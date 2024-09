Avete mai lottato con la raccolta di feedback, la gestione delle richieste o l'esecuzione di sondaggi? È difficile raccogliere le informazioni giuste e tenerle organizzate.

Ecco perché i moduli di Asana sono così utili. Grazie a questa funzionalità, è possibile semplificare il processo di raccolta di informazioni dal team, dai clienti o dai potenziali clienti. È un modo semplice per organizzare tutti i feedback e le richieste in arrivo insieme al resto dei dati del progetto.

Vediamo di seguito, passo dopo passo, come creare un modulo di Asana.

Come creare un modulo in Asana

I moduli di Asana possono aiutarvi a raccogliere rapidamente feedback/richieste di informazioni. La buona notizia? Potete creare, modificare, impostare e pubblicare i vostri moduli di Asana in sei semplici passaggi.

1. Creare il modulo

Seguite questi passaggi per creare un modulo in Asana:

Accedere a un progetto nel proprio account di Asana

Andare al menu Personalizzato

Andare su Aggiungi e fare clic su Moduli. Personalizzare il contenuto del modulo in base alle proprie esigenze

Premere su Pubblica

I moduli fanno parte dei progetti di Asana. Quando un rispondente compila un modulo e lo invia, il modulo appare come una nuova attività all'interno del progetto. Per impostazione predefinita, il modulo assume lo stesso nome del progetto di cui fa parte, ma è possibile modificare il nome e la descrizione.

via Asana

2. Aggiungere titoli al modulo

Aggiungere titoli per organizzare le domande in sezioni. In questo modo il modulo è più facile da vedere e guida meglio i rispondenti.

Ecco come procedere:

Fare clic sulla scheda Contenuto del modulo

Scorrere verso il basso fino alla sezione Contenuto

Fare clic su Titolo

Trascinare il titolo nella posizione desiderata all'interno del modulo

In alternativa, passare il mouse sul modulo e fare clic su + Aggiungi un titolo.

via Asana

3. Accesso ai moduli

Il widget Modulo sulla pagina Home di Asana consente di accedere ai moduli recenti e preferiti in un'unica posizione.

È possibile creare un nuovo modulo direttamente dal widget facendo clic sul pulsante + Aggiungi nuovo.

Se si desidera aggiungere altri widget alla pagina Home, andare nell'angolo in alto a destra e fare clic su Personalizza.

via Asana

4. Gestione delle impostazioni del modulo

Dalla scheda Impostazioni (situata accanto alla scheda Contenuto del modulo), è possibile eseguire le seguenti azioni:

Selezionare un campo per il titolo dell'attività

Designare un assegnatario predefinito per ogni invio di modulo

Copiare tutte le risposte nella descrizione dell'attività

Controllare chi può accedere al modulo

Aggiungere un messaggio di conferma

Aggiungere un pulsante per aggiungere un altro invio

via Asana

5. Consentire gli allegati al modulo

Alcune domande potrebbero richiedere ai rispondenti di inviare un allegato, come immagini, PDF e altri documenti.

Quando qualcuno invia un modulo con allegati, questi ultimi vengono collegati automaticamente all'attività creata nel progetto Asana.

Per aggiungere un allegato a un modulo, fare clic sull'icona Allegato sotto l'elenco delle domande.

tramite Asana

Dopo aver aggiunto la domanda, avrete la possibilità di:

Cambiare/modificare il nome della domanda e aggiungere una descrizione della domanda

Consentire più allegati

Attivare/disattivare il campo Richiesto

via Asana

6. Anteprima del modulo

Mentre si costruisce il modulo, è possibile visualizzarne l'anteprima facendo clic su Visualizza modulo e vedendo come appare ai rispondenti.

via Asana

7. Condivisione del modulo

Una volta creato il modulo, fare clic su Condividi modulo. Scegliere le autorizzazioni di accesso al modulo: Chiunque abbia il collegato (condivisione pubblica) o Solo l'organizzazione (condivisione privata). Fare clic su Terminato.

È anche possibile incorporare i moduli di Asana nei siti web. Da fare, ancora una volta, cliccando su Condividi modulo. Fare clic su Copia codice per copiare il codice di incorporamento. Incollare il codice snippet nel sito web di destinazione in cui si desidera visualizzare il modulo.

È anche possibile fare semplicemente clic su Copia collegamento e incollare il link del modulo in un'email o in un messaggio di chat per una condivisione più rapida.

Limiti dell'uso di Asana per creare moduli

I moduli di Asana offrono un modo strutturato per raccogliere informazioni dai membri del team o dalle parti interessate, ma hanno alcuni svantaggi:

Limiti di personalizzazione : La funzionalità/funzione di Asana prevede opzioni di personalizzazione di base, come l'aggiunta di un logo aziendale e la modifica dell'intestazione. È piuttosto restrittivo se avete bisogno di cambiare il colore del modulo o di aggiungere più campi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze

: La funzionalità/funzione di Asana prevede opzioni di personalizzazione di base, come l'aggiunta di un logo aziendale e la modifica dell'intestazione. È piuttosto restrittivo se avete bisogno di cambiare il colore del modulo o di aggiungere più campi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze Nessuna creazione di attività in base alle risposte del modulo : Quando viene inviato un modulo, viene creata una nuova attività per il progetto in cui si trova il modulo. Purtroppo, non è possibile creare direttamente attività basate sulle risposte del modulo. Pertanto, non è possibile utilizzare le risposte per guidare l'automazione del flusso di lavoro

: Quando viene inviato un modulo, viene creata una nuova attività per il progetto in cui si trova il modulo. Purtroppo, non è possibile creare direttamente attività basate sulle risposte del modulo. Pertanto, non è possibile utilizzare le risposte per guidare l'automazione del flusso di lavoro Logica di ramo/condizionale limitata: I moduli di Asana offrono fino a cinque livelli di ramo, il che può essere restrittivo se avete bisogno di una logica condizionale più complessa. È difficile gestire scenari di raccolta dati sfumati o interazioni dinamiche con i moduli

Creare moduli con ClickUp

Quando la raccolta di dati attraverso i moduli è una parte fondamentale del vostro flusso di lavoro, avete bisogno di uno strumento potente che sia altamente adattabile, che vi aiuti a essere più orientati all'azione con le risposte che acquisite, che vi permetta di creare moduli intuitivi governati dalla logica e che sia adatto a tutti i settori. ClickUp è uno strumento che soddisfa tutti i Box. ClickUp è noto per le sue attività di gestione del team e per le funzionalità/funzione, ma dispone anche di un modulo avanzato per eliminare le increspature nel processo di acquisizione dei dati.

Vediamo come creare e personalizzare un modulo in ClickUp.

1. Usare la visualizzazione Modulo di ClickUp per creare e modificare i moduli

Il primo passaggio consiste nel creare un modulo all'interno dell'area di lavoro di ClickUp usando

Modulo visualizzato da ClickUp

.

Ecco come procedere:

1. Fare clic sull'ellissi ... o sull'icona Crea nuovo + accanto allo spazio a cui si desidera aggiungere il modulo visualizzato

2. Selezionare Crea nuovo, quindi Modulo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Modulo-view-Dashboard-Image.png La visualizzazione del modulo di ClickUp /$$$img/

Create, modificate, personalizzate e condividete facilmente i moduli con la visualizzazione dei moduli di ClickUp

Il nuovo modulo è stato creato e può essere posizionato nella barra laterale. Aggiungete un nome e una descrizione al modulo per facilitarne l'identificazione.

Sul lato sinistro si trovano i campi delle attività, tra cui Priorità, Data di inizio, Data di scadenza, Allegato, Durata stimata, e Assegnatario, per citarne alcuni. Trascinate i campi desiderati dal pannello di sinistra e rilasciateli sul modulo.

ClickUp supporta anche una personalizzazione estesa, grazie ai campi personalizzati. Essi consentono di adattare il modulo a diversi scopi.

Campi personalizzati di ClickUp

includono Testo, Testo lungo, Sito web, Elenco a discesa, Email, Telefono, Data, Casella di controllo, Numero, Denaro, e Etichette, tra gli altri.

La personalizzazione non finisce qui. Andate sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per modificare le opzioni del modulo (disponibile sul piano Business Plus e oltre). Ecco un rapido assaggio di ciò che è possibile configurare con le Opzioni modulo:

Avatar : Scegliete un'immagine da far apparire nella parte superiore del modulo

: Scegliete un'immagine da far apparire nella parte superiore del modulo Assegnatario : Scegliere gli assegnatari predefiniti per ogni modulo di invio

: Scegliere gli assegnatari predefiniti per ogni modulo di invio Messaggio di risposta : Creare un messaggio personalizzato per gli utenti che completano un modulo

: Creare un messaggio personalizzato per gli utenti che completano un modulo Colori: Scegliere il colore dei pulsanti del modulo

Scegliere il colore dei pulsanti del modulo Branding: Nascondere il branding di ClickUp dai moduli

Nascondere il branding di ClickUp dai moduli Invio di un'altra risposta: Aggiungete un collegato per inviare un'altra risposta nella pagina di conferma dell'invio del modulo, in modo che gli utenti possano inviare più risposte allo stesso modulo

L'aspetto migliore della visualizzazione dei moduli ClickUp è la sua flessibilità. Supporta la logica a condizioni e aggiorna dinamicamente le domande in base alle risposte. Supportando fino a 25 regole per campo decisionale, questa funzionalità/funzione consente di acquisire dati più precisi (disponibile sui piani Business Plus e Enterprise).

Ad esempio, è possibile creare una regola che visualizza automaticamente il campo Data di scadenza quando il rispondente seleziona Urgente come priorità.

Creare moduli intuitivi utilizzando la logica delle condizioni e le regole della visualizzazione ClickUp Modulo

Un'altra virtù di questo strumento è la sua versatilità. Sia che

siete un educatore che raccoglie informazioni

o

gestire le richieste di funzionalità/funzione e le correzioni di bug come parte di un team di software

è possibile adattare la visualizzazione del modulo ClickUp al proprio settore.

2. Creare attività tracciabili dai vostri moduli

I moduli di ClickUp snelliscono il processo di accettazione dell'organizzazione per varie attività di routine, tra cui la raccolta di feedback sui prodotti,

la gestione delle richieste di progetto

e le richieste creative, la gestione degli invii IT, l'instradamento dei lead commerciali e la conduzione di

sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti

. Ma questo è solo l'inizio.

Una volta catturate le risposte nei campi del modulo, è possibile convertirle in risposte tracciabili

Attività di ClickUp

all'interno del flusso di lavoro e assegnare ai membri del team le azioni appropriate. Ad esempio, se il feedback di un prodotto segnala un bug nel sistema, è possibile trasformare la risposta in un'attività e assegnarla al team di sviluppo.

Trasformate le risposte ai vostri moduli in attività tracciabili con la visualizzazione ClickUp Modulo

3. Utilizzate i modelli per accelerare la creazione dei moduli

Sebbene ClickUp renda rapida la creazione e la personalizzazione dei moduli, a volte si potrebbe desiderare di cercare moduli già pronti che si possano iniziare a utilizzare subito (o dopo aver apportato piccole modifiche).

Indovinate un po'? ClickUp offre diversi modelli di moduli pronti all'uso per diversi casi d'uso. Sia che si tratti di

modelli di modulo per il feedback

o moduli di registrazione generici, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Da fare è scaricare il modello, modificare i campi e gli stati in base alle proprie esigenze e il gioco è fatto!

Diamo un'occhiata ad alcuni modelli popolari della libreria di ClickUp:

Il modello di modulo di feedback di ClickUp

Se la vostra organizzazione raccoglie feedback da clienti/utenti e partner in più dipartimenti, il modello di modulo di feedback di ClickUp

Modello di modulo di feedback ClickUp

sarebbe un'ottima soluzione.

Per istanza, se la vostra è un'azienda SaaS, potreste voler sapere cosa pensano gli utenti dell'esperienza di onboarding del vostro prodotto, dell'esperienza utente e della loro interazione con il supporto clienti attraverso diversi moduli. Questo modello personalizzabile vi permette di creare moduli su misura per ogni scopo e di centralizzare i dati raccolti per un facile accesso.

Ecco come sfruttare al meglio questo modello:

Creare sondaggi che rispondano a esigenze personalizzate dei clienti

che rispondano a esigenze personalizzate dei clienti Acquisire dati significativi che vi aiuteranno a migliorare i vostri prodotti/servizi

che vi aiuteranno a migliorare i vostri prodotti/servizi Ottieni una rapida panoramica di del feedback dei clienti risposte nei vari reparti

di del feedback dei clienti risposte nei vari reparti Personalizzare il modulo con campi personalizzati come il livello del cliente, la data di acquisto, la valutazione complessiva e la motivazione del punteggio

Scarica questo modello

Il modello di modulo ClickUp

Il modello di modulo di ClickUp

è un modello di modulo di registrazione generalizzato che lavora bene per raccogliere informazioni dai partecipanti a un evento. Che si tratti di un programma di formazione, di un seminario, di un workshop o di un corso, potete facilmente modificare questo modello per raccogliere i dati giusti.

Il modello vi permette di:

stabilire un format coerente per la raccolta dei dati

per la raccolta dei dati **Gestire qualsiasi numero di moduli di invio, grandi o piccoli che siano

Organizzare gli invii per facilitarne la revisione

per facilitarne la revisione Aggiungi campi personalizzati a tua scelta, come indirizzo di fatturazione, compleanno, classificazione e numero di telefono

come indirizzo di fatturazione, compleanno, classificazione e numero di telefono Risparmiare tempo creando rapidamente moduli personalizzati

Grazie alle viste Bacheca, Elenco, Documento e Modulo integrate, è possibile esaminare i dati raccolti in qualsiasi modo.

Scarica questo modello

4. Condividere il modulo con il proprio pubblico

Il modulo è condivisibile pubblicamente per impostazione predefinita. Per disattivare la condivisione pubblica e chiudere il modulo, modificate l'attivazione/disattivare posta nell'angolo in alto a destra.

Attiva/disattiva il toggle attivo per aprire/disattivare la condivisione pubblica di un modulo in ClickUp

Condividere il modulo è semplicissimo: copiate il link diretto al modulo e iniziate a condividerlo con i vostri team interni, stakeholder esterni, clienti e altro ancora. Potete anche aggiungere un modulo HTML alla vostra pagina di destinazione tramite la sezione Codice incorporato.

I clienti amano la funzionalità di visualizzazione dei moduli di ClickUp per la sua semplicità e facilità d'uso. Ecco una testimonianza:

La comunicazione tra client, dirigenti e manager è semplificata grazie ai moduli e all'assegnazione di attività ed elenchi. ClickUp è perfetto per lavorare con team di grandi dimensioni e per gestirli tutti con la funzionalità/funzione team."_ Christian Gonzalez coordinatore amministrativo, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Creare moduli dinamici con estese personalizzazioni con ClickUp

Se siete alla ricerca di uno strumento semplice che gestisca facilmente i moduli di base, Asana è una scelta conveniente.

Ma se avete a che fare con flussi di lavoro più complessi e desiderate un costruttore di moduli online versatile, potreste voler dare un'occhiata a

Alternative ad Asana

tra cui Google moduli e ClickUp moduli.

ClickUp emerge come un'opzione valida in questo caso perché è stato progettato per gestire questi dettagli intricati e darvi un maggiore controllo sul lavoro dei moduli. Inoltre, non si limita a raccogliere le risposte, ma vi permette di seguirle creando direttamente delle attività e monitorandone lo stato.

Quindi, perché aspettare?

-Create moduli personalizzati con funzionalità/funzione avanzate per acquisire e utilizzare i dati in modo efficace.