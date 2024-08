10 modelli natalizi gratuiti per tutte le vostre esigenze di pianificazione delle feste

È già arrivato il Natale?!

Quei pochi giorni prima dell'ultimo giro di orologio: c'è così tanto da fare, dall'organizzazione della festa in ufficio all'ottimizzazione del flusso di lavoro per le vacanze, fino ad assicurarsi che tutto sia a posto per le vacanze con la famiglia.

Prima di prendere il titolo per le vacanze di Natale, dovete pianificare le cose essenziali per la vostra organizzazione. Potrebbe trattarsi dell'elenco dei regali di Natale per i colleghi. Oppure il programma delle attività e la capacità mensile.

Qui condividiamo 10 modelli natalizi per aiutarvi a monitorare i giorni di non lavoro. Utilizzateli per organizzare e visualizzare lo stato prima e durante le vacanze.

Come possono i modelli di Natale aiutare a pianificare le vacanze?

I modelli di Natale aiutano a organizzare ogni aspetto della pianificazione delle vacanze, dagli elenchi dei regali, alla pianificazione delle feste, alle decorazioni, al monitoraggio del budget, fino all'impostazione dei propositi per il nuovo anno.

Mettete per iscritto i vostri piani per le feste e i vostri propositi, monitorate i vostri stati e rimanete in linea con i vostri obiettivi. I documenti sono dotati di stati e campi personalizzati che possono essere regolati o modificati in base agli obiettivi o alle attività.

I modelli natalizi fanno chiarezza nei piani, mantengono l'organizzazione e la motivazione e permettono di riflettere e visualizzare gli obiettivi, i risultati e i traguardi raggiunti.

Cosa rende un buon modello di Natale?

Ecco gli elementi essenziali che dovreste cercare in un buon modello di Natale:

Chiarezza e semplicità: Il modello deve essere facile da usare e da capire e deve elencare tutti i compiti e gli orari

Il modello deve essere facile da usare e da capire e deve elencare tutti i compiti e gli orari Appeal visivo: Il modello di Natale deve avere un design visivamente accattivante e deve permettere di aggiungere codici colore per renderlo accattivante

Il modello di Natale deve avere un design visivamente accattivante e deve permettere di aggiungere codici colore per renderlo accattivante Personalizzabile: In base alle attività specifiche, il modello deve consentire di aggiungere o rimuovere attività, cambiare gli assegnatari e modificare gli orari

In base alle attività specifiche, il modello deve consentire di aggiungere o rimuovere attività, cambiare gli assegnatari e modificare gli orari Accessibile: Se il modello digitale è per uso personale o professionale, assicuratevi che sia facile da condividere, accedere, aggiornare e scaricare

Se il modello digitale è per uso personale o professionale, assicuratevi che sia facile da condividere, accedere, aggiornare e scaricare Sezioni per gli obiettivi: Il modello ha aree per scrivere gli obiettivi e monitorarli nel tempo?

Il modello ha aree per scrivere gli obiettivi e monitorarli nel tempo? Capacità di monitoraggio: Trovate un modello che consenta di configurare le metriche e di monitorare lo stato

Trovate un modello che consenta di configurare le metriche e di monitorare lo stato **Spazi per le note: durante l'implementazione degli obiettivi, incontrerete numerose sfide che meritano di essere documentate. Il modello perfetto avrà uno spazio designato per scrivere le vostre affermazioni, citazioni o pensieri quando siete sulla strada per raggiungere i vostri obiettivi

10 Modelli di Natale da usare nel 2024

1. Modello di planner natalizio ClickUp

Il modello ClickUp Holiday Planner vi permette di gestire le ferie dei vostri dipendenti con facilità e di pianificarle in anticipo

Il periodo delle vacanze può essere stressante, soprattutto quando si pianifica una vacanza in famiglia con i propri cari. È necessario un modello di piano personalizzato per evitare di perdere qualcosa di importante. Modello di pianificazione delle vacanze di ClickUp vi aiuta a pianificare ogni aspetto della vostra vacanza, dai voli al soggiorno. Tenete traccia di chi viene quando e per quanto tempo e conservate documenti importanti come i passaporti in una posizione centrale sicura.

Personalizzate questo modello natalizio per tenere traccia di tutte le attività delle vacanze ed evitare stress o sorprese dell'ultimo minuto. Questo modello vi permette di ottimizzare tempo, energie e risorse.

La cosa migliore è che è multiuso: utilizzate lo stesso modello natalizio per monitorare le ferie dei dipendenti e altre richieste di ferie.

Ad esempio, è possibile aggiungere stati personalizzati per monitorare lo stato di ogni richiesta di ferie, come approvato, annullato e in revisione. Visualizzate i dati sulle ferie dei dipendenti utilizzando sei diversi attributi personalizzati. Migliorate il piano delle ferie con avvisi di dipendenza e monitoraggio del tempo.

Inoltre, è possibile impostare il budget per stimare le spese per regali, cibo, viaggi e decorazioni come alberi di Natale, renne in miniatura, biglietti d'auguri, stampe artistiche e carte da regalo per l'ufficio. Il modello è dotato di un tracker di bilancio per garantire il rispetto del budget.

2. Modello per il piano di una festa ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Party-Planning-To-Do-Elenco-Template-1400x804.png Modello di elenco delle cose da fare per il piano di una festa ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello di pianificazione della festa per definire il budget, le priorità e delegare le attività

Con Modello di piano per le feste di ClickUp , pianificare una festa di Natale memorabile diventa un gioco da ragazzi.

Con questo modello è possibile creare liste di controllo per ogni aspetto della festa, stabilire scadenze, assegnare attività ai membri del team e monitorare lo stato.

Iniziate a usare il Visualizzazione del calendario di ClickUp per decidere la data migliore per voi e i vostri ospiti e la durata della festa per pianificare di conseguenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-120-1400x725.png ClickUp visualizza il calendario /$$$img/

Vedere il quadro generale con la visualizzazione del calendario di ClickUp

Che si tratti di una festa in ufficio o di una festa di Natale privata, il monitoraggio del budget e delle spese è uno dei maggiori grattacapi.

Utilizzate il modello natalizio di ClickUp per personalizzare il vostro stimatore di budget. In questo modo è possibile monitorare tutti i costi relativi alla festa, compresi gli inviti, le decorazioni come i bastoncini di zucchero e Babbo Natale, le immagini, il cibo e l'intrattenimento.

Visualizzate in modo organizzato tutti i dettagli in Elenco, Bacheca e Tabella, in modo da poter partire subito con il piede giusto e garantire un esito positivo dell'evento.

3. Modello di Elefante Bianco Virtuale di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Virtual-White-Elephant-Template.jpg Uno screenshot del modello dell'Elefante bianco virtuale di ClickUp /$$$img/

Divertitevi con i vostri colleghi (non importa dove si trovino) con il modello di Elefante Bianco Virtuale di ClickUp, che rende facile questo gioco classico

L'Elefante bianco virtuale, o Dirty Santa, è un gioco di scambio di regali online in cui i partecipanti si scambiano elementi bizzarri. È interessante notare che il meccanismo di furto permette a un giocatore di prendere un regalo da un altro mentre gioca a questo gioco classico.

Se avete intenzione di aggiungere il gioco dell'Elefante bianco virtuale per riunire la vostra famiglia per divertirsi durante le vacanze, questo modello vi permetterà di iniziare rapidamente.

Con Modello di Elefante Bianco Virtuale di ClickUp creare regole a tema, come ad esempio un modello di guida ai regali per le vacanze da cui i vostri dipendenti potranno scegliere un regalo. Per una festa unica, utilizzate il modello per invitare i giocatori, assegnare i ruoli e monitorare i regali scambiati.

I vantaggi dell'utilizzo del modello dell'elefante bianco virtuale includono:

Permettere ai vostri cari di partecipare allo scambio da qualsiasi posizione

Un modo divertente per coinvolgere gli amici e la famiglia

Assicurare che lo scambio sia efficiente e che tutti abbiano accesso agli stessi regali

Suggerimento: stabilite le regole prima di iniziare il gioco. Utilizzate i documenti di ClickUp per menzionare il numero di regali che una persona può portare e le modalità di scambio, e invitate i provider a rivedere e fornire un feedback.

Inviate le regole ai partecipanti tramite volantini, video o post sul sito web dell'azienda.

4. Modello di piano per eventi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Event-Planning-Collaboration-Template.png Modello per la pianificazione e la collaborazione di eventi ClickUp /$$$img/

Pianificate ed eseguite la vostra festa di Natale in modo impeccabile con il modello di ClickUp per la pianificazione e la collaborazione degli eventi

Il piano di un evento ha molte parti in movimento: dalla sede e le strutture alle attività, alla fatturazione, e l'elenco è infinito.

Un modello pre-costruito per la pianificazione dell'evento semplifica il lavoro di organizzazione delle informazioni sulla sede, l'impostazione e il monitoraggio del budget, la cura dell'elenco degli ospiti e il monitoraggio dell'intrattenimento e delle presenze.

Quest'anno, per la vostra festa di Natale in ufficio, prendete in considerazione l'utilizzo del modello Modello di piano per eventi di ClickUp per pianificare e visualizzare tutto ciò di cui avete bisogno. Allineate il vostro team per una collaborazione senza intoppi e monitorate lo stato di avanzamento per garantire che la festa si svolga senza intoppi.

I migliori modelli per la gestione degli eventi consentono ai team di visualizzare le fasi di consegna in una vista Calendario o Elenco. Modelli preconfezionati di ClickUp permettono al team di aggiungere dettagli importanti come il budget e lo stato dei pagamenti e di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività.

5. Modello di bilancio personale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/personal-monthly-budget_large.gif Modello di bilancio personale mensile in fogli di Vertex42 /$$$img/

Monitoraggio del budget personale, dei regali e delle decorazioni con il modello di bilancio personale di ClickUp

Le festività natalizie sono un momento eccellente per i titolari di aziende per esprimere la propria gratitudine nei confronti di clienti di valore. Siamo consapevoli che siete alla ricerca di un budget ben idee regalo per i clienti ma allo stesso tempo è necessario monitorare la spesa per i regali.

Prendete il controllo del vostro budget con Il modello di bilancio personale di ClickUp . Personalizzate il regalo con un messaggio accorato per lasciare un'impressione duratura, mentre il modello assicura che non andiate fuori budget.

Iniziate registrando i nomi dei vostri client a cui volete fare dei regali e create un semplice budget di spesa per le vacanze. Prendete nota delle idee regalo e inserite gli importi spesi per i vostri regali di Natale.

Utilizzate lo stesso modello per preventivare viaggi, decorazioni e schede natalizie. Pianificate in anticipo per alleviare lo stress ed evitare i debiti delle vacanze.

6. Modello di ricetta ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/RecipeBook\_1-1400x793.png

/$$$img/

Il modello di ricetta di ClickUp facilita la cucina e la spesa

Se avete ospiti in questo periodo di vacanza, Il modello di ricetta di ClickUp è una manna dal cielo, che consente di risparmiare tempo e stress in cucina.

Utilizzate questo modello per personalizzare le ricette in base alle diverse esigenze e preferenze alimentari, per organizzare gli ingredienti in modo che possiate trovarli e per monitorare l'inventario in modo da non rimanere senza ingredienti importanti. Organizzate i piani dei pasti e tenete traccia di misure e istruzioni.

Questo modello vi permette di organizzare le vostre ricette in un unico posto per condividere le vostre creazioni con amici e familiari.

Quando tutti gli ingredienti sono pronti e arriva il momento della preparazione, il modello Vista Bacheca di ClickUp tiene traccia delle attività completate e di quelle da fare.

Durante la cottura, il Grafico Gantt di ClickUp consente di visualizzare la Sequenza della ricetta e il tempo necessario per completare ogni passaggio.

A Modello di piano del menu ClickUp vi aiuterà a prevenire gli sprechi alimentari e a evitare inutili corse alla spesa.

7. Modello di risoluzione del nuovo anno ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-New-Year-Resolution-Template.png Modello di risoluzione per il nuovo anno di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di risoluzione per il nuovo anno di ClickUp per impostare e organizzare gli obiettivi e visualizzare lo stato di avanzamento

Con l'avvicinarsi del 2024, avete già iniziato a fare i vostri propositi per il nuovo anno?

Da fare per l'eccitazione, finite per fissare obiettivi irrealistici? Modello di risoluzione per il nuovo anno di ClickUp vi aiuta a creare obiettivi raggiungibili e a mantenerli nel corso dell'anno, monitorando lo stato di avanzamento.

Qualunque sia il vostro obiettivo, dall'imparare un nuovo hobby all'avere uno stile di vita attivo, con questo modello sarete pronti ad affrontare il nuovo anno. Ecco perché il modello di risoluzione è uno dei preferiti dagli utenti di ClickUp:

Creare un piano personalizzato per i vostri propositi più importanti

Strutturare gli obiettivi per aiutarvi a raggiungerli senza essere sopraffatti

Suddividere gli obiettivi più grandi in attività più piccole, che possono essere misurate e completate nel tempo

Visualizzare lo stato di avanzamento e celebrare le attività cardine per mantenere alta la motivazione

Rimanere organizzati durante l'anno senza perdere il monitoraggio dei propri obiettivi

Identificare le ragioni e i supporti per progredire verso l'obiettivo finale

Ecco alcuni consigli per utilizzare il modello per il nuovo anno al massimo delle sue potenzialità:

La vista Elenco tiene traccia di tutti i vostri propositi

Utilizzate la visualizzazione Anno per organizzare i vostri obiettivi

Organizzareobiettivi in tre stati: Completato, In corso e Da fare

Le notifiche vi ricorderanno le attività da svolgere

Monitoraggio e analisi dello stato per massimizzare la produttività

Inoltre, ClickUp ha più di 10 modelli di risoluzione per il nuovo anno per obiettivi annuali, obiettivi annuali e elenchi di cose da fare per riepilogare l'intero anno o per delineare il futuro.

8. Modello di documento di piano per eventi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image4-1-1400x859.png Modello di documento per il piano degli eventi di ClickUp /$$$img/

Modello di documento per la pianificazione degli eventi di ClickUp

I pianificatori di eventi concordano sul fatto che la pianificazione di un evento positivo richiede un'ampia coordinazione e organizzazione. Modello di documento per la pianificazione di eventi di ClickUp semplifica il vostro lavoro grazie a:

Fornendo un modello per organizzare tutti i dettagli dell'evento in un unico luogo

Creazione di progetti per ogni obiettivo dell'evento

Mantenere il controllo di tutte le Sequenze

Designare le attività per i membri del team

Organizzare riunioni periodiche con le parti interessate per informarle sullo stato di avanzamento

Monitoraggio del budget e delle spese

UtilizzareAutomazioni ClickUp per impostare promemoria e notifiche per assicurarsi che tutte le attività vengano completate in tempo

Il modello di pianificazione degli eventi dispone di stati personalizzati per creare attività e tenere traccia delle fasi di avanzamento. I campi personalizzati consentono di categorizzare e aggiungere attributi per fornire visibilità a stakeholder e compagni di squadra.

Migliorate il monitoraggio degli eventi con l'automazione, la modifica collaborativa e l'integrazione con altre app, come ad esempio app per gli elenchi di cose da fare e calendari online .

9. Modello di Calendario ClickUp Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Calendar-To-Do-Elenco-Template.png Modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare /$$$img/

Gestite i vostri elenchi di cose da fare con il modello di calendario ClickUp per gli elenchi di cose da fare

State pianificando le vostre responsabilità, aspettative e obiettivi per il prossimo trimestre? Sappiamo che monitorare tutto manualmente o tramite fogli di calcolo è difficile.

Ecco perché Modello di Calendario Da Fare di ClickUp vi aiuta a tenere tutto sotto controllo, offrendovi un'unica visualizzazione di tutte le vostre attività. Si tratta di una rapida istantanea del vostro Outlook settimanale, bisettimanale e mensile per pianificare rapidamente il prossimo trimestre.

Utilizzate questo modello per pianificare le attività, organizzarle per una maggiore chiarezza ed eseguire il drill-down sui dettagli di ogni attività per capire quanto tempo ci vorrà per completarle tutte.

Iniziate a elencare tutte le attività da completare nel mese successivo su ClickUp Documenti. Possono essere piccoli come svegliarsi 30 minuti prima per fare una passeggiata o progetti più grandi come l'avvio di una nuova azienda.

Assegnate una scadenza per ogni attività. Creare una lista di compiti Visualizzazione del calendario di ClickUp per visualizzare tutte le attività in un formato a sequenza temporale, per vedere cosa deve essere completato e quando. Impostazione di promemoria automatici per le scadenze imminenti.

Infine, monitorate lo stato di ogni attività con campi personalizzati per le risorse e il livello di produttività. È possibile visualizzare visualizzazioni personalizzate per ruolo, categoria, impostazioni e inizio attività, in modo che tutte le informazioni siano organizzate e facilmente accessibili.

10. Modello di piano di autocura ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Self-Care-Plan-To-Do-Elenco-Template-1400x820.png Modello di elenco delle cose da fare per il piano di autocura di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di piano di autocura di ClickUp per creare un elenco di attività che dia priorità alla cura di sé

Perché avete bisogno di un piano per la cura di voi stessi in questo periodo di vacanze? In un mondo in cui siamo costantemente in lotta con le distrazioni, la cura di sé ci rende più attenti al nostro benessere. In breve, è fondamentale per rimanere in salute e mantenere l'equilibrio nella nostra vita. Modello di piano di autocura di ClickUp facilita la creazione, il monitoraggio e il mantenimento di una routine di autocura.

Utilizzate questo modello per monitorare le cose più semplici, come mangiare in modo più sano o limitare il tempo trascorso sui social media. L'implementazione di questo modello fornisce la struttura necessaria per avere successo e ottenere un senso di controllo sulla propria vita. Organizzate le vostre attività in stati come raggiunto, interrotto e fuori strada.

Inoltre, è possibile combinarlo con il modello modelli di grafici per le faccende domestiche per costruire nuove abitudini e rispettarle.

Semplificare il piano delle vacanze con ClickUp

Una volta decisi i piani per le vacanze, il passaggio successivo è quello di ottimizzare il flusso di lavoro per le vacanze con ClickUp.

Utilizzate i modelli natalizi di ClickUp per:

Iniziare da un livello alto creando un elenco dei progetti, delle attività e dei principali elementi d'azione

Aggiungere più sostanza a ogni attività con descrizioni dettagliate e attività secondarie

Assegnare le attività ai singoli membri del team e utilizzare campi personalizzati per consolidare le informazioni

Impostazione di promemoria per attività e scadenze importanti

Tenere traccia delle spese con un tracker del budget

Collaborate con il vostro team per fare brainstorming su idee per feste e regali, promuovendo un senso di unità e condivisione delle responsabilità

