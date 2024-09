Come sviluppare un piano di comunicazione esterna

Avete mai giocato a "Telefono" o "Sussurri cinesi"? Quando un messaggio viene passato da una persona all'altra e poi a un'altra ancora, può confondersi fino a diventare irriconoscibile.

Per un gioco, questo è divertente. Per un'azienda, non tanto.

Non importa quanto sia stellare il vostro prodotto o servizio, il vostro esito positivo dipende da quanto bene lo comunicate al mondo.

I vostri clienti si aspettano una voce e un messaggio del marchio coerenti su tutte le piattaforme, nonché un'assistenza efficiente ed empatica per le loro query e i loro reclami.

Da fare: "Il vostro marchio è un marchio di qualità" 98% dei personalizzati pensa che sia essenziale per un'azienda comunicare efficacemente con loro? Quindi, se non avete una strategia di comunicazione esterna, è il momento di iniziare.

In questo post esploreremo la comunicazione esterna e come implementare una strategia competente per la vostra azienda.

Che cos'è la comunicazione esterna?

Si riferisce a qualsiasi scambio di informazioni tra un'azienda e i suoi stakeholder esterni, come clienti, fornitori, investitori, agenzie governative e media.

La comunicazione esterna mira a costruire la reputazione di un marchio e a creare messaggi che risuonino con il pubblico giusto al momento giusto.

Comunicazione interna vs. comunicazione esterna

La differenza principale tra comunicazione interna ed esterna è che quest'ultima ha come traguardo individui o entità esterne all'azienda. Al contrario, la comunicazione interna si concentra sullo scambio di informazioni all'interno dell'azienda.

Tuttavia, costruire un forte allineamento interno tra i dipendenti e la leadership è essenziale per un esito positivo della comunicazione esterna. Ciò richiede una comunicazione interna cancellata e strutturata, che tenga tutti informati e promuova prospettive diverse.

Ad esempio, se l'obiettivo è migliorare la coerenza tra i contenuti promozionali e il servizio clienti, è necessario un brainstorming interno su come i team del marketing e del supporto clienti possano lavorare insieme in modo migliore .

Idealmente dovrebbero comunicare regolarmente per allinearsi sul tono del marchio, sulle aspettative dei clienti e sulle strategie di messaggistica. Questo assicura che i due team offrano un'esperienza coesa, rafforzando gli stessi valori e le stesse promesse lungo tutto il percorso del cliente.

La comunicazione esterna presenta diversi vantaggi. Tra questi vi sono:

Creare consapevolezza e visibilità per la vostra produttività o i vostri servizi

Creare una rete più solida con partner aziendali e investitori

Rafforzare la gestione delle crisi mantenendo un dialogo aperto e onesto

Espandere la portata del mercato attraverso messaggi e posizioni strategiche

Stabilire un maggiore senso di appartenenza alla comunità attraverso un'informazione tempestiva e pertinentecomunicazione con il cliente* Facilitare il miglioramento delle relazioni con i fornitori cancellando comunicazione con le parti interessate su esigenze e aspettative

Un esempio di comunicazione esterna è la condivisione da parte dell'azienda di un comunicato stampa sul lancio di un nuovo prodotto. In questo modo si informano i media e il pubblico in generale sulla vostra ultima offerta e si aprono strade per nuove vendite o sottoscrizioni e potenziali partnership con il marchio.

Tipi di comunicazione esterna

La comunicazione esterna si presenta in molte forme e moduli. Le categorie principali sono:

1. Media sociali

Sfruttando piattaforme come Facebook, Instagram, X.com o LinkedIn, potete coinvolgere attivamente il vostro pubblico condividendo informazioni cruciali sui vostri prodotti o servizi, sulle attività di marketing e sugli aggiornamenti aziendali.

È anche un'ottima opportunità per una comunicazione bidirezionale, in quanto potete rispondere a qualsiasi domanda o reclamo dei vostri clienti sulle piattaforme dei social media e persino impegnarvi in una conversazione online spensierata.

Gestite la vostra comunicazione sui social media in modo intelligente con la guida Modello di campagna sui social media di ClickUp . Consente di pianificare, organizzare e programmare in modo efficiente i post sui social media, contribuendo a migliorare la presenza e l'influenza online della vostra azienda.

Modello di campagna per i social media di ClickUp

Utilizzate il modello per le seguenti attività:

Monitoraggio dello stato della campagna con stati come Approvato, Annullato, In corso, Necessita di approvazione e Necessita di input

Accedere a visualizzazioni personalizzate, tra cui Schedule, Posts, DACI e Campaigns, per mantenere tutto organizzato e accessibile

Migliorare la collaborazione nelle campagne con la registrazione delle schermate, la modifica collaborativa, l'automazione, l'IA e altro ancora

2. Marketing digitale

Dato che la maggior parte del mondo opera online, le tecniche di marketing digitale come la SEO, la pubblicità PPC, il marketing dei contenuti e il marketing digitale sono sempre più diffuse Campagne CRM sono fondamentali per raggiungere i gruppi di consumatori a cui ci si vuole rivolgere.

Per esempio, è possibile eseguire una serie di annunci a pagamento su Facebook per promuovere i vostri utensili da cucina ecologici e raggiungere i clienti che cercano questi prodotti.

Utilizzate ClickUp Brain l'assistente di scrittura di ClickUp AI per generare idee di contenuto e personas di pubblico, tradurre contenuti in lingue locali per campagne regionali e creare testi pubblicitari accattivanti.

Ad esempio, ecco come ClickUp Brain ha creato una buyer persona per un produttore di stoviglie ecologiche di Philadelphia:

Utilizzate ClickUp Brain per generare buyer personas per la vostra azienda e creare strategie di marketing pertinenti

$$$$a: L'email marketing è anche un modo efficace per coltivare i clienti e informarli sul lancio di nuovi prodotti e sulle promozioni. L'utilizzo di test A/B nelle campagne email aiuta a ottimizzare gli argomenti, i contenuti e i tempi di invio per aumentare i tassi di apertura e le conversioni.

3. Contenuto del sito web

Il vostro sito web è spesso il primo punto di contatto con la vostra azienda, quindi è fondamentale mantenere i contenuti aggiornati e coinvolgenti.

Includete dettagli importanti sulle vostre offerte e contenuti di interesse per i visitatori, come dimostrazioni interattive dei prodotti o approfondimenti sul dietro le quinte del vostro processo di innovazione.

Il Modello di gestione dei contenuti di ClickUp aiuta a definire un flusso di lavoro end-to-end per l'aggiornamento del sito web. Con questo modello è possibile organizzare diversi tipi di attività di scrittura del sito web, dall'accettazione delle richieste di contenuto alla pianificazione dell'intera mappa del sito su lavagne online, fino al mantenimento di un calendario editoriale.

Modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Il modello offre anche la possibilità di misurare le prestazioni rispetto agli obiettivi, in modo da poter adeguare di conseguenza le strategie di comunicazione aziendale esterna.

Create un elenco dei contenuti richiesti, come post per il blog, immagini, video, podcast, ecc. e assegnate le responsabilità ai membri del team interessati utilizzando il modello Attività di ClickUp . Facilita il monitoraggio dello stato con campi personalizzati e tag, come priorità, data di scadenza, dipendenza, ecc. È anche possibile utilizzare Vista Gantt di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento su una timeline visiva e stabilire le scadenze per il caricamento, l'aggiornamento o la rimozione dei contenuti dal sito web.

4. Relazioni pubbliche

Cancellato Obiettivi PR sono fondamentali per diffondere annunci importanti al pubblico giusto e per salvaguardare la reputazione del vostro marchio.

Un comunicato stampa o una conferenza ben programmati possono far sì che i media si occupino degli ultimi aggiornamenti dell'azienda e diffondano la notizia. Le PR sono importanti anche durante le crisi, in quanto consentono di controllare la narrazione e di aumentare la credibilità dell'azienda presso gli stakeholder e il pubblico in generale

Ad esempio, durante il ritiro di un prodotto, una strategia di PR ben eseguita può aiutarvi ad affrontare rapidamente il problema, a rassicurare i clienti con una comunicazione chiara e a mostrare la vostra responsabilità, preservando la fiducia e riducendo al minimo i danni alla reputazione del vostro marchio. Modello di campagna PR di ClickUp vi fornisce tutto il necessario per gestire una strategia di PR di esito positivo. È possibile monitorare i dettagli più dettagliati utilizzando funzionalità/funzione quali:

Stati personalizzati per monitorare lo stato della campagna

Campi personalizzati per categorizzare i contatti con i media e i dettagli delle attività di outreach

Viste Gantt Chart per visualizzare le sequenze di tempo

Modello di campagna PR di ClickUp

Il quadro completo e completamente personalizzabile aiuta a risparmiare tempo e risorse mentre si costruisce una strategia aziendale su misura per le vostre esigenze e i vostri oggetti. ClickUp Dashboard forniscono una panoramica visiva delle prestazioni delle campagne, dei KPI di marketing, dello stato di salute dei progetti e dei carichi di lavoro dei team, grazie a grafici e diagrammi, fornendo le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui dati.

💡Pro Tip: Modelli di piani di marketing vi permettono di gestire la vostra messaggistica e di garantire che le vostre notizie arrivino al pubblico giusto, mantenendo intatta la vostra reputazione aziendale. Integrate i cicli di feedback dei clienti nel vostro piano di marketing per perfezionare la messaggistica sulla base di informazioni in tempo reale.

5. Eventi pubblici

Gli eventi sono un ottimo modo per entrare in contatto con colleghi del settore, partner aziendali e potenziali client.

Oltre a promuovere la vostra azienda come leader del settore e a mostrare le vostre offerte a un pubblico selezionato, potete anche imparare dagli altri partecipanti all'evento e ottenere informazioni sulle tendenze attuali del mercato. Il software di gestione degli eventi di ClickUp aiuta a ottimizzare il piano e l'esecuzione degli eventi. Grazie alle sue funzionalità/funzione intuitive, è possibile trasformare il modo di organizzare, promuovere e collaborare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-123.png Immagine del dashboard di ClickUp per la gestione degli eventi /$$$img/

Pianificate gli eventi, delegate le responsabilità e collaborate con il vostro team utilizzando il software di gestione eventi di ClickUp

Il Visualizzazione del calendario in ClickUp consente di progettare una chiara Sequenza degli eventi, di assegnare facilmente le responsabilità e di lavorare a stretto contatto con i team interni e i fornitori. Il vantaggio aggiuntivo della sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar assicura che tutte le riunioni siano gestite senza sforzo in un unico luogo.

State pianificando un grande evento?

Suddividetelo elencando ogni attività, assegnando date di inizio e di scadenza e sfruttando il monitoraggio automatico del tempo globale per calcolare le ore fatturabili

Stabilite aspettative di consegna chiare con stime di tempo, assicurando un flusso di lavoro fluido dall'inizio alla fine

Stabilire un ordine strutturato delle operazioni con le dipendenze delle attività, assicurando che ogni membro del team conosca il proprio ruolo

Definire le priorità delle attività e creare liste di controllo per garantire che nessun dettaglio venga trascurato, soprattutto il giorno dell'evento

Il meglio è che potete ottimizzare il piano dell'evento con Modello di marketing per eventi di ClickUp . Questo potente strumento offre un quadro strutturato e ripetibile, aiutandovi a rimanere organizzati, ispirandovi a strategie innovative e assicurandovi che nessun dettaglio cruciale venga tralasciato.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.18.38-AM.png Modello di marketing per eventi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140176532&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come può essere utilizzato il modello:

Collaborare con il proprio team per stabilire obiettivi e finalità

Creare un elenco di potenziali membri del pubblico e le loro informazioni di contatto

Monitorare le attività di follower e assicurarsi che non venga tralasciato nulla, utilizzando i seguenti strumentiAttività cardine in ClickUp È possibile utilizzare anche Automazioni di ClickUp per inviare promemoria automatizzati sugli eventi e programmare post sui social media con dettagli sulla sede e sul programma dei prossimi eventi.

6. Partenariati/collaborazioni

La collaborazione con influencer o altre aziende attraverso endorsement o campagne di branding congiunte può aiutarvi a raggiungere nuovo pubblico e a trarre vantaggio dalla credibilità reciproca

La partnership di Red Bull con eventi sportivi estremi ne è un esempio, in quanto si sposa perfettamente con la sua immagine di energia, avventura e superamento dei limiti. Queste partnership contribuiscono a rafforzare il messaggio di stile di vita avventuroso e ad alta energia di Red Bull.

Sviluppare una strategia di comunicazione esterna

Sapere come affrontare le comunicazioni esterne è fondamentale per un esito positivo strategia di comunicazione di marketing . Ecco come iniziare.

1. Ricercate il vostro pubblico

Iniziate a definire i pubblici esterni con cui desiderate entrare in contatto, come investitori, clienti, media o fornitori partner. Quindi, ricercate ogni tipo di pubblico per ottenere informazioni basate su quanto segue, per aiutarvi a segmentarlo ulteriormente.

Per istanza:

Dati aziendali (settore, dimensioni dell'azienda, fase di crescita)

Dati demografici (età, ruolo, dimensioni dell'azienda)

Punti dolenti comuni (budget limitato, dati frammentati, mancanza di tempo)

Comportamenti di acquisto (orientati alla ricerca, attenti al budget, valore della qualità rispetto al prezzo)

Se siete un'azienda di software B2B, uno dei vostri pubblici esterni potrebbe includere i responsabili IT di aziende di medie dimensioni.

Attraverso la creazione di una persona, potreste scoprire che essi danno la priorità all'economicità e alle capacità di integrazione quando scelgono le soluzioni software: un punto critico che deve essere preso in considerazione nel vostro piano di comunicazione esterna.

2. Impostare obiettivi SMART per ogni pubblico

Avere obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e tempestivi (SMART) per ogni segmento di pubblico è importante per sviluppare traguardi mirati che rispondano alle loro esigenze uniche.

Per i media, un obiettivo SMART potrebbe essere: "Assicurarsi la copertura di tre pubblicazioni leader del settore entro il prossimo trimestre inviando comunicati stampa mirati e organizzando interviste con i portavoce chiave dell'azienda"

Con Obiettivi di ClickUp è possibile definire obiettivi chiari e specifici, perfezionando la strategia di definizione degli obiettivi con traguardi quantificabili e misurabili. Per gli investitori, un obiettivo SMART potrebbe essere: "Aumentare i tassi di apertura delle newsletter trimestrali per gli investitori del 15% entro i prossimi sei mesi"

Utilizzate la funzionalità Funzione per impostare metriche di esito positivo precise, come numeri, percentuali o valute. È possibile collegare attività o elenchi a un obiettivo sulla piattaforma, che traccerà automaticamente i vostri stati man mano che li completate.

Utilizzate diversi tipi di obiettivi come vero/falso, attività cardine, e altri ancora per verificare periodicamente il proprio stato con ClickUp Obiettivi

Ad esempio, collegando tutte le attività di uno sprint a un singolo obiettivo, è possibile monitorare facilmente lo stato generale in tempo reale.

Tenete tutto organizzato con cartelle facili da usare, assegnate date di scadenza agli obiettivi e alle attività secondarie e gestite l'accesso impostando più titolari e controllando le autorizzazioni. Il software di project management per il marketing di ClickUp può aiutarvi a trasformare le vostre roadmap di marketing di alto livello in flussi di lavoro quotidiani e attuabili.

L'integrazione di documenti strategici, sessioni di brainstorming e calendari di lancio nelle operazioni quotidiane del vostro team vi permette di rimanere agili e di rispondere rapidamente alle esigenze di ogni pubblico.

Tracciate e analizzate lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi di marketing con il software di project management di ClickUp Marketing Documenti di ClickUp in particolare, permette ai membri del team di rimanere informati e concentrati dal brainstorming iniziale al lancio della campagna.

Che si tratti di segmentare gli elenchi di contatti in base al tipo di pubblico, di gestire le informazioni di contatto con i media o di organizzare le idee per i lanci aziendali, Documenti consente di organizzare tutto in un unico posto.

Utilizzate ClickUp Teams per il brainstorming e la collaborazione in tempo reale con il vostro team

La collaborazione in tempo reale consente di taggare i membri del team, assegnare attività e trasformare i testi in elementi d'azione tracciabili, assicurando che nessuna idea o attività venga trascurata.

3. Scegliete i canali giusti per ogni pubblico

I diversi canali di comunicazione offrono vantaggi unici. Per istanza, mentre i social media sono ideali per la condivisione di contenuti interattivi e per creare un'atmosfera di entusiasmo per i nuovi lanci, i webinar offrono un modo più personalizzato per coinvolgere i clienti in tempo reale.

Quando si sceglie il canale migliore per la comunicazione esterna, considerate fattori come il budget disponibile, le preferenze del pubblico e l'urgenza del messaggio.

Ad esempio, un'email è più d'impatto per l'annuncio di vendite commerciali imminenti, mentre l'SMS è uno dei canali di comunicazione più urgenti migliori alternative alle email per le comunicazioni più sensibili ai tempi.

Se si utilizza l'email principalmente per le comunicazioni esterne, è possibile inviare e ricevere email direttamente all'interno della piattaforma tramite Il software di project management per le email di ClickUp eliminando la necessità di passare da una scheda all'altra o da uno strumento all'altro.

Che si tratti di una risposta rapida o di un aggiornamento dettagliato, è possibile allegare facilmente documenti, moduli o Clip alle email.

Invia messaggi e risposte esterne direttamente dal software di project management per le email di ClickUp

È possibile automatizzare email e attività utilizzando trigger basati su regole per campi personalizzati, invio di moduli e aggiornamenti delle attività, garantendo una comunicazione tempestiva con il pubblico.

La vostra finestra In arrivo diventa un hub per i progetti, consentendovi di creare e commentare le attività dalle notifiche email, di impostare le scadenze aggiungendo date di inizio e fine, di collegare le email alle attività per creare un contesto e di impostare l'automazione per le newsletter, le campagne drip e l'inoltro delle email.

In questo modo è possibile gestire l'email outreach insieme ad altri canali di marketing, garantendo una strategia coordinata.

4. Redazione di un manuale di comunicazione

Questo è il documento di riferimento con tutti i dettagli sugli obiettivi, i canali e il tono di voce (ToV) per ogni pubblico esterno con cui lavorate.

Dovrebbe includere linee guida editoriali, pilastri di contenuto, un programma di contenuti per le PR e i messaggi principali del marchio, fornendo al team tutto ciò di cui ha bisogno per comunicare sempre nel modo giusto.

Se siete un'azienda di tecnologia di consumo, per istanza, il playbook potrebbe includere istruzioni su come gestire le richieste dei media, con messaggi chiave pre-approvati sulle funzionalità/funzione dei prodotti, sulla cultura aziendale e sulle iniziative di sostenibilità.

5. Costruire una tabella di marcia per l'esecuzione dei lavori richiesti

Un solido piano di comunicazione esterna vi mantiene in carreggiata, garantendo la chiarezza dei messaggi, la comprensione del pubblico e l'allineamento degli obiettivi.

La cosa migliore è che non dovete reinventare la ruota. Al contrario, potete utilizzare modelli di piano di comunicazione che in genere comprendono elementi come obiettivi, parti interessate, fasi, attività, scadenze e messaggi chiave.

Assicuratevi di aggiornare continuamente il piano in base alle nuove intuizioni e ai feedback ricevuti per rimanere pertinenti e in linea con i traguardi.

Ad esempio, il Modello di piano di comunicazione ClickUp aiuta a stabilire una gerarchia di stakeholder e a definire le modalità di condivisione delle informazioni in modo efficiente. È possibile sviluppare la strategia di comunicazione del progetto con i client, assegnare ruoli personalizzati, gestire l'accesso e le autorizzazioni e decidere cosa deve rimanere pubblico o privato.

Modello di Piano di comunicazione di ClickUp

Inoltre, è possibile creare un flusso di lavoro per la comunicazione personalizzato per le proprie esigenze con diverse viste, come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario, e utilizzare le date di scadenza delle attività, i commenti, l'automazione e altro ancora per ottimizzare la pianificazione della comunicazione.

Allo stesso modo, l'elemento Modello di campagna di comunicazione di ClickUp vi aiuta a comunicare efficacemente con gli stakeholder e fornisce al vostro team i messaggi giusti durante una campagna, che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o di un'iniziativa interna.

Ecco cosa offre:

Monitoraggio dello stato della campagna mediante l'assegnazione di attività con stati personalizzabili

Organizzazione e aggiunta di attributi chiave per visualizzare facilmente le varie fasi della campagna

Miglioramento del monitoraggio della campagna con reazioni ai commenti, promemoria automatici, assegnatari multipli e priorità delle attività

Modello di campagna di comunicazione ClickUp

Il modello aiuta nella pianificazione e nell'esecuzione end-to-end delle campagne, dal brainstorming iniziale e l'impostazione degli obiettivi alla selezione dei canali di comunicazione e alla garanzia che il tono di voce rimanga coerente su tutte le piattaforme.

4 consigli per migliorare il vostro branding e le vostre comunicazioni esterne

Le comunicazioni esterne sono fondamentali per la percezione che il pubblico ha della vostra azienda. Che si tratti di un comunicato stampa o di un post su Facebook, ogni comunicazione contribuisce alla percezione che il pubblico ha di voi kPI di brand awareness è così importante.

Ecco come Da fare nel modo giusto:

Tra le prime cose a cui dare priorità c'è la coerenza, in modo che tutte le comunicazioni esterne attraverso le piattaforme contribuiscano a rafforzare un'unica identità del marchio che rimanga in cima alla mente del vostro traguardo

Mantenere la propria presenza online, comprese le informazioni condivise sui canali di comunicazione esterni e le risposte pronte nelle interazioni con i clienti, è fondamentale

Le raccomandazioni di supporti fidati della vostra azienda, siano essi leader di settore, influencer o anche acquirenti soddisfatti, hanno un peso maggiore agli occhi del pubblico rispetto agli annunci a pagamento

La collaborazione con influencer noti vi aiuta anche a usufruire di un nuovo pubblico attraverso i loro follower e a costruire un coinvolgimento diretto con loro

**Per saperne di più Programmi di fidelizzazione dei clienti: Costruire un marchio duraturo con questa strategia di marketing organico

Esempi di aziende che fanno bene la comunicazione esterna

Quando progettate il vostro piano di comunicazione esterna, ispiratevi alle aziende che già lo fanno bene. Ecco alcuni esempi.

1. Patagonia

È un marchio di outdoor noto per il suo commit alla trasparenza e alla gestione ambientale. Ogni anno, Patagonia condivide una relazione annuale che illustra lo stato di avanzamento, le iniziative, le sfide e le opportunità e accoglie i contributi del pubblico attraverso il suo blog e i canali dei social media.

2. Ben e Jerry's Ben e Jerry's un popolare marchio di gelati, è sempre stato un forte sostenitore della giustizia sociale. Il suo sito web illustra chiaramente le numerose cause che supporta e la pagina di ogni prodotto include una sezione "approvvigionamento basato sui valori" che illustra il packaging a base vegetale e l'impegno per il commercio equo e solidale.

3. Netflix

Lo streamer OTT personalizza continuamente le sue offerte in base a ciò che gli spettatori desiderano di più. Netflix comunica regolarmente con i clienti anche via email ed è nota per la sua scanzonata presenza sui social media.

4. Starbucks

La catena di caffè ha dimostrato più volte come rispondere alle crisi. Nell'incidente del 2018 sul profilo razziale, Starbucks si è immediatamente scusata, ha chiuso migliaia di negozi per condurre una formazione anti-bias e ha comunicato chiaramente le azioni intraprese e le lezioni apprese ai suoi stakeholder.

Semplificare la comunicazione esterna per la vostra azienda

In uno spazio digitale sovraffollato, la comunicazione giusta al momento giusto è importante.

Sia che stiate redigendo documenti di comunicazione con gli stakeholder relativi ai risultati finanziari o una serie di post sui social media per una campagna di CRM, assicuratevi che il contenuto sia in linea con la voce del vostro marchio e con la visione di come volete essere percepiti.

E non è mai troppo tardi per iniziare a investire in questa presenza, soprattutto con uno strumento come ClickUp che ha tutto ciò che serve per iniziare.

Usatelo per consolidare documenti, progetti, chattare, attività e note su una piattaforma centralizzata. Godetevi la collaborazione del team, eliminate i silos di informazioni e create una strategia di comunicazione esterna veramente allineata. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per provare la differenza.