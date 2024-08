Come padroneggiare la comunicazione persuasiva sul posto di lavoro

Tutti noi abbiamo un collega che riesce a gestire con facilità le conversazioni più difficili.

Da dove lo fanno? Forse sono solo molto bravi a parlare. 🤔

Oppure hanno imparato l'arte della comunicazione persuasiva.

La comunicazione persuasiva, però, non si limita a parlare: si tratta di collegare, convincere e catturare il pubblico di traguardo con le proprie idee. 🔮

Che si tratti di proporre un'idea, negoziare un accordo o semplicemente cercare di convincere un amico, queste abilità permettono di influenzare efficacemente gli atteggiamenti, le convinzioni e i comportamenti di chi ci circonda.

Con l'aumento del del lavoro da remoto e ibrido l'importanza delle abilità di scrittura e di conversazione persuasiva non può essere sopravvalutata.

Vediamo alcune strategie e tecniche efficaci per migliorare le vostre capacità di persuasione e creare influenza sul lavoro.

**Che cos'è la comunicazione persuasiva?

La comunicazione persuasiva si riferisce alla capacità di influenzare gli altri attraverso efficaci strategie verbali e non verbali.

Da fare, i messaggi devono **equilibrare chiarezza, connessione emotiva e struttura logica

Messaggi cancellati assicurano che le idee siano facilmente comprese. D'altra parte, attingere alle emozioni del pubblico può aumentare notevolmente il vostro potere persuasivo. Tuttavia, la comprensione del loro panorama emotivo è fondamentale per questo scopo.

Infine, integrare la chiarezza e il richiamo emotivo con argomenti ben organizzati rafforza la vostra posizione e stabilisce la credibilità, rendendo il vostro caso avvincente e convincente.

Comunicazione persuasiva sul posto di lavoro

Nelle impostazioni professionali, la padronanza della comunicazione persuasiva consente di costruire relazioni più solide, di ottenere risultati positivi e di gestire le complesse dinamiche del luogo di lavoro.

Con un processo persuasivo ben congegnato, è possibile:

Costruire l'influenza: La capacità di persuadere i colleghi, clienti o stakeholder può portare all'esito positivo di trattative e processi decisionali

La capacità di persuadere i colleghi, clienti o stakeholder può portare all'esito positivo di trattative e processi decisionali **Migliorare la comunicazione interpersonale e la collaborazione: la persuasione efficace favorisce il lavoro di squadra incoraggiando discussioni aperte e promuovendo obiettivi condivisi

Facilitare una leadership efficace: I leader persuasivi ispirano i loro team, stimolando la motivazione e il commit verso gli oggetti dell'organizzazione

Nel complesso, la comunicazione persuasiva richiede consapevolezza di sé, capacità di pensiero critico, intelligenza emotiva e una buona dose di pratica.

La teoria del giudizio sociale sostiene che quando viene presentato un nuovo concetto, gli individui lo confrontano con la loro attuale posizione sull'argomento in questione. Quindi, se volete persuadere qualcuno, scoprite prima come la pensa sull'argomento da discutere!

Tecniche di comunicazione persuasiva

Da fare, quindi, per persuadere le persone? Dovete usare i dati per motivarle o conquistarle con una storia personale toccante?

Sapere quale tecnica usare con i diversi pubblici e quando richiede un tocco strategico.

A seconda degli scenari specifici, potete usare i dati, le storie personali o una combinazione dei due per far valere le vostre ragioni. Ecco tre concetti e tecniche generali per aiutarvi a creare e trasmettere messaggi persuasivi.

Appelli retorici

I quadri retorici possono aiutarvi a studiare meglio le abilità di comunicazione persuasiva riducendole all'essenziale. In dipendenza di degli obiettivi della comunicazione potete provare quattro diversi appelli retorici per confezionare i vostri messaggi chiave.

L'$$$a si basa sull'affermazione della vostra credibilità e del vostro carattere di esperti per ottenere fiducia. Se siete un esperto di analisi dei dati, per istanza, le persone potrebbero fidarsi di più delle vostre analisi

si basa sull'affermazione della vostra credibilità e del vostro carattere di esperti per ottenere fiducia. Se siete un esperto di analisi dei dati, per istanza, le persone potrebbero fidarsi di più delle vostre analisi il Pathos fa leva sulle emozioni per creare connessioni ed evocare le risposte desiderate. Funziona meglio per la comunicazione orientata a uno scopo, come la comunicazione della missione e della visione di un'azienda o di una società l'impostazione di un OKR per il prossimo trimestre

fa leva sulle emozioni per creare connessioni ed evocare le risposte desiderate. Funziona meglio per la comunicazione orientata a uno scopo, come la comunicazione della missione e della visione di un'azienda o di una società l'impostazione di un OKR per il prossimo trimestre il Logos utilizza la logica e la ragione per costruire argomenti forti. Si tratta di una buona vecchia comunicazione basata sui dati, in cui si conduce con dati e fatti

utilizza la logica e la ragione per costruire argomenti forti. Si tratta di una buona vecchia comunicazione basata sui dati, in cui si conduce con dati e fatti Kairos enfatizza l'importanza dei tempi e del contesto nel trasmettere messaggi persuasivi. Se avete tre mesi per capitalizzare una specifica opportunità di mercato e dovete muovervi rapidamente, è il momento di adottare l'approccio Kairos

Principi psicologici

La verità è che non sappiamo ancora perché gli esseri umani agiscono come fanno. Tutti noi abbiamo modi unici (a volte strani) di vedere il mondo.

Tuttavia, per persuadere qualcuno in modo esito positivo, è necessario stabilire un terreno comune e capire da dove proviene l'altra persona. La psicologia può aiutare in questo senso. Dr. Robert Cialdini psicologo americano autore di Influence: The Psychology of Persuasion, offre sette principi di persuasione come tabella di marcia per influenzare efficacemente le persone.

7 principi della persuasione Risultati potenziali Le persone si sentono obbligate a restituire i favori. Sia nel lavoro che nella vita privata, offrire a qualcuno un aiuto o delle risorse può incoraggiarlo a ricambiare meglio. Scarsità La disponibilità limitata aumenta la desiderabilità. Evidenziare scadenze o opportunità esclusive può motivare i team ad agire rapidamente. Autorità Gli individui tendono a fidarsi degli autori. Stabilire la propria credibilità attraverso l'esperienza e la conoscenza può rafforzare la propria influenza. Le persone in genere amano agire in modo coerente con i loro commit. Incoraggiare piccoli accordi o processi iniziali da parte dei colleghi può portare a una maggiore conformità in seguito. Siamo più facilmente persuasi da chi ci piace. Costruire un rapporto attraverso interessi comuni aumenta il vostro potere persuasivo (pensate al team building!). Le persone guardano spesso agli altri per avere una guida su come fare le cose. Mostrare testimonianze o esempi di esito positivo del team può aiutare a convalidare le vostre proposte. Unità Le identità condivise favoriscono la connessione e la fiducia. Sottolineare gli obiettivi comuni del team rafforza la collaborazione e il commit.

L'integrazione dei principi di Cialdini nelle interazioni quotidiane può migliorare le vostre capacità di comunicazione persuasiva e promuovere relazioni migliori e più efficaci all'interno del vostro team e nella vostra vita personale.

Lingua e stile

Infine, prestate attenzione al vostro linguaggio e al vostro stile.

Sia che stiate presentando argomenti convincenti in un'email o su una fase, i vostri messaggi devono essere chiari e concisi per catturare e mantenere l'attenzione di chi vi circonda.

Non esitate a incorporare elementi di storytelling se sono adatti all'occasione La giusta dose di ripetizione e di parole forti (qualcuno dice "moonshot"?) può anche aiutare a trasmettere un messaggio d'impatto.

**Se volete ottenere il massimo impatto ma avete poco tempo per coinvolgere il vostro traguardo, usate un elevator pitch. Un modello di immagine dell'ascensore può aiutarvi ad arrivare più velocemente.

Capacità di comunicazione persuasiva efficace

Siete pronti a migliorare la vostra comunicazione? Approfondiamo alcune strategie essenziali che possono fare di voi dei professionisti della persuasione.

Intelligenza emotiva e sua importanza

Un messaggio persuasivo è spesso connesso alle emozioni, anche quando qualcuno vi conquista con un bellissimo dashboard di dati. Potreste sentirvi pieni di ammirazione e semplicemente impressionati.

È una cosa positiva o negativa? In realtà nessuna delle due.

Per essere in grado di attrarre e commuovere profondamente una persona, dovete essere consapevoli e responsabili di "ciò che vi commuove"

Ciò significa comprendere i vostri trigger di felicità o di rabbia e gestirli bene in modo da apparire calmi, sicuri di sé e persino affascinanti. 😎 Scuola aziendale di Harvard suddivide l'intelligenza emotiva in quattro diverse competenze:

Consapevolezza di sé: Come abbiamo detto sopra, dovete capire i vostri trigger, le vostre difficoltà di comunicazione e i vostri punti ciechi. Se tendete a spiegare troppo le cose, questo è un comportamento da tenere d'occhio e da adattare

Come abbiamo detto sopra, dovete capire i vostri trigger, le vostre difficoltà di comunicazione e i vostri punti ciechi. Se tendete a spiegare troppo le cose, questo è un comportamento da tenere d'occhio e da adattare **Una volta identificate queste potenziali sfide, bisogna trovare il modo di gestirle. Per evitare di spiegare troppo, potreste iniziare con una dichiarazione di non responsabilità: "Ehi, se vedete che vado fuori tema, per favore fermatemi immediatamente"

Consapevolezza sociale: Questo significa avere una buona percezione di ciò che sta accadendo intorno a voi. Le persone sono stressate o sono in grado di ascoltarvi? Che cosa potete offrire loro per far sì che le vostre conversazioni si svolgano senza intoppi? In altre parole, leggete la stanza prima di lanciare i vostri argomenti

Questo significa avere una buona percezione di ciò che sta accadendo intorno a voi. Le persone sono stressate o sono in grado di ascoltarvi? Che cosa potete offrire loro per far sì che le vostre conversazioni si svolgano senza intoppi? In altre parole, leggete la stanza prima di lanciare i vostri argomenti Gestione delle relazioni: Aumentate la consapevolezza sociale e cercate modi per costruire o migliorare le relazioni esistenti sul lavoro. Potete aiutare qualcuno? Da fare per sfruttare l'esperienza di qualcuno e farlo sentire prezioso? Questo è il lato "dare e ricevere" della comunicazione persuasiva, con un tocco di empatia

Se combinate, queste quattro competenze vi aiuteranno a colmare il divario tra logica e connessione umana, rendendo le vostre capacità di persuasione più efficaci e durature.

Come costruire un argomento logico

La logica e la comunicazione efficace sono un tutt'uno. Non si può avere l'una senza l'altra.

Per costruire un argomento convincente, iniziate con un'affermazione chiara e concisa che delinei la vostra tesi principale. Supportatela con informazioni e prove pertinenti, come statistiche, opinioni di esperti o casi di studio.

Per istanza: "Penso che dovremmo dedicare un'ora alla settimana al team building, poiché i dati più recenti dimostrano che questo può migliorare la produttività del 35%."

Bene, ora avete il punto chiave. Nei passaggi successivi, fate leva sul ragionamento logico per connettere le prove alla vostra tesi.

Ci sono due modi per farlo: Potete usare il ragionamento deduttivo per passare da principi generali a conclusioni specifiche. Al contrario, il ragionamento induttivo vi permetterà di passare da osservazioni specifiche a conclusioni generali.

Proviamo questi modi con l'affermazione campione di cui sopra:

Ragionamento deduttivo

Premessa 1: Il programma di team building migliora la produttività del 35% (dati forniti)

Il programma di team building migliora la produttività del 35% (dati forniti) Premessa 2: L'aumento della produttività è benefico per il team

L'aumento della produttività è benefico per il team Conclusione: Pertanto, dedicare un'ora alla settimana al team building è vantaggioso per il team

Ragionamento induttivo

Osservazione: Diverse aziende che hanno implementato un'ora settimanale di team building hanno riportato un aumento della produttività del 35%

Diverse aziende che hanno implementato un'ora settimanale di team building hanno riportato un aumento della produttività del 35% Pattern: Sembra esserci una correlazione tra team building e aumento della produttività

Sembra esserci una correlazione tra team building e aumento della produttività Ipotesi: L'implementazione di un'ora settimanale di team building mirato nella nostra azienda potrebbe potenzialmente portare a un aumento simile della produttività

A questo punto è necessario prepararsi alle potenziali risposte e controargomentazioni, soprattutto in caso di conversazioni ad alto rischio come la presentazione di dati per iscritto di fronte ai responsabili delle decisioni.

🎩 **Affrontate le preoccupazioni del vostro pubblico in modo diretto e dettagliato

Questo dimostra una comprensione completa del problema e rafforza la vostra posizione, dato che avete terminato le vostre ricerche e siete preparati a gestire diversi scenari. Ricordate che chiarezza e coerenza sono essenziali.

Organizzate i vostri pensieri in modo logico e usate un linguaggio chiaro e conciso.

Leggi tutto: Vuoi lavorare da casa ? Combina le tue abilità di scrittura persuasiva con i nostri modelli!

Il ruolo della comunicazione non verbale

Anche le statistiche, la narrazione e il ragionamento logico più sorprendenti possono cadere nel vuoto se si trasmette il messaggio con le spalle accasciate e lo sguardo basso.

Il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e i gesti possono rafforzare o indebolire il messaggio. Saper interpretare questi segnali aggiunge profondità alla vostra strategia di comunicazione.

Vediamo alcune best practice per far sì che la comunicazione non verbale lavori per voi:

Mantenere gli spazi a disposizione

Rispettate i confini personali pur essendo avvicinabili. Per istanza, non avvicinatevi troppo o non forzate un intenso contatto visivo solo per il gusto di essere persuasivi. Invadere lo spazio personale di qualcuno può creare disagio, generando l'effetto opposto.

Usare i gesti in modo mirato

I movimenti delle mani possono sottolineare i punti chiave, ma devono essere usati con parsimonia per evitare distrazioni. In un'impostazione formale, gesti grandi ed esagerati possono sopraffare l'uditorio. Pensate a chi state parlando e regolate i vostri gesti di conseguenza.

Facilità del corpo

Le persone più sicure di sé che conoscete sono probabilmente quelle con le spalle rilassate. Ma tutti noi a volte siamo stressati. Non preoccupatevi. Prima della conversazione, bruciate le energie con un'attività fisica, come una passeggiata intorno al blocco. Questo vi aiuterà a trasmettere il vostro messaggio con calma, sia con le parole che con la postura.

Controllare il tono e il ritmo

Da fare, non parlate velocemente. Quando si cerca di convincere qualcuno di qualcosa, bisogna prendersi il tempo necessario per esporre il proprio argomento in modo chiaro e dettagliato. Anche la modulazione della voce aggiunge sfumature alla vostra esposizione. Un tono calmo può aiutare a placare l'ansia durante una discussione tesa, mentre l'entusiasmo nella voce può ispirare azione ed eccitazione.

Importanza dell'ascolto attivo

La maggior parte delle cose importanti nella vita non sono cose, ma persone. E il modo migliore per gestire le persone è ascoltarle

Dale Carnegie, autore di Come conquistare amici e influenzare le persone

L'ascolto attivo a volte può sembrare una truffa... dobbiamo solo ascoltare l'altra persona.

Semplice, vero? Non proprio. 😶‍🌫️

Affinché l'ascolto attivo entri in funzione, è necessario impegnarsi con il concetto o l'idea che si sta condividendo.

Come abbiamo visto in precedenza, capire i sentimenti e le motivazioni del vostro pubblico è importante per far apparire il vostro argomento persuasivo. La capacità di ascolto attivo è il vostro alleato in questo caso.

Da fare, quindi? Ecco alcuni suggerimenti:

**Non interrompete: non controllate i messaggi durante la conversazione e non interrompete nessuno mentre sta parlando. Per apparire persuasivi, dovete far sentire al vostro pubblico che ha la vostra completa attenzione

Parafrasare e riflettere: Ripetere il messaggio dell'oratore con parole proprie per sviluppare la propria comprensione e confermare il messaggio. Fate il check-in con loro chiedendo: "Ho capito bene?"

Ripetere il messaggio dell'oratore con parole proprie per sviluppare la propria comprensione e confermare il messaggio. Fate il check-in con loro chiedendo: "Ho capito bene?" Domande di chiarimento: Cercate di ottenere ulteriori informazioni per completare la comprensione. Sentitevi liberi di usare i vostri "Come" e "Perché" per scoprire gli oggetti più profondi, le motivazioni o persino le paure che si celano dietro i punti della discussione iniziale

Cercate di ottenere ulteriori informazioni per completare la comprensione. Sentitevi liberi di usare i vostri "Come" e "Perché" per scoprire gli oggetti più profondi, le motivazioni o persino le paure che si celano dietro i punti della discussione iniziale Evitare il giudizio: C'è una frase famosa che dice: "Ascoltiamo per rispondere" La maggior parte di noi ha già una risposta alla domanda di qualcuno prima ancora che questi finisca di parlare. In questi scenari, praticate la consapevolezza ed evitate di saltare alle conclusioni

Abilità di negoziazione

Le capacità di negoziazione possono integrare e migliorare la vostra capacità di influenzare gli altri promuovendo la comprensione reciproca e il compromesso.

Una negoziazione efficace consente di comprendere e affrontare le esigenze e le preoccupazioni degli altri e trovare soluzioni vantaggiose per tutti, dimostrando empatia e considerazione per le diverse prospettive.

Dimostrando la disponibilità al compromesso e alla ricerca di un terreno comune, potete migliorare la vostra credibilità e aumentare la probabilità di ottenere un consenso.

✅ La lista di controllo definitiva per la negoziazione

Capire quali sono i propri obiettivi e le proprie aspirazioni

Fate una ricerca sulla vostra controparte: cosa sta cercando in questo momento?

Definite gli scenari ideali, gli scenari accettabili e la vostra linea di fondo

Esaminare le soluzioni che potrebbero essere vantaggiose per entrambe le parti, consentendo una collaborazione duratura

Tenere pronte le alternative, perché non fa mai male essere troppo preparati

In breve, le abilità di negoziazione forniscono un quadro strategico per le interazioni persuasive, consentendo di navigare in situazioni complesse, costruire relazioni e raggiungere i risultati desiderati.

Applicazioni pratiche ed esempi di comunicazione persuasiva in impostazioni aziendali

La comunicazione persuasiva è un'abilità che può essere applicata sia nella vita che nel lavoro. Che si tratti di comunicare con un cliente o di chiarire una domanda con un collega, queste abilità possono aiutare a migliorare le interazioni con gli altri.

Finora abbiamo trattato molti consigli e applicazioni teoriche. Ora è il momento di sperimentare alcuni casi d'uso reali:

Email e comunicazioni con i clienti

Quando si crea un messaggio di posta elettronica un'email persuasiva per i clienti, dovete concentrarvi soprattutto sul provider di valore. Sfruttate i dati del customer journey e la segmentazione dei clienti per comprendere chiaramente le loro esigenze e personalizzare il messaggio di conseguenza.

Usate un linguaggio forte e orientato all'azione e sottolineate i vantaggi del vostro prodotto o servizio. La personalizzazione è fondamentale, quindi rivolgetevi al cliente chiamandolo per nome e facendo riferimento alle interazioni precedenti. Offrite un chiaro invito all'azione e rendete facile al cliente il passaggio successivo.

un campione di email generato da ClickUp Brain, che incoraggia un utente ad acquistare un prodotto

Comunicazione con la leadership

La leadership persuasiva dipende fortemente dalla costruzione della fiducia e dall'ispirazione di una visione condivisa. I leader efficaci comunicano in modo chiaro e conciso, dipingendo un'immagine convincente del futuro.

Comprendendo le esigenze e le motivazioni dei dipendenti, i leader possono adattare il loro messaggio in modo che risuoni meglio con il loro pubblico. La narrazione, i dati e gli appelli emotivi possono rafforzare ulteriormente i metodi di persuasione di un leader.

Se siete leader che vogliono entrare in contatto in modo più autentico con i vostri dipendenti, sfruttate strumenti come il Modello di cultura aziendale ClickUp per creare un repository centralizzato in cui condividere la missione e la visione della vostra azienda e le vostre ambizioni per il team.

Questo modello vi aiuterà a creare messaggi persuasivi per:

Unire il team su ciò che conta di più

Trovare e agire su progetti specifici che favoriscano la crescita culturale

Informare ed educare i team sui valori e sulle aspettative condivise dell'azienda

Comunicazione peer-to-peer

Al di là dei dettagli granulari per perfezionare il messaggio, la connessione personale assume la fase centrale quando si entra in contatto con i colleghi che stiano cercando di scambiare un turno o abbiano bisogno di aiuto per un progetto, aggiungere un po' di empatia ai messaggi può essere molto utile.

Per far sì che tutto ciò avvenga senza intoppi, conoscete ciò che state chiedendo loro. Per istanza, se state chiedendo a un collega di implementare un nuovo sistema, siate pronti a fare concessioni e cercate di essere collaborativi nel vostro processo. Esempio: "So che questo potrebbe essere molto per te al momento. Sarebbe utile se potessimo fare in questo modo solo per ora e dalla prossima volta seguiremo il tuo sistema_?"

Assicuratevi che i vostri messaggi siano amichevoli e non esigenti. Da fare sottolineando i vantaggi reciproci e complimentandosi con i colleghi per ciò che fanno bene.

condividere file, assegnare commenti e altro ancora con ClickUp Chat_

Considerazioni etiche nella comunicazione persuasiva

È importante non confondere il processo di persuasione con la manipolazione. Al contrario, si cerca di influenzare le persone rispettando la loro autonomia. L'obiettivo è far sì che le persone esercitino la loro libera scelta.

Tuttavia, le linee di demarcazione sono confuse e, se le cose non vanno bene, si può rimanere inavvertitamente bloccati in uno strano circolo comunicativo.

Per evitare ciò, ecco alcune considerazioni da tenere a mente:

Utilizzate **informazioni accurate per evitare qualsiasi tipo di travisamento o inganno nei vostri dati e fatti. Il vostro pubblico merita la verità per prendere decisioni informate

Permettete alle persone di fare scelte informate senza sentirsi obbligate o costrette . Fornite loro tutte le informazioni necessarie per valutare liberamente le loro opzioni

. Fornite loro tutte le informazioni necessarie per valutare liberamente le loro opzioni Guidare con risultati positivi e reciprocamente vantaggiosi. Il vostro obiettivo nella persuasione dovrebbe essere una situazione vantaggiosa sia per voi che per il vostro pubblico

Assicuratevi che il vostro messaggio non causi danni fisici o emotivi al pubblico. Se volete che qualcuno si unisca al team sportivo dell'azienda, non sarà utile dirgli che deve essere "più attivo fisicamente" Messaggi di questo tipo possono risultare offensivi e, ovviamente, controproducenti

Bilanciamento della credibilità e appello alle emozioni

Vi è mai capitato di vedere un messaggio con troppe emoji e di provare immediatamente un senso di fastidio? Affidarsi troppo alle emozioni può farvi sembrare inaffidabili, mentre un approccio puramente logico vi farà sembrare robotici e potrebbe non entrare in risonanza con il pubblico.

Non volete finire in uno di questi due estremi. Cercate invece di:

Fondare le emozioni sui fatti: Connettere i vostri appelli emotivi a prove e ragioni

Connettere i vostri appelli emotivi a prove e ragioni Essere trasparenti sulle motivazioni: per costruire la fiducia è necessario essere onesti su ciò che si sta cercando di ottenere

per costruire la fiducia è necessario essere onesti su ciò che si sta cercando di ottenere Appelli emotivi rispettosi: Utilizzare appelli emotivi che siano autentici e rispettosi

Utilizzare appelli emotivi che siano autentici e rispettosi **Privilegiate i benefici per il pubblico: mostrate come il vostro messaggio si allinea con i valori e le esigenze del pubblico

Mantenere la coerenza: Assicurarsi che gli appelli emotivi siano coerenti con il messaggio complessivo e con la credibilità acquisita

Implementare la comunicazione persuasiva sul posto di lavoro con ClickUp

La comunicazione persuasiva ha esito positivo solo se si trasmette il messaggio giusto al momento e nel contesto giusto. Se i vostri messaggi sono sparsi tra email, Slack e WhatsApp, saranno molto meno persuasivi.

Per questo è necessaria una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp, che vi aiuterà a trasmettere i messaggi nel giusto contesto e vi aiuterà a migliorare sempre di più le vostre strategie di comunicazione .

Vediamo come ClickUp può aiutarvi a essere più persuasivi sul lavoro.

1. Provider di feedback con ClickUp Clip

Se state fornendo un feedback su un progetto o su una consegna, ClickUp Clip può aiutarvi a spiegare meglio i vostri punti con la registrazione dello schermo e a mostrare chiaramente "Come X lavorerà meglio di Y"

Piuttosto che lasciare un lungo commento con scritto "non so se questa è una buona idea...", ClickUp Clip vi permetterà di guidare il vostro collega attraverso le vostre idee o riserve in dettaglio. Un approccio così aperto rende più facile la collaborazione sul lavoro, pur prendendosi il tempo necessario per esporre le proprie idee.

condividete un feedback dettagliato e spiegate meglio le vostre idee con i ClickUp Clips_

2. Riflettere e collaborare con ClickUp Docs

Prendetevi del tempo per prepararvi e riflettere sui vostri lavori richiesti con un diario personale. Documentate ogni scenario utilizzando Documenti ClickUp e notare ciò che ha funzionato bene o che avrebbe potuto essere migliorato.

In particolare, notate le controargomentazioni alle quali avete faticato a trovare una risposta. Questa autovalutazione incoraggia la crescita e il perfezionamento.

ClickUp Teams può anche aiutarvi a collaborare con il vostro team grazie alla modifica in tempo reale. Con il rilevamento della collaborazione, potete lavorare fianco a fianco e integrare il meglio dei vostri argomenti, sia che si tratti di un progetto che di un briefing campagna di marketing .

lavorare in tandem con i membri del team con ClickUp Teams

3. Trasmettete i vostri messaggi nel contesto con ClickUp Chattare

Abbiamo già parlato dell'importanza della chiarezza nella persuasione. Se state cercando di trasmettere un messaggio specifico su un'attività, la ClickUp Chattare visualizzare può aiutarvi a trasmettere questo messaggio nel contesto dell'attività, mostrando esattamente ciò che intendete dire fianco a fianco.

Ora, invece di spiegare l'attività fin dall'inizio, è possibile indicare chiaramente quale modifica si desidera apportare e perché. Questo elimina un ulteriore livello di cambiamento di contesto per i vostri colleghi e li aiuta a comprendere meglio le informazioni.

utilizzate la vista ClickUp Chattare per aggiungere commenti, taggare il vostro team e collaborare all'interno delle attività_

5. Collaborate meglio con le lavagne online di ClickUp

Sebbene si voglia segretamente che il team segua la propria idea su un progetto, è importante consentire opinioni e prospettive diverse. Lavagne online di ClickUp possono aiutarvi a collaborare e a perfezionare le vostre idee in modo divertente e coinvolgente, senza passare per i piedi di nessuno.

Lo strumento offre un ampio spazio per inserire le vostre idee, le statistiche, i supporti visivi e i documenti di assistenza per rendere convincente il percorso proposto. Ma anche i vostri colleghi avranno la possibilità di fare lo stesso! Che vinca l'idea migliore!

trasformate le grandi idee in obiettivi realizzabili con le lavagne ClickUp_

6. Realizzate piani di comunicazione efficaci utilizzando i modelli ClickUp

Sia che stiate annunciando nuovi OKR o adottando una nuova metodologia di project management, è probabile che dobbiate prima fare un po' di opera di convincimento per convincere i vostri colleghi. Modelli di ClickUp possono aiutarvi a pianificare, creare e distribuire meglio i vostri messaggi.

Una di queste risorse è Il modello di piano di comunicazione di ClickUp . ✨

Semplificate la comunicazione del project management con questo modello di ClickUp. Questo modello completo fornisce una guida con passaggi per creare una strategia di comunicazione su misura.

Delineando i dettagli del progetto, gli oggetti e l'analisi della concorrenza, vi aiuterà a garantire una comunicazione efficace e una maggiore visibilità del progetto. Utilizzate questo modello per:

Piano chiaro e conciso: Organizzare facilmente gli oggetti e i risultati della vostra strategia di comunicazione

Organizzare facilmente gli oggetti e i risultati della vostra strategia di comunicazione Visibilità del progetto migliorata: Mantenere tutti informati e allineati sugli obiettivi

Mantenere tutti informati e allineati sugli obiettivi Informazioni centralizzate: Accedere a tutti i dettagli essenziali del progetto in un unico luogo e migliorare la trasparenza

Masterizzare la comunicazione persuasiva con ClickUp

La comunicazione persuasiva è la chiave di volta per costruire relazioni solide, influenzare le decisioni e ottenere risultati positivi.

Combinando strategie efficaci con la giusta messaggistica, si può avere un impatto significativo sulle dinamiche dell'ambiente di lavoro e posizionarsi come leader nel proprio campo.

Strumenti come ClickUp possono migliorare significativamente queste capacità, fornendo piattaforme per la collaborazione in tempo reale e modi visivamente convincenti per presentare dati e argomenti.

Abbracciate l'arte della comunicazione persuasiva e usufruite di nuove opportunità di esito positivo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!