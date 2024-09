10 esempi di modelli di elenchi di cose da fare per vivere al meglio la propria vita

Un elenco di cose da fare è un invito a sognare più in grande

Anette White, Autore

Tutti noi abbiamo sogni, passioni e obiettivi che desideriamo raggiungere: i nostri elenchi personali.

Ma siamo onesti: quanti di questi sogni avete cancellato?

Per la maggior parte di noi, l'elenco delle cose da fare è nascosto in un'agenda, salvato sul telefono o sepolto da qualche parte in un computer, a prendere polvere digitale. La vita è piena di impegni ed è facile perdere il monitoraggio di ciò che ci appassiona davvero. A volte facciamo persino fatica a stilare un elenco di cose da fare che catturi le esperienze che cerchiamo.

Ma se ci fosse un modo per creare un elenco mirato di cose da fare e strutturarlo in modo che sia facile stabilire le priorità e agire di conseguenza? I modelli di elenco sono la risposta.

Esploriamo alcuni dei migliori modelli per creare elenchi di cose da fare.

**Da fare Secondo una ricerca di Stanford%20nel%20suo%20bucket%20list.) la maggioranza delle persone altamente spirituali ha la maggiore probabilità di avere un elenco di cose da fare. Tra di loro, il 78% degli americani ha inserito tra gli elementi del proprio elenco di cose da fare il desiderio di viaggiare e di raggiungere un obiettivo personale.

**Che cosa sono gli elenchi di cose da fare?

Un modello di elenco è un documento strutturato o una guida progettata per aiutarvi a organizzare e monitorare le attività, gli obiettivi o le esperienze che volete realizzare nella vostra vita.

Questi modelli sono spesso dotati di un elenco di elementi predefinito per l'ispirazione e possono essere personalizzati in base alle proprie preferenze.

Utilizzando un modello, è possibile suddividere gli obiettivi in categorie, come viaggi, hobby o crescita personale, e fissare delle scadenze per tenersi in carreggiata. Questa struttura vi permette di concentrarvi maggiormente sulla realizzazione dei vostri sogni.

I modelli di elenco digitale offrono funzionalità aggiuntive come il monitoraggio dello stato di avanzamento, che vi mantiene motivati mentre spuntate gli elementi. Con la possibilità di impostare promemoria o avvisi, è più facile rimanere in contatto con i propri obiettivi invece di lasciarli in sospeso.

Suggerimento: Sfrutta le app di IA per gli elenchi di cose da fare che possono inviare promemoria in base alla posizione o all'ora del giorno. Ad esempio, se il vostro elenco di cose da fare include la visita a un punto di riferimento locale, l'app può ricordarvi quando siete nelle vicinanze.

**Cosa rende un buon modello di elenco di cose da fare?

Un buon modello di elenco di cose da fare aiuta a organizzare gli obiettivi e i sogni. È più di un semplice foglio di calcolo o di un documento con tabelle.

Ecco alcune caratteristiche chiave di un buon modello di elenco:

Struttura chiara: Un modello ben progettato consente di elencare gli elementi con chiarezza e organizzazione, offrendo un accesso rapido alle diverse sezioni. Che sia digitale o stampato, deve avere categorie distinte come Obiettivi di viaggio, Hobby o Crescita personale

Un modello ben progettato consente di elencare gli elementi con chiarezza e organizzazione, offrendo un accesso rapido alle diverse sezioni. Che sia digitale o stampato, deve avere categorie distinte come Obiettivi di viaggio, Hobby o Crescita personale Layout flessibile e modificabile: La vita cambia e così anche le priorità. Un modello di qualità consente di aggiungere, rimuovere o riordinare gli elementi secondo le necessità, assicurando che l'elenco rimanga pertinente e fedele ai vostri obiettivi attuali

La vita cambia e così anche le priorità. Un modello di qualità consente di aggiungere, rimuovere o riordinare gli elementi secondo le necessità, assicurando che l'elenco rimanga pertinente e fedele ai vostri obiettivi attuali **Un buon modello dovrebbe includere elementi visivi come codici colore, font e icone che rendono il processo coinvolgente

Capacità di collaborazione: Un buon modello dovrebbe essere facilmente condivisibile e consentire a più utenti di interagire con esso senza soluzione di continuità

Un buon modello dovrebbe essere facilmente condivisibile e consentire a più utenti di interagire con esso senza soluzione di continuità Opzioni di prioritizzazione: Un modello ben progettato dovrebbe consentire di impostare livelli di priorità, come Urgente, Alta, Normale e Bassa, aiutandovi a decidere rapidamente su quali elementi dell'elenco concentrarvi per primi

Un modello ben progettato dovrebbe consentire di impostare livelli di priorità, come Urgente, Alta, Normale e Bassa, aiutandovi a decidere rapidamente su quali elementi dell'elenco concentrarvi per primi **Il modello ideale include funzionalità/funzione come caselle di controllo, barre di avanzamento o sezioni di note per monitorare quanto si è vicini al raggiungimento di ciascun obiettivo. Le notifiche possono anche farvi sapere quando qualcun altro ha cancellato un elemento condiviso

Opzioni di personalizzazione: Un ottimo modello consente di personalizzare le sezioni in base alle proprie esigenze. Dovrebbe essere in grado di gestire tutto: aggiungere una categoria Obiettivi di coppia, impostare scadenze specifiche e altro ancora

10 Modelli di Elenco di impegni gratuiti

Ora che avete capito cosa comporta un modello perfetto, è il momento di scegliere. Ecco un elenco dei nostri preferiti per facilitare la ricerca.

1. Modello di elenco di ClickUp

Il modello di elenco di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a documentare e monitorare gli elementi del vostro elenco di cose da fare.

Tutti noi facciamo elenchi di sogni e obiettivi, ma spesso finiamo per dimenticarcene. Non lasciate che si perdano nel disordine. Che si tratti di imparare una nuova lingua o di finanziare l'istruzione di un bambino, ClickUp vi copre le spalle con le Modello di elenco di ClickUp .

Questo modello personalizzabile rende facile la creazione e il monitoraggio di tutte le attività del vostro elenco di cose da fare. Con questo modello è possibile:

Tenere facilmente traccia di tutti i vostri obiettivi e sogni su un'unica piattaforma

Non perdere mai di vista i vostri oggetti principali, perché rimangono in connessione con la vostra area di lavoro

Realizzare le vostre aspirazioni in modo efficace, creando una mappa visiva dei passaggi e delle attività cardine necessarie

Il modello è dotato anche di sezioni di elenco preconfezionate per i piatti da provare, le attività da fare e i luoghi da visitare, in modo da non dover partire da zero.

2. Modello di elenco di attività ClickUp

Il modello di Elenco attività di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare un elenco di attività.

Organizzare tutte le attività quotidiane, settimanali e mensili può richiedere tempo e lavoro richiesto. Modello di elenco delle attività di ClickUp semplifica il vostro lavoro aiutandovi a creare elenchi personali di cose da fare e liste di controllo senza alcuno sforzo.

Ogni attività è elencata come attività secondaria all'interno del modello.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Organizzare le attività quotidiane su un'unica piattaforma in grado di gestire sia le attività private che quelle ufficiali

Dividere le attività in gruppi categorizzati per facilitarne l'ordinamento

Dare facilmente la priorità alle attività in base alla durata stimata di completamento, oppure assegnare loro un codice colore in base alle proprie preferenze

Impostare notifiche per i cambiamenti di stato delle attività condivise

3. Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp

Il modello per gli obiettivi annuali di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a impostare e monitorare gli obiettivi per l'anno.

Gli obiettivi annuali sono difficili da raggiungere perché richiedono un commit continuo. Molti di noi fanno propositi per l'anno nuovo, per poi dimenticarli nel giro di pochi mesi o addirittura giorni. Modello di obiettivi annuali di ClickUp è stato progettato per aiutarvi in questo senso.

Il modello prevede due sezioni distinte per gli obiettivi annuali personali e professionali, consentendovi di affrontare entrambi con chiarezza e concentrazione.

**Include anche il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi SMART, per garantire che ogni obiettivo sia specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo

Utilizzando questo modello, potrete:

Cancellare obiettivi e traguardi chiari per voi stessi, la vostra famiglia o la vostra vita professionale

Monitorare i risultati ottenuti nel corso dell'anno e segnare il grado di raggiungimento delle attività cardine da fare

Allineare gli obiettivi personali e professionali con i piani aziendali e di vita più ampi

Visualizzare lo stato di avanzamento per mantenere lo slancio e celebrare le attività cardine

Questo modello può essere utilizzato anche per gli elenchi di gruppo, se state pianificando avventure con gli amici o impostando obiettivi collettivi con la famiglia. Assegnate le attività come piccoli passaggi verso esperienze più grandi da condividere, assicurando che tutti rimangano in carreggiata verso gli obiettivi finali.

👀 Bonus: Applica i modelli di risoluzione del nuovo anno per strutturare i vostri obiettivi, monitorare i vostri stati e mantenervi motivati per tutto l'anno.

4. Modello di elenco dei livelli ClickUp

Elencate gli elementi della vostra lista di cose da fare in vari livelli per vedere quali sono i più interessanti implementando il modello di elenco dei livelli di ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di elenco dei livelli di ClickUp è un potente strumento per affinare e dare priorità al vostro elenco di cose da fare. Vi aiuta ad aggiungere sistematicamente i vostri obiettivi a diverse categorie, come avventure di viaggio, crescita personale o progetti creativi.

Con il sistema a livelli, è possibile classificare ogni obiettivo in base alla sua importanza o al livello di eccitazione.

Ad esempio, si può assegnare una posizione elevata a una destinazione da sogno che si è sempre voluto visitare, mentre gli obiettivi meno urgenti, come l'apprendimento di un nuovo hobby, vengono collocati a un livello inferiore. Questo metodo vi permette di concentrarvi su ciò che conta di più e rende più facile stabilire le priorità del vostro lavoro richiesto.

Visualizzando il vostro elenco in questo modo, otterrete una prospettiva più chiara sulle vostre aspirazioni, rendendo più facile pianificare e realizzare i vostri sogni.

Leggi anche: Abbiamo recensito le 10 migliori app per gli elenchi da fare

5. ClickUp Elenco dei lavori da fare

Il modello Work To Do di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia di tutto il vostro lavoro.

Scarica questo modello /$$$cta/

Avete mai provato a fare un elenco di cose da fare per poi renderla ingombra, disorganizzata e opprimente? Senza una chiara definizione delle priorità, le attività possono accumularsi, rendendo difficile sapere da dove iniziare o su cosa concentrarsi. Modello di Elenco dei compiti da fare di ClickUp risolve questo problema dando ordine al vostro elenco di cose da fare.

Iniziate definendo i vostri obiettivi, che daranno forma alla vostra lista di cose da fare elenco di priorità . Quindi, create attività per ogni obiettivo con date di scadenza e livelli di priorità.

Utilizzando Vista Bacheca di ClickUp è possibile organizzare visivamente gli elementi del proprio elenco di cose da fare, rendendo più facile vedere ciò su cui è necessario concentrarsi.

Ecco cos'altro si può fare con il modello:

Categorizzare e dare priorità alle attività per una maggiore chiarezza e concentrazione

Organizzare le attività familiari e personali in elenchi, attività e sottoattività con date di scadenza

Ottenere una panoramica rapida di tutte le attività con visualizzazioni settimanali o mensili sul calendario

Definire il tipo di attività da un elenco di etichette preimpostate e variegate con codice colore

Leggi anche: Come creare un elenco di cose da fare adatto all'ADHD per completare le attività

6. Modello di elenco di cose da fare per l'estate di Canva

Scoprite nuovi e interessanti modi per sconfiggere il caldo con il modello di elenco estivo di Canva

A cosa serve l'estate? Alle vacanze e al relax. Con Modello di elenco estivo di Canva , vi offre una pila già pronta di idee eccitanti e avventurose da pianificare per la prossima estate. L'elenco comprende molte idee potenziali ed è utile per collaborare con un numero elevato di persone.

Include campeggio, festival musicali, osservazione delle stelle e molto altro ancora. Naturalmente, siete liberi di modificarle in base alle vostre preferenze.

Stampatelo o modificatelo e utilizzatelo online; il modello è gratis.

Leggi anche: 10+ Modelli di itinerario gratis in Documenti Google, Excel e Word

7. Modello di elenco di cibi da mangiare di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Canvas-Foodie-Bucket-Elenco-Template.png Modello di elenco di cibi da consumare di Canva /%img/

Non dimenticate mai di aggiungere ai preferiti il modello Foodie Bucket Elenco di Canva

Chi non ama il cibo? Sia che siate dei buongustai convinti o che semplicemente vi piaccia mangiare bene, Modello di elenco di cibi da mangiare di Canva è perfetto per voi.

Questo modello è stato progettato per aiutarvi a organizzare e dare priorità ai vostri obiettivi e alle vostre avventure culinarie. Potete iniziare elencando le vostre esperienze culinarie più importanti, come provare nuovi ristoranti, campionare piatti esotici o perfezionare una ricetta.

Potete anche annotare i piatti che avete visto su Instagram e che non vedete l'ora di provare, le ricette che non vedete l'ora di cucinare o un elenco di ristoranti da visitare assolutamente.

Con questo modello, il vostro viaggio nel mondo del cibo sarà tanto facile da organizzare quanto entusiasmante da intraprendere.

8. Modello di elenco principale per le vacanze di The Downes Home

Pianificate la fuga perfetta per voi stessi con l'elenco principale delle vacanze di The Downes Home

State cercando un piano per rendere le vostre prossime vacanze ancora più speciali, ma non sapete da dove cominciare? Che ne dite di creare un elenco di cose da fare per le vostre vacanze, per immortalare tutte le cose divertenti e festive che volete fare?

Con L'elenco principale delle vacanze a casa Downes vi permette di pianificare facilmente le vostre vacanze con un elenco precostituito di 24 attività emozionanti, una per ogni giorno che precede il Natale.

Immaginate di trascorrere le vostre giornate cucinando biscotti, decorando l'albero o passando una serata al cinema: tutto pianificato per non perdere nemmeno un momento di allegria natalizia.

Alla fine della stagione, avrete una collezione di ricordi cari e forse anche qualche nuova tradizione da portare avanti.

👀 Bonus: Prova altri modelli di Natale per rendere più semplice il piano delle vacanze.

9. Modello di elenco di viaggi da Template.Net

Utilizzate l'elenco di viaggio di Template.Net per ottenere una panoramica dettagliata di tutti i luoghi che avete in programma di visitare

Viaggiare in un nuovo Paese è sempre emozionante, con tante cose da fare, luoghi da vedere e cibi da provare.

È qui che L'elenco dei viaggi di Template.Net è utile.

Questo modello di facile utilizzo aiuta a creare un piano di viaggio ben organizzato con un elenco di attività da fare, luoghi da visitare e cucine da provare per un ampio intervallo di Paesi. Le posizioni sono organizzate in modo ordinato per continente e poi per Paese, rendendo più facile trovare ciò che si sta cercando.

Se sognate di fare snorkeling nella Grande Barriera Corallina, di ammirare il Taj Mahal o di assistere all'aurora boreale, questo modello vi permette di non perdere queste esperienze iconiche.

💡 Pro Tip: Pianificatori di viaggio IA sono in grado di ottimizzare gli itinerari di viaggio, aiutandovi a coprire più terreno in modo efficiente. Quando si pianifica un viaggio che include destinazioni come la Grande Muraglia Cinese, l'IA è in grado di suggerire i percorsi più veloci e panoramici.

10. Elenco dei viaggi di coppia di GDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Couples-Bucket-Elenco-Template-by-GDoc.png Modello di elenco di coppia /%img/

Organizzate e pianificate tutto ciò che volete fare con il vostro partner utilizzando il modello di elenco di coppia di GDoc

Il Modello di elenco di coppie da GDoc offre 24 attività divertenti e romantiche pensate per avvicinare i partner e aggiungere un po' di eccitazione alla relazione. Questo elenco offre qualcosa per ogni coppia.

Il modello è completamente modificabile, quindi potete personalizzarlo con le attività che più vi piacciono, come scrivere una lettera d'amore sincera, modificare un cane dal rifugio per animali o dedicarvi a un nuovo hobby.

Il tutto è facilmente terminato in Google Documenti, in modo da poter aggiornare l'elenco in qualsiasi momento.

Trasforma il tuo elenco di cose da fare in esperienze da vivere con ClickUp

Gli elenchi di desideri sono i vostri sogni in attesa di essere realizzati. Non lasciateli svanire. Viveteli invece appieno e create ricordi che potrete conservare a lungo nel futuro.

Con ClickUp potete fare esattamente questo. I suoi modelli personalizzabili, le visualizzazioni multiple e gli strumenti di definizione delle priorità vi permettono di catturare i sogni personali e professionali e di visualizzarli direttamente nella vostra area di lavoro.

In questo modo, potrete vedere i vostri sogni ogni giorno e rimanere motivati a realizzarli. Cosa state aspettando?

gratis oggi stesso!