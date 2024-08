Loom vs. Vimeo: Quale strumento video sarà il migliore nel 2024?

Il dibattito sulla migliore piattaforma video infuria sul mercato e uno dei confronti più accesi è quello tra Loom e Vimeo.

Entrambi gli strumenti consentono di registrare e condividere video di alta qualità in pochi clic. E sono ugualmente popolari tra gli autori di video.

Tuttavia, non esiste una dimensione unica quando si parla di software per i video. Se siete una startup che vuole migliorare il marketing dei clienti o un professionista creativo, questo post vi aiuterà a determinare se Loom o Vimeo sono il vostro partner video ideale.

Quindi, prendete una postazione e tuffatevi nel mondo della creazione di video.

**Che cos'è Loom?

Via: Loom Loom è una piattaforma di messaggistica video di facile utilizzo che consente di registrare, modificare e condividere video dello schermo e della telecamera. È considerato lo strumento di comunicazione video ideale per professionisti e team.

Oltre che per la comunicazione di base, Loom è popolare per:

Lavoro da remoto e collaborazione: Loom è ampiamente utilizzato dai team remoti per condividere aggiornamenti, fornire feedback e condurreriunioni di progetto efficaci *Istruzione: Gli insegnanti utilizzano Loom percreare video di formazionespiegare compiti e facilitare l'apprendimento online

Funzionalità/funzione di Loom

Loom presenta le seguenti funzionalità/funzione chiave:

1. Registrazione dello schermo e della telecamera

Loom cattura lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente per creare video coinvolgenti e informativi. Che si tratti di una dimostrazione di un particolare software, di una presentazione o di una conversazione faccia a faccia, le flessibili opzioni di registrazione video di Loom sono a portata di mano.

Per esempio, è possibile aggiungere uno sfondo di registrazione personalizzabile, sfondi virtuali, sezioni di sfocatura, selezionare le dimensioni di registrazione e molto altro ancora per migliorare la vostra esperienza di registrazione.

Via: Loom

2. Modifiche video

Pur non essendo un editor video professionale, Loom fornisce gli strumenti essenziali per tagliare i filmati indesiderati, aggiungere didascalie chiare e annotare i punti chiave per creare video raffinati. È anche possibile utilizzare l'editor di testo per modificare i video in base alla trascrizione.

Via: Loom

3. Condivisione facile

Loom semplifica la condivisione dei video. Generate collegamenti condivisibili, incorporate i video nel vostro sito web o integrateli con piattaforme popolari come Slack o Microsoft Teams. Controllate chi può visualizzare i vostri video per mantenere privacy e sicurezza.

Via: Loom

4. Collaborazione

Loom consente di lavorare in team raccogliendo e gestendo i feedback sui video. È possibile aggiungere commenti, reazioni e domande direttamente al video, promuovendo una collaborazione efficiente e la condivisione delle conoscenze.

Via: Loom

Prezzi Loom

Starter: $0

$0 Business: $12,50/utente/mese

$12,50/utente/mese Azienda: Contattare il settore commerciale

Che cos'è Vimeo?

Tramite: Vimeo

2. Robusti strumenti per la creazione di video

Vimeo consente di creare video di livello professionale sulla sua piattaforma. È possibile accedere a una libreria di filmati di alta qualità, brani musicali ed elementi di design per migliorare i progetti. Sfruttate gli intuitivi strumenti di modifica per tagliare e rifinire i vostri video alla perfezione.

Via: Vimeo

3. Analisi approfondita dei video

Le analisi avanzate di Vimeo tengono traccia di metriche chiave come visualizzazioni, like, condivisioni e dati demografici del pubblico per comprendere le prestazioni dei video e ottimizzare la strategia complessiva dei contenuti video.

Via: Vimeo

4. Video player personalizzabile e brandizzato

Vimeo offre opzioni di personalizzazione estese per il lettore video. Questo vi permette di creare un'esperienza di visualizzazione in linea con l'identità del vostro marchio. Aggiungete il vostro logo, i colori e le schermate finali personalizzate per creare un aspetto professionale e curato.

Via: Vimeo

Prezzi Vimeo

Gratuito: $0

$0 Starter: $20/mese

$20/mese Standard: $33/mese

$33/mese Avanzato: 108/mese

Loom vs. Vimeo: Un confronto funzionalità/funzione

Nella battaglia tra Loom e Vimeo, entrambi gli strumenti hanno approcci diversi alla creazione e alla condivisione di video. Analizziamo le loro funzionalità/funzioni chiave per aiutarvi a decidere quale piattaforma è più adatta alle vostre esigenze.

1. Registrazione dello schermo e della telecamera

Loom

Loom è tra i migliori software di registrazione dello schermo per Windows . Offre la possibilità di catturare l'intero schermo, una finestra specifica di un'applicazione o la webcam, il tutto simultaneamente.

Questa flessibilità è ideale per creare rapide esercitazioni, comunicazioni asincrone e screencast di sessioni di feedback.

Vimeo

Anche se Vimeo offre funzionalità di registrazione dello schermo, non è l'obiettivo principale. La piattaforma è più adatta alla modifica di contenuti preregistrati e l'interfaccia di registrazione potrebbe non essere così user-friendly come quella di Loom.

Vincitore: Nella sfida tra Vimeo e Loom, Loom offre funzionalità di registrazione dello schermo più robuste e configurabili.

2. Modifica dei video

Loom

Loom offre strumenti di modifica di base per apportare rapide modifiche alle registrazioni. Loom IA è anche un componente aggiuntivo a pagamento che aiuta nella modifica dei video. Tuttavia, le sue capacità di modifica non sono pensate per una produttività video di livello professionale.

Vimeo

Vimeo è in vantaggio quando si tratta di strumenti professionali per la modifica dei video. Il suo editor video online permette di tagliare, affettare e tagliare a cubetti i video. È anche possibile aggiungere sovrapposizioni per rendere i video interattivi.

Ad esempio, è possibile aggiungere testi, musica e altri effetti per creare video raffinati con un maggiore controllo sul prodotto finale.

Vincitore: In Loom vs Vimeo, Vimeo è una scelta eccellente per le capacità avanzate di modifica dei video.

3. Condivisione e distribuzione

Loom

Loom privilegia la rapidità di distribuzione. Con pochi clic, è possibile generare collegamenti condivisibili e incorporare video sul proprio sito web. Questo è perfettamente in linea con gli utenti che desiderano una comunicazione e un feedback rapidi.

Vimeo

Vimeo offre diverse opzioni di condivisione, come codici di incorporamento personalizzabili e impostazioni di privacy, ma richiede una configurazione leggermente più lunga rispetto a Loom. Tuttavia, questa flessibilità consente un maggiore controllo sulla presentazione dei video.

Vincitore: È un pareggio! È possibile utilizzare Loom per la condivisione rapida e Vimeo per la personalizzazione.

4. Collaborazione

Loom

Loom offre semplici funzionalità/funzione di collaborazione, come la possibilità di commentare e reagire direttamente ai video. Consente ai destinatari di fornire feedback in punti specifici del video, il che lo rende una buona scelta per la comunicazione asincrona e per i cicli di feedback rapidi.

Vimeo

Vimeo offre strumenti di comunicazione limitati ma essenziali, come le menzioni @ e i messaggi video. Offre inoltre solidi strumenti di gestione del team, preziosi per le grandi organizzazioni per gestire le autorizzazioni degli utenti e l'accesso dei team ai video.

Vincitore: Un altro pareggio! In Loom vs Vimeo, entrambi gli strumenti eccellono nella collaborazione con i team.

5. Qualità e hosting dei video

**Loom

Loom privilegia la velocità e la convenienza rispetto alla qualità dei video. È stato progettato per video veloci e casuali, come comunicazioni interne al team o brevi dimostrazioni. Sebbene offra una qualità adeguata per la maggior parte dei casi d'uso, potrebbe non soddisfare gli standard per contenuti di livello professionale che richiedono alta risoluzione e chiarezza.

Vimeo

Rinomato per la riproduzione di video di alta qualità, Vimeo è la scelta preferita per mostrare lavori professionali. La sua piattaforma è ottimizzata per offrire immagini straordinarie, il che la rende ideale per registi, esperti di marketing e aziende che desiderano creare un forte impatto visivo.

Vimeo offre anche servizi di hosting, componenti aggiuntivi per i videomaker che desiderano presentare il proprio lavoro a un pubblico più vasto.

Vincitore: In Vimeo vs Loom, Vimeo ha una qualità video e un hosting superiori.

6. Analisi

**Loom

Offre analisi di base per monitorare le visualizzazioni e le condivisioni dei video, fornendo una panoramica generale delle prestazioni del video. Loom è sufficiente per comprendere le metriche di base del coinvolgimento.

Vimeo

Fornisce analisi complete, compresi i dati demografici del pubblico, le metriche di coinvolgimento e le prestazioni nel tempo. I dati approfonditi consentono di prendere decisioni più intelligenti per ottimizzare i contenuti video e le strategie di marketing.

Vincitore: Vimeo per le sue analisi video avanzate.

Loom vs Vimeo su Reddit

Vediamo cosa dicono gli utenti su Reddit per avere una prospettiva reale su Loom e Vimeo.

Anche se non ci sono post che confrontano direttamente Loom contro Vimeo, Da fare abbiamo trovato alcune esperienze di utenti con questi strumenti su Reddit. Un utente ha detto questo su Vimeo:

Come luogo in cui ospitare i propri cortometraggi? Si. Come luogo in cui ospitare filmati/portfolios e video aziendali da incorporare in siti di contenuti di terze parti? No. Come luogo in cui ospitare montaggi protetti da password, tagli grezzi e altre versioni non bloccate? No. RedditUn altro utente ha detto questo su Loom:

Lo uso sempre. Funziona alla grande e anche il feedback dei miei client è eccellente. Se vogliono una riunione, possono organizzarla, ma è molto più facile spiegare il rendimento, confrontare l'anno precedente, ecc. in video rispetto alle email. Reddit Conosci ClickUp-La migliore alternativa a Loom e Vimeo

Sebbene Loom e Vimeo siano strumenti fantastici per la comunicazione e l'hosting di video, le vostre esigenze di project management potrebbero andare oltre la creazione e la condivisione di video. ClickUp è una piattaforma completa di project management progettata per ottimizzare il flusso di lavoro della produzione video.

Esploriamo tutte le funzionalità di ClickUp che possono aiutare gli autori di video:

ClickUp Clip

Create contenuti video accattivanti e condividete le vostre idee in modo visivo con Clip di ClickUp ClickUp Clip è uno strumento di registrazione dello schermo per i team. Ha lo scopo di migliorare la comunicazione e la collaborazione aziendale.

Con ClickUp Clip è possibile registrare, trascrivere e condividere video con altri. È anche possibile commentare i video, trasformarli in attività e cercare informazioni specifiche nei video. Ogni Clip è inserita nel contesto del progetto, in modo da essere facilmente localizzabile e utilizzabile.

Inoltre, ClickUp Clip ha un 'Hub Clip' dove tutti i clip registrati sono conservati in un unico posto.

Altre funzionalità/funzione di Clip sono:

Clip di ClickUp ha il suoregistratore di schermo gratis senza filigrana* Trascrive automaticamente i video con l'IA, includendo timestamp e snippet

È possibile incorporare i video in ClickUp, condividere un collegato pubblico o scaricare il file video

Lasciare facilmente commenti sui video per avviare una conversazione sul contenuto del video stesso

Convertire i video in attività e assegnare ai titolari il compito di agire sulle idee condivise

Ricerca all'interno delle trascrizioni dei video per trovare rapidamente informazioni specifiche

Organizzare e gestire tutti i video nell'Hub Clip

Lavagne online ClickUp

Migliorate la collaborazione del vostro team con le lavagne online di ClickUp Lavagne online di ClickUp offrono un'area di lavoro collaborativa e visiva all'interno della vostra piattaforma di project management. Con le lavagne online di ClickUp è possibile:

Creare mappe mentali e diagrammi di flusso: Organizzare visivamente le vostre idee con mappe mentali e diagrammi di flusso. Le lavagne online sono perfette per le sessioni di brainstorming e per delineare i flussi di lavoro

Organizzare visivamente le vostre idee con mappe mentali e diagrammi di flusso. Le lavagne online sono perfette per le sessioni di brainstorming e per delineare i flussi di lavoro Aggiungere attività e documenti: Incorporare attività e documenti direttamente sulla lavagna online, mantenendo tutto ciò che riguarda un progetto in un'unica posizione centrale

Incorporare attività e documenti direttamente sulla lavagna online, mantenendo tutto ciò che riguarda un progetto in un'unica posizione centrale Collaborazione in tempo reale: Lavorate sulle lavagne online contemporaneamente al vostro team, consentendo un brainstorming e un piano dinamici

Lavorate sulle lavagne online contemporaneamente al vostro team, consentendo un brainstorming e un piano dinamici Funzione drag-and-drop: Spostare e organizzare facilmente gli elementi sulla lavagna grazie all'intuitiva funzione drag-and-drop

Spostare e organizzare facilmente gli elementi sulla lavagna grazie all'intuitiva funzione drag-and-drop Collegare gli elementi della lavagna online: Utilizzare i connettori per collegare visivamente attività, documenti e altri elementi, creando un quadro chiaro delle relazioni tra i progetti

Suggerimento: Utilizzare La visualizzazione della chat di ClickUp per riunire tutte le comunicazioni del team sotto un unico tetto e collaborare con i membri del team come se foste seduti l'uno di fronte all'altro.

ClickUp Brain

Usate ClickUp Brain per terminare più modifiche con meno lavoro richiesto ClickUp Brain sfrutta l'IA per ottimizzare i flussi di lavoro esistenti e migliorare il processo decisionale, superando le capacità di altri strumenti basati sui video. Fornisce:

Ricerca intelligente: Trova rapidamente le informazioni pertinenti nei progetti e nelle attività

Trova rapidamente le informazioni pertinenti nei progetti e nelle attività Generazione automatizzata di attività: Trasforma le idee video in attività attuabili senza lavoro richiesto

Trasforma le idee video in attività attuabili senza lavoro richiesto **Assistenza alla scrittura con l'IACreazione di programmi per le riunioni, email,note di riunioneo aggiornamenti di progetti basati su contenuti video

ClickUp offre una suite completa di strumenti che superano le funzioni di piattaforme video dedicate come Loom e Vimeo. Combina funzionalità video con project management, collaborazione e IA.

Integrazione di ClickUp e Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/integration.png Integrazione ClickUp e Zoom /%img/

L'integrazione di ClickUp con Zoom combina la potenza del project management con quella delle videoconferenze L'integrazione di ClickUp con Zoom vi permette di connettere senza problemi la vostra piattaforma di videoconferenza con il vostro sistema di project management.

Zoom è un eccellente strumento di software di condivisione dello schermo . Ecco una panoramica delle sue funzioni chiave:

Avviare riunioni Zoom da ClickUp: Eliminare la necessità di passare da una piattaforma all'altra. Fate clic su un pulsante all'interno di un'attività di ClickUp per avviare istantaneamente una riunione Zoom

Eliminare la necessità di passare da una piattaforma all'altra. Fate clic su un pulsante all'interno di un'attività di ClickUp per avviare istantaneamente una riunione Zoom Unirsi alle riunioni Zoom in corso: Le notifiche di ClickUp consentono di unirsi rapidamente alle riunioni Zoom in corso associate ad attività specifiche

Le notifiche di ClickUp consentono di unirsi rapidamente alle riunioni Zoom in corso associate ad attività specifiche Dettagli e registrazioni delle riunioni: ClickUp acquisisce automaticamente i dettagli delle riunioni e aggiunge i collegamenti alle registrazioni all'interno della relativa attività (opzionale), mantenendo tutto centralizzato

ClickUp acquisisce automaticamente i dettagli delle riunioni e aggiunge i collegamenti alle registrazioni all'interno della relativa attività (opzionale), mantenendo tutto centralizzato Miglioramento della comunicazione e della collaborazione: Integrando le riunioni Zoom nel flusso di lavoro del progetto, ClickUp consente di migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team

Integrando le riunioni Zoom nel flusso di lavoro del progetto, ClickUp consente di migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team Lavagne interattive: È possibile condividere le registrazioni con i propri colleghimodelli di lavagne interattive online su Zoom e aumentare l'interattività e il quoziente di divertimento delle vostre riunioni

In tutto, l'integrazione di ClickUp e Zoom semplifica la comunicazione e la gestione delle riunioni, consentendo di mantenere tutto organizzato e accessibile all'interno della piattaforma di project management.

Migliora il tuo flusso di lavoro video con ClickUp

Gli strumenti giusti per la modifica dei video possono avere un impatto significativo sulla produttività e sui risultati dei progetti.

Mentre Loom e Vimeo offrono valide soluzioni video, ClickUp presenta un approccio più completo all'attività di project management che va oltre la condivisione dei video.

Combinando solide funzionalità di project management, strumenti video intuitivi e funzionalità basate sull'IA, ClickUp consente ai team di collaborare in modo più efficace, di semplificare i flussi di lavoro e di ottenere risultati migliori.

Siete pronti a rivoluzionare il project management con i video?