Come utilizzare il modello di feedback di SBI per revisioni efficaci

Sapevate che un feedback efficace può aumentare significativamente le prestazioni dei dipendenti? Che si tratti di condividere i miglioramenti o di celebrare i successi lavorativi, un feedback significativo e perseguibile è importante.

Il modello di feedback SBI (Situazione-Comportamento-Impatto) è un quadro che può essere immensamente utile sul posto di lavoro, soprattutto per i professionisti delle risorse umane o i leader aziendali.

Questo potente modello vi fornirà gli strumenti per fornire un feedback costruttivo con sicurezza e intelligenza emotiva, assicurandovi al tempo stesso che esso determini un cambiamento reale.

Vi spieghiamo come far lavorare il modello SBI per voi, in modo da poter dare un feedback che colpisca sempre nel segno. Iniziamo! 🚀

Che cos'è il modello di feedback SBI?

Il modello di feedback SBI è un approccio strutturato per dare feedback che si concentra su tre elementi chiave: Situazione, Comportamento e Impatto. Tra gli altri modelli di feedback, questo metodo fornisce un quadro chiaro per fornire un feedback specifico e oggettivo che riduce al minimo la difensività e promuove un cambiamento positivo.

La suddivisione del processo di feedback in queste tre componenti chiare elimina l'ambiguità e la carica emotiva che a volte possono disturbare una conversazione di feedback. **Al contrario, il feedback si basa su fatti oggettivi, aiutando sia chi lo dà sia chi lo riceve a rimanere sulla stessa pagina

A differenza del Metodo Sandwich che raccomanda ai manager di combinare feedback negativi e complimenti, il metodo SBI è più diretto, specifico per la situazione e orientato all'azione.

Analizziamo ogni elemento del metodo di feedback SBI:

Situazione

La "situazione" serve ad impostare la fase. È importante descrivere il contesto in cui si è verificato il comportamento. Si tratta di inquadrare il feedback con dettagli su quando e dove è stato osservato il comportamento. In questo modo si elimina la necessità di fare congetture da parte di chi riceve il feedback, che può immediatamente immaginare lo scenario a cui ci si riferisce.

Esempio: durante la riunione di ieri sullo stato del progetto, ho notato che..."

Partite dalla situazione per fondare il vostro feedback su un evento specifico. Questo approccio evita generalizzazioni vaghe ed è fondamentale per una conversazione di feedback costruttiva.

Comportamento

La componente "comportamento" si concentra sulle azioni del collaboratore. È importante attenersi ai fatti: cosa hanno detto o fatto esattamente? In questo modo il feedback rimane oggettivo e si evita di formulare ipotesi o giudizi sulle intenzioni o sul carattere della persona.

Esempio: hai interrotto l'oratore più volte prima che potesse terminare i suoi pensieri"

L'obiettivo è descrivere il comportamento senza allegare alcuna emozione o pregiudizio. Più si è chiari e specifici sul comportamento, più è facile per il destinatario capire esattamente di cosa si sta parlando.

Impatto

L'"impatto" è il punto in cui si spiegano le conseguenze del comportamento. Questo è il punto in cui il feedback spesso cade in difetto nella maggior parte delle conversazioni, ma è la parte più critica del modello di feedback SBI. Non è sufficiente sottolineare ciò che qualcuno ha fatto; spiegare come quel comportamento ha influenzato gli altri, il team o il progetto è ciò che porta a casa il messaggio

Esempio: "A causa di ciò, non abbiamo potuto ascoltare il loro aggiornamento completo, il che ha portato a una confusione sulle sequenze del progetto"

Quando si articola l'impatto del comportamento, si aiuta il destinatario a capire perché è importante cambiare e si dà al feedback uno scopo che va oltre la semplice correzione.

Ecco come dovrebbe essere l'intero feedback su questa situazione:

"Durante la riunione di ieri sullo stato del progetto, ho notato che lei ha interrotto più volte l'oratore prima che potesse terminare i suoi pensieri. Per questo motivo, non siamo riusciti a sentire l'aggiornamento completo, generando confusione sulla Sequenza del progetto"

Ora che avete capito cosa significa SBI, esaminiamo perché è utile ai leader.

Perché l'SBI è efficace?

La bellezza del modello di feedback SBI risiede nella sua semplicità e nell'attenzione ai fatti. È molto efficace per diversi motivi:

Oggettività : Il modello riduce le interpretazioni soggettive e i pregiudizi concentrandosi su situazioni specifiche e comportamenti osservabili. Quando il feedback si concentra esclusivamente sui fatti, è più facile per chi lo riceve accettarlo e agire di conseguenza

: Il modello riduce le interpretazioni soggettive e i pregiudizi concentrandosi su situazioni specifiche e comportamenti osservabili. Quando il feedback si concentra esclusivamente sui fatti, è più facile per chi lo riceve accettarlo e agire di conseguenza Clarità : L'approccio strutturato assicura che il feedback sia chiaro, conciso e facile da capire. Evitando le generalizzazioni e parlando direttamente di comportamenti osservabili, si riduce l'ambiguità. Questo porta a risultati più produttivi perché il dipendente che riceve il feedback può capire chiaramente cosa deve cambiare

: L'approccio strutturato assicura che il feedback sia chiaro, conciso e facile da capire. Evitando le generalizzazioni e parlando direttamente di comportamenti osservabili, si riduce l'ambiguità. Questo porta a risultati più produttivi perché il dipendente che riceve il feedback può capire chiaramente cosa deve cambiare Riduzione della difensività : Concentrarsi su fatti osservabili piuttosto che su giudizi personali aiuta a creare un'atmosfera più aperta e ricettiva per il feedback. Rimuove la carica emotiva spesso legata al feedback, rendendo meno probabile il trigger di risposte difensive. Invece di far sentire il feedback come un attacco, l'SBI promuove una conversazione collaborativa basata sulla chiarezza

: Concentrarsi su fatti osservabili piuttosto che su giudizi personali aiuta a creare un'atmosfera più aperta e ricettiva per il feedback. Rimuove la carica emotiva spesso legata al feedback, rendendo meno probabile il trigger di risposte difensive. Invece di far sentire il feedback come un attacco, l'SBI promuove una conversazione collaborativa basata sulla chiarezza $$$a e azionabilità: l'SBI apre le porte a conversazioni oneste e aperte, poiché si concentra sulla descrizione di una situazione specifica e del suo impatto. Il modello incoraggia chi dà il feedback e chi lo riceve a impegnarsi in un dialogo piuttosto che in una critica unilaterale

Il modello porta naturalmente a discussioni sul miglioramento e sul cambiamento, evidenziando l'impatto dei comportamenti. Quindi, come potete implementare il modello SBI nel vostro flusso di lavoro quotidiano?

Guida passo passo per fornire feedback utilizzando il modello SBI

Ora che avete compreso i blocchi del modello di feedback SBI, vi illustriamo una guida passo passo per utilizzarlo efficacemente nel vostro lavoro sessioni di feedback .

Vedremo anche come uno strumento di project management "tutto in uno" come ClickUp può aiutarvi a documentare, condividere e ricevere con facilità feedback costruttivo .

Come nota Martha Kumi, redattrice tecnica presso gli Akkadian Labs,

_La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e dare feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti dei vari team e di fornire aggiornamenti in tempo reale"

Martha Kumi, redattore tecnico presso Akkadian Labs

La collaborazione in tempo reale è proprio ciò che rende strumenti come ClickUp così preziosi nel processo di feedback.

Integrando il modello di feedback di SBI con le funzionalità/funzione di ClickUp, i manager e i membri del team possono impegnarsi in conversazioni di feedback strutturate e produttive che si traducono senza problemi in miglioramenti attuabili.

Vediamo come funziona nella pratica:

Passaggio 1: preparare il feedback

Prima di entrare nella sessione di feedback, prendetevi un po' di tempo per organizzare i vostri pensieri e raccogliere le informazioni pertinenti. Questa preparazione vi aiuterà a fornire un feedback più mirato e d'impatto.

Creare un programma completo della riunione in Documenti ClickUp che può essere utile quando si discutono i piani di miglioramento o si documenta la conversazione per riferimenti futuri.

Passaggio 2: Iniziare la conversazione

Contattate la persona che ha ricevuto il feedback. Chiedete se è il momento giusto per discutere. In caso contrario, programmate un momento adatto.

Scegliete una posizione privata per i feedback di persona per ridurre al minimo le distrazioni e garantire la riservatezza. Per le conversazioni a distanza, è possibile utilizzare l'integrazione della videoconferenza per un'esperienza faccia a faccia.

Passaggio 3: descrivere la situazione

Iniziate descrivendo chiaramente la situazione o il contesto specifico in cui si è verificato il comportamento. Siate il più precisi possibile sull'ora, il luogo e le circostanze.

Ricordate di limitarvi a eventi o riunioni specifiche, evitando affermazioni generiche come "Da fare sempre così"

Se avete a che fare con membri di un team che lavorano da remoto, potete sfruttare funzionalità/funzione quali ClickUp Chattare . È un modo rapido e diretto di connettersi con i membri del team che offre immediatezza e privacy.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-630.png ClickUp Chattare /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per connettervi con i membri di team remoti per sessioni di feedback

Passaggio 4: descrivere il comportamento

Successivamente, concentratevi sul comportamento osservato. Mantenete i fatti ed evitate le interpretazioni personali o le supposizioni sulle loro intenzioni. È utile notare azioni, parole o modelli di comportamento specifici che è importante affrontare.

Quando si descrive un comportamento specifico e osservabile, è fondamentale essere oggettivi e fornire esempi concreti. La gestione delle attività di ClickUp di ClickUp aiutano in questo senso, offrendo un'ampia gamma di comportamenti e azioni specifiche documentate.

Esempio: "Non hai aggiornato lo stato delle attività in tempo, il che ha portato il team a non essere sicuro dello stato del progetto e a fare inutili check-in"

Il sistema di gestione delle attività di ClickUp fornisce un registro dettagliato dei comportamenti legati al lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-631-1400x798.png Attività di ClickUp: modello di feedback sbi /$$$img/

Fate chiarezza sui risultati attesi da ciascun membro del team con le attività di ClickUp Tasks

Ecco come sfruttarlo nelle vostre sessioni di feedback:

**Rivedere la cronologia delle attività assegnate o completate dall'individuo. Questo fornisce esempi specifici di modelli di lavoro, tempestività e qualità dei risultati

Commenti e aggiornamenti: I commenti alle attività spesso catturano i comportamenti in tempo reale, ad esempio il modo in cui una persona comunica lo stato di avanzamento o gestisce le sfide

I commenti alle attività spesso catturano i comportamenti in tempo reale, ad esempio il modo in cui una persona comunica lo stato di avanzamento o gestisce le sfide Tracciamento del tempo: La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp può fornire approfondimenti sulle abitudini di lavoro e sull'efficienza, offrendo dati concreti da discutere

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp può fornire approfondimenti sulle abitudini di lavoro e sull'efficienza, offrendo dati concreti da discutere **Attività secondarie e liste di controllo: possono dimostrare l'attenzione ai dettagli, la scrupolosità o la tendenza a trascurare i passaggi di un processo

Passaggio 5: spiegare l'impatto

Questo passaggio è fondamentale.

Spiegate in che modo il comportamento della persona ha influenzato il team, il progetto o anche l'individuo stesso. Che sia positivo o negativo, l'impatto è ciò che rende il feedback veramente perseguibile. Esempio: il risultato è che non abbiamo rispettato la scadenza per l'aggiornamento del progetto e questo ha confuso il client"_

Spiegando l'impatto, non solo si mostrano le conseguenze, ma si dà anche al dipendente l'opportunità di riflettere sul suo comportamento.

Ecco come utilizzare la Gestione attività di ClickUp per spiegare l'impatto:

Vista Carico di lavoro : Utilizzatela per mostrare come il comportamento di un individuo influisce sull'equilibrio del team e sulla produttività complessiva.

: Utilizzatela per mostrare come il comportamento di un individuo influisce sull'equilibrio del team e sulla produttività complessiva. Grafici Gantt : Dimostrare come azioni specifiche abbiano avuto un impatto sulle sequenze o sulle dipendenze del progetto.

: Dimostrare come azioni specifiche abbiano avuto un impatto sulle sequenze o sulle dipendenze del progetto. Dashboard : Utilizzare dashboard personalizzati per mostrare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che sono stati influenzati dal comportamento in questione.

: Utilizzare dashboard personalizzati per mostrare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che sono stati influenzati dal comportamento in questione. Obiettivi: Obiettivi di ClickUp consente di collegare direttamente i comportamenti allo stato (o alla mancanza) di obiettivi del team o dell'azienda.

Passaggio 6: documentare il feedback

Dopo aver dato il feedback, è importante documentarlo, soprattutto nelle impostazioni dei team. Moduli di ClickUp può aiutarvi a catturare istantaneamente le risposte e a convertirle in attività tracciabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-632.png Modulo ClickUp: modello di feedback sbi /$$$img/

Trasforma le risposte di ClickUp Modulo in attività che si integrano perfettamente nei flussi di lavoro

Potete personalizzare il modulo di feedback in base alle vostre esigenze. Oppure, ancora meglio, potete sfruttare i modelli di modulo pronti all'uso di ClickUp per la raccolta dei feedback.

Modello di modulo di feedback ClickUp

Il Modello di modulo di feedback ClickUp è uno strumento essenziale per strutturare il feedback in modo chiaro e organizzato. Che si tratti della gestione di un team numeroso o di revisioni individuali, questo modello offre un formato semplificato per acquisire il feedback in modo efficace.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-633.png Provate il Modulo di feedback di ClickUp per registrare e monitorare tutti i feedback del vostro team https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/ Ecco alcuni dei suoi benefici chiave:

Si allinea al modello di feedback SBI per un feedback strutturato (Situazione, Comportamento, Impatto)

Rende il feedback perseguibile e facile da seguire per un chiaro miglioramento o riconoscimento

Versatile perrevisioni delle prestazioni, feedback in tempo reale o osservazioni del client

Si integra con i flussi di lavoro, consentendo la documentazione e il monitoraggio dei feedback

Facilita il follower sugli elementi d'azione, assicurando uno stato di avanzamento continuo

Passaggio 7: incoraggiare il dialogo

Dopo aver presentato il vostro feedback utilizzando il modello di feedback SBI, è fondamentale incoraggiare un dialogo aperto. Permettete al destinatario di rispondere, fare domande o chiedere chiarimenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-634-1400x1054.png Commenti di ClickUp: modello di feedback SBI /$$$img/

Utilizzate le funzionalità di collaborazione come i commenti e le menzioni di ClickUp per mantenere un feedback strutturato e chiaro

Una volta documentato il feedback, i membri del team possono discuterne apertamente utilizzando le funzionalità di collaborazione di ClickUp, come i commenti e le @menzioni. In questo modo si mantiene la conversazione e si incoraggia il miglioramento continuo.

Passaggio 8: Piano per il follower

Il feedback non è un evento terminato. È importante dare un seguito per verificare se il comportamento è cambiato o se è necessario un supporto.

Il Modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp è un ottimo modo per impostare una comunicazione continua e monitorare lo stato di avanzamento dopo il feedback. In questo modo, tutti sono tenuti a rendere conto del proprio operato e a garantire che il feedback porti a miglioramenti tangibili.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-635.png Utilizzate il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp per pianificare follow-up strutturati in base ai vostri feedback https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/ Scoprite alcuni dei vantaggi del modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp:

Promuove una comunicazione chiara e strutturatala comunicazione del team per un migliore allineamento

Fornisce un approccio strategico acomunicazioni interne con oggetti e messaggi chiave prestabiliti

Assicura un feedback coerente e produttivo in tutti i reparti

Integra gli obiettivi di comunicazione nei flussi di lavoro del team

Organizza il feedback per i nuovi processi, le revisioni dei progetti e la collaborazione tra dipartimenti

Crea piani d'azione formali con Sequenze e attività cardine per un feedback tempestivo e attuabile

Best practice per dare feedback

Quando si dà un feedback utilizzando il modello di feedback SBI, ci sono alcune best practice chiave da tenere a mente per garantire che sia efficace e ben accolto.

✅ Essere tempestivi

Non aspettate troppo a fornire un feedback. Prima si affronta il comportamento dopo che si è verificato, più il feedback sarà rilevante e d'impatto.

✅ Concentratevi sul comportamento della persona, non sulla persona stessa

È facile biasimare o rendere personale il feedback, ma il modello di feedback SBI vi incoraggia a concentrarvi esclusivamente sul comportamento. Questo aiuta a tenere sotto controllo le emozioni e a evitare la difensiva.

✅ Usare un tono positivo

Anche quando si formulano critiche costruttive, bisogna mantenere un tono positivo e di supporto. L'obiettivo è aiutare il dipendente a migliorare, non farlo sentire attaccato.

✅ Incoraggiare una conversazione a due voci

Un sondaggio ha mostrato che il 41% dei dipendenti è propenso a lasciare un lavoro quando non si sente ascoltato .

Il feedback deve essere un dialogo, non un monologo. Incoraggiate il dipendente a condividere il suo punto di vista, a fare domande e a contribuire alla discussione.

Esempi di feedback SBI in diversi scenari

Vediamo come funziona il modello di feedback SBI in situazioni reali:

Esempio 1: Riunioni individuali

💡 Situazione: "Nel nostro incontro individuale della scorsa settimana..." ➡️ Comportamento: "Sei arrivato con 15 minuti di ritardo e non avevi preparato i tuoi aggiornamenti"

🎯 Impatto: "Questo ha ridotto il tempo a nostra disposizione per discutere del suo stato e non abbiamo potuto discutere di alcuni problemi chiave"

Esempio 2: progetti del team

💡Situazione: "Durante la nostra ultima revisione del progetto..." ➡️ Comportamento: "Hai fornito un feedback dettagliato che ha contribuito a chiarire i passaggi successivi"

🎯 Impatto: "Questo ha davvero semplificato il processo e il team è stato in grado di andare avanti con fiducia"

Esempio 3: Revisioni delle prestazioni

💡 Situazione: "Durante la tua valutazione annuale delle prestazioni la scorsa settimana..." ➡️ Comportamento: "Hai fornito un'autovalutazione ponderata e hai impostato obiettivi realistici di miglioramento"

Impatto: "Questo approccio proattivo ci ha permesso di sviluppare un piano d'azione chiaro per la tua crescita e sono sicuro che ti aiuterà a raggiungere il prossimo livello della tua carriera."

Esempio 4: presentazioni ai clienti

💡 Situazione: "Nella presentazione al cliente di martedì scorso..." ➡️ Comportamento: "Hai usato troppi termini tecnici che il client non ha compreso appieno"

🎯 Impatto: "Il risultato è stato che sembravano confusi e abbiamo dovuto dedicare più tempo a chiarire i punti dopo la riunione"

Esempio 5: collaborazione tra dipartimenti

💡 Situazione: "Nell'ultima riunione tra dipartimenti..." ➡️ Comportamento: "Hai costantemente interrotto gli altri capi reparto mentre parlavano"

🎯 Impatto: "Questo ha disturbato il flusso della riunione e ha reso più difficile per il team prendere decisioni in modo efficiente"

Applicando questi esempi di feedback e seguendo i passaggi sopra descritti, sarete in grado di condividere informazioni che migliorano le prestazioni e rafforzano la comunicazione e la fiducia all'interno del team.

E con strumenti come ClickUp, integrare il feedback nel flusso di lavoro non è mai stato così facile.

Migliorate il vostro meccanismo di feedback con ClickUp

Padroneggiare l'arte del feedback è una delle abilità più preziose che ogni professionista delle risorse umane, manager o team leader possa sviluppare. Il modello di feedback di SBI offre un modo semplice ed efficace per fornire feedback cancellati e attuabili che migliorano le prestazioni e rafforzano il senso di responsabilità le dinamiche del team .

Concentrarsi su situazioni e comportamenti specifici e sul loro impatto può favorire una comunicazione aperta e un miglioramento continuo all'interno dell'organizzazione. Ma perché fermarsi qui? L'abbinamento del modello di feedback SBI con ClickUp può trasformare il vostro processo di feedback da buono a eccezionale.

Grazie a funzionalità/funzione come la chat collaborativa, i commenti, le menzioni e i modelli personalizzabili, ClickUp vi consente di semplificare il feedback, monitorare lo stato e creare una cultura di trasparenza e crescita.

