitoraggio e la reportistica delle licenze per ridurre il lavoro manuale

Limiti di AWS License Manager

Alcuni utenti segnalano che il piano Free è adatto solo per provare il servizio. È necessario un piano a pagamento per godere di tutti i vantaggi dello strumento. Inoltre, dato che serve solo per la gestione delle licenze, il prezzo è piuttosto caro.

Prezzi di AWS License Manager

Non ci sono costi aggiuntivi; viene fornito gratis con la sottoscrizione di Amazon Web Services. Tuttavia, l'accesso a funzionalità complete richiede piani a pagamento.

Valutazioni e recensioni di AWS License Manager

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di AWS License Manager?

_La cosa che ho trovato più utile è stata la gestione centralizzata delle licenze: AWS License Manager mi permette di gestire le licenze software su più account e ambienti AWS. Questo mi permette di avere controllo e chiarezza sull'utilizzo delle licenze" Recensione G2 8. USU (Ideale per le grandi aziende che cercano soluzioni complete per la gestione delle risorse IT)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-4.png Strumenti di gestione delle risorse software: USU /$$$img/

via USU USU è uno strumento completo di gestione delle risorse software che garantisce trasparenza e conformità. È conforme ai requisiti della vostra organizzazione Politiche e procedure IT dell'organizzazione mantenendo flessibili la raccolta, la condivisione e la gestione dei dati.

Durante i test, lo strumento ci ha permesso di visualizzare i costi e le complessità delle licenze di server e cluster. Ha offerto un sistema di test con scenari "what if" per trovare le opzioni più convenienti e vantaggiose.

Infine, sarebbe ingiusto non menzionare il ruolo significativo dell'USU nelle fasi commerciali dell'IT durante i progetti. È utile per conoscere gli ambienti software dei client e comprendere la loro infrastruttura per progettare soluzioni su misura.

Le migliori funzionalità/funzione di USU

Visualizzazione centralizzata dell'ambiente SaaS per monitorare e gestire le app

Valutare le regole e le metriche dei fornitori per calcolare la conformità con la produttività

Automazioni per il reharvesting SaaS per monitorare le licenze e l'utilizzo delle app e ottimizzare i costi del software

Limiti dell'USU

Alcuni utenti riferiscono che lo spazio di archiviazione su disco dello strumento è basso e che il prezzo è leggermente più alto per le piccole aziende

A volte le funzionalità di ordinamento, filtraggio e controllo qualità non riflettono le modifiche apportate

Prezzi USU

Prezzi personalizzati

USU valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di USU?

Mi piace il fatto che sia uno strumento dettagliato per mostrare la conformità delle licenze, che possa essere personalizzato in base alle esigenze di qualsiasi organizzazione e che permetta di gestire i file in modo coerente da più origini dati e con volumi elevati. Revisione G2 9. Google Cloud Asset Inventory (il migliore per il monitoraggio delle risorse software di Google Cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image20-2.png Strumenti di gestione delle risorse software: Inventario delle risorse di Google Cloud /$$$img/

via Inventario delle risorse del cloud di Google Tutte le vostre app e i vostri del marchio memorizzati su Google Cloud? Allora dovreste prendere in considerazione Google Cloud Asset Inventory. Aiuta a monitorare l'inventario di Google Cloud e ad analizzare le risorse a diversi livelli.

Lo strumento memorizza anche una cronologia di 35 giorni dei metadati delle risorse, il che significa che è più facile rimanere aggiornati sulle modifiche delle risorse con avvisi in tempo reale, esportare istantanee delle risorse entro questo periodo e cercare ed esportare i metadati delle risorse per la documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Cloud Asset Inventory

Ricerca di asset utilizzando un linguaggio di query personalizzato

Monitoraggio delle modifiche agli asset con notifiche in tempo reale

Integrazione di BigQuery per un'analisi completa dei dati

Limiti di Google Cloud Asset Inventory

Limitato alla piattaforma Google Cloud

È difficile capire cosa vi viene addebitato; è necessario fare molte ricerche per comprendere il sistema di fatturazione

Prezzi di Google Asset Inventory per il cloud

Free con Google Cloud Platform, che ha una tariffazione a consumo

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Asset Inventory

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (1900+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Asset Inventory?

_Consente di monitorare e analizzare le risorse GCP per verificarne lo stato e analizzarle. La parte principale è che possiamo semplicemente scrivere query SQL e fornisce i dati richiesti in base alla nostra query Revisione di G2 10. Alloy Navigator (migliore per le aziende che iniziano con la gestione degli asset e dei servizi IT)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-4-1400x677.png Strumenti di gestione delle risorse software: Alloy Navigator /$$$img/

via Navigatore in lega Alloy Navigator è un sistema completo di gestione delle risorse software e di software di service desk .

Ciò che mi piace di più di Alloy è che riunisce diverse funzionalità/funzione sotto un unico tetto. È possibile utilizzarlo per scansionare i sistemi per i dettagli dell'inventario software, rimanere aggiornati sulle date di scadenza delle licenze e rinnovarle automaticamente, monitorare la conformità e gestire le non conformità convertendole in richieste di modifica IT per garantire la conformità.

Inoltre, Alloy aiuta a gestire i ticket di servizio IT, a mappare le relazioni tra gli utenti, ad automatizzare i flussi di lavoro e a soddisfare in modo efficiente le esigenze dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Alloy Navigator

Automazione della scansione del sistema in tutta l'organizzazione per recuperare i dettagli dell'inventario software in pochi minuti

Ricevere notifiche e avvisi email automatici relativi alle app installate, rimosse e aggiornate

Ottimizzazione dell'uso delle licenze per evitare l'acquisto eccessivo o insufficiente di software

Limiti di Alloy Navigator

La documentazione è scarsa. Ci sono solo testi e nessuna immagine, video o guida personale per capire il prodotto

Le schede delle attività/storia e la funzione di backend di Alloy possono essere confuse e sovraccariche

Prezzi di Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : $19/tech/mese

: $19/tech/mese Alloy Navigator Express: $49/tech/mese

$49/tech/mese Alloy Navigator Enterprise: $89/tech/mese

Valutazioni e recensioni di Alloy Navigator

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/6 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Alloy Navigator?

Ha molte funzionalità utili, come la biblioteca per il prestito delle attrezzature e le funzioni di gestione degli asset. Mi piace anche il fatto che gli utenti possano inviare ticket tramite il portale dell'help desk, il che ha reso più facile per noi tenere traccia degli ordini di lavoro. Recensione di Capterra 11. Zluri (il migliore per la scoperta e l'ottimizzazione delle app SaaS)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-8.png Strumenti di gestione delle risorse software: Zluri /$$$img/

via Zluri La parte peggiore di un sistema SaaS seriamente non organizzato è lo shadow IT. Non si è a conoscenza delle app in uso, di quelle non autorizzate e di quelle morte da tempo, alias le app zombie.

Abbiamo provato il software di gestione degli asset di Zluri per organizzare il nostro sistema SaaS. Ci ha aiutato a classificare il software in base al rischio e all'importanza, a scoprire le app non autorizzate e a monitorare l'utilizzo e la spesa delle app, in un unico posto.

La parte migliore? Rileva le nuove app che entrano nell'ambiente, identifica il software rischioso e previene gli utenti ad alto rischio, riducendo le minacce alla sicurezza informatica. Inoltre, lo strumento consente di automatizzare le visualizzazioni degli accessi per garantire la conformità ai requisiti di Governance IT e leggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zluri

Visibilità a 360° sui dati di spesa/licenza, sugli strumenti di spesa, sui sistemi finanziari e sui contratti software

Identificazione delle app ad alto rischio e notifica agli stakeholder per un'azione immediata

Accesso a tutti i dettagli delle app: licenze assegnate e non assegnate, attività degli utenti, sicurezza, spese, ecc. per prendere decisioni informate

Limiti di Zuri

Prodotto relativamente nuovo; manca di funzionalità/funzione estese

L'installazione richiede molto lavoro manuale, come la riconciliazione degli accessi degli utenti. È necessario controllare manualmente l'accesso e i controlli degli utenti per assicurarsi che siano accurati e validi

Prezzi di Zluri

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zluri

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Zluri?

Zluri è ottimo per la scoperta di SaaS e per registrare gli utenti che hanno accesso alle applicazioni. Tuttavia, a seconda delle dimensioni del patrimonio SaaS dell'azienda, l'implementazione di Zluri può rivelarsi un'attività enorme, soprattutto se si passa da una fonte piuttosto disorganizzata e inaffidabile come Excel o Fogli Google. Da fare, Zluri offre un numero elevato di integrazioni che aiutano molto in questo senso, ma per tutto il resto è necessaria una grande quantità di riconciliazione manuale degli accessi degli utenti. Recensione di G2 12. Microsoft Volume Licensing (il migliore per la gestione delle licenze dei prodotti Microsoft)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image18.jpg Strumenti di gestione delle risorse software: Licenze di volume Microsoft /$$$img/

via Licenze a volume Microsoft Se dipendete fortemente dalla produttività e dai servizi Microsoft, Microsoft Volume Licensing è il vero affare per voi. Questo software consente ai team IT di gestire le licenze dei prodotti Microsoft.

Viene fornito con una varietà di opzioni di sottoscrizione e offre una grande flessibilità. I team IT di qualsiasi dimensione e settore possono utilizzare il software per gestire le licenze in blocco, controllare gli accordi e ridurre rischi come la perdita di accesso, l'inoperatività e le interruzioni di servizio.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Volume Licensing

Accesso alla formazione sulle licenze a volume per sfruttare al meglio lo strumento

Memorizzazione delle risorse software in una piattaforma centralizzata per un facile accesso

Sfruttate i convenienti strumenti di gestione delle applicazioni basati sul Web per risparmiare sui costi delle licenze

Limiti del Volume Licensing Microsoft

L'apertura di un server di licenze on-premise interrompe l'aggiornamento della versione VLSC (Volume Licensing Service Center) online, risultando in una mancata corrispondenza delle informazioni

Le chiavi software utilizzate in un sistema non possono essere riutilizzate, il che significa dover sostenere costi aggiuntivi quando si cambia macchina

Prezzi del Volume Licensing Microsoft

Microsoft Licensing offre quattro piani di prezzo personalizzati:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard per Mac 2024

App Microsoft 365 per l'azienda

Valutazioni e recensioni di Microsoft Volume Licensing

G2 : Non sono disponibili recensioni sufficienti

: Non sono disponibili recensioni sufficienti Capitolare: Non disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Volume Licensing?

Utilizzo Volume Licensing da oltre 2 anni e lo trovo davvero molto utile. Ogni volta che ho bisogno di installare un particolare software, mi basta navigare sul sito, installare la ISO e prendere la chiave. Non c'è bisogno di ricordare la chiave di licenza, è tutto lì. Recensione di G2 13. SymphonyAI IT Service Management (il migliore per l'automazione delle operazioni IT con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image17-4-1400x919.png Strumenti di gestione delle risorse software: SymphonyAI /$$$img/

via Sinfonia IA Lo strumento di gestione delle risorse software di SymphonyAI è ideale per i team aziendali che cercano di perfezionare i flussi di lavoro con l'automazione. Aiuta a ottimizzare i processi IT, a creare flussi di lavoro personalizzati e a facilitare la collaborazione all'interno dell'azienda per accelerare le operazioni.

Mi piace il fatto che lo strumento fornisca un'interfaccia centrale con tutti i dettagli delle risorse hardware e software. Questo aiuta a monitorare lo stato delle risorse IT in base a posizione, storia, titolarità e utilizzo. Inoltre, è possibile individuare le risorse sottoutilizzate e ridurre gli sprechi durante il ciclo di vita del software.

In breve, SymphonyAI aiuta a utilizzare i budget IT in modo più efficiente. Assicura una gestione efficace degli asset IT migliorando la visibilità degli asset, la scoperta, la gestione delle licenze e la conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di SymphonyAI IT Service Management

Distribuzione di asset in remoto tramite aggiornamenti software

Un portale di servizio unificato per risolvere i problemi dell'utente finale in un unico luogo

Migliorare i flussi di lavoro e creare esperienze personalizzate utilizzando Design Studio con 50 controlli integrati per moduli, flussi di lavoro, regole aziendali e SLA

Limiti di SymphonyAI IT Service Management

Il processo di installazione è impegnativo e richiede molto tempo

È necessario cancellare le licenze software per aggiungere nuovo inventario quando si assegnano gli asset

Prezzi di SymphonyAI IT Service Management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SymphonyAI IT Service Management

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti reali di SymphonyAI IT Service Management?

Questa soluzione offre una posizione centralizzata che semplifica l'integrazione di varie funzioni. Fornisce un sistema facile da navigare, che snellisce il processo dalla gestione degli asset alle richieste di servizio, fino alla gestione degli incidenti. Progettato per essere facilmente utilizzabile nelle operazioni quotidiane, garantisce che gli utenti possano muoversi in modo efficiente in ogni fase senza complicazioni"_ Recensione G2 14. IFS assyst (il migliore per la gestione dei servizi IT in azienda)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-14.png Strumento SAM IFS assyst /$$$img/

via IFS assyst IFS assyst offre la gestione dei servizi e degli asset IT in un'unica piattaforma, dalla gestione strategica alle operazioni e alla sicurezza. Questo sistema basato sul web Software di gestione delle operazioni IT aiuta ad automatizzare le attività ripetitive, la scoperta del software e la gestione degli incidenti di sicurezza, in modo da massimizzare il ROI delle risorse IT. Inoltre, lo strumento offre agli utenti finali un portale di facile utilizzo per risolvere i problemi più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di IFS assyst

Automazioni dei controlli di conformità per evitare sanzioni in caso di non conformità

Monitoraggio dei dettagli hardware e software, dai flussi di lavoro ai ticket di supporto, per comprendere meglio la vostra infrastruttura

Automazioni delle operazioni di sicurezza per garantire il 100% della conformità e una sicurezza continua di asset e dati

Limiti di IFS assyst

L'interfaccia utente è goffa e vecchio stile, il che potrebbe essere negativo per gli utenti

Prezzi di IFS assyst

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IFS assyst

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti reali di IFS assyst?

Da fare un buon lavoro di gestione delle risorse. Tuttavia, ha un'interfaccia goffa e vecchio stile. Ha bisogno di un'integrazione migliore e più stretta con i sistemi di gestione degli endpoint Recensione di G2 15. Matrix42 (Ideale per i professionisti IT esperti che gestiscono più app e licenze)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-10.png Strumento SAM di Matrix42 /$$$img/

via Matrice42 Se avete a che fare con informazioni sulle risorse frammentate, prendete in considerazione Matrix42. Fornisce una visibilità a 360 gradi sul software e sulle licenze. Consente di sapere per cosa si sta pagando, di identificare le app non necessarie e di risparmiare denaro declassando gli strumenti inutilizzati. È inoltre possibile utilizzare Matrix42 per eseguire scansioni dell'inventario su diverse piattaforme, mantenendo sempre aggiornati i sistemi.

Mi è piaciuto molto lo strumento, perché potevo semplicemente accedere e trovare tutti i dettagli, indipendentemente dal software che volevo conoscere. Ha permesso al nostro team di documentare, implementare, aggiornare e disattivare ogni software.

Le migliori funzionalità/funzione di Matrix42

Monitoraggio delle spese per il cloud e verifica dei costi e dei budget per evitare spese eccessive

Generare reportistica dettagliata sull'utilizzo delle app per prendere decisioni di acquisto informate

Identificazione di risorse software non autorizzate e ordine di licenze extra attraverso l'integrazione del Catalogo dei servizi

Limiti di Matrix42

Lo strumento è complesso; i neofiti necessitano di una formazione intensiva prima di poterlo utilizzare al massimo delle sue potenzialità

Prezzi di Matrix42

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Matrix42

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti reali di Matrix42?

La mia esperienza complessiva è molto buona. Come amministratore di risorse software in una grande azienda, ciò che mi piace di più di Matrix42 è il controllo del ciclo di vita del software, dall'installazione all'aggiornamento fino alla rimozione, se necessario. La complessità dello strumento è elevata ed è difficile addestrare i nuovi amministratori. Recensione di Capterra Ridurre il rischio di non conformità con la gestione delle risorse software

Ora che conoscete meglio i 15 migliori strumenti SAM presenti oggi sul mercato, speriamo che vi sia più facile valutare i fattori più importanti: automazioni del flusso di lavoro, gestione delle licenze software, piattaforma centralizzata, funzionalità/funzioni, integrazioni e personalizzazioni adatte alla vostra azienda. Nel fare la vostra scelta, non dimenticate di implementare le migliori pratiche di gestione delle risorse software.

Anche se tutte le soluzioni di questo elenco meritano di essere provate, ClickUp è la mia preferita. Ha tutte le funzionalità/funzione per ottimizzare la gestione delle risorse software e i cicli di vita dello sviluppo e per gestire i contratti di licenza. In breve, offre una potente piattaforma per garantire un'efficienza duratura di tutti i processi aziendali e dei flussi di lavoro.

Volete saperne di più? Provate gratuitamente ClickUp !