Come creare una lista di controllo per la migrazione al cloud

La migrazione al cloud è diventata una priorità assoluta per le aziende che vogliono rimanere competitive in un mondo sempre più digitale.

Nel 2023, il 68% dei responsabili IT ha indicato la migrazione al cloud come l'iniziativa più importante, per la necessità di scalabilità, ottimizzazione dei costi e maggiore sicurezza.

Con le soluzioni cloud che offrono infrastrutture flessibili, costi operativi ridotti e una migliore protezione dei dati, la migrazione al cloud non è solo una tendenza, ma una decisione strategica.

Tuttavia, la migrazione al cloud può presentare diverse sfide. Le aziende si trovano spesso ad affrontare problemi di sicurezza dei dati e di conformità, poiché lo spostamento di informazioni sensibili nel cloud può aumentare le vulnerabilità.

Anche i colli di bottiglia delle prestazioni possono interrompere le operazioni a causa di un bilanciamento improprio dei carichi di lavoro o di una larghezza di banda insufficiente. Inoltre, l'integrazione delle soluzioni cloud con i sistemi legacy è complessa e richiede risorse IT significative per garantire la compatibilità.

In questo blog forniremo una lista di controllo dettagliata per la migrazione al cloud per semplificare il processo, esamineremo alcune sfide che possono presentarsi durante la migrazione e suggeriremo i modi per superarle. Pronti per il cloud? Andiamo.

La lista di controllo per la migrazione al cloud passo dopo passo

La migrazione al cloud può sembrare un'impresa ardua all'inizio, quindi abbiamo suddiviso il viaggio in passaggi gestibili e creato una lista di controllo completa per la valutazione della migrazione al cloud che vi guiderà dall'inizio alla fine.

Che siate una piccola startup o una grande azienda, questi passaggi vi aiuteranno a garantire una migrazione fluida, efficiente e adatta alle vostre esigenze.

Ecco l'istantanea della lista di controllo:

Lista di controllo TL;DR per la migrazione al cloud

Impostazione degli obiettivi e dei KPI della migrazione Definire risultati e Sequenza misurabili Valutare l'infrastruttura attuale Creare un inventario di server, applicazioni e spazi di archiviazione dei dati Valutare la prontezza del cloud Verifica della preparazione tecnica, delle competenze, culturale e della conformità Sviluppare un piano di migrazione completo Include la strategia, la definizione delle priorità, l'allocazione delle risorse e la valutazione dei rischi Scegliere il giusto modello di implementazione del cloud Scegliere tra opzioni di cloud pubblico, privato o ibrido Affrontare le sfide della migrazione al cloud Affrontare problemi quali la gestione dei costi, la sicurezza e la mancanza di esperienza Implementare strategie di gestione dei costi Dimensionare correttamente le risorse, usare l'autoscaling e monitorare l'utilizzo Pianificare l'integrazione con i sistemi esistenti Garantire una connessione perfetta tra cloud e sistemi on-premise Migliorare il disaster recovery e la continuità aziendale Implementare meccanismi di backup e failover basati sul cloud Impostazione del monitoraggio e dell'ottimizzazione delle prestazioni Utilizzare strumenti cloud-native e stabilire linee di base per le prestazioni Dare priorità alla sensibilizzazione e alla formazione in materia di sicurezza

Condurre regolarmente corsi di formazione e simulazioni sulla sicurezza per i dipendenti

Passaggio 1: impostazione della strategia di migrazione al cloud con obiettivi e KPI

Per prima cosa, dovete sapere qual è l'esito positivo della vostra migrazione al cloud.

Ecco come fissare obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione (KPI):

Identificare le ragioni principali della migrazione dei dati nel cloud

Definire risultati misurabili per ogni obiettivo

Stabilire metriche di base per le prestazioni attuali

Impostare traguardi realistici per i miglioramenti successivi alla migrazione

Determinare la Sequenza per il raggiungimento di questi obiettivi

Alcuni KPI di esempio che potreste prendere in considerazione:

Diminuzione del time-to-market per le nuove funzionalità/funzione

Riduzione dei costi dell'infrastruttura

Miglioramento delle prestazioni delle applicazioni

Aumento del tempo di attività del sistema

Passaggio 2: valutare l'infrastruttura attuale

Ora è il momento di fare il punto su ciò che avete. Questo passaggio è fondamentale per pianificare un metodo di migrazione senza soluzione di continuità.

Ecco cosa Da fare:

Creare un inventario di tutti i server fisici e virtuali

Documentare tutte le applicazioni e le loro dipendenze

Analizzare la topologia di rete e i requisiti di connessione

Identificare i sistemi di archiviazione dei dati e le esigenze in termini di capacità

Valutare le attuali misure di sicurezza dei dati e i requisiti di conformità

È possibile utilizzare modelli per la raccolta dei requisiti per documentare i requisiti dell'infrastruttura esistente. Questa valutazione vi darà un quadro chiaro della portata del processo di migrazione al cloud e vi aiuterà a identificare i potenziali rischi per la sicurezza.

Passaggio 3: Valutare la preparazione per il cloud

Prima di personalizzare la vostra lista di controllo per la migrazione al cloud, dovete sapere se la vostra organizzazione è pronta per il cloud computing.

Questa valutazione riguarda sia i fattori tecnici che quelli non tecnici:

Prontezza tecnica: I sistemi esistenti sono compatibili con i servizi cloud?

I sistemi esistenti sono compatibili con i servizi cloud? Teams e competenze: Il vostro team ha le competenze necessarie? Quale formazione potrebbe essere necessaria?

Il vostro team ha le competenze necessarie? Quale formazione potrebbe essere necessaria? Cultura organizzativa: La vostra azienda è pronta per la migrazione dei dati?

La vostra azienda è pronta per la migrazione dei dati? Governance e conformità: Siete in grado di soddisfare i requisiti normativi in diversi ambienti cloud?

Siete in grado di soddisfare i requisiti normativi in diversi ambienti cloud? Budget e risorse: Da fare: avete le risorse finanziarie e umane per supportare la migrazione?

Effettuando questa valutazione, è possibile identificare i potenziali rischi per la sicurezza dei sistemi aziendali e sviluppare strategie per affrontarli prima che diventino problemi.

Passaggio 4: sviluppare un processo di migrazione al cloud completo e completo

Ora che avete compreso chiaramente gli obiettivi, l'infrastruttura attuale e la preparazione dell'organizzazione nel viaggio verso la creazione della lista di controllo della migrazione al cloud, è il momento di creare il piano di migrazione.

I componenti chiave del piano dovrebbero includere:

Strategia di migrazione dei dati: Rehosting o refactoring delle applicazioni?

Rehosting o refactoring delle applicazioni? Carico di lavoro prioritario: Quali applicazioni mission-critical dovreste migrare per prime?

Quali applicazioni mission-critical dovreste migrare per prime? Assegnazione delle risorse: Chi è responsabile di quale componente della migrazione?

Chi è responsabile di quale componente della migrazione? **Sequenza e attività cardine: impostazione di scadenze realistiche per ogni fase della strategia di migrazione dei dati

**Valutazione dei rischi e strategie di mitigazione: identificare i problemi potenziali e pianificare gli imprevisti

Piano di comunicazione: Come si terranno informati gli stakeholder durante il processo di migrazione al cloud?

È possibile utilizzare un piano di lista di controllo per il project management per mantenere il monitoraggio della migrazione. Suddividete il processo in attività più piccole, cancellate le scadenze e seguite meticolosamente lo stato di avanzamento.

Questo approccio organizzato vi aiuterà a superare le complessità del passaggio al cloud.

Passaggio 5: scegliere il giusto modello di distribuzione nel cloud

La selezione del provider cloud e del modello di implementazione appropriato è fondamentale per l'esito positivo della migrazione dei dati. Ci sono tre opzioni principali da considerare:

Cloud pubblico: Infrastruttura cloud in condivisione gestita da un provider di servizi cloud di terze parti

Infrastruttura cloud in condivisione gestita da un provider di servizi cloud di terze parti Cloud privato: Infrastruttura cloud dedicata per una singola organizzazione

Infrastruttura cloud dedicata per una singola organizzazione **Cloud ibrido: una combinazione di risorse cloud pubbliche e private

Oggi sul mercato tecnologico sono presenti diversi provider di cloud.

Per scegliere la giusta infrastruttura cloud-based per la vostra organizzazione, considerate fattori quali:

Requisiti di sicurezza e conformità

Esigenze di prestazioni

Requisiti di scalabilità

Vincoli di budget

Livello di controllo desiderato sull'infrastruttura

Ad esempio, L'esito positivo della migrazione di Netflix al cloud dimostra l'importanza di scegliere il modello giusto. L'azienda ha optato per un cloud pubblico (AWS) per supportare le esigenze di scalabilità dinamica, che le ha permesso di espandersi a livello globale riducendo i costi e migliorando l'affidabilità del servizio.

Passaggio 6: affrontare le sfide della migrazione al cloud

La migrazione al cloud, pur offrendo numerosi vantaggi, comporta delle sfide.

Secondo il Reportistica sullo stato del cloud di Flexera 2024 le organizzazioni devono affrontare diversi ostacoli significativi durante la migrazione al cloud.

Ecco le principali sfide e le strategie per affrontarle:

Sfide della migrazione al cloud % degli intervistati Come affrontarle Gestire la spesa del cloud 84% Implementare solide pratiche FinOpsUtilizzare strumenti di ottimizzazione dei costi del cloud Impostare policy automatizzate per l'allocazione dinamica delle risorse Sicurezza 81% Sviluppare una strategia completa per la sicurezza del cloudImplementare forti controlli di accesso e crittografiaEseguire regolarmente audit e valutazioni della sicurezza Mancanza di risorse/esperienza 78% Investire nella formazione e nell'aggiornamento del personale esistentePartire con esperti di migrazione al cloudCostruire un team dedicato al cloud Gestione delle licenze software 78% Condurre verifiche approfondite delle licenze softwareOttimizzare l'uso delle licenze nell'ambiente cloudSperimentare modelli di licenza specifici per il cloud Governance 76% Stabilire chiare politiche di governance del cloudImplementare l'applicazione automatizzata delle politicheRivedere e aggiornare regolarmente i quadri di governance Conformità dei dati 75% Comprendere i requisiti di conformità dei dati specifici del settoreScegliere i provider cloud che offrono certificazioni di conformità Bilanciare le responsabilità dei team cloud centrali e delle business unit 70% Definire ruoli e responsabilità chiari Stabilire canali di comunicazione tra i team centrali e le business unitImplementare un processo decisionale collaborativo Gestione di ambienti multi-cloud 68% Sviluppare una strategia multi-cloud coesaUtilizzare piattaforme di gestione cloud per un controllo centralizzatoStandardizzare i processi tra le diverse piattaforme cloud Migrazione del cloud 68% Sviluppare un piano di migrazione dettagliatoPrioritizzare i carichi di lavoro per la migrazioneCondurre test approfonditi prima e dopo la migrazioneUtilizzare gli strumenti e i servizi di migrazione offerti dai cloud provider

💡 Pro Tip: Adottate un approccio di tipo migration factory automatizzando le attività di migrazione ripetitive. Questo può accelerare significativamente il processo e ridurre gli errori, soprattutto per le migrazioni su larga scala.

Passaggio 7: implementare strategie di gestione e ottimizzazione dei costi

Sebbene una migrazione cloud di esito positivo possa portare a significativi risparmi sui costi, è importante implementare strategie efficaci di gestione dei costi.

Ecco come fare:

Ridimensionare le risorse: Adattare le istanze cloud ai carichi di lavoro richiesti

Adattare le istanze cloud ai carichi di lavoro richiesti Implementare l'autoscaling: Regolare le risorse cloud in base alla domanda

Regolare le risorse cloud in base alla domanda Utilizzare istanze riservate: Impegnarsi per un utilizzo a lungo termine a tariffe scontate

Impegnarsi per un utilizzo a lungo termine a tariffe scontate Monitoraggio e analisi dell'utilizzo: Individuazione delle risorse cloud sottoutilizzate

Individuazione delle risorse cloud sottoutilizzate Implementare i tag per l'allocazione delle spese: Monitoraggio dei costi del cloud per reparto o progetto

Passaggio 8: Piano per l'integrazione con i sistemi esistenti

La perfetta integrazione del cloud tra l'infrastruttura basata sul cloud e quella on-premise è fondamentale per mantenere la continuità aziendale.

Ecco cosa Da fare:

Identificare tutti i punti di integrazione cloud tra i sistemi

Valutare la compatibilità delle API e i requisiti per la migrazione dei dati

Implementare soluzioni di connettività sicure (ad esempio, VPN, connessioni dirette)

Testare accuratamente le integrazioni prima di iniziare a lavorare

Pianificare la sincronizzazione dei dati tra l'infrastruttura cloud e quella on-premise

Un piano di integrazione cloud adeguato consente di ridurre al minimo le interruzioni dei processi aziendali e di garantire un ambiente IT coeso. Una buona Software per le Automazioni IT può aiutarvi a ridurre gli errori manuali per pianificare l'integrazione del cloud senza problemi.

Passaggio 9: Migliorare il disaster recovery e la continuità aziendale

La migrazione al cloud è una grande opportunità per potenziare le capacità di disaster recovery (DR) e continuità aziendale.

Ecco come:

Definire gli obiettivi di tempo di ripristino (RTO) e gli obiettivi di punto di ripristino (RPO)

Implementare strategie di backup dei dati

Progettare meccanismi di ridondanza e failover

Sviluppare e testare procedure di disaster recovery

Sfruttare le implementazioni multiregionali per aumentare la resilienza

Esercitatevi regolarmente con esercitazioni di ripristino di emergenza per testare il vostro nuovo sistema di ripristino basato su cloud. Questo aiuterà a identificare le lacune nel processo di ripristino e a garantire che il team sia pronto a gestire potenziali interruzioni.

Passaggio 10: Impostazione del monitoraggio e dell'ottimizzazione delle prestazioni

Una volta effettuata la migrazione alla soluzione cloud, i test e l'ottimizzazione delle prestazioni sono essenziali.

Ecco cosa Da fare:

Implementare strumenti di monitoraggio cloud-native

Stabilire linee di base e soglie per le prestazioni

Valutare regolarmente le prestazioni

Ottimizzare il codice dell'applicazione per gli ambienti cloud

Sfruttare le reti di distribuzione dei contenuti (CDN) per migliorare le prestazioni

Il monitoraggio e l'ottimizzazione continui contribuiranno a garantire che i sistemi basati sul cloud soddisfino o superino le aspettative di prestazioni.

Passaggio 11: dare priorità alla sensibilizzazione e alla formazione in materia di sicurezza

Migliorare la consapevolezza della sicurezza e fornire una formazione completa al team di migrazione è fondamentale per mantenere un ambiente cloud sicuro. Ecco cosa dovrebbe includere il vostro programma di sensibilizzazione alla sicurezza:

Sessioni regolari di test di sicurezza per tutti i dipendenti

Esercitazioni di phishing simulato per testare e migliorare la consapevolezza

Linee guida cancellate per la gestione dei dati sensibili nel cloud

Formazione sugli strumenti e sulle best practice per i test di sicurezza specifici per il cloud

Comunicazione continua sulle minacce emergenti alla sicurezza e sulle strategie di mitigazione

Pro Tip: Designate i dipendenti di vari team come sostenitori della sicurezza che ricevono una formazione avanzata. Questi dipendenti possono diffondere le best practice, offrire assistenza di base e promuovere una cultura incentrata sulla sicurezza, migliorando la sicurezza complessiva del cloud.

Gestione della migrazione al cloud con ClickUp

La migrazione del cloud è un processo complesso che prevede diverse fasi, dal piano iniziale all'ottimizzazione post-migrazione. Anche con un team IT competente, l'enorme numero di attività e considerazioni può essere schiacciante.

Secondo il rapporto Flexera 2024 State of the Cloud, l'89% delle organizzazioni ha una strategia multi-cloud evidenziando la crescente complessità degli ambienti cloud. Ma affrontare questa complessità non deve essere una sfida.

Con il giusto software per il project management come ClickUp è possibile suddividere il processo di migrazione in passaggi gestibili, garantire una comunicazione chiara tra i membri del team e mantenere la visibilità per tutta la durata del progetto.

ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzione, si integra con oltre 1.000 app e dispone di un'ampia biblioteca di modelli di liste di controllo . È perfetto per le aziende che desiderano costruire una solida lista di controllo piano del progetto mantenere le cose semplici e comunicare in modo chiaro.

Scopriamo come le funzionalità di ClickUp possono aiutarvi a creare e gestire efficacemente la vostra lista di controllo per la migrazione al cloud.

Lista di controllo delle attività di ClickUp Lista di controllo delle attività di ClickUp sono strumenti potenti per creare e gestire liste di controllo per la migrazione al cloud.

Aggiungere un assegnatario alle voci della lista di controllo della migrazione cloud che richiedono un'azione da parte di un membro specifico del team sulle liste di controllo di ClickUp

Ecco come sfruttare le liste di controllo ClickUp per il vostro progetto di migrazione del cloud:

Creare fasi di migrazione dettagliate: Suddividere la migrazione in fasi come Valutazione, Piano, Esecuzione e Post-Migrazione. Ogni fase può essere una voce della lista di controllo principale

Suddividere la migrazione in fasi come Valutazione, Piano, Esecuzione e Post-Migrazione. Ogni fase può essere una voce della lista di controllo principale Aggiungere attività secondarie per ogni fase: Sotto ogni fase principale, aggiungere attività specifiche. Ad esempio, sotto la voce Valutazione, si possono avere attività secondarie come 'Inventario dell'infrastruttura attuale, Identificazione dei candidati alla migrazione e Valutazione dei cloud provider'

Sotto ogni fase principale, aggiungere attività specifiche. Ad esempio, sotto la voce Valutazione, si possono avere attività secondarie come 'Inventario dell'infrastruttura attuale, Identificazione dei candidati alla migrazione e Valutazione dei cloud provider' Assegnare le responsabilità: Assegnare ogni attività secondaria al membro del team interessato, garantendo una chiara titolarità delle attività. Questa funzionalità/funzione permette di specificare chi è responsabile di ogni aspetto della migrazione

Assegnare ogni attività secondaria al membro del team interessato, garantendo una chiara titolarità delle attività. Questa funzionalità/funzione permette di specificare chi è responsabile di ogni aspetto della migrazione Imposta date di scadenza e priorità: Aggiungi date di scadenza a ogni attività e sottoattività per creare una sequenza temporale per la migrazione. Utilizzate i flag di priorità per evidenziare le attività critiche che richiedono un'attenzione immediata

Aggiungi date di scadenza a ogni attività e sottoattività per creare una sequenza temporale per la migrazione. Utilizzate i flag di priorità per evidenziare le attività critiche che richiedono un'attenzione immediata Utilizzare campi personalizzati: Aggiungere dettagli specifici alle attività utilizzando campi personalizzati. Per la migrazione su cloud, si possono creare campi come Complessità della migrazione, Sensibilità dei dati o Tempo di inattività stimato

Aggiungere dettagli specifici alle attività utilizzando campi personalizzati. Per la migrazione su cloud, si possono creare campi come Complessità della migrazione, Sensibilità dei dati o Tempo di inattività stimato Traccia i progressi in tempo reale: Man mano che le attività vengono completate, la barra di avanzamento di ogni fase e del progetto complessivo si aggiorna automaticamente, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento della migrazione.

Man mano che le attività vengono completate, la barra di avanzamento di ogni fase e del progetto complessivo si aggiorna automaticamente, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento della migrazione. Aggiungere commenti e allegati: Utilizzare la funzionalità/funzione di commento per discutere di attività specifiche o aggiungere note importanti. Allegate documenti rilevanti, come piani di migrazione o diagrammi di architettura, direttamente alle attività per una facile consultazione.

Modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Per aiutarvi a iniziare rapidamente, ClickUp offre un modello di lista di controllo del progetto Modello di lista di controllo del progetto personalizzato per le vostre esigenze di migrazione al cloud. Questo modello fornisce un approccio strutturato all'organizzazione delle attività di migrazione, garantendo che nulla venga trascurato.

Create un elenco dettagliato di tutte le attività necessarie per la migrazione al cloud utilizzando il modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Ecco come utilizzare questo modello per la vostra migrazione al cloud:

Personalizzare la lista di controllo: Adattare la lista di controllo precostituita alle esigenze specifiche del vostro processo di migrazione, includendo varie fasi e criteri

Adattare la lista di controllo precostituita alle esigenze specifiche del vostro processo di migrazione, includendo varie fasi e criteri Utilizzare campi personalizzati: Sfruttare i campi personalizzati per differenziare le attività di migrazione critiche da quelle non critiche, consentendo di stabilire le priorità. Ad esempio, creare campi per l'Impatto della migrazione o per la Criticità aziendale

Sfruttare i campi personalizzati per differenziare le attività di migrazione critiche da quelle non critiche, consentendo di stabilire le priorità. Ad esempio, creare campi per l'Impatto della migrazione o per la Criticità aziendale Creare dipendenze: Impostare le dipendenze delle attività per evitare di avviare un'attività di migrazione prima che i suoi prerequisiti siano completati. Questo assicura un flusso logico del processo di migrazione.

Impostare le dipendenze delle attività per evitare di avviare un'attività di migrazione prima che i suoi prerequisiti siano completati. Questo assicura un flusso logico del processo di migrazione. Allegare documenti: Aggiungere piani di migrazione, valutazioni della sicurezza o documenti di riferimento direttamente alle attività pertinenti per facilitarne l'accesso.

Aggiungere piani di migrazione, valutazioni della sicurezza o documenti di riferimento direttamente alle attività pertinenti per facilitarne l'accesso. Utilizzate il monitoraggio del tempo: Utilizzate la funzionalità di monitoraggio del tempo integrata per monitorare il tempo speso per ogni attività. Questi dati possono aiutare a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare i processi di migrazione futuri.

Utilizzate la funzionalità di monitoraggio del tempo integrata per monitorare il tempo speso per ogni attività. Questi dati possono aiutare a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare i processi di migrazione futuri. Usare le viste: Usate diverse viste, come Elenco, Bacheca e Calendario, per visualizzare lo stato della migrazione nel modo più adatto al vostro team.

L'utilizzo di questo modello assicura che nessun passaggio critico venga trascurato durante il processo di migrazione al cloud. Il modello fornisce una solida base su cui è possibile basarsi e personalizzare per soddisfare le esigenze specifiche del progetto di migrazione della vostra organizzazione.

Funzionalità/funzione aggiuntive di ClickUp per una gestione efficace della migrazione al cloud

Sebbene questa lista di controllo moduli la spina dorsale del vostro progetto di migrazione al cloud in ClickUp, diverse altre funzionalità/funzione possono migliorare il vostro processo di migrazione:

Campi personalizzati: Aggiungere dettagli specifici relativi alle attività di migrazione, come fattori di rischio, parti interessate e impatto

Aggiungere dettagli specifici relativi alle attività di migrazione, come fattori di rischio, parti interessate e impatto Monitoraggio del tempo: Monitoraggio del tempo impiegato per ogni attività per gestire efficacemente le risorse cloud e garantire una fatturazione o una reportistica accurata

Monitoraggio del tempo impiegato per ogni attività per gestire efficacemente le risorse cloud e garantire una fatturazione o una reportistica accurata Grafici Gantt: Visualizzazione delle sequenze temporali e delle dipendenze del progetto per tenere traccia dello stato e identificare potenziali colli di bottigliaGrafici di Gannt di ClickUp

Date priorità alle scadenze ed eliminate i colli di bottiglia per il vostro progetto di migrazione al cloud con i potenti grafici ClickUp Gantt drag-and-drop

Dashboard: Utilizzate dashboard personalizzabili per avere una panoramica dello stato di avanzamento della migrazione al cloud e delle metriche chiave

Utilizzate dashboard personalizzabili per avere una panoramica dello stato di avanzamento della migrazione al cloud e delle metriche chiave Automazioni: È possibile scegliere tra oltre 100 automazioni per ottimizzare i flussi di lavoro della migrazione al cloud o utilizzareIl costruttore di automazioni IA per creare automazioni con trigger e azioni

Descrivete ciò che volete automatizzare in termini semplici e la nostra IA imposterà rapidamente l'automazione del flusso di lavoro per qualsiasi spazio, cartella o elenco.

Strumenti di collaborazione: Collaborate in tempo reale con il vostro team, condividete gli aggiornamenti, allegate i file e comunicate in modo efficiente utilizzando l'applicazioneStrumento di collaborazione in cloud ClickUp ## ClickUp: Il vostro gateway per una transizione senza problemi al cloud

La migrazione al cloud è più di un semplice processo tecnico. Richiede un piano, un'esecuzione e una manutenzione accurati per sfruttare appieno i vantaggi del cloud computing.

Secondo Gartner, entro il 2025, oltre il 95% dei nuovi carichi di lavoro digitali sarà distribuito su piattaforme cloud-native rispetto al 30% del 2021. Questa crescita vertiginosa sottolinea l'importanza di una solida strategia di migrazione al cloud oggi.

Nello sviluppare la vostra strategia di migrazione al cloud, tenete a mente questi ultimi suggerimenti:

Rimanete flessibili e preparatevi a modificare il piano in base alle necessità

Comunicare regolarmente con tutti gli stakeholder

Festeggiare i piccoli successi lungo il percorso

Non esitate a chiedere l'aiuto di un esperto quando ne avete bisogno

Utilizzate ClickUp per mantenere il progetto di migrazione organizzato e in linea con i tempi

Seguendo questa lista di controllo per la valutazione della migrazione al cloud e impegnandovi a migliorare continuamente, sarete in posizione ideale per sfruttare tutto il potenziale della migrazione al cloud.

Pronti a iniziare? Iscrivetevi ora a ClickUp !