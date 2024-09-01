Modelli di moduli di iscrizione per semplificare il processo di registrazione

Con un valore del settore della sottoscrizione pari a 593 miliardi di dollari il volume delle iscrizioni è l'indicatore più chiaro della crescita e dei ricavi ricorrenti per molte aziende. Tuttavia, nel corso del 77% delle aziende fatica a mantenere e far crescere i membri.

In quanto punto di partenza dei vostri clienti, i moduli di iscrizione definiscono il tono e l'atmosfera del vostro marchio. Migliorare e standardizzare il processo di iscrizione è il modo perfetto per iniziare, e bastano pochi strumenti efficaci.

È qui che i modelli di moduli di iscrizione con strutture pre-progettate aiutano.

Questo blog si concentrerà sui concetti di base dei moduli di iscrizione e sugli aspetti chiave del loro utilizzo efficace. Vi presenteremo poi 10 modelli pronti per l'uso che vi aiuteranno a partire da zero.

Cosa sono i modelli di modulo di adesione?

I moduli per l'iscrizione sono modelli standardizzati per la raccolta di dati essenziali e l'inserimento di nuovi potenziali membri con campi precompilati.

Ecco gli scopi principali dei moduli di adesione:

Registrare e archiviare i dati essenziali dei membri e delle parti interessate

Prevedere la crescita delle entrate e gestire le domande. I modelli consentono inoltre di monitorare in modo efficiente metriche quali il tempo di elaborazione delle domande e il valore della vita del cliente

Risparmiare tempo e risorse snellendo il processo di iscrizione

Migliorare la coerenza nella compilazione e nell'elaborazione dei moduli grazie a un approccio standardizzato

Presentare in modo professionale il marchio e il tema dell'azienda in ogni modulo di iscrizione

Rafforzare e adattare la strategia di prodotto e di marketing in base alle informazioni ottenute dalle risposte

Con questa rapida panoramica, scopriamo gli aspetti chiave di un modello di modulo di iscrizione.

Cosa rende un buon modello di modulo di adesione?

Per ottenere il massimo valore dal modello di modulo di adesione, ecco gli aspetti chiave che le aziende devono incorporare nei loro moduli:

Raccogliere solo le informazioni essenziali: Limitare la raccolta dei dati e mostrare solo ciò che è necessario, evidenziando lo scopo di ogni campo. In questo modo si eviterà di sovraccaricare i potenziali membri con domande eccessive

Limitare la raccolta dei dati e mostrare solo ciò che è necessario, evidenziando lo scopo di ogni campo. In questo modo si eviterà di sovraccaricare i potenziali membri con domande eccessive **Un ordine chiaro guida gli utenti senza problemi attraverso il processo. Questo facilita anche il team nell'elaborazione e nell'organizzazione delle informazioni sui membri

Utilizzare elenchi a discesa: Questa funzionalità/funzione consente di risparmiare spazio sul modulo e di evitare il disordine quando gli utenti devono selezionare tra numerose opzioni. Gli elenchi a discesa sono utili per campi del modulo come il sesso e il tipo di appartenenza

Questa funzionalità/funzione consente di risparmiare spazio sul modulo e di evitare il disordine quando gli utenti devono selezionare tra numerose opzioni. Gli elenchi a discesa sono utili per campi del modulo come il sesso e il tipo di appartenenza **Un'altra personalizzazione che aiuta l'esperienza dell'utente è il codice basato sulla logica che visualizza le domande pertinenti in base alle risposte precedenti

Ottimizzazione per i dispositivi mobili: Assicurarsi che il modulo sia reattivo e di facile utilizzo su diversi dispositivi

Assicurarsi che il modulo sia reattivo e di facile utilizzo su diversi dispositivi Gestione degli errori: Cancellare i messaggi di errore per le voci non valide per evitare errori

Oltre a questi aspetti, ecco alcune pratiche importanti che aiutano a migliorare la percezione del marchio:

Data privacy: Dichiarare chiaramente come i dati dei membri saranno utilizzati e protetti

Dichiarare chiaramente come i dati dei membri saranno utilizzati e protetti Pagina di ringraziamento: Offrire un messaggio di conferma e i passaggi successivi dopo l'esito positivo dell'invio

Offrire un messaggio di conferma e i passaggi successivi dopo l'esito positivo dell'invio **Inserire indicatori di avanzamento: mostrare agli utenti lo stato di avanzamento del modulo. Questa è un'ottima pratica per creare fiducia e ridurre gli abbandoni

10 modelli di moduli di iscrizione coinvolgenti ed efficaci

Anche se comprendere le basi di un modulo per membri è utile, è meglio dotarsi di alcuni modelli per risparmiare il tempo e la fatica di crearli da zero. ClickUp , un esperto del settore del project management, facilita questo compito con i suoi moduli integrati.

Oltre alle funzionalità/funzione di ClickUp, ecco dieci efficaci modelli di moduli di adesione che abbiamo curato per aiutarvi a iniziare:

1. Modulo di adesione di ClickUp

Modello di modulo per l'iscrizione a ClickUp

Per coloro che desiderano creare un modulo di adesione completo senza sacrificare l'aspetto estetico, il modulo Modello di modulo di adesione ClickUp è il perfetto modulo all-in-one.

Ecco le funzionalità/funzione chiave che rendono questo modulo pronto all'uso ideale per qualsiasi cosa legata all'iscrizione:

Semplifica il processo di compilazione dei moduli grazie ai campi dati precompilati e personalizzabili

Consolida un'enorme quantità di informazioni in un unico e database gratuito Organizza i dati in base alle vostre personalizzazioni e semplifica la revisione e l'elaborazione. È possibile filtrare i dati in base ai tipi di soci (nuovi, attivi, ecc.) e alle fasi (in revisione, prossimi rinnovi, ecc.).

Crea moduli accattivanti e attraenti con numerose opzioni di formattazione e tema colore

Migliora l'organizzazione dei membri e il monitoraggio delle risposte grazie alle sue visualizzazioni personalizzate, come quelle relative ai processi, ai nuovi membri e ai membri attivi

Mantiene la vostra azienda in carreggiata, consentendovi di estrarre i dati di performance dalle risposte ai vostri obiettivi aziendali

Oltre a questi vantaggi, ClickUp migliora le capacità di personalizzazione e integrazione alimentando i suoi modelli di modulo con il suo strumento di gestione.

creare moduli accattivanti, convertire qualsiasi puntatore in attività e monitorare le risposte con la vista modulo di ClickUp Modulo visualizzato di ClickUp è lo strumento della piattaforma per la creazione e la gestione dei moduli. Ecco alcune funzionalità/funzione chiave particolarmente utili per le aziende associative:

Facilita il processo di progettazione grazie a un'interfaccia di facile utilizzo e a opzioni di formattazione accattivanti

Raccoglie tutte le risposte in un unico spazio e presenta le informazioni con diverse visualizzazioni, come il dashboard e la visualizzazione dello stato. In questo modo, l'analisi e il monitoraggio dello stato non hanno problemi

Converte qualsiasi dettaglio in attività per mantenere il processo di iscrizione orientato all'azione

Migliora il linguaggio e l'appeal dei moduli grazie allo strumento di IA, ClickUp Brain . Questa funzionalità/funzione utilizza anche l'IA per creare riepiloghi/riassunti dalle risposte in pochi secondi

2. Modello di modulo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Modulo-Template.png Modello di modulo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1rajvh3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo ClickUp è l'opzione ideale per semplificare la gestione dei soci e far risparmiare agli utenti tempo e lavoro richiesto. Questo modello adotta una struttura pre-progettata semplice ma personalizzabile per garantire coerenza e precisione.

Ecco le funzionalità/funzione che rendono il modello ClickUp Modulo una parte ideale dei vostri moduli di iscrizione:

Garantisce la facilità d'uso grazie a campi di dati semplici

Raccoglie istantaneamente informazioni sui dati demografici di base, facilitando la creazione di prodotti o esperienze mirate

Vi tiene al corrente delle ultime modifiche con il suo monitoraggio in tempo reale

Offre una visualizzazione potente grazie ai dashboard e ai riepiloghi/riassunti dei moduli di facile utilizzo. Il modello presenta anche una vista Carico di lavoro per garantire la produttività del team di risposta e non sovraccaricarlo di attività

3. Modello di modulo di registrazione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-registration-form-template.png modulo di registrazione ClickUp modello https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1rajvh3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di registrazione ClickUp è perfetto per le organizzazioni le cui iscrizioni riguardano eventi o produttività e servizi fisici.

Questo modello si applica ad aziende, palestre, associazioni o club che ospitano servizi di persona o in piano. Ecco alcune funzionalità/funzioni del modello Modulo di registrazione:

Assicura che il modulo raccolga dati utilizzabili con i suoi otto campi personalizzati. Questi includono campi incentrati sull'evento, come la data del check-in, le informazioni di contatto e il trasferimento dall'aeroporto, ma sono anche personalizzabili per qualsiasi scopo

Migliora la gestione della registrazione dei clienti con funzionalità di monitoraggio del tempo e di etichetta. Il modello dispone anche di avvisi di dipendenza e opzioni di notifica via email ed è facilmente automatizzabile, consentendo di reagire a risposte specifiche

Permette di accedere, organizzare e rivedere le domande di iscrizione con visualizzazioni e configurazioni personalizzate. Queste visualizzazioni consentono anche di accedere istantaneamente agli stati di avanzamento e ai livelli di preparazione

Integra i moduli di iscrizione e le risposte nella gestione delle attività. Il modello consente di creare e delegare istantaneamente queste attività di registrazione dei soci ai membri del team

4. Modello di elenco soci ClickUp con foto

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/28a9ce04-1000.png Modello di elenco soci ClickUp con foto https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1rajvh3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il prossimo nell'elenco dei modelli efficaci è il modello Modello di elenco soci ClickUp con foto . È pensato per le aziende che vogliono incrementare il rapporto con i client, la loro rete e il senso di comunità. Questo struttura basata su directory si concentra anche sul miglioramento delle modalità di gestione.

Ecco le sue funzionalità/funzione chiave e i vantaggi che offre:

Migliora la visibilità e il riconoscimento dei membri grazie alla sua interfaccia utente. Inoltre, visualizza la crescita dei soci e aiuta ad adattare le strategie di prodotto per raggiungere gli obiettivi di fatturato

Semplifica le attività di networking e di collaborazione grazie alla possibilità di accedere facilmente alle informazioni di contatto. Consente inoltre di creare attività con i dettagli chiave dei membri integrati nella vostra agenda aziendale

Favorisce l'identificazione immediata dei membri grazie a un campo di immagini predefinito. Questa funzionalità/funzione aiuta a rafforzare le relazioni in modo mirato, vivace e coinvolgente

5. Modello di strategia di affiliazione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Membership-Strategy-Template.png Modello di strategia per l'adesione a ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1rajvh3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di strategia di adesione a ClickUp è la soluzione perfetta per gli utenti che necessitano di una tabella di marcia per lo sviluppo dei moduli di adesione e dei modelli aziendali.

Questo quadro si concentra sul miglioramento in base agli obiettivi aziendali. Il modello è una Documenti ClickUp che mappa gli input collaborativi di varie funzioni.

In questo modo si garantisce il coinvolgimento di tutte le parti interessate, compresi i responsabili marketing, i team del software e gestione del client specialisti. Grazie a un documento strutturato, tutte le funzioni aziendali possono contribuire a migliorare l'esperienza dell'utente e l'impatto del modulo associativo.

Ecco le funzionalità e i vantaggi del modello che lo rendono una parte fondamentale di ogni azienda associativa:

Facilita i miglioramenti sistematici nei modelli dei moduli di iscrizione con una sezione dedicata per mappare gli sfondi, le valutazioni e le metriche di monitoraggio

Converte le informazioni utili in attività per garantire che la strategia rimanga in linea. L'intera struttura può anche essere facilmente collegata a un documento di attività o progetto esistente

Organizza gli ultimi feedback dei clienti e le idee di tutti gli stakeholder. Il modello consente anche di assegnare livelli di priorità ai report e ai dati, migliorando la struttura di un piano d'azione

Un ulteriore vantaggio è che tutti i modelli di ClickUp sono multiuso. Sono progettati per adattarsi a qualsiasi associazione, registrazione di eventi fisici o attività di iscrizione online.

Oltre all'elevato livello di personalizzazione, ClickUp consente di adattare il tema e la formattazione del modulo al proprio marchio. Tutti i modelli sono compatibili con ClickUp Brain per l'automazione e la gestione delle informazioni tramite IA.

Oltre ai moduli personalizzabili, ClickUp offre una soluzione end-to-end per la vostra azienda associativa, dall'ideazione al lancio, fino al marketing e alla gestione delle entrate.

gestite tutte le transazioni dei clienti, archiviate un vasto database di contatti e monitorate l'andamento della vostra attività aziendale con ClickUp CRM_ ClickUp CRM è un software completo per tutte le esigenze commerciali e di assistenza ai clienti. Offre una serie completa di strumenti e funzionalità chiave che le aziende possono utilizzare per semplificare le loro attività di vendita e assistenza clienti la costruzione dei moduli e accedere istantaneamente a modelli di moduli di adesione personalizzabili, tra le altre cose.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione essenziali di ClickUp CRM:

Memorizzare e accedere a tutti i contatti dei membri con la funzione gestione dei membri database

Monitorate e visualizzate la cronologia degli acquisti dei soci in tempo reale grazie alle numerose visualizzazioni del dashboard. Inoltre, gestite le capacità del vostro team con le viste Carico di lavoro e Bacheca

Migliorate il servizio clienti e la creazione di moduli per i soci con ClickUp Brain. Lo strumento consente anche di generare istantaneamente riepiloghi/riassunti dei progetti a partire dalle ultime registrazioni

Accedere senza problemi a importanti dati esterni da oltre 1.000 integrazioni

Personalizzare soluzioni specifiche per l'azienda con l'integrazione nativa della piattaforma, ClickUp API

6. Modello di modulo di adesione per associazioni di JotForm

via JotForm Per offrire un percorso semplice a coloro che sono interessati a unirsi alla vostra associazione, il Modello di modulo di adesione per associazione di JotForm è un quadro affidabile.

Questo modulo pre-progettato assicura che il processo di raccolta delle informazioni e di registrazione rimanga semplice ed efficace. Inizia con le informazioni di contatto essenziali, le opzioni di adesione disponibili e ha uno strumento di firma incorporato per facilitare una registrazione rapida e informata.

Questo modello JetForm è personalizzabile per adattarsi alle esigenze della vostra associazione, farvi risparmiare tempo e acquisire dati accurati. La sua interfaccia utente facilita l'efficienza, la soddisfazione e la configurazione rapida.

7. Modulo per l'iscrizione alla palestra di Canva

via Canva Per le palestre che desiderano aumentare il proprio raggio d'azione, il modello di modulo di iscrizione per palestre di Canva è una scelta completa e su misura.

Questo modello di modulo di iscrizione mira a rendere semplice la raccolta di informazioni essenziali. Include campi facili da riempire per i dati personali, i piani di iscrizione e le informazioni di pagamento.

Canva offre anche la possibilità di personalizzare il formato per includere il tema della palestra, il logo e le informazioni sui social media. Queste funzionalità/funzione aiutano a mantenere un aspetto coerente e professionale, risparmiando il lavoro richiesto per la creazione del marchio di ogni modulo.

Inoltre, offre uno spazio per dichiarare eventuali condizioni che potrebbero essere rilevanti per l'iscrizione e l'utilizzo della palestra, aiutando i potenziali membri a prendere decisioni informate.

8. Modulo per l'iscrizione al club da PDF Filler

via riempimento PDF Il prossimo elenco è il Modello di modulo di affiliazione per club di PDF Filler, l'opzione ideale per i club per preparare le loro risorse, servizi e strutture.

Questo modello di modulo di adesione è ricco di campi dati che consentono ai potenziali membri del club di fornire i dettagli di contatto e le eventuali relazioni all'interno dell'istituzione. Permette alle aziende di personalizzare i suggerimenti e le preferenze per le attività in base ai dati dei soci.

Il modello è facilmente personalizzato per registrare i dettagli chiave dell'indirizzo, le allergie e le competenze che aiutano a fornire la migliore esperienza al cliente. È anche facile da compilare, condividere e modificare in formato PDF.

9. Modulo di richiesta di adesione per i membri, modello di WPS

via WPS Il Modulo di richiesta membro di WPS è un modello completo per registrare i dettagli di base e le prestazioni dei dipendenti prima di inserire i candidati come dipendenti a tempo pieno.

Questo versatile modello di modulo consente di registrare le informazioni sui candidati, compresi i dati personali, l'esperienza di lavoro e le competenze. Include poi sezioni per valutare le prestazioni dei candidati durante il periodo di prova, facilitando le revisioni di stato e le decisioni di assunzione.

WPS lo fornisce in un formato di foglio di calcolo per garantire una più facile elaborazione dei dati sistemi di monitoraggio dei candidati . Anche se il formato non è popolare, i modelli rimangono digitali, sono accessibili su una pagina web e possono essere adattati alle politiche di assunzione della vostra azienda e del vostro settore.

10. Modello di modulo di adesione con connessione per la registrazione di eventi da Cognito Forms

via Cognito Forms Cognito Forms presenta il suo Modello di modulo di adesione con registrazione di eventi in connessione per le aziende che desiderano associare acquisti e registrazioni di eventi a piani di adesione.

Come molti modelli di moduli di iscrizione, anche questo raccoglie i dati di contatto di coloro che sono interessati alla registrazione. Include anche campi di funzionalità/funzione, come una casella di commento per le query e un elenco a discesa per i piani di adesione e gli eventi.

Cognito Modulo tabula anche l'importo finale dovuto per il pagamento dopo la selezione di tutti i piani e gli eventi. Questo riduce il numero di azioni e snellisce le attività per l'azienda e i membri. La piattaforma presenta questo modello di modulo di affiliazione in uno spazio di facile visualizzazione per gli utenti, rendendo molto più semplice la modifica dei campi.

Migliorare l'esperienza di iscrizione con ClickUp

Un modulo di iscrizione accattivante è il primo passaggio verso una relazione a lungo termine con i vostri clienti. Un modello di modulo di iscrizione standardizzato e dall'aspetto professionale aiuta le aziende a iniziare bene il processo.

I 10 modelli di modulo di iscrizione presentati in questo blog post trasformeranno la vostra produttività e la gestione delle iscrizioni. La collaborazione con ClickUp semplifica e rafforza questo processo con pochi e rapidi clic.

Quindi iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia ad aumentare il numero dei tuoi soci!