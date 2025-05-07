10 Migliori alternative all'Almanacco nel 2025

Se siete utenti di Almanac, avrete probabilmente sentito la notizia della prossima chiusura della società di software. È frustrante dover passare da una piattaforma con cui ci si trovava bene, ricostruire i processi e riorganizzare i dati.

L'intero processo di ricominciare, ricercare nuovi strumenti, testarli e integrarli nel flusso di lavoro è scoraggiante.

Tuttavia, Almanac chiuderà il 31 gennaio 2025 e il tempo a disposizione per passare a un nuovo strumento di documentazione e collaborazione e migrare tutti i dati è limitato.

Lasciate che vi aiuti. In questo post ho elencato le 10 migliori alternative ad Almanac che possono automatizzare il vostro flusso di lavoro (forse anche meglio di Almanac) in modo che il vostro team non debba affrontare alcun periodo di inattività.

Cosa cercare nelle alternative ad Almanac?

Prima di parlare di altri software, diamo una rapida occhiata alle funzionalità che dovremmo cercare in un'alternativa ad Almanac:

Flessibilità e personalizzazione

Come Almanac, una buona alternativa per la gestione della conoscenza dovrebbe consentire di strutturare i contenuti in base alle esigenze, sia per la documentazione che per i flussi di lavoro. Cercate strumenti che abbiano modelli flessibili e facilmente personalizzabili che si adattino al vostro flusso di lavoro.

Ricerca e accessibilità

Una cosa che ho sempre valorizzato di Almanac è la capacità di trovare rapidamente i contenuti. Qualsiasi alternativa ad Almanac dovrebbe fornire potenti funzioni di ricerca, in modo che tutto il team possa accedere alle informazioni cruciali senza alcun ritardo.

Funzionalità di automazione

Sebbene Almanac offra una creazione semplificata dei documenti, è preferibile un'alternativa che faccia un ulteriore passo avanti con funzionalità/funzione di IA per automatizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Cercate soluzioni integrate con l'IA in grado di organizzare automaticamente le informazioni, suggerire miglioramenti e persino generare contenuti, risparmiando tempo e lavoro richiesto nella gestione dell'area di lavoro.

Collaborazione e controllo delle versioni

Il controllo delle versioni di Almanac è impressionante, quindi è essenziale trovare un'alternativa che offra collaborazione in tempo reale, cronologie dettagliate delle versioni e la possibilità di monitorare facilmente le modifiche. In questo modo tutti i membri del team, nuovi o già esistenti, sono informati ed eliminano i silos.

Le 10 migliori alternative ad Almanac

Ecco le mie migliori alternative ad Almanac. Ho anche discusso le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi, in modo che possiate prendere una decisione informata.

1. ClickUp (migliore per l'automazione della creazione di contenuti)

usate ClickUp per creare documenti, organizzare risorse e collaborare con il vostro team in tempo reale

ClickUp è l'app che può sostituire Almanac in un batter d'occhio. Se avete bisogno di creare documenti, fare brainstorming o collaborare con il vostro team, ClickUp vi copre.

Con Documenti di ClickUp si possono facilmente creare e strutturare documenti , consentendo una navigazione agevole e una condivisione senza sforzo con il team. A differenza di Almanac, ClickUp Documenti consente di integrare i vostri documenti direttamente nei progetti in modo da poter collegare le attività o aggiornare i documenti come parte di un progetto in corso.

Inoltre, tutti i vostri file rimangono in un unico posto, rendendo estremamente comoda la gestione della vostra base di conoscenze e l'allineamento del vostro team.

creare guide e playbook aziendali con ClickUp Docs

Una delle funzionalità che aggiungo ai preferiti è ClickUp Brain /IA, il potente assistente IA. Mi aiuta a automatizzare la creazione di contenuti, organizzare le idee e riepilogare/riassumere le informazioni, facendomi risparmiare molto tempo. È particolarmente utile rispetto all'Almanacco perché non solo aiuta a creare rapidamente contenuti, ma fornisce anche approfondimenti e suggerimenti intelligenti.

Il supporto dell'IA consente di concentrarsi maggiormente sulla strategia grazie all'automazione dei processi ripetitivi, rendendolo un'alternativa estremamente efficiente per i team che desiderano accelerare il proprio flusso di lavoro.

utilizzate ClickUp Brain per semplificare le attività, ottenere suggerimenti e risolvere idee complesse ClickUp Chattare mantiene il flusso delle conversazioni senza mai abbandonare la piattaforma, rendendo la comunicazione del team fluida. A differenza di Almanac, che richiede strumenti esterni per la messaggistica, ClickUp Chattare è integrato direttamente nel flusso di lavoro. È possibile discutere progetti, condividere aggiornamenti o fare brainstorming di idee in un unico luogo, mantenendo tutto centralizzato e aumentando la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-640.png Utilizzate ClickUp Chat per una collaborazione perfetta con il vostro team /$$$img/

assicuratevi una discussione fluida e veloce con il vostro team grazie a ClickUp Chat ClickUp Vista Bacheca aiuta a visualizzare i flussi di lavoro suddividendo le attività in colonne chiare, consentendo di monitorare lo stato e di gestire i progetti in modo efficiente. A differenza di Almanac, che si concentra maggiormente sulla gestione dei documenti, la visualizzazione Kanban di ClickUp consente di visualizzare esattamente la posizione di ciascuna attività nel flusso di lavoro, dall'inizio alla fine.

rendere le attività visivamente accattivanti con ClickUp Kanban View_

Se preferite un approccio più strutturato alle idee, Mappe mentali di ClickUp sono geniali per suddividere concetti complessi in passaggi gestibili. Questa funzionalità/funzione permette di **organizzare visivamente i propri pensieri, mappare piani dettagliati o fare un brainstorming di idee

Le mappe mentali sono un ottimo modo per suddividere anche i progetti più complicati in attività fattibili e digeribili. Aiutano voi e il vostro team a rimanere allineati e organizzati durante tutto il processo.

semplificare idee complesse con ClickUp MindMaps

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Spazi ClickUp : Organizza i documenti e le risorse in modo centralizzato e strutturato

tutti i documenti e le risorse in un unico luogo per un accesso rapido con ClickUp Spaces_ Obiettivi ClickUp Notion è un'app potente per gestire progetti, prendere note e monitorare attività, il tutto mantenendo l'organizzazione. È possibile creare basi di dati personalizzati per adattarsi al proprio flusso di lavoro, incorporare documenti, e collaborare con gli altri in tempo reale.

Non è solo per il lavoro: si può usare anche per pianificare obiettivi e viaggi personali o anche per monitorare le abitudini. Sia che si lavori da soli o in team, Notion aiuta a snellire i progetti e i flussi di lavoro con funzionalità/funzioni come i blocchi sincronizzati, i modelli personalizzati e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Creazione di database personalizzabili per il monitoraggio di progetti e persone

Integrazione con strumenti di terze parti come Google Drive e Slack per gestire tutte le informazioni in un unico posto

Creazione di integrazioni personalizzate e automazione grazie all'accesso alle API

Visualizzazione di attività flessibili, come schede Kanban, calendari ed elenchi

Limiti di Notion

Funzioni offline limitate, che lo rendono meno affidabile quando l'accesso a Internet non è disponibile

Prezzi di Notion

Free: 0 dollari

0 dollari Plus: $12/utente/mese

$12/utente/mese Business: $18/utente/mese

$18/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

3. Nuclino (Il migliore per il brainstorming visivo)

via Nuclino Nuclino è molto simile a Notion. Può essere utilizzato per la condivisione delle conoscenze, la collaborazione sui documenti e il project management.

È possibile strutturare i progetti utilizzando viste Bacheca per la gestione delle attività in stile Kanban, viste Elenco per la documentazione organizzata e viste Grafico per mappare visivamente le connessioni tra i diversi elementi del progetto.

Ogni attività o documento all'interno di Nuclino è altamente collaborativo, consentendo ai membri del team di modificare, lasciare commenti e assegnare compiti, il tutto in tempo reale.

Uno degli aspetti che aggiungo ai preferiti è la ricerca istantanea, che mi permette di trovare qualsiasi documento o attività in pochi secondi, anche in un progetto di grandi dimensioni. Inoltre, il canvas infinito è ottimo per il brainstorming visivo, consentendo al mio team di creare diagrammi e diagrammi di flusso che rendono le idee complesse più facili da capire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Esplorate visivamente le conoscenze e le connessioni del team con la vista Team

Utilizza la tela infinita per una collaborazione senza soluzione di continuità, consentendo lavagne e diagrammi

Consente la collaborazione in tempo reale del team grazie alla ricerca istantanea e agli scorciatoi da tastiera

Integrazione con strumenti come Slack, l'area di lavoro di Google e i servizi Microsoft per una maggiore efficienza

Limiti di Nuclino

Difficoltà a gestire documenti o database molto grandi e complessi, che possono rallentare le prestazioni o causare difficoltà di scalabilità

Prezzi di Nuclino

**Gratis

Starter: $8/utente/mese

$8/utente/mese Business: $12/utente/mese

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

Non ci sono abbastanza recensioni disponibili Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

Leggi di più: Il miglior software wiki aziendale interno

4. Documenti Google (il migliore per la creazione di contenuti e il monitoraggio della cronologia delle versioni)

via google Docs Quando si tratta di trovare una buona alternativa all'Almanacco, per me Documenti Google è una scelta obbligata. È semplice, pulito e lavora senza problemi. Una cosa che apprezzo molto è il salvataggio automatico in tempo reale: non c'è il panico di perdere il lavoro.

Un'altra funzionalità/funzione utile? La possibilità di tracciare le modifiche apportate al documento nel corso del tempo. È come avere una cronologia di revisione integrata di ogni modifica apportata, che mi rende più facile tornare a una bozza precedente. Quindi, se siete alla ricerca di un'opzione affidabile e facile da usare, Documenti Google può essere un'ottima opzione.

Le migliori funzionalità/funzione dei Documenti Google

Esportazione di documenti importanti in diversi formati, tra cui PDF e Word, per la condivisione e la pubblicazione

Prova la digitazione vocale, che può essere un enorme risparmio di tempo quando devi dettare i contenuti invece di digitarli manualmente

Accedere a Documenti Google su qualsiasi dispositivo con accesso a Internet, per lavorare facilmente ai propri documenti ovunque ci si trovi

Continuare a modificare anche quando non si è connessi a Internet grazie alla modalità offline

Limiti di Google Documenti

Google Documenti non dispone di strumenti avanzati per la progettazione e la formattazione, il che lo rende meno adatto a documenti complessi o a progetti di grande impatto

Prezzi dei documenti Google

Business Starter: $6/utente/mese

$6/utente/mese Business Standard: $12/utente/mese

$12/utente/mese Business Plus: $18/utente/mese

$18/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Documenti Google valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (100 recensioni)

4,6/5 (100 recensioni) Capterra: 4.7/5 (25.000+ recensioni)

**Leggi di più Le migliori alternative ai documenti Google

5. Obsidian (migliore per la scrittura mirata)

via {\an8}Ossidiana Obsidian agisce come una mappa della conoscenza in cui ogni nota può collegarsi alle altre. La sua struttura gerarchica e la capacità di collegare le note lo rendono ideale per organizzare e connettere le informazioni.

I team possono creare una base di conoscenza centrale in Obsidian per creare e collegare pagine su vari argomenti, garantendo un facile accesso e collaborazione. Se voi e il vostro team desiderate mantenere una documentazione approfondita e strutturata, Obsidian offre un ambiente rinfrescante e privo di distrazioni.

Un'altra funzionalità/funzione che adoro è l'editor di Markdown: è così pulito e semplice. Non ci sono distrazioni, ma solo concentrazione sulla scrittura. Inoltre, posso formattare facilmente i miei documenti senza tutto il disordine che si trova in altre app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Permette di formattare facilmente mantenendo l'attenzione sul contenuto grazie alla funzionalità di presa di note basata su Markdown

Mappare visivamente le note e le idee in uno spazio infinito per il brainstorming e l'organizzazione delle idee con la funzionalità/funzione Canvas

Salvare le note direttamente sul dispositivo per garantire la privacy e l'accesso offline con l'opzione di spazio di archiviazione locale

Creare una rete visiva di note collegate con la visualizzazione Grafico, che facilita la visualizzazione delle connessioni tra le idee

Limiti di Obsidian

Obsidian ha una curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti che non hanno familiarità con il markdown o con le sue funzionalità più avanzate

Prezzi di Obsidian

Uso personale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Uso commerciale: $50/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Obsidian

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

Non ci sono abbastanza recensioni disponibili G2: Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

6. Document360 (il migliore per la gestione delle basi di conoscenza)

via Documento360 Document360 è una piattaforma di knowledge base che offre una soluzione completa per la creazione, la gestione e la condivisione delle informazioni all'interno delle organizzazioni. È possibile personalizzarla per adattarla alle esigenze della propria azienda. Volete una sezione specifica per le FAQ? Nessun problema. Avete bisogno di collaborare a un documento? Document360 è la soluzione che fa per voi.

Una funzionalità/funzione che mi ha particolarmente colpito è l'editor avanzato What You See Is What You Get (WYSIWYG). Permette di formattare testi, immagini e video senza soluzione di continuità, rendendo la documentazione visivamente accattivante e facile da capire.

Un altro punto di forza è la ricca analisi. Questa funzionalità/funzione fornisce informazioni su le prestazioni del contenuto, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati per migliorare la vostra documentazione. Che siate scrittori tecnici o titolari di un prodotto, Document360 vi assicura che la vostra documentazione base di conoscenza interna è completa e facile da usare.

Le migliori funzionalità di Document360

Monitoraggio di ogni modifica apportata agli articoli e facile ritorno alle versioni precedenti quando necessario

Trovare rapidamente articoli o documenti specifici grazie alla funzione di ricerca avanzata

Personalizzazione completa della base di conoscenze con l'aspetto e l'atmosfera della vostra azienda grazie alle opzioni di branding personalizzabili

Creare e gestire contenuti in diverse lingue grazie al supporto multilingue

Limiti di Document360

I prezzi di Document360 possono diventare costosi per i team più piccoli o per le startup che scalano la loro base di conoscenze

Prezzi di Document360

Free: $0

$0 Professionale: $249/progetto/mese

$249/progetto/mese Business: $399/progetto/mese

$399/progetto/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

4.7/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

7. Slite (il migliore per creare un database centralizzato)

via Slite Slite è uno strumento di gestione della conoscenza progettato per team di grandi dimensioni. È come un hub centrale in cui è possibile archiviare tutte le informazioni del team, collaborare su documenti e persino gestire progetti leggeri.

Ciò che trovo davvero interessante di Slite è che va oltre la semplice digitazione delle note: offre molti modi per esprimere le proprie idee. Posso segnalare concetti e incorporare video per comunicare le idee.

Una delle mie funzionalità preferite per risparmiare tempo è l'assistente IA di Slite. È una novità per la scrittura: se devo correggere la grammatica, semplificare il mio linguaggio o persino tradurre un contenuto in un'altra lingua, gestisce l'attività senza sforzo.

E se siete costretti a scrivere le stesse note per le riunioni ogni settimana, Slite crea automaticamente documenti ricorrenti, fornendovi promemoria per aggiornare l'agenda invece di ricominciare da zero ogni volta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slite

Semplifica la scrittura con le opzioni di formattazione e stile integrate

Ordina e filtra i documenti per facilitare la navigazione

Generazione automatica di documenti ricorrenti come note e programmi per le riunioni

Monitoraggio di chi legge e cerca documenti specifici, per garantire che gli aggiornamenti importanti arrivino alle persone giuste

Limiti di Slite

Offre poche opzioni di personalizzazione per i modelli di documento, il che potrebbe non soddisfare le esigenze dei team che cercano flussi di lavoro altamente personalizzati

Prezzi di Slite

Standard: 10 dollari/utente/mese

10 dollari/utente/mese Premium: $15/utente/mese

$15/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Slite valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

**Leggi tutto Come creare un wiki aziendale

8. Evernote (il migliore per organizzare attività e idee)

via Evernote Evernote è una popolare app di documentazione che aiuta a organizzare idee e informazioni in un unico posto. Le sue funzionalità/funzione IA aiutano ad automatizzare le attività, come l'organizzazione delle note e il suggerimento di contenuti in base a ciò a cui sto lavorando.

Una delle mie funzionalità preferite è la scansione dei documenti, che mi permette di digitalizzare rapidamente i documenti fisici, trasformandoli in note ricercabili, il che è una salvezza per rimanere liberi dalla carta.

Evernote è anche un ottimo strumento di collaborazione: che si tratti di condividere le note con un collega o di lavorare insieme in tempo reale su un progetto, Evernote garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Suggerimenti per le note e organizzazione dei contenuti basati sull'IA per un flusso di lavoro più snello

Trasforma i documenti fisici in note digitali ricercabili grazie alla facile scansione dei documenti

Clip di pagine web e articoli per salvare dati preziosi con Evernote Web Clipper

Trovare le note in base a parole chiave, tag o anche testi all'interno di immagini con funzioni di ricerca avanzate

Limiti di Evernote

Per le funzionalità/funzione che offre, Evernote è un po' costoso

Prezzi di Evernote

Evernote Basic: $0/mese

$0/mese Evernote Personal: $14,99/mese

$14,99/mese Evernote Teams: $24,99/mese

Valutazioni e recensioni su Evernote

G2: 4.4/5 (oltre 2000 recensioni)

4.4/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (8000+ recensioni)

9. Coda (il migliore per la gestione di dati complessi)

via {\an8}Coda Slab è un ottimo strumento per la costruzione di una base di conoscenza che privilegia la chiarezza e la struttura. Ciò che trovo davvero utile è la sua enfasi sulla formattazione pulita, che assicura che tutto sia facile da leggere e da navigare. Questo è particolarmente utile per i team che gestiscono molta documentazione interna.

La funzionalità/funzione di Slab è la capacità di organizzare i contenuti con gli 'Argomenti' per un accesso rapido, in modo da poter trovare rapidamente le informazioni giuste.

Le migliori funzionalità/funzione di Slab

Creare una base di conoscenza dettagliata per i team interni e i clienti

Filtrare i risultati in base ad argomenti o categorie specifiche, per garantire risultati di ricerca più precisi e pertinenti

Organizzare i contenuti in gruppi con autorizzazioni personalizzate e sotto-argomenti

Aggiunta di riferimenti a utenti, post e strumenti direttamente all'interno dei contenuti per un maggiore contesto

Limiti di Slab

Le sue funzionalità/funzione potrebbero essere troppo focalizzate sulla documentazione, il che potrebbe lasciare ai team la necessità di strumenti aggiuntivi per il project management avanzato o per le attività

Prezzi di Slab

**Gratis

Startup: $8/utente/mese

$8/utente/mese Business: $15/utente/mese

$15/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Slab valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (280 recensioni)

4.6/5 (280 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

ClickUp: La migliore alternativa all'almanacco

Quando cercate l'alternativa perfetta ad Almanac, evitate di distrarvi dalle funzioni principali della documentazione interna e dei wiki. Cercate invece uno strumento che vi permetta di creare documenti collaborativi e vivi, integrati nei vostri flussi di lavoro.

Come alternativa ad Almanac, ClickUp offre maggiore flessibilità e controllo sui processi di gestione della conoscenza. Consente al team di gestire e monitorare le attività in modo efficiente, rimanendo allineati con obiettivi più ampi.

Se avete bisogno di snellire i flussi di lavoro o di migliorare la collaborazione, ClickUp offre una soluzione completa all-in-one. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!