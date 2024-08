Modelli di mappe circolari gratis per il brainstorming

Si consideri questo: un gruppo di persone addestrate all'uso di strumenti di creatività genera 350% di idee in più di un gruppo non addestrato.

È chiaro che i modelli e gli strumenti giusti hanno un ruolo fondamentale nella creazione di idee innovative e nell'usufruire della creatività. Un'efficace struttura di visualizzazione per il brainstorming delle idee è il metodo della circle map, una mappa di pensiero che aiuta a organizzare i pensieri e a esplorare le connessioni associate.

Uno dei modi migliori per iniziare a utilizzare questo metodo è quello di utilizzare schemi predefiniti, noti anche come modelli di mappe circolari.

In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui modelli di mappa circolare. Condivideremo anche cinque modelli facili da usare per dare il via ai vostri sforzi creativi.

Che cosa sono i modelli di mappa circolare?

Le mappe circolari sono costituite da un cerchio centrale contenente l'intento, l'idea o l'obiettivo principale e da un cerchio esterno con concetti o dettagli correlati. Questa struttura aiuta gli utenti a concentrarsi sull'argomento principale mentre esplorano gli altri aspetti associati.

I modelli di mappa circolare possono essere digitali o stampabili, il che li rende versatili per diverse impostazioni di brainstorming. Le mappe circolari sono anche una delle migliori tecniche di ideazione a disposizione delle aziende.

Ecco perché i modelli di mappe circolari sono perfetti per i team che si impegnano in sessioni di brainstorming:

Semplificano il processo di brainstorming con una chiara struttura ideativa

Tutti i team possono presentare le idee in modo coerente, con lo stesso formato

Si risparmia tempo eliminando la necessità di creare una mappa circolare da zero

La struttura standard delle mappe circolari favorisce la collaborazione tra i team

I modelli di mappa circolare aumentano la creatività e liberano gli utenti dalla necessità di concentrarsi sulla generazione di idee piuttosto che sulla presentazione visiva

**Cosa rende un buon modello di mappa circolare?

Ecco gli attributi chiave di un buon modello di mappa circolare:

Clarità : Un buon modello di mappa circolare deve essere semplice e facile da capire. Etichette e istruzioni cancellate aiutano gli utenti a capire rapidamente come utilizzare il modello senza confusione

: Un buon modello di mappa circolare deve essere semplice e facile da capire. Etichette e istruzioni cancellate aiutano gli utenti a capire rapidamente come utilizzare il modello senza confusione Flessibilità : Il modello deve essere adattabile a vari argomenti. Indipendentemente dalla diversità dei progetti e dei contesti, gli utenti dovrebbero essere in grado di modificarli per adattarli alle loro esigenze

: Il modello deve essere adattabile a vari argomenti. Indipendentemente dalla diversità dei progetti e dei contesti, gli utenti dovrebbero essere in grado di modificarli per adattarli alle loro esigenze Design : Il layout del modello deve essere visivamente attraente, organizzato e professionale. Ciò significa avere abbastanza spazio per ospitare più concetti, il che incoraggia l'impegno e un brainstorming significativo

: Il layout del modello deve essere visivamente attraente, organizzato e professionale. Ciò significa avere abbastanza spazio per ospitare più concetti, il che incoraggia l'impegno e un brainstorming significativo Compatibilità : Un buon modello deve essere disponibile in più formati, comprese le versioni digitali, come PDF modificabili o documenti Word, e le versioni stampabili

: Un buon modello deve essere disponibile in più formati, comprese le versioni digitali, come PDF modificabili o documenti Word, e le versioni stampabili Condivisibilità: Il modello deve essere facile da distribuire, condividere e modificare. Questa funzionalità/funzione è fondamentale per aumentare la collaborazione tra i membri del team ClickUp clickUp, con i suoi strumenti di ideazione e le sue funzionalità di monitoraggio dei progetti, aiuta il brainstorming e l'ideazione fin dall'inizio. Ecco alcuni dei suoi migliori modelli di mappa circolare.

Modelli gratuiti di mappe circolari

1. Modello di mappa circolare di ClickUp

Scarica questo modello

Dite addio ai blocchi del brainstorming con il modello Modello di mappa circolare di ClickUp . Dall'identificazione delle relazioni tra idee e concetti alla creazione di attività, questo modello di facile utilizzo è perfetto per chi è alle prime armi con le mappe circolari.

Il modello contiene ampi spazi per consentire a voi e al vostro team di concentrarvi su ogni idea e di elaborare i vostri concetti. Potete anche raggruppare le idee per tracciare connessioni e visualizzare nuovi concetti.

Il modello di mappa circolare di ClickUp presenta visualizzazioni e campi personalizzati per iniziare, in modo da poter adattare la mappa circolare alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, è possibile utilizzare i tag istantanei, la delega delle attività, le attività secondarie annidate e le etichette di priorità per un processo di brainstorming orientato ai risultati

È possibile integrare il modello con Visualizzazione ClickUp Chattare per aiutare il team a condividere aggiornamenti e suggerimenti attraverso la messaggistica istantanea. È anche possibile collegare il modello a Obiettivi di ClickUp , una funzionalità di gestione degli obiettivi, per garantire l'esecuzione delle idee dopo la sessione di brainstorming.

In quanto piattaforma avanzata di project management, ClickUp consente di introdurre IA nel brainstorming con il suo strumento dedicato, ClickUp Brain. ClickUp Brain è il partner IA perfetto per far fluire la creatività. Come assistente di conoscenza IA, Brain fornisce anche riepiloghi istantanei, gli ultimi aggiornamenti di stato con l'IA e persino prompt di idee uniche.

Questo modello è eccellente per i principianti e per chi è alle prime armi con le mappe circolari. Utilizzatelo come punto di partenza per una sessione di brainstorming individuale o di piccolo gruppo.

Leggi anche: 13 migliori strumenti e app per il brainstorming per dare vita alle vostre idee

2. Modello di lavagna online ClickUp

Scarica questo modello

Utilizza il Modello di lavagna online ClickUp se il team ha bisogno di uno spazio fresco e cancellato per un brainstorming di qualità.

Questo modello si trasforma in pochi clic in una robusta mappa circolare che consente di visualizzare le idee con estrema chiarezza. Dopo aver posizionato l'argomento centrale al centro, ramo per ramo per catturare i concetti correlati.

Questo modello di lavagna online ClickUp elimina i limiti del brainstorming tradizionale e la sua mappa circolare dinamica consente di esplorare e organizzare liberamente le idee. È inoltre possibile tenere traccia delle idee in due stati: aperto e completato.

Essendo un modello incentrato sulla flessibilità, questo modello di ClickUp facilita la scomposizione di pensieri complessi in una mappa visiva chiara e interconnessa.

Che si tratti di una campagna di marketing, di una roadmap di un progetto o semplicemente di organizzare i vostri pensieri, il modello aperto e flessibile favorisce la collaborazione e l'innovazione, rendendolo ideale per una sessione di brainstorming di gruppo.

3. Modello di mappa a bolle ClickUp

Scarica questo modello

Con il Modello di mappa a bolle di ClickUp per generare, semplificare e connettere senza sforzo anche le idee più complesse.

La struttura centra l'idea principale e la collega alle altre attraverso bolle interconnesse. La struttura ramificata aiuta a rendere chiaro il processo ideativo e consente di tracciare rapidamente le relazioni. Il modello di mappa a bolle di ClickUp consente inoltre di modificare ogni bolla in base alla sua importanza, facilitando la definizione delle priorità.

Le funzionalità di visualizzazione del modello aiutano a identificare modelli e tendenze. Zoomare e cogliere l'immagine più grande diventa facile quando si utilizza modelli di mappa a bolle d'aria come questo, mentre create la vostra mappa circolare.

Infine, poiché consente di suddividere il cerchio in sezioni per rappresentare diverse proprietà o caratteristiche, è possibile includere più livelli di informazioni in una sola pagina.

Questo modello è particolarmente utile per stabilire le priorità delle idee e identificare le tendenze.

4. Modello di Brainstorming ClickUp Squad

Scarica questo modello

Per coloro che hanno bisogno di una sessione di brainstorming incentrata sulla collaborazione, il modello Modello di brainstorming di ClickUp Squad è il quadro ideale.

Questo modello di lavagna online ha una struttura pre-progettata, ispirata alla mappa circolare, che facilita l'elaborazione delle idee e la documentazione trasparente delle discussioni.

Questo modello di mappa circolare può essere facilmente personalizzato per visualizzare i contributi individuali, in modo che nessuno si senta escluso durante la sessione. Il team può personalizzare gli stati delle attività, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e la trasformazione delle idee in azioni.

Grazie al monitoraggio in tempo reale e alla generazione istantanea di attività, questo modello di mappa circolare può essere facilmente personalizzato modello di brainstorming consente di gestire le idee senza problemi.

Questo modello è eccellente per un team di medie dimensioni, soprattutto quando c'è una marea di idee e temi variegati sotto un argomento più ampio.

5. Modello di brainstorming ClickUp

Scarica questo modello

Se siete alla ricerca di un modello strutturato da combinare con la visualizzazione della mappa circolare, il modello Modello per il brainstorming di ClickUp è un punto di forza.

Gli aggiornamenti in tempo reale aiutano il team a far rimbalzare istantaneamente le idee. Appuntate rapidamente le vostre idee negli spazi tabellari del modello prima di mapparle ai vostri traguardi aziendali. Il modello aiuta anche a disegnare le azioni e le idee di azione, collegando parole chiave e concetti alle attività.

Si integra perfettamente con il metodo della mappa circolare, in modo da poter adattare la sessione di brainstorming al vostro lavoro. Utilizzatelo per importare attività esistenti, file di documenti o infografiche per ridurre il lavoro richiesto per sviluppare nuove attività tecniche di brainstorming .

Questo modello è il complemento perfetto all'approccio della mappa circolare, che permette a singoli o piccoli gruppi di esplorare le idee in modo organico.

Elevare l'ideazione con i modelli di Mappa circolare di ClickUp

Se dotate degli strumenti e delle tecniche giuste, le sessioni di brainstorming possono alimentare la creatività del team, il miglioramento dei processi aziendali e la crescita complessiva dell'azienda.

Una mappa circolare fornisce un approccio al brainstorming chiaro e strutturato per visualizzare, creare e implementare le idee. Provate a utilizzare i cinque modelli di ClickUp descritti sopra per migliorare immediatamente la qualità della vostra produzione creativa.

E non fermatevi qui. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per liberare l'innovazione e aumentare la produttività.