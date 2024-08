Come creare un grafico a torta in Excel in pochi minuti!

Le persone trovano più facile afferrare dati complessi quando vengono presentati con grafici o diagrammi. I grafici a torta sono tra i formati di rappresentazione più comuni nel corso degli anni.

È probabile che li vediate nei blog, sui giornali, in televisione e nelle presentazioni di lavoro. Microsoft Excel è uno dei programmi più vecchi e più utilizzati strumenti di visualizzazione dei dati per la creazione di grafici a torta.

Cos'è un grafico a torta?

Un grafico a torta rappresenta dati o statistiche in modulo visivo. I segmenti o le fette della torta rappresentano una proporzione del tutto. La dimensione di ogni fetta della torta corrisponde alla quantità relativa o alla percentuale di una categoria specifica all'interno di un insieme di dati.

Questo rappresenta un modo chiaro e conciso per trasmettere la distribuzione e le relazioni tra i diversi componenti del set di dati.

Per creare un grafico a torta, sono necessari almeno due valori distinti che sommano il 100% dei dati.

Tuttavia, i grafici a torta diventano meno efficaci come visualizzazione dei dati se il set di dati è troppo complesso o ha troppe variabili.

Questi grafici sono esempi popolari di grafici a torta perché riepilogano dati estesi in un modulo visivo semplice e richiedono poche spiegazioni.

Ad esempio, vengono spesso utilizzati per rappresentare le diverse categorie di un set di dati, come la distribuzione della popolazione raccolta attraverso un censimento o il numero di persone che hanno risposto a un sondaggio.

Prendiamo il primo esempio.

Supponiamo di aver raccolto informazioni sulle competenze linguistiche di una popolazione o sulla distribuzione delle fasce d'età di quella popolazione in una specifica area geografica. I grafici a torta, in questo caso, sarebbero il modo più efficace per rappresentarli visivamente.

Grafico a torta della competenza linguistica di una popolazione

Grafico a torta della distribuzione per fasce d'età di una popolazione

Nel secondo esempio, sondate l'esperienza dei vostri clienti su una scala Likert. Utilizzando colori diversi, utilizzate un grafico a torta per calcolare le valutazioni e rappresentare le diverse categorie.

Grafico a torta di un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Grafici a torta nel project management

I grafici a torta sono utili per la creazione di grafici per il project management che mostrano le informazioni critiche del progetto. I grafici mostrano i dettagli di chi sta facendo quale attività all'interno di un team e la durata necessaria per completare ogni fase di un ciclo di progetto. Project management condividono e interpretano le informazioni con grafici a torta e altri diagrammi visivi. Questo aiuta i project manager a prendere decisioni informate durante il progetto.

Si ottengono molti software per il project management opzioni e Alternative di Excel su Internet si trovano numerose alternative di Excel, ognuna delle quali è altrettanto abile nel trasformare i dati in immagini di grande effetto. In questa sede, tuttavia, esamineremo il processo di creazione di un grafico a torta di base in Excel.

3 Semplici passaggi per creare un grafico a torta in Excel

Nella maggior parte delle applicazioni di fogli di calcolo, per creare un semplice grafico a torta sono necessari due input: due o più categorie di un set di dati e il numero associato a ciascuna di esse.

Seguite i tre passaggi per creare un grafico a torta.

Passaggio 1: inserimento dei dati

Aprite un foglio di lavoro vuoto in Excel e inserite le categorie di dati e i numeri o le percentuali per ciascuna di esse. Ogni categoria diventerà una fetta della torta.

Prendete questo semplice scenario di project management : un set di dati che rappresenta la percentuale di completamento delle attività nel progetto.

L'insieme di dati potrebbe avere il seguente aspetto:

Ricordate che non è possibile sovrapporre percentuali o numeri; se dovete presentare delle percentuali, la somma deve essere idealmente pari a cento. Inoltre, è possibile inserire solo una tabella di dati alla volta.

Passo 2: Selezione dei dati

Evidenziate la tabella che volete includere nel grafico a torta. Poiché Excel utilizza una sola serie di dati, tutti i valori che si desidera rappresentare come fette devono trovarsi in una colonna o in una riga del foglio di calcolo.

Ogni valore di questa serie corrisponderà a una fetta nel grafico a torta.

Esiste una soluzione intelligente per generare i titoli dei grafici in Excel. Se si includono le etichette delle colonne nella selezione, queste appariranno automaticamente come titolo del grafico. Ricordate che non è possibile modificare il titolo del grafico una volta creato.

Passaggio 3: Inserire il grafico a torta

Una volta selezionata la tabella, fare clic sulla scheda 'Inserisci' della barra degli strumenti e poi sull'icona Grafico a torta.

Scegliere uno stile di grafico a torta 2-D o 3-D adatto. Le ciambelle lavorano allo stesso modo.

Ecco un consiglio: le proporzioni vengono interpretate più accuratamente se sono piatte che in tre dimensioni. Ma se volete enfatizzare una fetta specifica, magari una molto più significativa dell'altra, usate la torta tridimensionale.

Per questo esempio, selezioniamo l'opzione torta 3D.

Il grafico a torta dovrebbe avere questo aspetto:

Come modificare un grafico a torta in Excel

Dopo aver imparato a creare un grafico a torta di base in Excel, impariamo a personalizzare gli elementi del grafico.

I grafici e le tabelle di Excel sono altamente personalizzabili. È possibile scegliere colori e sfumature diverse per le fette, modificare le dimensioni, creare una legenda e altro ancora.

Modifica dello stile e del colore della torta

Fate clic sull'icona del pennello accanto al grafico a torta per personalizzarne l'aspetto. Scegliete tra una matrice di opzioni di stile e colore per creare un grafico a torta di vostro gradimento.

Cambiare il titolo del grafico

Per personalizzare il titolo del grafico, non selezionare le etichette delle colonne durante l'inserimento del grafico a torta. Come nello screenshot seguente, selezionare le righe contenenti i valori dei dati senza le etichette.

Il grafico, in questo caso, apparirà con un titolo predefinito modificabile.

A questo punto, fare clic su 'Titolo del grafico' nella parte superiore del grafico a torta per modificarlo.

Aggiunta di etichette di dati al grafico a torta

Dopo aver modificato il titolo del grafico, impariamo ad aggiungere e formattare le etichette dei dati per ogni fetta del grafico a torta. Passare il cursore sul grafico a torta e fare clic con il tasto destro del mouse. Selezionare l'opzione 'Aggiungi etichette dati' dal menu che appare.

Ora selezionare "Aggiungi etichette dati" dal menu a discesa.

Una volta selezionato, appariranno le etichette dei dati corrispondenti a ciascun segmento del grafico a torta. In questo esempio, si tratta delle percentuali di completamento.

Aggiunta di richiami di dati al grafico a torta

Aggiungete i richiami dei dati al grafico a torta. I passaggi sono relativamente simili a quelli per l'aggiunta delle etichette dei dati.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico a torta, quindi selezionare "Aggiungi etichette dati" Selezionare "Aggiungi richiami di dati" dal menu a discesa.

I richiami appariranno così:

Ridimensionamento di un grafico a torta

Ridimensionare i grafici a torta è semplice. Per regolare le dimensioni del grafico, fare clic su uno degli angoli e trascinarlo per ridimensionarlo; renderlo grande o piccolo secondo le proprie esigenze.

Rotazione del grafico a torta

Per ruotare il grafico a torta in Excel, fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico a torta e selezionare l'opzione "Formatta serie di dati"

Una volta selezionato, passare a "Opzioni serie" e modificare l'angolo della prima fetta. Giocare con questo fino a trovare l'angolo migliore.

Formattare il grafico a torta

La legenda aiuta i lettori a identificare il significato di ogni fetta della torta e appare per impostazione predefinita quando si crea un grafico a torta in Excel.

Per rimuovere la legenda, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione 'Elimina'. Per modificare l'aspetto della legenda, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Formatta legenda" In questo modo è possibile riposizionare la legenda e formattare il font secondo le proprie preferenze.

3 Limiti della creazione di grafici a torta in Excel

La maggior parte delle applicazioni per fogli di calcolo consente di creare grafici a torta e a ciambella dalle tabelle. Sebbene la creazione e la modifica di grafici a torta in Excel sia un'abilità eccellente, è bene tenere presente alcune sfide che caratterizzano questo strumento.

Tre vincoli limitano il lavoro con i grafici a torta in Excel.

Vincolo della serie di dati singola

Nella maggior parte delle istanze, i grafici a torta di Excel contengono una sola serie di dati. Questo limita la loro idoneità a rappresentare insiemi di dati complessi che coinvolgono più serie di dati.

Nei casi in cui è necessario rappresentare visivamente serie di dati diverse, tipi di grafico alternativi come i grafici a barre offrono una maggiore versatilità.

Per creare grafici a barre si può usare Excel, ma il processo è più complicato.

Sfide di personalizzazione

Le opzioni di personalizzazione dei grafici a torta in Excel sono alquanto limitate rispetto ad altri tipi di grafico. La messa a punto di elementi come i colori delle singole fette o il posizionamento preciso delle etichette si rivela spesso complessa, se non addirittura impossibile.

Da fare: Excel non offre una grande flessibilità di personalizzazione. Ma la buona notizia è che troverete strumenti per i grafici a torta in molte altre app e software.

Difficoltà di gestione delle etichette dei dati

La gestione delle etichette dei dati sui grafici a torta in Excel è impegnativa, soprattutto quando si tratta di visualizzazioni affollate.

Il posizionamento automatico delle etichette in Excel risulta in una sovrapposizione o in problemi di leggibilità, che a volte richiedono ulteriori regolazioni manuali per presentare le etichette in modo chiaro.

Creare grafici a torta senza sforzo con ClickUp

Non c'è dubbio che Excel sia un'eccellente applicazione per fogli di calcolo, tuttavia presenta alcuni limiti unici.

ClickUp è uno strumento capace di creare grafici a torta (e altri formati di visualizzazione dei dati). L'adattabilità e le opzioni di personalizzazione disponibili in ClickUp lo rendono un'alternativa versatile.

Come creare grafici a torta in ClickUp ClickUp Dashboard forniscono una panoramica di alto livello di tutte le attività svolte nell'area di lavoro.

Questi dashboard sono costituiti da schede altamente personalizzabili, che fungono da blocchi del vostro dashboard. Utilizzate queste schede personalizzate per creare rapidamente un grafico a torta dei vostri dati.

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza interruzioni

La funzionalità drill-down consente di personalizzare le schede della dashboard per visualizzare ulteriori dettagli. È possibile apportare modifiche a qualsiasi colonna, fetta, segmento o punto di dati del grafico all'interno della dashboard ClickUp utilizzando la funzionalità drill-down dei grafici a torta.

Facciamo l'esempio di un set di dati che suddivide il carico di lavoro in base allo stato.

Un grafico a torta campione in ClickUp

Accanto a ogni attività si trovano i tag, il conteggio delle attività secondarie, le liste di controllo e gli indicatori di blocco o di attesa.

Sulle colonne a destra è possibile visualizzare gli assegnatari dell'attività, la data di scadenza e lo stato. ClickUp permette di eseguire il drill-down su ogni elemento e trovare informazioni specifiche.

Un'altra grande funzionalità/funzione di ClickUp è la possibilità di organizzare facilmente i dati acquisiti dai campi personalizzati in un particolare intervallo di tempo per visualizzare le tendenze in un grafico a torta.

Andare oltre Excel con uno strumento più capace

A differenza di Excel, con ClickUp potete andare oltre la creazione di grafici e diagrammi per le presentazioni nel vostro project management.

Il project management va oltre la reportistica e la visualizzazione dei dati. Sebbene l'utilizzo di Excel e di altri fogli di calcolo sia un'abilità eccellente, la gestione del ciclo di vita di un progetto si riduce alla scelta degli strumenti giusti per completarlo.

Con dashboard, automazioni, strumenti di collaborazione e molto altro, ClickUp è un potente strumento di gestione dei progetti strumento di project management nel vostro arsenale.

Per saperne di più su ciò che è possibile fare con ClickUp, programmate una demo oggi stesso.