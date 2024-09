10 migliori strumenti di valutazione delle assunzioni nel 2024

State lottando per trovare i candidati giusti in un mare di curriculum? Non siete soli.

Il processo di assunzione può essere travolgente, soprattutto quando si cerca di individuare i migliori talenti in modo rapido ed efficiente. È qui che entrano in gioco gli strumenti di reclutamento e di valutazione dei talenti.

Essi semplificano il processo di assunzione, aiutandovi a valutare i candidati con precisione e a prendere decisioni basate sui dati.

In questo articolo vi illustrerò i migliori strumenti di valutazione del reclutamento, evidenziando le funzionalità/funzione che possono rendere il vostro processo di assunzione fluido ed efficace. Siete pronti a trovare i migliori talenti per la vostra organizzazione? Iniziamo.

Cosa cercare in uno strumento di valutazione delle assunzioni?

Quando si scelgono gli strumenti di valutazione del reclutamento, bisogna concentrarsi sulle funzionalità/funzione che consentono una valutazione completa dei profili dei candidati.

Ecco le funzioni chiave da ricercare negli strumenti di valutazione dei candidati ideali:

Valutazioni personalizzabili: Cercarestrumenti di valutazione online che offrono valutazioni personalizzabili. Ciò consente di adattare le valutazioni a ruoli specifici, assicurando che i candidati siano testati su competenze pertinenti

Cercarestrumenti di valutazione online che offrono valutazioni personalizzabili. Ciò consente di adattare le valutazioni a ruoli specifici, assicurando che i candidati siano testati su competenze pertinenti Capacità di integrazione: Selezionate uno strumento di valutazione del reclutamento che si integri facilmente con il vostro sistema esistente Stack tecnologico HR per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Selezionate uno strumento di valutazione del reclutamento che si integri facilmente con il vostro sistema esistente Stack tecnologico HR per risparmiare tempo e ridurre gli errori Scegliere uno strumento che offra una solida analisi per aiutare a prendere decisioni informate sulle assunzioni e a ridurre gli erroripromuovere la promozione della diversità* Facilità d'uso: Scegliete strumenti di valutazione pre-assunzione che siano coinvolgenti e di facile utilizzo per i candidati, per avere accesso a un vasto bacino di talenti

Facilità d'uso: Scegliete strumenti di valutazione pre-assunzione che siano coinvolgenti e di facile utilizzo per i candidati, per avere accesso a un vasto bacino di talenti Automazione delle attività: puntare su strumenti di valutazione online che automatizzino il processo di reclutamento attraverso la condivisione delle attività di valutazione con i candidati, l'aggiunta di assegnatari per rivedere le attività e fornire feedback e la programmazione dei colloqui

I 10 migliori strumenti di valutazione del reclutamento

Ecco i migliori strumenti di valutazione del reclutamento tra cui scegliere:

1. ClickUp (il migliore per la gestione delle assunzioni)

utilizzate la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp per semplificare le assunzioni e coinvolgere i migliori talenti

Come manager delle risorse umane, è facile stancarsi di gestire le varie fasi di assunzione attraverso diverse piattaforme.

Immaginate di avere un unico luogo dove poter gestire tutto ciò che riguarda le assunzioni, dagli annunci di lavoro all'inserimento dei nuovi dipendenti. Questo è ciò che fa ClickUp. La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp organizza candidati, candidature e contatti in un unico luogo per un'esperienza di reclutamento senza soluzione di continuità.

Con Attività di ClickUp è possibile creare attività per ogni passaggio del processo di assunzione, come la pubblicazione di un lavoro e la selezione dei candidati, programmare i colloqui e la revisione dei test assegnati, e assegnarli ai membri del team giusti.

snellire il processo di assunzione assegnando attività ai membri del team _con ClickUp Tasks ClickUp Kanban Visualizzazioni è perfetto per visualizzare la pipeline di assunzione. È possibile creare colonne per ogni fase del processo di assunzione, come "Candidato", "Attività di valutazione condivisa", "Attività di valutazione presentata", "Attività di valutazione in revisione" e "Valutazione approvata "

Spostate le schede dei candidati attraverso queste fasi, man mano che si procede con le diverse fasi del processo di assunzione. Questo approccio visivo vi avvicina alla ricerca del candidato migliore, rendendo il processo di valutazione più organizzato ed efficiente.

visualizzare il processo di valutazione del reclutamento con ClickUp Kanban View

Un'altra funzionalità/funzione che migliora il processo di valutazione del reclutamento è ClickUp Brain è un potente assistente IA. È possibile utilizzare Brain per creare test per diversi ruoli.

creare attività di valutazione del reclutamento con ClickUp Brain

ClickUp Brain automatizza anche gli elementi di azione e fornisce riepiloghi/riassunti della valutazione. In questo modo, si ottiene una panoramica rapida del feedback sulle attività di ciascun candidato e si possono prendere decisioni migliori per l'assunzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-372.png

/$$$img/

automatizzare le attività di reclutamento con ClickUp Brain

ClickUp dispone inoltre di una vasta libreria di modelli di assunzione che semplificano ulteriormente il processo di assunzione.

Questo modello consente di:

Selezionare i migliori candidati utilizzando scale di valutazione personalizzabili

Creare liste di controllo per l'assunzione, date di scadenza e altre promemorie

Confrontare i candidati con tabelle di monitoraggio e tabelle interattive

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzazione dei risultati della valutazione: Creazione di un dashboard personalizzabile per monitorare le prestazioni complessive dei candidati e prendere decisioni di assunzione intelligenti conClickUp dashboard *Creare attività di valutazione uniche: Trascinare e rilasciare i candidati in diverse fasi, collaborare con il team in tempo reale e fare brainstorming sulla valutazione e sulle strategie di assunzione conLavagne online di ClickUp *Fissare gli oggetti di reclutamento: Ridurre il time-to-hire, migliorare l'esperienza dei candidati e aumentare la diversità nelle assunzioni impostando gli obiettivi e misurando lo stato in tempo reale con /href/ ClickUp Whiteboards /%href/Obiettivi di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Obiettivi-2.png ClickUp Obiettivi per impostare e monitorare gli obiettivi di reclutamento /$$$img/

creare e monitorare gli obiettivi di reclutamento con ClickUp Obiettivi

Gestire i calendari dei colloqui: Tenere sotto controllo le scadenze delle candidature con facilità usandoVisualizza il calendario di ClickUp. Questa funzionalità/funzione fornisce una panoramica chiara dell'intero calendario delle assunzioni, aiutandovi a evitare conflitti di programmazione e garantendo risposte tempestive a tutti i candidati

Tenere sotto controllo le scadenze delle candidature con facilità usandoVisualizza il calendario di ClickUp. Questa funzionalità/funzione fornisce una panoramica chiara dell'intero calendario delle assunzioni, aiutandovi a evitare conflitti di programmazione e garantendo risposte tempestive a tutti i candidati Automazioni dei processi di valutazione e reclutamento: Semplificate il processo di valutazione e di assunzione automatizzando le attività conAutomazioni di ClickUp. È possibile personalizzare i trigger e gli elementi di azione. Ad esempio, se un assegnatario approva un'attività di valutazione, la scheda del candidato passa automaticamente alla fase di assunzione o di colloquio

Semplificate il processo di valutazione e di assunzione automatizzando le attività conAutomazioni di ClickUp. È possibile personalizzare i trigger e gli elementi di azione. Ad esempio, se un assegnatario approva un'attività di valutazione, la scheda del candidato passa automaticamente alla fase di assunzione o di colloquio **Semplificate il processo di valutazione gestendo le informazioni, le attività, le scadenze e i feedback dei candidati in un'unica posizione, con il softwareCartelle ClickUp. È inoltre possibile ordinare e filtrare i dati utilizzando i campi personalizzati

Limiti di ClickUp

Può avere una curva di apprendimento ripida a causa di una serie di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Codility (Il migliore per i test di codifica online e i colloqui tecnici)

via Codilità Codility è stato progettato specificamente per le assunzioni di personale tecnico. È uno strumento di valutazione pre-assunzione che consente di condurre test di codifica online per l'assunzione di ingegneri e sviluppatori di software.

Ciò che apprezzo di più di Codility è il modo in cui semplifica il processo di valutazione, offrendo attività di codifica precostituite che coprono vari linguaggi di programmazione e livelli di competenza. L'ambiente di codifica in tempo reale dello strumento consente di osservare i candidati mentre lavorano, fornendo una chiara comprensione del loro approccio alla risoluzione dei problemi.

La funzionalità/funzione di analisi automatica del codice di Codility fornisce reportistica dettagliata sulle prestazioni di ciascun candidato, aiutandomi ad assumere i candidati ideali per il mio team.

Le migliori funzionalità/funzione di Codility

Accesso a un ampio intervallo di attività di codifica precostituite in diversi linguaggi di programmazione per valutare le varie competenze tecniche

Conduzione di colloqui tecnici dal vivo con collaborazione in tempo reale per osservare e interagire con i candidati mentre codificano

Personalizzazione dei modelli di test per allineare le valutazioni con le competenze specifiche richieste dal ruolo

Limiti di Codility

Si concentra principalmente sulle competenze tecniche di codice, il che lo rende inadatto a ruoli che richiedono un intervallo più ampio di competenze, come le soft skills o il design thinking

Prezzi di Codility

Starter: $1200, fatturati annualmente

$1200, fatturati annualmente Scala: $5000, fatturati annualmente (o $500 al mese)

$5000, fatturati annualmente (o $500 al mese) Personalizzato: Prezzi personalizzati

Codility valutazioni e recensioni

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) G2: 4.6/5 (690+ recensioni)

3. Vervoe (Il migliore per le assunzioni basate sulle competenze)

via Vervoe Vervoe è la mia scelta migliore per le assunzioni basate sulle competenze. Aiuta a valutare le capacità pratiche dei candidati in scenari reali attraverso simulazioni di lavoro. La piattaforma fornisce attività sul posto di lavoro, rendendo più facile la valutazione di come i candidati si comporteranno nel ruolo reale.

Ciò che distingue Vervoe è il suo sistema di valutazione guidato dall'IA, che automatizza il processo di valutazione, facendomi risparmiare innumerevoli ore e garantendo risultati imparziali.

Lo strumento offre una serie di valutazioni personalizzate per diversi ruoli, dal servizio clienti allo sviluppo di software. Aiuta a valutare le soft skills e le competenze tecniche in un'unica soluzione, visualizzando in modo completo le capacità di ciascun candidato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vervoe

Possibilità di scegliere tra oltre 300 modelli realizzati dai migliori psicologi I/O, che coprono ruoli che vanno dal design grafico al commerciale

Filtrare i candidati non qualificati con domande preliminari automatizzate

Tenere informati i candidati durante l'intero processo con la messaggistica in app, che consente di invitarli facilmente alle valutazioni e di aggiornarli sullo stato di avanzamento

Garantire una valutazione equa e accurata con la funzionalità/funzione Anti-Cheating

Limiti di Vervoe

È difficile monitorare i commenti o i feedback dei candidati

Prezzi di Vervoe

Gratis: $0

$0 Pay as you go: $300 per 10 candidati

$300 per 10 candidati Prezzi personalizzati

Vervoe valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

4. Toggl Hire (il migliore per il monitoraggio dei candidati)

via Attivare/disattivare il noleggio di Toggl Toggl Hire è una piattaforma di assunzione completa che semplifica il processo di reclutamento. Ha tutto ciò che serve, dal monitoraggio dei candidati alla conduzione di video colloqui e alla creazione di valutazioni personalizzate, rendendo più facile la ricerca di candidati qualificati.

Ho trovato Toggl Hire particolarmente utile per le selezioni iniziali e per testare le competenze tecniche dei candidati. È possibile aggiungere tag, note, valutazioni e punteggi dei test per ogni candidato per standardizzare il processo di valutazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Hire

Automazioni lo screening dei candidati con l'IA per effettuare un test preliminare delle competenze

Fornire feedback ai candidati per tenerli informati sul loro stato nel processo di assunzione

Creare valutazioni personalizzabili per valutare le competenze e le conoscenze dei candidati in base a un lavoro specifico

Integrazione con gli altri strumenti HR più diffusi per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Limiti di Toggl Hire attivati/disattivati

Da fare non sincronizza i dati offline tra i vari dispositivi, rendendo difficile l'accesso alle informazioni in qualsiasi momento

Prezzi di Toggl Hire

Free: $0/mese

$0/mese Premium: $535/mese

$535/mese Business: $670/mese

Valutazioni e recensioni di attivare/disattivare Toggl Hire

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. HackerRank (Il migliore per le assunzioni tecniche)

via HackerRank HackerRank è un ottimo strumento per l'assunzione di candidati nel settore tecnologico. Valuta le capacità di codice di un candidato attraverso un intervallo di sfide reali.

La piattaforma offre una vasta libreria di test di codifica e programmazione su vari linguaggi di programmazione, consentendomi di valutare con precisione le competenze di un candidato.

Ciò che apprezzo di più è che le valutazioni di HackerRank forniscono informazioni dettagliate sulle capacità di problem solving di un potenziale candidato, aiutandomi a prendere decisioni di assunzione informate.

Le migliori funzionalità/funzione di HackerRank

Semplifica le attività dell'amministratore integrando la riproduzione del codice e il benchmarking dell'intervistatore, assicurando che tutte le note del colloquio siano organizzate in un unico posto

Valutate le competenze uniche di uno sviluppatore con il monitoraggio del copia/incolla, monitorate il passaggio da una scheda all'altra con il tab proctoring e verificate l'esecuzione di un test in solitaria attraverso l'analisi delle immagini

Valutare gli sviluppatori in un ambiente di test flessibile e reale, con configurazioni IDE personalizzabili e punteggi automatizzati per valutazioni rapide e accurate

Limiti di HackerRank

L'interfaccia di HackerRank presenta frequenti ritardi e problemi di funzionamento

Prezzi di HackerRank

Starter: $100/mese per utente

$100/mese per utente Pro: $450/mese per 5 utenti

$450/mese per 5 utenti Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HackerRank

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

6. iMocha (Il migliore per la valutazione delle competenze tecniche e trasversali)

via iMocha iMocha è una piattaforma di valutazione delle competenze avanzata che eccelle nella valutazione delle competenze sia tecniche che trasversali. Dispone di un'estesa libreria di oltre 2.500 valutazioni pronte all'uso in vari settori, tra cui l'IT e la finanza.

Ho trovato iMocha particolarmente utile per le sue simulazioni di codice in tempo reale e per le valutazioni specifiche per ruolo che imitano fedelmente le attività lavorative reali.

Il proctoring alimentato dall'IA della piattaforma garantisce l'integrità delle valutazioni, dandomi fiducia nell'uso dell'IA nel reclutamento. iMocha offre anche analisi dettagliate e analisi degli skill-gap, rendendola una soluzione completa per le decisioni di assunzione basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di iMocha

Integrare facilmente iMocha con i principali sistemi di monitoraggio dei candidati, tra cui Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn e altri ancora

Accesso a più di 200 test di riferimento e personalizzabili per assumere candidati qualificati

Sfruttare strumenti innovativi come IA LogicBox, IA Speaking, IA Writing e altri per semplificare e ridurre i tempi di assunzione

limiti di iMocha

Viene fornito con molti strumenti, il che può essere dannoso in quanto porta a confusione e a una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di iMocha

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di iMocha

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30 recensioni)

7. ThriveMap (il migliore per le assunzioni basate su scenari reali)

via Mappa Thrive ThriveMap è una suite per la valutazione pre-assunzione che fornisce reclutatori con strumenti di assunzione adeguati per identificare, valutare e reclutare rapidamente e con precisione i professionisti giusti.

La piattaforma completa consente di valutare non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità dei candidati di adattarsi alle sfide specifiche del lavoro.

Ciò che apprezzo di più di ThriveMap è la sua attenzione agli scenari del mondo reale, che aiuta i responsabili delle assunzioni a prevedere l'esito positivo di un candidato in base alle sue reali prestazioni lavorative, piuttosto che alle sue conoscenze teoriche.

Le migliori funzionalità/funzione di ThriveMap

Utilizzate lo strumento Signal di ThriveMap per il sondaggio e l'identificazione delle attività essenziali e delle competenze richieste e per allineare i criteri di assunzione ai requisiti del ruolo

Accedere alle valutazioni personalizzabili di ThriveMap per testare le competenze specifiche del lavoro, la gestione del tempo e le caratteristiche della personalità, con valutazioni e confronti automatizzati

Utilizzate il calcolatore integrato di ThriveMap per stimare rapidamente la durata stimata della selezione dei candidati inserendo i posti vacanti, i candidati, la valuta e i candidati selezionati e intervistati

Limiti di ThriveMap

Il fatto che ThriveMap si concentri su valutazioni specifiche per ruolo può limitare la sua efficacia nella valutazione di competenze generalizzate e nell'assunzione di candidati basata suadattamento culturale Prezzi ThriveMap

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ThriveMap

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. SkillsSurvey (migliore per la verifica delle referenze)

via Indagine sulle competenze SkillSurvey aiuta a valutare i candidati attraverso il controllo delle referenze e la verifica delle competenze trasversali per un'assunzione intelligente. Grazie ai suoi sondaggi automatizzati, aiuta a raccogliere i feedback sinceri delle referenze dei candidati.

La piattaforma fornisce report dettagliati che evidenziano i punti di forza e le aree di sviluppo di un candidato, tutti basati sul feedback di persone che hanno lavorato direttamente con il candidato.

SkillSurvey garantisce anche la riservatezza, incoraggiando risposte più oneste da parte delle referenze e aggiungendo un ulteriore livello di affidabilità dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di SkillsSurvey

Semplificare il feedback dei candidati con un sistema di monitoraggio dei candidati configurabile e facile da usare, che consente un rapido feedback da parte degli stakeholder

Integrare i video colloqui e le valutazioni linguistiche di iCIMS all'interno del proprio ATS o utilizzare strumenti di terze parti per valutazioni aggiuntive e screening dei precedenti

Integrare senza problemi i nuovi assunti e monitorare il loro stato con il software di onboarding di iCIMS

Limiti di SkillsSurvey

Si basa su referenze per la valutazione dei candidati, il che può portare ad assunzioni distorte

Prezzi di SkillsSurvey

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SkillsSurvey

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione

9. TestGorilla (Il migliore per l'integrazione con altri software HR)

via TestGorilla TestGorilla è uno strumento di valutazione online versatile che offre test di pre-assunzione, che coprono tutto, dalle abilità cognitive ai tratti della personalità.

Una funzionalità/funzione che apprezzo è la capacità di creare pacchetti di test specifici per ruolo, consentendomi di valutare più competenze in un'unica soluzione. I meccanismi anti-cheating della piattaforma, come il monitoraggio della webcam e i test a tempo, garantiscono l'affidabilità dei risultati.

TestGorilla fornisce anche un punteggio istantaneo, che accelera il processo decisionale e aiuta a concentrarsi rapidamente sui candidati più qualificati.

Le migliori funzionalità/funzione di TestGorilla

Visualizza i risultati della valutazione in tempo reale e le statistiche sullo stato dei candidati e sulle loro attività recenti

Confrontare istantaneamente i candidati ordinando i risultati della valutazione in base alle valutazioni, all'ordine alfabetico, all'ultima attività o alle risposte personalizzate

Eseguite valutazioni approfondite dei candidati esplorando report dettagliati, guardando le risposte video personalizzate e rivedendo i punteggi dei test. Aggiungete note private per acquisire informazioni utili

Limiti di TestGorilla

L'intervallo di test può essere eccessivo, rendendo difficile la scelta dei migliori candidati per ruoli specifici

Prezzi di TestGorilla

Free: $0/mese

$0/mese Starter: $75/mese per 1-15 dipendenti, fatturati annualmente

$75/mese per 1-15 dipendenti, fatturati annualmente Pro: $115/mese per 1-15 dipendenti, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di TestGorilla

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) GetApp: 4.2/ 5(200+ recensioni)

10. Wonderlic (il migliore per i test di abilità cognitiva)

via Wonderlic Wonderlic è uno strumento di valutazione dei talenti per i test di abilità cognitiva. Aiuta a valutare le abilità di problem solving e le capacità decisionali dei candidati.

È possibile utilizzare Wonderlic anche per valutare rapidamente la capacità di un candidato di imparare sul lavoro.

La piattaforma offre test di personalità, che forniscono informazioni più approfondite su come un candidato potrebbe inserirsi in un team o gestire le sfide sul posto di lavoro.

Ciò che mi piace di più di Wonderlic è la sua velocità: i risultati sono disponibili quasi immediatamente, consentendo decisioni di assunzione più rapide senza sacrificare l'accuratezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Wonderlic

Prevedere l'esito positivo dei candidati valutandone le capacità, le motivazioni e i tratti della personalità

Personalizzazione dei colloqui per concentrarsi sui punti di forza relativi del candidato e sulle opportunità di crescita

Eseguire valutazioni della personalità per ottenere un profilo completo del candidato

Limiti del Wonderlic

Si concentra molto sui test cognitivi, che potrebbero non cogliere appieno le abilità pratiche o le competenze specifiche di un candidato

Prezzi di Wonderlic

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wonderlic

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (160+ recensioni)

Migliora il tuo processo di reclutamento con ClickUp

Il reclutamento non deve essere un mal di testa. Con ClickUp, potete semplificare il processo di assunzione dall'inizio alla fine.

Strumenti come le lavagne online, gli obiettivi e la vista Team vi aiutano a gestire tutto, dal monitoraggio dei candidati alla programmazione dei colloqui, rendendo il vostro flusso di lavoro di reclutamento più fluido e i team di assunzione ancora più efficienti.

Il software di valutazione dei talenti di ClickUp vi permette di concentrarvi su ciò che conta: trovare i talenti giusti, gestendo al contempo le attività amministrative per voi.

Che si tratti di un singolo ruolo o della creazione di un team, ClickUp semplifica il processo di reclutamento, consentendo decisioni di assunzione più rapide e intelligenti. Siete pronti a portare il vostro reclutamento a un livello superiore? Iscriviti a ClickUp ora!