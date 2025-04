Come creare un grafico a ciambella per ottenere immagini d'effetto

Creare immagini chiare e accattivanti è fondamentale per presentare i dati in modo efficace e uno dei modi migliori per farlo è utilizzare un grafico a ciambella.

Si tratta di uno strumento potente per la visualizzazione delle informazioni, che offre un tocco elegante e moderno al tradizionale grafico a torta.

Vediamo come creare un grafico a ciambella che semplifichi i dati e migliori la narrazione.

Cos'è un grafico a ciambella?

Un grafico a ciambella, detto anche grafico a ciambella, rappresenta i dati come segmenti proporzionali di un disco con un centro cavo, simile a una ciambella.

Quando si guarda un grafico a torta, è facile interpretare erroneamente la dimensione di ogni fetta come una rappresentazione dell'intera torta.

Invece di presentare le categorie come fette, i grafici a ciambella usano archi, il che aggiunge chiarezza. Anche se il buco centrale può sembrare una scelta di design in un primo momento, aiuta gli spettatori a evitare la confusione sull'area di ogni sezione.

Inoltre, sono semplici da creare e hanno un fascino moderno che li fa risaltare tra gli altri grafici tecniche di visualizzazione .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/n.png Grafico della ciambella /$$$img/

via Stackoverflow

Tipi di grafici a ciambella

I grafici a ciambella sono di diversi tipi, ognuno dei quali ha uno scopo specifico a seconda dei dati presentati. Ecco alcuni tipi comuni di grafici a ciambella:

Un grafico a ciambella semplice

Funzionalità/funzione di un anello diviso in segmenti, ognuno dei quali rappresenta una parte dei dati. Lo scopo è quello di mostrare come le diverse parti si rapportano all'insieme, mantenendo un design pulito e visivamente accattivante.

In genere, all'interno dell'anello si trova un centro vuoto, anche se a volte possono essere aggiunte etichette o informazioni supplementari.

Grafico a ciambella esploso

Un grafico a ciambella esplosa, invece, fa un ulteriore passaggio. È una versione più avanzata del grafico a ciambella semplice, progettata per enfatizzare segmenti specifici.

Questo grafico estrae uno o più segmenti dal centro, facendo risaltare quelle porzioni. Questo tipo di grafico è utile per evidenziare categorie specifiche o per mostrare relazioni gerarchiche all'interno dei dati.

Le parti del grafico che "esplodono" visivamente attirano naturalmente l'attenzione dell'osservatore sulle sezioni più importanti.

Grafico a ciambella annidato

Noto anche come grafico a ciambella multilivello o concentrico, presenta più anelli. Ogni anello rappresenta un diverso livello di dati, consentendo una visualizzazione più gerarchica delle informazioni.

Questo tipo di grafico è utile quando si vogliono mostrare relazioni o suddivisioni all'interno delle categorie.

Grafico a ciambella impilato

In questo grafico, ogni segmento della ciambella è ulteriormente diviso in sotto-segmenti che rappresentano parti diverse della stessa categoria.

Questo tipo di grafico è utile per mostrare come i diversi componenti contribuiscono al totale

Grafico a ciambella con etichetta

Alcuni grafici a ciambella incorporano etichette o valori all'interno o all'esterno dei segmenti per fornire un contesto aggiuntivo, migliorando la leggibilità e l'interpretazione.

Quando usare un grafico a ciambella

I grafici a ciambella sono un ottimo strumento di visualizzazione, ma non sempre sono adatti a tutte le visualizzazioni di dati. Sapere quando usarne uno può aiutare a rendere i dati più chiari e coinvolgenti.

Ecco alcuni scenari in cui un grafico a ciambella è il modo migliore per rappresentare i dati:

$$$a Confronto tra parti e un intero

I grafici a ciambella mostrano come le diverse parti contribuiscono a un intero set di dati.

📌Esempio

Se si mostra la quota di mercato di diverse aziende, ogni segmento a ciambella rappresenta la quota di un'azienda. Il grafico rende chiaro lo spazio che ogni concorrente occupa nel mercato senza sovraccaricare l'osservatore di numeri.

Questo confronto visivo aiuta il pubblico a comprendere rapidamente le proporzioni.

Evidenziare le categorie chiave

Un grafico a ciambella esploso è particolarmente efficace quando sottolinea punti di dati specifici.

📌Esempio

Supponiamo che stiate presentando le spese aziendali e vogliate attirare l'attenzione sui costi di marketing. Facendo "esplodere" leggermente il segmento del marketing dalla ciambella, è possibile evidenziarlo visivamente, assicurandosi che gli spettatori lo notino immediatamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/s.png Grafico a ciambella esploso /$$$img/

È particolarmente utile nelle presentazioni in cui punti di dati specifici devono risaltare senza andare persi.

Concentrarsi sull'aspetto visivo

A volte i dati devono essere presentati in modo informativo ed esteticamente gradevole. I grafici a ciambella offrono un aspetto elegante e moderno per le infografiche o le presentazioni digitali.

📌Esempio

Un'organizzazione non profit potrebbe usare un grafico a ciambella per mostrare come vengono allocate le donazioni: una sezione per i costi amministrativi, un'altra per i programmi, ecc. Il centro vuoto può visualizzare un numero o un'icona vitale, migliorando l'aspetto visivo del grafico e mantenendo l'attenzione sui dati.

Evitare la confusione

I grafici a torta possono spesso dare adito a interpretazioni errate, perché gli spettatori tendono a concentrarsi sull'area di ogni fetta piuttosto che sul valore che rappresenta. I grafici a ciambella aiutano a eliminare questo problema focalizzando l'attenzione sulla lunghezza di ogni arco, rendendo più facile il confronto dei valori

📌Esempio

Il design del grafico a ciambella aiuta gli spettatori a comprendere la ripartizione del tempo dedicato alle varie attività di un progetto senza essere distratti dall'area complessiva di ciascun segmento.

Il centro vuoto riduce al minimo la confusione, consentendo un confronto più preciso dei dati.

Semplificazione di dati complessi

I grafici a ciambella possono semplificare insiemi di dati complicati. Essi aiutano a ridurre il disordine concentrandosi sulle categorie essenziali senza sovraccaricare il pubblico con dettagli eccessivi.

📌Esempio

Se state presentando i risultati di un sondaggio con risposte multiple, un grafico a ciambella può riepilogare i risultati, rendendo più facile per gli spettatori digerire le informazioni.

Come creare un grafico a ciambella

Anche se Fogli Google è una buona opzione per creare grafici a torta e a ciambella, presenta alcuni limiti.

Per esempio, la creazione di grafici in movimento può essere difficile. L'interfaccia è meglio ottimizzata per l'uso su desktop, il che rende difficile lavorare in modo efficiente su mobile, soprattutto con grandi impostazioni di dati.

Inoltre, l'estetica dei grafici di Fogli Google è limitata. Questo può essere uno svantaggio quando li si usa nelle presentazioni o nelle telefonate con i client, in quanto potrebbero non trasmettere un aspetto curato. ClickUp è una soluzione per il project management che funge anche da potente strumento di strumento di visualizzazione dei dati . Non si ferma alla gestione delle attività: brilla quando si personalizzano e si visualizzano i dati, soprattutto quando si convertono i grafici a torta in grafici a ciambella.

Ci sono molti strumenti di monitoraggio del tempo, grafici (a torta, a linee, a barre) che aiutano a gestire in modo efficiente i progetti con ClickUp Chandu Prasad T S , Senior Account Executive presso Smallcase Technologies Pvt Ltd

Ecco come creare un grafico a ciambella utilizzando ClickUp:

Passaggio 1. Identificare i dati

Decidete quali categorie volete rappresentare nel grafico. Ad esempio, se state monitorando le attività di un progetto, le categorie potrebbero essere "Completato", "In corso", "In attesa", ecc.

Raccogliere i valori numerici per ogni categoria. Può trattarsi del numero di attività, delle ore impiegate o di qualsiasi altra metrica rilevante.

In ClickUp è possibile selezionare i dati da varie posizioni, come spazi, cartelle o elenchi. Questa flessibilità permette di adattare il grafico alle vostre esigenze specifiche.

Passaggio 2. Inserire un grafico a torta

Iniziate creando un grafico a torta, che verrà poi convertito in un grafico a ciambella.

Si può iniziare aprendo un grafico a torta ClickUp Dashboard , quindi fare clic su + Aggiungi scheda e selezionare "Grafico a torta" dalle opzioni della scheda personalizzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-594-1400x627.png ClickUp dashboard /$$$img/

Fare clic su "Grafico a torta" per visualizzare i dati nelle dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp sono costituite da schede altamente personalizzabili, che possono essere organizzate in modo da presentare i dati nel modo desiderato. Per creare un grafico a ciambella in ClickUp è sufficiente utilizzare i seguenti comandi Schede personalizzate per inserire e visualizzare le proprie informazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-595.png Grafico a ciambella della dashboard di ClickUp /$$$img/

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp, altamente personalizzabile

Ad esempio, se state gestendo il carico di lavoro di un team e volete suddividerlo in base allo stato: se le attività sono completate, in stato di avanzamento o in sospeso.

Quando inserite il vostro set di dati, ClickUp vi mostrerà un grafico a torta che non solo presenta lo stato delle attività, ma fornisce anche dettagli aggiuntivi come i tag delle attività, il conteggio delle attività secondarie e gli indicatori delle attività bloccate o in attesa.

Passaggio 3. Conversione in grafico a ciambella

È possibile convertire rapidamente il grafico a torta in un grafico a ciambella con pochi clic. Nelle impostazioni del grafico a torta, cercare l'opzione di conversione in grafico a ciambella.

Attivare l'opzione grafico a ciambella. Questo aggiungerà un buco al centro del grafico a torta, visualizzando il numero totale al centro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-596.png Grafico a ciambella in ClickUp dashboard /$$$img/

Consente di visualizzare facilmente i dati con un grafico a ciambella in ClickUp Dashboards

Questo numero rappresenta la somma complessiva delle categorie, fornendo una rapida istantanea dei dati.

Il grafico a ciambella può essere il più dettagliato o il più semplice possibile. Grazie a questo livello di personalizzazione, il grafico non si limiterà a trasmettere i dati, ma si inserirà perfettamente nell'aspetto generale del dashboard o del report.

Passaggio 4. Usare la vista drill-down

Un'altra funzionalità/funzione che rende i grafici a ciambella così utili è la vista drill-down Vista ClickUp drill-down . È possibile cliccare su qualsiasi fetta o sul totale al centro per esplorare più a fondo i dati specifici di quel segmento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-68.gif Grafico a ciambella di ClickUp Dashboard /$$$img/

Modificate o aggiornate facilmente le attività direttamente all'interno del grafico per una modifica agevole grazie alla funzionalità drill-down di ClickUp Dashboards

Ad esempio, se state monitorando le attività di un team, potete eseguire il drill-down per vedere chi è responsabile di quale attività, le date di scadenza e lo stato di avanzamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-597.png ClickUp Eseguire il drill-down Visualizzare il grafico a ciambella /$$$img/

Organizzate facilmente i dati dai campi data in un intervallo di tempo specifico per visualizzare le tendenze con la vista drill-down di ClickUp

La piattaforma consente inoltre di organizzare i dati per data utilizzando Campi data ClickUp nelle schede della dashboard . Ciò è particolarmente utile per visualizzare le tendenze nel tempo, in quanto è possibile creare grafici a ciambella che evidenziano l'evoluzione di determinate attività o compiti in un intervallo di tempo specifico.

Passaggio 5. Salvare e condividere

Una volta che il grafico è pronto, salvatelo e condividetelo con il team o con gli stakeholder, in modo che tutti possano accedere alle ultime visualizzazioni dei dati.

Esempi di casi d'uso di grafici a ciambella

Avete bisogno di qualche idea per utilizzare i grafici a ciambella? Vediamo alcuni esempi da cui trarre ispirazione.

Grafici a ciambella tecnologici

I grafici a ciambella sono una rivisitazione del classico grafico a torta, che li rende ideali per la visualizzazione dei dati tecnologici.

Per istanza, qui di seguito è riportata un'infografica sulle piattaforme di social media più popolari, in cui i grafici a ciambella possono suddividere i dati demografici del pubblico in base alla fascia d'età

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-598.png Grafici a ciambella dei social media /$$$img/

via Venngage Allo stesso modo, quando si illustrano i confronti tra le marche di computer portatili, una serie di grafici a ciambella può rappresentare visivamente le dimensioni e le tendenze complessive del settore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-599.png Grafico a ciambella per il confronto tra marchi /$$$img/

via Venngage

Grafici delle ciambelle commerciali

I team commerciali hanno a che fare con una quantità schiacciante di dati. Un grafico a ciambella può racchiudere una tonnellata di informazioni preziose in uno spazio ridotto, il che è perfetto per un dashboard commerciale.

Ad esempio, un grafico può visualizzare gli affari chiusi, con ogni tipo di affare mostrato in proporzione al totale. Questo aiuta i team a vedere rapidamente le loro prestazioni, a individuare le lacune e a prendere decisioni basate sui dati per aumentare le conversioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-600.png Grafico a ciambella commerciale /$$$img/

via Boldbi

Grafici delle ciambelle di produzione

Nel settore manifatturiero, i grafici a ciambella possono essere uno strumento potente per comprendere le inefficienze della produzione. Utilizzando questi grafici, un manager può visualizzare le cause del tempo di produzione perso, come guasti alle apparecchiature, necessità di manutenzione o carenza di materiali.

La suddivisione di questi problemi in segmenti del grafico a ciambella rende più facile vedere dove si concentrano i problemi e allocare le risorse in modo più efficace, migliorando la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-601.png Grafici a ciambella per la produzione /$$$img/

via Boldbi

Grafici a ciambella della finanza

I dati finanziari possono essere opprimenti, ma i grafici a ciambella li semplificano visualizzando categorie come account pagati, in sospeso, scaduti e per impostazione predefinita. Questo dà ai team finanziari una rapida istantanea della salute finanziaria dell'azienda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-602.png Grafici a ciambella per la finanza /$$$img/

via Boldbi Gli analisti possono vedere immediatamente dove sorgono potenziali problemi e agire in modo proattivo, migliorando la gestione del flusso di cassa e riducendo i rischi finanziari. È un modo semplice ma efficace per monitorare i numeri che contano.

Grafici a ciambella del governo

Anche i dashboard governativi possono trarre vantaggio dai grafici a ciambella, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio di processi come le richieste di sovvenzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-603.png Grafici a ciambella per il governo /$$$img/

via Boldbi Si potrebbe usare un grafico a ciambella per rappresentare la percentuale di domande ricevute, approvate o ancora in sospeso. Questo tipo di visualizzazione offre agli amministratori una panoramica immediata, aiutandoli a individuare le inefficienze e i colli di bottiglia nel sistema.

Identificando rapidamente i punti di rallentamento del processo, possono riallocare le risorse e migliorare le prestazioni complessive.

Vantaggi dell'uso dei grafici a ciambella

Dalle opzioni di personalizzazione alla semplicità, ecco i motivi per cui i grafici a ciambella sono un'ottima scelta per i vostri progetti grafico per il project management .

1. Personalizzazione

Uno dei maggiori vantaggi dei grafici a ciambella è la personalizzazione. Che siate titolari di un'azienda, insegnanti o studenti, potete adattare questi grafici al vostro pubblico e ai vostri obiettivi.

La flessibilità di regolare colori, etichette e design rende più facile presentare dati complessi in modo digeribile. Ad esempio, è possibile abbinare la combinazione di colori del grafico al proprio marchio o utilizzare la psicologia del colore per influenzare il modo in cui gli spettatori interpretano i dati.

Un'altra funzionalità/funzione utile è la possibilità di esplodere sezioni del grafico, attirando l'attenzione sui punti chiave dei dati e guidando l'attenzione dell'osservatore. Questo livello di personalizzazione può trasformare quello che potrebbe essere un set di dati noioso in una narrazione visivamente accattivante.

2. Facilità d'uso

Non è necessario essere un esperto di dati per creare o capire un grafico a ciambella. Il design circolare si presta naturalmente a mostrare le proporzioni, rendendo anche i dati complessi più facili da comprendere. I grafici a ciambella superano le barriere culturali e linguistiche e sono quindi uno strumento eccellente per la collaborazione globale.

Inoltre, poiché sono così intuitivi, possono aiutare a facilitare le discussioni, anche tra persone che non hanno familiarità con l'analisi dei dati

3. Semplicità

Il vantaggio più significativo dei grafici a ciambella è la loro semplicità di comprensione. Il loro design minimalista permette agli spettatori di dare immediatamente un senso ai dati, anche se hanno poca o nessuna esperienza nella lettura dei grafici.

Il fatto che i grafici a ciambella abbiano pochi componenti critici, come gli anelli esterni e interni, i segmenti, i riquadri e le legende, significa anche che il carico cognitivo per l'osservatore è minore, il che rende più facile assorbire le informazioni a colpo d'occhio.

4. Appeal visivo

A differenza dei grafici tradizionali, i grafici a ciambella offrono più spazio per lavorare, consentendo la creatività nel layout e nell'uso dei colori. Il centro vuoto può visualizzare efficacemente numeri chiave o totali, migliorando il design e la funzione.

Se ben terminato, un grafico a ciambella può essere un pezzo forte di una presentazione, lasciando un'impressione duratura sul pubblico.

Limiti dei grafici a ciambella

Sebbene i grafici a ciambella siano visivamente accattivanti e pratici per la visualizzazione di alcuni tipi di dati, presentano alcuni limiti che potrebbero renderli meno adatti a ogni situazione.

1. Non sono ideali per dati che cambiano frequentemente

Poiché il design è statico, aggiornarlo in tempo reale senza creare disordine visivo è difficile quando si cerca di aggiornare i dati, le sezioni fisse possono diventare disorganizzate, rendendo il grafico difficile da leggere. Il formato circolare, inoltre, non si presta a rappresentare dati che fluttuano frequentemente.

Altri formati, come i grafici a linee, sono spesso più efficaci quando le informazioni devono essere aggiornate rapidamente.

2. Capacità limite di rappresentare molte categorie

Quando si cerca di inserire più punti di dati, il grafico diventa rapidamente affollato e difficile da interpretare. Più sezioni si aggiungono, più è difficile mantenere la chiarezza e gli spettatori possono faticare a dare un senso alle linee e alle etichette che si sovrappongono.

Per insiemi di dati complessi con numerose variabili, potrebbero essere più efficaci alternative più semplici e meno ingombranti.

3. Meno preciso per un confronto dettagliato dei dati

I grafici a ciambella sono di grande impatto visivo, ma non sono l'opzione migliore per un confronto preciso dei dati

Poiché si concentrano su proporzioni generali piuttosto che su valori specifici, può essere difficile valutare con precisione le differenze di dimensione tra le sezioni. Il design arrotondato rende inoltre difficile misurare le percentuali esatte, soprattutto quando si ha a che fare con fette di dati più piccole.

Questa mancanza di precisione può portare a interpretazioni errate, soprattutto quando l'obiettivo è quello di confrontare sottili differenze tra le categorie.

4. Vincoli di spazio

Un altro limite è rappresentato dal fatto che i grafici a ciambella possono avere difficoltà quando lo spazio è limitato. Il loro layout circolare richiede un ampio spazio per visualizzare i dati in modo chiaro, soprattutto quando è necessario includere etichette o informazioni aggiuntive.

Quando vengono presentati in spazi ridotti, come sugli schermi dei cellulari o in reportistiche dense, il testo e i segmenti possono risultare compressi, rendendo il grafico più difficile da leggere. Questo rende il grafico a ciambella meno flessibile di un grafico a barre o di un grafico a linee, che possono adattarsi rapidamente a spazi ristretti senza sacrificare la chiarezza.

