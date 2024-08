10 modelli gratuiti di risoluzione del nuovo anno per il 2024

Quante volte vi è capitato di dire: "Anno nuovo, nuovo me"_ per poi ricadere nelle vecchie abitudini poche settimane (o giorni) dopo il 1° gennaio? Non preoccupatevi, non siete solo voi! La ricerca dimostra che che in genere le persone non hanno un esito positivo nel mantenere i loro propositi.

Che si tratti di decidere di tornare in palestra o di dire no al cibo spazzatura, i propositi per l'anno nuovo possono apportare cambiamenti positivi alla vostra vita, a patto che li manteniate. Naturalmente, questa è la parte difficile.

I modelli di propositi per l'anno nuovo possono aiutarvi ad avere un esito positivo e a realizzare tutto ciò che avete in elenco. Sono dotati di impostazioni predefinite che vi permettono di impostare e monitorare i vostri propositi obiettivi a breve e a lungo termine , creare elenchi di Da fare , dare priorità a specifiche attività e rendersi conto di ogni risoluzione.

Qui parleremo di 10 modelli di risoluzione per il nuovo anno di altissimo livello per aiutarvi a trasformare i vostri sogni in realtà. 🧑‍🎄

Cos'è un modello di risoluzione per il nuovo anno?

I propositi per l'anno nuovo servono a dare il via a cambiamenti positivi, a migliorare le abitudini personali e a migliorare il benessere generale. Secondo la ricerca , in genere ruotano intorno al potenziamento della salute mentale e fisica.

I modelli di risoluzione per il nuovo anno possono aiutarvi a mettere per iscritto le vostre promesse, a monitorare i vostri stati e a rimanere sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi. Sono dotati di sezioni predefinite che potete adattare ai vostri obiettivi e rendervi responsabili.

Questi modelli portano chiarezza e concentrazione, mantengono l'organizzazione e la motivazione, aiutano a la gestione del tempo e vi permettono di riflettere su voi stessi e di visualizzare i vostri obiettivi.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili

I modelli di propositi per il nuovo anno sono disponibili in molte forme. Alcuni consentono di suddividere i propositi in piani giornalieri o obiettivi settimanali mentre altri si concentrano su un particolare aspetto della vostra vita e vi permettono di annotare obiettivi privati e di obiettivi privati e di lavoro e aspirazioni. Sta a voi scegliere un modello che si allinei ai vostri piani per l'anno successivo.

Cosa rende un buon modello di risoluzione per il nuovo anno?

Se cercate su Google "modelli di risoluzione per il nuovo anno", otterrete centinaia di risultati, il che rende un po' difficile trovare quello giusto. Se volete un modello che vi aiuti a fissare obiettivi e a rispettarli, assicuratevi che abbia i seguenti elementi:

Sezioni per la definizione degli obiettivi: Dovrebbe avere aree chiaramente organizzate in cui scrivere i diversi obiettivi e delineare i modi per raggiungerli monitorarli nel tempo Piano d'azione: Il modello deve offrire spazio sufficiente per descrivere nel dettaglio come si raggiungeranno gli obiettivi. Dovreste essere in grado di creare e classificare le attività e stabilire le scadenze per mantenere la responsabilità Funzionalità/funzione di monitoraggio: Deve consentire di configurare le metriche per il monitoraggio dello stato Personalizzazione: Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di personalizzare le sezioni per assicurarvi che siano in linea con le vostre preferenze Spazi per note aggiuntive: Il modello dovrebbe avere uno spazio designato per scrivere i vostri pensieri e sentimenti, le affermazioni, le citazioni o le sfide che potreste incontrare sulla strada per raggiungere i vostri obiettivi

Visualizzate il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività per avere una visione semplificata dello stato generale del team

10 modelli di risoluzione per il nuovo anno per apportare cambiamenti positivi alla vostra vita

Abbiamo esaminato decine di modelli di risoluzione per il nuovo anno e abbiamo selezionato i 10 migliori che si distinguono per funzione, facilità d'uso ed estetica. Date un'occhiata e trovate quello che vi aiuta a delineare e realizzare i vostri obiettivi! 😍

1. Modello di risoluzione per il nuovo anno di ClickUp

Volete tenere i vostri propositi per l'anno nuovo in un unico posto, pianificare il futuro e monitorare i vostri stati in modo semplice? Il Modello di risoluzione per il nuovo anno di ClickUp offre esattamente ciò di cui avete bisogno!

Con questo modello potete creare un piano personalizzato per i vostri propositi, monitorare le attività cardine nel corso degli anni, visualizzare i vostri stati e rimanere motivati. 💪

Il modello è dotato di due visualizzazioni. La prima è una vista Vista Elenco dove si creerà un'attività per ogni risoluzione. Utilizzare Campi personalizzati come Stato, Data di inizio e di scadenza, Tipo di risoluzione e Avanzamento dell'obiettivo per fornire dettagli sui vostri propositi e facilitarne il monitoraggio. Il campo personalizzato Anno rende il piano un gioco da ragazzi: si possono creare propositi con anni di anticipo, se si vuole pensare a lungo termine.

La seconda visualizzazione (Anno) è un campo di Bacheca Kanban è rivolta a tutti coloro che pensano al futuro. Rappresenta le attività (risoluzioni) della visualizzazione precedente come schede e le ordina in base all'anno a cui appartengono. Se non si vogliono fare piani a lungo termine e ci si vuole concentrare solo sull'anno in corso, si possono ordinare le schede delle attività usando un criterio diverso (come la priorità o la data di scadenza).

Scaricate questo modello

2. Modello di bilancio dell'anno di ClickUp

Pensare al futuro è un ottimo modo per migliorare le vostre capacità organizzative e rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Ma non sottovalutate il potere di guardare al passato: vi aiuta a capire quanto siete migliorati e può essere un'ottima base per creare piani futuri. Il Modello di bilancio di ClickUp per l'anno in corso vi permette di riflettere sui vostri stati, di analizzare la vostra produttività e di usare queste informazioni come carburante per impostare nuovi obiettivi e raggiungerli a tutta velocità. 🚗

Questo modello si basa su Documenti ClickUp è la funzionalità/funzione unica della piattaforma che consente di creare, modificare, condividere, gestire e salvare documenti. Offre personalizzazione e supporta la collaborazione.

Il modello Year in Review offre 12 sezioni, una per ogni mese dell'anno. Nella pagina principale c'è spazio anche per le informazioni personali (come nome, occupazione ed età) e gli obiettivi principali.

Quando si fa clic su un mese specifico, vengono visualizzate le seguenti sottosezioni (sono le stesse per ogni mese):

Vincite : Un elenco in cui si riassumono i punti salienti del mese

: Un elenco in cui si riassumono i punti salienti del mese Snaps : Una raccolta di foto con brevi didascalie

: Una raccolta di foto con brevi didascalie Piani futuri: Un elenco di elementi della vostra lista di cose da fare

È possibile aggiungere altre pagine se si desidera creare un riepilogo dell'intero anno o delineare obiettivi e piani futuri.

Scarica questo modello

3. Modello di obiettivi annuali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/86a6cf2d-1000.png Mantenetevi in carreggiata con il modello per gli obiettivi annuali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076468 Scarica il modello /%cta/

Volete delineare i vostri obiettivi personali e aziendali, ma tenerli separati per facilitarne la gestione e il monitoraggio? Il modello Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp offre proprio questo!

È diviso in due sezioni: una si concentra sui piani e sugli obiettivi personali, l'altra è incentrata sul business. Entrambe le sezioni si concentrano su SMART (obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo). C'è spazio per includere gli obiettivi, le metriche per il monitoraggio dello stato e le scadenze realistiche.

Le due sezioni sono quasi identiche: si delineano le informazioni personali o aziendali e si discutono gli obiettivi SMART e i passaggi necessari per raggiungerli. Nella sezione Obiettivi aziendali c'è spazio in più per la gestione del rischio, dove si discutono i problemi e gli ostacoli che possono comparire lungo il percorso e impedire di raggiungere gli obiettivi.

Poiché ClickUp supporta la collaborazione, potete lavorare ai vostri Obiettivi aziendali con i membri del vostro team per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina (e letteralmente!)

È inoltre possibile aggiungere nuovi documenti ClickUp al modello, personalizzare le pagine e creare un ambiente di lavoro unico e piacevole.

Scarica questo modello

4. Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi da fare

Gestire un'agenda piena di riunioni può essere un vero grattacapo se non si è al top della forma. Dato che tutti sappiamo che saltare le riunioni dà un'impressione di scarsa professionalità, utilizzate il modello Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare per pianificare e organizzare il vostro calendario nei minimi dettagli.

Questo modello offre quattro visualizzazioni:

Richiesta di riunione Orari Per ruolo Per categoria

La visualizzazione delle Richieste di riunione è una Modulo ClickUp -È il modulo che i colleghi o gli stakeholder esterni usano per programmare le riunioni con voi. Il modulo contiene domande sul nome del richiedente, sul ruolo, sulla categoria, sul programma, sulla data di inizio e di scadenza e sulla priorità.

Le informazioni fornite nel modulo si traducono automaticamente nella vista Modulo, un elenco con una panoramica di tutte le riunioni programmate. Ogni attività è denominata con il nome del richiedente ed è possibile vedere i campi personalizzati per categoria, ruolo, priorità e altri dettagli aggiunti al modulo.

Per ruolo e Per categoria sono visualizzazioni del Calendario che mostrano le riunioni programmate con un codice colore in base al ruolo del richiedente o alla categoria della riunione. Entrambe le visualizzazioni mostrano le riunioni per mese, ma è possibile modificarle in per giorno, quattro giorni o settimana.

Il modello può essere utilizzato anche per programmare gli orari personali, inserendo gli appuntamenti con il dentista, gli allenamenti in palestra, i momenti di svago con gli amici, le lezioni di yoga e altre attività per mantenere la produttività e organizzare le giornate. 🏋️

Scarica questo modello

5. Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp

Il monitoraggio degli obiettivi annuali in parti più facili da gestire può aiutare a mantenere la concentrazione, a stabilire le priorità e a misurare lo stato nel tempo. Il Modello di obiettivi annuali di ClickUp permette di dividere gli obiettivi principali in attività mensili, riducendo il sovraccarico di lavoro e dando un senso di realizzazione.

Questo modello di ClickUp Doc divide l'anno in trimestri e poi in mesi, permettendovi di creare un "tema" per i vostri obiettivi. Ad esempio, nel primo trimestre potete concentrarvi sulla forma fisica e delineare gli obiettivi per migliorare la vostra salute fisica (come mangiare più sano, andare in palestra o camminare 30 minuti al giorno). Nel secondo trimestre, potete continuare a seguire le vostre abitudini di fitness, ma orientarvi verso l'impostazione di obiettivi di crescita: ad esempio, potete imparare a cucinare il pane o iniziare a imparare lo spagnolo.

Il modello è personalizzabile, per cui è possibile codificare le colonne per colore, aggiornare gli obiettivi, aggiungere immagini, creare nuove pagine, condividere il documento con un membro della famiglia, un amico o un collega e controllare regolarmente lo stato.

Utilizzate l'ultima sezione del modello (Note) per annotare i vostri alti e bassi, monitorare le attività cardine dello sviluppo personale (anche di un anno precedente) e descrivere come siete migliorati o avete adottato nuove abitudini nel corso del tempo.

Scaricate questo modello

6. Modello di Elenco attività ClickUp

Organizzate e pianificate tutte le vostre attività in un unico posto con il modello di elenco delle attività di ClickUp

I grandi propositi per il nuovo anno spesso devono essere suddivisi in piccole parti: in questo modo è possibile apportare cambiamenti un passaggio alla volta, ridurre lo stress e monitorare lo stato. Il Modello di elenco di attività ClickUp consente di creare elenchi Da fare per i vostri propositi per il nuovo anno, per massimizzare la produttività e per mantenervi sulla strada giusta.

Questo è un modello di attività, cioè appare in un altro modello come compito separato. A prima vista, non è altro che un elenco di cose da fare. Ma se lo si usa nel modo giusto, può dare il via ai lavori richiesti per raggiungere gli obiettivi annuali o mensili.

Supponiamo che il vostro obiettivo sia l'acquisto di un'auto nuova. Ma di solito non è così semplice come entrare in un concessionario, scegliere un bel veicolo e firmare un contratto.

È necessario fare ricerche su diversi modelli, risparmiare, consultare la famiglia, considerare le opzioni di finanziamento, ecc. Questo modello consente di delineare tutte queste attività sotto forma di elenco di cose da fare. Creare attività e attività secondarie, impostare le dipendenze delle attività e lasciate delle note man mano che compilate le informazioni.

Cancellare un elemento dopo l'altro dal vostro elenco vi rassicura sul fatto che siete a un passo e migliora il vostro morale per continuare a fissare gli obiettivi. Quindi, iniziate subito a cancellare le cose da fare dal vostro elenco dell'anno! ✔️

Scarica questo modello

7. Modello di elenco di vacanze ClickUp

Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

La preparazione di una vacanza è divertente ed emozionante, ma comporta anche un piano dettagliato e un'organizzazione se si vuole trarre il massimo da essa. La Modello di elenco vacanze ClickUp può eliminare lo stress di fare le valigie, ottimizzare i preparativi, delegare le attività ai membri della famiglia e garantire che siate pronti al 100% per il viaggio! ⛷️

Il modello offre tre visualizzazioni per aiutarvi a preparare le valigie per le vacanze, senza tralasciare alcun elemento importante.

La prima vista è Items: un elenco che comprende tutto ciò di cui avete bisogno in vacanza, dalla crema solare ai documenti e ai farmaci. Create una nuova attività per ogni elemento e fornite i dettagli utilizzando i campi personalizzati di ClickUp. Per impostazione predefinita, sono disponibili campi come Stato, Viaggi di vacanza e Quantità, ma è possibile aggiungerne di nuovi, come Persone o Data.

La vista Stato dell'elemento è un pannello Kanban che visualizza le attività della vista precedente sotto forma di schede ordinate per stato (Da imballare, Da acquistare, Da imballare e Impacchettato). Visualizza gli elementi già imballati e assicura che non ci si dimentichi di acquistare altri oggetti essenziali.

La vista Da acquistare è essenzialmente un elenco della spesa: presenta tutti gli elementi da acquistare per la vacanza, ordinati in base alla loro priorità. Una volta acquistato un elemento, cambiandone lo stato, questo scomparirà dall'elenco.

Scarica questo modello

8. Modello di elenco di ClickUp

Utilizzate il modello di ClickUp Bucket Elenco per organizzare le vostre attività più importanti

Volete creare un elenco di cose nuove da provare, visitare o fare, ma non avete ancora trovato il modo giusto per farlo? Non dire altro: il modello Modello di elenco di cose da fare ClickUp è tutto ciò che vi serve per delineare i vostri sogni e visualizzare i passaggi per realizzarli. ✨

Questo modello di cartella è diviso in tre sezioni per organizzare gli elementi del vostro elenco:

Cibi da provare Luoghi da esplorare Le attività

Ogni sezione ha due visualizzazioni. La prima vista è un elenco in cui si creano attività (elementi della bucket list) e si forniscono dettagli utilizzando i campi personalizzati di ClickUp come Stato, Data di scadenza, Soddisfazione, Destinazione e Persone coinvolte.

La seconda vista (Fun Rating) è una tavola Kanban con le schede delle attività disposte in base al punteggio di soddisfazione ottenuto nella vista precedente.

Se si passa al livello della cartella (premendo Elenco di attività sulla sinistra dello schermo), si ottiene una panoramica di tutti gli elementi dell'elenco di attività inseriti, ordinati in base al loro stato. Cambiate le visualizzazioni per filtrare gli elementi in base alla valutazione, al continente o alle persone, e iniziate il vostro obiettivo di miglioramento personale o di un viaggio migliore.

Scarica questo modello

9. Modello di risoluzione per il nuovo anno in Excel di Chandoo

Utilizzate il modello Excel di risoluzione per il nuovo anno di Chandoo per delineare i vostri obiettivi e cancellarli uno per uno con facilità

Se avete valore per la semplicità e non avete bisogno di un modello elaborato per i vostri propositi per il nuovo anno, il modello Excel per i propositi per il nuovo anno di Chandoo Da fare in un'intera pagina o foglio di calcolo.

Questo modello di risoluzione per il nuovo anno in Excel è fondamentalmente un elenco di cose da fare con 101 voci da completare in 1001 giorni. Naturalmente, non è necessario utilizzare le voci del modello: cancellate il testo e create le vostre attività personali che desiderate realizzare in futuro.

Tutto è personalizzabile, quindi è possibile modificare il titolo e le date di inizio e fine. Nel campo "to-go" preformattato, potrete vedere quanti giorni mancano alla data di fine, in modo da gestire il vostro tempo di conseguenza.

Una volta completata un'attività, selezionare la casella di controllo accanto ad essa. L'attività verrà evidenziata e la barra di stato sopra la tabella si sposterà di conseguenza.

Scaricare questo modello

10. Modello di elenco di risoluzioni per il nuovo anno di Canva

Il modello di elenco di risoluzioni per il nuovo anno di Canva offre le basi perfette per l'impostazione degli obiettivi per l'anno prossimo

Sì, potete scrivere i vostri propositi per il nuovo anno su un pezzo di carta, ma dov'è il divertimento? Il modello di elenco di risoluzioni per l'anno nuovo di Canva vi permette di fare tutto il possibile e di dare al vostro elenco lo splendido design che merita!

Il modello presenta una funzionalità/funzione in cui è possibile delineare i propri propositi. Presenta un design bianco e oro e molto spazio per i vostri piani e obiettivi.

La bellezza di questo modello sta nella sua personalizzazione: ogni singolo elemento può essere modificato a vostro piacimento! Scegliete i colori che preferite, allegate file, create nuove pagine, disegnate e scrivete la vostra storia di buoni propositi per il nuovo anno. ✍️

Il nostro suggerimento? Utilizzate la prima pagina per riepilogare/riassumere i vostri propositi e create nuove pagine per discutere di ciascuno di essi in modo più dettagliato. Lasciate un po' di spazio per annotare i vostri pensieri e monitorare lo stato.

Scaricate questo modello

Modelli di risoluzione per il nuovo anno: Visualizzare e realizzare i propri sogni

I modelli che abbiamo presentato offrono tutto il necessario per annotare, visualizzare e organizzare i vostri propositi per il nuovo anno. Le loro funzionalità/funzioni vi aiutano a rimanere sulla strada giusta e a mantenere la motivazione verso la realizzazione di tutti i vostri elenchi 🎄

I modelli ClickUp presentati sono solo una parte dell'offerta della piattaforma con oltre 1.000 opzioni per vari scopi. Iscrizione a ClickUp ed esplorate la selezione dei modelli, oltre a decine di funzionalità/funzione per progetti e gestione delle attività , collaborazione del team brainstorming e organizzazione.