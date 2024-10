Come utilizzare Microsoft OneNote in modo efficace

L'organizzazione può sembrare una sfida, ma se terminata nel modo giusto, aumenta la produttività e porta serenità.

Un'app che spicca è Microsoft OneNote.

Che siate studenti, professionisti o genitori impegnati, ecco come sfruttare al meglio OneNote per rimanere organizzati e aumentare la vostra efficienza!

Che cos'è Microsoft OneNote?

Microsoft OneNote è un'app digitale per prendere appunti progettata per facilitare la raccolta, l'organizzazione e la distribuzione delle informazioni.

Imita l'aspetto di un quaderno fisico, consentendo di organizzare le note in sezioni e pagine. Sia che si tratti di annotare idee, creare una lista di controllo dettagliata oneNote è un ottimo strumento per ospitare i dati nei loro vari moduli e formati, per compilare le risorse per la ricerca o per mettere a punto un piano.

Le funzionalità/funzione chiave di Microsoft OneNote includono:

Assistenza al disegno e alla scrittura a mano : Utilizzate gli strumenti di disegno e il riconoscimento della scrittura a mano per prendere appunti in modo più personalizzato, consentendovi di abbozzare idee o annotare pensieri nel vostro stile. Questa funzionalità/funzione consente un flusso creativo più naturale, mantenendo le note organizzate e facilmente consultabili

: Utilizzate gli strumenti di disegno e il riconoscimento della scrittura a mano per prendere appunti in modo più personalizzato, consentendovi di abbozzare idee o annotare pensieri nel vostro stile. Questa funzionalità/funzione consente un flusso creativo più naturale, mantenendo le note organizzate e facilmente consultabili Integrazione multimediale : Documentate le vostre note in vari formati come testo, immagini, registrazioni audio, video, clip dello schermo o elenchi interattivi da fare per renderle più coinvolgenti. Diventa più facile spiegare i concetti o catturare i dettagli in diversi formati. Questa funzionalità migliora sia la chiarezza che la creatività, consentendo un'esperienza di presa di note più dinamica

: Documentate le vostre note in vari formati come testo, immagini, registrazioni audio, video, clip dello schermo o elenchi interattivi da fare per renderle più coinvolgenti. Diventa più facile spiegare i concetti o catturare i dettagli in diversi formati. Questa funzionalità migliora sia la chiarezza che la creatività, consentendo un'esperienza di presa di note più dinamica Collaborazione in tempo reale : Condividete i vostri taccuini con altri e collaborate con loro in tempo reale per creare un'unica fonte di verità e rendere accessibili le informazioni. In questo modo, il lavoro di squadra è fluido e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina

: Condividete i vostri taccuini con altri e collaborate con loro in tempo reale per creare un'unica fonte di verità e rendere accessibili le informazioni. In questo modo, il lavoro di squadra è fluido e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina Sincronizzazione tra dispositivi : Sincronizzazione dei dati in tempo reale su più dispositivi e piattaforme, come app desktop, mobile o versione web, per accedere in tempo reale all'elenco delle cose da fare e a tutto ciò che si registra sull'app, in modo da poter riprendere da dove si era interrotto

: Sincronizzazione dei dati in tempo reale su più dispositivi e piattaforme, come app desktop, mobile o versione web, per accedere in tempo reale all'elenco delle cose da fare e a tutto ciò che si registra sull'app, in modo da poter riprendere da dove si era interrotto Funzione di ricerca : Posizione immediata di ciò che vi serve grazie alla potente funzionalità/funzione di ricerca che passa al setaccio taccuini, sezioni e pagine

: Posizione immediata di ciò che vi serve grazie alla potente funzionalità/funzione di ricerca che passa al setaccio taccuini, sezioni e pagine **Integrazione di OneNote con altre aree di lavoro Microsoft come Outlook Tasks e Office Suite (Word, Excel, ecc.) per un'area di lavoro digitale coesa. In questo modo le note vengono sincronizzate con email, attività ed eventi del calendario, mantenendo tutto organizzato in un unico posto. Si connette anche a Microsoft Teams e ad altre app per la produttività, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità

Impostazione di Microsoft OneNote

Iniziare a lavorare con Microsoft OneNote è semplice, indipendentemente dalla piattaforma o dal sistema operativo in uso. Diamo un'occhiata a ciascuno di essi.

Scaricare OneNote per Windows

Visitare il Microsoft Store e cercare l'app OneNote. In alternativa, potete visitare il sitoPagina dei download del sito ufficiale di OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-Windows.png Scaricare OneNote per Windows Come usare OneNote in modo efficace /$$$img/

via OneNote

Fare clic su Installa o Scarica per iniziare il download

Una volta completato il download, eseguire il file eseguibile OfficeSetup per avviare l'installazione

Una volta installata, aprire l'app e accedere con il proprio account Microsoft (si può scegliere tra l'account personale o quello di lavoro o scolastico)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-Windows-signin.jpg Pagina di accesso a OneNote per Windows /$$$img/

Iniziate a creare taccuini o collegatevi a OneDrive per sincronizzare e lavorare su quelli esistenti

Scaricare OneNote per Mac

Accedere al Mac App Store e cercareMicrosoft OneNote /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-mac.png Scaricare OneNote per mac Come usare OneNote in modo efficace /$$$img/

via Mela

Fare clic su Ottieni per iniziare a scaricare l'app

Dopo averla scaricata, aprire l'app e accedere con il proprio account Microsoft

Seguire le istruzioni sullo schermo per connettersi a OneDrive e sincronizzare i taccuini esistenti. In alternativa, per iniziare è possibile creare un nuovo blocco note OneNote

Scaricare OneNote per i dispositivi mobili

Accedere all'App Store (per iPhone e dispositivi iOS) o a Google Play Store (per Android) del proprio dispositivo mobile

Cercare Microsoft OneNote e toccare Installa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Downloading-OneNote-for-mobile-devices-782x1400.png Scaricare OneNote per dispositivi mobili /$$$img/

via Google Play Store

Una volta completato il download, aprire l'app e accedere al proprio account Microsoft

Creare nuovi taccuini sui dispositivi mobili o sincronizzare i taccuini esistenti collegando il proprio account OneDrive

**Organizzare le note in OneNote come un professionista!

OneNote offre un'interfaccia intuitiva che consente di organizzare le note in un quadro simile a quello dei quaderni fisici. Questa miscela di familiarità e accessibilità rende l'organizzazione semplice.

Ecco come padroneggiare l'organizzazione delle note in OneNote:

Costruire una configurazione gerarchica : Create più taccuini e divideteli in sezioni e pagine individuali utilizzando il layout Taccuini > Sezioni > Pagine di OneNote. Questa struttura consente di compartimentare facilmente tutte le informazioni in base a variabili come progetti, temi o argomenti

: Create più taccuini e divideteli in sezioni e pagine individuali utilizzando il layout Taccuini > Sezioni > Pagine di OneNote. Questa struttura consente di compartimentare facilmente tutte le informazioni in base a variabili come progetti, temi o argomenti Elementi fissati per le pagine importanti : Elementi fissati per le pagine di accesso frequente nella parte superiore del taccuino per un accesso immediato. In questo modo si ottiene un valore aggiunto e si risparmia tempo, non dovendo più scorrere altre pagine per prendere note rapide

: Elementi fissati per le pagine di accesso frequente nella parte superiore del taccuino per un accesso immediato. In questo modo si ottiene un valore aggiunto e si risparmia tempo, non dovendo più scorrere altre pagine per prendere note rapide Usare tag ed etichette : Utilizzate i tag per classificare e contrassegnare contenuti importanti come elenchi di cose da fare, attività o idee. Allo stesso modo, le etichette aiutano a separare e dare priorità alle note, permettendo di filtrare ed estrarre le informazioni chiave con facilità

: Utilizzate i tag per classificare e contrassegnare contenuti importanti come elenchi di cose da fare, attività o idee. Allo stesso modo, le etichette aiutano a separare e dare priorità alle note, permettendo di filtrare ed estrarre le informazioni chiave con facilità Creare gruppi di sezioni : Creare sezioni all'interno di un blocco note per riunire elementi correlati. Questa tecnica organizzativa aiuta a gestire grandi volumi di informazioni mentre si lavora a progetti di grandi dimensioni con più fasi o temi

: Creare sezioni all'interno di un blocco note per riunire elementi correlati. Questa tecnica organizzativa aiuta a gestire grandi volumi di informazioni mentre si lavora a progetti di grandi dimensioni con più fasi o temi Codice colore per le sezioni : Assegnare colori diversi a sezioni diverse per impostare una differenziazione visiva. Questo approccio è efficace anche se si vuole usare il codice colore per indicare a colpo d'occhio la priorità delle diverse sezioni

: Assegnare colori diversi a sezioni diverse per impostare una differenziazione visiva. Questo approccio è efficace anche se si vuole usare il codice colore per indicare a colpo d'occhio la priorità delle diverse sezioni Creare una tabella dei contenuti : Creare una tabella dei contenuti all'interno di un blocco note per ottenere una panoramica della struttura del documento e navigare rapidamente verso le parti pertinenti

: Creare una tabella dei contenuti all'interno di un blocco note per ottenere una panoramica della struttura del documento e navigare rapidamente verso le parti pertinenti Dividere le pagine in sottopagine : Dividere la pagina principale in sottopagine per suddividere idee o argomenti complessi in parti più piccole e facili da digerire

: Dividere la pagina principale in sottopagine per suddividere idee o argomenti complessi in parti più piccole e facili da digerire Utilizzare la funzione di ricerca : Inserite parole chiave, titoli o frasi nella barra di ricerca per individuare rapidamente i dati pertinenti nei quaderni, nelle sezioni e nelle pagine. Più metadati si aggiungono ai quaderni, più è facile trovarli

: Inserite parole chiave, titoli o frasi nella barra di ricerca per individuare rapidamente i dati pertinenti nei quaderni, nelle sezioni e nelle pagine. Più metadati si aggiungono ai quaderni, più è facile trovarli Taccuini collegati : Collegare i contenuti collegati da un quaderno all'altro. In questo modo è più facile navigare tra progetti, temi o idee in connessione, anche se le informazioni risiedono in taccuini separati

: Collegare i contenuti collegati da un quaderno all'altro. In questo modo è più facile navigare tra progetti, temi o idee in connessione, anche se le informazioni risiedono in taccuini separati Sincronizzazione tra dispositivi: Collegate l'app Microsoft OneNote a OneDrive per accedere alla versione più recente del vostro blocco note su tutti i dispositivi. Avere accesso a informazioni aggiornate anche quando si è in viaggio è un'importante spinta verso la mobilità

**Per saperne di più Come eliminare un blocco note di OneNote

Come usare OneNote in modo efficace per massimizzare la produttività

L'organizzazione è solo uno degli aspetti di Microsoft OneNote. Ecco alcuni strategie per prendere appunti che aiutano a sfruttare al meglio l'utilizzo di OneNote:

Strutturare le note utilizzando punti elenco, elenchi numerati o liste di controllo per rendere il contenuto scansionabile e facile da seguire

utilizzando per rendere il contenuto scansionabile e facile da seguire Utilizzare gli strumenti di disegno per abbozzare diagrammi, annotare note o creare mappe mentali. Questi strumenti sono particolarmente utili per il brainstorming e per prendere appunti a mano libera quando si utilizza un dispositivo touchscreen

per abbozzare diagrammi, annotare note o creare mappe mentali. Questi strumenti sono particolarmente utili per il brainstorming e per prendere appunti a mano libera quando si utilizza un dispositivo touchscreen Utilizzare Strumenti di IA per prendere appunti per attività come la trascrizione automatica di commenti audio o la conversione di note scritte a mano in testo ricercabile e modificabile. OneNote fa un ottimo lavoro di conversione di dettati o di input di scrittura naturale attraverso lo stilo o la punta delle dita in note digitali per le riunioni

Strumenti di IA per prendere appunti per attività come la trascrizione automatica di commenti audio o la conversione di note scritte a mano in testo ricercabile e modificabile. OneNote fa un ottimo lavoro di conversione di dettati o di input di scrittura naturale attraverso lo stilo o la punta delle dita in note digitali per le riunioni Inserite elementi multimediali , come immagini, video, registrazioni audio, ecc. per rendere le note più dinamiche e coinvolgenti. Questi elementi visivi superano i muri di testo e migliorano la memorizzazione e la comprensione del contenuto

, come immagini, video, registrazioni audio, ecc. per rendere le note più dinamiche e coinvolgenti. Questi elementi visivi superano i muri di testo e migliorano la memorizzazione e la comprensione del contenuto Condividere i quaderni con compagni, colleghi o altri studenti. Collaborate con altri utenti in tempo reale e visualizzate le modifiche su tutti i dispositivi grazie alla sincronizzazione live per un lavoro di squadra fluido e senza sforzi

con compagni, colleghi o altri studenti. con altri utenti in tempo reale e visualizzate le modifiche su tutti i dispositivi grazie alla sincronizzazione live per un lavoro di squadra fluido e senza sforzi Allegare collegamenti o pagine web, file locali o documenti cloud per aggiungere più contesto alle note. Questi collegamenti rapidi rendono più facile l'accesso alla documentazione più dettagliata associata alle note

file locali o documenti cloud per aggiungere più contesto alle note. Questi collegamenti rapidi rendono più facile l'accesso alla documentazione più dettagliata associata alle note Introdurre un ulteriore livello di sicurezza proteggendo con una password le sezioni o le pagine sensibili dei vostri quaderni per salvaguardare le informazioni riservate o le note personali

proteggendo con una password le sezioni o le pagine sensibili dei vostri quaderni per salvaguardare le informazioni riservate o le note personali Creare un nome personalizzato Modelli OneNote personalizzati per attività ricorrenti come la registrazione delle note delle riunioni, il piano dei progetti, la documentazione delle note di ricerca o la preparazione di guide di studio. I modelli di pagina semplificano il processo di annotazione e conferiscono coerenza a note diverse, con la condivisione di alcune somiglianze

Modelli OneNote personalizzati per attività ricorrenti come la registrazione delle note delle riunioni, il piano dei progetti, la documentazione delle note di ricerca o la preparazione di guide di studio. I modelli di pagina semplificano il processo di annotazione e conferiscono coerenza a note diverse, con la condivisione di alcune somiglianze Utilizzano una formattazione chiara , una struttura coerente, un linguaggio privo di gergo e una modalità ad alto contrasto per rendere le note inclusive e accessibili a tutti

, una struttura coerente, un linguaggio privo di gergo e una modalità ad alto contrasto per rendere le note inclusive e accessibili a tutti Personalizzare l'interfaccia di OneNote per adattarla alle preferenze personali o del team. Sperimentate i diversi layout, temi e barre degli strumenti per integrare i vostri flussi di lavoro e rendere più confortevole la presa di note

per adattarla alle preferenze personali o del team. Sperimentate i diversi layout, temi e barre degli strumenti per integrare i vostri flussi di lavoro e rendere più confortevole la presa di note Connessione di OneNote con altre app di Microsoft come Sharepoint, Excel, Attività di Outlook, ecc. per aggiungere funzioni. Allo stesso modo, esplorate i vari componenti aggiuntivi e le integrazioni di terze parti per espandere la funzionalità/funzione della configurazione esistente basata su OneNote

Scorciatoie e trucchi di OneNote per prendere note veloci

Ecco alcuni suggerimenti, hack e scorciatoie che vi aiuteranno a prendere note rapide e a usufruire di una maggiore produttività su OneNote:

Utilizzate gli scorciatoi da tastiera per una navigazione più rapida. Quelle comunemente utilizzate sono:

Ctrl+ Shift + M : Apre la finestra delle note rapide Ctrl+ N : Crea una nuova pagina nella sezione corrente Alt + Shift + D : Inserire la data e l'ora corrente nelle note Ctrl+ E : Aprire la funzione di ricerca

Fare clic sulla scheda delle pagine a destra per espandere o ridurre le sezioni, in modo da concentrarsi sulle note più importanti

Bloccare OneNote sullo schermo premendo Ctrl + Alt + D per prendere note mentre si eseguono altre applicazioni in primo piano

Utilizzare strumenti come Office Lens per copiare testi da immagini, perfezionare la scansione e fotografare le note scritte a mano

Categorizzare e dare priorità alle note usando i tag a sezioni o pagine specifiche per facilitare la navigazione, la ricerca rapida e il filtraggio. Alcuni scorciatoi da tastiera comuni per i tag sono:

Ctrl + 1 : Applica o rimuove il tag 'Da fare' Ctrl + 2 : Applica o rimuove il tag "Importante" Ctrl + 3 : Applica o rimuove il tag "Domanda" Ctrl + 4 : Applicare o rimuovere il tag "Ricorda per dopo" Ctrl + 5 : Applica o rimuove il tag 'Definizione'

Utilizzare il Web Clipper di OneNote per salvare rapidamente i contenuti e i collegamenti Web nel blocco note senza dover copiare e incollare i collegamenti

Limiti dell'uso di Microsoft OneNote

Sebbene OneNote sia dotato di numerose funzionalità/funzione per prendere note rapide e organizzare queste informazioni, non è privo di difetti. Di seguito sono riportati alcuni dei problemi e dei limiti più comuni che si possono incontrare quando si utilizza OneNote:

Opzioni di formattare limitate : Sebbene OneNote sia davvero versatile nell'acquisizione delle informazioni, lascia molto a desiderare sul fronte della formattazione, soprattutto se lo si confronta con controparti come Word. Sebbene questa esigenza sia il riflesso delle vostre preferenze dimetodo di annotazione preferitola mancanza di opzioni di formattazione avanzate potrebbe causare un calo dei livelli di coinvolgimento

: Sebbene OneNote sia davvero versatile nell'acquisizione delle informazioni, lascia molto a desiderare sul fronte della formattazione, soprattutto se lo si confronta con controparti come Word. Sebbene questa esigenza sia il riflesso delle vostre preferenze dimetodo di annotazione preferitola mancanza di opzioni di formattazione avanzate potrebbe causare un calo dei livelli di coinvolgimento Accesso offline limitato : OneNote richiede una connessione a Internet costante per la sincronizzazione tra i dispositivi. In assenza di una connessione a Internet, potrebbero verificarsi problemi o contrattempi durante la presa di note durante le riunioni o i viaggi

: OneNote richiede una connessione a Internet costante per la sincronizzazione tra i dispositivi. In assenza di una connessione a Internet, potrebbero verificarsi problemi o contrattempi durante la presa di note durante le riunioni o i viaggi Ripartizione gerarchica : Il formato quaderni, sezioni e pagine funziona meglio se si hanno esigenze di base. Quando si lavora a progetti complessi o su larga scala, si può notare che questo formato diventa ingombrante e opaco per la posizione delle informazioni

: Il formato quaderni, sezioni e pagine funziona meglio se si hanno esigenze di base. Quando si lavora a progetti complessi o su larga scala, si può notare che questo formato diventa ingombrante e opaco per la posizione delle informazioni Caratteristiche e funzioni di base : Anche se OneNote permette agli utenti di collaborare o creare attività, le funzionalità/funzione sono molto limitate. La differenza diventa ancora più evidente quando lo si confronta con piattaforme che possono offrire funzioni avanzate qualiStrumenti di IA per prendere nota delle riunionigestione e monitoraggio delle attività, automazione dei flussi di lavoro e altro ancora

: Anche se OneNote permette agli utenti di collaborare o creare attività, le funzionalità/funzione sono molto limitate. La differenza diventa ancora più evidente quando lo si confronta con piattaforme che possono offrire funzioni avanzate qualiStrumenti di IA per prendere nota delle riunionigestione e monitoraggio delle attività, automazione dei flussi di lavoro e altro ancora Funzione di ricerca non funzionante : Sebbene la funzione di ricerca di OneNote sia piuttosto comoda, è possibile che si verifichino alcuni errori durante il lavoro con note scritte a mano, immagini e altri contenuti multimediali. Questo limita la capacità di recuperare informazioni critiche e di rendere accessibili le informazioni

: Sebbene la funzione di ricerca di OneNote sia piuttosto comoda, è possibile che si verifichino alcuni errori durante il lavoro con note scritte a mano, immagini e altri contenuti multimediali. Questo limita la capacità di recuperare informazioni critiche e di rendere accessibili le informazioni Problemi di compatibilità : Anche se OneNote si integra perfettamente con altri strumenti di Microsoft Office, la sua interoperabilità con altre applicazioni e sistemi software di terze parti è fortemente limitata. Questo può rendere difficile la condivisione dei dati o l'integrazione con altre applicazioni specifiche del settore

: Anche se OneNote si integra perfettamente con altri strumenti di Microsoft Office, la sua interoperabilità con altre applicazioni e sistemi software di terze parti è fortemente limitata. Questo può rendere difficile la condivisione dei dati o l'integrazione con altre applicazioni specifiche del settore Opzioni di esportazione limitate : Le opzioni di esportazione limitate possono essere frustranti per gli utenti che hanno bisogno di condividere le note in formati specifici o con chi non usa OneNote. Nella migliore delle ipotesi, è possibile esportare i taccuini di OneNote come documenti PDF o Word, ma anche in questo caso è possibile che si debba fare un compromesso con l'aspetto e l'aspetto dei risultati finali

: Le opzioni di esportazione limitate possono essere frustranti per gli utenti che hanno bisogno di condividere le note in formati specifici o con chi non usa OneNote. Nella migliore delle ipotesi, è possibile esportare i taccuini di OneNote come documenti PDF o Word, ma anche in questo caso è possibile che si debba fare un compromesso con l'aspetto e l'aspetto dei risultati finali Nessuna cronologia delle versioni: La mancanza di controllo delle versioni è una delle maggiori lacune di Microsoft OneNote. OneNote non possiede strumenti integrati per controllare le versioni dei blocchi note, soprattutto quando vengono condivisi su Sharepoint. Questo può essere un grave inconveniente per una configurazione collaborativa come quella didocumentazione di progetto dove più persone modificano gli stessi quaderni contemporaneamente

