10 Migliori CRM per influencer nel 2024

L'Influencer marketing è incredibilmente potente: i marchi guadagnano un ROI impressionante pari a 5,78 dollari per ogni 1 dollaro speso . Rappresentate un marchio che ha provato a lavorare con più influencer e ha trovato difficoltà?

Credetemi, vi capisco. Ogni influencer ha il suo modo di fare e cercare di farli rientrare tutti nella stessa Box non è sufficiente. È necessario personalizzare il proprio approccio, ma chi ha il tempo di farlo quando si è alle prese con un milione di altre attività?

Ecco il CRM per gli influencer.

Questi strumenti cambiano le carte in tavola nella gestione delle relazioni con gli influencer. Conservano tutte le informazioni importanti in un unico posto, semplificano la comunicazione e fanno funzionare le collaborazioni come un orologio.

Nell'ultimo anno, i miei colleghi di ClickUp e io abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software CRM per influencer dell'anno.

Discuterò gli aspetti da ricercare in questi strumenti prima di illustrarvi alcuni dei migliori strumenti di gestione delle relazioni con gli influencer presenti sul mercato. Iniziamo!

Cosa bisogna cercare negli strumenti di Influencer CRM?

Con tutti questi strumenti sul mercato, potrebbe essere difficile capire da dove iniziare a valutarli. Ecco alcuni aspetti chiave che cercherei in una piattaforma di influencer CRM:

Ricerca degli influencer : Cercate uno strumento che vi aiuti a trovare influencer sui social media che siano in linea con i valori e il traguardo del vostro marchio, risparmiando tempo e lavoro richiesto

: Cercate uno strumento che vi aiuti a trovare influencer sui social media che siano in linea con i valori e il traguardo del vostro marchio, risparmiando tempo e lavoro richiesto Monitoraggio delle tendenze : Rimanete all'avanguardia identificando e sfruttando le ultime tendenze, tra cui i famigerati aggiornamenti dell'algoritmo di LinkedIn, i migliori ascolti di Instagram Reels, Trucchi per TikTok e molto altro ancora, per mantenere le campagne fresche e rilevanti

: Rimanete all'avanguardia identificando e sfruttando le ultime tendenze, tra cui i famigerati aggiornamenti dell'algoritmo di LinkedIn, i migliori ascolti di Instagram Reels, Trucchi per TikTok e molto altro ancora, per mantenere le campagne fresche e rilevanti Modelli per influencer : Cercate strumenti di influencer CRM che offrano modelli pre-progettati per l'outreach e la collaborazione che aiutino a semplificare la comunicazione e a mantenere la coerenza

Monitoraggio del coinvolgimento : Scegliete uno strumento che vi aiuti a monitorare il coinvolgimento degli influencer con il loro pubblico e il rendimento dei loro contenuti per assicurarvi che raggiungano gli obiettivi della vostra campagna

: Scegliete uno strumento che vi aiuti a monitorare il coinvolgimento degli influencer con il loro pubblico e il rendimento dei loro contenuti per assicurarvi che raggiungano gli obiettivi della vostra campagna Gestione della campagna : Assicuratevi che gli strumenti vi permettano di gestire più campagne da un'unica piattaforma, mantenendo tutte le collaborazioni con gli influencer organizzate e in regola

: Assicuratevi che gli strumenti vi permettano di gestire più campagne da un'unica piattaforma, mantenendo tutte le collaborazioni con gli influencer organizzate e in regola Analisi delle prestazioni : Privilegiate una piattaforma di gestione degli influencer che vi consenta di ottenere informazioni sull'esito positivo delle campagne con analisi dettagliate, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati

: Privilegiate una piattaforma di gestione degli influencer che vi consenta di ottenere informazioni sull'esito positivo delle campagne con analisi dettagliate, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati Dashboard personalizzabili : Scegliete strumenti con dashboard personalizzate per evidenziare le metriche e le informazioni più importanti per le vostre campagne

: Scegliete strumenti con dashboard personalizzate per evidenziare le metriche e le informazioni più importanti per le vostre campagne Funzionalità di integrazione: Privilegiate l'integrazione con le altre piattaforme in uso, per migliorare la funzione e l'efficienza delle vostre campagnegestione dei social media oStrumenti CRM Questi Componenti del CRM sono essenziali per ottimizzare la strategia di influencer marketing e sfruttare al meglio le collaborazioni. L'implementazione di questi efficaci Suggerimenti per il CRM possono migliorare ulteriormente la capacità di gestire le relazioni con gli influencer e di monitorare le prestazioni delle campagne senza soluzione di continuità.

I 10 migliori strumenti di Influencer CRM da usare nel 2024

Il vostro strumento di influencer CRM vi permette di identificare i migliori influencer per la collaborazione, monitorare l'engagement tra gli influencer e i loro follower e analizzare le prestazioni delle campagne.

Ecco il nostro elenco dei migliori strumenti di influencer CRM da scegliere!

1. ClickUp: ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti influencer

Gestite tutte le vostre relazioni con gli influencer su un'unica piattaforma utilizzando il CRM Project Management Software di ClickUp

Iniziamo con ClickUp -una piattaforma all-in-one che soddisfa tutte le vostre esigenze di CRM. Il software CRM di ClickUp per il project management vi permette di supervisionare ogni aspetto dei vostri lavori richiesti dall'influencer marketing. Offre una funzionalità/funzione interessante: un hub centralizzato in cui è possibile monitorare le interazioni con gli influencer, controllare lo stato della campagna e garantire una comunicazione tempestiva.

Ecco come facilita la gestione dei lavori richiesti dall'influencer marketing:

Gestione efficiente degli influencer: Creare un'area di lavoro dedicata all'influencer marketing. Gestite i profili degli influencer, monitorate lo stato delle campagne, centralizzate le comunicazioni e collaborate senza problemi con gli influencer e i membri del team senza dover cambiare piattaforma

Creare un'area di lavoro dedicata all'influencer marketing. Gestite i profili degli influencer, monitorate lo stato delle campagne, centralizzate le comunicazioni e collaborate senza problemi con gli influencer e i membri del team senza dover cambiare piattaforma Tracciamento delle attività di marketing: UtilizzateClickUp Dashboard per monitorare le attività del team di marketing nelle campagne attive. Da fare assegnando Sequenze per ogni influencer e configurando notifiche per rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento

UtilizzateClickUp Dashboard per monitorare le attività del team di marketing nelle campagne attive. Da fare assegnando Sequenze per ogni influencer e configurando notifiche per rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento Selezione degli influencer guidata dai dati: Identificate e mirate gli influencer più efficaci per le vostre campagne. SfruttareI campi personalizzati di ClickUp per memorizzare i dati degli influencer, i dati demografici, le metriche di coinvolgimento e la cronologia delle prestazioni per prendere decisioni basate sui dati e massimizzare le prestazioni della campagna

Identificate e mirate gli influencer più efficaci per le vostre campagne. SfruttareI campi personalizzati di ClickUp per memorizzare i dati degli influencer, i dati demografici, le metriche di coinvolgimento e la cronologia delle prestazioni per prendere decisioni basate sui dati e massimizzare le prestazioni della campagna Collaborazione e approvazione dei contenuti: Facilitare la collaborazione con gli influencer nella creazione dei contenuti. Condividere i brief delle campagne, i calendari dei contenuti e i mood board. UtilizzoDocumenti ClickUp per la modifica in tempo reale e per semplificare il processo di approvazione

Facilitare la collaborazione con gli influencer nella creazione dei contenuti. Condividere i brief delle campagne, i calendari dei contenuti e i mood board. UtilizzoDocumenti ClickUp per la modifica in tempo reale e per semplificare il processo di approvazione Monitoraggio delle performance delle campagne e del ROI: Monitorare le metriche di coinvolgimento degli influencer, tenere traccia degli indicatori di performance chiave (KPI) e misurare il ritorno sugli investimenti (ROI) delle campagne. Generare reportistica approfondita per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare le campagne future

Monitorare le metriche di coinvolgimento degli influencer, tenere traccia degli indicatori di performance chiave (KPI) e misurare il ritorno sugli investimenti (ROI) delle campagne. Generare reportistica approfondita per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare le campagne future Automazioni: Semplificare le attività di marketing ripetitive, come la ricezione delle notifiche di pagamento degli influencer e l'invio di email a goccia, utilizzando i seguenti metodiAutomazioni ClickUp È inoltre possibile utilizzare diversi Modelli di CRM che forniscono un layout per gestire i dettagli degli influencer, le attività cardine della campagna e le metriche di performance, tutto in un unico posto.

Un modello di questo tipo è il modello Modello di contratto per influencer di ClickUp che garantisce che tutti gli accordi con gli influencer abbiano un modulo standard, chiaro e diretto.

In parole povere, vi aiuta a impostare un contratto di $$$a contratto di servizio per definire elementi quali l'ambito del servizio, i termini di pagamento, le linee guida per gli influencer, la messaggistica del marchio e i diritti di proprietà intellettuale.

Il modello aiuta a creare un accordo professionale e a monitorare lo stato di ogni contratto con gli influencer. È possibile utilizzare campi personalizzati per etichettare ogni contratto con dettagli come il rispettivo budget o la fase di marketing

È inoltre possibile utilizzare oltre 15+ visualizzazioni ClickUp , tra cui le viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario, per monitorare e organizzare le informazioni sugli influencer mentre si identificano quelli rilevanti.

Sebbene sia possibile utilizzare il modello precedente per creare un contratto influencer, il modello Modello di CRM semplice di ClickUp vi aiuterà a gestire i contatti. Questo modello consente di personalizzare gli stati dei contatti e di aggiungere campi personalizzati per ottenere maggiori informazioni a colpo d'occhio.

Ecco alcuni dei vantaggi dell'uso di un semplice modello di CRM:

Centralizza la gestione dei dati degli influencer per garantire coerenza e accuratezza

per garantire coerenza e accuratezza Automazione della voce per snellire efficacemente i flussi di lavoro commerciali

per snellire efficacemente i flussi di lavoro commerciali Ottenere una prospettiva olistica delle interazioni con gli influencer, facilitando il processo decisionale informato

delle interazioni con gli influencer, facilitando il processo decisionale informato Identificare migliori insight sui clienti per migliorare le relazioni con gli influencer

Inoltre, nel Vista Elenco e Vista Tabella in ClickUp , i campi a discesa visualizzano i livelli di priorità, le fasi, i valori stimati, i numeri di telefono e altri dettagli dei vostri partner influencer in un'unica schermata. Questo vi permette di cogliere rapidamente e di dare priorità alle vostre partnership più promettenti, risparmiando tempo che altrimenti verrebbe speso per navigare tra le attività o aprire nuove schede per le stesse informazioni.

Una volta lanciata una campagna di influencer marketing, la piattaforma fornisce assistenza con centinaia di strumenti di project management per il marketing. Per istanza, Obiettivi di ClickUp consente di impostare traguardi commerciali, attività cardine o altre metriche per valutare le prestazioni degli influencer.

Ideate e create più velocemente materiale collaterale di influencer marketing di alta qualità, dagli script dei video alle didascalie per i social media e alle pagine di destinazione, grazie a ClickUp Brain

Da fare anche la menzione dell'utilizzo di ClickUp Brain per creare copy di outreach? Questo assistente AI integrato di ClickUp è dotato di prompt specifici per ruolo per la generazione di idee per campagne influencer, la stesura di brief di contenuto e lo sviluppo di case study di marketing, che lo rendono una delle migliori IA piattaforme per la creazione di contenuti in circolazione.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Assistenza per la gestione delle campagne con lo strumento CRM di ClickUp

Utilizzo di modelli per la gestione dei processi di marketing e degli influencer in una frazione del tempo altrimenti necessario

Archiviare tutte le risorse di marketing in modo centralizzato e organizzarle con i documenti di ClickUp

Integrazione con oltre 1.000 app per semplificare l'influencer marketing

Utilizzare sistemi di impostazione e monitoraggio degli obiettivi misurabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi di marketing

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. CreatorIQ-Buono per i database di influencer di grandi dimensioni

via CreatoreIQ Supportando sia Facebook che Instagram, CreatorIQ facilita la scoperta degli influencer, la gestione delle campagne e una reportistica completa.

Da fare centralizzando i dati cruciali degli influencer, fornendo un accesso continuo durante tutto il ciclo di vita della campagna. **Da un'interfaccia unificata, è possibile accedere ad analisi sociali dettagliate per ogni influencer, compresi i dati demografici del pubblico e gli attuali impegni della campagna

La sua API aiuta a monitorare la portata del pubblico e le metriche di coinvolgimento, assicurando che i contenuti raggiungano il loro pieno potenziale.

CreatorIQ è la soluzione migliore per i marchi con un ampio database di influencer. Uno dei motivi per cui abbiamo detto questo è che vanta una funzione di ricerca robusta che copre oltre 15 milioni di autori di contenuti. **La sua analisi arricchita degli influencer sfrutta il riconoscimento delle immagini dell'IA di Google per rivelare interessi e affinità con il marchio, migliorando la selezione degli influencer e l'efficacia delle campagne

Funzionalità/funzione migliori di CreatorIQ

Scoprite gli influencer per la vostra campagna e filtrate quelli con follower falsi grazie agli insight avanzati sulle proprietà

Automazione delle modalità di pagamento degli influencer con pagamenti e incentivi semplificati

Monitoraggio del rendimento dei contenuti degli influencer grazie a una reportistica completa e agli insight

Limiti di CreatorIQ

Alcuni utenti affermano che la dashboard dello strumento è difficile da navigare e spesso non fa risultati accurati

Gli utenti hanno notato che ci vuole molto tempo per passare da una schermata all'altra

Prezzi di CreatorIQ

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CreatorIQ

G2: 4.6/5 (540+ recensioni)

4.6/5 (540+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Klear: ottimo per la gestione degli outreach

via Klear Klear (ex Twtrland) è un influencer marketplace completo per scoprire gli influencer, monitorare le campagne e gestire i pagamenti. Questo CRM per l'influencer marketing è il migliore per la gestione delle attività di outreach, grazie alla funzionalità/funzione di un portale di scoperta con filtri di ricerca intelligenti che aiutano a trovare influencer con attributi fisici e di abilità unici

L'utilizzo di Klear è semplice. Si seleziona la piattaforma di social media su cui ci si vuole concentrare e si impostano i filtri. Ecco tre esempi di filtri:

Filtro tematico : Scoprire gli influencer in base ai loro contenuti, come bricolage, viaggi o moda

: Scoprire gli influencer in base ai loro contenuti, come bricolage, viaggi o moda Filtro posizione : Utilizzabile per campagne specifiche sulla posizione; restringe il campo degli influencer all'interno di un'area geografica specifica

: Utilizzabile per campagne specifiche sulla posizione; restringe il campo degli influencer all'interno di un'area geografica specifica Filtro demografico: Trova gli influencer in base a dati demografici come l'età e il sesso per un migliore traguardo del pubblico

È inoltre possibile utilizzare questo strumento per eseguire audit della concorrenza e analizzare le strategie di influencer marketing dei vostri rivali.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Klear

Utilizzate la funzionalità/funzione di ricerca del marchio per identificare gli autori allineati con i valori del vostro marchio

Accedere alle metriche sullo stato di avanzamento delle campagne direttamente all'interno della piattaforma

Ottenere informazioni sulle strategie di marketing dei concorrenti per un piano strategico

Limiti di Klear

Klear potrebbe non essere ottimale per la posizione di micro-influencer con un pubblico di nicchia altamente specifico

Le integrazioni di pagamento possono essere complicate da impostare

Prezzi di Klear

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Klear

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Grin-Buono per la reportistica sull'influencer marketing

via Grin Grin è una delle piattaforme di influencer marketing più user-friendly. È progettata specificamente per l'influencer marketing nell'e-commerce e per la generazione di reportistica

Grin assiste gli operatori del marketing nella scoperta e nella connessione con potenziali influencer.

Se non siete sicuri di quali influencer lavorare, il sistema di punteggio degli influencer di Grin classifica gli autori in base alla loro rilevanza per il vostro mercato di riferimento. La sua analisi avanzata va oltre i dati demografici di base, offrendo una conoscenza più approfondita del vostro pubblico di riferimento e aiutandovi a formare partnership efficaci e a ottenere risultati impressionanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Grin

Gestite tutte le conversazioni, l'outreach e il product seeding in un'unica piattaforma CRM integrata

Ottenere analisi avanzate per approfondire i dati demografici e i comportamenti del pubblico

Facilitare partnership strategiche con autori di contenuti allineati con i valori del vostro marchio

Limiti di Grin

Il database di influencer di Grin potrebbe essere limitato in base al settore o alla nicchia di riferimento

Spesso richiede agli utenti di firmare contratti annuali

Prezzi Grin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grin

G2: 4.6/5 (360+ recensioni)

4.6/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

5. Traackr-Buono per la gestione personalizzata degli influencer

via Traackr Traackr offre cinque produttività distinte:

Crescere : Aiuta a ingaggiare gli influencer senza problemi

: Aiuta a ingaggiare gli influencer senza problemi Attivare : Facilita la collaborazione sui contenuti e la gestione delle relazioni

: Facilita la collaborazione sui contenuti e la gestione delle relazioni Misurare : Monitoraggio del ROI, dei benchmark e delle prestazioni della concorrenza

: Monitoraggio del ROI, dei benchmark e delle prestazioni della concorrenza Ottimizzare : Migliora l'ottimizzazione del budget e dei processi

: Migliora l'ottimizzazione del budget e dei processi Scala: Aumenta la scala dei programmi di influencer con il consolidamento dei dati a livello globale

Abbiamo provato Measure per misurare l'esito positivo di una delle nostre campagne di influencer marketing. Abbiamo analizzato il coinvolgimento degli influencer e il ROI e abbiamo potuto persino monitorare le prestazioni di ClickUp rispetto ai marchi concorrenti.

**Una funzionalità/funzione che ho trovato particolarmente utile è il monitoraggio automatico delle menzioni del marchio in un feed personalizzato in tempo reale. Ho potuto anche utilizzare gli insight e gli hashtag di tendenza all'interno della nostra community per perfezionare le nostre strategie di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Traackr

Accesso a un'analisi dettagliata del ROI e dei benchmark

Utilizzare le funzionalità di ottimizzazione del budget per tenere sotto controllo le spese

Limiti di Traackr

Occasionalmente si blocca e si ritarda

I flussi di lavoro per le campagne sono complicati

Prezzi di Traackr

Crescita : Da $20.000/anno (minimo 3 utenti)

: Da $20.000/anno (minimo 3 utenti) Standard : Da $32.500/anno (minimo 5 utenti)

: Da $32.500/anno (minimo 5 utenti) Plus: Da $55.000/anno (minimo 10 utenti)

Valutazioni e recensioni di Traackr

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

6. Upfluence: ottimo per automatizzare le campagne di influencer marketing

via Influenza Upfluence aiuta a identificare gli autori in base all'audience, ai contenuti e alle metriche di performance sulle principali piattaforme come Instagram, YouTube e Facebook. Oltre alla connessione con gli autori più adatti, Upfluence funge da hub centrale per la gestione degli invii e l'elaborazione dei pagamenti. Questo aiuta ad automatizzare le campagne

Il database di Upfluence comprende milioni di influencer, micro-influencer e celebrità. **Consente di affinare la ricerca utilizzando oltre 20 filtri, tra cui parole chiave, dimensione del pubblico e piattaforme sociali

È inoltre possibile individuare gli influencer che già menzionano il vostro marchio, aumentando il potenziale di collaborazione.

**Upfluence fornisce anche modelli per i contratti con gli influencer e per le email di sensibilizzazione

Le migliori funzionalità/funzioni di Upfluence

Accesso a profili di influencer ricchi di dati su più piattaforme di social media

Semplificare l'attività di outreach con email automatizzate per snellire le attività amministrative e risparmiare tempo

Utilizzate il plugin per Chrome per funzioni avanzate, come l'analisi approfondita dei dati sugli influencer e delle metriche di performance

Limiti di Upfluence

Assenza di una politica di cancellazione

Potrebbe non essere così intuitivo come altri strumenti di influencer marketing

Prezzi di Upfluence

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Upfluence

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

7. AspireIQ-Buono per scalare le campagne di influencer

via Aspirare Precedentemente noto come Revfluence, AspireIQ (chiamato anche Aspire) vi aiuta a identificare gli influencer più performanti all'interno della vostra nicchia, facilitandovi un rapido contatto e una presentazione.

Questa piattaforma semplifica la comunicazione con gli influencer, grazie a funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo, come i modelli di condizioni preimpostati e la semina automatica dei prodotti Queste funzionalità aiutano a scalare le campagne di influencer esistenti.

**L'esteso mercato degli autori consente di risparmiare tempo nella ricerca di collaborazioni e di presentare proposte per potenziali partnership

La funzionalità di influencer CRM organizza e archivia efficacemente le informazioni di contatto degli influencer, facilitando la gestione delle relazioni.

Le migliori funzionalità di AspireIQ

Automazioni dei processi, come la stesura e l'invio di contratti o la gestione della consegna dei prodotti

Personalizzazione dei flussi di lavoro per garantire l'efficienza e l'allineamento delle attività

Integrazione delle email per mantenere canali di comunicazione centralizzati con gli influencer

Limiti di AspireIQ

Funzionalità/funzione di un sistema CRM non intuitivo. Ad esempio, è possibile aggiungere un indirizzo email solo una volta, il che complica il processo di organizzazione dei contatti di fatturazione

Prezzi di AspireIQ

Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pro : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Aspire valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1100+ recensioni)

4.6/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (180+ recensioni)

8. Modash-Buono per i marchi B2C

via Modash Modash è una delle piattaforme complete di gestione degli influencer progettata per unificare e ottimizzare i lavori richiesti dall'influencer marketing.

L'interfaccia intuitiva della piattaforma consente a tutto il team di monitorare senza sforzo le interazioni con gli influencer. È possibile vedere quali influencer sono stati contattati, chi ha rifiutato le offerte e chi sta attualmente negoziando gli accordi, semplificando il flusso di lavoro e garantendo la trasparenza della campagna

L'ampio database di Modash include ogni autore su Instagram, TikTok e YouTube, il che significa che dispone di oltre 250 milioni di profili, offrendo una matrice di esperti per la collaborazione. È possibile cercare e filtrare gli autori in base a vari criteri del profilo, come intervalli di follower, lingue, tassi di coinvolgimento, hashtag e parole chiave nella loro biografia.

Funzionalità/funzione migliori di Modash

Scoprire gli influencer che si allineano al proprio pubblico ideale

Monitoraggio delle campagne per ottenere insight unici e monitoraggio delle prestazioni

Semplificare la gestione delle relazioni con gli influencer assicurando che ogni interazione sia documentata e organizzata

Limiti di Modash

Ci sono alcuni limiti nel monitoraggio dei contenuti di Instagram

Prezzi di Modash

Essenziale : $120/mese per utente

: $120/mese per utente Performance : $299/mese per 5 utenti

: $299/mese per 5 utenti Avanzato : $899/mese per 10 utenti

: $899/mese per 10 utenti Azienda: Prezzi personalizzati

Modash valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Storyclash: ottimo per la gestione dei dati

via Scontro tra storie La funzionalità di ricerca e scoperta degli influencer di Storyclash permette ai marchi di identificare gli influencer su Instagram, TikTok e altre piattaforme di social media. È possibile applicare filtri come la posizione, la dimensione del pubblico, il sesso e le valutazioni di coinvolgimento per individuare gli influencer ideali per le loro campagne.

Il CRM per influencer di Storyclash consolida tutte le informazioni essenziali sugli influencer in una posizione centralizzata. È possibile gestire in modo efficiente i dettagli degli influencer con la funzione drag-and-drop per semplificare gli aggiornamenti. Etichette, tag e note personalizzabili migliorano ulteriormente l'organizzazione e la gestione del flusso di lavoro, assicurando un approccio semplificato alla gestione delle relazioni con gli influencer

Le migliori funzionalità/funzioni di Storyclash

Monitoraggio delle collaborazioni con gli influencer e delle prestazioni delle campagne in tempo reale

Utilizzo di analitiche basate sull'IA per monitorare le metriche di coinvolgimento e i dati demografici del pubblico

Conducete un'analisi completa dei concorrenti per ottenere informazioni strategiche

Limiti di Storyclash

Alcuni utenti ritengono che i prezzi siano elevati

L'integrazione con altri strumenti di marketing è limitata

Prezzi di Storyclash

Light : A partire da $999/mese

: A partire da $999/mese Professionale : A partire da $1999/mese

: A partire da $1999/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Storyclash

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (25+ recensioni)

10. Promozione - Ottimo per la scoperta di influencer

via Promozione Se volete accedere facilmente ai contenuti generati dagli utenti per il repurposing, il monitoraggio delle prestazioni e la visibilità del marchio, potete prendere in considerazione Promoty.

Questa piattaforma di influencer marketing offre un database di oltre 100 milioni di autori e consente agli utenti di filtrare le ricerche in base all'audience, agli interessi e a diversi altri criteri.

Il CRM influencer di Promoty all'interno della piattaforma ottimizza la scoperta degli influencer su TikTok, YouTube e Instagram. È possibile aggiungere i dettagli dell'influencer direttamente nel sistema per migliorare la gestione e il monitoraggio delle campagne.

**Promoty include anche una funzionalità/funzione di chattare in app per comunicare in tempo reale con gli influencer, migliorando l'efficienza della collaborazione

Le migliori funzionalità di Promoty

Accesso ad analisi e reportistica complete sulle prestazioni delle campagne

Semplificazione dei processi di approvazione dei contenuti con flussi di lavoro integrati

Gestione efficiente dei pagamenti e delle collaborazioni con gli influencer all'interno della piattaforma

Limiti di Promoty

Alcuni utenti affermano che ci vuole tempo per impostare i dettagli di una campagna

Prezzi di Promoty

Basic: $95/mese per utente

$95/mese per utente Professionale: $198/mese per utente

$198/mese per utente Esperto: $297/mese per utente

$297/mese per utente Azienda: $907,50/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Promoty

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Massimizza la portata con i migliori strumenti di Influencer CRM!

È tempo di decisioni.

L'influencer marketing ha un ruolo importante e comanda ogni anno una quota importante dei budget destinati al marketing dei contenuti. Molte aziende utilizzano già l'influencer marketing, ma è fondamentale migliorare il lavoro richiesto con strumenti efficaci di gestione degli influencer.

Ecco la mia opinione: Anche se c'è molto da imparare per usarlo, ClickUp si distingue come strumento CRM e di project management tutto in uno. Combina in modo unico le capacità di gestione degli influencer con funzioni CRM complete. Consente alle aziende di ottimizzare le collaborazioni con gli influencer, monitorare le prestazioni delle campagne e gestire le relazioni con i clienti senza soluzione di continuità in un'unica piattaforma.

Grazie a funzionalità/funzione come la gestione delle attività, il monitoraggio degli obiettivi e le ampie opzioni di integrazione, ClickUp consente ai team di migliorare le strategie di influencer marketing mantenendo efficienti le pratiche di CRM. Abbinandola a una piattaforma per la scoperta degli influencer, si ottiene una risorsa preziosa per massimizzare efficacemente i budget destinati al marketing dei contenuti. Registratevi per un account gratuito su ClickUp per massimizzare il ROI dei vostri lavori richiesti dall'influencer marketing!