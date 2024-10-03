Modelli gratuiti per l'analisi dell'albero dei guasti

Che si tratti di una violazione della cybersecurity o di un'interruzione operativa, le interruzioni e i guasti ai sistemi possono avere un notevole impatto finanziario sulla vostra azienda.

Secondo un'indagine di Sondaggio globale sull'hardware dei server e sull'affidabilità dei sistemi operativi dei server un'azienda tipica deve affrontare 15 interruzioni non pianificate ogni anno, e il 91% di queste interruzioni risulta in costi di inattività superiori a $$$a all'ora.

I guasti ai sistemi possono avere conseguenze ancora più costose, soprattutto se si tratta di salute e sicurezza. Nel 2023, il sommergibile Titan è imploso nell'Oceano Atlantico, causando cinque vittime e il risultato di un'esplosione una causa da 50 milioni di dollari contro OceanGate .

È qui che entrano in gioco procedure di valutazione del rischio solide, che aiutano a identificare, valutare e mitigare i rischi potenziali prima che portino a gravi conseguenze negative.

In questa sede esamineremo uno di questi processi: l'analisi ad albero dei guasti. In un'analisi ad albero dei guasti, si parte dalla causa principale (evento principale) e si lavora a ritroso per trovare i problemi più piccoli (eventi di base) che la determinano.

Date un'occhiata ai modelli gratuiti di analisi ad albero dei guasti qui sotto e scoprite come vi aiutano a identificare e gestire i rischi critici, indipendentemente dalla complessità del vostro settore o sistema.

Che cosa sono i modelli di analisi dell'albero dei guasti?

Un modello di analisi dell'albero dei guasti (FTA) è un quadro strutturato che consente agli ingegneri della sicurezza e dell'affidabilità di rappresentare visivamente le modalità di guasto di un sistema e le cause che vi contribuiscono utilizzando una tecnica logica top-down e deduttiva.

Sebbene la struttura e il contenuto specifici dei diagrammi ad albero di guasto possano variare in dipendenza della complessità del sistema da analizzare, ecco alcuni elementi fondamentali:

Definizione del guasto di primo livello: si tratta dell'evento indesiderato o della modalità di guasto che si desidera analizzare. È il punto di partenza dell'albero dei guasti

si tratta dell'evento indesiderato o della modalità di guasto che si desidera analizzare. È il punto di partenza dell'albero dei guasti Ragioni di primo livello : Sono le cause immediate che possono portare direttamente al guasto di primo livello

: Sono le cause immediate che possono portare direttamente al guasto di primo livello Fallimenti di secondo livello : sono i fattori che contribuiscono a causare i motivi di primo livello

: sono i fattori che contribuiscono a causare i motivi di primo livello Fallimenti di terzo livello: Sono le cause che possono portare ai guasti di secondo livello

È possibile continuare ad aggiungere altri livelli di guasto, se necessario, per catturare la complessità del sistema. L'obiettivo è quello di scomporre il guasto di primo livello del sistema nelle sue cause principali.

Il modello di analisi dell'albero dei guasti può aiutare a capire i potenziali modi di guasto e i fattori che vi contribuiscono nel sistema.

Cosa rende un buon modello di analisi dell'albero dei guasti?

L'efficacia della valutazione dei rischi è direttamente legata alla qualità del modello di FTA. Per questo è fondamentale scegliere un modello che faciliti l'analisi deduttiva. I diagrammi di analisi dell'albero dei guasti devono consentire connessioni chiare tra i potenziali guasti e aiutare a determinarne le cause.

Ecco alcuni punti da considerare nella scelta:

Struttura logica: Le modalità di guasto e le loro ragioni devono essere disposte in una sequenza logica in un diagramma ad albero di guasto, in modo da poter vedere facilmente le relazioni causali tra i componenti

Le modalità di guasto e le loro ragioni devono essere disposte in una sequenza logica in un diagramma ad albero di guasto, in modo da poter vedere facilmente le relazioni causali tra i componenti Flessibilità: Il modello di albero dei guasti deve essere adattabile a diversi sistemi e livelli di dettaglio e complessità

Il modello di albero dei guasti deve essere adattabile a diversi sistemi e livelli di dettaglio e complessità Tracciabilità : Dovrebbe fornire un chiaro albero dall'alto verso il basso per il monitoraggio delle modalità di guasto fino alla causa principale originale

: Dovrebbe fornire un chiaro albero dall'alto verso il basso per il monitoraggio delle modalità di guasto fino alla causa principale originale Priorità dei rischi: Cercare modelli di albero dei guasti che abbiano opzioni integrate per dare priorità ai rischi in base alla loro probabilità e alle loro conseguenze

Cercare modelli di albero dei guasti che abbiano opzioni integrate per dare priorità ai rischi in base alla loro probabilità e alle loro conseguenze Usabilità: Verificate che il modello sia autoesplicativo, in modo che anche coloro che hanno un'esperienza limitata nell'FTA possano comprendere l'analisi

Verificate che il modello sia autoesplicativo, in modo che anche coloro che hanno un'esperienza limitata nell'FTA possano comprendere l'analisi Visualmente accattivante: Cercate un modello con opzioni grafiche e di etichetta in modo da poter trasmettere facilmente il vostro messaggio

Infine, assicuratevi di rivedere il vostro modello di FTA nel periodo successivo per assicurarvi che sia aggiornato in base alle modifiche apportate al sistema o ai processi.

7 Modelli di analisi dell'albero dei guasti gratis

Ora la parte più divertente. Abbiamo stilato un elenco di sette modelli di FTA gratis per aiutarvi a diagnosticare i rischi nei vostri sistemi e processi. Utilizzateli per proteggere le vostre risorse e rispettare i requisiti di sicurezza e affidabilità del vostro settore.

1. Modello di analisi dei guasti ClickUp Modello di analisi dell'albero dei guasti di ClickUp segue fedelmente il quadro ufficiale dell'analisi dell'albero dei guasti. Questo lo rende perfetto per ingegneri della sicurezza, esperti di affidabilità e progettisti che lavorano con macchine e sistemi complessi.

Costruito su La lavagna online di ClickUp di ClickUp, offre un'area di lavoro infinita per aggiungere tutti i livelli necessari alla vostra analisi. Inoltre, le opzioni di diagramma e illustrazione della Lavagna online consentono a chiunque di creare analisi ad albero dei guasti visivamente accattivanti e di facile decifrazione.

Il modello ha un diagramma di analisi ad albero di guasto con sei componenti:

Il guasto a livello di sistema (o la causa principale) è indicato da un quadrato blu

I guasti di primo livello sono quadrati arancioni nel diagramma

I guasti di secondo livello sono quadrati gialli

I quadrati di terzo livello sono quadrati grigi

Questo modello è dotato anche di due tipi di connettori: un triangolo verde per indicare OR e un cerchio verde per indicare AND. Queste forme con codice colore possono collegare la causa all'effetto e creare un rapporto di analisi gerarchica dell'albero dei guasti.

Suggerimento: Aggiungete le vostre misure di mitigazione come attività a Progetti ClickUp direttamente dal modello, in modo da assicurarsi che siano implementati in modo efficace.

2. Modello di gestione del rischio di ClickUp

Se siete alla ricerca di un modello di valutazione del rischio più orientato all'azione, il modello Modello di gestione del rischio di ClickUp è per voi. Qui approcciate la gestione del rischio e l'analisi dell'albero dei guasti come fareste con qualsiasi progetto, passaggio dopo passaggio e in modo sistematico.

Il modello è disponibile in due parti:

Un piano di gestione del rischio che descrive come la vostra organizzazione valuta e mitiga i rischi, insieme a chi è coinvolto

che descrive come la vostra organizzazione valuta e mitiga i rischi, insieme a chi è coinvolto Un progetto di gestione del rischio in cui è possibile aggiungere ogni rischio come attività insieme ad altri dettagli come:

Il livello di rischio e l'impatto La probabilità che il rischio si verifichi Le aree di impatto Come mitigare il rischio L'indice DRI (disaster risk index) per gestire il rischio

in cui è possibile aggiungere ogni rischio come attività insieme ad altri dettagli come:

La natura lineare del modello, unita ai suoi componenti di gestione del rischio dall'inizio alla fine, lo rende perfetto per le startup e i piccoli team che hanno bisogno di un modello semplice e snello per valutare e mitigare il rischio.

💡Pro Suggerimento: Utilizzando questo modello, utilizzare il tasto Vista Bacheca e raggruppare i rischi per livello di priorità per visualizzarne la gravità e concentrarsi prima sui rischi ad alto impatto.

3. Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Siete alla ricerca di un modello semplice e visivamente accattivante per la valutazione dei rischi? valutazione del rischio ? Quindi controllare il Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp .

A differenza del modello precedente, questo non è un diagramma di flusso. Si tratta invece di una combinazione di griglia e grafico che consente di elencare i rischi e di classificarli in base al livello di intensità e alla probabilità che si verifichino.

Questo modello è eccellente sia per identificare i rischi che per stabilire le priorità. Ecco come funziona il modello:

Iniziate creando un grafico in cui l'asse verticale indica la probabilità che un rischio si verifichi e l'asse orizzontale l'intensità

Quindi, utilizzate delle note adesive colorate per organizzare i rischi all'interno del grafico in base al loro grado di intensità e alla probabilità che si verifichino

Tutto qui. Ora avete un sistema semplice per dare priorità ai rischi, passando da quelli molto probabili e gravi a quelli molto improbabili e minori.

Leggi anche: Identificazione del rischio nel project management: Strategie ed esempi utili

4. Modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Il Modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp è un'altra opzione eccellente per i team di piccole dimensioni che desiderano una modello di lavagna online per chiarezza visiva.

Scarica questo modello

Come nel modello precedente, è possibile organizzare i rischi all'interno di un grafico, con l'asse verticale che indica la probabilità del rischio e l'asse orizzontale che indica la gravità del rischio. Ma in questo caso, il grafico ha già uno sfondo con codice colore per indicare il grado di priorità.

Da fare è posizionare i rischi come note adesive, valutandone la gravità e la probabilità.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare questo modello in combinazione con il Template di analisi dell'albero dei guasti ClickUp**e. Nel primo caso, è possibile monitorare cause ed effetti, effettuare un'analisi deduttiva e quindi utilizzare quanto appreso per analizzare l'impatto del rischio nell'impostazione di questo modello.

5. Modello di lavagna online ClickUp Cause ed effetti

Una rivisitazione in chiave moderna del tradizionale schema di analisi ad albero dei guasti, il modello di Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti fornisce un quadro gerarchico per risalire dagli effetti alle cause che li hanno generati.

Scarica questo modello

Questo modello è composto da due elementi:forme e linee di collegamento. È possibile aggiungere dettagli di rischio alle forme e utilizzare i connettori per collegare la causa all'effetto.

A differenza della tradizionale analisi ad albero dei guasti, questo modello evita la complessità delle condizioni AND/OR, concentrandosi invece su una struttura a ramo per esplorare i vari componenti di un particolare rischio. Questo lo rende ideale per i rischi astratti, dove esistono più cause ed effetti potenziali, ma le condizioni sottostanti sono meno concrete.

💡Pro Tip: Per una visualizzazione più completa di ciascun rischio, incorporare un ClickUp Documento . Questo consente al team di accedere a informazioni dettagliate su impatto del rischio e strategie di mitigazione anche se il diagramma ha uno spazio limitato.

6. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Spesso si gioca a rimpiattino con i lavori richiesti per il debugging o la gestione del rischio perché la causa principale non viene affrontata.

Ecco dove si trova la Modello di analisi delle cause principali di ClickUp può essere d'aiuto.

Scarica questo modello

Il modello offre due prospettive: un elenco prioritario che raggruppa i rischi in base alla gravità e un elenco completo che mostra tutti i rischi scoperti.

Ecco come funziona: ogni volta che un rischio emerge nella vostra valutazione, non vi fermate a quel rischio ma utilizzate la domanda "perché" per analizzare la causa di quel rischio. Quindi, ripetete il processo per scoprire il secondo perché, il terzo perché e così via fino a quando non avrete compreso la causa del rischio causa principale del rischio .

_ClickUp ha permesso al nostro team di avere priorità chiare e trasparenti, di identificare le opportunità di supporto reciproco e ci aiuta a identificare e gestire i potenziali rischi lungo il percorso. Da quando usiamo ClickUp, la produttività del nostro team è aumentata drasticamente, riducendo il numero di riunioni e di email inutili

Katie Cameron, Sr. Responsabile marketing prodotti di STANLEY Sicurezza

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di visualizzazione dei dati per i progetti del 2024

7. Modello di analisi dell'albero dei guasti in Microsoft Powerpoint da Powerslides

Molte riunioni ruotano intorno alle presentazioni. Quindi, se siete alla ricerca di un modello professionale per creare una presentazione per il vostro diagramma ad albero di guasto, il modello Modello per l'analisi dell'albero dei guasti di Microsoft PowerPoint da Powerslides è una scelta eccellente.

via Diapositive Questo modello offre un intervallo di diapositive personalizzabili per presentare l'analisi dell'albero dei guasti. Offre un design elegante e professionale con funzionalità/funzione a due colori. È possibile personalizzare le diapositive in base alle proprie esigenze specifiche e applicare facilmente gli elementi ad altre presentazioni.

Questo modello è ideale per i provider che conducono sprint settimanali con i team di sviluppo. Fornisce un quadro strutturato per l'analisi di potenziali guasti e l'identificazione delle cause principali.

Tuttavia, si consiglia di utilizzare un modello di albero dei guasti più dettagliato per l'analisi approfondita. In questo modo si ottiene una reportistica completa e un format di presentazione di facile comprensione.

Leggi anche: 10 migliori modelli ed esempi di lezioni apprese in Excel e ClickUp

Identificare e affrontare i potenziali rischi più velocemente con ClickUp

La valutazione e la mitigazione dei rischi è un'impresa seria, e disporre di un sistema di sicurezza può essere utile in presenza di più parti interessate o di cambiamenti nel comitato di valutazione dei rischi.

Per questo è fondamentale impostare un modello di analisi ad albero dei guasti o un processo di gestione del rischio, documentare la strategia e le impostazioni e creare canali di collaborazione semplificati per coinvolgere tutti gli stakeholder.

Uno strumento di gestione del lavoro flessibile come ClickUp diventa prezioso in questo caso: offre strumenti integrati per tutto, dalle comunicazioni interne al monitoraggio dei progetti, dalla lavagna online alla gestione della documentazione.

Offre inoltre vari modelli gratuiti di gestione del rischio per accelerare il lavoro e incoraggiare gli utenti ad affrontare la valutazione del rischio in modo diverso. Iscrivetevi a ClickUp gratis e imposta un sistema di gestione del rischio a prova di errore e a livello di organizzazione.