Come creare un grafico a torta in Google Sheets (6 semplici passaggi)

Se si desidera rappresentare visivamente i dati, il grafico a torta è la prima cosa che viene in mente. Un grafico a torta consente di rappresentare i dati in un formato di facile comprensione e di ottenere un quadro chiaro di ciascuna impostazione. Questo ci aiuta ad analizzare facilmente e a dare un senso ai numeri, rendendolo una scelta popolare.

Fogli Google consente di creare facilmente un grafico a torta se i dati sono in formato tabella.

Vediamo come Da fare e le varie personalizzazioni disponibili. Queste includono vari elementi come le forme, la visualizzazione delle percentuali, l'aggiunta di etichette o la trasformazione del grafico in un grafico a torta 3D con altre sembianze.

Che cos'è un grafico a torta in Fogli Google?

Un grafico a torta è un grafico formato di visualizzazione dove il set di dati completo è rappresentato come una torta e i dati che rappresentano i diversi fattori sono divisi in fette per illustrare le proporzioni numeriche.

Ogni fetta della torta rappresenta una percentuale dell'intero, rendendo facile la visualizzazione della distribuzione dei dati a colpo d'occhio.

I grafici a torta sono ideali quando l'intero set di dati fa parte di un gruppo più ampio o se si desidera mostrare le dimensioni relative di diverse categorie all'interno dello stesso set di dati.

Prendiamo l'esempio di una relazione sulle spese trimestrali, che illustra le spese complessive del trimestre e le aree in cui sono state effettuate le spese.

via Fogli Google In questo caso, i dati in formato tabella potrebbero non fornire un quadro chiaro. Ma con una tabella di grafico a torta è facile capire quali sono le aree in cui spendiamo il massimo, senza dover scendere nei dettagli.

6 passaggi per creare un grafico a torta in Fogli Google

Se si utilizza Fogli Google, è necessario disporre di una serie di dati. Una volta ottenuti i dati, seguite questi semplici passaggi per trasformarli in un grafico a torta visivamente accattivante:

Passo 1: aprire Fogli Google e inserire i dati

Iniziare a inserire i dati desiderati nel foglio. Assicuratevi che i dati siano organizzati e abbiano etichette chiare per ogni categoria con i valori corrispondenti.

Ad esempio, stiamo creando un grafico a torta per le spese trimestrali e abbiamo elencato le categorie di spesa in una colonna e gli importi corrispondenti nella colonna adiacente.

esempio di dataset da utilizzare per la creazione di un grafico a torta_ | Fonte:

Foglio Google campione di ClickUp

Passo 2: Evidenziare i dati

Selezionare i dati da inserire nel grafico a torta. Per questo:

Andare al Fogli Google che contiene i dati

Selezionare le celle per le quali si desidera creare il grafico a torta

evidenziazione dei dati per la creazione di un grafico a torta

Nota: Solo i dati evidenziati saranno utilizzati per la creazione del grafico a torta, quindi assicurarsi di aver incluso tutti i campi desiderati.

Passaggio 3: navigare nel menu 'Inserisci'

Passare alla barra superiore e fare clic sull'opzione 'Inserisci' nel menu con i dati selezionati. Si aprirà un menu a discesa in cui si dovrà selezionare l'azione 'Grafico'.

Come creare un grafico a torta in Fogli Google

Questa azione prompt un editor di grafici sul lato destro dello schermo.

la visualizzazione quando si fa clic sull'opzione "Grafico"

Passo 4: Impostazione del grafico a torta

Una volta fatto clic sull'opzione grafico, Fogli Google visualizzerà immediatamente i dati nel formato ideale. In questo caso, abbiamo ottenuto il grafico a torta desiderato.

imposta il tuo grafico a torta

Se si desidera apportare modifiche, è facile personalizzare il grafico utilizzando i dati selezionati nell'editor dei grafici.

Sul lato destro dello schermo si trova l'opzione 'Configurazione', dove è possibile visualizzare i grafici suggeriti e navigare verso 'Grafico a torta' se viene presentata un'altra opzione.

Passo 5: personalizzare il grafico a torta

Esplorate le opzioni di personalizzazione disponibili nell'editor di grafici per migliorare l'aspetto e la chiarezza del grafico a torta. Modificate il grafico e i colori, aggiungete un titolo, regolate la legenda e altro ancora.

Fare clic sugli elementi del grafico che si desidera personalizzare e le opzioni corrispondenti appariranno nel "Chart Editor"

opzioni di personalizzazione per il grafico a torta di Google Sheets

Passaggio 6: Finalizzazione e inserimento

Una volta soddisfatti dell'aspetto del grafico a torta, fare clic sul pulsante 'Inserisci' nell'editor dei grafici. Questa azione incorporerà il grafico a torta direttamente nel documento di Fogli Google.

l'output finale del grafico a torta con le percentuali menzionate_

Da fare!

Il grafico a torta è pronto per essere utilizzato nei vostri fogli. Trascinate i bordi del grafico per ridimensionarlo o riposizionarlo all'interno del foglio di calcolo di Google.

Come si personalizza un grafico a torta in Fogli Google?

Fogli Google offre un intervallo di opzioni personalizzate per rendere le visualizzazioni più coinvolgenti e adatte al pubblico.

È possibile cambiare i colori, creare grafici a torta in 3D, aggiungere la legenda, modificare o aggiungere titoli ed etichette e molto altro ancora. Le opzioni sono disponibili accanto al grafico, nell'opzione 'Personalizza'.

In questa opzione sono disponibili le opzioni riportate di seguito.

Cambia tipo e stile di grafico

Per modificare i colori, i bordi o lo sfondo del grafico, utilizzare l'opzione 'Stile grafico' e aprire la categoria che si desidera modificare.

Fare un grafico a torta 3D

Per creare un grafico a torta 3D, accedere all'opzione di configurazione.

Qui è possibile modificare l'intervallo di dati dei grafici, aggiungere etichette e creare un grafico a torta 3D. A tale scopo, scegliere l'opzione Grafico a torta 3D.

Il grafico a torta 3D è pronto.

Ricordate che il grafico 3D ha spesso opzioni limitate e può essere di difficile lettura, il che lo rende ideale solo in situazioni particolari.

Aggiungi il grafico delle ciambelle

Seguire i passaggi indicati di seguito per aggiungere un buco a ciambella al centro del diagramma a piattelli.

Accedere alla scheda Personalizza

Grafico a torta> Selezione dell'opzione 'Buco a ciambella 75%'

Da fare! È anche possibile regolare il grafico a ciambella in modo che il buco sia del 25%

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-15-1400x738.png

/$$$img/

Cambiare colore

Fogli Google offre una varietà di palette di colori per il grafico a torta. Fare clic sulle singole fette di torta per modificarne i colori in base alle proprie preferenze.

Opzioni di base

Spostate la legenda per trovare la posizione ottimale per il grafico. L'editor dei grafici consente di posizionare la legenda in basso, in alto, a sinistra o a destra del grafico.

Per un utilizzo ottimale, si consiglia di mantenere il valore 'Auto', a meno che non si voglia spostare la legenda in un punto particolare del grafico.

**Come creare un grafico a torta in Fogli Google con i dati di più fogli?

Creare un grafico a torta con un singolo foglio è piuttosto semplice. Tuttavia, il processo è leggermente impegnativo quando si tratta di utilizzare dati provenienti da più fogli.

L'opzione ideale è quella di ottenere tutti i dati in un unico foglio. Tuttavia, questo non è sempre possibile. In questi casi, la creazione di un grafico a torta richiede un approccio leggermente diverso per consolidare e visualizzare le informazioni.

I passaggi da seguire sono i seguenti.

Passo 1: Pulire i dati in ogni foglio

Per lavorare alla creazione di grafici a torta da più fogli, è necessario iniziare con una pre-pulizia. Per pulire i dati è necessario assicurarsi che le etichette utilizzate nel grafico a torta e i valori siano comuni.

Ad esempio, se dobbiamo aggiungere i dati sulle spese di un altro trimestre, possiamo creare un foglio separato e aggiungere questi dati. Tuttavia, i campi dei dati devono corrispondere per poterli utilizzare nel grafico a torta.

esempio di duplicazione di un foglio con intestazioni simili per la creazione di un grafico a torta

Ogni foglio deve avere etichette chiare per le categorie e i valori corrispondenti.

Passo 2: Creare un nuovo foglio per il grafico

Iniziate aggiungendo un nuovo foglio che servirà come posizione per il grafico a torta consolidato. Questo foglio sarà un punto centrale per la raccolta dei dati da più fogli.

Passo 3: utilizzare le formule per consolidare i dati

Utilizzate le formule per estrarre i dati dai singoli fogli nel nuovo foglio.

Ad istanza, se si desidera combinare i dati delle celle da A1 a B11 nel Foglio1, si può usare una formula come =Foglio1!A1:B11. Ripetete questa procedura per ogni foglio che volete includere nel grafico a torta.

aggiungere l'intervallo di dati per il grafico a torta

Passaggio 4: Calcolo dei valori totali

Se il grafico a torta è basato su percentuali, è possibile calcolare il valore totale di ogni categoria. Usare formule come '=SOMMA' per calcolare la somma dei valori di ogni categoria in diversi fogli.

Passo 5: Evidenziare e inserire il grafico

Una volta consolidati i dati nel nuovo foglio, evidenziare le celle pertinenti contenenti le etichette delle categorie e i valori corrispondenti. Passare al menu "Inserisci" e selezionare "Grafico"

Seguire i passaggi descritti nella sezione precedente per scegliere un grafico a torta e personalizzarlo secondo le proprie preferenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-16-1400x732.png

/$$$img/

grafico a torta con etichette chiare e valori in percentuale

Da fare!

Personalizzate il grafico a torta secondo le vostre esigenze, applicando i suggerimenti menzionati in precedenza. Regolate titoli, colori, etichette e altri elementi per garantire una rappresentazione chiara e visivamente accattivante.

Aggiornamento automatico del grafico (opzionale)

Per garantire che il grafico a torta rifletta le modifiche in tempo reale nei fogli di origine, si consiglia di utilizzare formule dinamiche come IMPORTRANGE o le funzioni integrate di Fogli Google per aggiornare automaticamente i dati consolidati.

In questo modo, non è necessario aggiungere manualmente i nuovi dati al grafico; il grafico a torta verrà aggiornato automaticamente quando verrà aggiunto un nuovo foglio con i punti dati rilevanti.

3 Limiti della creazione di grafici a torta in Fogli Google

La creazione di grafici a torta in Fogli Google può sembrare facile, ma non è flessibile e ha dei limiti. Tra queste vi sono le seguenti.

Non è facile creare un sito on-to-go!

Fogli Google è un gioco da ragazzi se si sta creando un grafico a torta utilizzando un PC o un portatile. Ma immaginate Da fare su un cellulare, con grandi quantità di dati. Non è troppo facile, vero?

Questo è dovuto principalmente al fatto che l'interfaccia utente è meglio ottimizzata per il lavoro da scrivania piuttosto che per l'utilizzo al volo. Può essere facile apportare modifiche o rivedere i documenti nell'app, ma creare e modificare da zero non è certo facile!

Consumare tempo

Il processo descritto è semplice ed è facile creare e personalizzare il grafico in sei passaggi. Ma Da fare rapidamente, con grandi quantità di dati e per più fogli? Fogli Google potrebbe non essere l'opzione ideale per creare grafici a torta in queste situazioni.

Estetica limitata

I Fogli Google hanno un'estetica limitata e si può facilmente riconoscere un grafico a torta progettato in Fogli Google se si ha l'esperienza e la competenza necessaria. Sfortunatamente, ciò significa che questi grafici grezzi non sono ideali per essere utilizzati nelle presentazioni o per le chiamate dei client.

A causa di questi limiti, è necessario progettare il grafico separatamente oppure optare per strumenti che offrono più elementi di visualizzazione per un risultato eccellente. Mentre Fogli Google è un fantastico foglio di calcolo online, ma potreste sentirvi limitati a causa delle capacità di visualizzazione dei dati o di project management.

Creare grafici a torta senza difficoltà con ClickUp

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza interruzioni Grafici per il project management spesso vanno oltre il semplice grafico a torta e richiedono una forte capacità di convertire il grafico da un formato all'altro a seconda delle esigenze. ClickUp è stato progettato per rendere questo processo più semplice. Lo strumento offre opzioni e funzionalità/funzione personalizzate ed estese, che consentono di creare facilmente grafici a torta.

È possibile estrarre i dati direttamente dalle attività, dai documenti o dai campi personalizzati e creare grafici a torta visivamente accattivanti in pochi semplici passaggi. Inoltre, qualsiasi aggiornamento dei dati si rifletterà nel grafico in tempo reale, assicurando che il grafico rappresenti informazioni accurate e aggiornate.

Per aggiungere un grafico a torta con ClickUp, aggiungere Widget personalizzati al vostro ClickUp Dashboard e creare un grafico a torta basato su qualsiasi dato.

I grafici a torta sono un ottimo modo per mostrare le proporzioni che compongono un insieme. Tuttavia, anche se ci aiuta a comprendere facilmente dati complessi, ci sono casi in cui un grafico a torta potrebbe non essere l'opzione ideale per le vostre esigenze.

Da fare, non è necessario essere limitati dai limiti di Fogli Google, ma è possibile utilizzare alternative come ClickUp.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

ClickUp è uno strumento versatile per il project management e la collaborazione che offre un ambiente ricco di funzionalità/funzione per la gestione dei progetti visualizzazione dei dati attraverso il suo Dashboard . Lo strumento fornisce anche modelli di grafico gratuiti che aiutano a visualizzare i dati in diversi formati.

Con ClickUp avete la capacità di fare quanto segue e molto altro ancora.