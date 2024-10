Come sbarrare le righe in Google Documenti

Come tutti gli scrittori sanno, le revisioni sono inevitabili: si scrive, si cancella, si riscrive e si cancella ancora. Quando qualcosa sembra superfluo, si potrebbe semplicemente cancellarlo. Ma in questo modo voi e gli altri che lavorano sullo stesso documento non sapreste, a colpo d'occhio, cosa è stato cancellato.

A volte, lasciare tracce dei propri processi di pensiero in un documento è utile fino a quando non si è pronti a finalizzarlo, giusto? È come dire: "Non credo che questo debba stare qui, ma mettiamo un elemento fissato finché non ne siamo sicuri"

O meglio ancora, quella sensazione che si prova quando si barrata un'attività completata nel proprio elenco di cose da fare. 🫠

Ecco quindi il segreto dell'uso delle barrature nei Documenti Google 📝

Capire la funzionalità di barratura

Considerate lo Strikethrough di Google Docs come l'equivalente digitale di una penna rossa. È un pratico strumento che consente di aggiungere una linea orizzontale per cancellare il testo senza cancellarlo.

La funzionalità di barratura nei Documenti Google aiuta a NON perdere un'idea. Serve come indicatore visivo di modifiche o cancellazioni nel testo. È particolarmente utile quando si modificano le bozze, si monitorano le modifiche o si vuole semplicemente mostrare che qualcosa non è più rilevante ma è ancora abbastanza importante da essere conservato.

Questo strumento dei Documenti Google è particolarmente utile in ambienti collaborativi in cui più utenti devono monitorare revisioni o suggerimenti. In questo modo, è possibile contrassegnare il testo senza rimuovere in modo permanente il contenuto originale.

**Esempio

I team di project management usano spesso le barrature per indicare attività completate o idee rifiutate. Un team potrebbe elencare le attività iniziali come segue:

Presentare alle parti interessate

Redazione di una proposta di progetto

Finalizzare il budget

~~Condurre la ricerca iniziale

In questa istanza, la barratura su "Conduci la ricerca iniziale" indica che l'attività è stata ritenuta non necessaria o è stata sostituita, consentendo ai membri del team di vedere le modifiche senza cancellare il contenuto.

Questa funzionalità/funzione è utile anche in altri scenari, dalla stesura di elenchi di cose da fare, saggi e relazioni alle sessioni di brainstorming in cui le idee possono essere scartate ma non dimenticate. Inoltre, mantiene l'integrità del contenuto conservando l'input originale, che può essere rivisto se necessario.

Capire come usare efficacemente l'opzione "barrato" nei Documenti Google può migliorare il vostro lavoro modifica del documento per garantire che il documento rimanga chiaro e organizzato, indipendentemente dal numero di revisioni a cui viene sottoposto.

Esploriamo i diversi metodi per applicare le barrature in Google Documenti, in modo da poterle incorporare senza problemi nel vostro flusso di lavoro.

Come barrare il testo in Google Documenti

Utilizzate la funzionalità/funzione "barrato" di Google Documenti accedendo all'opzione della barra dei menu o utilizzando uno scorciatoia da tastiera.

Metodo 1: usare il menu Formato

Se non avete familiarità con gli scorciatoi da tastiera, troverete questo approccio ideale. Offre un'esperienza diretta e coerente su diversi dispositivi e sistemi operativi, rendendo l'operazione particolarmente semplice per i nuovi utenti.

Aprire il documento Google che si desidera modificare Selezione del testo da barrare Espandere l'opzione Formattazione nella barra dei menu e fare clic su Testo Scegliere Barrato nel menu risultante. Il testo selezionato verrà immediatamente barrato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Format-Menu-gif.gif Menu Formattazione Barrato Documenti Google /$$$img/

via Documenti Google

Metodo 2: Utilizzo di uno scorciatoia da tastiera

Per una maggiore velocità, utilizzare uno scorciatoia da tastiera per applicare la barratura in Google Documenti. È possibile utilizzare la stessa scorciatoia per rimuovere facilmente la formattazione barrata.

Evidenziate il testo da barrare. Utilizzate lo scorciatoia per le barrature nei Documenti Google: Windows: Premere Alt + Shift + 5

Premere Alt + Shift + 5 Mac: Premere Comando + Shift + X

Ora provate.

~~Il testo evidenziato verrà immediatamente cancellato. Ecco! 🎉

Questo metodo è perfetto per gli utenti che hanno spesso bisogno di barrare e che vogliono ridurre al minimo le interruzioni nel loro flusso di lavoro. È particolarmente utile durante intense sessioni di modifica o quando si lavora con scadenze strette.

Familiarizzare con questo scorciatoio può migliorare significativamente la produttività, rendendo la modifica dei documenti più fluida ed efficiente.

Migliorare la modifica dei documenti con ClickUp

Sebbene Google Documenti sia ottimo per le attività documentali di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti che necessitano di funzionalità più avanzate di modifica e project management.

È qui che uno strumento di produttività completo come ClickUp è il punto di partenza. È particolarmente utile per gli studenti e i professionisti che desiderano che il loro software di creazione di documenti si integri perfettamente con gli altri strumenti su cui fanno affidamento per gestire il loro lavoro in modo efficiente.

Prima di scoprire come ClickUp può migliorare il vostro flusso di lavoro, diamo un'occhiata più da vicino ai limiti di Google Documenti.

Limiti dell'uso di Google Documenti

Opzioni di formattazione limitate: Gli utenti che cercano opzioni di formattazione avanzate, come layout di pagina personalizzati o strutture di tabelle complesse, potrebbero trovare Google Documenti carente

Gli utenti che cercano opzioni di formattazione avanzate, come layout di pagina personalizzati o strutture di tabelle complesse, potrebbero trovare Google Documenti carente Mancanza di strumenti avanzati di project management: Google Documenti non include funzionalità native di project management, rendendo difficile per gli utenti integrare i documenti in flussi di lavoro più ampi per i progetti senza app o plugin aggiuntivi

Google Documenti non include funzionalità native di project management, rendendo difficile per gli utenti integrare i documenti in flussi di lavoro più ampi per i progetti senza app o plugin aggiuntivi Problemi con i documenti di grandi dimensioni: Sebbene Google Documenti supporti la gestione in tempo reale di documenti di grandi dimensionicollaborazione tra documenti in tempo realela gestione di documenti o file multimediali di grandi dimensioni può portare a problemi di prestazioni, tra cui la lentezza o la potenziale perdita di dati, in particolare quando l'accesso a Internet è instabile o interrotto

Visti i limiti, alcuni potrebbero desiderare una soluzione più intelligente per soddisfare le loro esigenze di creazione e gestione dei contenuti.

Se siete alla ricerca di strumenti avanzati di modifica e gestione dei documenti per migliorare la vostra scrittura o di un'integrazione perfetta con il project management, ClickUp è un'opzione interessante. Può trasformare il vostro approccio alla creazione e alla gestione dei documenti.

Esploriamo le funzionalità/funzione specifiche che permettono a ClickUp di affrontare efficacemente i limiti di Google Documenti.

Creare e modificare documenti con ClickUp

Come tutti i software per la creazione di documenti, ClickUp Documenti può essere usato per creare documenti, wiki e altro ancora. Ma ClickUp fa diversi passaggi in più.

Creare il documento o il wiki perfetto con pagine annidate, opzioni di stile e modelli

Modificate in tempo reale insieme al vostro team, taggando gli altri tramite i commenti

Utilizzate Hub documenti per organizzare l'intera base di conoscenze. Cercate, ordinate e filtrate qualsiasi contenuto in un batter d'occhio

Ciò che contraddistingue ClickUp Docs è che fa parte della suite di produttività ClickUp. In questo modo il vostro documento è molto più di una semplice raccolta di testi: può servire come raccolta di elementi d'azione.

Continuate a leggere per scoprire come il sistema di gestione della documentazione ClickUp si posiziona rispetto a Google Documenti.

Formattazione avanzata con ClickUp

Il menu di formattazione di ClickUp è un vero e proprio cambiamento di rotta, in quanto consente di organizzare e modellare i contenuti senza alcuno sforzo. Grazie al supporto per il markdown, è possibile lavorare senza sforzo sui documenti, in quanto consente opzioni di stilizzazione del testo rapide e semplici. Queste opzioni includono punti, grassetti, corsivi e persino barrature 😎

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-505.png ClickUp Documenti: Barrare i documenti Google /$$$img/

Utilizzate ClickUp Docs per personalizzare ogni blocco di contenuti in base alle vostre esigenze

Una delle funzionalità/funzione principali è la possibilità di formattare facilmente i blocchi di contenuto. Ogni blocco di contenuto può essere stilizzato in modo indipendente, offrendo una maggiore flessibilità nel modo in cui viene visualizzato il contenuto. È possibile trasformare facilmente i paragrafi in elenchi comprimibili, formattare i testi come blocchi di codice o citazioni, oppure inserirli all'interno di banner colorati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-55.gif ClickUp Documenti Strikethrough Documenti Google /$$$img/

Scoprite le diverse opzioni di formattazione in ClickUp Docs

Le opzioni di stile avanzate di ClickUp includono anche font personalizzabili, layout delle pagine e funzionalità di gestione delle attività integrate. Si tratta di funzionalità che non sono disponibili quando si gestire le pagine in Google Documenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-506.png Comandi ClickUp /Slash: Barrare i documenti Google /$$$img/

Padroneggiate il vostro flusso di lavoro con i Comandi slash di ClickUp

Per coloro che si basano su dati visivi, ClickUp consente l'integrazione di tabelle e immagini utilizzando i comandi slash . È possibile incorporare questi elementi direttamente nel documento, facilitando un'esperienza di scrittura più ricca.

Da fare di più. Organizzate i documenti ed enfatizzate i testi importanti con banner in codice. Aggiungere pulsanti personalizzati. Differenziare visivamente gli argomenti o le sezioni di un documento con i divisori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-56.gif ClickUp Notepad: Barrare i documenti di Google Documenti /$$$img/

Catturare idee e note con ClickUp Blocco Note

Un'altra funzionalità/funzione è ClickUp Blocco Note . È uno strumento versatile che può essere usato per catturare note che possono essere convertite in attività o documenti. È possibile accedervi da qualsiasi area di lavoro.

Collaborare senza problemi con ClickUp

ClickUp consente la modifica e i commenti in tempo reale, permettendo ai membri del team di lavorare in modo sincrono sui documenti senza interruzioni. Ciò significa che il feedback può essere incorporato istantaneamente, snellendo il processo di revisione e riducendo i ritardi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboard: Barrare i documenti Google /$$$img/

Visualizzate il vostro flusso di lavoro e collaborate in tempo reale con ClickUp Whiteboard

Vedere le attività di tutti e lavorare a stretto contatto come team, anche quando si è distanti con ClickUp Whiteboard. Fate brainstorming, aggiungete note e riunite le vostre idee migliori su una tela creativa.

Inoltre, ClickUp facilita la comunicazione grazie all'integrazione dei commenti direttamente nel flusso di lavoro. Gli utenti possono taggare i membri del team, assegnare attività dai commenti e impostare notifiche, assicurando che ogni suggerimento o correzione sia perseguibile.

ClickUp offre anche autorizzazioni e opzioni di condivisione personalizzabili, rendendo facile la collaborazione sicura con i team interni e i client esterni. È possibile decidere chi può visualizzare, modificare o commentare i documenti, mantenendo il controllo sulle informazioni sensibili.

Integrazione del project management con ClickUp

Uno dei vantaggi chiave di ClickUp è la sua perfetta integrazione con i flussi di lavoro del project management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-57.gif Integrazioni ClickUp Barrato Documenti Google /$$$img/

Collegatevi ai vostri strumenti preferiti utilizzando le integrazioni ClickUp

ClickUp si integra perfettamente con strumenti popolari come Google Drive, Notion, GitHub, Outlook, Figma, YouTube, Calendario, Dropbox, Zoom, Slack e altri ancora. Con ClickUp è possibile connettersi gratis a oltre 1000 strumenti di produttività! Le integrazioni perfette di ClickUp permettono di incorporare gli strumenti di project management direttamente nel processo di modifica dei documenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-58.gif Integrazione di documenti e attività di ClickUp /$$$img/

Accedi a tutto nel tuo documento con l'integrazione di documenti e attività di ClickUp

A differenza di Google Documenti, che richiede strumenti o plugin aggiuntivi per la gestione dei progetti, ClickUp offre una soluzione completa che include la modifica dei documenti, la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti, tutto in un unico luogo. Ciò significa che gli utenti possono convertire i commenti sui documenti in attività realizzabili, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere la produttività senza lasciare l'ambiente di modifica.

Fornendo una piattaforma centralizzata, ClickUp Documenti elimina la necessità di passare da un'app all'altra. Funzionalità/funzioni significative come rilevamento della collaborazione aiutano i team a rimanere organizzati e concentrati su obiettivi condivisi.

Al di là della semplice attività di ClickUp, può davvero essere il punto di riferimento per la documentazione di tutti i processi/progetti. È uno strumento vitale per mantenere tutti sulla stessa pagina ._

Kaylee Hatch, responsabile del marchio presso Home Care Pulse

La potenza dell'AI con ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-60.gif ClickUp Brain: Barrare i documenti Google /$$$img/

Chiedi a ClickUp Brain qualsiasi cosa: scegli un prompt precostituito o digita la tua domanda personale ClickUp Brain , la componente della piattaforma basata sull'IA, offre un intervallo di funzionalità/funzione che possono semplificare in modo significativo i flussi di lavoro e migliorare ulteriormente la collaborazione.

Alcuni dei vantaggi chiave includono:

Scrittura assistita dall'IA: Generare contenuti per il lavoro con i controlli grammaticali e i miglioramenti di stile di ClickUp Brain. È inoltre possibile redigere email, riepiloghi/riassunti, modelli per riunioni, tabelle, post per blog o risposte ai clienti

Generare contenuti per il lavoro con i controlli grammaticali e i miglioramenti di stile di ClickUp Brain. È inoltre possibile redigere email, riepiloghi/riassunti, modelli per riunioni, tabelle, post per blog o risposte ai clienti Automazioni: Automatizzare le attività di routine con AI Project Manager , risparmiando tempo e lavoro richiesto

Automatizzare le attività di routine con AI Project Manager risparmiando tempo e lavoro richiesto Riepiloghi di conversazioni: recuperate lunghi thread di commenti nelle attività di ClickUp Documenti

recuperate lunghi thread di commenti nelle attività di ClickUp Documenti Riassunto di documenti: Riepilogare documenti lunghi come white paper, note di riunioni o risultati di ricerche con un clic

Riepilogare documenti lunghi come white paper, note di riunioni o risultati di ricerche con un clic Generazione di elementi d'azione: Cattura e assegna automaticamente le attività dai programmi delle riunioni e dai thread di commenti

Cattura e assegna automaticamente le attività dai programmi delle riunioni e dai thread di commenti Traduzione linguistica: Integrazione construmenti di produttività per generare traduzioni accurate tra più lingue

Integrazione construmenti di produttività per generare traduzioni accurate tra più lingue Trasferimento di conoscenze e processo decisionale: Supporto per aree critiche come il trasferimento di conoscenze, le operazioni o il processo decisionale

Utilizzando questi Funzionalità/funzione dell'IA per la documentazione è possibile migliorare il processo di modifica dei documenti, aumentare la produttività e ottenere di più in meno tempo.

Organizzare i documenti con ClickUp ClickUp Hub Documenti offre una posizione centralizzata per la gestione e l'organizzazione dei documenti.

È possibile cercare, ordinare e filtrare facilmente i documenti per trovare ciò che serve.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-61.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Organizzate i vostri documenti con la ricerca avanzata, i filtri e i modelli di ClickUp Hub documenti

ClickUp Hub documenti offre anche wiki verificati e modelli personalizzabili per aiutarvi a trovare e organizzare rapidamente i vostri documenti.

Inoltre, ClickUp Brain AI Knowledge Manager è in grado di fornire risposte istantanee e contestuali basate sulle informazioni contenute nei documenti e in altri sistemi integrati.

Queste funzionalità/funzione possono far risparmiare tempo e migliorare l'efficienza di team di tutte le dimensioni.

Aumentare il flusso di lavoro con gli strumenti giusti

ClickUp offre un'interessante alternativa a $$$a per gli utenti che richiedono funzionalità/funzione avanzate, integrazione perfetta e produttività migliorata.

I potenti strumenti di collaborazione e le funzioni basate sull'IA di ClickUp lo rendono adatto a singoli e team di vari settori.

Chi sceglie ClickUp sceglie produttività, efficienza e un flusso di lavoro senza stress.

ClickUp è lo strumento all-in-one per eccellenza per Da fare. Iniziate il vostro versione di prova gratuita di ClickUp e portate i vostri progetti al livello successivo!