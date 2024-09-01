Cos'è l'empatia sul posto di lavoro e come praticarla? (Con esempi)

È capitato a tutti di dover affrontare una giornata di lavoro difficile quando la vita personale ci riserva una brutta sorpresa. Forse si tratta di una crisi familiare, di una malattia improvvisa o semplicemente del peso dello stress quotidiano.

In quei momenti, ciò che conta non sono solo le politiche o le procedure sul posto di lavoro, ma le persone che se ne accorgono e se ne preoccupano.

L'empatia sul posto di lavoro ha un ruolo fondamentale nel determinare l'esperienza di un dipendente. La ricerca di McKinsey suggerisce che i dipendenti che ritengono che le loro organizzazioni siano empatiche tendono a innovare di più e ad assumere rischi creativi.

In questo blog discuteremo dell'importanza dell'empatia sul posto di lavoro e di alcune idee su come metterla in pratica.

Che cos'è l'empatia?

L'empatia consiste nel sintonizzarsi con i sentimenti di un'altra persona e comprenderne sinceramente la prospettiva. È come passare nei loro panni e sentire quello che stanno passando. Questa connessione aiuta a comunicare in modo più efficace e a costruire relazioni più forti.

Alcuni confondono l'empatia con la simpatia, ma si tratta di emozioni diverse. La simpatia è quando ci si sente dispiaciuti per la situazione di qualcuno e si offre supporto, ma non si condividono realmente le sue emozioni.

L'empatia, invece, significa sentire il loro dolore come se fosse il proprio. Si tratta di entrare veramente in relazione con la loro esperienza e di condividerla.

Sia l'empatia che la simpatia formano il modulo centrale della Intelligenza emotiva nel mio lavoro .

**Che cosa significa empatia sul posto di lavoro?

Empatia sul posto di lavoro significa che i vostri colleghi fanno il lavoro richiesto per capire e relazionarsi veramente con i vostri sentimenti e con quelli degli altri dipendenti. E la direzione supporta questo approccio con entusiasmo attraverso comportamenti, politiche e infrastrutture.

L'empatia è un fattore cruciale che aiuta a risolvere i conflitti, a prendere decisioni migliori e a far sì che i dipendenti lavorino insieme in modo efficace.

Esistono tre tipi principali di empatia, ognuno dei quali contribuisce alla comprensione complessiva degli altri. Ecco un rapido riepilogo:

Empatia emotiva: Quando si percepiscono e si condividono le emozioni degli altri, che spesso risultano in una risposta emotiva da parte dell'utente Empatia cognitiva: quando si cerca di capire come si sente l'altro individuo per relazionarsi meglio con lui **Empatia compassionevole: quando si percepisce e si condivide il dolore degli altri e si compiono dei passaggi per supportarli ad uscire dalla situazione

Ecco perché le organizzazioni leader danno priorità alla costruzione di una cultura dell'empatia. Dopotutto, un'azienda che si occupa di Sondaggio di Glassdoor ha rilevato che i dipendenti valorizzano la cultura rispetto a uno stipendio più alto quando cercano un nuovo lavoro.

L'empatia non è qualcosa che offriamo ai nostri clienti o ai nostri dipendenti dalle nove alle cinque... (è) "un servizio secondo per secondo, minuto per minuto che dobbiamo a tutti se vogliamo definirci leader".

Simon Sinek, Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

**Perché l'empatia è importante nel lavoro?

L'empatia è la chiave per costruire un team produttivo e ad alte prestazioni e per prevenire il burnout sul posto di lavoro. Vediamo perché è così importante:

1. Migliora la comunicazione e la collaborazione

Quando si comprendono le emozioni dei membri del team, si può adattare il proprio stile di comunicazione per adattarlo in modo più efficace a ciascun individuo o gruppo. Questo porta a risultati più positivi, come una collaborazione più fluida, e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Il risultato è che il team funziona meglio, con una maggiore efficienza e coesione.

2. Aiuta a risolvere i conflitti

L'empatia permette di vedere le situazioni dal punto di vista degli altri, rendendo la risoluzione dei conflitti più semplice e costruttiva.

Comprendendo sinceramente i loro sentimenti, si può ascoltare con maggiore pazienza e rispondere in modo ponderato per raggiungere una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

3. Aumenta la creatività

L'empatia vi permette di attingere alle diverse esperienze e ai diversi punti di vista del vostro team, il che può migliorare notevolmente la creatività.

Un approccio collaborativo di questo tipo spesso porta a soluzioni uniche e a prospettive nuove che vanno a vantaggio dell'organizzazione.

4. Approfondisce la comprensione del cliente

L'empatia ha un ruolo cruciale nella comprensione delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei vostri client.

Ascoltandoli e coinvolgendoli veramente, si possono ottenere preziose informazioni che aiutano a comprendere e comunicare più chiaramente i requisiti del progetto.

6. Crea un ambiente di lavoro positivo

Rispettando i loro input e adottando azioni correttive quando necessario, si crea fiducia all'interno del team.

Un'atmosfera di fiducia e rispetto porta a una maggiore soddisfazione dei dipendenti, riduce il turnover, diminuisce il burnout e, in ultima analisi, migliora le prestazioni lavorative complessive.

Esempi di empatia sul posto di lavoro

L'empatia può assumere diversi moduli sul posto di lavoro. Potete comportarvi in modo empatico con i vostri colleghi, i vostri diretti collaboratori, i client, i clienti e persino con la direzione. Da fare vi aiuta a risolvere i conflitti, a costruire un rapporto positivo e a comunicare efficacemente in ogni situazione.

Ecco alcuni esempi popolari di empatia sul posto di lavoro per capire come si manifesta:

Notate che il vostro membro del team ha difficoltà a completare un compito complesso mentre altre attività si accumulano. Potete offrire assistenza aiutandolo con una parte del suo carico di lavoro per ridurre la pressione del lavoro Potete immedesimarvi in un provider che sta attraversando un momento difficile, condividendo il suo dolore e fornendo supporto emotivo Potete mostrare rispetto ai membri del vostro team ascoltandoli con pazienza, convalidando i loro sentimenti e il loro dolore emotivo e offrendo una mediazione per raggiungere un accordo in caso di conflitti Potete controllare regolarmente i vostri riporti diretti, capire le sfide che stanno affrontando e offrire soluzioni Potete fornire feedback costruttivi ai vostri riporti diretti in modo educato e offrire supporto per apportare miglioramenti piuttosto che giocare a scaricabarile Potete incoraggiare i giovani e i tirocinanti a parlare, a fare domande e guidarli a realizzare le loro aspirazioni di carriera

Come praticare l'empatia sul posto di lavoro

Ma Da fare per praticare l'empatia ogni giorno? La risposta sta nel fare piccoli e costanti lavori richiesti. ClickUp , una versatile piattaforma di project management, può essere un alleato prezioso per portare l'empatia sul posto di lavoro.

Ecco nove suggerimenti pratici che vi aiuteranno a praticare l'empatia sul lavoro:

1. Ascolto attivo

La vera comprensione degli altri inizia con un ascolto attivo e paziente, il cuore dell'empatia.

Troppo spesso siamo colpevoli di ascoltare quanto basta per pianificare la nostra risposta, invece di ascoltare davvero quello che dicono i nostri colleghi. Questa tendenza può creare una disconnessione, rendendo più difficile cogliere le loro emozioni perché non siamo pienamente coinvolti nella conversazione.

Spostando consapevolmente il nostro approccio all'ascolto attivo, possiamo cambiare completamente la dinamica. L'ascolto attivo implica dare all'interlocutore la massima attenzione, resistere all'impulso di interrompere e prendersi il tempo necessario per elaborare ciò che sta condividendo prima di rispondere.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Emotions-Wheel-Icebreaker-Template.png Il modello di rompighiaccio della Ruota delle Emozioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a promuovere conversazioni significative all'interno del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211282194&department=other&\_gl=1\*1ik2j9g\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di ruota delle emozioni ClickUp per rompere il ghiaccio facilita connessioni più profonde tra i membri del team. Aiuta gli individui a presentarsi, a condividere i propri sentimenti e a capire come le emozioni influiscono sulle prestazioni lavorative

Il modello incoraggia un ambiente favorevole all'empatia e all'ascolto attivo, essenziali per favorire relazioni significative in un'impostazione lavorativa.

Per utilizzare il rompighiaccio della Ruota delle Emozioni, seguite questi passaggi:

Distribuire la ruota delle emozioni: Dare a ogni membro del team una copia per aiutarlo a identificare e articolare le proprie emozioni Identificare le emozioni: Chiedere a tutti di scegliere un'emozione che stanno provando e di collegarla alla ruota, incoraggiando la riflessione Discutere le emozioni: Chiedere a ciascuno di spiegare la propria emozione e il motivo per cui l'ha scelta. Questo promuove l'ascolto attivo e la comprensione Brainstorming di soluzioni: dopo la condivisione, brainstorming di soluzioni o strategie relative alle emozioni discusse Rivedere e modificare: Rivedere le soluzioni proposte e modificarle in base al feedback del team, rafforzando l'importanza della comunicazione continua

2. Comunicazione aperta

Incoraggiare la comunicazione aperta è una parte fondamentale della pratica dell'empatia sul lavoro. Quando i membri del team si sentono liberi di condividere i loro pensieri e le loro preoccupazioni, è più facile capire da dove vengono e come si sentono.

Il dialogo aperto aiuta a cogliere le emozioni e il contesto che si nascondono dietro a ciò che le persone dicono , chiave per rispondere con autentica empatia.

Creando un ambiente in cui tutti si sentono ascoltati e valorizzati, si affrontano i problemi in modo più efficace, si rafforzano le connessioni del team e si favorisce un ambiente di lavoro di supporto. Un piano di comunicazione può essere d'aiuto in questo senso.

Sviluppando un piano di comunicazione ben strutturato, le organizzazioni possono garantire che i loro messaggi siano trasmessi in modo efficace, coerente e tempestivo, favorendo una migliore comprensione, il coinvolgimento e il supporto. Modello di piano di comunicazione di ClickUp è stato progettato per semplificare i lavori richiesti dal team e garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-Template.png Il modello di piano di comunicazione di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e coordinare le conversazioni con le parti interessate.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing&\_gl=1\*1bg41t\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Iniziate con l'impostazione di chiari obiettivi di comunicazione, come il miglioramento della comunicazione interna o un impegno più efficace con i vostri client. Il modello vi guida nell'identificazione dei principali stakeholder, in modo da assegnare chiaramente ruoli e responsabilità.

Inoltre, si delineano i canali migliori per i messaggi, scegliendo tra opzioni come email, social media o riunioni faccia a faccia, per garantire che i membri del team siano raggiunti in modo efficace.

Il modello aiuta anche a monitorare lo stato, consentendo di misurare l'esito positivo del piano di comunicazione e di apportare le modifiche necessarie.

👀 Bonus: È possibile sfruttare i modelli di piani di comunicazione per stabilire una strategia di comunicazione coerente, fondamentale per creare fiducia e dimostrare empatia.

3. Convalidare i sentimenti

La convalida dei sentimenti è un aspetto chiave dell'empatia, soprattutto quando si affrontano sfide emotive, magari a causa di decisioni o iniziative che hanno un impatto su di loro.

Quando un membro del team si rivolge a voi con i suoi sentimenti, è importante concentrarsi sulla sicurezza psicologica piuttosto che discutere o respingere le sue preoccupazioni Commenti di ClickUp è un ottimo modo per supportare questo aspetto.

Ad esempio, quando i dipendenti condividono i loro sentimenti o le loro preoccupazioni riguardo a un'attività o a un progetto, è possibile utilizzare i commenti per riconoscere le loro emozioni e mostrare comprensione. In questo modo si crea uno spazio per un dialogo aperto e si garantisce che i loro sentimenti siano ascoltati e convalidati.

Usate le emoji nei commenti di ClickUp per aggiungere un tocco personale e trasmettere le emozioni in modo più efficace

Rispondere in modo empatico - offrendo supporto e dimostrando di dare valore al loro punto di vista - contribuisce a creare un ambiente di lavoro che sostiene. Il team sa che le sue emozioni sono rispettate.

L'empatia è una cosa strana e potente. Non esiste un copione. Non c'è un modo giusto o sbagliato di Da fare. Si tratta semplicemente di ascoltare, mantenere lo spazio, astenersi dal giudizio, connettersi emotivamente e comunicare quel messaggio incredibilmente curativo: "Non sei solo".

Brené Brown, Osare alla grande: come il coraggio di essere vulnerabili trasforma il modo in cui viviamo, amiamo, siamo principali e guidiamo

4. Controlli regolari e feedback

Un modo semplice per dimostrare un'autentica attenzione per il proprio team è quello di tenere regolari sessioni di controllo e feedback. Questa pratica mostra ai dipendenti che la leadership è disponibile, valorizza i loro contributi e si impegna ad agire in base alle loro esigenze

Inoltre, queste sessioni aiutano a cogliere in anticipo i potenziali problemi e ad affrontarli prima che diventino più pressanti.

Utilizzate scorciatoie per creare promemoria ClickUp e organizzare sessioni regolari con i membri del team Promemoria di ClickUp può migliorare notevolmente questo processo. Ecco come usarlo per tenere sotto controllo i check-in e le sessioni di feedback:

Impostare facilmente promemoria da attività, commenti o dalla sezione Il mio lavoro con date di scadenza, allegati e notifiche

Programmare promemoria regolari per le attività o le riunioni in corso per mantenere la coerenza dei check-in

Accedete e gestite tutte le vostre promemoria dalla schermata Home di ClickUp per rimanere organizzati e in cima ai vostri commit

5. Attività di team-building

Programmare regolarmente attività di team building è un modo fantastico per creare un ambiente di lavoro più empatico e coeso.

Prendete in considerazione l'impostazione di sessioni di formazione in cui i membri del team possono condividere le loro conoscenze e competenze. Queste sessioni aumentano il morale del team e promuovono una cultura dell'apprendimento e del supporto reciproco

Le sessioni mensili di gratitudine sono un'altra grande idea. I membri del team hanno la possibilità di esprimere il loro apprezzamento per il lavoro richiesto e di riconoscere i loro contributi, il che può rafforzare i legami e il morale. Visualizzazione del Calendario di ClickUp consente di programmare e visualizzare tutte le attività di team building, come sessioni di formazione, riunioni di gratitudine e pranzi in ufficio, in un unico luogo.

La visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a mantenere un approccio strutturato e regolare al team-building

È possibile impostare date e orari specifici per queste attività e visualizzarle insieme alle normali attività di lavoro e alle scadenze. In questo modo si garantisce che tutti siano a conoscenza degli eventi in programma e possano pianificare di conseguenza.

6. Formazione sull'intelligenza emotiva

È importante riconoscere che non tutti avranno lo stesso livello di empatia, poiché ogni individuo porta con sé esperienze e prospettive uniche. Investire nella formazione sull'intelligenza emotiva può essere molto utile per migliorare l'empatia del team.

Avete diverse opzioni per implementare questa formazione. Il ricorso a esperti interni in materia (PMI) che conoscono la cultura e le sfide specifiche della vostra organizzazione può fornire una formazione altamente pertinente ed efficace.

In alternativa, si può pensare di programmare sessioni con esperti esterni o di acquistare corsi online.

Creare e archiviare materiali formativi completi, come guide e casi di studio, in un'apposita sezione Documenti ClickUp . In questo modo le PMI e i formatori possono accedere facilmente a queste risorse e utilizzarle in modo efficace.

I documenti facilitano la collaborazione, consentendo ai membri del team, alle PMI e agli esperti esterni di contribuire con intuizioni direttamente all'interno del documento.

Collaborazione in tempo reale con modifiche e commenti direttamente all'interno di ClickUp Docs

Con la modifica collaborativa dal vivo, le modifiche e gli aggiornamenti sono visibili istantaneamente a tutti i collaboratori.

Questo semplifica la comunicazione, poiché le discussioni e le decisioni possono avvenire direttamente all'interno del documento, eliminando la necessità di inviare email o riunioni.

Leggi anche: Riassunto sull'intelligenza emotiva di Daniel Goleman: capire e applicare i principi del libro

7. Un ambiente diversificato e inclusivo

Sottolineare il valore della diversità e il rispetto per tutti i dipendenti è fondamentale per coltivare un ambiente veramente inclusivo.

Iniziate comunicando chiaramente l'importanza di abbracciare prospettive ed esperienze diverse e di come questo contribuisca a creare un ambiente di lavoro più innovativo e di supporto.

Stabilire standard e linee guida chiare per l'etichetta del luogo di lavoro che riflettano il rispetto per tutte le culture, i background, gli stili di apprendimento, ecc. è imperativo.

Queste linee guida dovrebbero riguardare vari aspetti delle interazioni quotidiane, tra cui gli stili di comunicazione, i processi decisionali e la risoluzione dei conflitti.

8. Dare l'esempio

L'autore ha una forte influenza sul comportamento dei membri del team a livello operativo.

I leader empatici capiscono che, dimostrando empatia attraverso comportamenti di leadership -come mostrare un interesse genuino e fornire supporto - possono influenzare profondamente la cultura del loro team e il modo in cui il loro team percepisce e risponde alla leadership.

Nelle situazioni difficili, rimanete fedeli ai vostri valori e rispondete con empatia e compassione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Empathy-Map.png Il modello di Mappa dell'empatia di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a sviluppare una comprensione più profonda dei vostri personalizzati.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194498339&department=creative-design&\_gl=1\*1jfbmiy\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Uno strumento efficace per aiutarvi a guidare con maggiore empatia è Il modello della Mappa dell'Empatia di ClickUp . Permette di visualizzare e comprendere meglio le prospettive del team suddividendo i pensieri, i sentimenti, i bisogni e le azioni in varie situazioni.

La Mappa dell'empatia è divisa in quattro sezioni: Pensieri, Sentimenti, Necessità e Azioni. Popolate queste sezioni con le intuizioni raccolte, assicurandovi che ognuna di esse rifletta la voce di chi ha bisogno di aiuto dei vostri dipendenti .

👀 Bonus: Prova di più modelli di mappa empatica per ottenere una visione più approfondita dei punti di vista e delle esigenze del team.

9. Riconoscimento e apprezzamento

Apprezzare sinceramente i membri del team per la loro apertura e i loro contributi è fondamentale per promuovere un clima di fiducia un ambiente di lavoro positivo .

Quando i membri del team si sentono veramente valorizzati, rafforzano il loro commit e il loro entusiasmo per il ruolo che ricoprono. Prendetevi il tempo necessario per riconoscere i loro lavori richiesti ed esprimere una sincera gratitudine per il loro contributo.

Celebrare gli esiti positivi del team è un altro modo efficace per rafforzare le relazioni e aumentare il morale. Che si tratti del raggiungimento di un'attività cardine, del completamento di un progetto impegnativo o del raggiungimento degli obiettivi del team, il riconoscimento di questi risultati favorisce un senso di orgoglio e condivisione.

Suggerimento: Si tratta di un'iniziativa che ha un valore aggiunto Utilizzare un software per il riconoscimento dei dipendenti per inviare messaggi o premi personalizzati che riflettano i contributi unici di ciascun dipendente.

Praticare l'empatia sul posto di lavoro per team più felici e un Business di successo

Comprendere e relazionarsi con le emozioni della propria forza lavoro è un vantaggio per qualsiasi organizzazione. Permette di mantenere le persone felici, impegnate e motivate.

Strumenti come ClickUp possono essere preziosi per supportare questi lavori richiesti.

